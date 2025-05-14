10 Jupyter Notebook alternatíva és versenytárs 2025-ben

Ha ismeri a Jupyter Notebookot, akkor tudja, hogy ez egy kiváló eszköz élő kódokat, egyenleteket, vizualizációkat és narratív szövegeket tartalmazó dokumentumok létrehozásához és megosztásához.

Azonban az adattudomány és a kódolás világa folyamatosan fejlődik, és egy együttműködő és interaktív notebook környezet elengedhetetlen. Néhány felhasználó azért is keresi a Jupyter alternatíváit, mert az nem rendelkezik adatverziókezelési és kódkiegészítési funkciókkal.

Nincs többé több Jupyter Notebooks verzió megosztása és kezelése! Válasszon egy interaktív eszközt, amely megkönnyíti az együttműködést.

Fedezzük fel a 10 legjobb Jupyter alternatívát és versenytársat! Akár tapasztalt adatelemző vagy, akár most kezded a kódolást, itt mindenki megtalálja a számára megfelelőt.

Mit kell keresnie a Jupyter Notebook alternatíváiban?

A Jupyter alternatíváinak keresésekor ügyeljen arra, hogy azok kerüljenek a szűkített listára, amelyek:

Kiváló felhasználói élmény: Keressen olyan Jupyter alternatívákat, amelyek egyszerűsítik a navigációt és intuitív felülettel optimalizálják a felhasználói élményt.

Biztosítson következetes együttműködést: Gondolja át, hogy a választott eszköz mennyire támogatja a közös munkát. Keressen olyan funkciókat, mint a valós idejű frissítések, az adaptációs vezérlés és a felvételek megosztása.

Adatvizualizáció támogatása: Válasszon olyan Jupyter alternatívákat, amelyekkel interaktív grafikonok és irányítópultok segítségével hatékonyan vizualizálhatja adatait.

Kiváló bevezetés és támogatás : Válassza ki azokat a megoldásokat, amelyek átfogó dokumentációt és hozzáférést biztosítanak egy támogató adatelemző közösséghez vagy ügyfélszolgálati csapathoz.

Zökkenőmentes munkavégzés: Győződjön meg arról, hogy a választott eszköz kompatibilis a szokásos programozási nyelveivel és fájlformátumaival.

A 10 legjobb Jupyter Notebook alternatíva 2024-ben

Most nézzük meg a legjobb Jupyter alternatívákat az adattudomány területén 2024-ben.

1. ClickUp

A ClickUp egy all-in-one eszköz, amely sokoldalú és együttműködésen alapuló megközelítést kínál a projektek és dokumentumok kezeléséhez.

Kezdje el a ClickUp Docs használatát Használja a ClickUp Docs alkalmazást fontos információk dokumentálásához és megosztásához a csapattal.

Felhasználóbarát felületével és széles formázási lehetőségeivel a ClickUp Docs segítségével könnyedén létrehozhat és szerkeszthet dokumentumokat bármilyen projekthez, ütemtervhez, tudásbázishoz vagy feladathoz.

De ez még nem minden. A ClickUp Docs lehetővé teszi, hogy valós időben együttműködjön csapatával. Képzelje el, hogy egy helyen dolgozhatnak együtt a dokumentumokon, megoszthatják ötleteiket és szükség szerint módosíthatják azokat.

A verziókezelésnek köszönhetően a változások nyomon követése és a korábbi verziókra való visszatérés gyerekjáték. Nincs többé zavar és káosz!

Egyszerűsítse kódolási munkáját egy AI kódrészlet-generátorral, amelynek célja, hogy megkönnyítse a kódrészletek projektjeibe való beépítését.

Ezen felül HTML-fájlokat is hozzáadhat, tesztleírásokat készíthet és kódrészleteket generálhat a ClickUp Brain segítségével, egy all-in-one AI asszisztenssel, amely sablonok és táblázatok létrehozásában is segítséget nyújt az adatok tárolásához.

Ha aggódik az adatelemzés miatt, a ClickUp ebben is segítségére lesz. A ClickUp adatelemzési eredmények sablonja ideális megoldás az eredmények rendszerezéséhez és bemutatásához.

Sablon letöltése A ClickUp adatelemzési eredmények sablonjával nyerjen betekintést, vizualizálja a trendeket és hozza meg tájékozott döntéseit.

A legfontosabb eredmények összefoglalására, az adatok vizualizálására és ajánlások megfogalmazására szolgáló szakaszokkal könnyedén létrehozhatja, szerkesztheti és megoszthatja ezt a sablont a csapatával.

De ez még nem minden! A ClickUp Notepad a Jupyter Notebooknál sokoldalúbb megközelítést kínál a jegyzeteléshez, az ötleteléshez és az ötletek rendszerezéséhez. A jegyzeteket hierarchikus struktúrában hozhatja létre és rendszerezheti, így könnyen nyomon követheti a különböző témákat és al témákat. A gazdag formázási lehetőségek, mint például a vastag betűk, a dőlt betűk és a felsorolási pontok segítségével jegyzetei informatívak és vizuálisan vonzóak lesznek.

Gyors jegyzeteket, ötleteket és emlékeztetőket rögzíthet a ClickUp Notepad segítségével.

A ClickUp Notepad zökkenőmentesen integrálódik a ClickUp egyéb funkcióival. Kapcsolja össze jegyzeteit feladatokkal, dokumentumokkal vagy más ClickUp-elemekkel, így könnyen hivatkozhat a releváns információkra. Ráadásul a valós idejű együttműködésnek köszönhetően ötleteket gyűjthet és megoszthat csapattagjaival, függetlenül attól, hogy hol tartózkodnak.

A ClickUp legjobb funkciói

Javítsa adatelemzési munkafolyamatait a Jupyter Notebook, RStudio vagy Python integrálásával.

A ClickUp Brain, az AI asszisztens segítségével azonnali, pontos és kontextusfüggő válaszokat kaphat bármely, a ClickUp-on belüli vagy ahhoz kapcsolódó munkáról.

Készítsen, elemezzen és osszon meg szövegeket, kódokat, SOP-dokumentumokat, adatpolitikákat és még sok mást a ClickUp Docs segítségével.

Használjon különböző vizualizációs lehetőségeket, például Gantt-diagramokat, naptárakat és idővonalakat a feladatokhoz, projektekhez és csapatokhoz kapcsolódó adatok vizualizálásához.

Integrálja harmadik féltől származó eszközökkel, például a Google Sheets, a Microsoft Excel és a Tableau programokkal, hogy hatékonyan elemezze és vizualizálja az adatokat.

Automatizálja az adatokkal kapcsolatos feladatokat, például az adatgyűjtést, elemzést és vizualizációt olyan funkciók segítségével, mint az egyéni munkafolyamatok, egyéni mezők és automatizálás, ezzel időt és energiát takarítva meg.

Biztosítsa az adatok biztonságát és titkosságát titkosítással, hozzáférés-vezérléssel és ellenőrzési naplókkal az érzékeny adatok védelme érdekében.

A ClickUp korlátai

A ClickUp számos funkcióval rendelkezik, és különböző szerepkörökhöz testreszabható, ezért az új felhasználóknak egy kis időbe telhet, mire mindent megtanulnak.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9380+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. CoCalc

via CoCalc

A Sagemath, Inc. által fejlesztett Collaborative Calculation and Data Science (CoCalc) egy online platform a közös kódoláshoz. Leginkább diákoknak, kutatóknak és oktatóknak alkalmas közös projektekhez és távoktatáshoz.

Olyan környezetet biztosít, ahol különböző programozási nyelveken, többek között Python, R, Julia és SageMath nyelveken lehet kódot létrehozni, szerkeszteni és futtatni.

A CoCalc támogatja a LaTeX dokumentumok szerkesztését is, és integrálható a Jupyter Notebooks programmal.

A CoCalc legjobb funkciói

Dolgozzon ugyanazon a projekten egyszerre valós idejű együttműködési funkciók segítségével.

Használjon adatvizualizációs eszközöket diagramok, grafikonok és ábrák létrehozásához a projektjeiben.

A beépített csevegő és videokonferencia funkciók segítségével kommunikálhat a munkatársaival.

A CoCalc korlátai

Az ingyenes csomag erőforrás-korlátozásokkal jár, például memória- és CPU-kvótákkal, amelyek korlátozhatják a komplex számításokat vagy a nagy adathalmazokat.

CoCalc árak

Hobbista: 10,86 USD/hó

Akadémiai kutatói csoport: 123,98 USD/hó

Üzleti munkacsoport: 104,16 USD/hó

CoCalc értékelések és vélemények

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: Nincs elérhető értékelés

3. Nextjournal

via Nextjournal

A Nextjournal egy webalapú platform, amely integrálja a számítógépes kódot a narratív szöveggel.

A platform számos programozási nyelvet támogat, többek között a Python, R, Julia és Clojure nyelveket, valamint külső adatforrásokat és könyvtárakat.

A Nextjournal egyik legfontosabb funkciója, hogy reprodukálható kutatási cikkeket hozhat létre, amelyek tartalmazzák az eredmények reprodukálásához szükséges összes kódot, adatot és vizualizációt. Ez biztosítja az átláthatóságot, és lehetővé teszi mások számára, hogy a munkára építsenek.

Ezenkívül a Nextjournal olyan együttműködési funkciókat kínál, amelyek lehetővé teszik, hogy több felhasználó egyszerre dolgozzon ugyanazon a jegyzetfüzeten. Ez megkönnyíti a csapatok számára a projektekben való együttműködést és munkájuk megosztását másokkal.

A Nextjournal legjobb funkciói

Írjon kódot, futtassa azt valós időben, és vizualizálja az eredményeket szöveg, képek és interaktív grafikonok segítségével.

Ossza meg munkáját és működjön együtt másokkal

Az automatikus verziókezelés segítségével gyorsan nyomon követheti a változásokat.

A Nextjournal korlátai

Egyes felhasználók úgy találhatják, hogy ez nem fedezi a termékigény-dokumentumok követelményeit.

Nextjournal árak

Ingyenes

Csapat: 299 USD/hó áron kezdődik

Vállalati: 499 USD/hó-tól

Nextjournal értékelések és vélemények

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: Nincs elérhető értékelés

4. Deepnote

via Deepnote

A Jupyter Notebook másik alternatívája a Deepnote. Ez egy interaktív adattudományi platform, amelynek célja, hogy megkönnyítse az együttműködést és a reprodukálhatóságot az Önhöz hasonló adatelemzők és elemzők számára.

A Jupyterhez hasonló kódszerkesztőt és notebook felületet kínál, de további funkciókkal is rendelkezik , mint például a valós idejű együttműködés, a verziókezelés és a projektek másokkal való egyszerű megosztásának lehetősége.

A Deepnote integrálható olyan népszerű adattudományi könyvtárakkal és eszközökkel, mint a pandas, a sci-kit-learn és a TensorFlow, és számos programozási nyelvet támogat, többek között a Python, az R és az SQL nyelveket.

A platformot úgy tervezték, hogy felhasználóbarát legyen, és könnyen el lehessen kezdeni a munkát, valamint másokkal együtt lehessen dolgozni adat tudományos projektekben.

A Deepnote legjobb funkciói

Dolgozzon együtt csapattársaival valós időben, és kezelje a verziókezelést Git integrációval.

Válasszon a vonzó grafikon- és diagramformátumok széles skálájából!

Integrálja az SQL-t, hogy adatbázisokat közvetlenül a jegyzetfüzetéből lekérdezzen, és ezzel egyszerűsítse az adatelemzési folyamatot.

Ossza meg munkáját egyszerűen linkeken keresztül, vagy exportálja PDF/HTML fájlként, és személyre szabhatja élményét egyedi témákkal és gyorsbillentyűkkel a hatékonyabb munkafolyamat érdekében.

A Deepnote korlátai

Korlátozott támogatás a programozási nyelvekhez

Internetkapcsolattól való függőség

Deepnote árak

Ingyenes

Csapat: 39 USD/szerkesztő havonta

Vállalati: Egyedi árak

Deepnote értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (70+ értékelés)

Capterra: Nincs elérhető értékelés

5. Google Colab

a Google Colab segítségével

A Google Colab, más néven Google Colaboratory, egy felhőalapú szolgáltatás, amely lehetővé teszi Python kód írását és végrehajtását böngészőalapú környezetben. Ez az egyik legnépszerűbb Jupyter alternatíva adatelemzés, gépi tanulás és mélytanulás feladatokhoz.

Hozzáférést biztosít a grafikus processzorokhoz (GPU) és a tenzor processzorokhoz (TPU) a gyorsabb számításokhoz, ami különösen hasznos a mélytanulási modellek képzéséhez. Ezenkívül a Google Colab integrálódik a Google Drive-ba, így egyszerűvé teszi az adatkészletek importálását és az eredmények exportálását. Megoszthatja a jegyzetfüzeteit másokkal, így együttműködhet velük.

A Google Colab előre telepített könyvtárakkal rendelkezik, mint például a NumPy, pandas, matplotlib és TensorFlow, így gyorsan elindulhat az adatelemzés és a gépi tanulás feladataival. Támogatja a Markdown-t is, amely lehetővé teszi beágyazott kóddal, vizualizációkkal és magyarázó szöveggel ellátott dokumentumok tervezését.

A Google Colab segítségével egyszerűen megoszthatja jegyzetfüzeteit más felhasználókkal; létrehozhat egy linket, vagy exportálhatja a jegyzetfüzetet .ipynb fájlként.

A Google Colab legjobb funkciói

Ingyenes hozzáférés a nagy teljesítményű hardveres gyorsítókhoz, amelyek felgyorsítják a komplex számításokat.

Adatállományok importálása és eredmények exportálása, megkönnyítve az együttműködést

Kísérletezzen a kóddal, és vizualizálja az eredményeket egy interaktív felületen.

Tanítson és tanuljon gépi tanulást és adattudományt egy könnyen hozzáférhető platformon!

A Google Colab korlátai

Az ingyenes verzióban korlátozott a maximális futási idő (12 óra), a maximális jegyzetfüzet méret (100 MB) és a maximális memória (25 GB). Ha több erőforrásra van szüksége, akkor lehet, hogy fizetős csomagra kell áttérnie, vagy más platformot kell használnia.

Google Colab árak

Ingyenes

Pay As You Go: 11,79 dollártól 100 számítási egységért

Colab Pro: 11,79 USD/hó

Colab Pro+: 58,99 USD/hó

Colab Enterprise: Csak azért fizet, amit használ

Google Colab értékelések és vélemények

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: Nincs elérhető értékelés

6. Kaggle

via Kaggle

A Kaggle egy platform, amelyen adatokat lehet keresni és közzétenni, modelleket lehet felfedezni és építeni egy webalapú adattudományi jegyzetfüzet-környezetben, más adattudósokkal és gépi tanulási mérnökökkel lehet együttműködni, valamint versenyeken lehet részt venni adattudományi kihívások megoldása érdekében.

A platform adat tisztítási és feltárási eszközöket, webalapú kódolási felületet és felhőalapú végrehajtási környezetet biztosít.

A Kaggle oktatási forrásokat is kínál, például oktatóanyagokat, tanfolyamokat és webináriumokat, amelyek segítenek fejleszteni az adatelemzési és gépi tanulási készségeit.

A Kaggle legjobb funkciói

Merüljön el a Kaggle hatalmas adatgyűjteményében, és fedezze fel a témák széles skáláját!

Használja a Kaggle Notebooks felületet elemzések és gépi tanulási modellek létrehozásához és megosztásához, elősegítve ezzel az együttműködést.

Engedélyezze az alkalmazásadatokhoz való hozzáférést API-kon keresztül, és generáljon szöveget szöveges prompt alapján.

Vegyen részt a Kaggle fórumain, tegyen fel kérdéseket, ossza meg ötleteit, és működjön együtt más adatelemzőkkel és gépi tanulás szakemberekkel.

Kaggle korlátozások

Kezdőknek nehéz, mivel a versenyek és az adatkészletek általában tapasztaltabb adatelemzőknek szólnak.

Egyes felhasználóknak nehézséget okozhat, hogy kiemelkedjenek vagy elismerést kapjanak munkájukért, különösen nagyobb versenyeken, ahol sok a résztvevő.

Kaggle árak

Ingyenes

Kaggle értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elérhető értékelés

7. Zeppelin

via Zeppelin

Az Apache Zeppelin egy hatékony eszköz, amely lehetővé teszi az adatok feltárását, elemzését és vizualizálását különböző programozási nyelvek, például SQL, Python, Scala és R segítségével.

Ez az egyik legnépszerűbb Jupyter alternatíva az adatokkal dolgozó tudósok, elemzők és mérnökök számára, akik nagy adathalmazokkal dolgoznak és komplex elemzési feladatokat végeznek.

A beépített vizualizációs eszközökkel és az Apache Spark integrációval a Zeppelin lehetővé teszi interaktív jegyzetfüzetek létrehozását, munkájának megosztását és másokkal való együttműködést adatvezérelt projektekben.

Akár kezdő, akár szakértő vagy a prediktív adatelemzés terén, az Apache Zeppelin segítségével nyers adatokat értékes betekintéssé alakíthatsz.

A Zeppelin legjobb funkciói

Készítsen lenyűgöző vizualizációkat és végezzen komplex adatelemzéseket

Többnyelvű támogatás engedélyezése a hatékony kódhibakeresés érdekében

Használja a robusztus nagy adathalmazok elemzési képességeit

Végezzen alapos adatelemzést interaktív jegyzetfüzetekkel

Személyre szabhatja elemzési élményét, és könnyedén méretezheti nagy adatkészletek és elosztott számítások esetén.

A Zeppelin korlátai

Más adatelemző eszközökhöz képest korlátozott adatforrás-támogatás

A kezdők számára az Apache Zeppelin felülete és használata meglehetősen bonyolult lehet.

Zeppelin árak

Ingyenes

Zeppelin értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Saturn Cloud

via Saturn Cloud

A Saturn Cloud a felhőalapú adattudományi és gépi tanulási platformok vezető szolgáltatója.

A Saturn Cloud az elérhetőségre és az együttműködésre összpontosítva lehetővé teszi az adatelemzők és elemzők számára, hogy különböző gépi tanulási keretrendszerek és eszközök között zökkenőmentesen dolgozzanak. Platformjuk népszerű keretrendszerek, például a TensorFlow és a PyTorch számára kezelt környezetet kínál, megkönnyítve a modellek gyors fejlesztését és bevezetését.

Ezenkívül a Saturn Cloud elosztott számításokhoz nyújtott támogatása lehetővé teszi a munkaterhelés hatékony méretezését.

A verziókezelés, adatkezelés és telepítési funkcióknak köszönhetően a Saturn Cloud lehetővé teszi az adatelemző csapatok számára, hogy racionalizálják gépi tanulási munkafolyamataikat, és gyorsabban állítsák elő modelleiket.

A Saturn Cloud legjobb funkciói

Könnyen konfigurálhatja és méretezheti gépi tanulási keretrendszereit.

Dolgozzon együtt a Jupyter Notebooks segítségével, hogy interaktív módon dolgozhasson és megoszthassa ötleteit a csapatával.

Ossza meg a számítási feladatokat és méretezze a munkaterhelést több gépre a gyorsabb feldolgozás érdekében.

Kövesse nyomon a változásokat és működjön együtt hatékonyan a verziókezelési funkciók segítségével.

Adatok elérés, manipulálás és vizualizálás a platformon belül

Egyszerűsítse a gépi tanulási modellek folyamatábrázolását

A Saturn Cloud korlátai

Lehet, hogy korlátozások vonatkoznak a felhasználható számítási erőforrások, tárhely vagy sávszélesség mennyiségére.

Bizonyos funkciók vagy integrációk csak bizonyos előfizetési csomagokkal érhetők el.

Saturn Cloud árak

Hosted: Ingyenes

Támogatott szervezetek: Egyedi árak

Vállalati: Egyedi árak

Saturn Cloud értékelések és vélemények

G2: 5/5 (250+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Microsoft Azure Notebooks

a Microsoft Azure Notebooks segítségével

A Microsoft Azure Notebooks felhőalapú környezetet biztosít, amely lehetővé teszi notebookok létrehozását és futtatását anélkül, hogy bármilyen szoftvert telepítenie kellene a helyi gépre.

Ez az open source platform megkönnyíti a csapatok számára a projektekben való együttműködést, mivel mindannyian hozzáférhetnek ugyanazokhoz a jegyzetfüzetekhez bármely internetkapcsolattal rendelkező eszközről.

Az Azure Notebooks nemcsak együttműködési környezetet biztosít, hanem megkönnyíti a jegyzetfüzetek kezelését és megosztását is. Például létrehozhat projekteket a jegyzetfüzetek szervezéséhez, és verziókezeléssel nyomon követheti az időbeli változásokat. Megoszthatja jegyzetfüzeteit másokkal is egy link létrehozásával, amely megnyitja a jegyzetfüzetet a böngészőjükben.

Az Azure Notebooks integrálva van más Azure-szolgáltatásokkal, például az Azure Machine Learninggel, így a jegyzetfüzetekben létrehozott gépi tanulási modelleket könnyedén telepítheti a felhőbe. Ez megkönnyíti a gépi tanulási megoldások fejlesztését és telepítését.

A Microsoft Azure Notebooks legjobb funkciói

Készítsen és osszon meg jegyzetfüzeteket, hogy kollégáival és az érdekelt felekkel együttműködhessen a projektekben.

Integrálja az Azure szolgáltatásokkal, telepítsen gépi tanulási modelleket, és méretezze a munkaterhelését az igényeinek megfelelően.

Készítsen interaktív adatvizualizációkat, elemezze adatait, és tanuljon az eredményekből különböző programozási nyelvek segítségével.

Használja a markdown cellákat a jegyzetfüzetek professzionális prezentációkhoz való formázásához, és biztosítsa az adatok biztonságát és a szabályozási előírások betartását az Azure robusztus funkcióival.

Futtassa a jegyzetfüzeteket helyileg vagy a felhőben, kövesse nyomon a változásokat, ismételje meg munkáját, és fedezze fel adatait.

A Microsoft Azure Notebook korlátai

Az ingyenes csomag erőforrás-korlátozásokkal jár, beleértve a korlátozott CPU- és memória-erőforrásokat.

Korlátozott testreszabási lehetőségek a jegyzetfüzetekhez, különösen az egyéni témák és kiterjesztések tekintetében.

A Microsoft Azure Notebooks árai

Ingyenes

Microsoft Azure Notebooks értékelések és vélemények

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: Nincs elérhető értékelés

10. IBM Watson Studio

az IBM Watson Studio segítségével

A Jupyter alternatívák listájának utolsó eszköze az IBM Watson Studio. Ez egy átfogó adattudományi és gépi tanulási platform, amelynek célja, hogy segítse a vállalkozásokat az AI-modellek építésében, képzésében és bevezetésében.

Eszközöket biztosít az adatok előkészítéséhez, a modellek fejlesztéséhez, valamint telepítési és együttműködési funkciókat kínál, amelyek megkönnyítik a csapatmunkát az adatelemzők és üzleti elemzők között.

A Watson Studio támogatja a népszerű programozási nyelveket, mint például a Python és az R, és integrálható különböző adatforrásokkal és felhőalapú környezetekkel.

A platform olyan fejlett funkciókat is tartalmaz, mint az AutoAI, amely automatizálja a folyamatok dokumentálását, és a Watson Machine Learning, amely lehetővé teszi a modellek egyszerű telepítését és kezelését.

Az IBM Watson Studio legjobb funkciói

Használja az AutoAI-t a gépi tanulási modellek létrehozásának és optimalizálásának felgyorsításához.

Csatlakoztassa és integrálja a különböző forrásokból származó adatokat, hogy átfogó és hatékony adatelemzést biztosítson.

Egyszerűsítse a gépi tanulási modellek termelési környezetbe való bevezetését a valós használat érdekében.

Az IBM Watson Studio korlátai

A prémium funkciók és szolgáltatások magas üzemeltetési költségeket eredményezhetnek.

IBM Watson Studio árak

Az IBM Cloud Pak for Data szolgáltatáson: Egyedi árak

Az IBM Cloud Pak® for Data as a Service szolgáltatáson: Egyedi árak

IBM Watson Studio értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Támogassa adatelemzési projektjeit a ClickUp segítségével

Ha csak dokumentumokat szeretne létrehozni és megosztani, számos Jupyter alternatíva közül választhat. A ClickUp segítségével azonban ennél sokkal többet tehet. A platform nem csak dokumentumokról és adatelemzésről szól. Ez egy sokoldalú eszköz, amely projektmenedzsment, dokumentáció, együttműködés és automatizálási funkciókat kínál, így kiváló all-in-one megoldásnak számít.

Ha tehát valami újat szeretne kipróbálni az adatelemzési projektjeinek hatékony kezelése érdekében, próbálja ki a ClickUp-ot, és tapasztalja meg, milyen változást hozhat ez a munkafolyamatában.