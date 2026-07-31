Claude Code pro marketéry: Průvodce tvorbou vlastních marketingových nástrojů bez programování

Každý marketingový tým má pracovní postupy, které jsou příliš repetitivní na to, aby ospravedlnily odpoledne strávené stratégem, ale zároveň příliš specifické pro hotové nástroje. Nástroj pro kontrolu kvality landing page. Generátor briefů pro kampaně. Formátovač metadat. Nástroj na čištění exportů z Google Ads. Věci, které děláte ručně, skládáte dohromady v tabulkách nebo o jejichž vytvoření požádáte provozní tým, až budou mít volný sprint.
Přesně to slibuje Claude Code marketérům.
Claude Code z nich vytvoří nástroje, které vám budou patřit. Vy popíšete pracovní postup, zkontrolujete výstup a doladíte pokyny. Claude Code napíše skripty, volání API a zpracování chyb. Jeden marketér zdokumentoval tři projekty (tvorba obsahu, obohacování leadů, reporting) a vzorec byl pokaždé stejný: člověk definuje logiku, agent napíše kód.
„No-code“ však neznamená „bez přemýšlení“. Claude Code vyžaduje přesné pokyny, srozumitelné příklady, jasná pravidla a důkladnou lidskou kontrolu. Musíte přesně vědět, co má pracovní postup dělat, kde může selhat, jak vypadá vstupní data a co znamená „správný“ výstup. A tyto informace musíte Claudovi poskytnout velmi podrobně.
Tento průvodce vysvětluje, co je Claude Code, jak pomáhá marketérům, kolik stojí, jak jej nastavit, jak s ním začít a jak mu správně zadávat pokyny.
Co je Claude Code?
Claude Code je agentní verze systému Claude od společnosti Anthropic. Běží lokálně, buď v terminálu, nebo v desktopové aplikaci, a má přímý přístup k vašim souborům, připojeným aplikacím a vícestupňovým pracovním postupům.
Pokud jste již používali Claude v záložce prohlížeče, představte si Claude Code jako stejnou inteligenci s širším záběrem. Namísto pouhého odpovídání v okně chatu dokáže otevírat vaše dokumenty, načítat data z Google Drive, volat další propojené nástroje a dokonce vytvářet a upravovat soubory na vašem počítači.
Proč marketéři používají nástroj pro programování?
Marketingoví specialisté sáhají po Claude Code, protože umožňuje vytvářet opakovaně použitelné pracovní postupy, které se integrují s reálnými podnikovými systémy, jako jsou CRM, knihovny reklam, exporty analytických dat a komunikační nástroje. Běžný chatbot k žádnému z nich nemá přístup.
Nastavte si ho jednou, aby načítal údaje o kampaních z minulého měsíce do formátované zprávy, a příště, až o to požádáte, už nebude zapomenout, jak na to.
Slovo „code“ v názvu lidi mate a upřímně řečeno, v tomto případě jde o trochu zavádějící označení. Claude Code ovládáte běžnou angličtinou, stejně jako byste zadávali pokyny jakémukoli chatbotu. Výsledkem je funkce, kterou jste sami vytvořili, a můžete ji spustit znovu, kdykoli ji budete potřebovat.
Právě tento rozdíl – jednorázový výstup versus opakovaně použitelná funkce – je jádrem této příručky. To je také důvod, proč se vyplatí přesně určit, která verze Claude vám k tomuto cíli pomůže, protože ne každá verze funguje stejným způsobem.
Pojmy z Claude Code, které by marketéři měli znát
Claude Code je napsán v programovacím jazyce pro vývojáře, ale základní principy jsou poměrně jednoduché:
|Termín
|Co to znamená
|Příklad z oblasti marketingu
|CLAUDE. md
|Soubor s pokyny k projektu, který Claude čte automaticky
|Ukládejte si údaje o svém publiku, pravidla značky, schválené tvrzení a kontrolní seznam pro revize
|Dovednost
|Sada opakovaně použitelných pokynů, příkladů a podpůrných souborů
|Pokaždé provádějte stejný proces aktualizace obsahu nebo kontroly vstupní stránky
|Příkaz se lomítkem
|Zkratka, která spustí uloženou akci z příkazového řádku
|Zadejte příkaz /rsa a spusťte pracovní postup pro tvorbu reklamních textů v Google Ads
|Agent nebo subagent
|Samostatný pracovník Claude, kterému je přidělena jedna část rozsáhlejšího úkolu
|Nechte jednoho agenta prozkoumat konkurenci, zatímco druhý ověřuje tvrzení
|Konektor MCP
|Propojení, které umožňuje Claudovi využívat externí nástroje a data
|Načtěte si brief z Google Drive nebo vytvořte úkol v ClickUp
|Úvod
|Automatická akce spuštěná v nastaveném bodě pracovního postupu
|Po dokončení úprav souboru CSV v Claudovi vždy proveďte kontrolu formátu
Claude Chat vs. Cowork vs. Claude Code: Který z nich kdy použít?
Používejte Claude Chat pro rychlé vymýšlení nápadů a tvorbu textů, Claude Cowork pro vícefázové úkoly napříč vašimi propojenými aplikacemi a Claude Code pro vytváření opakovaně použitelných dovedností a nástrojů s hlubokým přístupem k souborům. Všechny tři běží na stejných základních modelech Claude. Rozdíl mezi nimi spočívá v rozsahu použití.
Abychom vám ukázali rozdíly:
|Dimension
|Claude Chat
|Claude Cowork
|Claude Code
|Co to je
|Okno chatu, které už dobře znáte
|Aplikace pro znalostní práci s agenty
|Agentický nástroj, který běží na vašem počítači, v terminálu, jako desktopová aplikace nebo na webu (novinka)
|Nejvhodnější pro
|Rychlé návrhy, brainstorming, jednorázové odpovědi
|Vícestupňové úkoly napříč propojenými aplikacemi
|Vytváření opakovaně použitelných dovedností, agentů a nástrojů propojených s vašimi soubory
|Přístup k souborům
|Umožňuje nahrávání souborů, ale podporuje také některé konektory, jako je Google Drive
|Ano, pomocí konektorů
|Přímý přístup k lokálním souborům a složkám
|Plánování
|Ne
|Ano, nativně
|Ano, prostřednictvím úkolů naplánovaných v cloudu; cloudové rutiny jsou společností Anthropic výslovně označeny jako „náhled pro výzkumné účely“.
|Vhodné i pro uživatele bez technických znalostí
|Nejvyšší
|Vysoká
|Zpočátku je to složitější, ale jakmile je vše nastaveno, jde to rychle
Upřímně řečeno, hranice mezi nimi jsou rozmazané. Všechny tři nástroje technicky dokážou pracovat se soubory, provádět vícestupňové úkoly a nyní i plánovat práci. Skutečný rozdíl spočívá v tom, kolik úsilí jste ochotni vynaložit na počáteční nastavení výměnou za to, kolik procesů budete moci později automatizovat.
Pokud se věnujete výhradně psaní textů, je pro vás Chat rychlejší volbou a můžete přestat číst už teď. Zbytek tohoto průvodce je určen pro okamžik, kdy si uvědomíte, že už popáté provádíte stejnou revizi nebo rešerši, a pomyslíte si: „Na tohle by měl existovat nějaký nástroj.“
Co vytvářejí marketingoví specialisté bez technických znalostí pomocí Claude Code
Nejužitečnější projekty s využitím Claude Code nejsou generátory obecných obsahů. Marketéři přeměňují stávající rámce, kontroly kvality a opakující se úkoly na malé nástroje, které jsou přizpůsobeny jejich stávajícím pracovním postupům. Zde je několik příkladů, jak Claude Code usnadňuje život marketérům.
Plugin pro Figma, který vkládá text do reklamních šablon, a pracovní postup pro tvorbu návrhů v Google Ads
Austin Lau, specialista na růstový marketing ve společnosti Anthropic, před zavedením Claude Code nikdy kód nepsal. Oba nástroje vytvořil za jeden týden:
- Plugin pro Figma, který načítá texty nadpisů z tabulky Google Sheets a aplikuje je do reklamních šablon, byl vytvořen za méně než hodinu a nyní ušetří téměř 30 minut při každé hromadné aktualizaci.
- Pracovní postup v /rsa, který vytváří návrhy textů pro Google Ads v souladu s pokyny pro styl komunikace značky a exportuje je jako CSV soubor připravený k nahrání, čímž zkracuje dobu zpracování jedné reklamy z 30 minut na 30 sekund.
Nástroj pro kontrolu pozice domovské stránky, který hodnotí podle vlastního rámce
Tento nástroj hodnotí B2B domovské stránky podle konkrétního rámce pro positioning: odpovídá úvodní sekce na otázky, pro koho je stránka určena a v čem je výjimečná? Hodnotí úvodní sekci a celou stránku samostatně a poté navrhuje přepracované nadpisy. Emily Kramerová, zakladatelka společnosti MKT1, jej vytvořila jako Claude Skill propojený s jejími vlastními šablonami, otestovala jej na skutečných firemních webech a provedla čtyři kola revizí, aby zvýšila přesnost z přibližně 60 % na 90 %.
Systém pro tvorbu obsahu s jedenácti funkcemi, který na základě dosavadních výsledků vyhledává, navrhuje a vylepšuje příspěvky
Nevznikl najednou. Tento systém se rozšiřoval o jednotlivé dovednosti postupně, vždy když se v pracovním postupu objevila skutečná mezera. Vyhledává témata, připravuje návrhy příspěvků a upravuje je na základě toho, co se skutečně osvědčilo v minulosti, a to vše propojené prostřednictvím sdílené paměti. Kieran Flanagan, viceprezident pro marketing ve společnosti HubSpot, strávil měsíce jeho sestavováním, což se blíží tomu, jak většina těchto projektů ve skutečnosti vzniká.
Proces tvorby blogových příspěvků, který trvá od zadání až po publikaci v CMS pouhé tři hodiny
Tento pracovní postup zajišťuje kompletní správu tvorby blogových příspěvků: vypracovává návrh příspěvku na základě redakčního zadání, generuje a vkládá obrázky, píše SEO metadata a vytváří odkazy na související obsah – to vše prostřednictvím nástrojů propojených přes MCP. Rahul Lalia, zakladatel dvoučlenné agentury RSL/A, jej vytvořil, aby nahradil proces trvající celý den.
- To, co dříve zabralo celý den (psaní, shánění obrázků, vyplňování metadat, vkládání do CMS), nyní trvá asi tři hodiny, včetně jeho vlastní kontroly.
- Za dva dny připravil 12 příspěvků, každý s vlastními obrázky a kompletními metadaty, což je tempo, které podle něj dříve nebylo reálné.
O omezeních mluví otevřeně. Nástroj dělá přesně to, co popisuje, ale strategie, vztahy s klienty a odmítání špatných nápadů jsou stále zcela na něm.
Reportovací dashboard, který čísla nejen zobrazuje, ale také interpretuje
Většina dashboardů zobrazuje grafy. Tenhle vám řekne, co se změnilo, zda je to důležité a co dělat dál. Jeho klíčovou funkcí je sekce „Na první pohled“, která nabízí:
- Co se zlepšilo a proč je to důležité
- Co zaznamenalo pokles a zda je důvod k obavám
- Dvě nebo tři doporučení podložená konkrétními čísly
Victoria Boyd, nezávislá marketingová stratégka bez znalostí programování, ho vytvořila během několika odpolední.
Co mají tyto projekty společného
- Každý z těchto marketérů začínal s jedním úzce vymezeným úkolem: aplikovat texty do kreativních rozvržení, posoudit domovskou stránku podle známého rámce nebo vytvořit systém pro tvorbu blogových příspěvků.
- Nejpříznačnější příklady vždy ponechávaly člověku prostor pro vlastní úsudek. Lau zkontroluje každou reklamu před jejím zveřejněním. Kramer porovnává svou dovednost s hodnoceními, která již sama provedla. Lalia zkontroluje každý příspěvek před jeho zveřejněním.
- Pokročilejší řešení odhalují skutečné limity: marketér sice nemusí umět programovat, ale strategie, na které je nástroj založen, cit pro to, co ho činí užitečným, a rozhodnutí, která nástroj nedokáže učinit, jsou stále výhradně lidskou záležitostí.
Právě v tom spočívá největší užitečnost Claude Code pro marketéry bez technických znalostí. V podstatě jde o to, že proces, kterému již dokonale rozumějí, přemění na nástroj, který by pro ně jejich technický tým pravděpodobně neměl čas vytvořit.
Jak začít používat Claude Code jako marketér (bez programování)
Nemusíte se učit programovat ani trávit odpoledne nastavováním vývojářských nástrojů. Nejjednodušší cestou je desktopová aplikace Claude, kde Claude Code pracuje přímo se složkou ve vašem počítači. Terminál je stále k dispozici, pokud ho chcete použít, ale marketéři ho na začátku mohou přeskočit.
Zde je nejjednodušší postup od prázdné složky k opakovaně použitelnému marketingovému workflow:
Krok 1: Získejte přístup k Claude Code
Claude Code je součástí tarifů Claude Pro a Max a je k dispozici také v rámci účtů Team, Enterprise a Claude Console. Bezplatný tarif Claude Code neobsahuje.
Pokud jste marketér pracující samostatně, k testování základních pracovních postupů obvykle postačí verze Pro. Intenzivnější využití, jako je procházení rozsáhlých složek s výzkumnými údaji nebo spouštění několika úloh najednou, může vyžadovat vyšší limit využití.
Krok 2: Nainstalujte si desktopovou aplikaci Claude
Stáhněte si Claude pro macOS nebo Windows, přihlaste se a otevřete Claude Code přímo v aplikaci. Společnost Anthropic nyní provozuje Chat, Cowork a Claude Code prostřednictvím stejné desktopové aplikace, takže není třeba instalovat každou z nich zvlášť.
Jedná se o přístup bez programování. To znamená, že nepotřebujete Node.js, terminál ani instalační příkazy. Verzi pro příkazový řádek můžete přidat později, pokud budete chtít. Společnost Anthropic doporučuje svůj nativní instalační program s oddělenými instalačními příkazy pro macOS, Linux, Windows PowerShell a příkazový řádek Windows.
Krok 3: Vytvořte jednu složku pro daný úkol
Claude Code funguje nejlépe, když jsou všechny soubory související s projektem uloženy v jedné přehledné složce.
Řekněme, že uvádíte na trh nový produkt. Vytvořte složku s názvem „Kampaň k uvedení produktu na trh“ a vložte do ní:
- Zadání kampaně
- Pokyny pro značku a redakční pokyny
- Průzkum zákazníků
- Poznámky k produktu
- Minulé kampaně
- Stránky konkurence
- Exporty výkonnosti
- Návrh textu
Poté tuto složku otevřete v Claude Code. To je důležité, protože tím nastavíte pracovní oblast Clauda. Claude může číst, vytvářet a upravovat soubory v této složce, ale bez dalšího povolení nemůže libovolně manipulovat se soubory jinde ve vašem počítači.
Nezačínejte tím, že Claudovi předáte celou složku „Dokumenty“. Menší pracovní prostor se snáze přehledně spravuje a snižuje riziko, že dojde k úpravě nesprávného souboru.
Krok 4: Požádejte Claude, aby před vytvořením čehokoli zkontroloval složku
Vaše první pokyny by se měly zaměřit na pochopení materiálu ještě předtím, než začnete cokoli vytvářet.
Vyzkoušejte toto:
Přečtěte si soubory v této složce. Vysvětlete, co každý soubor obsahuje, identifikujte případné rozpory v informacích a sdělte mi, jaké souvislosti chybí. Zatím nic nevytvářejte ani neupravujte.
Claude Code čte skutečné soubory ve složce, místo aby se spoléhal pouze na to, co je vloženo do chatu. Můžete také použít režim „Plan“, který umožňuje Claudovi prozkoumat projekt a navrhnout přístup, aniž by se dotkl zdrojových souborů.
Pečlivě si prostudujte jeho shrnutí. Než budete pokračovat, opravte názvy produktů, cílové skupiny, tvrzení, data a pravidla týkající se značky.
Krok 5: Vytvořte pro složku vlastní návod k použití
Jakmile Claude materiál pochopí, požádejte ho, aby vytvořil soubor CLAUDE.md.
Toto je soubor s pokyny ve formě prostého textu, který Claude načte na začátku každé budoucí relace. Obsahuje kontext, který byste jinak museli pokaždé opakovat. Společnost Anthropic doporučuje používat jej pro trvalá projektová pravidla a běžné pracovní postupy.
V rámci marketingového projektu by to mohlo zahrnovat:
- Pro koho je tento článek určen
- Co tento produkt umí
- Která tvrzení vyžadují zdroj?
- Kterým slovům a frázím se vyhnout
- Preferovaný styl a úroveň srozumitelnosti
- Jak by měly být strukturovány návrhy
- Kam ukládat hotové soubory
- Co musí Claude zkontrolovat, než označí práci za dokončenou
Nemusíte to psát sami. Stačí říct Claudovi:
Vytvořte pro tento projekt stručný soubor CLAUDE.md. Vycházejte pouze ze souborů, které jste si prohlédli, a z oprav, které jsem vám dal. Zahrňte do něj naši cílovou skupinu, styl komunikace, schválená tvrzení, pravidla formátování a kontrolní seznam pro ověření každého návrhu.
Přečtěte si hotový soubor a odstraňte z něj vše, co Claude odvodil bez důkazů. Tyto pokyny slouží jako vodítko pro Claude, nezaručují však dokonalé dodržování, proto je formulujte konkrétně a bez rozporů.
Krok 6: Začněte s jedním úzce vymezeným úkolem, který lze snadno zkontrolovat
Nežádejte Clauda, aby „vedl marketingovou kampaň“. Zadejte mu úkol s jasně definovaným vstupem, výstupem a bodem ukončení.
Například:
„Na základě zadání kampaně, průzkumu zákazníků a příručky ke značce vytvořte tři návrhy vstupních stránek. Každý návrh uložte jako samostatný soubor ve formátu Markdown. Ke každému tvrzení o produktu přidejte poznámku o zdroji. Zatím nepíšte celou stránku.“
Nebo:
„Porovnejte pět stránek konkurence v této složce. Vytvořte tabulku, která bude zobrazovat pozici na trhu, cílovou skupinu, podpůrné argumenty, výzvy k akci a mezery, které bychom mohli zaplnit. Oddělte přímá pozorování od svých interpretací.“
Krok 7: Proměňte úspěšný proces v dovednost
Jakmile stejný pracovní postup několikrát zopakujete, zabalte jej do podoby dovednosti Claude Code.
Skill ukládá pokyny, referenční materiály a kroky pro opakovatelnou úlohu, takže můžete daný proces spustit znovu, aniž byste museli vytvářet zadání od začátku. Skills mohou zůstat pouze pro vás, mohou být sdíleny v rámci projektu nebo nasazeny pro celý tým.
Například funkce pro aktualizaci obsahu by mohla Claudovi zadat:
- Přečtěte si aktuální článek
- Projděte si odkazované zdroje a označte nepodložené tvrzení
- Porovnejte článek s aktuálními výsledky vyhledávání
- Identifikujte zastaralé části
- Navrhněte úpravy ještě předtím, než se pustíte do úpravy návrhu
- Uložte schválenou revizi jako nový soubor
- Vytvořte seznam změn
Můžete to vytvořit v běžné angličtině:
Přeměňte proces, který jsme právě prošli, na opakovaně použitelnou dovednost s názvem „content-refresh“. Zahrňte do ní pravidla pro kontrolu zdrojů a schvalovací body, které jsme použili. Ukažte mi tuto dovednost před jejím uložením.
Nejprve si pracovní postup sestavte ručně. Pokud tento krok vynecháte, riskujete, že automatizujete proces, který stále obsahuje mezery.
Nejprve si pracovní postup sestavte ručně. Pokud tento krok vynecháte, riskujete, že automatizujete proces, který stále obsahuje mezery.
Krok 8: Přidávejte konektory pouze tehdy, když se kopírování dat stane zdlouhavým
Claude Code se může připojit k externím nástrojům prostřednictvím protokolu Model Context Protocol (MCP). Díky těmto propojením může číst data z podporovaných služeb nebo na nich provádět akce, aniž by musel čekat, až do složky vložíte informace.
Pro marketéry to může znamenat propojení s Google Drive, Slackem, Notionem, nástrojem pro sledování projektů nebo analytickým systémem.
Pro váš první pracovní postup však konektory nejsou nutné. Přidejte je až ve chvíli, kdy si všimnete, že opakovaně exportujete nebo kopírujete stejné informace. Každé připojení rozšiřuje rozsah toho, k čemu má Claude přístup, proto si zkontrolujte jeho oprávnění a omezte je pouze na účty, složky nebo pracovní prostory, které daný úkol skutečně potřebuje.
Krok 9: Vylepšujte pracovní postup, ne jen nejnovější výstup
Váš první výsledek bude pravděpodobně vyžadovat opravy. V takovém případě se neomezujte pouze na opravu dokumentu. Aktualizujte pokyny k projektu nebo dovednost, která jej vygenerovala.
Například:
Uživatele zkušební verze jste označili jako zákazníky. Upravte soubor CLAUDE.md tak, aby tyto skupiny zůstaly v každém budoucím úkolu oddělené.
Nebo:
Zpráva kombinovala fakta z různých zdrojů s doporučeními. Upravte tuto dovednost tak, aby se pozorování, důkazy a doporučení vždy zobrazovaly v samostatných sekcích.
Po několika takových cyklech vytvoříte funkční proces, který již ví, kde se nachází váš zdrojový materiál, jaké standardy má dodržovat a kde se má zastavit a počkat na vás.
Přečtěte si také: Funkce Claude pro marketing
Rychlý přehled: Umělá inteligence může zvýšit vaši návratnost investic několika způsoby. Chcete se podívat? Podívejte se níže:
Kolik stojí Claude Code a co skutečně potřebujete
Claude Code nemá samostatné předplatné pro jednotlivé uživatele. Je součástí placených tarifů služby Claude, zatímco bezplatný tarif přístup k němu vůbec nezahrnuje.
Pro většinu marketérů je Claude Pro za 20 dolarů měsíčně tím správným místem, kde začít. Získáte tak Claude Code, běžné chaty s Claudem a dostatečnou kapacitu k testování reálných pracovních postupů, jako jsou revize výzkumů, aktualizace obsahu, plánování kampaní a opakovaně použitelné dovednosti.
Nepotřebujete:
- Klíč k API společnosti Anthropic
- Samostatná licence na Claude Code
- Node.js nebo jiné vývojářské nástroje
- Placené konektory nebo pluginy
- Plán Max od prvního dne
Kdy stačí verze Pro
Verze Pro by měla pokrývat cílenou práci: prověřování výzkumu, kontrolu textů podle brand guide, porovnávání stránek konkurence nebo aktualizaci článku na základě zdrojových souborů.
Využití závisí na velikosti souboru a složitosti úkolu. Velká složka s výzkumnými materiály zabere více kapacity než úprava jedné vstupní stránky, ale v každém případě je verze Pro rozumným výchozím bodem.
Kdy se Max vyplatí
Claude Max stojí 100 nebo 200 dolarů měsíčně, v závislosti na úrovni využití.
Zvažte to, až se Claude Code stane součástí vaší každodenní práce a limity verze Pro začnou pravidelně narušovat probíhající projekty. Jedna neobvykle rozsáhlá úloha sama o sobě není dostatečným důvodem k upgradu.
Stojí za to vědět: Společnost Anthropic nyní umožňuje po dosažení limitu vašeho tarifu aktivovat „extra využití“, které se účtuje podle standardních sazeb za API s vámi nastaveným výdajovým limitem, místo toho, aby vám jednoduše zablokovala přístup. To vám pomůže pokrýt občasné týdny s vysokým využitím, aniž byste museli přecházet na vyšší tarif.
Potřebujete kredity pro API?
Ne hned na začátku.
Když se přihlásíte pomocí účtu Pro nebo Max, Claude Code čerpá z limitu daného tarifu. Účtování API probíhá samostatně a je vhodnější pro automatizované nebo objemné pracovní postupy než pro každodenní marketingové použití.
Pro většinu marketérů vypadá ideální výchozí nastavení takto:
- Claude Pro za 20 $ měsíčně
- Bezplatná desktopová aplikace
- Žádný klíč API
- Zpočátku žádné konektory
- Vestavěné kontroly schvalování zůstávají zapnuté
Vyzkoušejte dva nebo tři skutečné pracovní postupy, než budete platit za další služby.
Jak zadávat pokyny v Claude Code: Kontrolní seznam pro marketéry
Účinný prompt pro Claude Code obsahuje šest prvků:
- Úkol
- Soubory nebo nástroje, které je třeba použít
- Pravidla, která je třeba dodržovat
- Očekávaný výstup
- Kontroly, které je třeba provést
- Moment, kdy by měl Claude zastavit proces a požádat o schválení
Claude Code rozumí běžné angličtině, ale nejasné pokyny stále vedou k nejasným výsledkům.
|Slabý zadávací text
|Výrazný podnět
|Projděte si vstupní stránku a vylepšete ji.
|Přečtěte si soubory launch-brief.md, customer-research.md, brand-guide.md a landing-page-v1.md. Zkontrolujte úvodní stránku z hlediska srozumitelnosti sdělení, nepodložených tvrzení a nesrovnalostí s příručkou pro značku. Své poznatky uložte do souboru landing-page-review.md. U každého problému uveďte původní znění, důvod, proč by to mohl být problém, zdroj, na který se odvoláváte, a návrh opravy. Oddělte faktické chyby od redakčních návrhů. V tuto chvíli ještě úvodní stránku neupravujte.
Druhá verze funguje, protože Claude ví, co má číst, vyhodnotit, vytvořit a kde se zastavit. Chcete-li tento proces napodobit, postupujte takto:
1. Definujte, co znamená „dobrý“
Všeobecné pokyny jako „udělej to silnější“ nebo „ať to odpovídá značce“ nedávají Claudovi nic, podle čeho by se mohl orientovat. Dejte mu standardy, které může ověřit.
Příklad: Délka e-mailu by měla být mezi 120 a 160 slovy. Začněte popisem problému zákazníka, používejte krátké odstavce, vyhněte se nepodloženým tvrzením a zakončete e-mail jednou jasnou výzvou k akci. Řiďte se schválenými příklady ve složce „examples“.
Příklady často fungují lépe než dlouhá vysvětlení. Až budete mít k dispozici dva nebo tři schválené vzory, poskytněte je Claudovi.
2. Poskytněte Claudovi příklady selhání
Řekněte Claudovi, jak vypadá chyba, nejen to, jak vypadá správný výsledek. Konkrétní popisy toho, jak se úkol může pokazit, jsou účinnější než jakékoli množství pozitivních pokynů.
Příklad: Označte každou větu, která uvádí metriky bez odkazu na zdroj. Označte každé tvrzení týkající se cen konkurence. Pokud si zadání a průzkum zákazníků navzájem odporují, zastavte se a zeptejte se mě, místo abyste si vybrali jednu z možností.
Pokaždé, když vás nějaký úkol překvapí, přidejte toto překvapení do seznamu.
3. Specifikujte výstup
Uveďte název souboru, formát, strukturu a umístění pro uložení.
Příklad: Uložte výsledky jako soubor „competitor-analysis.csv“ do složky „outputs“. Použijte tyto sloupce: společnost, cílová skupina, hlavní tvrzení, podpůrné argumenty, výzva k akci (CTA), slabá stránka a zdrojová URL. Nepřepisujte přitom již existující soubor.
4. Proveďte závěrečnou kontrolu
Řekněte Claudovi, co má ověřit, než dokončí práci:
Příklad: Ověřte, zda každé tvrzení má zdroj, zda nebyly změněny žádné údaje, zda jsou obsaženy všechny požadované části a zda soubor splňuje pravidla uvedená v souboru CLAUDE.md.
Poté přidejte schvalovací body pro akce, které nechcete, aby prováděl samostatně: „Navrhni změny, ale neprováděj je. Zastav se před odesláním, zveřejněním, smazáním nebo aktualizací jakéhokoli živého záznamu.“
Jednoduchá šablona pro zadávání příkazů
- Cíl: Co by měl Claude dokázat?
- Použití: Které soubory, složky nebo nástroje by měl prozkoumat?
- Sledujte: Která pravidla, definice a omezení jsou důležitá?
- Produce: Co by měl vytvořit a kam by to měl uložit?
- Ověření: Co by se mělo zkontrolovat před dokončením?
- Zastavte se před: Které akce vyžadují schválení?
Kdy není Claude Code pro marketéra tím správným nástrojem
Claude Code nepoužívejte, pokud se jedná o jednorázový úkol, pokud potřebujete vytvořit produkt připravený k použití pro klienta nebo pokud se zisk nezískává opakováním dané úlohy. Claude Code se vyplatí díky opakovanému použití. Pokud k opakovanému použití nedojde, není z toho žádný užitek.
Několik situací, ve kterých se to hodí:
- Jednorázový úkol: Potřebujete, aby byla jednou zkontrolována jedna vstupní stránka, a nemáte v plánu tuto kontrolu opakovat. Čas strávený nastavením dovednosti se vyplatí pouze při opakovaném použití, takže v případě jednorázového dotazu vám Claude Chat poskytne stejnou odpověď za zlomek času.
- Výstup určený pro klienta nebo vedení: Potřebujete něco dostatečně propracovaného, co můžete předat ještě dnes. Výstupy z Claude Code se ukládají do souborů a terminálů a někdo je ještě musí převést do formátu vhodného pro prezentaci. Vytvořte finální verzi někde jinde, nebo nechte Chat vypracovat návrh textu a vložte jej do svého obvyklého nástroje pro design.
- Nemáte čas na počáteční investici: Tento týden máte plné ruce práce a potřebujete jen rychlý výsledek. První sezení s Claude Code vyžaduje skutečné nastavení, oprávnění, propojení a organizaci souborů, a ten čas nezmizí jen proto, že máte plno práce. Počkejte na týden, kdy budete mít trochu volna, nebo mezitím svěřte tento úkol Chatovi.
- Předání úkolu v týmu bez sdíleného pracovního postupu: Chcete, aby váš kolega navázal přesně tam, kde jste skončili. Schopnosti se mezi aplikacemi Chat, Cowork a Code nesynchronizují automaticky, takže pracovní postup, který jste vytvořili, se v nastavení jiného uživatele neobjeví sám od sebe. Budete muset soubor přímo exportovat a sdílet a svého kolegu s ním jednou seznámit.
- Plně automatizovaný provoz bez nutnosti zásahu od prvního dne: Chcete něco nastavit jednou a už se o to nikdy nestarat. Claude Code nyní dokáže běžet podle plánu, ale u nových pracovních postupů je stále výhodné provést několik spuštění pod dohledem, než jim svěříte bezdozorový provoz. Specializovaný nástroj pro automatizaci bez programování vás k režimu bez nutnosti zásahu dostane rychleji, alespoň u první verze.
Claude Code oceňuje hloubku a opakování. Právě proto není vhodnou volbou pro úkoly, které potřebujete provést pouze jednou. Pokud potřebujete „napsat pět předmětů e-mailů“, otevřete Claude Chat nebo sáhněte po specializované alternativě z průvodce ClickUp po nástrojích pro tvorbu obsahu pomocí AI. Pokud potřebujete „vytvořit systém, který budu moci spouštět každý týden, aniž bych se ho musel znovu dotýkat“, stojí Claude Code za čas strávený jeho nastavením. Většina marketérů se nachází někde mezi těmito dvěma extrémy, a právě pro tuto skupinu je tento průvodce určen.
Čtyři typy selhání Claude Code, které se v marketingu opakovaně vyskytují
Vymýšlí čísla, která znějí rozumně. Požádejte o souhrn výkonnosti a Claude může mezeru vyplnit věrohodným číslem, místo aby označil, že data chybí. Z 12% nárůstu se stane 14% nárůst. Řešením je přidat do souboru CLAUDE.md explicitní pravidlo: „Každá metrika musí uvádět soubor a řádek, ze kterého pochází, a jakékoli číslo bez zdroje bude označeno jako NEOVERENÉ namísto odhadnuté hodnoty.“ Poté před jakýmkoli zveřejněním náhodně zkontrolujte tři údaje proti surovému exportu.
Upravuje nesprávný soubor. Pokud nasměrujete Claude do složky s pěti návrhy a požádáte ho, aby „aktualizoval text na vstupní stránce“, může si s jistotou vybrat nesprávný návrh. Používejte režim „Plan“, aby vám systém před úpravou sdělil, které soubory hodlá změnit, udržujte svou pracovní složku malou a vytvářejte verze svých zdrojových souborů, aby bylo možné přepsané soubory obnovit.
Funguje i se zastaralými podklady. Claude čte obsah složky. Pokud je váš brandbook starý osm měsíců nebo byl brief nahrazen v Slacku, Claude bude bez varování a s naprostou jistotou postupovat podle zastaralé verze. Před jakýmkoli důležitým úkolem ho požádejte, aby vypsal všechny soubory, které používá, a datum jejich poslední úpravy. Poté si ověřte, zda se jedná o aktuální verze.
Při nadměrném kontextu dochází k rychlému vyčerpání limitu. Složka naplněná padesáti soubory znamená, že Claude při každém úkolu znovu čte spoustu irelevantního materiálu, což vyčerpává kapacitu vašeho tarifu a snižuje kvalitu výstupu. Pokud úkol vyžaduje pouze zadání, příručku značky a jeden návrh, vložte tyto tři soubory do podsložky a nasměrujte Clauda právě tam.
Společný rys všech čtyř: Claude Code je spolehlivý při provádění úkolů, ale nespolehlivý v rozpoznání toho, co neví. Zabudujte kontrolu do samotné dovednosti, ne do své paměti, a nikdy nic neponechávejte bez lidské kontroly.
Kam se Claude Code dostane poté, co ho vytvoříte?
Po vytvoření funguje Claude Code nejlépe v rámci platformy pro správu práce, jako je ClickUp. Zjednodušeně řečeno, hotová dovednost generuje soubory. Nepřiděluje však práci, nestanovuje termín ani nikomu neoznamuje, že je návrh hotový. To představuje problém, jakmile se do vašeho pracovního postupu zapojí více než jedna osoba, protože soubor CSV uložený ve složce není úkolem, za který by někdo nesl odpovědnost.
Úkoly s odpovědnými osobami, termíny a stavy
Vezměme si například dřívější pracovní postup /rsa od Laua. Ten vygeneruje CSV soubor s variantami reklam. Někdo ho stále musí otevřít, rozdělit každý řádek na jednotlivé položky a ručně je přiřadit. Pokud ten samý výstup vložíte do úkolu v ClickUp, každá varianta reklamy se stane položkou s odpovědnou osobou, termínem a stavem, která bude součástí zbytku kampaně.
V tom spočívá změna: Claude Code se stará o produkci. ClickUp zajišťuje odpovědnost.
Pravidla, která zachytí to, co dovednost nedokáže dokončit
Ne každé předání úkolu vyžaduje, aby ho někdo sledoval. Automatizace v ClickUp fungují na základě spouštěčů a akcí: když se změní stav, uplyne termín nebo je vytvořen úkol, automatizace může přidat komentář, někoho upozornit nebo úkol posunout dál, a to vše bez toho, aby ho někdo musel otevírat.
Spojte to se skillou Claude Code a předání úkolu se uzavře samo. Skilla vloží hotový návrh do úkolu. Automatizace nastaví stav na „Vyžaduje kontrolu“ a upozorní editora v okamžiku, kdy se úkol objeví. Skilla stále píše text, ale směrování, které dříve záviselo na tom, zda si někdo vzpomněl zkontrolovat složku, probíhá samo.
Most, díky kterému to funguje automaticky
Nic z výše uvedeného se nestane samo od sebe, pokud Claude Code a ClickUp nebudou schopny mezi sebou komunikovat. Server MCP od ClickUp je oficiální hostované připojení, které to umožňuje a které je navrženo pro spolupráci s AI asistenty, včetně Clauda.
Jakmile je propojen, Claude Code může přímo číst z vašeho pracovního prostoru ClickUp a zapisovat do něj: vytvářet úkoly, aktualizovat dokumenty, načítat stav ze seznamu – to vše bez ručního kopírování. Funkce, kterou vytvoříte v Claude Code, a pracovní prostor, ve kterém váš tým pracuje, již nejsou dvěma systémy, které musíte ručně synchronizovat.
Nejvhodnější pro: Marketéry, jejichž dovednosti v práci s Claude Code vedou k výsledkům, na které ostatní reagují – například k návrhům, které vyžadují schválení, zprávám, které vedou k rozhodnutím, nebo hromadným výstupům s mezifunkčními předávkami a termíny.
Tento článek přeskočte, pokud: Jste jediná osoba, která vidí výsledek, a nic z toho, co vytvoříte, nevyžaduje kontrolu, plánování ani sledování stavu.
Stojí za to vědět: Claude Code a ClickUp pokrývají různé části práce a nejlépe fungují ve vzájemné kombinaci. Claude Code je „dílna“, kde vytváříte funkce a lokálně vylepšujete soubory dovedností. ClickUp je místo, kde se výsledná práce přiděluje, sleduje a vyhodnocuje napříč mezifunkčním týmem. Týmy jsou frustrované, když po někom žádají, aby dělal práci, která náleží někomu jinému.
Začněte budovat svůj marketingový mozek
Marketingoví specialisté, kteří z Claude Code vytěží maximum, jsou ti, kteří začali své vlastní úsudky zakódovávat do dovedností, které se navzájem doplňují. Technické dovednosti s tím mají málo společného.
Začněte s jedním procesem kontroly, který již používáte, přeměňte jej na dovednost a vylepšujte jej na základě skutečné práce, dokud si nezíská své místo. Poté propojte to, co vytvoříte, s místem, kde váš tým skutečně pracuje, aby výstup posouval práci vpřed, místo aby ležel v nějaké složce. Začněte s ClickUpem zdarma a dejte svému marketingovému myšlení prostor k rozletu.
Často kladené otázky ohledně Claude Code pro marketéry
Musíte umět programovat, abyste mohli používat Claude Code?
Ne. Claude Code ovládáte běžnou angličtinou a bezkódová cesta probíhá výhradně prostřednictvím desktopové aplikace Claude, bez terminálu, Node.js nebo instalačních příkazů. Například Austin Lau, growth marketer ve společnosti Anthropic, nikdy předtím nenapsal žádný kód, ale za jeden týden vytvořil plugin pro Figma a workflow pro Google Ads. Slovo „code“ v názvu poukazuje na technické kořeny tohoto nástroje. Ve skutečnosti však vyžaduje dovednost znát svůj vlastní pracovní postup natolik dobře, abyste jej dokázali přesně popsat.
Claude Code vs. ChatGPT pro marketing: Který je lepší?
Záleží na tom, zda chcete konkrétní výstup, nebo nástroj, který lze opakovaně používat. Výhodou Claude Code je vytváření dovedností propojených se soubory, které běží na vašem počítači a díky souboru CLAUDE.md si mezi jednotlivými relacemi pamatují kontext projektu. ChatGPT je rychlejší pro konverzační psaní návrhů a má vlastní funkce agentů a konektorů. Většina marketérů, kteří používají oba nástroje, si vybírá podle konkrétního úkolu, místo aby se standardizovali na jeden, takže je užitečné si položit otázku, který z nich lépe vyhovuje konkrétnímu pracovnímu postupu.
V čem se Claude Code liší od Zapieru nebo Make?
Zapier a Make propojují stávající aplikace pomocí předem připravených spouštěčů a akcí a po nakonfigurování běží v cloudu bez dozoru. Claude Code vytváří nástroje na míru na základě vašich vlastních souborů a úsudku, což pokrývá úkoly, pro které neexistují žádné předem připravené konektory: hodnocení domovské stránky podle vašeho rámce pro positioning nebo kontrola textů podle vašich brandových pravidel. Pro jednoduché předávání dat mezi aplikacemi vám specializovaná automatizační platforma pomůže dosáhnout bezobslužného provozu rychleji. Mnoho marketérů používá obojí.
Je bezpečné poskytnout Claude Code přístup k firemním souborům a údajům o značce?
Ano, pokud to záměrně omezíte. Claude Code čte a upravuje pouze soubory ve složce, kterou otevřete, a bez dodatečných oprávnění nemá přístup k souborům jinde ve vašem počítači. Použijte režim „Plan“, aby Claude navrhl postup ještě předtím, než se dotkne zdrojových souborů, a nechte zapnuté vestavěné kontroly schvalování. Každý konektor MCP tento dosah rozšiřuje, proto každý z nich omezte pouze na účty, složky nebo pracovní prostory, které daná úloha vyžaduje.
Může Claude Code spouštět marketingové pracovní postupy podle plánu?
Ano. Claude Code podporuje úkoly naplánované v cloudu a Claude Cowork nativně spouští opakující se úlohy v placených tarifech Pro, Max, Team a Enterprise. Praktickým úskalím je, že dovednosti se mezi aplikacemi Chat, Cowork a Code nesynchronizují automaticky, takže pracovní postup vytvořený v jedné z nich je nutné exportovat, aby mohl běžet v jiné. Než nový pracovní postup necháte běžet autonomně, proveďte několik spuštění pod dohledem.
Nahradí Claude Code marketingové agentury nebo provozní pozice?
Ne. Claude Code zkracuje dobu provádění opakovatelných produkčních úkolů, ale rozhodující úroveň úsudku musí vždy zůstat v rukou člověka. Například nástroj pro hodnocení domovských stránek může stránku ohodnotit podle rámce pro positioning, ale někdo musel tento rámec definovat a rozhodnout, že je správný.
To, co se změní, když jako marketér použijete Claude Code, je poměr výstupu k počtu zaměstnanců. Agentury a provozní týmy, které vnímají Claude Code jako způsob, jak více využít to, v čem již vynikají, získají náskok – za předpokladu, že budou mít vždy k dispozici člověka s dobrým vkusem, který zkontroluje vstupy do systému i konečný produkt.