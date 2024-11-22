Hogyan írj hatékony LinkedIn-ajánlólevelet (+példák)

Sokan közülünk élveztük a fantasztikus kollégákkal, főnökökkel és alkalmazottakkal való együttműködést, akiket szívesen ajánlanánk a LinkedIn-en (vagy bárhol máshol).

De leülni és megírni azt az ajánlást nem mindig könnyű. Hogyan emelje ki a kapcsolatát, miközben őszinte marad? Fel kell sorolnia minden csodálatos képességüket, vagy inkább rövid és kedves legyen?

A LinkedIn-ajánlólevél írását egyszerű, nyolc lépésből álló folyamatra bontottuk, amelyet körülbelül öt perc alatt elvégezhet (ha a megfelelő eszközt használja – erről később bővebben). Tehát legközelebb, amikor megkérik, hogy ajánlja valakit, kövesse tippjeinket, hogy olyan üzenetet írjon, amely elősegíti kollégája karrierjét – és cserébe jó karmát szerez magának.

Bónuszként néhány remek LinkedIn-ajánlólevél példát is mellékeltünk!🌟

Mi az a LinkedIn-ajánlólevél?

via LinkedIn

A LinkedIn-ajánlólevél egy módja annak, hogy egy szakember egy másikért kezeskedjen, kiemelve annak készségeit, munkamorálját vagy a közös munkavégzés során szerzett tapasztalatait.

Ez egy egyszerű, de hatékony módja annak, hogy kollégák, ügyfelek vagy vezetők megalapozzák valakinek a képességeit, miközben profiljuknak egy plusz előnyt biztosítanak, hogy felkeltsék a potenciális munkáltatók vagy ügyfelek figyelmét.

Ezek az ajánlások közvetlenül a címzett LinkedIn-profilján jelennek meg, és olyan tulajdonságokat emelnek ki, amelyek nem feltétlenül szerepelnek az önéletrajzban. Akár csapatmunkáról és csapatkommunikációról szóló soft skill-ekről, akár konkrét technikai tehetségről van szó, ezek az ajánlások segítik a bizalom és a hitelesség építését a szakmai hálózatban. Ez különösen hasznos, ha valaki karrierváltást tervez, vagy újra pályára szeretne állni a szakmai életében.

Milyen előnyei vannak a LinkedIn ajánlásoknak?

A LinkedIn-ajánlás megírása mind az ajánlott személynek, mind önnek segít. Hogyan? Nézzük meg!

Növeli az ő és a te hitelességedet

Ha például azt írja, hogy „Sarah mindössze hat hónap alatt 40%-kal növelte márkánk ismertségét”, akkor valós számokkal támasztja alá képességeit, így potenciális munkáltatói számára hitelesebbé teszi őt.

Ugyanakkor egy átgondolt ajánlás növeli a hitelességét. Ezzel megmutatja, hogy értékeli mások munkáját és elismeri erősségeiket. A jövőbeli ügyfelek vagy munkáltatók láthatják, hogy Ön nem csak teljesíti a feladatokat, hanem elismeri mások jó munkáját is.

Építse ki hálózatát és alakítsa ki személyes márkáját

Az ajánlások adása és fogadása erősítheti a kapcsolatokat és új lehetőségeket nyithat meg. Képzelje el, hogy írt egy ajánlást egy korábbi csapattársának. Néhány hónappal később ő bemutatta Önt egy nagy technológiai vállalat alelnökének – egy olyan lehetőség, amire nem számított.

Az ajánlások személyes márkád építésében is fontos szerepet játszanak. Ha valakit, például A urat ajánlasz, az ő kapcsolataik valószínűleg felfigyelnek a profilodra, ami növeli a láthatóságodat.

A LinkedIn-ajánlások nem csupán dicséretet jelentenek, hanem valódi példákat adnak valakinek a gyakorlati készségeiről.

Képzelje el például, hogy egy kollégája a következőket írta:

Amy adatelemzési képességei kivételesek. Piaci szegmentációval azonosított egy új célcsoportot, ami 25%-os konverziónövekedést eredményezett.

Ez konkrét bizonyíték Amy szakértelmére és az általa nyújtott értékre.

Ráadásul az ajánlásod rólad is árulkodik. Ha elismered valakinek a hozzájárulását, azzal megmutatod, hogy tudod, mi a minőségi munka. Ez nemcsak az ő képességeit igazolja, hanem szakértőként pozícionál téged a területeden.

Növeli a láthatóságát, és előnyt biztosít számukra az álláskeresés során.

Az ajánlásokkal rendelkező profilok általában magasabb rangot kapnak a keresési eredmények között. Ez azt jelenti, hogy gyakrabban jelennek meg, amikor a toborzók egy adott pozícióra keresnek jelölteket.

Ráadásul, ha egy ismert iparági vezetőként ajánlólevelet írsz, amelyben dicséred a címzett képességeit, az előnyt jelent számára a többi jelölttel szemben.

Hogyan írj hatékony LinkedIn-ajánlást?

Bár egyszerűnek tűnik, a LinkedIn ajánlások megírása kissé bonyolult lehet. Milyen tulajdonságokról írjon? Említsen-e a referenciáit, hogy hitelesebbnek tűnjön? Milyen hosszúnak kell lennie?

Íme egy lépésről lépésre bemutatott útmutató, amely minden kérdésére választ ad.

1. Keress egy eszközt, amely segít a LinkedIn-ajánlások írásában és kezelésében.

Ha hibátlan, magas színvonalú, személyre szabott ajánlóleveleket szeretne írni, akkor a megfelelő szoftver használata döntő fontosságú. Keressen tehát egy olyan eszközt, amely segít ebben.

Olyan megoldásra van szüksége, amely könnyen használható, sablonokkal vagy AI-vel segíti az írásban, lehetővé teszi a rendszerezést, és jól működik olyan platformokkal, mint a LinkedIn.

Mi melyiket választottuk? ClickUp.

Használja ki a ClickUp dokumentumkezelési funkcióit, hogy ajánlásait egy helyen kezelhesse.

Ez az all-in-one projektmenedzsment platform minden szükséges funkcióval rendelkezik, hogy egyszerűsítse az ajánlások írását és kezelését – a LinkedIn-en és máshol is.

Készítsd el és mentsd el LinkedIn-ajánlásodat a ClickUp Docs-ban.

Az olyan funkciók, mint a ClickUp Docs, tiszta, zavarmentes teret biztosítanak az ajánlások könnyű megírásához, szerkesztéséhez és formázásához.

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy segítsen finomítani írásstílusát és hangnemét, miközben LinkedIn-ajánlásokat ír.

A ClickUp azonban az AI asszisztensével, a ClickUp Brain-nel tűnik ki igazán a többi közül. Íme, hogyan teheti ajánlásait kiemelkedővé a többi közül:

Ötleteket generál és javaslatokat tesz a személy szerepkörére és iparágára alapozva.

Javítja a nyelvhasználatot azáltal, hogy szavakat és kifejezéseket javasol, amelyekkel ajánlólevele hatékonyabbá válik.

Segít elemzni a megadott kontextust és személyre szabni azáltal, hogy kiemeli a konkrét készségeket és eredményeket.

Beállítja és finomhangolja a hangnemet, hogy professzionális, mégis személyes legyen.

Szervezze meg az ajánlás szerkezetét a maximális hatás elérése érdekében, ügyelve arra, hogy minden lényeges információt lefedjen.

Könnyedén kezel több ajánlólevél írását, személyre szabottan, miközben a minőséget is biztosítja.

2. Kezdje pozitív hangnemben, egy figyelemfelkeltő nyitó mondattal

Miután kiválasztotta a megfelelő eszközt, ideje nekilátni az írásnak. A legjobb, ha egy figyelemfelkeltő mondattal kezdi, ami arra ösztönzi az embereket, hogy tovább olvassák. Végül is azt szeretné, hogy a toborzási vezetők tényleg elolvassák, nem igaz?

Erős nyitó mondat:

Felkelti a figyelmet és kiemeli az ajánlását

Pozitív, professzionális hangnemet ad mindennek, ami utána következik.

Érdeklődést kelt , és arra ösztönzi az olvasót, hogy többet szeretne megtudni az illetőről.

Adjon némi háttérinformációt, gyorsan felvázolva a velük fennálló kapcsolatát.

Ne vigyük azonban túlzásba! A bevezetőnek hatásosnak kell lennie, de mégis őszintének és professzionálisnak kell tűnnie. Kerüljük a túlzott túlzások és a túlzottan kötetlen nyelvhasználat használatát, mert azok ronthatják a levél hitelességét.

📌Példa: „15 éves technológiai csapatok vezetői tapasztalatom során ritkán találkoztam olyan innovatív és elszánt problémamegoldóval, mint Sarah. “

Ez a példa azonnal bemutatja az ajánló tapasztalatát és tekintélyét, miközben kiemeli Sarah kiemelkedő képességeit.

Vagy választhat egy közvetlenebb és egyértelműbb megoldást, például:

„Ha olyan marketingstratégát keresel, aki az adatokat hasznosítható információkká alakítja, akkor John az a személy, akit keresel. “

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy másodpercek alatt írjon vonzó LinkedIn-ajánlásokat.

Ha segítségre van szüksége, bármikor megkérheti a ClickUp Brain-t, hogy javasoljon egy listát hatásos nyitó mondatokkal, és folytassa a legmegfelelőbbel.

3. Ezután írja le a munkakapcsolatát az ajánlott személlyel.

„Honnan ismeri ezt a személyt, és miért éppen Ön ajánlja őt?”

Ez az, amit az olvasó legközelebb megkérdez majd.

Amikor leírja, honnan ismeri az illetőt, nem csak a hitelességét bizonyítja, hanem a olvasónak is jobb képet ad arról, hogy milyen szemszögből közelíti meg a kérdést. Ez súlyát ad az ajánlásának, és hitelesebbé teszi azt.

Mondhat például ilyesmit:

„Három évig volt szerencsém Emmával dolgozni, amikor ő volt a vezető UX-tervező a TechInnovate Inc. csapatában. “

Röviden összefoglalja, mennyi ideig dolgoztak együtt, és milyen szerepet töltött be, így az olvasó világos képet kaphat szakmai kapcsolatukról.

Vagy:

„John közvetlen feletteseként a Global Marketing Solutionsnál 2020 és 2023 között figyeltem, ahogy junior szövegíróból a legfontosabb ügyfeleinket kezelő csapatvezetővé nőtte ki magát. ”

Ez nemcsak kapcsolatukat magyarázza, hanem John fejlődését is kiemeli, mélyebb értelmet adva az ajánlásának, és segítve a következő szakaszba való zökkenőmentes átmenetet.

4. Röviden írja le, hogyan látta el a személy a feladatait és felelősségeit.

Ebben a részben pontosan elmondja az olvasónak, hogy az illető mit csinált és milyen jól csinálta. Hangsúlyozza ki a legfontosabb pontokat, például:

A főbb feladatkörök, amelyeket ellátottak

Bármilyen további szerep, amelyben közreműködtek, vagy „kalap”, amelyet viseltek

Az általános teljesítményük értékelése

Használja a ClickUp Brain alkalmazást, hogy összegyűjtse az összes információt az Ön által ajánlott alkalmazott/kolléga munkájáról, mielőtt megírná a LinkedIn ajánlását.

Ha olyan eszközt használ, mint a ClickUp a vállalat projektmenedzsment folyamatainak kezeléséhez, ez a lépés sokkal könnyebbé és pontosabbá válik. Ahelyett, hogy maga kutatna a nyilvántartásokban, hagyja, hogy a ClickUp Brain összegyűjtse az összes fontos információt, például a projektek, amelyeken dolgoztak, a feladatok teljesítési aránya, a kommunikációs készségek, sőt, a munkájuk minősége is.

Ez különösen hasznos távoli vagy rugalmas munkakörnyezetekben, ahol minden manuális nyomon követése bonyolult lehet. A ClickUp Brain segít összegyűjteni az összes adatot, így világos képet kaphatsz az adott személy teljesítményéről.

Íme egy jó példa, amit érdemes megnéznie: „Senior projektmenedzserként Sarah sikeresen irányított több nagy nyomású ügyfélprojektet, mindig a határidő előtt és a költségvetés alatt teljesítve. 98%-os pontossággal teljesítette a feladatokat, miközben akár 15 fős csapatokat vezetett és javította a vállalat projektmenedzsment folyamatát. “

5. Emelje ki azokat a lenyűgöző képességeket, amelyeket saját szemével látott

Természetesen az általad ajánlott személy okos és tehetséges – de mi teszi őt valóban kivételessé?

Ahelyett, hogy a nyilvánvalót emelné ki, összpontosítson 1-2 kulcsfontosságú készségre, amelyek valóban kiemelik őket a többiek közül. Gondoljon arra, hogy mit csinálnak jobban, mint bárki más, és erre összpontosítson az ajánlásában.

Például, ha korábbi ügyvezető asszisztensed vezetői pozícióra pályázik, hangsúlyozhatod az önkéntesek vezetésében szerzett tapasztalatát, ami relevánsabb, mint pusztán a szervezési képességeiről beszélni.

Írás előtt érdemes megkérdezni kollégáidat, hogy szeretnének-e, ha konkrét szerepköröket említs meg. Így az ajánlólevél nemcsak a tényleges munkájukat tükrözi, hanem összhangban áll karrier céljaikkal is, ami hatékonyabbá és emlékezetesebbé teszi.

6. Említsd meg egy olyan fontos eredményt, amely jelentős hatással volt a vállalkozásodra

Most pedig itt az ideje, hogy felfedjük a legfontosabbat: azt az egy eredményt vagy hozzájárulást, amely a legnagyobb hatást gyakorolta.

Ez lehet bármi, a sikeres projekt vezetésétől a folyamatok javításáig vagy a fontos eredmények eléréséig. Ha egy kiemelkedő eredményre koncentrál, az ajánlólevél hatása erősebb lesz.

Például: „Termékünk bevezetése során Emily vezette a marketingcsapatot, és olyan kampányt hozott létre, amely mindössze két hónap alatt 30%-kal növelte az eladásainkat. Stratégiai tervezése és a részletek iránti figyelme döntő szerepet játszott a bevezetés sikerében. “

Készíts LinkedIn-ajánlást közvetlenül kollégád feladatjelentéséből a ClickUp Brain segítségével.

Ismétlem, a ClickUp Brain segítségével könnyedén megtalálhatja ezeket az információkat. Egyszerűen kérje meg, hogy elemezze és kiemelje a munkavállaló legjobb munkáit, és másodpercek alatt megkapja az eredményt.

7. Adjon hozzá személyes hangulatot

A következő lépés az ajánlólevél személyre szabottá tétele.

Ez a lehetőséged, hogy megosztd, milyen vele együtt dolgozni, és betekintést nyújts a személyiségébe. Csak ne feledd, hogy figyelj a közönségedre – ami a barátok között vicces lehet, a jövőbeli munkaadóknak furcsának tűnhet!

Egy személyes megjegyzés segíthet a toborzó csapatoknak abban, hogy meglássák, hogy ez a személy nemcsak képes, hanem vele együtt is öröm dolgozni.

Például így fogalmazhat: „Markkal mindig öröm volt együtt dolgozni; könnyedén jó kapcsolatot tudott kialakítani a csapattal, és motiváltan tartotta őket, még szoros határidők esetén is. “

Ez bepillantást enged a személyiségébe, miközben kiemeli az általa a munkahelyre hozott értéket.

8. Zárja le egy határozott ajánlással

Végül zárja ajánlását egy rövid és közvetlen záró mondattal, amely kifejezi, hogy erősen támogatja az adott személyt. Ehhez nem kell sokat tenni, csak egy egyszerű mondat, amely tartós, pozitív benyomást kelt.

Valami ilyesmi: „Örömmel ajánlom Johnt bármilyen pozícióra, amelyet csak szeretne – kétségtelenül remek erősítés lesz bármely csapat számára!“

Ezekkel a lépésekkel és a ClickUp segítségével, mint ötletelési és írási partnerrel, minden LinkedIn-ajánlást egyedi, professzionális (és mégis személyes) hangvételűvé tehetsz!

LinkedIn ajánlólevél példák

Bár az ajánlólevél írásának módjáról már részletesen beszéltünk, íme néhány inspiráló példa a legjobb LinkedIn-ajánlólevelekből:

1. Kollégának

Emily rendkívüli tehetséggel rendelkezik a bonyolult adatok gyakorlatias betekintéssé alakításában. Az elmúlt három évben marketingelemzőként dolgoztunk együtt a TechGrow-nál, és több nagy projektet is megvalósítottunk. Emily mindig többletmunkát végez, nem csak számokat elemez, hanem azokat eredményeket hozó stratégiákká alakítja. Ami igazán kiemeli őt a többiek közül, az az a hihetetlen képessége, hogy olyan trendeket is észrevesz, amelyeket mások esetleg figyelmen kívül hagynak. Például az ő elemzése vezetett egy termékváltoztatáshoz, amely 30%-kal növelte a negyedik negyedévi bevételünket! Emily humorával és kedvességével öröm vele együtt dolgozni – ő tartja össze a csapatunkat, különösen akkor, amikor a dolgok hektikussá válnak. Bármelyik cég szerencsésnek érezheti magát, ha ő náluk dolgozik, és teljes mértékben ajánlom őt bármilyen adatalapú marketing pozícióra.

2. A vezető beosztású munkatársának

Johnnal való együttműködés fantasztikus tanulási élmény volt a stratégiai gondolkodás terén. Az InnoTech műveleti alelnökeként ő vezette át részlegünket egy jelentős digitális átalakuláson. John kiemelkedő tulajdonsága, hogy hogyan ösztönzi csapatát; egyensúlyt teremt a hosszú távú célok és a mindennapi feladatok között, miközben mindig készen áll a támogatásra. Az általa bevezetett agilis módszerek 40%-kal növelték termelékenységünket és javították a csapat morálját. Ráadásul hihetetlenül megközelíthető. Magas beosztása ellenére sokaknak karriermentor ként segített. Az ő irányítása alatt fejlődtem a legjobban, és bármelyik vállalat szerencsésnek érezheti magát, ha ő a vezetője.

3. Menedzser számára

Sarah vezetési stílusa igazán inspiráló. A BuildRight Solutions projektmenedzsereként az elmúlt 18 hónapban könnyedén irányította a legnehezebb projekteket. Sarah tökéletesen egyensúlyozza a többfeladatos munkát, az ügyfelek igényeit és a csapat dinamikáját. Mindig kihozza a legjobbakat mindenkiből – tudja, hogyan kell a feladatokat az egyes személyek erősségeihez igazítani, ami 25%-kal növelte a projektek határidőre történő befejezésének arányát. Még egy városi szerződést is elnyertünk, amikor ő vezette a belvárosi revitalizációs projektet, miközben a költségvetést betartotta és a határidőt is megelőzte. Ráadásul kiváló kommunikációs készségei és nyitott ajtó politikája miatt az emberek igazán szeretnek vele dolgozni. Bármilyen vezetői pozícióra nagyon ajánlom őt.

4. HR-szakembernek

Alex az a HR-szakember, akire nem is tudta, hogy szüksége van, amíg nem dolgozott vele együtt. Alig egy év alatt a GlobalTech-nél a HR-osztályunkat a növekedésünk kulcsfontosságú szereplőjévé alakította. HR-menedzserként átalakította a felvételi folyamatunkat, bevezette a wellness programot, és vezette a sokszínűség és az inklúzió terén tett erőfeszítéseinket. Alexet az empátia és az adatokon alapuló döntések kombinációja teszi különlegessé. Új beilleszkedési folyamata 40%-kal csökkentette a fluktuációt! Ráadásul minden alkalmazottnak megadja az érzést, hogy meghallgatják és értékelik, és a kényes kérdéseket is óvatosan kezeli. Ha rendkívül segítőkész HR-vezetőt keresel, aki kiváló kultúrát ápol és eredményeket ér el, akkor Alex a megfelelő ember!

5. A főnöködnek

Lisa olyan vezető, aki minden nap izgalommal tölti el a munkába járást. A TechSpark vezérigazgatójaként az elmúlt négy évben végigkísérte a gyors növekedést és az iparág változásait. Lisa nem csak visionárius, hanem gyakorlatias is, és tudja, hogyan kell elvégezni a feladatokat. Kiemelkedő képessége az innováció és a gyakorlatiasság közötti egyensúly megteremtése. A zászlóshajó AI termékünk bevezetésekor én voltam a felettese, és az ő vezetése alatt a bevételünk egyik napról a másikra megduplázódott. Ráadásul ő olyan pozitív vállalati kultúrát ápol, ahol mindenki értékesnek érzi magát. Lisa-t teljes szívből ajánlom bármilyen vezetői pozícióra!

6. Diákok számára

Jake tudásszomja és gyakorlatias megközelítése kiemeli őt a többiek közül. Mint mentora a DataDrive-nál töltött nyári gyakorlat során, láttam, ahogy profi módon old meg komplex adatelemzési projekteket, annak ellenére, hogy még csak egyetemista. Gyorsan csapatunk kulcsfontosságú tagjává vált, innovatív ötleteivel 15%-kal növelte adatfeldolgozási hatékonyságunkat. Lenyűgöző az a képessége, hogy összekapcsolja az elméletet a valós alkalmazással. Jake végső projektje – egy előrejelző modell az ügyfélelvándorlásról – ma már az egész vállalatnál használatban van. Ráadásul lelkesedése és csapatmunkája miatt remek munkatárs. Bármilyen kezdő szintű adatelemzői pozícióra tökéletesen alkalmas!

7. Ügyfél számára

A GreenGrow-nál Markkal és csapatával való együttműködésem volt tanácsadói karrierem egyik legemlékezetesebb része. Az elmúlt évben segítettem nekik optimalizálni ellátási láncukat, és Mark fantasztikus ügyfél volt – nagyon világosak voltak a céljai, és nyitott volt az új ötletekre. Vezetői képességeinek köszönhetően 30%-kal csökkentettük a hulladékot és 25%-kal növeltük a hatékonyságot. Csodálom Mark előrelátó gondolkodásmódját; mindig keresi az innováció lehetőségeit. Ha együttműködést fontolgat a GreenGrow-val, Mark remek partner lesz. Nagyon ajánlom őt!

8. Szabadúszók számára

Rob az a szabadúszó fejlesztő, akire a csapatának szüksége van. Az elmúlt hat hónapban lenyűgöző programozási képességeivel hatalmas hatást gyakorolt a SnapSell nevű startupunkra. Képessége, hogy komplex koncepciókat funkcionális funkciókká alakítson, forradalmasította a munkánkat. A termékünk bevezetéséhez fejlesztett webalkalmazás egyszerűsítette a felhasználói élményt, és 40%-kal növelte a regisztrációk számát. * Rob aktív tagja a fejlesztői közösségeknek , mindig naprakész és tele van ötletekkel. Ráadásul megbízható és könnyedén betartja a határidőket. Nem tudom eléggé ajánlani – fantasztikus technikai partner!

Tippek a LinkedIn-ajánlás kéréséhez

Az emberek általában nem adnak ajánlólevelet saját kezdeményezésükre, vagyis ha szüksége van rá, akkor kérnie kell. Íme néhány tipp, amit érdemes szem előtt tartania, amikor ezt megteszi:

Válassza ki a megfelelő személyeket , azokat, akik jól ismerik a munkáját, és tudnak beszélni a képességeiről és eredményeiről.

Amikor kapcsolatba lép, említse meg a közös élményeket vagy projekteket , hogy kérését különlegesebbé tegye.

Legyenek világosak a céljai , függetlenül attól, hogy állást keres, karriert vált, szakmai fejlődésre törekszik, vagy csak frissíti a profilját.

Emlékeztesse őket azokra a konkrét projektekre vagy eredményekre, amelyeket szeretne, ha kiemelnének.

Ha megfelelőnek találja, ajánlja fel, hogy Ön is ír ajánlást nekik.

Adj nekik egy rövid összefoglalót a szerepedről és a legfontosabb eredményeidről, hogy könnyebben belekezdjenek.

Kérjen ajánlásokat közvetlenül azután, hogy befejezte egy sikeres projektet, amikor a munkája még frissen él a kollégák emlékezetében.

Írj lenyűgöző LinkedIn-ajánlásokat a ClickUp segítségével!

A LinkedIn-ajánlások írása időigényesnek tűnhet, de nem feltétlenül kell annak lennie.

Ezek az ajánlások segíthetnek kollégáidnak kiemelkedni és felkelteni a potenciális munkáltatók figyelmét. A ClickUp segítségével az egész folyamatot 5 perces feladattá alakíthatod!

Használja a ClickUp Docs alkalmazást, hogy leírja gondolatait, használja ki a feladatkezelési funkciókat, hogy minden rendezett legyen, és hagyja, hogy a ClickUp Brain segítse Önt a kollégája eredményeivel kapcsolatos részletek összegyűjtésében. A lényeg, hogy megkönnyítse a dolgát, miközben támogatja csapattársait.

Regisztrálj még ma a ClickUp-ra, és könnyedén írhatsz olyan LinkedIn-ajánlásokat, amelyeket nehéz figyelmen kívül hagyni!