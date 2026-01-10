A 9 legjobb AI-eszköz személyes használatra és a termelékenység növelésére 2026-ban

Emlékszik a Jetson családra?

Egy robot, amely vacsorát készít a családnak, repülő autók, AI-eszközök és minden automatizált – egy futurisztikus élet.

Bár még nem élünk olyan mértékben a mesterséges intelligencia segítségével, mint a Jetson család, a mesterséges intelligencia eszközök már jelentősen beépültek az életünkbe, hogy megkönnyítsék a mindennapjainkat.

A legjobb AI-eszközök hatékonyabbá tesznek minket, kiegészítik meglévő készségeinket, és önálló, szervezett egyénekké alakítanak minket.

A legizgalmasabb az, hogy a mesterséges intelligencia forradalma mára már mainstream lett, és az AI-eszközök mindenki számára elérhetőek.

A generatív mesterséges intelligencia és a gépi tanuláshoz hasonló technológiák segítségével az AI-eszközök hatalmas adathalmazokból merítenek, hogy a kívánt kontextus szerinti eredményt nyújtsák nekünk. Egyszerű szöveges utasításokkal kommunikálva segíthet nekik megérteni a kontextust és az egyedi preferenciáit, így személyre szabott eredményeket kaphat.

A képek és vizuálisan vonzó videók létrehozásától a hatalmas adatbázisokban való konkrét válaszok kereséséig, az e-mailek írásától az egészségesebb életmód eléréséig – a személyes használatra szánt AI-eszközök mindent elvégeznek.

Vessünk egy pillantást a személyes használatra szánt legjobb AI-eszközökre, amelyek segítenek csökkenteni a kézi munkát, optimalizálni a folyamatokat, és a legfontosabb dolgokra koncentrálni.

Mielőtt belemennénk a személyes használatra szánt legjobb AI-eszközök részleteibe, vegye figyelembe ezeket a tényezőket, hogy biztosan a megfelelőt válassza.

Könnyű használat: Az AI-eszköznek intuitív felülettel, felhasználóbarát funkciókkal és egyszerű navigációval kell rendelkeznie

Integráció : Válasszon olyan AI-eszközöket, amelyek zökkenőmentesen integrálhatók a mindennapi használatban lévő egyéb eszközökkel, például e-mail kliensekkel, naptárakkal, projektmenedzsment-eszközökkel és a Google Docs-szal. Ez racionalizálja a munkafolyamatot, és lehetővé teszi, hogy szó szerint bármire használja őket, a személyes igényeitől a szakmai feladatokig.

Adatvédelem és biztonság: A személyes használatra szánt AI-eszközöknek elsődleges fontosságot kell tulajdonítaniuk a felhasználók adatainak védelmének. Győződjön meg arról, hogy a választott eszköz vagy AI-modell adat titkosítással és átlátható adatkezelési irányelvekkel rendelkezik személyes adatainak védelme érdekében

Költség: A személyes használatra legalkalmasabb AI-eszközök nem fogják tönkretenni a pénztárcáját. Válasszon olyan eszközöket, amelyeknek van ingyenes verziója, így kipróbálhatja őket, mielőtt pénzt költene a fizetős változatra.

Automatizálás : Válasszon olyan AI-asszisztens eszközt, amely automatizálja a rutin és ismétlődő feladatait, mint például az e-mailekre való válaszadás, az értekezletek összefoglalásának elkészítése, a fájlok rendszerezése vagy a találkozók ütemezése

Tanulási képességek: Ahhoz, hogy a mozgalmas napjaid során folyamatosan segítséget nyújtson, olyan eszközre van szükséged, amely tanul az adataidból, preferenciáidból és visszajelzéseidből, és ennek megfelelően alkalmazkodik

1. ClickUp

A ClickUp az egyik legjobb AI-eszköz személyes és szakmai használatra. Ez az all-in-one projektmenedzsment-eszköz növeli a termelékenységét azzal, hogy segít többet elvégezni.

A ClickUp Brain ötvözi a mesterséges intelligenciát, a kontextusértelmezést, a tudásmenedzsmentet és a projektmenedzsmentet. Az eredmény egy virtuális asszisztens, amely tanul a preferenciáidból, személyre szabott ajánlásokat ad és órákat takarít meg neked.

A ClickUp Brain nemcsak kontextusfüggő válaszokat ad a kérdéseire, hanem automatizálja a feladatait, egy kattintással tartalomösszefoglalókat generál, mindent megír az e-mailektől a blogbejegyzésekig, és automatikusan kitölti az adatokat, hogy Önnek több ideje maradjon a fontos dolgokra – mindezt egyszerű szöveges utasítások segítségével.

Ezen felül a ClickUp több száz előre elkészített sablonnal rendelkezik, amelyek segítségével felgyorsíthatja napi feladatait.

Például a ClickUp személyes termelékenységi sablonját használhatod a személyes feladatok prioritás és típus szerinti rendezéséhez, egyéni állapotok hozzárendeléséhez, valamint emlékeztetők hozzáadásához, hogy könnyebben elvégezd a teendőidet.

Válts a sokoldalú ClickUp 3.0 táblázati nézet és naptár nézet között, hogy áttekintsd az összes feladatodat

A ClickUp legjobb funkciói

Kapj azonnali és kontextusfüggő válaszokat a kérdéseidre a ClickUp Brain segítségével, a beépített mesterséges intelligencia legkiválóbb segédjével és virtuális asszisztenseddel. Használd táblázatok készítéséhez, sablonok automatikus kitöltéséhez, hívásaid átiratainak generálásához, valamint céloldalak, e-mailek és egyebek írásához.

Hozzon létre megosztható, együttműködésre alkalmas munkaterületet a ClickUp Docs segítségével, és valós időben dolgozzon együtt ügyfeleivel ötleteken és dokumentumokon

Tervezze meg tevékenységeit, és kövesse nyomon az összes találkozóját a Naptár nézet segítségével

Készítsen egyszerűen egy többcélú teendőlistát, hogy könnyedén kezelhesse ötleteit és munkáját a ClickUp teendőlistáival

Tartsa magát számon azzal, hogy listákat készít személyes céljairól , havi teendőiről, elolvasandó könyvekről és gyakorlatilag bármi másról.

Egyszerűsítse az életét azzal, hogy összekapcsolja a gyakran használt alkalmazásait, mint például az e-mail, a csevegőprogramok, a naptárak, az időkövetők, a jegyzetelő alkalmazások, sőt még az Alexa és a Google Assistant is, a ClickUp segítségével.

Gyűjtsd össze az ötleteidet, és alakítsd őket megvalósítható feladatokká a ClickUp Whiteboards és a ClickUp Mind Maps segítségével, amelyek kreatív felületként szolgálnak.

A ClickUp korlátai

Az AI nem elérhető az ingyenes verzióban

A mobilalkalmazások nem feltétlenül rendelkeznek teljes körű AI-funkciókkal

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Cleo

A Cleo egy kifejezetten a Z generáció számára tervezett, mesterséges intelligenciával működő személyes pénzügyi alkalmazás. Az eszköz személyre szabott pénzügyi betekintést és tanácsokat nyújt, amelyek az Ön igényeihez és pénzügyi helyzetéhez igazodnak.

A Cleo emellett egy költségvetési eszközt is kínál, amely segít nyomon követni a kiadásait és többet megtakarítani.

A beszélgetős felhasználói felület segítségével a Cleo úgy kommunikál veled, mint egy barát, viccelődik, és ha kérsz rá, még ugrat is. Kérdezhetsz a Cleótól költségvetési stratégiákról, megtakarításokról, kiadásokról és minden pénzügyi témáról.

Valós idejű betekintéssel és a gépi tanulási algoritmusok erejével elemzi szokásait és pénzügyi adatait, hogy személyre szabott ajánlásokat nyújtson pénzügyi céljainak eléréséhez.

A Cleo legjobb funkciói

Állítson be és kövesse nyomon a költségvetéseket, szerezzen vizuális képet a kiadási szokásokról, és kapjon értesítést a beállított költségvetés túllépéséről

A tranzakciók automatikus kategorizálásával és a kiadások részletes lebontásával könnyebben azonosíthatja a túlköltekezés mintáit

Automatizálja a megtakarítást úgy, hogy a kívánt összeget átutalja az alkalmazás pénztárcájába, ahonnan azt át lehet helyezni egy megtakarítási számlára

A Cleo korlátai

A pénztárca létrehozásához jelenleg érvényes amerikai cím szükséges, ami megakadályozza a nemzetközi felhasználókat abban, hogy használják a pénztárcát és a hozzá kapcsolódó funkciókat, például az automatikus átutalásokat.

Az alkalmazás spontán módon lekapcsolódik a fiókról

A Cleo árai

Ingyenes

Bónusz funkciók: 5,99 USD/hó

A bónuszfunkciók és a Cleo pénztárca csak az Egyesült Államokban lakó felhasználók számára elérhető.

Cleo értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

3. Breathhh

A Breathh egy innovatív eszköz, amely végigvezeti Önt a tudatossággyakorlatokon, és segít elérni a mentális tisztaságot és a relaxációt, csökkenteni a kiégést, valamint jobban koncentrálni.

Az alkalmazás mesterséges intelligencia modelleket használ, hogy személyre szabott útmutatást és támogatást nyújtson légzésgyakorlatok révén. Intuitív, egyszerű felülettel rendelkezik; az alkalmazás egy Google Chrome-bővítményt is kínál, amely a megfelelő pillanatban automatikusan megjeleníti a gyakorlatokat a mobilalkalmazáson keresztül.

A Breathhh neurális motor technológiát használ, hogy elemezze a szokásait, megmutassa a gyakorlatokat, javasoljon bemelegítő gyakorlatokat a vállak és a szemek számára, valamint háttérhangot biztosítson a relaxációhoz és a jobb mentális egészséghez.

A Breathhh legjobb funkciói

Végezzen légzőgyakorlatokat a légzésszimulátor segítségével az intelligens szünetekhez

Használd a hangulatnaplót, hogy megtaláld a mentális egyensúlyt és fejleszd az érzelmi intelligenciádat a munkahelyen

Könnyebben pihenhet, ha el tudja fedni a zavaró zajokat

Breathhh korlátozás

Javításra szorulnak bizonyos funkciók, például egy időzítő vagy további légzési minták hozzáadása

A Breathhh árai

Ingyenes

Breathhh Ultima: 4 USD/hó

Breathhh értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

4. Decktopus AI

A Decktopus egy AI-alapú prezentációkészítő, amely segít a diák vázlatának, tartalmának, ikonjainak, képeinek és szövegének elkészítésében a prezentáció tervezéséhez és formázásához.

A prezentációkon kívül portfóliót, mikroweboldalt, értékesítési csatornát, startup-bemutatót, esettanulmányokat, ajánlatot, potenciális ügyfelek generálását, biográfiai linket és e-mail aláírási linket is létrehozhat.

Felejtsd el a manuális tervezési feladatokat, mint például a meglévő képek szerkesztése vagy a prezentációk nulláról történő elkészítése.

Használja a Decktopust, hogy automatikusan vonzó és kontextusba illeszkedő prezentációkat készítsen az AI-modellnek megadott tartalom alapján. Koncentráljon az üzenet finomhangolására, és hagyja, hogy az AI generálja a prezentációihoz szükséges képeket.

A Decktopus legjobb funkciói

Készítsen gyorsan kontextusfüggő prezentációkat azáltal, hogy kitölti az olyan részleteket, mint a téma, a célközönség, a cél és a kívánt időtartam

Képek és ikonok automatikus beszúrása a diákba a dia kontextusa és tartalma alapján

Válasszon a széles körű diavázlat-sablonok közül különböző célokra, például startup-bemutatókhoz, üzleti prezentációkhoz, esettanulmányokhoz és vezetői összefoglalókhoz.

A Decktopus korlátai

Az AI funkcionalitását fejleszteni kell, mivel a leíró jellegű bemeneti adatok esetén a kimenet minősége romlik

A jelenlegi oldalkészítési folyamat rontja a felhasználói élményt, mivel a prezentációhoz új oldalak hozzáadásakor a felhasználók nem a sablonokhoz, hanem az elrendezésekhez férhetnek hozzá.

A Decktopus árai

Örökre ingyenes

Pro AI : 14,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti mesterséges intelligencia: 48 USD/hó felhasználónként

Decktopus értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (55 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (57 értékelés)

5. Reclaim

A Reclaim egy ütemezés-automatizáló eszköz, amely segít optimalizálni az ütemtervedet és növelni a termelékenységedet. Az ütemezésen kívül a Reclaim optimalizálja az időgazdálkodási stratégiáidat, és felszabadítja az idődet a fontosabb feladatokra és hobbiakra.

Ez az AI-eszköz elemzi a napirendjét és a naptárát, hogy időt találjon és rutint állítson be azokra a dolgokra, amelyeket meg akar valósítani, például egy új szokás vagy hobbi kialakítására.

A személyes és szakmai használatra tervezett Reclaim segít nyomon követni a feladatokat, szinkronizálja a Google naptárakat, hogy időt szánhass a szokásaidra, és intelligens szüneteket tartva levezethesd a stresszt, és megteremthesd a munka és a magánélet közötti egyensúlyt.

A Reclaim legjobb funkciói

Fedezze fel a Google Naptárban a koncentrált munkavégzésre legalkalmasabb időpontot azáltal, hogy mesterséges intelligencia algoritmusok segítségével elemzi a menetrendeket, prioritásokat, feladatokat és kötelezettségeket.

Automatizálja a naptárkezelést a meglévő Google Naptárral való szinkronizálással, valamint az intelligens naptárvezérlők és értesítések engedélyezésével, hogy megvédje a felhasználókat a túlórától.

Optimalizálja a munkahétet és a termelékenységi szokásokat az időkövetési elemzések segítségével. Kövesse nyomon a különböző feladatokra fordított időt a termelékenységről és a teljesítményről szóló heti jelentésekkel.

A korlátozások feloldása

Nincs mobilalkalmazása

Az integrációk szinkronizálása és a feladatok ütemezése több időt vesz igénybe

Reclaim árak

Örökre ingyenes egyfelhasználós változat

Starter : 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 15 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 18 USD/hónap felhasználónként (éves számlázás)

Értékelések és vélemények visszaszerzése

G2 : 4,8/5 (66 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

6. Gymbuddy

A Gymbuddy személyre szabott edzésprogramokat kínál. Ez az edzéshez kapcsolódó AI-eszköz hatékony edzésterveket készít egyének és fitneszedzők számára, akik fitneszprogramokat szeretnének összeállítani.

Ez az AI-alapú alkalmazás lehetővé teszi, hogy a saját szintjének megfelelően edzzen – állítsa be a kondícióját, állítsa össze a gyakorlatokat, és tervezze meg az edzéseket az Önnek legmegfelelőbb időpontban.

A Gymbuddy legjobb funkciói

Szerezz személyre szabott edzésterveket, amelyek a fitneszszintedhez, céljaidhoz és preferenciáidhoz igazodnak

Találd meg a napirended alapján a legjobb időpontot az edzésre az edzésütemező segítségével

Készíts személyre szabott edzésterveket ügyfeleid számára (hasznos fitneszedzőknek)

A Gymbuddy korlátai

Az edzések kéthetes időközönként készülnek, és ebben az időszakban nem módosíthatja a rutint.

A Gymbuddy árai

Örökre ingyenes

Képzőknek: 20% jutalék az összes programértékesítés után

Gymbuddy értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

7. ChatGPT

A ChatGPT mesterséges intelligencia chatbot természetes nyelvfeldolgozó algoritmusokat használ a kérdéseid megválaszolásához. Ez az OpenAI által kifejlesztett egyik legkifinomultabb mesterséges intelligencia modell, amely rendkívüli pontossággal érti meg és válaszol a beírásaidra.

Készíts rövid és hosszú tartalmakat beszélgetős szövegutasítások segítségével. A ChatGPT emellett segít a meglévő szövegek finomításában, a nyelvtani hibák ellenőrzésében, ütemtervek készítésében, utazások tervezésében, termékleírások írásában és kód írásában is.

A ChatGPT legjobb funkciói

Dinamikus, kontextusalapú válaszok generálása, amelyek utánozzák az emberi viselkedésmintákat

Kapjon személyre szabott válaszokat kérdései, korábbi interakciói és visszajelzései alapján

Használja ki a hatalmas és sokszínű adatbázis előnyeit, amely a tartalomkészítéshez szükséges témák széles skáláját fedi le

A ChatGPT korlátai

A ChatGPT nem mindig kínálja a legfrissebb információkat, mivel a válaszok olyan képzési adatokon alapulnak, amelyeket utoljára 2022 januárjában frissítettek.

Ez egy AI írási asszisztens, és nem támogatja az AI-alapú képkészítést, videokészítést vagy animált videotartalmakat.

A ChatGPT árai

Örökre ingyenes

ChatGPT Plus : 20 USD/hó felhasználónként

ChatGPT Team: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

ChatGPT értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (443 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (40 értékelés)

8. Amelia

Az Amelia egy vállalati AI-eszköz, amely alkalmazotti elkötelezettséget és ügyfélszolgálati megoldásokat kínál a megtérülési idő lerövidítése, a létrehozott teljes érték növelése és a teljes tulajdonlási költség csökkentése érdekében, beszélgető AI segítségével.

Az időigényes és összetett HR- és IT-folyamatok automatizálásával az Amelia segítségével zökkenőmentes szolgáltatási élményt nyújthat.

Az Amelia legjobb funkciói

A wow-code integráció, az előre elkészített tartalmak és a természetes nyelv megértése segítségével gyorsan létrehozhat beszélgetésalapú munkafolyamatokat az ügyfélszolgálat számára.

Több mint 100 nyelven biztosít zökkenőmentes kommunikációt a többféle szándék felismerése és a kontextusváltás képessége révén

Tanítsd be az eszközt az eskalált beszélgetések és a felhasználói interakciók adataival, és szerezd meg a teljesítménymutatókat

Az Amelia korlátai

A tanulási görbe az első használatkor

Hiányzik a szerszám elkészítéséhez szükséges kiterjedt terméktudás-bázis

Az Amelia árai

Vállalati: Egyedi árazás

Amelia értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Brightcrowd

A BrightCrowd egy dinamikus platform, amely elősegíti a hálózatépítést és az együttműködést, így segítve a hasznos szakmai kapcsolatok kialakítását.

Olyan funkcióknak köszönhetően, mint a közösségi könyvek, elősegíti a szakmai fejlődést, lehetővé téve, hogy kapcsolatba lépj különböző területeken és iparágakban dolgozó szakemberekkel.

A Brightcrowd legjobb funkciói

Készítsen digitális könyveket az oldalán, hogy megoszthassa az életében történt eseményeket, eredményeit és emlékeit

Lépjen kapcsolatba hasonló gondolkodású szakemberekkel, akik hasonló szakértelemmel, érdeklődési körrel vagy célokkal rendelkeznek

Mutassa meg szakértelmét, tapasztalatát és szakmai érdeklődését, hogy vonzza a lehetőségeket és az együttműködéseket

A Brightcrowd korlátai

Használata korlátozódhat az öregdiákok csoportjaira, egyetemi osztályokra stb.

Brightcrowd értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Manapság számos AI-eszköz áll rendelkezésre személyes használatra; ezek automatizálják a felesleges személyes és szakmai feladatokat, és segítenek abban, hogy gyorsabban végezze el a munkát. Válassza ki azokat, amelyek leginkább megfelelnek az Ön igényeinek.

A ClickUp egy kezdőbarát, AI-alapú termelékenységi eszköz, amely lehetővé teszi, hogy hatékonyabban dolgozzon, gyorsabban együttműködjön és könnyedén kezelje projektjeit.

