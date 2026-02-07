Šablony pro organizování výzkumných prací zdarma

Většina výzkumných prací se nezhroutí kvůli slabým nápadům. Zhroutí se proto, že vaše zdroje, poznámky a návrhy jsou roztříštěné, takže psaní se mění v neustálé hledání. Práce náročná na výzkum to ještě zhoršuje: znalostní pracovníci tráví přibližně 20 % svého dne hledáním a shromažďováním informací.
Tento článek vás provede šesti bezplatnými šablonami pro organizaci výzkumných prací, které vám pomohou sledovat zdroje, vytvářet osnovy a spravovat vícefázové projekty, aniž byste přitom ztratili důležité detaily.
Přehled šablon pro organizaci výzkumu
|Šablona
|Odkaz ke stažení
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Vizuální formát
|Šablona výzkumné zprávy ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Studenti a odborníci píšící strukturované výzkumné práce
|Shrnutí, metodika, sekce s výsledky, vlastní pole pro sledování zdrojů, shrnutí pomocí umělé inteligence.
|Strukturovaná výzkumná zpráva
|Šablona ClickUp Research Whiteboard
|Získejte šablonu zdarma
|Vizuální myslitelé brainstormují argumenty a mapují nápady
|Přetahujte uzly, seskupujte nápady, převádějte položky z tabule na úkoly nebo části dokumentů.
|Vizuální tabule
|Šablona ClickUp Research Memo
|Získejte šablonu zdarma
|Výzkumníci syntetizují zjištění při čtení
|Standardizované rozložení poznámek, vytváření anotovaných shrnutí, podpora anotovaných bibliografií.
|Formát poznámky
|Šablona plánu uživatelského výzkumu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Postgraduální studenti, výzkumníci v oblasti uživatelské zkušenosti, vícefázové akademické projekty
|Sekce pro hypotézy, výzkumné otázky, metodiku, sledování milníků, spolupráci
|Plán výzkumného projektu
|Šablona ClickUp pro průzkum trhu
|Získejte šablonu zdarma
|Akademičtí nebo obchodní výzkumníci provádějící rešerše literatury nebo analýzy situace
|Organizované kategorie výzkumu, sledování trendů, porovnávání zdrojů, přiřazování úkolů
|Výzkumná databáze + pracovní postupy
|Šablona zprávy o výzkumu akcií ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Autoři v oblasti financí, ekonomie a kvantitativního výzkumu
|Shrnutí, analýza založená na datech, strukturovaná doporučení, rozvržení zaměřené na důkazy
|Zpráva o výzkumu kapitálu
|Šablona ClickUp pro analýzu dat
|Získejte šablonu zdarma
|Studenti STEM, analytici a kvantitativní výzkumníci
|Organizace dat, sledování statistických testů, přehledná auditní stopa, dokumentace zjištění
|Výsledky analýzy dat
|Šablona návrhu grantu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Výzkumníci žádající o granty nebo financování
|Popis problémů, metodika, časový harmonogram, sledování termínů, týmová spolupráce
|Žádost o grant
|Šablona pro implementaci ClickUp LMS
|Získejte šablonu zdarma
|Výzkumné týmy, které potřebují strukturované školení, protokoly nebo zaškolení nových zaměstnanců
|Kontrolní seznamy školení, sledování certifikací, dokumentace protokolů, sledování pokroku
|Pracovní postup LMS
|Grafický organizér výzkumných prací od Template.net
|Stáhnout tuto šablonu
|Studenti, kteří potřebují jednoduchý tisknutelný přehled
|Mapování tezí, rozvržení argumentů, vizuálně strukturované sekce
|Tisknutelný grafický organizér
|Šablona výzkumné práce Bit. ai
|Stáhnout tuto šablonu
|Týmy spolupracující na psaní výzkumné práce
|Společná editace v reálném čase, vložená média, strukturované akademické sekce
|Dokument pro spolupráci
Co je šablona pro organizaci výzkumných prací?
Šablona pro organizaci výzkumných prací je strukturovaný rámec pro shromažďování, organizování a propojování klíčových komponent výzkumného projektu, včetně zdrojů, poznámek, osnov a návrhů, na jednom místě.
Bez jasného systému se výzkum často zpomaluje kvůli rozptýlení kontextu. Informace se rozptýlí mezi záložkami, dokumenty, záložkami a poznámkami, což ztěžuje vyhledávání zdrojů, sledování nápadů a udržování pokroku.
Silná organizační šablona obvykle obsahuje:
- Sledování zdrojů s podrobnostmi o citacích
- Tematické uspořádání poznámek
- Osnova a struktura argumentů
- Správa návrhů a sledování pokroku
Na rozdíl od základního osnovy, která pouze mapuje argumentaci, organizátor výzkumu podporuje celý pracovní postup, od shromažďování materiálů až po tvarování a zdokonalování finální práce. Některé jsou jednoduché a lineární, zatímco jiné fungují jako kompletní pracovní prostory pro projekty se sledováním úkolů a spoluprací.
📮 ClickUp Insight: Více než polovina všech zaměstnanců (57 %) ztrácí čas prohledáváním interních dokumentů nebo znalostní báze společnosti, aby našli informace související s prací. A když je nenajdou? Jeden z šesti se uchýlí k osobním náhradním řešením – prohledává staré e-maily, poznámky nebo screenshoty, jen aby dal věci dohromady.
ClickUp Brain eliminuje vyhledávání tím, že poskytuje okamžité odpovědi založené na umělé inteligenci, které čerpá z celého vašeho pracovního prostoru a integrovaných aplikací třetích stran, takže získáte to, co potřebujete, bez zbytečných komplikací.
Co hledat v šabloně pro organizování výzkumných prací
Stažení první šablony, na kterou narazíte, často vede k větší frustraci. Strávíte hodinu jejím nastavováním, abyste nakonec zjistili, že nesleduje to, co potřebujete, nebo je příliš rigidní, aby se přizpůsobila vašim měnícím se argumentům. Nakonec ji opustíte a vrátíte se ke svému chaotickému systému roztroušených souborů.
Abyste se tomu vyhnuli, musíte vědět, co odlišuje užitečnou šablonu od zbytečné. Zde jsou klíčové funkce, díky nimž je organizér výzkumných dokumentů užitečný a nestane se jen dalším opuštěným dokumentem. ✨
- Pole pro správu zdrojů: Vaše šablona potřebuje vyhrazený prostor pro zaznamenání všech podrobností o citacích – autora, názvu, publikace, data a URL nebo DOI. Skvělá šablona bude mít dokonce pole pro styl citace (například APA, MLA nebo Chicago), aby vám ušetřila pozdější starosti s přeformátováním. Toto je vaše tabulka zdrojů a musí být robustní.
- Propojení poznámek se zdroji: Najdete skvělý citát, ale o několik týdnů později už nevíte, odkud pochází. Dobrý organizér vám umožní přímo propojit vaše poznámky se zdrojem, takže už nikdy nebudete muset ztrácet čas hledáním citace.
- Flexibilita osnovy: Vaše argumentace se bude během výzkumu měnit. Statická šablona, která vás omezuje rigidní strukturou, je k ničemu. Potřebujete možnost přetahovat, přesouvat a přeskupovat části osnovy, aniž byste narušili celý dokument.
- Sledování pokroku: Psaní výzkumné práce je maraton, ne sprint. Šablona se sledováním pokroku – například se stavy „K přečtení“, „V přípravě“ nebo „V revizi“ – vás udrží motivované a dá vám jasně najevo, na čem musíte dále pracovat.
- Podpora spolupráce: Pokud pracujete s dalšími autory nebo potřebujete zpětnou vazbu od poradce, budete potřebovat funkce jako editace v reálném čase, komentáře a přiřazování úkolů. Díky tomu bude veškerá komunikace na jednom místě a nebude rozptýlena po e-mailových vláknech.
- Kompatibilita formátů: Vaše finální práce bude pravděpodobně muset být ve formátu Word nebo Google Docs. Zkontrolujte, zda se vaše šablona exportuje bezchybně, nebo ještě lépe, zda se integruje s referenčními manažery, jako jsou Zotero nebo Mendeley, aby se zefektivnil váš pracovní postup.
Nyní, když víte, co hledat, zde je několik šablon, které stojí za zvážení.
11 bezplatných šablon pro organizaci výzkumných prací
Tyto šablony sahají od vizuálních nástrojů pro brainstorming až po strukturované nástroje pro sledování projektů. Některé jsou vhodnější pro individuální akademickou práci, jiné zase vynikají při týmových výzkumných projektech. Klíčem je vybrat si šablonu na základě toho, jak skutečně pracujete, nikoli podle toho, jak si myslíte, že byste měli pracovat.
Tyto šablony sahají od vizuálních nástrojů pro brainstorming až po strukturované nástroje pro sledování projektů. Některé jsou vhodnější pro samostatnou akademickou práci, jiné se hodí spíše pro týmové výzkumné projekty. Klíčem je vybrat si šablonu podle toho, jak skutečně pracujete, a ne podle toho, jak si myslíte, že byste měli pracovat.
1. Šablona výzkumné zprávy ClickUp
Začít psát formální výzkumnou práci na prázdné stránce je zastrašující. Nejenže píšete, ale také se snažíte pamatovat si standardní formát akademické práce a zároveň se věnovat výzkumu. Šablona výzkumné zprávy ClickUp tento problém řeší tím, že vám poskytuje hotovou strukturu pro formální zprávy, včetně sekcí pro shrnutí, metodiku, zjištění a závěry. Místo neuspořádané složky dokumentů získáte jediný pracovní prostor pro celý projekt.
Předem připravené sekce šablony výzkumné zprávy ClickUp odrážejí standardní formát vědecké práce, takže se můžete soustředit na obsah, nikoli na strukturu. Vytvořte tabulku zdrojů přímo ve svém pracovním postupu pomocí vlastních polí ClickUp a sledujte vše od jmen autorů a dat publikace až po stav citací pro každý zdroj. Napište si návrh přímo vedle svého výzkumu pomocí ClickUp Docs a udržujte si přehled, poznámky a zdroje v jediném zobrazení. Syntetizujte informace a rychleji odhalujte vzorce pomocí ClickUp Brain, který shrnuje husté zdrojové materiály nebo navrhuje souvislosti mezi vašimi poznámkami.
Šablona výzkumné zprávy ClickUp je ideální pro studenty a profesionály, kteří potřebují vytvářet strukturované výzkumné zprávy a chtějí mít svůj organizační systém a prostředí pro psaní sjednocené na jednom místě.
2. Šablona ClickUp Research Whiteboard
Nejlepší nápady nepřicházejí vždy v přehledném, lineárním pořadí. Pokusit se vnutit rané brainstormingové nápady do rigidního, shora dolů daného schématu může zabít kreativitu. Potřebujete prostor pro prozkoumání souvislostí, seskupení souvisejících myšlenek a získání širšího přehledu, než se zavážete ke struktuře.
Šablona ClickUp Research Whiteboard poskytuje toto vizuální plátno. Jedná se o flexibilní prostor, který vám umožňuje mapovat koncepty, kreslit souvislosti mezi zdroji a hrát si s tokem argumentů, než se zavážete k lineární struktuře.
Šablona ClickUp Research Whiteboard vám poskytuje flexibilní prostor pro seskupování nápadů namísto omezeného seznamu. Pomocí drag-and-drop uzlů můžete seskupovat související zdroje a koncepty, což usnadňuje přehled o tom, jak různé části vašeho výzkumu do sebe zapadají. Překlenujte propast mezi brainstormingem a realizací – když je nápad připraven, můžete prvky whiteboardu jedním kliknutím převést přímo na úkoly nebo části dokumentu a proměnit tak svou vizuální mapu v akční plán.
Šablona ClickUp Research Whiteboard je ideální pro vizuální myslitele, kteří potřebují pochopit celkovou strukturu dokumentu, než se ztratí v detailech. Použijte ji k vytvoření vizuálního přehledu literatury, který mapuje, jak se různí autoři a studie vztahují k vaší ústřední tezi a k sobě navzájem.
📚 Podívejte se na toto video a zjistěte, jak vám nástroje druhého mozku pomohou organizovat poznámky, propojovat nápady a proměnit roztříštěné informace v praktické znalosti.
3. Šablona výzkumné poznámky ClickUp
Právě jste strávili celý den v knihovně a přečetli desítky článků. Nyní máte hromadu poznámek a matnou vzpomínku na klíčové body z každého zdroje. Až se konečně posadíte k psaní, budete muset vše znovu přečíst, abyste si vzpomněli, co bylo důležité.
Šablona ClickUp Research Memo Template zabraňuje této obrovské ztrátě času. Jedná se o zjednodušenou šablonu pro dokumentování vašich zjištění v přehledném formátu poznámek, takže se vám žádné poznatky neztratí.
Šablona ClickUp Research Memo Template vás nutí syntetizovat vaše zjištění pro každý zdroj. Zároveň jsou stále čerstvé ve vaší paměti, takže vytvoříte knihovnu shrnutí, na která se můžete později snadno odkazovat. Protože každá poznámka má stejný standardizovaný formát, můžete rychle porovnat zjištění a argumenty z různých zdrojů, aniž byste museli prohledávat své surové poznámky. Formát poznámky se přirozeně hodí pro vytváření anotovaných bibliografických záznamů, což vám ušetří jeden krok při sestavování referencí.
Šablona ClickUp Research Memo je ideální pro výzkumníky, kteří preferují dokumentaci a syntézu průběžně. Budujete si tak průběžně organizovanou výzkumnou knihovnu, takže na konci projektu vás nečeká zdrcující úkol vše organizovat.
4. Šablona plánu uživatelského výzkumu ClickUp
Diplomová nebo disertační práce není jen jeden projekt – je to tucet menších projektů v jednom. Musíte spravovat schválení IRB, nábor účastníků, sběr dat, analýzu a psaní, a to vše při informování svého poradce. Jednoduchá šablona dokumentu prostě nestačí.
Ačkoli byla šablona ClickUp User Research Plan Template původně navržena pro výzkum uživatelské zkušenosti, je dokonale přizpůsobitelná pro rozsáhlé akademické projekty. Poskytuje strukturu potřebnou pro současné řízení výzkumného procesu i psaní.
Šablona plánu uživatelského výzkumu ClickUp obsahuje přehledné sekce pro definování vašich výzkumných otázek, hypotéz a metodiky, díky čemuž se váš projekt od samého začátku soustředí na to podstatné. Nenechte se zaskočit termíny – použijte vestavěné sledování úkolů ClickUp k monitorování každého milníku, od podání návrhu až po dokončení finálního návrhu. Ukončete nekonečné e-mailové řetězce s vaším poradcem nebo spoluautory tím, že budete veškerou zpětnou vazbu a komunikaci uchovávat přímo v práci pomocí funkcí pro spolupráci, jako je editace v reálném čase, komentáře a přiřazování úkolů ve sdíleném pracovním prostoru.
Šablona ClickUp User Research Plan poskytuje robustní funkce pro správu projektů na úrovni postgraduálního studia a pomáhá vám udržet si přehled po celé měsíce nebo dokonce roky. Hodí se pro postgraduální studenty nebo výzkumné týmy, které řídí komplexní, vícefázové projekty vyžadující důkladnou organizaci.
5. Šablona pro průzkum trhu ClickUp
Akademický výzkum neexistuje ve vakuu – je zásadní pochopit, jak vaše práce zapadá do širšího kontextu existujících studií. Šablona ClickUp Market Research poskytuje systematický rámec pro shromažďování, organizování a analýzu informací z více zdrojů, což ji činí neocenitelnou pro literární rešerše a sekce konkurenční analýzy.
Šablona ClickUp Market Research Template vám pomůže strukturovat sekundární výzkum tím, že organizuje zdroje do logických kategorií a sleduje klíčové poznatky napříč studiemi. Použijte ji k identifikaci mezer ve stávající literatuře, porovnání metodik různých výzkumníků a dokumentaci trendů, které podporují vaši tezi. Integrovaná správa úkolů šablony vám umožňuje při práci na společných projektech přiřadit členům týmu konkrétní oblasti výzkumu.
Šablona ClickUp Market Research je užitečná pro studenty obchodních škol, výzkumníky v oblasti společenských věd a kohokoli, kdo provádí systematické rešerše literatury a potřebuje syntetizovat velké objemy existujících výzkumů do souvislých poznatků.
6. Šablona zprávy o výzkumu akcií ClickUp
Pro výzkumníky v oboru financí, ekonomie nebo obchodu nabízí šablona ClickUp Equity Research Report Template specializovanou strukturu navrženou pro analytickou hloubku. Ačkoli byla původně vytvořena pro finanční analýzu, její přísný rámec se dobře hodí pro jakýkoli výzkum vyžadující argumenty založené na datech a strukturovaná doporučení.
Šablona ClickUp Equity Research Report Template obsahuje předem připravené sekce pro shrnutí, podrobnou analýzu, podpůrná data a závěry s doporučeními. Díky důrazu na argumentaci založenou na důkazech je ideální pro kvantitativní výzkumné práce, které vyžadují jasné prezentování složitých dat. Strukturovaný přístup šablony zajišťuje, že nevynecháte důležité analytické kroky, které recenzenti očekávají.
Šablona ClickUp Equity Research Report je nejvhodnější pro studenty MBA, ekonomické výzkumníky a kohokoli, kdo píše dokumenty vyžadující rozsáhlou kvantitativní analýzu a formální doporučující rámce.
7. Šablona pro výsledky analýzy dat ClickUp
Fáze analýzy výzkumu je místem, kde mnoho projektů uvízne – máte data, ale jejich přeměna na soudržné závěry se jeví jako nepřekonatelný úkol. Šablona ClickUp Data Analysis Findings Template poskytuje strukturovaný rámec pro dokumentaci vašeho analytického procesu a prezentaci výsledků v jasném, reprodukovatelném formátu.
Šablona ClickUp Data Analysis Findings Template vám pomůže organizovat surová data, dokumentovat analytické metody a prezentovat výsledky v logickém pořadí. Použijte ji ke sledování, které datové soubory jste analyzovali, jaké statistické testy jste provedli a jaké závěry každá analýza podporuje. Šablona zajišťuje, že si udržíte jasnou auditní stopu od dat po poznatky, což je nezbytné pro důvěryhodnost výzkumu.
Šablona ClickUp Data Analysis Findings je ideální pro kvantitativní výzkumníky, studenty STEM a kohokoli, kdo pracuje s datovými sadami a potřebuje zdokumentovat svou metodiku analýzy spolu s výsledky.
8. Šablona žádosti o grant ClickUp
Zajištění financování je často první překážkou v každém významném výzkumném projektu. Šablona žádosti o grant ClickUp poskytuje komplexní rámec pro organizaci mnoha složek úspěšné žádosti o financování, od výzkumných cílů až po odůvodnění rozpočtu.
Šablona žádosti o grant ClickUp vás provede každou částí, kterou financující strany očekávají, včetně popisu problému, metodiky, časového harmonogramu a očekávaných výsledků. Pomocí úkolů ClickUp můžete sledovat termíny pro různé části žádosti a přiřazovat jednotlivé komponenty spolupracovníkům. Sledování pokroku v šabloně vám pomůže na první pohled zjistit, které části jsou hotové a které je ještě třeba dokončit před termínem podání.
Šablona ClickUp Grant Proposal Template je nezbytná pro členy fakulty, doktorandy a výzkumné týmy, které žádají o institucionální nebo externí financování a potřebují koordinovat více přispěvatelů a splnit přísné požadavky na podání žádosti.
9. Šablona pro implementaci systému pro správu výuky ClickUp
Rozsáhlé výzkumné projekty často zahrnují školení členů týmu, správu protokolů a zajištění jednotné metodiky pro více výzkumných pracovníků. Šablona pro implementaci systému řízení výuky ClickUp poskytuje rámec pro organizaci materiálů pro školení v oblasti výzkumu a sledování kompetencí týmu.
Šablona pro implementaci systému řízení výuky ClickUp vám pomůže dokumentovat výzkumné protokoly, vytvářet kontrolní seznamy školení pro nové členy týmu a sledovat, kdo absolvoval požadované certifikace nebo školicí moduly. U studií nebo projektů prováděných na více místech s výzkumnými asistenty to zajistí, že všichni budou postupovat podle stejných postupů a dodržovat standardy kvality dat.
Šablona pro implementaci systému řízení výuky ClickUp je obzvláště cenná pro ředitele laboratoří, hlavní výzkumné pracovníky řídící výzkumné týmy a kohokoli, kdo provádí studie vyžadující standardizované školení pro více přispěvatelů.
10. Grafický organizér výzkumných dokumentů od Template.net
Někdy je prostě potřeba nejprve zapsat své myšlenky na papír, než se pustíte do práce na počítači. Pokud patříte k lidem, kteří potřebují vizuálně načrtnout argumentaci, může být jednoduchý grafický organizér, který lze vytisknout, skvělým výchozím bodem. Grafický organizér pro výzkumné práce Template.net se zaměřuje na zmapování základní struktury vaší práce – vaší teze, podpůrných argumentů a důkazů pro každý z nich.
Šablona Template.net Research Paper Graphic Organizer nabízí jednoduchý formát pro tisk, který je ideální pro ty, kteří upřednostňují hmatatelný zážitek z plánování pomocí papíru a tužky před přechodem k digitálnímu návrhu. Přehledné vizuální rozvržení vám pomůže vidět vztah mezi vaší hlavní tezí a podpůrnými body. Jedná se o rychlý způsob, jak získat přehled o struktuře vaší práce během počáteční brainstormingové sekce.
Tato šablona má svá omezení. Jedná se o statický, samostatný dokument bez sledování úkolů, funkcí pro spolupráci a skutečného řízení zdrojů. Pro tyto důležité funkce budete muset vytvořit samostatné systémy, což může vést ke stejné neorganizovanosti, které se snažíte vyhnout. Je nejvhodnější pro studenty, kteří chtějí rychlý, vizuální grafický organizér esejí pouze pro počáteční brainstorming.
11. Šablona výzkumné práce od Bit. ai
Když pracujete s týmem na výzkumné práci, je mít každého v jiné verzi dokumentu Word receptem na katastrofu. Potřebujete jediný prostor pro spolupráci, kde mohou všichni společně psát. Šablona výzkumné práce od Bit.ai nabízí dokument pro spolupráci s předem strukturovanými sekcemi pro výzkumnou práci, společnou úpravu v reálném čase a podporu pro vložená média.
Šablona výzkumné práce Bit. ai obsahuje předem připravené oblasti pro standardní komponenty formátu akademické práce. Do dokumentu můžete přímo přidávat videa, soubory a odkazy, abyste svému týmu poskytli bohatší kontext. Dokument může současně upravovat více autorů, což je užitečné pro skupinové psaní, kde je důležitá koordinace.
Šablona Bit. ai Research Paper Template však funguje spíše jako sdílený dokument než jako skutečný organizátor projektů. Je méně robustní pro sledování zdrojů v samostatné databázi nebo pro správu celého výzkumného procesu jako vícefázového projektu. Je to dobrá volba pro týmy, které se primárně zaměřují na společné psaní a chtějí propracovanou šablonu dokumentu s integrovanou spoluprací.
Přečtěte si také: Jak napsat výzkumnou práci: podrobný průvodce
Organizujte svůj výzkum a pište lepší práce
Správná šablona pro organizaci výzkumných prací vám pomůže přejít od chaosu k jasnému a přehlednému pracovnímu postupu. Poskytuje vám jedno centrální místo, kde můžete sledovat své zdroje, rozvíjet své argumenty a monitorovat svůj pokrok od první poznámky až po finální návrh. 📚
Výzkumné práce málokdy selžou kvůli špatným nápadům. Problémy způsobují ztracené zdroje, zapomenuté souvislosti a neuspořádané návrhy. Dobrá šablona těmto častým úskalím předchází tím, že od prvního dne vytváří strukturu vašeho procesu.
Ať už se zabýváte svou první semestrální prací nebo desátou kapitolou diplomové práce, začátek s organizérem vám ušetří hodiny zpětného dohledávání a konečně ukončí frustraci „kde jsem to četl?“, která zabíjí vaši motivaci k psaní. Začněte ještě dnes zdarma s ClickUp a věnujte méně času hledáním a více času psaním. 🙌
Často kladené otázky
Ano – šablony vytvořené na platformách pro správu projektů, jako je ClickUp, zahrnují funkce pro spolupráci, jako je editace v reálném čase, komentáře, přiřazování úkolů a sdílené pracovní prostory, díky čemuž jsou ideální pro dokumenty s více autory.
Grafický organizér pro výzkum je vizuální nástroj pro mapování vztahů mezi zdroji, koncepty a argumenty, zatímco šablona osnovy eseje poskytuje lineární, textovou strukturu pro samotný dokument.
Můžete upravit záhlaví sekcí a pole citací tak, aby odpovídaly požadovanému stylu, jako je APA nebo MLA, a přizpůsobit strukturu tak, aby odpovídala konvencím vašeho oboru.