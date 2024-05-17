Mi az a horizontális kommunikáció a munkahelyen?

„A kommunikáció a kulcs” – ezt mindannyian hallottuk már életünkben. Míg a hatékony kommunikáció minden személyes kapcsolat alapja, a szakmai környezetben is ugyanolyan fontos, ha nem fontosabb.

A sikeres munkahely ideális horizontális kommunikációval működik. Tehát akár egy kollégával beszél egy feladatról, akár e-mailt küld, gyakorolnia kell a hatékony horizontális kommunikáció alapelveit.

De mielőtt belemennénk ennek a koncepciónak a részleteibe, nézzük meg, mi is az a horizontális kommunikáció, és hogyan befolyásolja a munkahelyi interakciókat.

Mi az a horizontális kommunikáció?

A horizontális kommunikáció a szervezeten belül azonos szinten dolgozó emberek vagy részlegek közötti interakciókat foglalja magában. Más néven laterális kommunikációnak is nevezik, és a vállalat számára ugyanolyan fontos, mint a külső kommunikáció.

Michael J. Papa Organizational Communication című könyvében a horizontális kommunikációt úgy definiálja, mint „az üzenetek áramlását a funkcionális területek között” egy szervezet adott szintjén. Amikor az emberek közvetlenül és hatékonyan kommunikálnak társaikkal, könnyebbé válik a „problémamegoldás, az információk megosztása a különböző munkacsoportok között, valamint a feladatok koordinálása a részlegek vagy projektcsapatok között”.

Akár kis-, akár nagyvállalatnál dolgozik, a belső kommunikáció alapvetően meghatározza az irodai légkört és segít az interperszonális kapcsolatok kiépítésében a munkahelyen.

Ez a kommunikáció személyesen, telefonon vagy e-mailben is megvalósulhat. De bármelyik csatornát is választjuk, közvetlenül befolyásolja a termelékenységet és az üzleti teljesítményt. Ezért kell megértenünk és gyakorolnunk a hatékony kommunikációt a munkahelyen.

A horizontális vagy laterális kommunikáció megértése

Minden munkahelyen rendszeres kommunikációra van szükség a zökkenőmentes működéshez.

Míg az informális személyes interakciók segítik a kollégákkal való interperszonális kapcsolatok kiépítését, a hatékony munkahelyi kommunikáció kulcsfontosságú minden szervezet növekedéséhez.

A hivatalos kommunikációs folyamat magában foglalhatja a feladat utasításokat, a projekt frissítéséről szóló e-maileket, segítségkéréseket stb. Szigorúan a munkaterület kontextusában ezek a horizontális kommunikáció alá tartoznak.

Például az ügynökség grafikai részlege tájékoztatnia kell a szövegírói részleget az ikonok és témák változásairól a következő hirdetési kampányhoz. Erről megbeszélést tarthatnak, és e-mailt is küldhetnek, amelyben kiemelik az új szabványokat.

Alapvetően tehát egy interakció akkor minősül horizontális kommunikációnak, ha: Ugyanazon hierarchikus szinten lévő emberek vagy egységek között valósul meg.

Kissé informális és kevésbé strukturált.

Célja az együttműködés és a problémamegoldás elérése.

Elősegíti a koordinációt, az információ megosztását és a konfliktusok megoldását.

Az ilyen esetekben a kommunikációs lánc hosszú, időigényes és zavaró lehet. Mielőtt észbe kapna, a munkanapjának felét e-mailek, emlékeztetők stb. küldésével és fogadásával töltötte.

Profi tipp: Használja a ClickUp e-mailkezelő és ellenőrző funkcióit, hogy kommunikációja szervezett és könnyen hozzáférhető maradjon. Ez egy központi csomópontként működik, amely mindent egy helyen tart, így nem kell többé az e-mail fiókja és a különböző ellenőrző eszközök között ugrálnia. Akár arra is használhatja, hogy bizonyos e-maileket feladatokká alakítson a ClickUp alkalmazásban.

Az e-maileket végrehajtható feladatokká alakítsa át a ClickUp segítségével

A hatékony horizontális kommunikáció főbb jellemzői

A hatékony horizontális kommunikációnak néhány jellegzetes tulajdonsága van:

Egyértelműség : A kommunikáció egyértelmű és célorientált, olyan formában, amelyet a címzett megért és értelmezni tud.

Aktív hallgatás : A cél az, hogy jól hallgassunk és minden kétséget vagy akadályt előre megbeszéljünk.

Átláthatóság : A kommunikáció módja, tartalma és célja elősegíti a bizalom, az átláthatóság és a felelősségvállalás kialakítását.

Együttműködés : A horizontális kommunikáció célja az együttműködés optimalizálása és a munkafolyamatokból a szilók eltávolítása a zökkenőmentes üzleti működés érdekében.

Az innováció ösztönzése: Azáltal, hogy megkönnyíti a csapatok számára az ötletek megosztását, elősegíti az innovációt és a kreatív megközelítéseket.

Követés : Az érintettek következtetéseket vonnak le a kommunikációból, és szükség szerint megbeszélésekkel vagy intézkedésekkel követik nyomon a helyzetet.

Támogató: A horizontális kommunikációt hatékonyan kezelő csapatok biztonságos teret biztosítanak a tagoknak, hogy magabiztosan megosszák gondolataikat és ötleteiket.

A legjobb esetben a horizontális kommunikáció ösztönzi a csapatmunkát, növeli a felelősségvállalást és láthatóságot teremt a kollégák között. Erősíti az érzést, hogy egy szervezetben közös cél felé dolgoznak, ami a megfelelő kommunikációs eszközökkel könnyebbé válik.

A munkahelyi kommunikációs eszközök segítenek az összes interakció központosításában és a csapatok összehangolásában, a hatékony kommunikáció legfontosabb jellemzőire összpontosítva.

Központosítsa a munkahelyi kommunikációt a ClickUp projektmenedzsment funkcióival

A horizontális kommunikáció elsősorban a munkahelyi kommunikáció másik két típusától, a diagonális és a vertikális kommunikációtól különbözik.

Vízszintes és diagonális kommunikáció

Míg a horizontális kommunikáció azonos szintű egyének vagy osztályok között zajlik, a diagonális kommunikáció inkább hibrid jellegű.

Ez magában foglalja mind a lefelé irányuló kommunikációt (a hierarchia alacsonyabb szintjein lévő alkalmazottakkal), mind a felfelé irányuló kommunikációt (a hierarchia magasabb szintjein lévő alkalmazottakkal), függetlenül attól, hogy melyik részleghez tartoznak.

Tegyük fel, hogy Ön egy értékesítési vezető, akinek feladata egy szezonális kampány lebonyolítása. Ehhez együtt kell működnie marketinges szakemberekkel és vezetőkkel, hogy rendszeres hirdetéseket és hírleveleket készítsenek a kampányhoz. Az ezzel kapcsolatos összes kommunikációja diagonálisnak tekinthető.

A hatékony diagonális kommunikációs gyakorlatok javíthatják a vállalat termelékenységét és a munkavállalók elégedettségét. Ugyanez mondható el a vertikális kommunikációról is.

Vízszintes és vertikális kommunikáció

A vertikális kommunikáció a szervezeti hierarchia két szintjéhez tartozó emberek között zajlik. Ez a kommunikációs forma lehet felfelé vagy lefelé irányuló.

Például, a vállalat felső vezetése teljes létszámú értekezletet tart, hogy megvitassa a vállalat költségvetését és a következő pénzügyi év terveit. Megosztják elképzeléseiket és döntéseiket a munkahelyen dolgozókkal, egészen a hierarchia alján álló alsóbb szintű alkalmazottakig.

A másik irányba akkor haladunk, amikor egy alkalmazott jelentést tesz felettesének egy projekt előrehaladásáról. Ezt a jelentést aztán továbbítják az osztály alelnökének a jobb döntéshozatal érdekében.

Mindkettő jó példa a vertikális kommunikációra.

A horizontális kommunikációs struktúráktól eltérően a vertikális kommunikáció erősebb és egyértelműbb visszacsatolási csatornával rendelkezik, és kevesebb lehetőséget ad ugyanazon kérdésről való vitatkozásra.

A horizontális kommunikáció azonban egyre nagyobb teret nyer a modern vállalati környezetben, mivel átlátható és rugalmas, valamint pozitív hatással van a munkahelyi kultúrára.

A horizontális kommunikáció fontossága és célja

Azzal a kockázattal, hogy ismétlődőnek tűnik, a horizontális kommunikáció kulcsfontosságú a egészséges és együttműködő munkakörnyezet kialakításában. Megerősíti a pozitív munkahelyi kultúra négy alapvető pillérét: a csapatmunkát, a hatékonyságot, a problémamegoldást és a munkával való elégedettséget.

Ismerje meg a horizontális kommunikáció célját és előnyeit:

Fokozza az együttműködést és a csapatmunkát

Bármely projekt sikere a munkatársak és az osztályok közötti valós idejű együttműködésen múlik. A problémák megoldása egyszerűbbé válik, az információk megosztása pedig könnyebbé. Csökkentheti a szűk keresztmetszeteket és gyorsabb eredményeket érhet el a termelékenység növelése érdekében.

Például, ha több ember dolgozik egyszerre egy fájlon, akkor a legjobb, ha van egy online verziója a fájlnak, amelyhez hozzáférési jogosultságok vannak, és ahol szükség esetén együtt tudnak dolgozni, és gyorsan be tudják fejezni a feladatot.

Gyors és hatékony információáramlást tesz lehetővé

Az információáramlás nem csak a csevegések vagy e-mailek útján történő információ megosztását jelenti, hanem a szervezeten belüli folyamatok és eszközök közötti adatmegosztást is. Az intelligens kommunikációkezelő eszközök ösztönzik a hatékony együttműködést és az információ megosztását, miközben fenntartják a jelentési hierarchiákat és bevonják az összes érdekelt felet.

Nyomon követheti információs csatornáit, és szükség esetén bármelyik szálra visszatérhet.

Javítja a problémamegoldást és a konfliktuskezelést

A konfliktusok és a munkafolyamatot akadályozó tényezők minden szervezetben elkerülhetetlenek. A szervezett horizontális kommunikációs csatorna fenntartása megkönnyíti az ilyen helyzetek kezelését.

Így különböző emberek és csapatok is naprakészek maradhatnak, és a munkacsoportok között is folyhat a kommunikáció. Emellett hatékonyabb kommunikáció alapján átláthatóbb módszereket találhat a konfliktusok megoldására, tisztességes és tájékozott döntéshozatali folyamatok révén.

A hatékony horizontális kommunikációval ösztönözheti a nyitottságot az interakciókban, és arra bátoríthatja az embereket, hogy osszák meg ötleteiket és véleményüket. Ez barátságosabb munkahelyi légkört teremt, és jelentősen javítja a munkavállalók és a vállalat közötti kapcsolatot.

A ClickUp Whiteboards tökéletes hely az Ön és csapattagjai számára az ötletek kidolgozásához, vizualizálásához és közös tervezéshez. A csapat minden tagja egyszerre dolgozhat a Whiteboardon, függetlenül attól, hogy hol tartózkodik.

Ösztönözze az ötletelést, a megosztást és az együttműködést csapatán belül a ClickUp Whiteboard segítségével

Horizontális kommunikáció lapos szervezeti struktúrákban

A szervezet felépítése gyakran meghatározza, hogy mennyire hatékonyan tudnak kommunikálni a részlegek között. Ez információcsomópontokat, kommunikációs szigeteket, vállalati késedelmeket stb. okozhat és befolyásolhat.

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a szigorúan szeparált szervezeti struktúra megakadályozza a hatékony kommunikációt. A másik alternatíva a lapos szervezeti felépítés, amelynek keretében a vállalatok eltörlik a részlegek közötti hierarchiát. Így a lapos szervezeti felépítésben minden kommunikáció horizontális.

Néhány népszerű példa a lapos szervezeti felépítésre az Amazon, a Netflix és a Spotify. Ezek a vállalatok megpróbálták eltávolítani a középvezetői réteget a gyorsabb innováció és döntéshozatal érdekében, ami gyorsabb megoldásokhoz vezetett.

Egyszerűen fogalmazva: a funkciók közötti együttműködés a hierarchiák mellőzéséről szól. Ahelyett, hogy várnánk, hogy a főnökök kapcsolatba lépjenek egymással, közvetlenül felvehetjük a kapcsolatot a többi részleggel, és együttműködve gyorsabban megoldhatjuk a problémát.

Ilyen esetekben a minimális hierarchia elősegíti az együttműködésen alapuló kommunikációt, a munkavállalók ambícióját, a laterális tanulást és az innovatívabb gondolkodást. A munkavállalók önálló döntéseket hoznak, ami növeli a felelősségvállalást és erősíti a vállalat tudásbázisát.

Mint minden más, a horizontális kommunikáció sem csupa rózsás, hanem megvannak a maga előnyei és hátrányai.

A horizontális kommunikáció előnyei és hátrányai

Ha jól alkalmazzák, a horizontális kommunikáció hatékony csapatmunkát, jobb termelékenységet és alacsonyabb működési költségeket eredményez. Emellett egységtudatot kelthet a munkavállalókban, akik így úgy érzik, hogy egy közös cél érdekében dolgoznak.

Ha nem kezelik megfelelően, a horizontális kommunikáció szűk keresztmetszeteket okozhat az üzleti életben. Az alkalmazottak elakadnak a többcsatornás kommunikáció buktatóiban, szem elől tévesztik céljaikat, és késleltetik a munkafolyamatot.

Képzelje el, mennyi időbe telne több száz e-mail elolvasása és megválaszolása, a fontos feladatok felsorolása, a visszajelzések összegyűjtése és a változtatások végrehajtása egy projektben. Minél nagyobb a hatástalan kommunikáció mennyisége, annál nehezebb pozitív eredményeket elérni.

Előnyök

A legjobb esetben a horizontális kommunikációnak számos előnye van:

Jobb munkavégzési elégedettség : A munkavállalók motiváltabbnak érzik magukat egy rugalmas munkakultúrában, ahol szabadon kommunikálhatnak egymással egy projekt során.

Rövidebb megoldási idő : A közvetlen kommunikáció az érintett személyekkel jelentősen lerövidíti a problémamegoldás idejét.

Gyorsabb döntéshozatal : A kevesebb vezetői szint kihasználásával gyorsabb döntéseket hozhat és valós időben kezelheti a problémákat.

Jobb kommunikáció : A horizontális kommunikáció javítja a munkakapcsolatokat és elősegíti a zökkenőmentesebb együttműködést.

Kevesebb félreértés: Ha minden érdekelt fél nyíltan kommunikál, akkor jelentősen csökken a félreértések esélye.

Hátrányok

A horizontális kommunikáció hátrányai abból fakadnak, hogy nem használják vagy nem szervezik meg szisztematikusan, ami a következőket eredményezi:

Kontroll hiánya : A vezetők és felettesek kevésbé tudják ellenőrizni a döntéseket egy horizontális megközelítésben.

Magasabb konfliktusveszély : A konfliktusok esélye megnő, ha a kommunikáció azonos hierarchikus szintű egységek között zajlik.

Időpazarlás : Ha a horizontális kommunikáció nem szervezett és nem követhető hatékonyan, az apróbb kérdésekkel kapcsolatos időráfordítás növekedéséhez vezethet.

Nagyobb zavar : Ha több : Ha több kommunikációs csatornát kell fenntartani, az alkalmazottak naponta zavarba jöhetnek.

Információs szilók : Semmi sem garantálja, hogy minden releváns információt megosztottak az érdekelt felekkel, ami tudásvesztéshez és szilók kialakulásához vezethet.

Informális megközelítés: A horizontális kommunikáció gyakran informális, és bizonyos esetekben nem felel meg a vállalati irányelveknek.

Hogyan lehet enyhíteni a kihívásokat?

A hátrányok valóban aggasztónak tűnnek, de vannak egyszerű intézkedések, amelyekkel csökkenthető a horizontális kommunikáció kockázata.

Tartsa a vezetők és felettesek körét a képben

A laterális kommunikáció szabályozásának legjobb módja az, ha a feletteseket is bevonjuk a folyamatba. Ez biztosítja, hogy a felsőbb vezetők is naprakészek legyenek a feladatok állásáról, és részt vegyenek az információcserében. Ez segíthet olyan bonyolult helyzetekben is, amikor szükség lehet a felettes bevonására. Emellett lehetővé teszi a felettesek számára, hogy jelentéseket készítsenek egy projektről, és szükség esetén kommunikáljanak más csapatokkal.

Csökkentse a túlzott e-mail forgalmat üzenetküldő csatornák bevezetésével

A központosított kommunikációs szoftver megakadályozza a kommunikációs túlterhelést azáltal, hogy a legtöbb e-mailes kommunikációt valós idejű csevegéssel helyettesíti üzenetküldő platformokon keresztül. Ez hatékonyabb és időt takarít meg – az emberek általában gyorsabban reagálnak a rövid csevegőüzenetekre, mint az e-mailekre. Tehát, ha gyors segítségre van szüksége egy koncepcióval kapcsolatban egy kis- és középvállalkozástól, nem kell megvárnia az e-mailes válaszukat. Az üzenetküldés okosabb és gyorsabb megoldás.

A ClickUp Chat View egyszerűsített megoldást kínál a munkahelyi kommunikációs igényeidhez, olyan fejlett funkciókkal, mint a megjegyzések hozzárendelése és a személyek címkézése. Hozz létre csevegőszobákat konkrét projektekhez, csapatokhoz vagy témákhoz, így a beszélgetések szervezettek maradnak, és elkerülhető az információtúlterhelés.

A ClickUp Chat segítségével gyorsan és egyszerűen együttműködhet a szervezeten belül

Határozza meg az elérhetőségi idejét

Fontos, hogy szigorú munkaidőt tartson be, ha főként a horizontális kommunikációra támaszkodik. Kollégái azt hihetik, hogy Ön éjjel-nappal elérhető, és szokatlan időpontokban is megkereshetik kérdéseikkel és kéréseikkel. Ezt úgy kerülheti el, hogy szigorú határokat szab az elérhetőségének, és beállít egy értesítési ütemtervet, hogy csak munkaidőben kapjon üzeneteket.

A legtöbb üzenetküldő platform rendelkezik „ne zavarjanak” funkcióval, amely lehetővé teszi, hogy minden nap egy bizonyos időtartamra szüneteltesse az értesítéseket. Használja ezt, valamint a némítás és csendesítés opciókat a munka és a magánélet jobb egyensúlya érdekében.

Határozzon meg kommunikációs célokat

Kommunikációs céljainak SMART-nak kell lenniük:

Konkrét

Mérhető

Elérhető

Releváns

Időhöz kötött

Állítson fel egyértelmű, mérhető és elérhető célokat, kövesse nyomon a haladást vizuálisan, és szükség szerint végezzen adatalapú módosításokat a ClickUp Goals segítségével.

Használja a ClickUp Goals funkciót, hogy egyértelmű célokat tűzzön ki kommunikációja számára, így biztosítva, hogy a terv szerint haladjon, időben teljesítse a feladatokat és optimalizálja termelékenységét. A nagyobb célokat könnyen fel lehet bontani ClickUp Tasks feladatokra a jobb eredmények érdekében. Ezek a feladatok kiemelhetik a kommunikációs igényeket, például jelentések készítését vagy frissítések megosztását az érdekelt felekkel.

Ehhez néhány átgondolt stratégiára van szükség az együttműködés általános javítása érdekében.

A horizontális kommunikáció fejlesztésének stratégiái

Vegyen igénybe egy projektmenedzsment eszközt

Az intelligens projektmenedzsment szoftverek többféle kommunikációs csatornát kínálnak az együttműködéshez, például csevegést vagy azonnali üzenetküldést, dokumentációt, videohívásokat és beérkező üzenetek mappáját. Segítségükkel a több platformon zajló kommunikációt egy helyen összpontosíthatja, és automatizálhatja az olyan feladatokat, mint a találkozókra való emlékeztetés és a távollétről szóló értesítések.

Használja az AI-alapú ClickUp alkalmazást, hogy egy helyen megtalálja az összes kommunikációs és együttműködési igényét kielégítő megoldást a munkahelyén.

Szervezze meg munkáját, csevegjen a csapattagokkal, osszon ki feladatokat a csapattagoknak, ágyazzon be és osszon meg linkeket, osszon meg dokumentumokat, és finomítsa üzeneteit a gazdag szerkesztési lehetőségek segítségével. Ezek a funkciók javíthatják a csapat kommunikációját a jobb teljesítménymenedzsment érdekében.

Használja ki az AI erejét a ClickUp Brain segítségével, hogy javítsa írásbeli kommunikációját. A ClickUp Brain automatikusan összefoglalja a hosszú dokumentumokat, e-maileket vagy a ClickUp feladatokon belüli beszélgetéseket. Ez segíthet a különböző részlegeken dolgozó kollégáknak, hogy gyorsan megértsék egymás munkájának legfontosabb pontjait, javítva ezzel a megértést és az információáramlást.

A ClickUp Brain segítségével másodpercek alatt összefoglalhatja a találkozók jegyzetét, a szálakat és a hosszú dokumentumokat.

Használjon kommunikációs terv sablonokat

A kommunikációs sablonok megbízható források az üzleti interakciók tervezéséhez. Egyedi mezőkkel, nézetekkel és projektmenedzsment funkciókkal rendelkeznek, amelyek segítenek személyre szabott üzenetek létrehozásában és a beszélgetések koordinálásában az érdekelt felekkel.

A kommunikációs terv segít Önnek a következőkben:

Javítsa a kommunikáció minőségét

Szervezze meg az interakciókat a szervezeti célok, az ütemtervek és az osztályok alapján.

Szabványosítsa üzenetét

Fókuszáljon a legfontosabb mutatókra gyors eredményekkel

A kommunikációs terv sablonok kulcsszerepet játszhatnak a csapat tagjai közötti együttműködés javításában. A sablon segít hatékony üzenetet létrehozni azáltal, hogy eltávolítja a felesleges elemeket és hatékonyan célozza meg a kívánt közönséget.

A kommunikációs tervhez testreszabható sablonok használatával a megfelelő közönségcsatornákra és kommunikációs formákra koncentrálhat, hasznos CTA-kat hozhat létre, a vállalkozás köré építheti és megszervezheti kommunikációs stratégiáját, valamint stílusát és hangnemét következetesnek tarthatja.

Töltse le ezt a sablont Javítsa a keresztfunkcionális együttműködést ezzel a ClickUp kommunikációs terv sablonnal.

Javítsa az együttműködést és kövesse nyomon erőfeszítéseit a ClickUp kommunikációs terv sablon segítségével. Igazítsa a tervet az Ön üzleti igényeihez az egyéni mezők, állapotok és nézetek hozzáadásával. Az olyan funkciók, mint a határidők, a feladatokhoz fűzött megjegyzések, az automatizálás, a mesterséges intelligencia és még sok más segítik Önt abban, hogy ezt a sablont hatékonyan használja mind a belső, mind a külső kommunikációhoz.

Profi tipp: Használja a ClickUp Brain alkalmazást, hogy saját egyedi sablonokat hozzon létre a találkozók napirendjéhez vagy az együttműködési tervekhez

A ClickUp Brain segítségével másodpercek alatt elkészített együttműködési sablon

Dolgozzon együtt a HR-rel

Cégének humánerőforrás-osztálya hasznos segítséget nyújthat a horizontális kommunikáció biztosításában. Hivatalosan ösztönözheti a különböző osztályokat, hogy többet kommunikáljanak egymással, osszák meg ötleteiket, újítsanak, működjenek együtt és konstruktív módon oldják meg a konfliktusokat.

Minden vállalatnak megvannak a saját kommunikációs problémák kezelésére vonatkozó irányelvei, de néhány általános intézkedés minden szervezeti struktúrában elősegítheti a zökkenőmentes működést:

Szabványos kommunikációs csatornák létrehozása, például digitális platformok és rendszeres ellenőrző megbeszélések

Ösztönözze az összes érdekelt felet, hogy tartson és vegyen részt megbeszéléseken és prezentációkon.

Vegye fel a kapcsolatot az alkalmazottakkal, hogy azonosítsa problémáikat, és vezessen be intézkedéseket azok megoldására.

A szilók elemzése és azok jobb együttműködés révén történő megszüntetésére irányuló munka

Töltse le ezt a sablont Készítsen tartalmat a vállalati wikire a ClickUp segítségével

A ClickUp sablonok HR és toborzás területén ideálisak a laterális kommunikáció támogatásához és többféle forgatókönyvhez tartalom létrehozásához, például jelentésekhez, éves célokhoz, jelentkezési űrlapokhoz, vállalati wikikhez stb.

Belső kommunikáció ellenőrzése

Ha nem követi nyomon és nem elemzi a kommunikációt, hogyan fogja megtudni, mi nem működik és miért?

Minden szervezet profitál a belső ellenőrzésekből. Ezeknek elsősorban a munkafolyamat alacsony teljesítményű területeinek azonosítására és azok eredményességének javítására kell összpontosítaniuk. A rendszeres elemzés és a visszajelzések beépítése segíthet a termelékenység maximalizálásában és a hatástalan kommunikációs csatornák kiszűrésében.

Készítsen hatékony horizontális kommunikációs stratégiát

A kommunikációs stratégiák nagymértékben testreszabhatók, a szervezet követelményeitől és céljaitól függően.

A hatékony horizontális kommunikációs stratégia kidolgozása jelentős előnyökkel jár a munkahely számára, mivel: Segít a tudás jobb terjesztésében az ütemezett értekezletek, hírlevelek, teljesítményértékelések stb. egységesítésével.

Segít a munkavállalóknak fejleszteni készségeiket, és biztosítja számukra a munkájuk hatékony elvégzéséhez szükséges eszközöket.

Biztosítja, hogy szervezete rendszeresen elérje a fontos KPI-ket.

Ösztönzi az együttműködést a problémamegoldásban

Csökkenti a hosszú és felesleges értekezletek számát.

Elősegíti a különböző helyszíneken és időzónákban található különböző részlegek és csapatok közötti összehangolást.

Legyen kiváló a horizontális kommunikációban a ClickUp segítségével

Most, hogy már van egy jó képe a horizontális kommunikációról és arról, hogyan javítja az Ön munkakultúráját, a következő lépés az, hogy kiválassza a szervezetének megfelelő együttműködési platformot. A megfelelő platform megerősíti a laterális kommunikáció összes előnyét, mint például a átláthatóság, a rugalmasság, a csapatmunka és a termelékenység az interakciókban.

Csak a ClickUp-ra van szüksége ahhoz, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon, és megszűnjenek a kommunikációs problémák. Csatlakozzon, és forradalmasítsa munkanapját az együttműködés javításával, a láthatóság növelésével, a mindennapi feladatok automatizálásával és a projektek mindig időben történő teljesítésével.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp platformon, és kezdje el a következő generációs kommunikációt néhány másodperc alatt!