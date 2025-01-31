10 Excalidraw alternatíva a fehér tábla együttműködéshez

Emlékszik még azokra a régi szép időkre, amikor a csapatok konferenciatermekben gyűltek össze, zseniális ötleteket vetettek fel és táblákon vitatták meg a projekteket?

A távoli és hibrid munkavégzés térnyerésével a valós idejű együttműködés a fizikai táblákról a virtuális táblákra költözött. Az Excalidraw-hoz hasonló virtuális táblák kiváló eszközök az ötletek kifejezésére és a csapatokkal való brainstormingra.

Az Excalidraw azonban bizonyos korlátai miatt nem mindenki számára megfelelő. Például egyszerre csak egy rajzot lehet létrehozni, ami korlátozza a megbeszélés hatókörét. Egyes felhasználók szerint az eszköz integrációs szempontból is hiányos.

Ha tehát megbízható Excalidraw alternatívát keres, akkor jó helyen jár. Vessünk egy pillantást a 10 legjobb Excalidraw alternatívára és azok funkcióira.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme 10 Excalidraw alternatíva, amelyek mindegyike különböző igényeknek felel meg: ClickUp – A legjobb all-in-one projektmenedzsment és együttműködéshez Draw. io – A legjobb ingyenes, webalapú diagramkészítő Mural – A legjobb vizuális együttműködéshez és ötleteléshez FigJam – A legjobb csapatmunkához és interaktív munkamenetekhez Lucidchart – A legjobb folyamatábrák, vázlatok és gondolattérképek készítéséhez InVision App – A legjobb a tervezési prototípusok és vázlatok készítéséhez Jamboard – A legjobb a Google Workspace integrációhoz Collaboard – A legjobb biztonságos és adatvédelemre fókuszáló online fehér tábla Miro – A legjobb átfogó online fehér táblákhoz és csapatmunka-folyamatokhoz DrawIsland – Legalkalmasabb gyors vázlatok és egyszerű diagramok készítéséhez

Mit kell keresni az Excalidraw alternatíváiban?

Az online fehér tábla használata elég egyszerűnek tűnhet. De ha olyan felületet választasz, amelynek kezelése nehézkes, az kétszer olyan nehézvé teheti a munkádat. Íme néhány fontos tényező, amelyet figyelembe kell venned, ha alternatívákat keresel az Excalidraw-hoz:

Valós idejű együttműködés: Ellenőrizze az olyan funkciókat, mint az egyidejű szerkesztés, a csevegési lehetőség, a feladatkiosztáshoz fűzött megjegyzések és az élő kurzor követés.

Felhasználóbarát: Válasszon egy intuitív és könnyen kezelhető eszközt. A felhasználóbarát felület biztosítja a hatékony munkafolyamatot és csökkenti a tanulási görbét Ön és csapata számára.

Testreszabás : Keressen olyan alternatívákat, amelyek testreszabható sablonokat, színsémákat és formákat kínálnak.

Biztonság és adatvédelem: Elsőbbséget élvezzenek azok az eszközök, amelyek végpontok közötti titkosítást kínálnak az adatok védelme érdekében.

Költség: Értékelje az alternatív eszközök teljes költségét, figyelembe véve mind az egyszeri előfizetési díjakat, mind a további funkciók előzetes költségeit.

A 10 legjobb Excalidraw alternatíva

Vessünk egy pillantást a legjobb 10 Excalidraw alternatívára a jobb munkatér-együttműködés érdekében. A fejlett vizualizációs funkcióktól a gyors testreszabási lehetőségekig ezek az eszközök mindent megadnak, amire csapatának szüksége van az ötletek megvalósításához.

1. ClickUp

Takarítson meg időt és végezzen el több feladatot a ClickUp Whiteboards segítségével

A ClickUp egy all-in-one platform a projektmenedzsmenthez, amely segít a szétszórt csapatoknak hatékonyan együttműködni, okosabban dolgozni és időt megtakarítani. A ClickUp Whiteboard funkciója rugalmas munkaterületet biztosít brainstorminghoz, tervezéshez és projektek végrehajtásához. Rajzolhat, ötleteket kapcsolhat össze, jegyzeteket írhat, képeket és linkeket adhat hozzá a hatékony együttműködés érdekében.

Az ötletek önmagukban azonban nem számítanak. A gondolatokat cselekvési tételekké kell alakítani. Ebben segít a ClickUp Mind Maps – összehangolja a feladatokat és az ötleteket.

Egyszerűsítse a komplex projekteket a munkafolyamatok és a konkrét feladatok ClickUp Mind Maps segítségével történő feltérképezésével

A gondolattérképeket ötleteléshez, stratégia kidolgozásához, útitervek és agilis munkafolyamatok létrehozásához használhatja. Ez segít egyszerűsíteni a feladatokat azáltal, hogy lebontja a komplex projektterveket és összekapcsolja a függőségeket. Például a ClickUp Processes Map Whiteboard Template egy azonnal használható, testreszabható sablon, amely kezdőknek is kiválóan alkalmas. Ezzel könnyedén kommunikálhatja a folyamatokat a csapatnak vizuális ábrázolással. Testreszabhatja az állapotokat, mezőket és akár a nézeteket is.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Processes Map Whiteboard sablonjával vizuálisan ábrázolhatja a munkafolyamatokat, hogy azonosítsa és megszüntesse a szűk keresztmetszeteket.

Ha tovább szeretné egyszerűsíteni a folyamatokat, használja a ClickUp folyamatábra sablont. Ez segít a napi folyamatok vizualizálásában és a feladatok előrehaladásának könnyű nyomon követésében.

Töltse le ezt a sablont Dokumentálja a folyamatokat és gyorsan oldja meg a problémákat a ClickUp folyamatábra sablonjával.

A ClickUp legjobb funkciói

Valós idejű vizuális együttműködés: Ossza meg ötleteit és jegyzeteit, és kövesse nyomon a csapat minden tagjának tevékenységét a feladatok összehangolása érdekében.

Feladatok és ötletek összekapcsolása: A ClickUp Mind Maps segítségével könnyedén megtervezheti és megszervezheti ötleteit és feladatait. Feladatok vagy csomópontok alapján készíthet gondolattérképeket, és az ágakat logikus útvonalakra húzva könnyedén rendezheti projektjeit.

Testreszabható feladatkezelés: Hídként kössük össze az ötletet és a kivitelezést azáltal, hogy közvetlenül a fehér táblákról hozunk létre Hídként kössük össze az ötletet és a kivitelezést azáltal, hogy közvetlenül a fehér táblákról hozunk létre ClickUp feladatokat . Testreszabhatjuk a munkaterületet azáltal, hogy különböző feladat típusokhoz különböző konvenciókat adunk hozzá.

Megosztható linkek: Ossza meg a fehér táblákat a munkaterületén kívüli ügyfelekkel vagy partnerekkel, még akkor is, ha nincs ClickUp-fiókjuk.

Használjon előre elkészített sablonokat: Próbálja ki a használatra kész Whiteboard sablonokat munkafolyamatok és folyamatábrák, koncepciótérképek, fordított brainstorming és brainwriting létrehozásához.

Csatlakoztassa technológiai eszközeit: A ClickUp univerzális keresési funkciójával gyorsan hozzáférhet a ClickUp, a csatlakoztatott alkalmazások vagy a helyi meghajtó információihoz. A ClickUp univerzális keresési funkciójával gyorsan hozzáférhet a ClickUp, a csatlakoztatott alkalmazások vagy a helyi meghajtó információihoz.

Formázható fehér táblák: Készítsen interaktív fehér táblákat a szöveg formázásával, szalagcímekkel, kiemelt részekkel és kiemelésekkel. Az eszköztár segítségével alakzatokat és összekötő elemeket is hozzáadhat.

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználóknak tanulási folyamaton kell átesniük, hogy megértsék a ClickUp Whiteboards működését.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Draw. io

A Draw. io egy sokoldalú folyamatábra-készítő és online tervezőszoftver, amelyet leginkább az Atlassian alkalmazásokban, például a Confluence-ban és a Jira-ban használnak.

Hálózati diagramokat, folyamatábrákat, vázlatokat készíthet, és még sok minden mást is. Felhasználóbarát felülete, sokféle alakzattal, ikonokkal és testreszabási lehetőségekkel az egyik legnépszerűbb Excalidraw alternatíva.

A Draw.io legjobb funkciói

Használja az osztálykereső funkciót, hogy megtalálja a munkafolyamatok vizualizálásához releváns diagramokat.

Tárolja diagramfájljait bármely felhőalapú platformon

Valós időben együttműködhet több csapattaggal a megosztott kurzorok segítségével.

Könnyen adhat visszajelzést a képekhez hozzáadott megjegyzésekkel.

A Draw.io korlátai

Néhány fájltípus importálásakor nehézségekbe ütközhet.

A szoftver böngészőben történő használata során késleltetés léphet fel.

Draw. io árak

Ingyenes: 30 napos próba

Felhő: 20 dollár havonta 20 felhasználó esetén és 532,50 dollár havonta 2000 felhasználó esetén

Adatközpont: 6000 dollár 500 felhasználó esetén és 10 000 dollár 2000 felhasználó esetén, éves számlázással.

Draw. io értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (350+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (700+ értékelés)

3. Mural

via Mu ral

A Mural egy virtuális vászon, ahol brainstormingot folytathat, problémákat oldhat meg és ötleteket szervezhet vizuálisan, valós időben a csapatával.

Az eszköz lehetővé teszi különböző elemek, például jegyzetek, képek és rajzok létrehozását és szerkesztését. Ezenkívül könnyedén vázlatokat készíthet a vizuális együttműködéshez. Testreszabott fehér tábla megoldásokat kínál tervező, termékfejlesztő, mérnöki, innovációs és értékesítési csapatok számára, így nincs szükség több együttműködési alkalmazásra a szervezeten belül.

A Mural legjobb funkciói

Adjon hozzá ötleteket vagy teendőket post-it cetlik vagy szövegdobozok formájában.

Szabályozza a hozzáférést a csak megtekintésre, szerkesztésre és moderálásra korlátozott beállításokkal.

Változtassa meg a szöveg és a jegyzetek színét, hogy csoportokat hozzon létre és mintákat azonosítson.

Ikonok, GIF-ek és képek hozzáadása az Unsplash integrációval

A Mural korlátai

Lehet, hogy más alkalmazásokkal való integrációk korlátozónak bizonyulnak.

A több csapattaggal való együttműködés során a megjegyzések nyomon követése túlterhelőnek tűnhet.

A Mural árai

Ingyenes: örökre

Team+: 12 dollár havonta felhasználónként

Üzleti: 17,99 USD/hó/felhasználó, éves számlázással

Vállalati: Egyedi árazás

Mural értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (1365+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (120+ értékelés)

4. FigJam

via FigJ am

A Figma által fejlesztett FigJam egy másik Excalidraw alternatíva, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy ötleteket gyűjtsenek, diagramokat rajzoljanak, stratégiákat tervezzenek, valamint folyamatábrákat és agilis munkafolyamatokat hozzanak létre.

Segít projektütemtervek, ügyfélút-térképek és projektidővonalak létrehozásában. Az audio- és élő csevegés segítségével valós idejű visszajelzéseket adhat. A FigJam emellett AI-integrációt is kínál a projektidővonalak automatizálásához és a teendők nyomon követéséhez.

A FigJam legjobb funkciói

Adjon hozzá munkafolyamat-widgeteket, például Jira-feladatokat a fehér táblához.

Személyre szabott Bitmoji avatarokkal testreszabhatja a kommunikációt

Próbálja ki az AI integrációt ötletek kidolgozásához vagy kódok tervezéséhez!

Visszajelzések gyűjtése szavazások lebonyolításával

A FigJam korlátai

Online állapot nélkül nem tud frissítéseket végrehajtani.

A ingyenes csomaggal legfeljebb 24 órára hívhat meg külső tagokat.

FigJam árak

Ingyenes: örökre

Professzionális: 3 dollár/hó/felhasználó

Szervezet: 5 dollár havonta felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

FigJam értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (400+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (25 értékelés)

5. Lucidchart

via Lucidchart

A Lucidchart egy felhőalapú vizuális együttműködési és intelligens diagramkészítő platform, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy dinamikus diagramok, folyamatábrák és vizualizációk segítségével megvalósítsák ötleteiket.

A kurzorokat élő együttműködéshez, adatok összekapcsolásához és mutatók diagramokra való ráhelyezéséhez használhatja, hogy minden fontos információt egy helyen elérhessen.

A Lucidchart legjobb funkciói

Szervezze diagramjait konténerek vagy úszósávok segítségével

Jegyzeteket fűzhet egy alakzathoz, hogy mások is naprakészek legyenek.

Integrálja olyan népszerű munkaterületi eszközökkel, mint a Google és az Atlassian.

A Lucidchart korlátai

Lehet, hogy nehéznek találja a Visio-ba történő tömeges exportálást.

Az ingyenes csomaggal diagramonként csak 60 objektumot hozhat létre.

Lucidchart árak

Ingyenes: 7 napos próba

Egyéni: 7,95 USD havonta, éves számlázással

Csapat: 27 USD/hó/felhasználó, éves számlázással

Vállalati: Egyedi árazás

Lucidchart értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (5000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (2000+ értékelés)

6. InVision App

az InVision App segítségével

Az Invision zászlóshajó terméke, a Freehand, egy virtuális fehér tábla projekttervezéshez, ötleteléshez, csapatépítéshez, brainstorminghoz, prezentáláshoz és ötletek áttekintéséhez.

Testreszabott sablonokat kínál mérnöki, tervezési, IT és termékfejlesztő csapatok számára. Az intelligens vászon segítségével zökkenőmentesen definiálhatja a munkafolyamatokat és kezelheti a projekteket.

Az InVision App legjobb funkciói

Az InVision vektor alapú rajzoló és rugalmas rétegek segítségével alakítsd ötleteidet képernyőtervekké!

Digitális termékek prototípusának elkészítése, kezelése, felülvizsgálata, finomítása és tesztelése kódolás nélkül

Több mint 200 előre elkészített sablonnal egyszerűsítheti a projektmenedzsmentet.

Az InVision App korlátai

A Sketchből való rajztáblák importálása unalmas lehet.

A csapatmunka kihívást jelenthet

Az InVision App árai

Ingyenes

Freehand Pro: 4,95 USD/hó/felhasználó

InVision App értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (700+ értékelés)

7. Jamboard

via Jambo ard

Ha valós időben szeretne együttműködni csapatával, használhatja a Jamboardot, a Google digitális fehér tábláját. Használhatja a Jamboard eszközön (egy 55 hüvelykes digitális fehér tábla, amely a G Suite szolgáltatásokkal működik), webböngészőben vagy mobilalkalmazásban.

A Jamboard segítségével a mellékelt tollal írhat és rajzolhat, és vázlatait kifinomult képpé alakíthatja. A Jamboard azonban 2024. október 1-jén megszűnik.

A Jamboard legjobb funkciói

A Jamboard eszközzel könnyedén hozzáadhatja a Google Drive eszközeit, például a Docs, Sheets és Slides alkalmazásokat egy jamhez.

Keresés a Google-on és képek vagy weboldalak beszúrása

A Jamboard korlátai

Nem iOS-kompatibilis.

A Jamboardon minden tag hozzájárulásának nyomon követése unalmas feladat.

Más eszközökhöz képest korlátozott együttműködési funkciókat kínál.

Jamboard árak

4999 dollár egy Jamboard kijelzőért, két tollért, egy radírért és egy fali tartóért.

600 dolláros éves kezelési és támogatási díj.

Jamboard értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (68 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (114 értékelés)

8. Collaboard

via Collaboard

A Collaboard egy kreatív fehér tábla és együttműködési eszköz, amely kézzel rajzolt érzetet kelt. Rajzolási lehetőségeket kínál filctollak, tollak és ecsetek használatával. Használhatja brainstorminghoz vagy történetmeséléshez.

Lehetővé teszi a szöveg színének és betűtípusának megváltoztatását, hiperhivatkozások hozzáadását a releváns forrásokhoz, dokumentumok feltöltését, képek hozzáadását és objektumok összekapcsolását. Ezenkívül videókat is hozzáadhat közvetlenül a táblához, megváltoztathatja a nézet módját a jobb olvashatóság érdekében, és jegyzeteket hozhat létre gyors ötletek vagy javaslatok számára.

A Collaboard legjobb funkciói

Tervezz és navigálj gyorsan a fehér táblán keresztül a konkrét területekhez a kényelmes hiperhivatkozások segítségével, a végtelen vászon használatával.

Brainstorming és történetek elmesélése különböző formák és színek segítségével

A jobb olvashatóság érdekében váltson sötét módra.

Védje tartalmát jelszavak hozzáadásával

A Collaboard korlátai

Lehet, hogy a felhasználói felület nem nyeri el tetszését.

Nincs zökkenőmentes megoldása külső média beágyazására.

Collaboard árak

Ingyenes 7 napos próba

Haladó: 10 USD/hó/felhasználó, éves számlázással

Vállalati: Egyedi árazás

Collaboard értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (92 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (114 értékelés)

9. Miro

via Mi ro

A Miro élvonalbeli fehér táblája lehetővé teszi a méretezett terméktervezést, a gondolattérképek készítését, a folyamatok feltérképezését, az ügyfélút feltérképezését, valamint a stratégia és a tervezés kidolgozását.

A Miro segítségével vizuális, skálázható és biztonságos munkaterületet biztosíthat csapatának az innovációhoz, több mint 130 alkalmazással összekapcsolva. A táblázatok és más alkalmazások adatait automatikusan integrálva a technológiai stackben, zökkenőmentes együttműködést és kezelést tesz lehetővé.

A Miro legjobb funkciói

Szervezze meg ötleteit a Miro Frames segítségével a Miro végtelen vásznán

Ossza meg ötleteit névtelenül

Adjon hozzá dokumentációt, felmérési eredményeket, videókat és élő adatokat különböző alkalmazásokból a digitális együttműködéshez.

A Miro korlátai

Az egyéni sablonokat nem lehet újrafelhasználás céljából elmenteni.

Korlátozott betűtípus-beállítások a jegyzetlapokhoz

A felület zavaros lehet

Miro árak

Ingyenes

Starter: 10 dollár havonta felhasználónként

Üzleti: 20 dollár havonta felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Miro értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (5000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1500+ értékelés)

10. DrawIsland

via DrawIsLa nd

A DrawIsland egy online rajzeszköz, amellyel digitális művészet segítségével kreatív módon kifejezheti magát. GIF-eket hozhat létre, szöveget adhat hozzá a képekhez, különböző formákat használhat vázlatok készítéséhez, valamint megváltoztathatja a színeket és a betűtípusokat.

Intuitív felülettel rendelkezik, és különböző rajzeszközöket kínál, többek között ecseteket, tollakat és formákat. A DrawIsLand használatát közvetlenül online kezdheti el, regisztráció vagy telepítés nélkül.

A DrawIsland legjobb funkciói

Alapértelmezés szerint négy különböző képernyőméret közül választhat (200200, 400400, 800 400, 1024768 pixel), valamint egy egyéni beállítási lehetőség is rendelkezésre áll a méret testreszabásához.

Animációk létrehozása képek felhasználásával

Képek egyszerű importálása méretük megváltoztatásához vagy szöveg hozzáadásához

A DrawIsland korlátai

Az animációk legfeljebb 10 képkockából állíthatók össze.

Képeket csak .png formátumban lehet menteni.

Nem támogatja a képek megosztását a közösségi médiában.

DrawIsland árak

Ingyenes

DrawIsland értékelések és vélemények

G2: NA

Capterra: NA

Használja a ClickUp-ot a jobb együttműködés érdekében

A virtuális fehér táblák vizualizációs funkcióikkal jelentősen javíthatják az együttműködésen alapuló ötletelést és a kreatív munkát. Emellett kulcsfontosságú szerepet játszanak a komplex feladatok és munkafolyamatok lebontásában, segítve az átfogó képet látni.

Ha az Excalidraw nem felel meg az elvárásainak ezekben a tekintetben, itt az ideje, hogy frissítse technológiai eszközeit a ClickUp segítségével! Váltson át a ClickUp Whiteboardra, az Excalidraw legjobb alternatívájára, és alakítsa ötleteit cselekvési tervekké azáltal, hogy közvetlenül a brainstorming üléseken hoz létre és oszt ki feladatokat.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, hogy jobban kommunikálhassa ötleteit és javítsa a csapat együttműködését!