Bezplatné šablony pro domácí rozpočet k sledování měsíčních výdajů

Ať už jde o koupi domu nebo předčasný odchod do důchodu, téměř každý má finanční cíl, kterého chce dosáhnout do určitého věku. To se však podaří pouze 30 % lidí. Nejčastější důvod? Špatné hospodaření s penězi!
Dobře naplánovaný měsíční rozpočet je prvním krokem k rozumnému hospodaření s penězi. Pomáhá kontrolovat nadměrné výdaje a vytvářet úspory, abyste mohli strategicky dosáhnout svých cílů. Přesto 11 % lidí neplánuje své příjmy, pravděpodobně proto, že nemají správné nástroje, aby s tím mohli začít.
Ale už nemusíte – zde je 13 bezplatných šablon pro domácí rozpočet, díky kterým si můžete vytvořit rozpočet a co nejlépe využít každou korunu!
Co jsou šablony pro domácí rozpočet?
Šablona rozpočtu domácnosti je předem navržený, přizpůsobitelný dokument, který vám umožňuje sledovat a zaznamenávat vaše příjmy, úspory, výdaje a další finanční údaje. Zohledňuje všechny hlavní i vedlejší finanční složky domácnosti, jako je nájem, potraviny a měsíční účty, aby jasně zobrazoval vaše příjmy a výdaje. Díky tomu můžete spravovat své finance obezřetněji.
Typická šablona rozpočtu domácnosti obsahuje sekce jako:
- Zdroje příjmů
- Pevné výdaje
- Variabilní výdaje
- Úspory
- Souhrn celkových příjmů vs. celkových výdajů
🧠 Zajímavost: Slovo „rozpočet“ pochází ze starofrancouzského slova „bougette“, což znamená malá kožená taška.
Co dělá šablonu rozpočtu domácnosti dobrou?
Vytváření rozpočtu domácnosti je často stresující, což je pochopitelné. Musíte zvážit své příjmy a výdaje, vizualizovat své cíle v oblasti úspor a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, abyste dosáhli skutečné změny. To vše může vypadat jako spousta práce, ale ne pokud máte správnou šablonu. Zde jsou některé z jejích předností:
- Přehledné rozvržení: Hledejte šablonu, která má jednoduchý design s přehlednými sloupci, jasnými sekcemi a jednotným formátováním, aby byla snadno použitelná a přehledná i pro začátečníky ✨.
- Přizpůsobitelnost: Vyberte si šablonu, která vám umožní přizpůsobit kategorie jedinečným potřebám vaší domácnosti. Měli byste například mít možnost přidávat, odebírat a přejmenovávat řádky a sloupce, abyste mohli vytvořit rozpočet, který odpovídá financím vaší domácnosti ✨.
- Funkce pro sledování financí: Použijte šablonu s integrovanými funkcemi pro sledování financí. To vám pomůže sledovat příjmy, výdaje a úspory a zjistit odchylky v rozpočtu ✨
- Automatizační funkce: Vyberte si šablonu, která pomocí vzorců automaticky vyplňuje základní výpočty, jako jsou celkové příjmy, celkové výdaje a celkové úspory ✨
- Vizuální prvky: Vyhledejte šablonu s grafy, sloupci, tabulkami a dalšími vizuálními prvky, které zobrazují vaše příjmy, výdaje, úspory a další údaje. Tím se minimalizuje náročnost osvojení a rozpočet bude srozumitelný pro každého ✨.
➡️ Číst více: Bezplatné šablony měsíčního rozpočtu pro správu výdajů
13 šablon pro domácí rozpočet
Zde je několik bezplatných šablon pro domácí rozpočet od ClickUp, aplikace pro práci, která umí všechno, a dalších platforem, které vám pomohou vytvořit rozpočet a udělat první kroky k efektivnímu finančnímu řízení:
1. Šablona jednoduchého rozpočtu ClickUp
Pokud vytváříte rozpočet pro svou domácnost poprvé, použijte šablonu ClickUp Simple Budget Template. Poskytuje přehledný rámec pro sledování příjmů domácnosti, měsíčních výdajů a cílů v oblasti úspor. Přehledná struktura podporuje pravidelné aktualizace a snadné přizpůsobení měnícím se finančním potřebám.
Zaznamenávejte všechny své měsíční příjmy a výdaje, abyste získali komplexní přehled o své finanční situaci. Navíc můžete zadávat fixní náklady, volitelné výdaje a celkové příjmy a poté sledovat měsíční změny pomocí integrovaných zobrazení.
Proč si ji zamilujete:
- Rozdělte příjmy a výdaje do kategorií v přehledném a snadno použitelném rozvržení.
- Vizualizujte rozpočtové zůstatky pomocí přizpůsobitelných panelů a polí.
- Prohlížejte si finanční přehledy v kalendáři, na tabuli nebo v seznamu.
- Upravujte, rozšiřujte nebo přizpůsobujte vstupy přímo z jakéhokoli zařízení.
Ideální pro: Jednotlivce a domácnosti, které si pomocí jednoduchých nástrojů vytvářejí základní rozpočtovou rutinu.
📚 Přečtěte si také: Jak nastavit efektivní systém správy domácnosti
2. Šablona osobního rozpočtu ClickUp
Máte potíže se správou svých osobních financí? Šablona osobního rozpočtu ClickUp vám může pomoci.
Šablony jsou speciálně přizpůsobené pro individuální použití a představují nejlepší způsob, jak znovu získat kontrolu nad svými financemi. Tato šablona sleduje vaše příjmy, výdaje, úspory a finanční závazky, aby identifikovala oblasti, které je třeba upravit a snížit náklady, jako osobní finanční asistent.
Umožní vám také stanovit priority vašich finančních cílů a pracovat na jejich dosažení. To podporuje zdravé rozpočtové návyky a umožňuje vám spravovat své peníze uvědoměleji.
Proč si ji zamilujete:
- Segmentujte a sledujte opakující se platby, úspory a náklady spojené s životním stylem.
- Získejte přístup k přednastaveným sekcím pro příjmy, fixní a flexibilní výdaje a cíle úspor.
- Dostávejte automatické připomenutí nadcházejících plateb nebo revizí rozpočtu.
- Stanovte si finanční cíle s vizuálními ukazateli a termíny.
Ideální pro: samostatně výdělečně činné osoby, freelancery a studenty, kteří spravují osobní výdaje, finanční cíle a měsíční úspory.
Toto řekl Philip Storry, senior systémový administrátor ve společnosti SYZYGY, o používání šablon ClickUp pro finance:
Koordinace ve společnosti SYZYGY se zlepšila ve všech oblastech. Nejlepším příkladem je náš nový proces pro nové zaměstnance, který vyžaduje koordinaci mezi čtyřmi odděleními: HR, finance, IT a zařízení. Použití šablony a formuláře nám umožnilo rychle zaznamenat podrobnosti o novém zaměstnanci, který nastoupil do naší organizace, a poté vytvořit úkol s podúkoly přidělenými každému oddělení pro požadovanou práci.
3. Šablona osobního rozpočtového plánu ClickUp
Pokud existuje něco stejně složitého jako vytvoření rozpočtu, pak je to jeho dodržování. Ale právě k tomu slouží šablona osobního rozpočtového plánu ClickUp. Obsahuje seznam vašich výdajů, rozpočtů a skutečných výdajů, abyste mohli sledovat, jak dobře se vám daří dodržovat svůj plán.
Každý pohled navíc podporuje časové plánování a propojuje trendy příjmů a výdajů s většími životními cíli. Díky organizaci měsíčních, čtvrtletních a dlouhodobých finančních cílů můžete myslet nad rámec každodenních výdajů.
Proč si ji zamilujete:
- Strukturovejte plánování rozpočtu podle časových os, včetně měsíců a čtvrtletí.
- Sledujte své úsporné cíle, opakující se závazky a budoucí finanční plány.
- Vizualizujte priority pomocí Ganttových diagramů, cílů nebo kalendářových rozvržení.
- Snadno upravujte plány podle změn cílů nebo vývoje finanční situace.
Ideální pro: Cílevědomé jednotlivce a rodiny, které chtějí strukturovat své finanční priority, sledovat opakující se účty a monitorovat úspory.
4. Šablona rozpočtové zprávy ClickUp
Šablona ClickUp Budget Report Template poskytuje jasný přehled o finančních výsledcích na konci každého rozpočtového cyklu. Tato přehledná a vizuálně atraktivní šablona nabízí komplexní přehled vašich minulých i současných rozpočtů, včetně jejich nesrovnalostí a efektivity, takže můžete posoudit své celkové finanční výsledky.
Jeho design zaměřený na data podporuje odpovědnost a umožňuje uživatelům vyhodnocovat trendy a plánovat nápravná opatření. Navíc vám umožňuje sledovat váš pokrok a vizualizovat průměrnou dobu, za kterou dosáhnete svých finančních cílů.
Proč si ji zamilujete:
- Porovnejte rozpočtované a skutečné částky v klíčových oblastech výdajů.
- Pomocí přizpůsobených panelů a filtrů získáte přehled o finančním chování.
- Shrňte klíčové finanční údaje pro prezentace nebo recenze.
- Exportujte zprávy pro finanční kontroly nebo společné plánování.
Ideální pro: Rozpočtové analytiky, finanční manažery a nadšence do osobních financí, kteří vytvářejí podrobné finanční zprávy a sledují výdajové vzorce v čase.
💡 Tip pro profesionály: Pokud máte potíže se správou výdajů, zavedete tyto jednoduché strategie pro efektivní sledování a kontrolu:
- Sledování v reálném čase 📊
- Vytvořte zprávu několika kliknutími⚡
- Vyprávějte příběhy a budujte mosty 🗣️
- Snadné rozhodování ✅
- Investujte do svého týmu 🧑💼
5. Šablona pro správu financí ClickUp
Šablona ClickUp Financial Management Template neslouží pouze k sestavování rozpočtu – je to integrovaný nástroj pro správu všech aspektů vašich financí. Od částky, kterou jste zaplatili, až po příjemce platby – tato šablona sleduje a zaznamenává všechny výdaje, což vám umožňuje vytvářet podobné rozpočty projektů.
Využívá vizuální analytické nástroje, jako jsou grafy, diagramy a teplotní mapy, které vám pomohou analyzovat vaše finanční výsledky. Každá sekce podporuje různé oblasti financí, včetně opakujících se plateb, plánování pro případ nouze a správy účtů. Navíc předkonfigurované automatizace zajišťují konzistentnější a včasnější sledování rutinních úkonů.
Proč si ji zamilujete:
- Sledujte krátkodobé účty, dlouhodobé závazky a příjmy z více zdrojů.
- Nastavte automatická upozornění na splatné termíny nebo limity výdajů.
- Strukturované zobrazení odrážející role v domácnosti a oblasti rozpočtu
- Shrňte finanční zdraví pomocí interaktivních dashboardů.
Ideální pro: Majitele malých podniků, freelancery, jednotlivce a rodiny, kteří organizují více finančních úkolů a udržují přehled o všech kategoriích.
📮 ClickUp Insight: Přepínání mezi různými úkoly tiše ovlivňuje produktivitu tvého týmu. Náš výzkum ukazuje, že 42 % přerušení práce je způsobeno přepínáním mezi platformami, správou e-mailů a přeskakováním mezi schůzkami. Co kdybys mohl tyto nákladné přerušení eliminovat?
ClickUp sjednocuje vaše pracovní postupy (a chat) pod jednou efektivní platformou. Spouštějte a spravujte své úkoly v chatu, dokumentech, na tabulkách a dalších místech, zatímco funkce založené na umělé inteligenci udržují kontext propojený, prohledávatelný a spravovatelný!
6. Šablona rozpočtu pro studenty ClickUp
Šablona rozpočtu pro studenty ClickUp poskytuje studentům nástroje pro správu školného, knih, životních nákladů a náhodných výdajů. Její rozvržení zohledňuje běžné výdaje studentů a přizpůsobuje je omezeným příjmům, jako jsou brigády nebo stipendia.
Studenti mohou sledovat finanční rozhodnutí v reálném čase a přizpůsobovat kategorie podle požadavků každého semestru. Tato struktura podporuje nezávislé rozpočtové návyky již od raného věku. Kromě toho automatizuje základní rozpočtové úkoly, jako je sledování příjmů, předpovídání výdajů a sledování odchylek.
Proč si ji zamilujete:
- Rozdělte akademické, bytové a osobní výdaje podle semestru nebo období.
- Uspořádejte si zdroje příjmů, včetně grantů, podpory rodiny a brigád na kampusu.
- Označte nadměrné výdaje nebo změny zůstatku pomocí vlastních spouštěčů.
- K šabloně máte přístup z mobilního telefonu nebo počítače, ať jste kdekoli.
Ideální pro: Vysokoškolské studenty, kteří musí vyvažovat školné, nájem, potraviny a příjmy z brigád a zároveň sledovat semestrální rozpočty, finanční podporu a cíle studentských úspor.
Zde je stručný přehled toho, jak stanovit priority úkolů jako profesionál:
7. Šablona měsíční zprávy o výdajích ClickUp
Hledáte šablonu, která vám pomůže s krátkodobým plánováním rozpočtu? Šablona měsíční zprávy o výdajích ClickUp je pro vás to pravé. Tato šablona sleduje a vykazuje všechny vaše měsíční výdaje – od nájemného po pojistné – abyste měli přehled o tom, kam vaše peníze jdou.
Využívá také nástroje k analýze trendů výdajů a předpovědi budoucích výdajů. Tímto způsobem vám pomáhá identifikovat možnosti úspor nákladů a činit informovaná rozhodnutí o rozpočtu na základě dat.
Proč si je zamilujete:
- Zaznamenávejte výdaje podle typu, sledujte trendy v nákladech a vylepšujte rozpočty.
- Pomocí dashboardů zobrazujte souhrny nebo trendy v čase.
- Sdílejte zprávy s členy domácnosti a plánujte společně.
- Zvýrazňuje odchylky v rozpočtu pomocí barevně odlišených indikátorů.
Ideální pro: Profesionály, rodiny a týmy malých podniků, které vytvářejí měsíční přehledy výdajů a sledují finanční trendy v čase.
🧠 Zajímavost: Japonsko má celonárodní posedlost osobním rozpočtováním prostřednictvím kakeibo – techniky vedení rozpočtového deníku zavedené v roce 1904, která má podpořit uvědomělé utrácení a vděčnost a kterou stále používají miliony lidí. 💰
8. Šablona osobního měsíčního rozpočtu v Excelu od Vertex42
Další bezplatný zdroj, šablona Excel Personal Monthly Budget Template od Vertex42, vám umožní vytvořit přehled vašich měsíčních příjmů a výdajů a pomůže vám identifikovat oblasti, ve kterých možná zbytečně utrácíte. To vám pomůže spravovat výdaje a zvýšit úspory.
Pokud jde o snadné použití, šablona se pyšní profesionálním vzhledem a zároveň je snadno ovladatelná. Je také přístupná a k dispozici ke stažení ve formátech Excel a Google Sheets. Navíc předem připravené funkce usnadňují měsíční sledování.
Proč si ji zamilujete:
- Přizpůsobte sloupce a popisky svým finančním návykům.
- Zadejte příjmy a výdaje pomocí vestavěných výpočtových vzorců.
- Stáhněte si je a používejte měsíc co měsíc díky jednotnému formátování.
- Zobrazte si vzorce výdajů pomocí integrovaných grafů a porovnejte plánované a skutečné výdaje vedle sebe.
Ideální pro: Tradiční uživatele tabulek a osoby dbající na rozpočet, které hledají spolehlivý nástroj pro tvorbu rozpočtu založený na vzorcích.
💡Tip pro profesionály: Lidé se často snaží výrazně snížit výdaje, ale jsou to právě každodenní drobné výdaje (jako nákup kávy, poplatky za doručení nebo náhodné předplatné aplikací), které tiše ukrajují z vašeho rozpočtu. Proveďte proto měsíční kontrolu drobných úniků – překvapivě vám to otevře oči. 😲
9. Šablona pro rozpočet domácnosti od Template. Net
Pokud hledáte šablonu pro vytvoření podrobného rozpočtu pro vaši domácnost, podívejte se na Šablonu rozpočtu domácnosti od Template.Net. Je přizpůsobitelná a uživatelsky přívětivá a poskytuje kompletní přehled o rozpočtu vaší domácnosti, včetně všech jeho různých prvků: příjmů, výdajů, úspor a odchylek.
Obsahuje také seznam vašich finančních cílů a vytváří akční plán. Šablona je vysoce kolaborativní, takže ji můžete snadno sdílet s členy své rodiny a požádat je o jejich názor.
Proč si ji zamilujete:
- Rozdělte příjmy mezi základní potřeby, úspory a životní styl.
- Sledujte samostatně nezbytné a nepotřebné výdaje.
- Přizpůsobte sloupce a kategorie tak, aby vyhovovaly velikosti jakékoli domácnosti.
- Sledujte své úspory na renovace domu nebo dovolené.
Ideální pro: Rodiny a společné domácnosti, které organizují své finance pomocí předem strukturovaného, tisknutelného rozpočtového listu.
📚 Přečtěte si také: Jak vytvořit strukturu rozdělení nákladů (s příklady)
10. Šablona plánovače rozpočtu domácnosti od Template. Net
Šablona pro plánování rozpočtu domácnosti od Template.Net se zaměřuje na předvídavou finanční organizaci. Přehledné rozvržení a profesionální design vám umožní sledovat a rozdělovat vaše příjmy tak, aby žádná z vašich potřeb nezůstala bez povšimnutí.
Kromě toho také rozděluje vaše úspory do různých kategorií, jako jsou nouzový fond, důchod, investice a další, aby vám pomohla vizualizovat a plánovat budoucnost. Šablonu si můžete zdarma stáhnout v několika formátech, včetně Word, PDF a Google Sheets.
Proč si ji zamilujete:
- Rozdělte příjmy do kategorií pevných, flexibilních a budoucích výdajů.
- Shrňte celkové částky a odchylky pro finanční kontrolu.
- Vytvořte si jasnější finanční přehled před začátkem každého rozpočtového cyklu.
- Zobrazte trendy cash flow pomocí tabulek a zvýraznění.
Ideální pro: Domácnosti, které plánují rozpočet předem a zaměřují se na výdaje založené na cílech.
➡️ Číst více: Nejlepší účetní software a nástroje s umělou inteligencí
11. Šablona tabulky pro měsíční rozpočet domácnosti od Template. Net
Šablona tabulky pro měsíční rozpočet domácnosti od Template.Net nabízí rozložení do více sloupců pro sledování příjmů, fixních výdajů a flexibilních výdajů za měsíc.
Je navržena tak, aby podporovala několikaměsíční revize a pomáhala identifikovat dlouhodobé vzorce, mezery ve výdajích nebo úniky rozpočtu. Tato šablona vám také umožňuje vypočítat úspory a odhadnout rozpočty.
Proč si ji zamilujete:
- Zobrazte si data z celého měsíce vedle sebe
- Sledujte opakující se a variabilní náklady pomocí tříditelných řádků.
- Zvýrazněte cíle úspor a skutečné výsledky pomocí barevných kódů.
- Exportujte nebo tiskněte souhrny pro snadnou kontrolu financí.
Ideální pro: Majitele nemovitostí, nájemníky a spolubydlící, kteří sdílejí měsíční náklady na domácnost a sledují rozpočet na potraviny, služby, nájemné a volnočasové aktivity.
12. Šablona rozpočtu na potraviny pro rodinu od Template. Net
Zapomeňte na složité tabulky – spravujte své výdaje za potraviny snadno pomocí šablony Family Grocery Budget Template od Template.Net. Tento jednoduchý nástroj vám pomůže plánovat, sledovat a kontrolovat výdaje vaší rodiny za potraviny díky přehledným sekcím pro rozpočtování a skutečné výdaje.
Tato šablona je ideální pro zaneprázdněné rodiny, pomáhá udržet rozpočet na jídlo pod kontrolou a zároveň podporuje lepší finanční návyky. Navíc podporuje rozpočtování na základě seznamů, srovnávání cen a sledování skutečných nákladů ve srovnání s předpokládanými.
Proč si ji zamilujete:
- Seznam kategorií potravin, jako jsou ovoce a zelenina, mléčné výrobky a snacky, uveďte samostatně.
- Vypočítejte celkové výdaje za potraviny ve srovnání s předem stanoveným rozpočtem.
- Identifikujte položky s vysokou frekvencí nebo vysokými náklady a upravte své nákupy.
- Snižte plýtvání potravinami sledováním množství a zbytků
Ideální pro: Rodiny, které aktivně spravují náklady na jídlo prostřednictvím podrobného plánování jídel a nákupů potravin.
💡 Tip pro profesionály: Většina lidí plánuje rozpočet tak, že si rozvrhne, jak utratí své peníze. Zkuste to naopak. Nejprve se rozhodněte, kolik chcete ušetřit, odečtěte tuto částku od svých příjmů a zbytek rozvrhněte do rozpočtu. Tento přístup se nazývá „nejprve zaplaťte sobě“! 😎
13. Jednoduchá šablona pro domácí rozpočet od Template. Net
Správa domácích financí nemusí být složitá. Šablona Simple Home Budget Template od Template.Net nabízí přehlednou a přístupnou strukturu pro sledování příjmů a výdajů. Zaměřuje se na to podstatné a eliminuje zbytečnou složitost, což ji činí ideální pro uživatele, kteří chtějí rychlost a snadnost.
Snadno srozumitelná struktura šablony vám pomůže rychle pochopit vaše výdajové vzorce. Podporuje dokonce týdenní, měsíční nebo čtvrtletní finanční přehledy, v závislosti na vašem preferovaném cyklu kontroly.
Proč si ji zamilujete:
- Sledujte základní měsíční účty a variabilní náklady.
- Sledujte úspory a postup splácení dluhů
- Zjednodušte zadávání dat pomocí snadno upravitelných buněk.
- Rychle zadávejte příjmy a výdaje během rutinních kontrol.
Ideální pro: Jednotlivce a malé rodiny, které potřebují snadno upravitelnou šablonu pro sledování příjmů a úspor domácnosti.
Zjednodušte správu peněz pomocí šablon pro domácí rozpočet od ClickUp
Dobře naplánovaný rozpočet domácnosti není jen o číslech v tabulce – jde o získání kontroly, snížení stresu a vytvoření prostoru pro věci, na kterých opravdu záleží.
Ať už jste student, který spravuje nákupy potravin, nebo rodina, která sleduje účty za služby, správná šablona rozpočtu může změnit způsob, jakým zacházíte s penězi doma. A pokud jde o flexibilní a snadno použitelné nástroje, šablony domácích rozpočtů a další nástroje ClickUp vám poskytnou přehlednost, jednoduchost a přizpůsobení přesně tam, kde to potřebujete.
Jste připraveni převzít kontrolu nad svými financemi? Prozkoumejte bezplatné šablony pro domácí rozpočet od ClickUp ještě dnes – zaregistrujte se k bezplatné zkušební verzi!