A 9 legjobb AI-eszköz személyes használatra és a termelékenység növelésére 2026-ban

Emlékszik a Jetson családra?
Egy robot, amely vacsorát készít a családnak, repülő autók, AI-eszközök és minden automatizált – egy futurisztikus élet.
Bár még nem élünk olyan mértékben a mesterséges intelligencia segítségével, mint a Jetson család, a mesterséges intelligencia eszközök már jelentősen beépültek az életünkbe, hogy megkönnyítsék a mindennapjainkat.
A legjobb AI-eszközök hatékonyabbá tesznek minket, kiegészítik meglévő készségeinket, és önálló, szervezett egyénekké alakítanak minket.
A legizgalmasabb az, hogy a mesterséges intelligencia forradalma mára már mainstream lett, és az AI-eszközök mindenki számára elérhetőek.
A generatív mesterséges intelligencia és a gépi tanuláshoz hasonló technológiák segítségével az AI-eszközök hatalmas adathalmazokból merítenek, hogy a kívánt kontextus szerinti eredményt nyújtsák nekünk. Egyszerű szöveges utasításokkal kommunikálva segíthet nekik megérteni a kontextust és az egyedi preferenciáit, így személyre szabott eredményeket kaphat.
A képek és vizuálisan vonzó videók létrehozásától a hatalmas adatbázisokban való konkrét válaszok kereséséig, az e-mailek írásától az egészségesebb életmód eléréséig – a személyes használatra szánt AI-eszközök mindent elvégeznek.
Vessünk egy pillantást a személyes használatra szánt legjobb AI-eszközökre, amelyek segítenek csökkenteni a kézi munkát, optimalizálni a folyamatokat, és a legfontosabb dolgokra koncentrálni.
Mire kell figyelni a személyes használatra szánt AI-eszközöknél?
Mielőtt belemennénk a személyes használatra szánt legjobb AI-eszközök részleteibe, vegye figyelembe ezeket a tényezőket, hogy biztosan a megfelelőt válassza.
- Könnyű használat: Az AI-eszköznek intuitív felülettel, felhasználóbarát funkciókkal és egyszerű navigációval kell rendelkeznie
- Integráció: Válasszon olyan AI-eszközöket, amelyek zökkenőmentesen integrálhatók a mindennapi használatban lévő egyéb eszközökkel, például e-mail kliensekkel, naptárakkal, projektmenedzsment-eszközökkel és a Google Docs-szal. Ez racionalizálja a munkafolyamatot, és lehetővé teszi, hogy szó szerint bármire használja őket, a személyes igényeitől a szakmai feladatokig.
- Adatvédelem és biztonság: A személyes használatra szánt AI-eszközöknek elsődleges fontosságot kell tulajdonítaniuk a felhasználók adatainak védelmének. Győződjön meg arról, hogy a választott eszköz vagy AI-modell adat titkosítással és átlátható adatkezelési irányelvekkel rendelkezik személyes adatainak védelme érdekében
- Költség: A személyes használatra legalkalmasabb AI-eszközök nem fogják tönkretenni a pénztárcáját. Válasszon olyan eszközöket, amelyeknek van ingyenes verziója, így kipróbálhatja őket, mielőtt pénzt költene a fizetős változatra.
- Automatizálás: Válasszon olyan AI-asszisztens eszközt, amely automatizálja a rutin és ismétlődő feladatait, mint például az e-mailekre való válaszadás, az értekezletek összefoglalásának elkészítése, a fájlok rendszerezése vagy a találkozók ütemezése
- Tanulási képességek: Ahhoz, hogy a mozgalmas napjaid során folyamatosan segítséget nyújtson, olyan eszközre van szükséged, amely tanul az adataidból, preferenciáidból és visszajelzéseidből, és ennek megfelelően alkalmazkodik
A 9 legjobb AI-eszköz személyes használatra
1. ClickUp
A ClickUp az egyik legjobb AI-eszköz személyes és szakmai használatra. Ez az all-in-one projektmenedzsment-eszköz növeli a termelékenységét azzal, hogy segít többet elvégezni.
A ClickUp Brain ötvözi a mesterséges intelligenciát, a kontextusértelmezést, a tudásmenedzsmentet és a projektmenedzsmentet. Az eredmény egy virtuális asszisztens, amely tanul a preferenciáidból, személyre szabott ajánlásokat ad és órákat takarít meg neked.
A ClickUp Brain nemcsak kontextusfüggő válaszokat ad a kérdéseire, hanem automatizálja a feladatait, egy kattintással tartalomösszefoglalókat generál, mindent megír az e-mailektől a blogbejegyzésekig, és automatikusan kitölti az adatokat, hogy Önnek több ideje maradjon a fontos dolgokra – mindezt egyszerű szöveges utasítások segítségével.
Ezen felül a ClickUp több száz előre elkészített sablonnal rendelkezik, amelyek segítségével felgyorsíthatja napi feladatait.
Például a ClickUp személyes termelékenységi sablonját használhatod a személyes feladatok prioritás és típus szerinti rendezéséhez, egyéni állapotok hozzárendeléséhez, valamint emlékeztetők hozzáadásához, hogy könnyebben elvégezd a teendőidet.
A ClickUp legjobb funkciói
- Kapj azonnali és kontextusfüggő válaszokat a kérdéseidre a ClickUp Brain segítségével, a beépített mesterséges intelligencia legkiválóbb segédjével és virtuális asszisztenseddel. Használd táblázatok készítéséhez, sablonok automatikus kitöltéséhez, hívásaid átiratainak generálásához, valamint céloldalak, e-mailek és egyebek írásához.
- Hozzon létre megosztható, együttműködésre alkalmas munkaterületet a ClickUp Docs segítségével, és valós időben dolgozzon együtt ügyfeleivel ötleteken és dokumentumokon
- Tervezze meg tevékenységeit, és kövesse nyomon az összes találkozóját a Naptár nézet segítségével
- Tartsa magát számon azzal, hogy listákat készít személyes céljairól, havi teendőiről, elolvasandó könyvekről és gyakorlatilag bármi másról.
- Egyszerűsítse az életét azzal, hogy összekapcsolja a gyakran használt alkalmazásait, mint például az e-mail, a csevegőprogramok, a naptárak, az időkövetők, a jegyzetelő alkalmazások, sőt még az Alexa és a Google Assistant is, a ClickUp segítségével.
- Gyűjtsd össze az ötleteidet, és alakítsd őket megvalósítható feladatokká a ClickUp Whiteboards és a ClickUp Mind Maps segítségével, amelyek kreatív felületként szolgálnak.
A ClickUp korlátai
- Az AI nem elérhető az ingyenes verzióban
- A mobilalkalmazások nem feltétlenül rendelkeznek teljes körű AI-funkciókkal
A ClickUp árai
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)
2. Cleo
A Cleo egy kifejezetten a Z generáció számára tervezett, mesterséges intelligenciával működő személyes pénzügyi alkalmazás. Az eszköz személyre szabott pénzügyi betekintést és tanácsokat nyújt, amelyek az Ön igényeihez és pénzügyi helyzetéhez igazodnak.
A Cleo emellett egy költségvetési eszközt is kínál, amely segít nyomon követni a kiadásait és többet megtakarítani.
A beszélgetős felhasználói felület segítségével a Cleo úgy kommunikál veled, mint egy barát, viccelődik, és ha kérsz rá, még ugrat is. Kérdezhetsz a Cleótól költségvetési stratégiákról, megtakarításokról, kiadásokról és minden pénzügyi témáról.
Valós idejű betekintéssel és a gépi tanulási algoritmusok erejével elemzi szokásait és pénzügyi adatait, hogy személyre szabott ajánlásokat nyújtson pénzügyi céljainak eléréséhez.
A Cleo legjobb funkciói
- Állítson be és kövesse nyomon a költségvetéseket, szerezzen vizuális képet a kiadási szokásokról, és kapjon értesítést a beállított költségvetés túllépéséről
- A tranzakciók automatikus kategorizálásával és a kiadások részletes lebontásával könnyebben azonosíthatja a túlköltekezés mintáit
- Automatizálja a megtakarítást úgy, hogy a kívánt összeget átutalja az alkalmazás pénztárcájába, ahonnan azt át lehet helyezni egy megtakarítási számlára
A Cleo korlátai
- A pénztárca létrehozásához jelenleg érvényes amerikai cím szükséges, ami megakadályozza a nemzetközi felhasználókat abban, hogy használják a pénztárcát és a hozzá kapcsolódó funkciókat, például az automatikus átutalásokat.
- Az alkalmazás spontán módon lekapcsolódik a fiókról
A Cleo árai
- Ingyenes
- Bónusz funkciók: 5,99 USD/hó
A bónuszfunkciók és a Cleo pénztárca csak az Egyesült Államokban lakó felhasználók számára elérhető.
Cleo értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
3. Breathhh
A Breathh egy innovatív eszköz, amely végigvezeti Önt a tudatossággyakorlatokon, és segít elérni a mentális tisztaságot és a relaxációt, csökkenteni a kiégést, valamint jobban koncentrálni.
Az alkalmazás mesterséges intelligencia modelleket használ, hogy személyre szabott útmutatást és támogatást nyújtson légzésgyakorlatok révén. Intuitív, egyszerű felülettel rendelkezik; az alkalmazás egy Google Chrome-bővítményt is kínál, amely a megfelelő pillanatban automatikusan megjeleníti a gyakorlatokat a mobilalkalmazáson keresztül.
A Breathhh neurális motor technológiát használ, hogy elemezze a szokásait, megmutassa a gyakorlatokat, javasoljon bemelegítő gyakorlatokat a vállak és a szemek számára, valamint háttérhangot biztosítson a relaxációhoz és a jobb mentális egészséghez.
A Breathhh legjobb funkciói
- Végezzen légzőgyakorlatokat a légzésszimulátor segítségével az intelligens szünetekhez
- Használd a hangulatnaplót, hogy megtaláld a mentális egyensúlyt és fejleszd az érzelmi intelligenciádat a munkahelyen
- Könnyebben pihenhet, ha el tudja fedni a zavaró zajokat
Breathhh korlátozás
- Javításra szorulnak bizonyos funkciók, például egy időzítő vagy további légzési minták hozzáadása
A Breathhh árai
- Ingyenes
- Breathhh Ultima: 4 USD/hó
Breathhh értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
4. Decktopus AI
A Decktopus egy AI-alapú prezentációkészítő, amely segít a diák vázlatának, tartalmának, ikonjainak, képeinek és szövegének elkészítésében a prezentáció tervezéséhez és formázásához.
A prezentációkon kívül portfóliót, mikroweboldalt, értékesítési csatornát, startup-bemutatót, esettanulmányokat, ajánlatot, potenciális ügyfelek generálását, biográfiai linket és e-mail aláírási linket is létrehozhat.
Felejtsd el a manuális tervezési feladatokat, mint például a meglévő képek szerkesztése vagy a prezentációk nulláról történő elkészítése.
Használja a Decktopust, hogy automatikusan vonzó és kontextusba illeszkedő prezentációkat készítsen az AI-modellnek megadott tartalom alapján. Koncentráljon az üzenet finomhangolására, és hagyja, hogy az AI generálja a prezentációihoz szükséges képeket.
A Decktopus legjobb funkciói
- Készítsen gyorsan kontextusfüggő prezentációkat azáltal, hogy kitölti az olyan részleteket, mint a téma, a célközönség, a cél és a kívánt időtartam
- Képek és ikonok automatikus beszúrása a diákba a dia kontextusa és tartalma alapján
- Válasszon a széles körű diavázlat-sablonok közül különböző célokra, például startup-bemutatókhoz, üzleti prezentációkhoz, esettanulmányokhoz és vezetői összefoglalókhoz.
A Decktopus korlátai
- Az AI funkcionalitását fejleszteni kell, mivel a leíró jellegű bemeneti adatok esetén a kimenet minősége romlik
- A jelenlegi oldalkészítési folyamat rontja a felhasználói élményt, mivel a prezentációhoz új oldalak hozzáadásakor a felhasználók nem a sablonokhoz, hanem az elrendezésekhez férhetnek hozzá.
A Decktopus árai
- Örökre ingyenes
- Pro AI: 14,99 USD/hó felhasználónként
- Üzleti mesterséges intelligencia: 48 USD/hó felhasználónként
Decktopus értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (55 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (57 értékelés)
5. Reclaim
A Reclaim egy ütemezés-automatizáló eszköz, amely segít optimalizálni az ütemtervedet és növelni a termelékenységedet. Az ütemezésen kívül a Reclaim optimalizálja az időgazdálkodási stratégiáidat, és felszabadítja az idődet a fontosabb feladatokra és hobbiakra.
Ez az AI-eszköz elemzi a napirendjét és a naptárát, hogy időt találjon és rutint állítson be azokra a dolgokra, amelyeket meg akar valósítani, például egy új szokás vagy hobbi kialakítására.
A személyes és szakmai használatra tervezett Reclaim segít nyomon követni a feladatokat, szinkronizálja a Google naptárakat, hogy időt szánhass a szokásaidra, és intelligens szüneteket tartva levezethesd a stresszt, és megteremthesd a munka és a magánélet közötti egyensúlyt.
A Reclaim legjobb funkciói
- Fedezze fel a Google Naptárban a koncentrált munkavégzésre legalkalmasabb időpontot azáltal, hogy mesterséges intelligencia algoritmusok segítségével elemzi a menetrendeket, prioritásokat, feladatokat és kötelezettségeket.
- Automatizálja a naptárkezelést a meglévő Google Naptárral való szinkronizálással, valamint az intelligens naptárvezérlők és értesítések engedélyezésével, hogy megvédje a felhasználókat a túlórától.
- Optimalizálja a munkahétet és a termelékenységi szokásokat az időkövetési elemzések segítségével. Kövesse nyomon a különböző feladatokra fordított időt a termelékenységről és a teljesítményről szóló heti jelentésekkel.
A korlátozások feloldása
- Nincs mobilalkalmazása
- Az integrációk szinkronizálása és a feladatok ütemezése több időt vesz igénybe
Reclaim árak
- Örökre ingyenes egyfelhasználós változat
- Starter: 10 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 18 USD/hónap felhasználónként (éves számlázás)
Értékelések és vélemények visszaszerzése
- G2: 4,8/5 (66 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
6. Gymbuddy
A Gymbuddy személyre szabott edzésprogramokat kínál. Ez az edzéshez kapcsolódó AI-eszköz hatékony edzésterveket készít egyének és fitneszedzők számára, akik fitneszprogramokat szeretnének összeállítani.
Ez az AI-alapú alkalmazás lehetővé teszi, hogy a saját szintjének megfelelően edzzen – állítsa be a kondícióját, állítsa össze a gyakorlatokat, és tervezze meg az edzéseket az Önnek legmegfelelőbb időpontban.
A Gymbuddy legjobb funkciói
- Szerezz személyre szabott edzésterveket, amelyek a fitneszszintedhez, céljaidhoz és preferenciáidhoz igazodnak
- Találd meg a napirended alapján a legjobb időpontot az edzésre az edzésütemező segítségével
- Készíts személyre szabott edzésterveket ügyfeleid számára (hasznos fitneszedzőknek)
A Gymbuddy korlátai
- Az edzések kéthetes időközönként készülnek, és ebben az időszakban nem módosíthatja a rutint.
A Gymbuddy árai
- Örökre ingyenes
- Képzőknek: 20% jutalék az összes programértékesítés után
Gymbuddy értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
7. ChatGPT
A ChatGPT mesterséges intelligencia chatbot természetes nyelvfeldolgozó algoritmusokat használ a kérdéseid megválaszolásához. Ez az OpenAI által kifejlesztett egyik legkifinomultabb mesterséges intelligencia modell, amely rendkívüli pontossággal érti meg és válaszol a beírásaidra.
Készíts rövid és hosszú tartalmakat beszélgetős szövegutasítások segítségével. A ChatGPT emellett segít a meglévő szövegek finomításában, a nyelvtani hibák ellenőrzésében, ütemtervek készítésében, utazások tervezésében, termékleírások írásában és kód írásában is.
A ChatGPT legjobb funkciói
- Dinamikus, kontextusalapú válaszok generálása, amelyek utánozzák az emberi viselkedésmintákat
- Kapjon személyre szabott válaszokat kérdései, korábbi interakciói és visszajelzései alapján
- Használja ki a hatalmas és sokszínű adatbázis előnyeit, amely a tartalomkészítéshez szükséges témák széles skáláját fedi le
A ChatGPT korlátai
- A ChatGPT nem mindig kínálja a legfrissebb információkat, mivel a válaszok olyan képzési adatokon alapulnak, amelyeket utoljára 2022 januárjában frissítettek.
- Ez egy AI írási asszisztens, és nem támogatja az AI-alapú képkészítést, videokészítést vagy animált videotartalmakat.
A ChatGPT árai
- Örökre ingyenes
- ChatGPT Plus: 20 USD/hó felhasználónként
- ChatGPT Team: 30 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
ChatGPT értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (443 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (40 értékelés)
8. Amelia
Az Amelia egy vállalati AI-eszköz, amely alkalmazotti elkötelezettséget és ügyfélszolgálati megoldásokat kínál a megtérülési idő lerövidítése, a létrehozott teljes érték növelése és a teljes tulajdonlási költség csökkentése érdekében, beszélgető AI segítségével.
Az időigényes és összetett HR- és IT-folyamatok automatizálásával az Amelia segítségével zökkenőmentes szolgáltatási élményt nyújthat.
Az Amelia legjobb funkciói
- A wow-code integráció, az előre elkészített tartalmak és a természetes nyelv megértése segítségével gyorsan létrehozhat beszélgetésalapú munkafolyamatokat az ügyfélszolgálat számára.
- Több mint 100 nyelven biztosít zökkenőmentes kommunikációt a többféle szándék felismerése és a kontextusváltás képessége révén
- Tanítsd be az eszközt az eskalált beszélgetések és a felhasználói interakciók adataival, és szerezd meg a teljesítménymutatókat
Az Amelia korlátai
- A tanulási görbe az első használatkor
- Hiányzik a szerszám elkészítéséhez szükséges kiterjedt terméktudás-bázis
Az Amelia árai
- Vállalati: Egyedi árazás
Amelia értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
9. Brightcrowd
A BrightCrowd egy dinamikus platform, amely elősegíti a hálózatépítést és az együttműködést, így segítve a hasznos szakmai kapcsolatok kialakítását.
Olyan funkcióknak köszönhetően, mint a közösségi könyvek, elősegíti a szakmai fejlődést, lehetővé téve, hogy kapcsolatba lépj különböző területeken és iparágakban dolgozó szakemberekkel.
A Brightcrowd legjobb funkciói
- Készítsen digitális könyveket az oldalán, hogy megoszthassa az életében történt eseményeket, eredményeit és emlékeit
- Lépjen kapcsolatba hasonló gondolkodású szakemberekkel, akik hasonló szakértelemmel, érdeklődési körrel vagy célokkal rendelkeznek
- Mutassa meg szakértelmét, tapasztalatát és szakmai érdeklődését, hogy vonzza a lehetőségeket és az együttműködéseket
A Brightcrowd korlátai
- Használata korlátozódhat az öregdiákok csoportjaira, egyetemi osztályokra stb.
Brightcrowd értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
A személyes használatra szánt AI-eszközök növelik a termelékenységét
Manapság számos AI-eszköz áll rendelkezésre személyes használatra; ezek automatizálják a felesleges személyes és szakmai feladatokat, és segítenek abban, hogy gyorsabban végezze el a munkát. Válassza ki azokat, amelyek leginkább megfelelnek az Ön igényeinek.
A ClickUp egy kezdőbarát, AI-alapú termelékenységi eszköz, amely lehetővé teszi, hogy hatékonyabban dolgozzon, gyorsabban együttműködjön és könnyedén kezelje projektjeit.
Fedezze fel az AI-alapú eszközök varázsát, regisztráljon a ClickUp-ra egy ingyenes próbaidőszakra.