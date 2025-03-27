A 50 legfontosabb Chrome billentyűparancs

Intuitív felületével és széles körű funkcióival a Google Chrome világszerte több millió felhasználó számára vált elengedhetetlen eszközzé.

De unod már, hogy a Google Chrome menüiben kell turkálnod és számtalan gombra kell kattintanod? Akkor próbáld ki a billentyűparancsokat. Ezek a praktikus kombinációk jelentősen felgyorsíthatják a böngészési élményt, és hatékonyabb digitális polgárrá tehetnek.

Ebben a cikkben összeállítottuk a 50 legfontosabb Chrome billentyűparancsot. Fedezze fel, hogyan változtathatják meg ezek az alapvető billentyűparancsok a Chrome böngészési élményét.

Akár tapasztalt Chrome-felhasználó vagy, akár csak most kezded, ezek a gyorsbillentyűk egyszerűsítik a webes navigációt, új lapok és ablakok megnyitását, a könyvjelzők kezelését, a böngésző viselkedésének vezérlését és még sok minden mást.

Mi az a Chrome billentyűparancs?

A Chrome billentyűparancs olyan billentyűkombináció, amely lehetővé teszi a Chrome böngészőn belüli műveletek vagy parancsok gyors végrehajtását. A menükben való navigálás vagy az egér használata helyett néhány billentyűleütéssel elvégezheti a feladatokat.

Például ahelyett, hogy az egérrel a „Vissza” gombra kattintana, egyszerűen megnyomhatja az Alt + ← (Windows) vagy a Command + [ (macOS) billentyűkombinációt, hogy visszatérjen az előző oldalra. Ezek a gyorsbillentyűk egyszerűsítik a gyakori feladatokat, így Ön a böngészésre koncentrálhat, anélkül, hogy a menükben kellene navigálnia. Vagy gyorsan az címsorba szeretne ugrani? Ehhez csak nyomja meg a Ctrl + L billentyűkombinációt Windows rendszeren, vagy a Command + L billentyűkombinációt macOS rendszeren, és azonnal megteheti.

A Chrome gyorsbillentyűk használatának előnyei

65,18%-os piaci részesedésével a Google Chrome nem csak népszerű, hanem rendkívül felhasználóbarát is.

A Chrome gyorsbillentyűk az alábbiakban segítenek Önnek:

Ne vegye le a kezét a billentyűzetről az egér használatához. A gyorsbillentyűkkel nem kell a menükön és almenükön kattintgatni. Néhány billentyűkombinációval a feladatok elvégzése töredékidő alatt megtehető, mint egérrel vagy érintőpaddal.

Dolgozzon hatékonyabban a Chrome-ban. A gyorsbillentyűk segítségével azonnal válthat a lapok között, bezárhat ablakokat és kereshet oldalakat, így kevesebbet kell az egérre támaszkodnia. Ez A gyorsbillentyűk segítségével azonnal válthat a lapok között, bezárhat ablakokat és kereshet oldalakat, így kevesebbet kell az egérre támaszkodnia. Ez javítja a munkafolyamatot , különösen akkor, ha több feladatot vagy lapot kezel egyszerre.

Csökkentse a keze és csuklója terhelését. Ha sok időt tölt a számítógép előtt, az egér folyamatos mozgatása fizikai terhelést okozhat, különösen a keze és csuklója számára. A billentyűparancsok csökkentik a kéz mozgását, ami segít csökkenteni a fáradtságot.

A billentyűparancsok segítségével kevesebb időt kell a felületen való navigálással töltenie, és több időt fordíthat a feladatra, legyen az olvasás, kutatás vagy webes eszközökkel való munka. Ezenkívül alternatív módszert kínálnak a weboldalakon való navigáláshoz és azokkal való interakcióhoz azoknak a felhasználóknak, akiknek nehézséget okoz az egér használata.

Olvassa el még: A folyamatok automatizálásához használt 10 legjobb böngésző-automatizálási eszköz

A Google Chrome billentyűparancsok használata

A Chrome billentyűparancsok használata egyszerű. A legtöbb parancshoz egy vagy több módosító billentyű (például Ctrl, Alt vagy Command) lenyomva tartása és a megfelelő betű- vagy számgomb megnyomása szükséges a művelet végrehajtásához.

Végigmenjünk néhány alapvető lépésen, hogy ezeket a gyorsbillentyűket különböző operációs rendszereken használhassuk.

1. lépés: Az módosító billentyűk azonosítása

via IONOS

Windows és Linux rendszereken a standard módosító billentyűk a Ctrl, a Shift és az Alt.

A macOS rendszeren gyakran fogja használni a Command (⌘), Option és Shift billentyűket.

2. lépés: Tartsa lenyomva a módosító billentyűket

via CNET

A módosító billentyűket igénylő gyorsbillentyűk esetén először ezeket kell lenyomva tartani. A módosító billentyűk lenyomva tartása közben nyomja meg a kijelölt betű- vagy számgombot.

Például új lap megnyitásához:

Windows rendszeren: Ctrl + T

MacOS rendszeren: Command + T

Ha véletlenül bezárta egy lapot, ne aggódjon – a Ctrl + Shift + T gyorsbillentyűkombinációval könnyedén újra megnyithatja a bezárt lapot.

3. lépés: Engedje el a gombokat

Miután megnyomta a szükséges billentyűket, engedje el őket a parancs végrehajtásához.

Az időmegtakarítást segítő 50 legfontosabb Chrome billentyűparancs

A Chrome billentyűparancsok elsajátítása jelentősen javíthatja a böngészés hatékonyságát. Akár több lapot kezel, akár gyorsan navigál az oldalak között, ezek a parancsok segítenek a munkafolyamatok racionalizálásában.

Például a megnyitott lapok közötti hatékony navigáláshoz használja a Ctrl + Tab billentyűkombinációt a következő lapra lépéshez, vagy a Ctrl + Shift + Tab billentyűkombinációt az előző lapra való visszatéréshez. Egér használata nélkül szeretne lapozgatni? Nyomja meg a Ctrl + 9 billentyűkombinációt a lapcsík utolsó lapjára ugráshoz a gyorsabb navigálás érdekében.

A weboldal böngészése közben a szóköz billentyűvel lefelé, a Shift + szóköz billentyűkombinációval pedig felfelé görgethet.

Ez csak néhány a sok gyorsbillentyű közül, amelyek javíthatják a Chrome-élményét. Az alábbi táblázatban megtalálja az 50 legfontosabb Chrome-gyorsbillentyű átfogó listáját, amelyekkel időt takaríthat meg:

Művelet Windows/Linux billentyűparancsok macOS billentyűparancsok Új lap megnyitása Ctrl + T Command + T Aktuális lap bezárása Ctrl + W Command + W Zárt lap újbóli megnyitása Ctrl + Shift + T Command + Shift + T Új ablak megnyitása Ctrl + N Command + N Aktuális ablak bezárása Ctrl + Shift + W Command + Shift + W Inkognitó ablak megnyitása Ctrl + Shift + N Command + Shift + N Váltás a következő fülre Ctrl + Tab Parancs + Opció + → Váltás az előző lapra Ctrl + Shift + Tab Command + Option + ← Az utolsó lap megnyitása Ctrl + 9 Parancs + 9 Fül balra/jobbra mozgatása Ctrl + Shift + PgUp/PgDn Parancs + Shift + [/] Nyissa meg a Chrome menüt Alt + E vagy F Command + Option + E Nyissa meg a előzmények fület Ctrl + H Command + Y Nyissa meg a letöltések oldalt Ctrl + J Parancs + Shift + J Nyissa meg a könyvjelzők lapot Ctrl + Shift + B Command + Option + B Nyissa meg a keresősávot (keresési oldalt) Ctrl + F Command + F Nagyítson az oldalon Ctrl + + Parancs + + Kicsinyítés az oldalon Ctrl + – Command + – Az oldal nagyításának visszaállítása 100%-ra Ctrl + 0 Command + 0 Görgessen lefelé a weboldalon Szóköz vagy PgDn Szóköz vagy PgDn Görgessen fel az oldal tetejére Shift + Szóköz vagy PgUp Shift + Szóköz vagy PgUp Vissza az előző oldalra Alt + ← Parancs + [ Tovább a következő oldalra Alt + → Parancs + ] Az aktuális weboldal újratöltése Ctrl + R Command + R Az aktuális oldal újratöltése (a gyorsítótár figyelmen kívül hagyásával) Ctrl + Shift + R Command + Shift + R Fejlesztői eszközök megnyitása Ctrl + Shift + I Command + Option + I JavaScript konzol megnyitása Ctrl + Shift + J Command + Option + J Nyissa meg a Chrome feladatkezelőt Shift + Esc Command + Esc Nyissa meg a Chrome beállítások oldalát Alt + E, majd S Command + Option + E, majd S Nyissa meg a bővítmények oldalt Ctrl + Shift + E Command + Shift + E Nyomtatási párbeszédpanel megnyitása Ctrl + P Command + P Jelenlegi oldal könyvjelzőként mentése Ctrl + D Command + D Oldal forrásának megtekintése Ctrl + U Command + Option + U A jelenlegi oldal PDF-ként való mentése Ctrl + S Command + S Konkrét szó, keresési kifejezés vagy mondat keresése Ctrl + F Command + F Link megnyitása új lapon Ctrl + kattintás Parancs + kattintás Link megnyitása új ablakban Shift + kattintás Shift + kattintás Link megnyitása inkognitó ablakban Ctrl + Shift + kattintás Parancs + Shift + kattintás Az aktuális lap kivételével az összes lap bezárása Ctrl + Alt + W Command + Option + W Aktuális lap némítása/némításának feloldása Ctrl + M Command + M Teljes képernyős mód bekapcsolása F11 Command + Ctrl + F Minden megnyitott lap könyvjelzővel ellátása Ctrl + Shift + D Command + Shift + D Ugrás a címsorba Ctrl + L Command + L Könyvjelzők sávjának megjelenítése/elrejtése Ctrl + Shift + B Command + Shift + B Nyissa meg a böngészési adatok törlése ablakot Ctrl + Shift + Delete Parancs + Shift + Törlés A böngészési előzmények megtekintése Ctrl + H Command + Y Nyissa meg a Fájlkezelőt az importáláshoz/exportáláshoz Ctrl + O Command + O Nyissa meg a kezdőlapot Alt + Home Command + Shift + H Fókuszáljon az eszköztár következő elemére Shift + Alt + T Command + Option + T Nyissa meg a Chrome súgóközpontot egy új lapon F1 Command + Shift + ? Könyvjelzőkezelő váltása Ctrl + Shift + O Command + Option + B

📌 Mielőtt elkezdené használni a gyorsbillentyűket, vegye figyelembe az alábbi tippeket: Győződjön meg arról, hogy a megfelelő ablakban van: Egyes gyorsbillentyűk csak bizonyos ablakokban működnek, például a címsorban vagy a szerkesztőablakban.

Használja az Fn billentyűt (ha szükséges): Egyes laptopoknál előfordulhat, hogy a billentyűparancsok használatához az Fn billentyűt más billentyűkkel kombinálva kell megnyomnia.

A Tab gomb a vissza/jobb nyíl: Egyes billentyűzeteken a Tab gomb a jobb/bal nyílként működik. Tehát azoknál a gyorsbillentyűknél, amelyekhez ezek a nyilak szükségesek, a Tab gombnak jól kell működnie.

Olvassa el még: A munkafolyamatokhoz legalkalmasabb 10 folyamatfejlesztő eszköz

Javítsa munkafolyamatát a Chrome-bővítményekkel

Míg a Chrome billentyűparancsai kiválóan alkalmasak a termelékenység javítására, a Chrome-bővítmények szintén remek kiegészítők a munkafolyamatok hatékonyságának növeléséhez. Több ezer Chrome-bővítmény áll rendelkezésre, amelyekkel időt takaríthat meg és hatékonyabbá válhat.

Egy ilyen példa a ClickUp Chrome-bővítmény. Ez a ClickUp projektmenedzsment funkcióit hozza el a böngészőjébe, bővítve annak felhasználási lehetőségeit és funkcionalitását.

A kiterjesztés használatával a következőket teheti:

Bármely weboldalt, e-mailt vagy jegyzetet azonnal ClickUp-feladattá alakíthat anélkül, hogy el kellene hagynia a böngészőt.

Használja ezt a funkciót a nyomon követés egyszerűsítésére azáltal, hogy a ClickUp Chrome kiterjesztéssel a cselekvésre ösztönző e-maileket közvetlenül feladatokká alakítja.

Kövesse nyomon a feladatokra és webhelyekre fordított időt, automatikusan rögzítve az időt a ClickUp-ban. Ez segít megoldani több , automatikusan rögzítve az időt a ClickUp-ban. Ez segít megoldani több időgazdálkodási problémát

Állítson be célokat és hasonlítsa össze az időkövetést a ClickUp segítségével a pontosabb projektbecslések érdekében.

Rögzítsen és jegyzeteljen teljes oldalas képernyőképeket, amelyek tökéletesen alkalmasak visszajelzések vagy problémák dokumentálására.

Jelölje meg a képernyőképeket egyértelmű utasításokkal, hogy időt takarítson meg a ClickUp-ban végzett felülvizsgálatok során.

Tekintse meg az összes területen végzendő feladatokat a tálcán, hogy böngészés közben gyorsan hozzáférhessen azokhoz.

A ClickUp segítségével szervezheti és rangsorolhatja a feladatokat böngészés közben.

📮 ClickUp Insight: Az alacsony teljesítményű csapatok 4-szer nagyobb valószínűséggel használnak 15 vagy több eszközt, míg a magas teljesítményű csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszköztárukat 9 vagy annál kevesebb platformra korlátozzák. De mi lenne, ha csak egy platformot használnánk? A ClickUp , mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egyetlen platformon egyesíti feladatait, projektjeit, dokumentumait, wikijeit, csevegéseit és hívásait, AI-alapú munkafolyamatokkal kiegészítve. Készen áll az okosabb munkavégzésre? A ClickUp minden csapat számára alkalmas, láthatóvá teszi a munkát, és lehetővé teszi, hogy az AI-ra bízva a fontos dolgokra koncentrálhasson.

Olvassa el még: A 12 legjobb Chrome-bővítmény fejlesztőknek

Növelje böngészési hatékonyságát billentyűparancsokkal

Most, hogy már ismeri a 50 legfontosabb Chrome billentyűparancsot, itt az ideje, hogy alkalmazza őket! Ezek a billentyűparancsok segítenek könnyedén navigálni a weben, növelni a termelékenységet és a böngészési élményt minden eddiginél zökkenőmentesebbé tenni.

A ClickUp Chrome-bővítménye tovább növeli a gyorsbillentyűk előnyeit azáltal, hogy zökkenőmentes integrációt biztosít a böngésző és a feladatkezelő platform között. A bővítmény segítségével gyorsan létrehozhat feladatokat, készíthet képernyőképeket, nyomon követheti az időt, és közvetlenül a böngészőjéből érheti el a ClickUp munkaterületét. Ezzel elkerülhető a folyamatos alkalmazások közötti váltás, és Ön továbbra is a munkájára koncentrálhat.

Kezdje el még ma elsajátítani ezeket a gyorsbillentyűket! Jövőbeli önmaga (és termelékenységi szintje) hálás lesz érte. Ha még nem tette meg, regisztráljon a ClickUp-ra, hogy még tovább növelje termelékenységét. Kellemes böngészést!