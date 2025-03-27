A 50 legfontosabb Chrome billentyűparancs

ClickUp blog

Intuitív felületével és széles körű funkcióival a Google Chrome világszerte több millió felhasználó számára vált elengedhetetlen eszközzé.

De unod már, hogy a Google Chrome menüiben kell turkálnod és számtalan gombra kell kattintanod? Akkor próbáld ki a billentyűparancsokat. Ezek a praktikus kombinációk jelentősen felgyorsíthatják a böngészési élményt, és hatékonyabb digitális polgárrá tehetnek.

Ebben a cikkben összeállítottuk a 50 legfontosabb Chrome billentyűparancsot. Fedezze fel, hogyan változtathatják meg ezek az alapvető billentyűparancsok a Chrome böngészési élményét.

Akár tapasztalt Chrome-felhasználó vagy, akár csak most kezded, ezek a gyorsbillentyűk egyszerűsítik a webes navigációt, új lapok és ablakok megnyitását, a könyvjelzők kezelését, a böngésző viselkedésének vezérlését és még sok minden mást.

Mi az a Chrome billentyűparancs?

A Chrome billentyűparancs olyan billentyűkombináció, amely lehetővé teszi a Chrome böngészőn belüli műveletek vagy parancsok gyors végrehajtását. A menükben való navigálás vagy az egér használata helyett néhány billentyűleütéssel elvégezheti a feladatokat.

Például ahelyett, hogy az egérrel a „Vissza” gombra kattintana, egyszerűen megnyomhatja az Alt + ← (Windows) vagy a Command + [ (macOS) billentyűkombinációt, hogy visszatérjen az előző oldalra. Ezek a gyorsbillentyűk egyszerűsítik a gyakori feladatokat, így Ön a böngészésre koncentrálhat, anélkül, hogy a menükben kellene navigálnia.

Vagy gyorsan az címsorba szeretne ugrani? Ehhez csak nyomja meg a Ctrl + L billentyűkombinációt Windows rendszeren, vagy a Command + L billentyűkombinációt macOS rendszeren, és azonnal megteheti.

A Chrome gyorsbillentyűk használatának előnyei

65,18%-os piaci részesedésével a Google Chrome nem csak népszerű, hanem rendkívül felhasználóbarát is.

A Chrome gyorsbillentyűk az alábbiakban segítenek Önnek:

  • Ne vegye le a kezét a billentyűzetről az egér használatához. A gyorsbillentyűkkel nem kell a menükön és almenükön kattintgatni. Néhány billentyűkombinációval a feladatok elvégzése töredékidő alatt megtehető, mint egérrel vagy érintőpaddal.
  • Dolgozzon hatékonyabban a Chrome-ban. A gyorsbillentyűk segítségével azonnal válthat a lapok között, bezárhat ablakokat és kereshet oldalakat, így kevesebbet kell az egérre támaszkodnia. Ez javítja a munkafolyamatot, különösen akkor, ha több feladatot vagy lapot kezel egyszerre.
  • Csökkentse a keze és csuklója terhelését. Ha sok időt tölt a számítógép előtt, az egér folyamatos mozgatása fizikai terhelést okozhat, különösen a keze és csuklója számára. A billentyűparancsok csökkentik a kéz mozgását, ami segít csökkenteni a fáradtságot.

A billentyűparancsok segítségével kevesebb időt kell a felületen való navigálással töltenie, és több időt fordíthat a feladatra, legyen az olvasás, kutatás vagy webes eszközökkel való munka. Ezenkívül alternatív módszert kínálnak a weboldalakon való navigáláshoz és azokkal való interakcióhoz azoknak a felhasználóknak, akiknek nehézséget okoz az egér használata.

A Google Chrome billentyűparancsok használata

A Chrome billentyűparancsok használata egyszerű. A legtöbb parancshoz egy vagy több módosító billentyű (például Ctrl, Alt vagy Command) lenyomva tartása és a megfelelő betű- vagy számgomb megnyomása szükséges a művelet végrehajtásához.

Végigmenjünk néhány alapvető lépésen, hogy ezeket a gyorsbillentyűket különböző operációs rendszereken használhassuk.

1. lépés: Az módosító billentyűk azonosítása

Módosító billentyűk Chrome gyorsbillentyűk létrehozásához
via IONOS
  • Windows és Linux rendszereken a standard módosító billentyűk a Ctrl, a Shift és az Alt.
  • A macOS rendszeren gyakran fogja használni a Command (⌘), Option és Shift billentyűket.

2. lépés: Tartsa lenyomva a módosító billentyűket

Tartsa lenyomva a módosító billentyűket a Chrome gyorsbillentyűk létrehozásához.
via CNET

A módosító billentyűket igénylő gyorsbillentyűk esetén először ezeket kell lenyomva tartani. A módosító billentyűk lenyomva tartása közben nyomja meg a kijelölt betű- vagy számgombot.

Például új lap megnyitásához:

Windows rendszeren: Ctrl + T

MacOS rendszeren: Command + T

Ha véletlenül bezárta egy lapot, ne aggódjon – a Ctrl + Shift + T gyorsbillentyűkombinációval könnyedén újra megnyithatja a bezárt lapot.

3. lépés: Engedje el a gombokat

Miután megnyomta a szükséges billentyűket, engedje el őket a parancs végrehajtásához.

Az időmegtakarítást segítő 50 legfontosabb Chrome billentyűparancs

A Chrome billentyűparancsok elsajátítása jelentősen javíthatja a böngészés hatékonyságát. Akár több lapot kezel, akár gyorsan navigál az oldalak között, ezek a parancsok segítenek a munkafolyamatok racionalizálásában.

Például a megnyitott lapok közötti hatékony navigáláshoz használja a Ctrl + Tab billentyűkombinációt a következő lapra lépéshez, vagy a Ctrl + Shift + Tab billentyűkombinációt az előző lapra való visszatéréshez. Egér használata nélkül szeretne lapozgatni? Nyomja meg a Ctrl + 9 billentyűkombinációt a lapcsík utolsó lapjára ugráshoz a gyorsabb navigálás érdekében.

A weboldal böngészése közben a szóköz billentyűvel lefelé, a Shift + szóköz billentyűkombinációval pedig felfelé görgethet.

Ez csak néhány a sok gyorsbillentyű közül, amelyek javíthatják a Chrome-élményét. Az alábbi táblázatban megtalálja az 50 legfontosabb Chrome-gyorsbillentyű átfogó listáját, amelyekkel időt takaríthat meg:

MűveletWindows/Linux billentyűparancsokmacOS billentyűparancsok
Új lap megnyitásaCtrl + TCommand + T
Aktuális lap bezárásaCtrl + WCommand + W
Zárt lap újbóli megnyitásaCtrl + Shift + TCommand + Shift + T
Új ablak megnyitásaCtrl + NCommand + N
Aktuális ablak bezárásaCtrl + Shift + WCommand + Shift + W
Inkognitó ablak megnyitásaCtrl + Shift + NCommand + Shift + N
Váltás a következő fülreCtrl + TabParancs + Opció + →
Váltás az előző lapraCtrl + Shift + TabCommand + Option + ←
Az utolsó lap megnyitásaCtrl + 9Parancs + 9
Fül balra/jobbra mozgatásaCtrl + Shift + PgUp/PgDnParancs + Shift + [/]
Nyissa meg a Chrome menütAlt + E vagy FCommand + Option + E
Nyissa meg a előzmények fületCtrl + HCommand + Y
Nyissa meg a letöltések oldaltCtrl + JParancs + Shift + J
Nyissa meg a könyvjelzők lapotCtrl + Shift + BCommand + Option + B
Nyissa meg a keresősávot (keresési oldalt)Ctrl + FCommand + F
Nagyítson az oldalonCtrl + +Parancs + +
Kicsinyítés az oldalonCtrl + –Command + –
Az oldal nagyításának visszaállítása 100%-raCtrl + 0Command + 0
Görgessen lefelé a weboldalonSzóköz vagy PgDnSzóköz vagy PgDn
Görgessen fel az oldal tetejéreShift + Szóköz vagy PgUpShift + Szóköz vagy PgUp
Vissza az előző oldalraAlt + ←Parancs + [
Tovább a következő oldalraAlt + →Parancs + ]
Az aktuális weboldal újratöltéseCtrl + RCommand + R
Az aktuális oldal újratöltése (a gyorsítótár figyelmen kívül hagyásával)Ctrl + Shift + RCommand + Shift + R
Fejlesztői eszközök megnyitásaCtrl + Shift + ICommand + Option + I
JavaScript konzol megnyitásaCtrl + Shift + JCommand + Option + J
Nyissa meg a Chrome feladatkezelőtShift + EscCommand + Esc
Nyissa meg a Chrome beállítások oldalátAlt + E, majd SCommand + Option + E, majd S
Nyissa meg a bővítmények oldaltCtrl + Shift + ECommand + Shift + E
Nyomtatási párbeszédpanel megnyitásaCtrl + PCommand + P
Jelenlegi oldal könyvjelzőként mentéseCtrl + DCommand + D
Oldal forrásának megtekintéseCtrl + UCommand + Option + U
A jelenlegi oldal PDF-ként való mentéseCtrl + SCommand + S
Konkrét szó, keresési kifejezés vagy mondat kereséseCtrl + FCommand + F
Link megnyitása új laponCtrl + kattintásParancs + kattintás
Link megnyitása új ablakbanShift + kattintásShift + kattintás
Link megnyitása inkognitó ablakbanCtrl + Shift + kattintásParancs + Shift + kattintás
Az aktuális lap kivételével az összes lap bezárásaCtrl + Alt + WCommand + Option + W
Aktuális lap némítása/némításának feloldásaCtrl + MCommand + M
Teljes képernyős mód bekapcsolásaF11Command + Ctrl + F
Minden megnyitott lap könyvjelzővel ellátásaCtrl + Shift + DCommand + Shift + D
Ugrás a címsorbaCtrl + LCommand + L
Könyvjelzők sávjának megjelenítése/elrejtéseCtrl + Shift + BCommand + Shift + B
Nyissa meg a böngészési adatok törlése ablakotCtrl + Shift + DeleteParancs + Shift + Törlés
A böngészési előzmények megtekintéseCtrl + HCommand + Y
Nyissa meg a Fájlkezelőt az importáláshoz/exportáláshozCtrl + OCommand + O
Nyissa meg a kezdőlapotAlt + HomeCommand + Shift + H
Fókuszáljon az eszköztár következő eleméreShift + Alt + TCommand + Option + T
Nyissa meg a Chrome súgóközpontot egy új laponF1Command + Shift + ?
Könyvjelzőkezelő váltásaCtrl + Shift + OCommand + Option + B

📌 Mielőtt elkezdené használni a gyorsbillentyűket, vegye figyelembe az alábbi tippeket:

  • Győződjön meg arról, hogy a megfelelő ablakban van: Egyes gyorsbillentyűk csak bizonyos ablakokban működnek, például a címsorban vagy a szerkesztőablakban.
  • Használja az Fn billentyűt (ha szükséges): Egyes laptopoknál előfordulhat, hogy a billentyűparancsok használatához az Fn billentyűt más billentyűkkel kombinálva kell megnyomnia.
  • A Tab gomb a vissza/jobb nyíl: Egyes billentyűzeteken a Tab gomb a jobb/bal nyílként működik. Tehát azoknál a gyorsbillentyűknél, amelyekhez ezek a nyilak szükségesek, a Tab gombnak jól kell működnie.

Javítsa munkafolyamatát a Chrome-bővítményekkel

Míg a Chrome billentyűparancsai kiválóan alkalmasak a termelékenység javítására, a Chrome-bővítmények szintén remek kiegészítők a munkafolyamatok hatékonyságának növeléséhez. Több ezer Chrome-bővítmény áll rendelkezésre, amelyekkel időt takaríthat meg és hatékonyabbá válhat.

Egy ilyen példa a ClickUp Chrome-bővítmény. Ez a ClickUp projektmenedzsment funkcióit hozza el a böngészőjébe, bővítve annak felhasználási lehetőségeit és funkcionalitását.

A kiterjesztés használatával a következőket teheti:

  • Bármely weboldalt, e-mailt vagy jegyzetet azonnal ClickUp-feladattá alakíthat anélkül, hogy el kellene hagynia a böngészőt.
ClickUp Chrome-bővítmény
Használja ezt a funkciót a nyomon követés egyszerűsítésére azáltal, hogy a ClickUp Chrome kiterjesztéssel a cselekvésre ösztönző e-maileket közvetlenül feladatokká alakítja.
  • Kövesse nyomon a feladatokra és webhelyekre fordított időt, automatikusan rögzítve az időt a ClickUp-ban. Ez segít megoldani több időgazdálkodási problémát.
ClickUp időgazdálkodási funkció
Állítson be célokat és hasonlítsa össze az időkövetést a ClickUp segítségével a pontosabb projektbecslések érdekében.
  • Rögzítsen és jegyzeteljen teljes oldalas képernyőképeket, amelyek tökéletesen alkalmasak visszajelzések vagy problémák dokumentálására.
Rögzítés és megjegyzések hozzáadása
Jelölje meg a képernyőképeket egyértelmű utasításokkal, hogy időt takarítson meg a ClickUp-ban végzett felülvizsgálatok során.
  • Tekintse meg az összes területen végzendő feladatokat a tálcán, hogy böngészés közben gyorsan hozzáférhessen azokhoz.
A ClickUp feladatkezelő funkciója
A ClickUp segítségével szervezheti és rangsorolhatja a feladatokat böngészés közben.

📮 ClickUp Insight: Az alacsony teljesítményű csapatok 4-szer nagyobb valószínűséggel használnak 15 vagy több eszközt, míg a magas teljesítményű csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszköztárukat 9 vagy annál kevesebb platformra korlátozzák. De mi lenne, ha csak egy platformot használnánk?

A ClickUp , mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egyetlen platformon egyesíti feladatait, projektjeit, dokumentumait, wikijeit, csevegéseit és hívásait, AI-alapú munkafolyamatokkal kiegészítve. Készen áll az okosabb munkavégzésre? A ClickUp minden csapat számára alkalmas, láthatóvá teszi a munkát, és lehetővé teszi, hogy az AI-ra bízva a fontos dolgokra koncentrálhasson.

Növelje böngészési hatékonyságát billentyűparancsokkal

Most, hogy már ismeri a 50 legfontosabb Chrome billentyűparancsot, itt az ideje, hogy alkalmazza őket! Ezek a billentyűparancsok segítenek könnyedén navigálni a weben, növelni a termelékenységet és a böngészési élményt minden eddiginél zökkenőmentesebbé tenni.

A ClickUp Chrome-bővítménye tovább növeli a gyorsbillentyűk előnyeit azáltal, hogy zökkenőmentes integrációt biztosít a böngésző és a feladatkezelő platform között. A bővítmény segítségével gyorsan létrehozhat feladatokat, készíthet képernyőképeket, nyomon követheti az időt, és közvetlenül a böngészőjéből érheti el a ClickUp munkaterületét. Ezzel elkerülhető a folyamatos alkalmazások közötti váltás, és Ön továbbra is a munkájára koncentrálhat.

Kezdje el még ma elsajátítani ezeket a gyorsbillentyűket! Jövőbeli önmaga (és termelékenységi szintje) hálás lesz érte. Ha még nem tette meg, regisztráljon a ClickUp-ra, hogy még tovább növelje termelékenységét. Kellemes böngészést!

