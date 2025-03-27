A 50 legfontosabb Chrome billentyűparancs

Intuitív felületével és széles körű funkcióival a Google Chrome világszerte több millió felhasználó számára vált elengedhetetlen eszközzé.
De unod már, hogy a Google Chrome menüiben kell turkálnod és számtalan gombra kell kattintanod? Akkor próbáld ki a billentyűparancsokat. Ezek a praktikus kombinációk jelentősen felgyorsíthatják a böngészési élményt, és hatékonyabb digitális polgárrá tehetnek.
Ebben a cikkben összeállítottuk a 50 legfontosabb Chrome billentyűparancsot. Fedezze fel, hogyan változtathatják meg ezek az alapvető billentyűparancsok a Chrome böngészési élményét.
Akár tapasztalt Chrome-felhasználó vagy, akár csak most kezded, ezek a gyorsbillentyűk egyszerűsítik a webes navigációt, új lapok és ablakok megnyitását, a könyvjelzők kezelését, a böngésző viselkedésének vezérlését és még sok minden mást.
Mi az a Chrome billentyűparancs?
A Chrome billentyűparancs olyan billentyűkombináció, amely lehetővé teszi a Chrome böngészőn belüli műveletek vagy parancsok gyors végrehajtását. A menükben való navigálás vagy az egér használata helyett néhány billentyűleütéssel elvégezheti a feladatokat.
Például ahelyett, hogy az egérrel a „Vissza” gombra kattintana, egyszerűen megnyomhatja az Alt + ← (Windows) vagy a Command + [ (macOS) billentyűkombinációt, hogy visszatérjen az előző oldalra. Ezek a gyorsbillentyűk egyszerűsítik a gyakori feladatokat, így Ön a böngészésre koncentrálhat, anélkül, hogy a menükben kellene navigálnia.
Vagy gyorsan az címsorba szeretne ugrani? Ehhez csak nyomja meg a Ctrl + L billentyűkombinációt Windows rendszeren, vagy a Command + L billentyűkombinációt macOS rendszeren, és azonnal megteheti.
A Chrome gyorsbillentyűk használatának előnyei
65,18%-os piaci részesedésével a Google Chrome nem csak népszerű, hanem rendkívül felhasználóbarát is.
A Chrome gyorsbillentyűk az alábbiakban segítenek Önnek:
- Ne vegye le a kezét a billentyűzetről az egér használatához. A gyorsbillentyűkkel nem kell a menükön és almenükön kattintgatni. Néhány billentyűkombinációval a feladatok elvégzése töredékidő alatt megtehető, mint egérrel vagy érintőpaddal.
- Dolgozzon hatékonyabban a Chrome-ban. A gyorsbillentyűk segítségével azonnal válthat a lapok között, bezárhat ablakokat és kereshet oldalakat, így kevesebbet kell az egérre támaszkodnia. Ez javítja a munkafolyamatot, különösen akkor, ha több feladatot vagy lapot kezel egyszerre.
- Csökkentse a keze és csuklója terhelését. Ha sok időt tölt a számítógép előtt, az egér folyamatos mozgatása fizikai terhelést okozhat, különösen a keze és csuklója számára. A billentyűparancsok csökkentik a kéz mozgását, ami segít csökkenteni a fáradtságot.
A billentyűparancsok segítségével kevesebb időt kell a felületen való navigálással töltenie, és több időt fordíthat a feladatra, legyen az olvasás, kutatás vagy webes eszközökkel való munka. Ezenkívül alternatív módszert kínálnak a weboldalakon való navigáláshoz és azokkal való interakcióhoz azoknak a felhasználóknak, akiknek nehézséget okoz az egér használata.
A Google Chrome billentyűparancsok használata
A Chrome billentyűparancsok használata egyszerű. A legtöbb parancshoz egy vagy több módosító billentyű (például Ctrl, Alt vagy Command) lenyomva tartása és a megfelelő betű- vagy számgomb megnyomása szükséges a művelet végrehajtásához.
Végigmenjünk néhány alapvető lépésen, hogy ezeket a gyorsbillentyűket különböző operációs rendszereken használhassuk.
1. lépés: Az módosító billentyűk azonosítása
- Windows és Linux rendszereken a standard módosító billentyűk a Ctrl, a Shift és az Alt.
- A macOS rendszeren gyakran fogja használni a Command (⌘), Option és Shift billentyűket.
2. lépés: Tartsa lenyomva a módosító billentyűket
A módosító billentyűket igénylő gyorsbillentyűk esetén először ezeket kell lenyomva tartani. A módosító billentyűk lenyomva tartása közben nyomja meg a kijelölt betű- vagy számgombot.
Például új lap megnyitásához:
Windows rendszeren: Ctrl + T
MacOS rendszeren: Command + T
Ha véletlenül bezárta egy lapot, ne aggódjon – a Ctrl + Shift + T gyorsbillentyűkombinációval könnyedén újra megnyithatja a bezárt lapot.
3. lépés: Engedje el a gombokat
Miután megnyomta a szükséges billentyűket, engedje el őket a parancs végrehajtásához.
Az időmegtakarítást segítő 50 legfontosabb Chrome billentyűparancs
A Chrome billentyűparancsok elsajátítása jelentősen javíthatja a böngészés hatékonyságát. Akár több lapot kezel, akár gyorsan navigál az oldalak között, ezek a parancsok segítenek a munkafolyamatok racionalizálásában.
Például a megnyitott lapok közötti hatékony navigáláshoz használja a Ctrl + Tab billentyűkombinációt a következő lapra lépéshez, vagy a Ctrl + Shift + Tab billentyűkombinációt az előző lapra való visszatéréshez. Egér használata nélkül szeretne lapozgatni? Nyomja meg a Ctrl + 9 billentyűkombinációt a lapcsík utolsó lapjára ugráshoz a gyorsabb navigálás érdekében.
A weboldal böngészése közben a szóköz billentyűvel lefelé, a Shift + szóköz billentyűkombinációval pedig felfelé görgethet.
Ez csak néhány a sok gyorsbillentyű közül, amelyek javíthatják a Chrome-élményét. Az alábbi táblázatban megtalálja az 50 legfontosabb Chrome-gyorsbillentyű átfogó listáját, amelyekkel időt takaríthat meg:
|Művelet
|Windows/Linux billentyűparancsok
|macOS billentyűparancsok
|Új lap megnyitása
|Ctrl + T
|Command + T
|Aktuális lap bezárása
|Ctrl + W
|Command + W
|Zárt lap újbóli megnyitása
|Ctrl + Shift + T
|Command + Shift + T
|Új ablak megnyitása
|Ctrl + N
|Command + N
|Aktuális ablak bezárása
|Ctrl + Shift + W
|Command + Shift + W
|Inkognitó ablak megnyitása
|Ctrl + Shift + N
|Command + Shift + N
|Váltás a következő fülre
|Ctrl + Tab
|Parancs + Opció + →
|Váltás az előző lapra
|Ctrl + Shift + Tab
|Command + Option + ←
|Az utolsó lap megnyitása
|Ctrl + 9
|Parancs + 9
|Fül balra/jobbra mozgatása
|Ctrl + Shift + PgUp/PgDn
|Parancs + Shift + [/]
|Nyissa meg a Chrome menüt
|Alt + E vagy F
|Command + Option + E
|Nyissa meg a előzmények fület
|Ctrl + H
|Command + Y
|Nyissa meg a letöltések oldalt
|Ctrl + J
|Parancs + Shift + J
|Nyissa meg a könyvjelzők lapot
|Ctrl + Shift + B
|Command + Option + B
|Nyissa meg a keresősávot (keresési oldalt)
|Ctrl + F
|Command + F
|Nagyítson az oldalon
|Ctrl + +
|Parancs + +
|Kicsinyítés az oldalon
|Ctrl + –
|Command + –
|Az oldal nagyításának visszaállítása 100%-ra
|Ctrl + 0
|Command + 0
|Görgessen lefelé a weboldalon
|Szóköz vagy PgDn
|Szóköz vagy PgDn
|Görgessen fel az oldal tetejére
|Shift + Szóköz vagy PgUp
|Shift + Szóköz vagy PgUp
|Vissza az előző oldalra
|Alt + ←
|Parancs + [
|Tovább a következő oldalra
|Alt + →
|Parancs + ]
|Az aktuális weboldal újratöltése
|Ctrl + R
|Command + R
|Az aktuális oldal újratöltése (a gyorsítótár figyelmen kívül hagyásával)
|Ctrl + Shift + R
|Command + Shift + R
|Fejlesztői eszközök megnyitása
|Ctrl + Shift + I
|Command + Option + I
|JavaScript konzol megnyitása
|Ctrl + Shift + J
|Command + Option + J
|Nyissa meg a Chrome feladatkezelőt
|Shift + Esc
|Command + Esc
|Nyissa meg a Chrome beállítások oldalát
|Alt + E, majd S
|Command + Option + E, majd S
|Nyissa meg a bővítmények oldalt
|Ctrl + Shift + E
|Command + Shift + E
|Nyomtatási párbeszédpanel megnyitása
|Ctrl + P
|Command + P
|Jelenlegi oldal könyvjelzőként mentése
|Ctrl + D
|Command + D
|Oldal forrásának megtekintése
|Ctrl + U
|Command + Option + U
|A jelenlegi oldal PDF-ként való mentése
|Ctrl + S
|Command + S
|Konkrét szó, keresési kifejezés vagy mondat keresése
|Ctrl + F
|Command + F
|Link megnyitása új lapon
|Ctrl + kattintás
|Parancs + kattintás
|Link megnyitása új ablakban
|Shift + kattintás
|Shift + kattintás
|Link megnyitása inkognitó ablakban
|Ctrl + Shift + kattintás
|Parancs + Shift + kattintás
|Az aktuális lap kivételével az összes lap bezárása
|Ctrl + Alt + W
|Command + Option + W
|Aktuális lap némítása/némításának feloldása
|Ctrl + M
|Command + M
|Teljes képernyős mód bekapcsolása
|F11
|Command + Ctrl + F
|Minden megnyitott lap könyvjelzővel ellátása
|Ctrl + Shift + D
|Command + Shift + D
|Ugrás a címsorba
|Ctrl + L
|Command + L
|Könyvjelzők sávjának megjelenítése/elrejtése
|Ctrl + Shift + B
|Command + Shift + B
|Nyissa meg a böngészési adatok törlése ablakot
|Ctrl + Shift + Delete
|Parancs + Shift + Törlés
|A böngészési előzmények megtekintése
|Ctrl + H
|Command + Y
|Nyissa meg a Fájlkezelőt az importáláshoz/exportáláshoz
|Ctrl + O
|Command + O
|Nyissa meg a kezdőlapot
|Alt + Home
|Command + Shift + H
|Fókuszáljon az eszköztár következő elemére
|Shift + Alt + T
|Command + Option + T
|Nyissa meg a Chrome súgóközpontot egy új lapon
|F1
|Command + Shift + ?
|Könyvjelzőkezelő váltása
|Ctrl + Shift + O
|Command + Option + B
📌 Mielőtt elkezdené használni a gyorsbillentyűket, vegye figyelembe az alábbi tippeket:
- Győződjön meg arról, hogy a megfelelő ablakban van: Egyes gyorsbillentyűk csak bizonyos ablakokban működnek, például a címsorban vagy a szerkesztőablakban.
- Használja az Fn billentyűt (ha szükséges): Egyes laptopoknál előfordulhat, hogy a billentyűparancsok használatához az Fn billentyűt más billentyűkkel kombinálva kell megnyomnia.
- A Tab gomb a vissza/jobb nyíl: Egyes billentyűzeteken a Tab gomb a jobb/bal nyílként működik. Tehát azoknál a gyorsbillentyűknél, amelyekhez ezek a nyilak szükségesek, a Tab gombnak jól kell működnie.
Javítsa munkafolyamatát a Chrome-bővítményekkel
Míg a Chrome billentyűparancsai kiválóan alkalmasak a termelékenység javítására, a Chrome-bővítmények szintén remek kiegészítők a munkafolyamatok hatékonyságának növeléséhez. Több ezer Chrome-bővítmény áll rendelkezésre, amelyekkel időt takaríthat meg és hatékonyabbá válhat.
Egy ilyen példa a ClickUp Chrome-bővítmény. Ez a ClickUp projektmenedzsment funkcióit hozza el a böngészőjébe, bővítve annak felhasználási lehetőségeit és funkcionalitását.
A kiterjesztés használatával a következőket teheti:
- Bármely weboldalt, e-mailt vagy jegyzetet azonnal ClickUp-feladattá alakíthat anélkül, hogy el kellene hagynia a böngészőt.
- Kövesse nyomon a feladatokra és webhelyekre fordított időt, automatikusan rögzítve az időt a ClickUp-ban. Ez segít megoldani több időgazdálkodási problémát.
- Rögzítsen és jegyzeteljen teljes oldalas képernyőképeket, amelyek tökéletesen alkalmasak visszajelzések vagy problémák dokumentálására.
- Tekintse meg az összes területen végzendő feladatokat a tálcán, hogy böngészés közben gyorsan hozzáférhessen azokhoz.
📮 ClickUp Insight: Az alacsony teljesítményű csapatok 4-szer nagyobb valószínűséggel használnak 15 vagy több eszközt, míg a magas teljesítményű csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszköztárukat 9 vagy annál kevesebb platformra korlátozzák. De mi lenne, ha csak egy platformot használnánk?
A ClickUp , mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egyetlen platformon egyesíti feladatait, projektjeit, dokumentumait, wikijeit, csevegéseit és hívásait, AI-alapú munkafolyamatokkal kiegészítve. Készen áll az okosabb munkavégzésre? A ClickUp minden csapat számára alkalmas, láthatóvá teszi a munkát, és lehetővé teszi, hogy az AI-ra bízva a fontos dolgokra koncentrálhasson.
Növelje böngészési hatékonyságát billentyűparancsokkal
Most, hogy már ismeri a 50 legfontosabb Chrome billentyűparancsot, itt az ideje, hogy alkalmazza őket! Ezek a billentyűparancsok segítenek könnyedén navigálni a weben, növelni a termelékenységet és a böngészési élményt minden eddiginél zökkenőmentesebbé tenni.
A ClickUp Chrome-bővítménye tovább növeli a gyorsbillentyűk előnyeit azáltal, hogy zökkenőmentes integrációt biztosít a böngésző és a feladatkezelő platform között. A bővítmény segítségével gyorsan létrehozhat feladatokat, készíthet képernyőképeket, nyomon követheti az időt, és közvetlenül a böngészőjéből érheti el a ClickUp munkaterületét. Ezzel elkerülhető a folyamatos alkalmazások közötti váltás, és Ön továbbra is a munkájára koncentrálhat.
Kezdje el még ma elsajátítani ezeket a gyorsbillentyűket! Jövőbeli önmaga (és termelékenységi szintje) hálás lesz érte. Ha még nem tette meg, regisztráljon a ClickUp-ra, hogy még tovább növelje termelékenységét. Kellemes böngészést!