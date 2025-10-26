20 šablon plánovače Notion pro organizaci vašeho života

Dobrý plánovač vám pomůže s osobní organizací.
Můžete si v něm uspořádat všechny své úkoly podle libosti a někdy je dokonce naplánovat podle naléhavosti. To, co bývalo metodou tužka-kalendář, je nyní díky digitálním plánovačům mnohem výkonnější.
Šablony plánovače Notion, včetně šablony pro sledování času Notion pro správu projektů Notion, vám nabízejí další funkce, jako je sledování času, vizuální tabule a synchronizace kalendáře.
Vaše úkoly se mohou dokonce zobrazit v externích nástrojích, jako je Google Kalendář, což vám pomůže vyhnout se dvojímu rezervování.
Abychom vám pomohli začít, zde je několik nejlepších bezplatných plánovačů Notion, které slouží jako komplexní řešení, jsou jednoduché na používání a vysoce efektivní.
Nejlepší šablony plánovače Notion v přehledu
Zde je souhrnná tabulka nejlepších šablon plánovačů Notion a ClickUp:
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Nejlepší funkce
|Ideální pro
|Vizuální formát
|Šablona Ultimate Life Planner (Notion)
|Stáhnout tuto šablonu
|Wellness, finance, řízení projektů, přizpůsobitelné, sledování
|Jednotlivci, kteří vyvažují wellness, finance, cíle
|Stránka Notion, řídicí panel
|Šablona správce úkolů (Notion)
|Stáhnout tuto šablonu
|Centrum priorit, flexibilní zobrazení, přehledné úkoly
|Pro všechny, kteří potřebují strukturovaný denní plánovač
|Stránka, seznam, tabule, kalendář Notion
|Šablona pro sledování financí (Notion)
|Stáhnout tuto šablonu
|Sledování výdajů/příjmů/předplatného, grafy
|Freelancerové, studenti, profesionálové spravující finance
|Stránka Notion, databáze
|Šablona kalendáře sociálních médií (Notion)
|Stáhnout tuto šablonu
|Nápady na příspěvky AI, zobrazení kalendáře/tabule, více platforem
|Tvůrci obsahu, marketingové týmy
|Stránka Notion, kalendář, tabule
|Šablona pro sledování předplatného (Notion)
|Stáhnout tuto šablonu
|Vizuální ovládací panel, tlačítko pro platbu, graf ročních nákladů
|Uživatelé sledující opakující se výdaje
|Stránka Notion, řídicí panel
|Šablona pro svatební plánovač: rozpočet, itinerář, úkoly a další (Notion)
|Stáhnout tuto šablonu
|Sledování rozpočtu, RSVP, časová osa, moodboard
|Páry plánující svatbu
|Stránka Notion, tabule
|Šablona pro skupinové úkoly studentů (Notion)
|Stáhnout tuto šablonu
|Role, pokrok, poznámky z jednání, sdílený seznam skladeb
|Studenti řídící skupinové projekty
|Stránka Notion, tabule
|Šablona hesel (Notion)
|Stáhnout tuto šablonu
|Bezpečné ukládání přihlašovacích údajů, kategorie, snadné vyhledávání
|Kdokoli s více účty
|Stránka Notion, databáze
|Šablona pro sledování přečtených knih (Notion)
|Stáhnout tuto šablonu
|Seznam čtení, pokrok, citáty, reflexe
|Čtenáři sledující knihy/cíle
|Stránka Notion, databáze
|Šablona plánovače All-in-One od Christine Tay (Notion)
|Stáhnout tuto šablonu
|Úkoly, čtenářské deníky, seznamy přání, cíle
|Zaneprázdnění profesionálové spravující úkoly a cíle
|Stránka Notion, řídicí panel
|Šablona plánovače vánoční oslavy (Notion)
|Stáhnout tuto šablonu
|Seznam hostů, menu, rozpočet, kontrolní seznamy
|Pořadatelé svátků, organizátoři akcí
|Stránka Notion
|Šablona odkazů, zkratek a odznaků (Notion)
|Stáhnout tuto šablonu
|Centralizované odkazy, odznaky, kategorie
|Studenti, výzkumníci, digitální profesionálové
|Stránka Notion
|Šablona pro plánování cest, itinerář, seznam věcí, které chcete stihnout (Notion)
|Stáhněte si tuto šablonu
|Více destinací, sledování výdajů, vedení deníku
|Cestovatelé plánující složité cesty
|Stránka Notion, databáze
|Šablona studentského panelu Janice Studies (Notion)
|Stáhnout tuto šablonu
|Úkoly, zkoušky, poznámky, připomenutí
|Studenti, kteří spravují akademické záležitosti
|Stránka Notion, řídicí panel
|Šablona seznamu věcí na cestu (Notion)
|Stáhnout tuto šablonu
|Kategorie balení, kontrolní seznamy, plánovač oblečení
|Častí cestovatelé
|Stránka Notion, kontrolní seznam
|Šablona pro sledování cílů a návyků (Notion)
|Stáhnout tuto šablonu
|Rozdělení cílů, vizuální záznamy, přizpůsobivost
|Pro všechny, kteří sledují své cíle/návyky
|Notion Page, Tracker
|Šablona pro sledování cestovních výdajů a nástroj pro správu rozpočtu (Notion)
|Stáhnout tuto šablonu
|Zaznamenávání v reálném čase, převod měn, rozdělení do skupin
|Skupinové cestování s rozdělením nákladů
|Stránka Notion, databáze
|Šablona pozvánky na skupinový výlet s anketou (Notion)
|Stáhnout tuto šablonu
|RSVP, ankety, centralizované podrobnosti o cestách
|Organizátoři výletů, plánovači skupin
|Notion Page, Poll
|Šablona pro sledování vánočních dárků (Notion)
|Stáhnout tuto šablonu
|Nápady na dárky, rozpočty, vizuální rozvržení
|Dárci dárků, plánovači dovolených
|Notion Page, Tracker
|Šablona plánovače cestování (Notion)
|Stáhnout tuto šablonu
|Itinerář, mapy, sledování výdajů, přehledová tabulka
|Cestovatelé, plánovači cest
|Notion Page, Map
|Šablona denního plánovače ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Přetahování, priority, vizuální sledování
|Profesionálové, jednotlivci, kteří potřebují spravovat své každodenní úkoly
|ClickUp Seznam, Tabule
|Šablona denního záznamu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Strukturované sledování aktivit, záznamy v reálném čase
|Nástroje pro budování návyků, hodnocení výkonu
|ClickUp Seznam, dokument
|Šablona denního rozvrhu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Časové bloky, automatické aktualizace, soustředění/flexibilita
|Studenti, profesionálové optimalizující své rutiny
|ClickUp Seznam, Kalendář
|Šablona denního hlášení o činnosti zaměstnanců ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Záznamy úkolů v reálném čase, sledování výkonu
|Manažeři, vedoucí týmů, vzdálené týmy
|ClickUp Seznam, Tabule
|Šablona plánovače projektů ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Organizace dodávek, více zobrazení, překážky/časová osa
|Týmy plánující složité projekty
|ClickUp Seznam, tabule, kalendář
|Šablona plánovače dovolené ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Centralizované plány, úložiště souborů, skupinové sledování
|Rodiny, skupinové cestování
|ClickUp Seznam, dokument
|Šablona seznamu úkolů v kalendáři ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Plánování + sledování úkolů, kategorie, vizuální zobrazení
|Vizuální plánovače, denní/týdenní správa úkolů
|ClickUp Seznam, Kalendář
|Šablona ročního kalendáře ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Roční přehled, měsíční rozpisy, časové osy
|Strategičtí plánovači, týmy
|ClickUp Seznam, Kalendář
|Šablona týdenního kalendáře ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Týdenní plánování, drag-and-drop, aktualizace v reálném čase
|Jednotlivci, týmy vyvažující priority
|ClickUp Seznam, Kalendář
|Šablona plánovače ClickUp Blog
|Získejte šablonu zdarma
|Pracovní postupy, termíny, opakující se plány
|Blogeři, týmy pro tvorbu obsahu
|ClickUp Seznam, Tabule
Co dělá šablonu plánovače Notion dobrou?
Představte si, že v pondělí otevřete notebook a v kalendáři uvidíte celý svůj týdenní rozvrh na první pohled: schůzky zablokované v kalendáři, barevně označené seznamy úkolů, políčka pro zaškrtávání návyků a dokonce i plán jídel na čtvrtek.
To vše vám umožní bezplatný plánovač z galerie šablon Notion.
Dobře navržená šablona Notion organizuje váš čas a pomáhá vám sledovat jak krátkodobé úkoly, tak dlouhodobé cíle pomocí nástrojů, jako je šablona Notion pro sledování návyků. Pro jasnost uvádíme znaky spolehlivé šablony:
✅ Jasně definuje své použití, ať už se jedná o denní úkoly, týdenní plánovač nebo řízení projektů.
✅ Udržuje přehlednou strukturu díky organizovaným sekcím, filtrům a propojeným zobrazením.
✅ Umožňuje flexibilní přizpůsobení rozložení, barev, ikon a značek, což z něj činí jednu z nejlépe přizpůsobitelných šablon.
✅ Nabízí několik způsobů zobrazení plánování: denní plánovač, týdenní rozpis a měsíční cíle.
✅ Využívá vestavěné nástroje Notion, jako jsou databáze, sledování návyků Notion a synchronizace kalendáře.
20 šablon plánovače Notion
Hledáte způsob, jak efektivněji spravovat svůj den, zvláštní příležitosti, výlety nebo celý rok?
Zde je 20 nejúčinnějších plánovačů a nejoblíbenějších šablon Notion, které vám pomohou co nejlépe využít váš čas:
1. Šablona Ultimate Life Planner
Plánujete změnu kariéry, snažíte se pravidelně cvičit nebo chcete omezit impulzivní nákupy? Ultimate Life Planner od Notion je užitečný v mnoha situacích, zejména pro osobní rozvoj.
Tato šablona je určena pro jednotlivce, kteří potřebují strukturovat své osobní, finanční a wellness cíle, aniž by museli přepínat mezi několika nástroji. Díky integrovanému týdennímu plánovači, nástroji pro sledování financí, deníku výživy a stránkám pro správu projektů získáte kompletní přehled o svém životě na jednom místě.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Integruje wellness, finance a osobní růst do jednoho přehledného dashboardu.
- Přizpůsobitelné rozvržení vám umožní upřednostnit to, na čem záleží nejvíce, od záznamů o výživě až po milníky projektu.
- Integrované sledovací nástroje a vizualizace vám pomohou odhalit trendy a oslavit pokrok ve všech oblastech vašeho života.
✨ Ideální pro: Jednotlivce, kteří vyvažují wellness, finance a dlouhodobé osobní cíle v jednom jednotném pracovním prostoru.
💡 Tip pro profesionály: Máte potíže udržet schůzky soustředěné a na správné cestě? Tipy, jak naplánovat schůzku s ClickUp, vám ukážou, jak vytvořit strukturované programy a akční body přímo ve vašem pracovním prostoru.
2. Šablona správce úkolů
Je pondělí ráno a vaše doručená pošta je plná roztříštěných nápadů, nedokončených úkolů a zapomenutých termínů. Šablona Správce úkolů vám pomůže uklidit nepořádek tím, že shromáždí seznamy úkolů na jednom místě a poté je uspořádá podle priority a časového harmonogramu.
Pomocí Priority Center můžete zjistit, co je po termínu, co je na řadě a kolik jste již dokončili. Tato šablona je ideální pro všechny, kteří potřebují denní plánovač se strukturovaným přístupem.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Okamžitě si uvolněte mysl tím, že zaznamenáte všechny úkoly, nápady a termíny na jednom přehledném místě.
- Priority Center zobrazuje urgentní a zpožděné úkoly, takže vám nic neunikne.
- Flexibilní zobrazení (seznam, tabule, kalendář) se přizpůsobí vašemu pracovnímu postupu – ať už jste milovníkem seznamů nebo vizuálního plánování.
✨ Ideální pro: Každého, kdo chce strukturovaný denní plánovač, aby mohl zaznamenávat, prioritizovat a plnit úkoly bez přetížení.
3. Šablona pro sledování financí
Ať už spravujete více účtů nebo se snažíte omezit týdenní výdaje, šablona Money Tracker a finanční tracker, profesionální faktury a šablona Notion Invoice vám poskytnou kompletní přehled o vaší finanční situaci v jedné přehledné šabloně Notion.
Snadno kategorizujte výdaje, zaznamenávejte příjmy a sledujte převody, zatímco vestavěná šablona Notion pro sledování předplatného vám pomůže vyhnout se neočekávaným poplatkům.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Získejte přehled o celé své finanční situaci, od příjmů po opakující se výdaje a předplatná.
- Díky chytrému rozdělení do kategorií a grafům je sestavování rozpočtu a sledování výdajů hračkou.
- Sledování předplatného zajistí, že vás už nikdy nepřekvapí zapomenuté obnovení nebo skryté poplatky.
✨ Ideální pro: Freelancery, studenty nebo profesionály, kteří spravují více účtů a chtějí zlepšit své finanční zdraví.
4. Šablona kalendáře sociálních médií (s Notion AI)
Je čtvrtek odpoledne a váš nadřízený právě požádal o plán obsahu na příští týden, ale vy stále skládáte příspěvky ze tří různých dokumentů.
Kalendář sociálních médií tento problém řeší tím, že vám poskytuje jednu šablonu Notion pro návrh, plánování a organizaci veškerého obsahu sociálních médií. Přepínejte mezi zobrazením kalendáře a tabule, abyste mohli plánovat napříč platformami, a využijte Notion AI k okamžitému generování nápadů na příspěvky nebo přepracování návrhů.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Plánujte, navrhujte a rozvrhujte obsah pro všechny platformy na jednom místě.
- Využijte Notion AI k brainstormingu nápadů na příspěvky, opětovnému využití obsahu a optimalizaci pracovního postupu publikování.
- Přepínejte mezi zobrazením kalendáře a tabule, abyste měli okamžitý přehled o tom, co se bude dít a kdy.
✨ Ideální pro: Tvůrce obsahu a marketingové týmy, které spravují publikační plány pro více platforem a znovu využívají příspěvky.
5. Šablona pro sledování předplatného
Šablona Subscription Tracker vám pomůže udržet přehled o opakujících se výdajích díky jednoduchému vizuálnímu panelu. Zobrazte si všechny své aktivní předplatné, data posledního obnovení a informace o tom, zda jsou platby po splatnosti nebo již uhrazeny.
Díky tlačítku „Zaplatit“ a přehledu ročních nákladů je tento nástroj pro sledování předplatného Notion ideální pro freelancery, studenty a všechny, kteří chtějí znovu získat kontrolu nad svým měsíčním rozpočtem.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Vizuální přehled vám poskytne okamžitý přehled o všech aktivních předplatných, datech obnovení a celkových měsíčních výdajích.
- Funkce „Zaplatit“ jedním kliknutím a grafy ročních nákladů vám pomohou spravovat platby a zabránit únikům z rozpočtu.
- Ideální pro freelancery, studenty nebo kohokoli, kdo chce mít pod kontrolou opakující se výdaje bez jakýchkoli potíží.
✨ Ideální pro: Uživatele, kteří hledají jednoduchý způsob, jak sledovat opakující se výdaje a mít přehled o termínech obnovení.
💡 Tip pro profesionály: Jste unaveni přepínáním mezi pěti různými aplikacemi, jen abyste si udrželi pořádek? Bezplatné šablony Notion pro poznámky, úkoly a další obsahují více než 50 šablon, díky kterým můžete svou práci centralizovat na jednom místě. Už žádné přetížení záložek!
6. Šablona pro svatební plánovač: rozpočet, itinerář, úkoly a další
Šest měsíců před svatbou se cítíte zahlceni telefonáty dodavatelů, seznamy hostů a nástěnkami na Pinterestu. Tato šablona plánovače Notion vše spojuje dohromady.
Od sledování rozpočtu a seznamu RSVP až po smlouvy a inspiraci pro design – tato komplexní šablona nahrazuje roztroušené poznámky. Použijte seznamy úkolů a zobrazení časové osy, abyste dodrželi plán, a moodboard, abyste se s partnerem nebo plánovačem shodli na tématech.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Centralizuje všechny podrobnosti – od kontaktů na dodavatele po seznamy hostů.
- Díky integrovanému nástroji pro sledování rozpočtu a časové ose budete moci plánovat podle harmonogramu a v rámci rozpočtu.
- Náladové tabule a galerie inspirace usnadňují sladění témat a sdílení vaší vize s ostatními.
✨ Ideální pro: Páry, které plánují svatbu a chtějí mít vše od dodavatelů po seznam hostů na jednom místě.
7. Šablona pro skupinové úkoly studentů
Šablona Student Group Assignment je vaším řešením, jak se vyhnout panice na poslední chvíli.
Díky vyhrazeným prostorům pro přidělování odpovědností, ukládání odkazů a sledování seznamů úkolů vnáší strukturu do chaotické skupinové práce. Přidejte poznámky z jednání, termíny a dokonce i sdílený seznam skladeb, aby se týmová práce stala méně stresující a více produktivní.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Přiřazujte role, sledujte pokrok a ukládejte zdroje v jednom kolaborativním centru – už žádné hektické skupinové chaty.
- Díky integrovaným poznámkám z jednání a připomenutím termínů budou všichni zodpovědní a budou mít stejné informace.
- Sdílené seznamy a přizpůsobitelné sekce činí týmovou práci příjemnější a méně stresující.
✨ Ideální pro: Studenty vysokých škol nebo středních škol, kteří pracují na skupinových projektech a potřebují jasnost a sdílenou odpovědnost.
8. Šablona pro hesla
Šablona Hesla poskytuje jednoduchý a snadno použitelný nástroj pro ukládání všech vašich přihlašovacích údajů na jednom bezpečném a přehledném místě. Ať už spravujete osobní účty, pracovní přihlašovací údaje nebo sdílený přístup s týmem, tato šablona Notion zajistí, že vaše uživatelská jména a hesla budou vždy po ruce.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Bezpečně ukládejte všechny své přihlašovací údaje na jednom šifrovaném a snadno přístupném místě.
- Uspořádá účty podle kategorií (pracovní, osobní, sdílené) pro rychlé vyhledání, když je nejvíce potřebujete.
- Odstraňte starosti s resetováním hesel a uzamčením účtů – už nikdy se nedostanete do situace, kdy se nebudete moci přihlásit ke svým účtům.
✨ Ideální pro: Každého, kdo spravuje více účtů a hledá bezpečný, centralizovaný systém pro ukládání přihlašovacích údajů.
💡 Tip pro profesionály: Pokud váš seznam úkolů neustále přerůstá možnosti vašeho plánovače, náš blog Nejlepší aplikace pro denní plánování vám pomůže najít tu správnou aplikaci pro váš den, od flexibilních správců úkolů až po komplexní systémy pro zvýšení produktivity, jako je ClickUp.
9. Šablona pro sledování přečtených knih
Ultimate Reading Book Tracker vám pomůže zůstat důslední tím, že organizuje váš seznam čtení, sleduje stránky a zaznamenává vaše postřehy. Každá kniha má svou vlastní stránku pro myšlenky, citáty a zvýraznění.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Uspořádejte si seznam četby, pokrok a reflexe ve vizuálně přitažlivém prostoru bez rušivých vlivů.
- Díky speciálním stránkám pro každou knihu můžete při čtení zaznamenávat citáty, poznámky a osobní postřehy.
- Sledování pokroku vás motivuje k vytrvalosti a dosažení vašich čtenářských cílů, stránku po stránce.
✨ Ideální pro: Čtenáře, kteří chtějí dodržovat své čtenářské cíle a zamýšlet se nad klíčovými poznatky.
10. Šablona plánovače All-in-One od Christine Tay
Šablona plánovače Notion od Christine Tay shromažďuje všechny vaše věci do jedné přehledné a intuitivní šablony, která se snadno ovládá a přizpůsobuje. Od seznamů úkolů a záznamů o přečtených knihách až po seznam přání a dlouhodobé cíle vám poskytuje systém pro správu každodenních úkolů i plánování v širším měřítku.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Kombinuje seznamy úkolů, záznamy o přečtených knihách, seznamy přání a dlouhodobé cíle v jediném intuitivním panelu.
- Snadné přizpůsobení – přidejte si vlastní sekce, ikony a barevná schémata, aby odpovídaly vašemu stylu.
- Zefektivňuje jak každodenní úkoly, tak plánování v širším měřítku, takže se nic neztratí v shonu.
✨ Ideální pro: Zaneprázdněné profesionály, kteří spravují osobní úkoly, čtenářské deníky a seznamy přání z jediného ovládacího panelu.
11. Šablona plánovače vánoční oslavy
Jsou to dva týdny před vaší sváteční oslavou a odpovědi na pozvánky, menu a rozpočet jsou roztroušeny po SMSkách a lepících papírcích. Šablona Christmas Party Planner vše spojuje dohromady, abyste si mohli pořádání oslavy skutečně užít!
Tato šablona plánovače Notion vám pomůže sledovat seznam hostů, organizovat jídla a dodržet rozpočet. Jedná se v podstatě o nepostradatelný nástroj, který vám pomůže vyhnout se problémům na poslední chvíli.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Sloučí seznamy hostů, menu a rozpočty, abyste mohli naplánovat každý detail bez roztříštěných poznámek nebo tabulek.
- Vizuální seznamy a připomenutí vám pomohou mít přehled o potvrzených účastích, nákupech a přípravách – žádné chaotické poslední chvilky.
- Navrženo pro bezproblémové pořádání akcí, abyste se mohli soustředit na vytváření nezapomenutelných okamžiků místo na logistiku.
✨ Ideální pro: Hostitele, kteří plánují sváteční setkání se zaměřením na rozpočet, seznam hostů a bezproblémovou koordinaci.
12. Šablona odkazů, zkratek a odznaků
Potřebujete ten jeden užitečný článek, ale je schovaný v historii vašeho prohlížeče nebo v náhodné záložce, kterou jste minulý týden zavřeli. A kdo ví, kde?
Šablona Notion pro odkazy, zkratky a odznaky poskytuje centralizovaný prostor pro ukládání důležitých zdrojů, nástrojů, plánovačů jídel a oblíbených stránek. Je ideální pro studenty, výzkumníky a digitální profesionály, protože udržuje vše organizované a přístupné na jedno kliknutí.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Centralizujte všechny důležité odkazy, zdroje a zkratky pro okamžitý přístup – už žádné ztracené záložky nebo bookmarky.
- Přizpůsobitelné značky a kategorie usnadňují organizaci podle projektu, předmětu nebo priority.
- Ideální pro studenty, výzkumníky a digitální profesionály, kteří potřebují jediné centrum pro všechny své oblíbené nástroje a reference.
✨ Ideální pro: studenty, výzkumníky a digitální pracovníky, kteří potřebují rychlý přístup k nezbytným nástrojům a referencím.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší bezplatné aplikace pro digitální plánování
13. Šablona pro plánování cest, cestovní itinerář, seznam věcí, které chcete stihnout
Konečně jste naplánovali dovolenou svých snů, kterou jste měli na seznamu přání už tři roky.
Ale je tu problém: váš let je za pár dní, potvrzení rezervace hotelu je pohřbeno ve vaší doručené poště, váš itinerář je stále v aplikaci Poznámky a právě jste si uvědomili, že jste zapomněli zkontrolovat jízdní řády vlaků mezi městy.
Pokud se v tomto popisu poznáváte, šablona Notion pro plánování cest vám pomůže vše zorganizovat. Tato šablona Notion pro plánování cest je určena pro cestovatele, kteří chtějí bezproblémový zážitek. Obsahuje sekce pro plánování více destinací, sledování výdajů v konkrétní měně a prostor pro zaznamenávání vaší cesty.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Organizujte všechny aspekty své cesty, od itinerářů a rezervací po rozpočty a seznamy věcí, které chcete stihnout, na jednom místě.
- Díky plánování více destinací a sledování výdajů v konkrétní měně je správa složitých cest snadná.
- Díky integrovanému deníku můžete zaznamenávat vzpomínky, fotografie a postřehy z cest.
✨ Ideální pro: Cestovatele, kteří plánují cesty s více zastávkami a chtějí sledovat logistiku, rozpočet a zaznamenávat vzpomínky.
14. Šablona studentského panelu od Janice Studies
Studentský panel Janice Studies vám nabízí centralizované a uživatelsky přívětivé rozhraní pro správu celého vašeho akademického i osobního života.
S touto šablonou můžete snadno sledovat úkoly, zkoušky a denní akce a zároveň organizovat poznámky a rozvrhy pro každý kurz, abyste se vyhnuli poslednímu shonu.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Spojuje úkoly, zkoušky, poznámky a rozvrhy do jediného, snadno ovladatelného akademického panelu.
- Vizuální sledovače a připomenutí vám pomohou dodržovat termíny a vyhnout se stresu na poslední chvíli.
- Lze přizpůsobit jakémukoli studijnímu zatížení, takže je ideální pro studenty středních i vysokých škol.
✨ Ideální pro: Studenty, kteří spravují úkoly, zkoušky a poznámky z kurzů v centralizovaném akademickém panelu.
15. Šablona seznamu věcí na cestu
Jste na letišti a najednou si uvědomíte, že jste zapomněli nabíječku!
Šablona Seznam věcí na cestu vám pomůže těmto situacím předejít tím, že vše, co potřebujete, uspořádá podle kategorií: oblečení, elektronika, toaletní potřeby a další. Snadno přidejte na poslední chvíli položky do svého nákupního seznamu, naplánujte si oblečení na každý den a během cesty odškrtávejte zabalené položky ve svém telefonu.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Kategorizuje nezbytné věci na balení (oblečení, elektronika, toaletní potřeby), abyste už nikdy na nic nezapomněli.
- Interaktivní seznamy a plánovače oblečení vám pomohou balit chytřeji a vyhnout se nadměrnému balení.
- Díky designu přizpůsobenému pro mobilní zařízení můžete svůj seznam aktualizovat i na cestách, a to až do okamžiku odjezdu.
✨ Ideální pro: Časté cestovatele, kteří chtějí mít jistotu, že nikdy nezapomenou na důležité věci nebo si s sebou na cestu nevezmou příliš mnoho zavazadel.
📖 Přečtěte si také: Šablony a příklady pracovních plánů zdarma
16. Šablona pro sledování cílů a návyků
Kolikrát jste se rozhodli naučit se nový jazyk?
Šablona Goals and Habits Tracker vám pomůže to napravit tím, že propojí vaše aspirace s denním systémem. Rozdělte si cíle podle časového harmonogramu – 12 týdnů, 12 měsíců nebo 5 let – a sledujte je v různých oblastech života, jako je kariéra, wellness a osobní růst.
Tato šablona Notion pro sledování cílů vám pomůže zůstat důslední a vizuálně sledovat svůj pokrok prostřednictvím přehledných záznamů o pokroku.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Rozdělte velké cíle na proveditelné denní návyky, které vás udrží motivované a zodpovědné.
- Vizuální záznamy o pokroku a časové osy vám pomohou sledovat růst v průběhu týdnů, měsíců nebo let.
- Přizpůsobitelné pro jakoukoli oblast života – kariéru, wellness, vzdělávání nebo osobní růst.
✨ Ideální pro: Každého, kdo usiluje o dlouhodobý osobní nebo profesní rozvoj prostřednictvím strukturovaného sledování cílů a návyků.
17. Šablona pro sledování cestovních výdajů a nástroj pro správu rozpočtu
Už jste někdy organizovali skupinový výlet, při kterém jste neustále rozdělovali jídlo a dopravu a nikdo si nepamatoval, kdo co zaplatil?
Nástroj Travel Expense Tracker & Budget Tool řeší tento problém tím, že umožňuje všem zaznamenávat výdaje v reálném čase, a to i v různých měnách. Díky automatickému převodu a rozpisům specifickým pro jednotlivé cestující vám pomůže vyúčtovat výdaje bez nepříjemného počítání po skončení cesty.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Díky zaznamenávání výdajů v reálném čase a automatickému převodu měn je správa skupinových výletů snadná.
- Rozpisy specifické pro cestovatele zajistí, že každý bude vědět, kdo co zaplatil – žádné nepříjemné počítání po skončení cesty.
- Vizuální přehledy rozpočtu vám pomohou udržet se na správné cestě a vyhnout se nadměrným výdajům.
✨ Ideální pro: Skupiny cestujících, které potřebují rozdělit náklady, spravovat společný rozpočet a sledovat výdaje v reálném čase.
18. Šablona pozvánky na skupinový výlet s anketou
Řekněme, že se snažíte naplánovat víkendový výlet s přáteli. Polovina členů skupiny ještě nepotvrdila svou účast a nikdo v chatu se nemůže shodnout na tom, jaké aktivity podniknout.
Šablona Group Trip Invite with Poll Notion vše zjednodušuje díky formuláři pro potvrzení účasti, sdíleným podrobnostem o výletu a integrovaným hlasováním o aktivitách nebo termínech.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Integrované formuláře RSVP a ankety zefektivňují skupinové rozhodování – už žádné nekonečné chatové vlákna.
- Centralizuje podrobnosti o cestách, termíny a možnosti aktivit pro snadnou koordinaci.
- Díky tomu je plánování zábavné a demokratické a zajišťuje, že je vyslyšen hlas každého.
✨ Ideální pro: Organizátory výletů, kteří koordinují termíny, aktivity a potvrzení účasti bez chaotických skupinových chatů.
📖 Přečtěte si také: Šablony plánů zdarma pro Google Docs
19. Šablona pro sledování vánočních dárků
Holiday Gift Tracker vám pomůže naplánovat, rozpočtovat a sledovat každý dárek v jedné bezplatné šabloně Notion. Nejlepší na tom je, že můžete sledovat nápady na dárky, stav nákupů, výdaje na osobu a aktualizace dodávek v přehledném vizuálním rozložení.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Sledujte nápady na dárky, stav nákupů a rozpočty pro všechny na vašem seznamu – už žádné duplicitní dárky nebo opomenutí příjemců.
- Vizuální rozvržení usnadňuje přehled o tom, pro koho ještě musíte nakoupit a kolik jste již utratili.
- Ideální pro organizované a bezstresové vánoční nákupy a promyšlené dárky.
✨ Ideální pro: Organizátory výletů, kteří koordinují termíny, aktivity a potvrzení účasti bez chaotických skupinových chatů.
📖 Přečtěte si také: Šablony měsíčních kalendářů zdarma pro organizaci vašeho času
20. Šablona plánovače cestování autem
Jste v polovině cesty a nemůžete si vzpomenout, ve kterém městě jste plánovali zastavit nebo kde byla ta restaurace, kterou jste chtěli vyzkoušet? To znám.
Plánovač cest Road Trip Travel Planner vám pomůže naplánovat předem každý detail, včetně estetického panelu Notion pro zastávky na doplnění paliva a vyhlídkové odbočky.
Díky integrované mapě Google, vizuálnímu itineráři cesty a vestavěnému nástroji pro sledování výdajů je tato šablona Notion ideální pro cestovatele, kteří chtějí strukturu, aniž by obětovali spontánnost.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Naplánujte si každou zastávku, jídlo a vyhlídkovou odbočku pomocí interaktivního itineráře a integrovaných map Google Maps.
- Díky integrovanému nástroji pro sledování výdajů a seznamům věcí, které si s sebou vzít, budete mít svou cestu pod kontrolou od začátku až do konce.
- Estetický dashboard dělá plánování a dokumentování vašich dobrodružství stejně zábavným jako samotná cesta.
✨ Ideální pro: Dárce, kteří chtějí plánovat, rozpočtovat a organizovat dárky pro rodinu, přátele a kolegy.
Omezení Notion
Šablony plánovače Notion jsou skvělé pro začátek... ale málokdy se přizpůsobí tomu, jak skutečně pracujete.
Kromě toho má Notion několik dalších problémů, o kterých byste měli vědět, než se do něj pustíte:
- Většina šablon je vytvořena na základě pracovního postupu někoho jiného, nikoli vašeho, což často vede k nutnosti hledat náhradní řešení nebo narušit klíčové systémy, aby byly použitelné.
- Přílišné přizpůsobování šablony může rychle způsobit problémy s databází, nefunkční filtry nebo duplicitní struktury, které přispívají spíše k nepořádku než k přehlednosti.
- Šablony se obvykle nedají dobře přizpůsobit měnícím se prioritám, jako je přechod od osobního sledování k týmovému řízení projektů.
- Bezplatný plán Notion omezuje využití týmem limit 1 000 bloků, což může být frustrující pro spolupracující pracovní prostory.
- Čím více se váš pracovní postup vyvíjí, tím větší je pravděpodobnost, že vám přestanou stačit statické šablony, které nepodporují automatizaci, hladkou integraci nebo dynamické zobrazení úkolů.
Jaké alternativy k Notionu tedy máte? Pojďme to zjistit.
Alternativní šablony Notion
Na rozdíl od Notion se ClickUp nespoléhá na statické šablony, které musíte neustále upravovat.
Obsahuje vestavěné automatizace, nativní sledování času, opakující se úkoly a spolupráci v reálném čase, čímž řeší běžné problémy s nadměrnou přizpůsobitelností a omezenou škálovatelností, které se vyskytují v mnoha šablonách plánovače Notion.
Pokud hledáte přizpůsobivější dlouhodobá řešení, zde je 10 šablon plánovače ClickUp, které lépe vyhovují měnícím se potřebám.
1. Šablona denního plánovače ClickUp
Jste unaveni z přizpůsobování šablon Notion jen proto, abyste mohli spravovat základní denní úkoly? Šablona ClickUp Daily Planner vám nabízí připravené rozvržení s funkcí drag-and-drop pro správu úkolů.
Tato šablona denního plánovače nevyžaduje doslova žádné ruční nastavení a dokonce obsahuje vestavěné priority a vizuální sledování pokroku.
Ať už se snažíte skloubit schůzky, osobní záležitosti nebo práci s termíny, tato šablona vám pomůže kategorizovat úkoly (pracovní, osobní, cíle), spravovat priority a zůstat soustředění po celý den.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Připravené rozvržení s funkcí drag-and-drop pro správu úkolů – není nutné žádné ruční nastavování.
- Integrované priority a vizuální sledování pokroku vám pomohou soustředit se na to, co je nejdůležitější.
- Rozdělte úkoly do kategorií podle práce, osobních záležitostí nebo cílů a získejte ucelený přehled o svém dni.
✨ Ideální pro: Profesionály a jednotlivce, kteří hledají spolehlivý nástroj pro správu každodenních úkolů s integrovanou funkcí stanovení priorit.
📖 Přečtěte si také: Šablony Goodnotes zdarma pro digitální pořizování poznámek
2. Šablona denního protokolu ClickUp
Pokud potřebujete více než jen kontrolní seznam pro reflexi svého dne, šablona ClickUp Daily Log Template nabízí strukturovaný přehled všeho, co jste udělali.
Tato šablona vám umožňuje zaznamenávat úkoly, poznamenávat pokrok a sledovat stav dokončení v reálném čase. Navíc díky integrovaným polím pro termíny, priority a poznámky získáte průběžný archiv své každodenní práce, aniž byste museli vytvářet více propojených databází, jako je tomu v Notion.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Strukturované sledování denních aktivit podporuje budování návyků a hodnocení výkonu.
- Zaznamenávání v reálném čase a stav dokončení vás udržují zodpovědnými a motivovanými.
- Díky integrovaným polím pro termíny, priority a poznámky již není nutné používat více databází.
✨ Ideální pro: Uživatele, kteří chtějí strukturované sledování denních aktivit na podporu budování návyků a hodnocení výkonu.
👀 Zajímavost: První komerční denní plánovač byl představen na počátku 20. století britskou společností Letts. Ta funguje dodnes, což dokazuje nadčasovou přitažlivost plánovačů.
3. Šablona denního rozvrhu ClickUp
Když vám den uteče, aniž byste věděli, kam se poděl čas (myslím tím vás, Instagram Reels), tato šablona vám pomůže strukturovat čas po hodinách.
Šablona denního rozvrhu ClickUp vám pomůže vyhradit čas na úkoly, schůzky, přestávky a soustředěnou práci. Je ideální pro studenty, kteří si organizují výuku, nebo profesionály, kteří se snaží skloubit soustředěnou práci s administrativou.
Na rozdíl od manuálních plánovačů se automaticky aktualizuje s možností sledování v reálném čase, což vám pomůže odhalit časové ztráty a optimalizovat vaši rutinu.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Rozdělte si den na hodiny, abyste dosáhli maximální koncentrace a flexibility.
- Automatické aktualizace s sledováním v reálném čase vám pomohou odhalit časové ztráty a optimalizovat rutiny.
- Ideální pro studenty a profesionály, kteří potřebují vybalancovat intenzivní práci, schůzky a přestávky.
✨ Ideální pro: Lidi, kteří dodržují časové bloky nebo strukturované rutiny a chtějí optimalizovat každou hodinu dne.
4. Šablona denního hlášení o činnosti zaměstnanců ClickUp
Když řídíte tým pracující na více projektech, snadno se stane, že ztratíte přehled o tom, kdo co dělá. Až do okamžiku, kdy se začnou protahovat termíny.
Šablona denního přehledu činností zaměstnanců poskytuje manažerům jasný přehled v reálném čase o splnění denních úkolů, stráveném čase a celkové produktivitě. Tato šablona je obzvláště výhodná pro vzdálené týmy nebo role zaměřené na provoz.
Sleduje individuální výkon, upozorňuje na zpoždění a pomáhá posílit odpovědnost díky strukturovaným polím pro záznamy úkolů a integrovaným reportům.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Poskytuje manažerům přehledný pohled v reálném čase na plnění denních úkolů a produktivitu.
- Sleduje individuální výkonnost a upozorňuje na zpoždění pro lepší odpovědnost.
- Ideální pro vzdálené týmy a role zaměřené na provoz, které vyžadují strukturované reportování.
✨ Ideální pro: Manažery a vedoucí týmů, kteří sledují výkonnost zaměstnanců a denní výstupy napříč projekty.
👀 Zajímavost: Odborníci na produktivitu tvrdí, že 10 minut plánování ráno může ušetřit až 2 hodiny zbytečné námahy během dne. Plánovače vám pomohou tyto hodiny získat zpět.
5. Šablona plánovače projektů ClickUp
Zahájili jste nový projekt a po třech dnech jsou úkoly roztříštěné, časové harmonogramy nejasné a role týmu nejasné.
Šablona plánovače projektů ClickUp to rychle napraví tím, že vám poskytne jediný strukturovaný pracovní prostor pro organizaci výstupů, přidělování odpovědností a vizualizaci pokroku v zobrazení Kanban, Seznam nebo Kalendář.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Organizuje výstupy, přiděluje odpovědnosti a vizualizuje pokrok v jednom pracovním prostoru.
- Více zobrazení (Kanban, Seznam, Kalendář) se přizpůsobí jakémukoli stylu řízení projektů.
- Díky integrovaným blokátorům a sledování časové osy budou projekty probíhat podle plánu a týmy budou koordinované.
✨ Ideální pro: Týmy plánující složité projekty, které potřebují lepší přehled o postupu, rolích a časových harmonogramech.
📖 Přečtěte si také: Šablony Google Kalendáře zdarma
6. Šablona plánovače dovolené ClickUp
Koordinace podrobností cesty, jako jsou termíny, ubytování a dokumenty, může být náročná, zejména pokud se na ní podílí více lidí.
Šablona ClickUp Holiday Planner shromažďuje všechny vaše plány na dovolenou – lety, pobyty, aktivity a cestovní dokumenty – na jednom centrálním místě. Snadno koordinujte termíny, sledujte, kdo kam jede, a ukládejte důležité soubory, jako jsou rezervace nebo itineráře, v jednom bezpečném zobrazení.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Soustřeďte všechny plány dovolené – lety, pobyty, aktivity a dokumenty – na jednom bezpečném místě.
- Snadno koordinujte termíny a sledujte, kdo kam jede na skupinové výlety nebo rodinné dovolené.
- Ukládejte důležité soubory, jako jsou rezervace a itineráře, abyste k nim měli kdykoli rychlý přístup.
✨ Ideální pro: Rodiny nebo skupiny cestujících, které spravují logistiku dovolené, jako jsou rezervace, dokumenty a plány.
👀 Zajímavost: Benjamin Franklin používal metodu plánování již v 18. století. Rozdělil si dny na konkrétní časové bloky – což je raná verze time-blockingu, kterou používáme dodnes.
7. Šablona seznamu úkolů v kalendáři ClickUp
Přehledný kalendář může být klíčový, když se úkoly hromadí a termíny se překrývají.
Šablona ClickUp Calendar To Do List kombinuje plánování a sledování úkolů v jednom flexibilním rozvržení, což vám umožňuje spravovat denní priority a zároveň plánovat dopředu. Úkoly můžete organizovat do kategorií, přiřazovat termíny splnění a vizualizovat své pracovní zatížení v jednotlivých dnech nebo týdnech.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Kombinuje plánování a sledování úkolů v jediném flexibilním rozvržení.
- Organizujte úkoly podle kategorií, přiřazujte termíny splnění a vizualizujte pracovní zátěž v jednotlivých dnech nebo týdnech.
- Zůstaňte soustředěni na každodenní priority a zároveň plánujte dopředu díky přehledným kalendářům.
✨ Ideální pro: Uživatele, kteří chtějí spravovat úkoly vizuálně a plánovat svůj čas pomocí přehledných denních a týdenních zobrazení.
💡 Tip pro profesionály: Pokud se snažíte spravovat projekty v Notion, ale narážíte na překážky, náš blog Jak používat Notion pro správu projektů rozebírá, co funguje, co nefunguje a jak zefektivnit svůj pracovní postup, aniž byste se cítili přetížení.
8. Šablona ročního kalendáře ClickUp
V polovině roku se zoufale snažíte vzpomenout si na datum uvedení produktu na trh – nebo hůře, úplně jste zmeškali důležitý termín.
Šablona ročního kalendáře ClickUp vám poskytuje komplexní přehled všech vašich úkolů.
Díky měsíčním rozpisům a vizuálním časovým osám vám pomůže sledovat dlouhodobé cíle a mít přehled o tom, co vás čeká.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Poskytuje komplexní přehled všech úkolů, termínů a událostí pro daný rok.
- Měsíční rozpisy a vizuální časové osy vám pomohou sledovat dlouhodobé cíle a milníky.
- Zabraňuje zmeškání termínů a udržuje vás v obraze o tom, co vás čeká.
✨ Ideální pro: Strategické plánovače a týmy, které potřebují přehled na vysoké úrovni, aby mohly mapovat termíny, události a milníky.
9. Šablona týdenního kalendáře ClickUp
Váš týden začíná skvěle, ale ve středu se schůzky překrývají, termíny se blíží a váš rozvrh se vymyká kontrole.
Šablona týdenního kalendáře ClickUp vnáší do chaosu jasnost tím, že vám umožňuje naplánovat celý týden s vizuálně přitažlivými úkoly, událostmi a časovými bloky.
Díky aktualizacím v reálném čase a plánování pomocí drag-and-drop je ideální pro vyvažování priorit týmu, správu týdenních cílů plánovače a kontrolu osobních závazků.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Naplánujte si celý týden pomocí vizuálně přitažlivých úkolů, událostí a časových bloků.
- Díky aktualizacím v reálném čase a plánování pomocí drag-and-drop je snadné vyvážit priority.
- Ideální pro správu více úkolů, schůzek a událostí v rámci 7denního období.
✨ Ideální pro: Jednotlivce nebo týmy, které spravují více úkolů, schůzek a událostí v rámci 7denního období.
👀 Zajímavost: V Japonsku existuje celá subkultura věnovaná estetice plánovačů s názvem „Jibun Techo”, kde lidé zdobí své rozvrhy samolepkami, kaligrafií a kresbami, aby plánování bylo radostné.
Je to téměř podobné jako Bullet Journaling!
10. Šablona plánovače blogu ClickUp
Skvělé, vaše blogy fungují dobře! Ale je tu jeden malý problém: váš obsah je roztříštěný mezi poznámkovými bloky, dokumenty a nedopsanými koncepty.
Šabl ona plánovače ClickUp Blog Planner Template promění roztříštěný obsah v přehledný pracovní postup. Plánujte příspěvky podle kategorií nebo kampaní, přiřazujte termíny a sledujte pokrok od nápadu až po zveřejnění.
Ať už jste samostatný autor nebo člen týmu tvůrců obsahu, tato šablona vám pomůže dodržovat rozvrh a hladce spolupracovat.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Proměňte roztříštěný obsah v jasný produkční pracovní postup od nápadu až po publikovaný příspěvek!
- Plánujte příspěvky podle kategorií nebo kampaní, přiřazujte termíny a sledujte pokrok na jednom místě.
- Podporuje samostatné autory i týmy tvůrců obsahu s opakujícími se plány a sdíleným vlastnictvím.
✨ Ideální pro: Blogery a týmy zabývající se tvorbou obsahu, které plánují a produkují obsah podle opakujícího se harmonogramu se sdíleným vlastnictvím pomocí komplexního nástroje.
Jedno malé kliknutí (nahoru) pro vás, jedno velké vylepšení pro váš pracovní postup
Šablony plánovačů mohou plnit celou řadu úkolů. Ať už plánujete svatbu, sledujete své osobní návyky nebo plánujete celý akademický rok, dobrá šablona plánovače vám poskytne strukturu a přehlednost.
Šablony plánovače Notion jsou sice skvělým výchozím bodem, ale většina uživatelů se nakonec potýká s problémy kvůli omezené automatizaci a časově náročnému přizpůsobování.
Právě zde ClickUp nenápadně mění situaci. Díky dynamickým zobrazením, integrovaným automatizacím a spolupráci v reálném čase vám šablony ClickUp nepomáhají jen udržet pořádek, ale také pracovat rychleji.
Týmy, které používají klienta ClickUp RevPartners, hlásí 64% zlepšení v rychlosti poskytování služeb, čímž ušetří čas, který by jinak strávily skládáním jednotlivých částí dohromady.
Pokud jste připraveni přestat spravovat své plány a začít je realizovat, zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!