A 10 legjobb generatív AI eszköz, amely 2025-ben átalakítja a munkát

A mai világban a generatív mesterséges intelligencia eszközök a „jó, ha van” kategóriából a „misszió szempontjából kritikus” kategóriába kerültek.

A globális AI-kiadások várhatóan 307 milliárd dollárt fognak elérni ebben az évben, és 632 milliárd dollárra emelkednek, így szerepük tagadhatatlan. 📈

De itt van a bökkenő: a nagy hatalom nagyobb ellenőrzéssel jár. A vállalati vezetők és az IT-szakemberek egyensúlyt kell teremtsenek a transzformatív potenciál és a szigorú megfelelés és biztonság között.

Segítségképpen összeállítottuk a legjobb generatív AI alkalmazásokat, amelyek az áttörő innovációt a megbízhatósággal ötvözik.

Először is nézzük meg, mire kell figyelni a vállalkozásához leginkább megfelelő generatív AI eszköz kiválasztásakor.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a legjobb generatív AI eszközök közül válogatásunk: 1. ClickUp: A legjobb AI-alapú vállalati termelékenység és innováció 2. OpenAI: A legjobb multimodális mesterséges intelligencia szöveg, kép és jövőbeli hangfunkciókkal 3. Google Cloud Vertex AI: A legjobb vállalati szintű AI-fejlesztéshez 4. Microsoft Azure OpenAI Service: A legjobb megoldás az AI méretezésehez, robusztus biztonsággal 5. Cohere: A legjobb természetes nyelvű AI modellekhez, fejlett testreszabási lehetőségekkel 6. Anthropic: A legjobb etikus mesterséges intelligencia rendszerekhez, fejlett érvelési képességekkel 7. GitHub Copilot: A legjobb AI-alapú fejlesztői termelékenység és intelligens kódoláshoz 8. Glean AI: A legjobb tudásmenedzsmenthez és alkalmazások közötti kereséshez 9. Stability AI: A legjobb nyílt forráskódú AI-modell testreszabáshoz és generatív AI-hez 10. NVIDIA AI: A legjobb nagy teljesítményű számítástechnika és GPU-gyorsított mesterséges intelligencia esetén

Mit kell keresnie egy generatív mesterséges intelligencia eszközben?

A megfelelő generatív AI platform kiválasztása nem csupán a legújabb technológiáról szól, hanem arról, hogy melyik illeszkedik legjobban a munkafolyamatához.

A következőket érdemes figyelembe venni:

Testreszabás: Keressen olyan eszközt, amely munkafolyamatához és iparági igényeihez igazodik, és amely lehetővé teszi a funkciók és beállítások módosítását a maximális hatékonyság érdekében.

Skálázhatóság: Válasszon olyan megoldást, amely skálázható az üzleti igényeinek megfelelően és képes kezelni a növekvő adatmennyiséget, felhasználói számot és feladatokat.

Adatbiztonság: Elsőbbséget élvezzenek azok az eszközök, amelyek robusztus titkosítással , megfelelőségi tanúsítványokkal (pl. GDPR, HIPAA) és biztonságos adattárolási gyakorlatokkal rendelkeznek az érzékeny üzleti információk védelme érdekében.

Könnyű integráció: Válasszon olyan eszközt, amely könnyen összekapcsolható a meglévő szoftvercsomagjával és rendszereivel, minimalizálva ezzel a bevezetés során fellépő zavarokat.

Támogatás és képzés: Válasszon olyan eszközt, amely átfogó támogatást nyújt – például bevezető anyagokat, oktatóanyagokat és ügyfélkapcsolatokat –, hogy csapata gyorsan felzárkózhasson.

Fedezze fel ezeket a legnépszerűbb AI-eszközöket, amelyek úgy lettek kialakítva, hogy az üzleti igényeivel együtt fejlődjenek – a vállalati projektmenedzsment megvalósításától a döntéshozatal javításáig és még sok másig.

1. ClickUp (A legjobb AI-vezérelt vállalati termelékenység és innováció)

A ClickUp mesterséges intelligencia eszközeivel azonnal elkészítheti ügyfelei számára a kommunikációs anyagokat, intelligens utasítások segítségével, amelyek irányítják és finomítják írását.

A ClickUp, a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazás, egységes munkaterület-intelligenciájával simítja a munkafolyamatokat.

Például a ClickUp Enterprise AI Solutions integrálja a nagyobb csapatok projekt- és tudásmenedzsmentjét vállalati szintű biztonsággal, beleértve az SSO és a HIPAA megfelelőséget.

Így segít a platform időt megtakarítani és többet elérni:

🚀 AI-vezérelt projektmenedzsment

A ClickUp mesterséges intelligenciával rendelkező ügynökei elemzik a korábbi projektadatokat, hogy a következőképpen egyszerűsítsék a jövőbeli munkafolyamatokat:

Intelligens javaslatokat kínál a feladatok kiosztásához a csapat munkaterhelése alapján.

Tájékoztassa csapatát a valós idejű projektelőrehaladási frissítésekkel .

Betekintést nyújt a projekt ütemezésébe , határidőibe és a lehetséges akadályokba .

A dokumentumok felülvizsgálatára és frissítésére vonatkozó emlékeztetők automatizálása

ClickUp Docs és Az együttműködés fokozása a ClickUp Whiteboards ClickUp Chat megoldásokkal való integráció révén.

🚀 Fejlett tudásmenedzsment

A platform natív AI asszisztense, a ClickUp Brain, megtanulja a munkaterületén végzett tevékenységeket, hogy idővel javítsa a visszakeresett információk relevanciáját.

Összefoglalva, az AI neurális hálózat a következőképpen növeli termelékenységét:

A feladatok, dokumentumok és megbeszélések tartalmának szintetizálásával központi tudásközpont létrehozása.

Tudásbázis-cikkek szerkesztése és összefoglalása a tömör áttekintés érdekében.

Találkozói napirendek és jegyzőkönyvek készítése a jobb szervezés és nyomon követés érdekében

Munkafolyamatok és műveletek automatizálása természetes nyelv használatával a kiváltó okok és feltételek megadásához

Feladatokkal kapcsolatos e-mailek írása vagy válaszolása közvetlenül a ClickUpból

A ClickUp Brain segítségével sűrítsd össze a hosszú funkciókiadási dokumentumokból származó információkat e-mailekhez.

A ClickUp legjobb funkciói

Az interaktív kérdés-válasz funkcióval kérdéseket tehet fel, és azonnali, kontextushoz illeszkedő válaszokat kaphat a csapatok területeinek, projektjeinek és dokumentumainak átkutatásával.

Az AI írási asszisztens szerepkörspecifikus utasításokat ad a tartalom generálásához, és segít feladatok vagy dokumentumok létrehozásában közvetlenül a generált tartalomból. szerepkörspecifikus utasításokat ad a tartalom generálásához, és segít feladatok vagy dokumentumok létrehozásában közvetlenül a generált tartalomból.

Az automatizált feladatgenerálás lehetővé teszi mesterséges intelligenciával generált alfeladatok és automatikus projektösszefoglalók létrehozását természetes nyelv használatával.

Kontextusfüggő fordítás és lokalizálás: fordítsa le a tartalmat, hogy javítsa a projektekben a különböző nyelvek közötti hozzáférhetőséget és kommunikációt.

A ClickUp korlátai

A számos eszköz és beállítás eleinte nyomasztó lehet.

A Time Tracking funkció elsajátítása kissé kihívást jelenthet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért felhasználónként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

A ClickUp nemcsak lehetővé teszi számunkra, hogy hatékonyak maradjunk, hanem azt is, hogy tájékozottak legyünk, innovációt nyújtsunk és hozzáadott értéket teremtsünk ügyfeleink számára.

A ClickUp nemcsak lehetővé teszi számunkra, hogy hatékonyak maradjunk, hanem azt is, hogy tájékozottak legyünk, innovációt nyújtsunk és hozzáadott értéket teremtsünk ügyfeleink számára.

2. OpenAI (A legjobb multimodális mesterséges intelligencia szöveg, kép és jövőbeli hangfunkciókkal)

via OpenAI

Az OpenAI olyan nyelvi modelleket kínál, mint a GPT-4 és a GPT-4o, amelyek természetes nyelvfeldolgozást használnak olyan feladatok egyszerűsítésére, mint a tartalomkészítés és a chatbot-fejlesztés. Újonnan bevezetett O1 sorozata „gondolatlánc” érvelést alkalmaz az információk logikus és szekvenciális feldolgozásához.

Az OpenAI zászlóshajója, a ChatGPT ezeket a funkciókat intuitív vállalati kommunikáció céljából egyesíti, az AI prompt sablonok pedig biztosítják a konzisztens eredményeket.

Az OpenAI legjobb funkciói

A GPT-4 multimodális modell fejlett mesterséges intelligenciát kínál, amely szöveget, képet, hangot és kódot dolgoz fel.

Vállalati szintű API skálázható infrastruktúrát biztosít az AI gyors integrálásához komplex feladatokba és munkafolyamatokba.

A testreszabható mesterséges intelligencia segítségével finomhangolhatja a modelleket saját adatokkal, intelligens rendszereket hozva létre.

A valós idejű kontextusmegértés segít emberhez hasonló válaszok generálásában.

Az OpenAI korlátai

A válaszok minősége jelentősen változhat, különösen a csúcsforgalmi időszakokban.

A prémium felhasználók továbbra is üzenetkorlátozásokkal szembesülnek (pl. 25 üzenet óránként a GPT-4 esetében).

OpenAI árak

ChatGPT Ingyenes Plus: 20 USD/hó Pro: 200 USD/hó Csapat: 30 USD/hó felhasználónként Vállalati: Egyedi árazás

OpenAI értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (70+ értékelés)

💡Profi tipp: Kombinálja a ChatGPT használati eseteit automatizálási eszközökkel a termelékenység növelése érdekében. Például a ChatGPT beállítható úgy, hogy automatikusan válaszokat vagy javaslatokat fogalmazzon meg, amelyeket olyan események váltanak ki, mint új ügyfélérdeklődések vagy feladatok befejezése.

3. Google Cloud Vertex AI (A legjobb vállalati szintű AI-fejlesztéshez)

a Google Cloud Vertex AI segítségével

A Google Cloud Vertex AI egységes fejlesztési környezetet biztosít mesterséges intelligencia megoldások létrehozásához, bevezetéséhez és méretezéséhez különböző iparágakban. Emellett könnyen integrálható a Google kiterjedt adatszolgáltatásaival, például a BigQuery és a Dataflow szolgáltatással, segítve a nagy adathalmazok kezelését és elemzését.

A Google Cloud Vertex AI legjobb funkciói

Egységes, integrált környezetet biztosít a gépi tanulás (ML) teljes életciklusához.

Több mint 160 alapmodellhez biztosít hozzáférést, beleértve a Google Gemini modelljét, nyílt forráskódú modelleket, mint például a Gemma, és partnermodelleket, mint például a Claude 3.

Támogatja mind az AutoML (kód nélküli modellek képzése), mind az egyedi képzési adatok használatát.

bemeneti érvelést olyan fejlett generatív AI funkciókkal, mint Lehetővé teszi aolyan fejlett generatív AI funkciókkal, mint a prompt engineering.

A Google Cloud Vertex AI korlátai

Problémák adódhatnak a hidegindításoknál, amikor az alkalmazások egy ideig tétlenek, és csak később reagálnak.

A felhasználók szerint a dokumentáció nem elégséges, különösen a domain megosztás tekintetében.

A Google Cloud Vertex AI árai

Egyedi árazás

Google Cloud Vertex AI értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (480+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

🤖 Tudta-e: A Google Cloud Vertex AI egyszerűsíti az adatelemzők és a gépi tanulás mérnökeinek fejlesztési folyamatát, mivel 80%-kal kevesebb kódsorra van szükség a gépi tanulási modellek betanításához.

4. Microsoft Azure OpenAI Service (a legjobb megoldás az AI méretezése és a robusztus biztonság biztosítása szempontjából)

A Microsoft Azure OpenAI Service integrálja az OpenAI fejlett nyelvi modelljeit a Microsoft Azure robusztus felhőinfrastruktúrájával, segítve a szervezeteket intelligens AI-megoldások fejlesztésében, bevezetésében és méretezésében vállalati szintű biztonsággal és megfelelőséggel.

A Microsoft Azure OpenAI Service legjobb funkciói

Hozzáférést biztosít fejlett AI modellekhez, beleértve a GPT-4o, GPT-4, GPT-3. 5-Turbo és DALL-E modelleket.

Magán hálózatépítést, felelősségteljes AI-tartalomszűrést és szerepköralapú hozzáférés-vezérlést kínál, biztosítva az adatvédelmet és a szabályoknak való megfelelést.

Segít finomhangolni az előre betanított modelleket saját adatokkal, így speciális AI-megoldásokat hozhat létre.

Támogatja a különböző felhasználási eseteket, beleértve a tartalomgenerálást, a szemantikus keresést és a természetes nyelv megértését.

A Microsoft Azure OpenAI szolgáltatás korlátai

Egyes modellek csak bizonyos régiókban érhetők el.

A nyilvános OpenAI-ről a Microsoft megoldására való átállás zökkenőmentesebb lehet.

A Microsoft Azure OpenAI szolgáltatás árai

Standard (igény szerint) : Fizessen használat szerint

Provisioned és Batch API: Egyedi árazás

Microsoft Azure OpenAI Service értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🤖 Tudta-e: Az AI hatását és jövőjét vizsgáló tanulmányok kiemelik annak átalakító potenciálját, és a generatív AI piaca az elkövetkező évtizedben várhatóan 1,3 billió dollárra nő.

5. Cohere (A legjobb a fejlett testreszabási lehetőségekkel rendelkező természetes nyelvű AI modellekhez)

via Cohere

A Cohere különféle NLP-feladatokhoz szabott nyelvtanulási modelleket kínál, beleértve a szöveggenerálást, osztályozást és összefoglalást. Többmodell-támogatása rugalmasságot biztosít különböző AI-alkalmazásokhoz és felhasználási esetekhez.

Ráadásul etikus mesterséges intelligencia megközelítése hangsúlyt fektet a átláthatóságra, így megbízható választás mind a vállalkozások, mind a fejlesztők számára.

A Cohere legjobb funkciói

Részletes finomhangolási lehetőségeket kínál, akár 16 000 token kontextus hosszúságig .

Több nyelvet és felhasználási esetet támogató Command család modelleket kínál, beleértve a beszélgető ügynököket és a hangulatelemzést .

Biztonsági keretrendszereket biztosít fejlett hozzáférés-vezérléssel és azzal a képességgel, hogy az AI-kimenetet a saját szervezeti adatokra alapozza.

Támogatja a több felhőplatformon történő telepítést, beleértve az Oracle GenAI Service és az AWS Bedrock szolgáltatásokat.

A Cohere korlátai

A modell néha hibás eredményeket produkál a szövegek osztályozásában.

Az Agent UI és UX felhasználóbarátabbá tehető

Cohere árak

Ingyenes szint

Token ára: A választott modelltől függően változik.

Cohere értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

6. Anthropic (A legjobb etikus AI-rendszerekhez, fejlett érvelési képességekkel)

Az Anthropic elkötelezett a biztonságos, értelmezhető és etikai szempontból megfelelő mesterséges intelligencia rendszerek fejlesztése mellett, amelyek elsődleges célja a felelősségteljes technológiai fejlődés.

Az Anthropic legjobb funkciói

Egyedülálló mesterséges intelligencia képzési módszertant alkalmaz, amely az etikai elveket közvetlenül beépíti a modell viselkedésébe .

Kínál Claude AI modelleket kontextusérzékeny megértéssel, amelyek összetett érvelési feladatokat képesek kezelni.

Biztosítja a modell értelmezhetőségét , segítve Önt az AI döntéshozatali üzleti folyamatok ellenőrzésében és megértésében.

Beépített védelmi mechanizmusokkal rendelkező AI-rendszereket fejleszt, amelyek proaktív módon minimalizálják a potenciálisan káros kimeneteket.

Antropikus korlátok

Claude nem rendelkezik kiterjedt adatképzéssel, ami néha hiányos tartalomgeneráláshoz vezet.

A felhasználók arról számoltak be, hogy gyorsan elérték az ingyenes használat korlátait, amelyek határai nem voltak egyértelműek.

Antropikus árazás

Claude. ai csomagok Ingyenes Pro: 20 USD/hó Csapat: 30 USD/hó felhasználónként Vállalati: Egyedi árazás

Antropikus értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 20 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

💡Gyors tipp: Hozzon létre vállalati AI-irányelvet a GenAI technológiákkal kapcsolatos etikai kockázatok, például az adatvédelmi jogsértések és az adatok meghamisítása kezelésére.

7. GitHub Copilot (A legjobb AI-alapú fejlesztői termelékenység és intelligens kódoláshoz)

a GitHub Copilot segítségével

A GitHub Copilot egy fejlett, mesterséges intelligenciával működő kódolási asszisztens, amely kontextusérzékeny kódolási támogatást nyújt a vállalati szoftverfejlesztés során, ezzel növelve a fejlesztők termelékenységét.

Az OpenAI Codex modelljén alapuló Copilot releváns kódrészleteket, funkciókat és algoritmusokat javasol, amelyek az adott projekthez vannak igazítva.

A GitHub Copilot legjobb funkciói

Többsoros funkciójavaslatokat és valós idejű kódgenerálást kínál, segítve a fejlesztőket a komplex kódszegmensek gyorsabb megírásában.

Csatlakoztatható több kódszerkesztőhöz és felülethez , beleértve a Visual Studio Code-ot, a JetBrains IDE-ket és a GitHub.com-ot.

Idővel alkalmazkodik az egyéni kódolási stílusokhoz és preferenciákhoz, javítva javaslatainak relevanciáját és pontosságát.

Vállalati szintű szabályzatkezelést, hozzáférés-vezérlést, használatkövetést és részletes ellenőrzési naplókat biztosít.

A GitHub Copilot korlátai

Felhőalapú eszközként a Copilot optimális teljesítményéhez stabil internetkapcsolatra van szükség.

Aggodalmak merülnek fel a kód biztonságával kapcsolatban, különösen a licenceléssel és a lehetséges szerzői jogi kérdésekkel kapcsolatban.

A GitHub Copilot árai

Ingyenes

Pro: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 39 USD/hó felhasználónként

GitHub Copilot értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 140 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (20+ értékelés)

Érdekesség: A fejlesztők a GitHub Copilot segítségével közvetlenül az IDE-jükből küldhetnek tweeteket. A Twitter API-hoz kapcsolódó megjegyzések írásával a Copilot generálja a szükséges kódrészleteket, így ötvözve a közösségi médiát a kódolási munkafolyamatokkal.

8. Glean AI (A legjobb tudásmenedzsmenthez és alkalmazások közötti kereséshez)

via Glean AI

A Glean AI egy vállalati szintű tudásmenedzsment platform, amely kontextusérzékeny és mesterséges intelligenciával támogatott keresési funkciók segítségével átalakítja a szervezeti információkhoz való hozzáférést.

A Glean AI legjobb funkciói

Több mint 100 üzleti alkalmazással integrálható, lehetővé téve az egységes keresést és a tudás visszakeresését.

Biztonságos, kontextus-specifikus keresési eredményeket biztosít, amelyek tiszteletben tartják a szervezeti adatkezelési szabályokat.

Fejlett tudásgrafikus technológiát használ, hogy a felhasználói szerepkörök és projektek alapján személyre szabott keresési eredményeket nyújtson.

Lehetővé teszi az ismétlődő feladatok intelligens automatizálását és a komplex lekérdezések megoldását a mérnöki, támogatási és értékesítési funkciókban.

Ismerje meg az AI korlátait

A platform hatékony használatához tanulási folyamat szükséges.

A keresési eredmények néha nem relevánsak, különösen összetett lekérdezések esetén.

Glean AI árak

Egyedi árazás

Glean AI értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 20 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

💡Profi tipp: A hatékonyság maximalizálása és a költségek minimalizálása érdekében fontolja meg a kész AI API-k integrálását a meglévő eszközeibe, kihasználva az AIaaS (AI as a Service) előnyeit, anélkül, hogy további infrastruktúrára vagy kódolási szakértelemre lenne szüksége.

9. Stability AI (A legjobb nyílt forráskódú AI-modell testreszabáshoz és generatív AI-hez)

via Stability AI

A Stability AI egy nyílt forráskódú Gen AI eszköz, amelynek célja a fejlett AI technológiák demokratizálása többféle módszeren keresztül. Segít Önnek az igényeinek megfelelő rugalmas AI modellek bevezetésében, legyen szó kreatív tartalom generálásáról, adatszintézisről vagy más innovatív alkalmazásokról.

A Stability AI legjobb funkciói

Átfogó generatív AI modelleket kínál kép, videó, hang és nyelv területeken .

Engedélyező licencmodelleket biztosít, amelyek lehetővé teszik a kereskedelmi és nem kereskedelmi felhasználást, saját hoszting és vállalati integráció lehetőségekkel.

Olyan adaptálható mesterséges intelligencia modelleket kínál, mint a Stable Diffusion 3. 5, amelyek szöveges utasítások alapján kiváló minőségű képeket generálnak.

Lehetővé teszi a vállalati bevezetést a főbb felhőalapú platformokon , például az AWS-en keresztül.

A Stability AI korlátai

A modellek jelentős számítási erőforrásokat és hardveres specifikációkat igényelnek.

Nehézséget okozhat a különböző stílusú komplex képek generálása.

Stability AI árak

Nem kereskedelmi licenc : Ingyenes

Közösségi licenc: Ingyenes

Vállalati licenc: Egyedi árazás

Stability AI értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 20 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

💡Profi tipp: Az LLM és a generatív AI között választva az eszközt igazítsa az Ön konkrét céljaihoz. Az LLM-eket használja a szövegcentrikus feladatok pontosságához, a generatív AI megoldásokat pedig a kreatív munkafolyamatokhoz.

10. NVIDIA AI (A legjobb nagy teljesítményű számítástechnikához és GPU-gyorsított mesterséges intelligenciához)

via NVIDIA AI

Az NVIDIA AI GPU-technológiája nagy teljesítményű számítási erőforrásokat biztosít, amelyek segítenek a szervezeteknek a fejlett AI-modellek képzésében és bevezetésében. Támogatja a különböző alkalmazásokat, mint például a mélytanulás, a természetes nyelvfeldolgozás, a számítógépes látás és a robotika, és segít az iparágak közötti folyamatok optimalizálásában.

Emellett az NVIDIA ökoszisztémája olyan eszközöket is tartalmaz, mint a TensorRT az inferencia optimalizálásához és az NVIDIA Deep Learning SDK, amely egyszerűsíti az AI-alkalmazások fejlesztését.

Az NVIDIA AI legjobb funkciói

Teljes körű AI-infrastruktúrát biztosít, amely magában foglalja a hardvert (GPU-k), a szoftvert (AI-keretrendszerek) és a szolgáltatásokat .

NVIDIA NIM mikroszolgáltatásokat kínál, amelyek csökkentik az az AWS, Google Cloud és Azure felhőplatformok közötti integrációt . kínál, amelyek csökkentik az AI-alkalmazások telepítési idejét, és támogatják

Kompatibilis a népszerű ML és mélytanulási keretrendszerekkel, mint például a TensorFlow és a PyTorch , így rugalmasságot biztosít a fejlesztőknek.

Gyártásra kész AI-platformokat kínál megbízható biztonsági protokollokkal, API-stabilitással és átfogó támogatással.

Az NVIDIA AI korlátai

A platform beállítása és kezelése bonyolult lehet, különösen azoknak a csapatoknak, amelyek nem rendelkeznek mélyreható mesterséges intelligencia vagy informatikai szakértelemmel.

Az AI az NVIDIA GPU-khoz van optimalizálva, alternatív hardverplatformokkal való kompatibilitása korlátozott.

NVIDIA AI árak

Egyedi árazás

NVIDIA AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Érdekesség: A korábbi értékesítési adatokból kiderült, hogy az NVIDIA teljes bevételének több mint 50%-a az adatközponti üzletágból származik, ami jól mutatja a vállalat stratégiai irányváltását az AI és a felhőalapú számítástechnikai megoldások felé.

Aktiválja az AI-alapú intelligens munkaterületet a ClickUp Brain segítségével

A generatív AI rendszerek bevezetése a munkafolyamatokat simábbá, gyorsabbá és összekapcsoltabbá teszi, mint valaha. De legyünk őszinték: a legtöbb eszköz csak egy-egy problémát old meg egyszerre.

Itt jöhet jól a ClickUp.

A ClickUp mesterséges intelligenciával működő feladatkezelője és a Brain együtt varázslatos eredményeket hoznak létre – a többfeladatos munkavégzéstől az ötletek kidolgozásán át a feladatok automatizálásáig és a projektek nyomon követéséig, mindezt egyetlen platformon.

Felhasználóbarát felületével és robusztus együttműködési eszközeivel a ClickUp az Ön igényeihez igazodik.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és alakítsa át munkamódszereit az Önnel együtt fejlődő mesterséges intelligenciával.