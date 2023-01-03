10 nejlepších filmů o kamarádství – a co nás mohou naučit o týmové práci

Znáte ten vzorec. Dva lidé z naprosto odlišného prostředí se ocitnou v životě toho druhého. Neochotně se tato nepravděpodobná dvojice sblíží během svých společných komických eskapád – obvykle jde o misi s vysokými sázkami a dalekosáhlými důsledky.
Ať už kvůli únosu, rozvodu nebo dokonce náhodnému zabití, naši protagonisté musí nést na svých bedrech něco, co se jeví jako tíha celého světa.
Nevyhnutelně se objeví rozkol.
A noví přátelé se ocitnou v rozporu. Ale velkolepým způsobem se jejich přátelství znovu rozhoří a význam jejich mise se znovu potvrdí. V poslední chvíli, kdy jsou karty proti nim, se našim nešikovným protagonistům podaří přelstít nebo přemoci nepřítele a zachránit situaci.
ClickUp prozkoumal historii filmů o kamarádech a vybral 10 filmů, které získaly alespoň 10 000 hlasů na IMDb a alespoň 7,0 bodů v hodnocení uživatelů IMDb nebo 70 bodů v Metascore. Jsou seřazeny v abecedním pořadí. Filmy tohoto žánru oslovují naši lidskou přirozenost: jsou vtipné, dojímají nás a ty nejlepší se dostávají na vrchol žebříčku – často díky neuvěřitelné chemii mezi hlavními herci, kteří demonstrují neotřesitelnou sílu přátelství.
Filmy o kamarádech jsou v Hollywoodu populární přinejmenším od 30. let 20. století. V průběhu 70. a 80. let se tento žánr vyvinul a začal zahrnovat i dvojice různých ras. V 90. letech se na plátna kin dostalo více filmů o kamarádkách. Muži však v tomto žánru historicky dominují, a proto jsou filmy s mužskými hlavními hrdiny v tomto seznamu zastoupeny více. Upozornění: následují spoilery.
1. Butch Cassidy a Sundance Kid (1969)
- Režisér: George Roy Hill
- Hodnocení uživatelů IMDb: 8,0
- Metascore: 66
- Délka: 110 minut
Ve filmu „Butch Cassidy a Sundance Kid“ hrají Paul Newman a Robert Redford legendární role vůdců zločinecké organizace, která vykrádá banky a neustále bojuje s úřady. Nakonec je láska a rostoucí přítomnost policie přesvědčí, aby se polepšili, a oba se od sebe vzdálí.
Nakonec se jejich nový způsob života ukáže být neméně násilný a oba se vrátí ke svému psaneckému životu. Postavy Newmana a Redforda, volně založené na skutečném příběhu z pohraničí, umírají bok po boku v záři slávy a volí smrt a přátelství namísto vězení nebo domácího života.
2. Léon: Profesionál (1994)
- Režisér: Luc Besson
- Hodnocení uživatelů IMDb: 8,5
- Metascore: 64
- Délka: 110 minut
Ve filmu „Léon: Profesionál“ naváže mladá dívka, kterou ztvárnila Natalie Portman, neobvyklý vztah s nájemným vrahem. Rodina dívky, zapletená do kriminálních aktivit, je zavražděna zkorumpovaným agentem federální protidrogové agentury (Gary Oldman).
Tento film s ratingem R je plný násilí a vypráví o nekonvenční platonické lásce mezi podivínským nájemným vrahem a drzou mladou dívkou, která ho přesvědčila, aby jí pomohl pomstít se vrahovi její rodiny.
3. Muži v černém (1997)
- Režisér: Barry Sonnenfeld
- Hodnocení uživatelů IMDb: 7,3
- Metascore: 71
- Délka: 98 minut
Film „Muži v černém“ navazuje na tradici buddy filmů zaměřených na dvojice bojující proti zločinu, ale s mezihvězdným nádechem. Tommy Lee Jones a Will Smith hrají společně roli extrovertního veterána tajné organizace MiB a nováčka.
Veterán s nevrlým charakterem ukazuje namyšlenému a naivnímu nováčkovi, jak hlídat mimozemšťany žijící v přestrojení mezi obyčejnými lidmi.
Tento pár, který je neustále v rozporu, sleduje známé mimozemšťany, kteří uklízejí jejich nepořádek a přitom maží lidem paměť pomocí neutralizátorů. Duo narazí na nového mimozemšťana podobného švábovi, který hrozí zničením vesmíru.
Zocelený agenti prožívají dojemný okamžik, když Smithova postava před odchodem do důchodu vymaže Jonesovi paměť – včetně všech vzpomínek na jeho vztah se Smithem.
4. Midnight Run (1988)
- Režisér: Martin Brest
- Hodnocení uživatelů IMDb: 7,5
- Metascore: 78
- Délka: 126 minut
Ve filmu „Midnight Run“ hraje Robert DeNiro lovce odměn, který je najat, aby vypátral účetního, který podvedl zločineckého bosse o peníze. Tuto buddy komedii napsal Martin Brest, který režíroval hit z 80. let „Beverly Hills Cop“. „Midnight Run“ se pyšní podobnou směsicí akce a napětí.
Postava DeNira, Jack, je silák, který si své karty drží těsně u těla. Nakonec odhalí svou pohnutou minulost svému odměněnému, když spolu putují napříč zemí. Když Jack zjistí, že ho jeho zaměstnavatel podvedl, změní se jeho postoj. Jackův vztah s účetním (Charles Grodin) nakonec přeroste v přátelství, což divákovi ukazuje příklad toho, jak se dva lidé, kteří jsou ve sporu, mohou spojit proti společnému nepříteli.
5. The Nice Guys (2016)
- Režisér: Shane Black
- Hodnocení uživatelů IMDb: 7,3
- Metascore: 70
- Délka: 116 minut
„The Nice Guys“ je komedie odehrávající se na konci 70. let, která sleduje dva soukromé detektivy (Russell Crowe a Ryan Gosling), kteří se pokoušejí vyřešit případ unesené mladé dívky. Croweova postava ztělesňuje roli tvrdého muže, zatímco Gosling ztvárňuje roli mladého hlupáka.
Nešikovná dvojice je frustrována odlišnými přístupy k detektivní práci, až se případ rozvine do mnohem většího spiknutí zahrnujícího automobilový průmysl. Nakonec detektivové dostanou pachatele za mříže, přičemž si navzájem získají respekt k odlišnostem a nakonec založí vlastní detektivní agenturu.
Film získal nominace na několik ocenění, včetně dvou cen Critics' Choice Awards. Je to jeden z pouhých pěti filmů, ve kterých Robert Downey Jr. hrál v roce 2010 a které nebyly filmy Marvelu. Role, ve které ztvárňuje mrtvé tělo, není uvedena v titulcích.
6. The Odd Couple (1968)
- Režisér: Gene Saks
- Hodnocení uživatelů IMDb: 7,6
- Metascore: 86
- Délka: 105 minut
Film „The Odd Couple“ z roku 1968 je komedií, která sleduje dva rozvedené muže (Jack Lemmon a Walter Matthau), kteří se po rozchodu se svými manželkami snaží navzájem si dělat společnost jako spolubydlící.
Postavy Lemmona a Matthaua nemohly být odlišnější. Felix, ztvárněný Lemmonem, je pořádný a posedlý člověk; Oscar, ztvárněný Matthauem, je jeho bezstarostný a lhostejný protějšek. Oba se navzájem dohánějí k šílenství a Felix nakonec odejde, ale ne dříve, než divák uvidí, že se od sebe navzájem naučili cenné lekce o přístupu k životu.
7. Rain Man (1988)
- Režisér: Barry Levinson
- Hodnocení uživatelů IMDb: 8,0
- Metascore: 65
- Délka: 133 minut
Na první pohled je „Rain Man“ road movie, která sleduje Raymonda (Dustin Hoffman), dospělého muže s autismem, a jeho odcizeného biologického bratra Charlieho (Tom Cruise). V průběhu filmu si divák nakonec odnese do paměti Cruiseovu bratrskou lásku k Hoffmanově postavě.
Charlie je prodejce aut, který se dozví, že jeho otec zanechal své jmění Raymondovi, na kterého Charlie nemá žádné vzpomínky. Během jejich cesty napříč zemí Charlieho frustrace z Raymonda ustupuje lásce a oba prožívají něžné chvíle – včetně jedné, ve které Cruise trpělivě učí Hoffmanovu postavu, jak tančit s ženou.
Film ovládl udílení Oscarů v roce 1988 a později sklidil kritiku za Hoffmanovo nedokonalé ztvárnění autismu a chválu za zviditelnění zkušeností lidí, kteří žijí s tímto syndromem.
8. Rush Hour (1998)
- Režisér: Brett Ratner
- Hodnocení uživatelů IMDb: 7,0
- Metascore: 60
- Délka: 98 minut
Ve filmu „Rush Hour“ je nejhorší detektiv losangeleské policie (Chris Tucker) pověřen FBI, aby dohlížel na zahraničního detektiva (Jackie Chan), kterého losangeleská policie nechce, aby zasahoval do významného případu únosu.
Postavy Tuckera a Chana nakonec překonají věci, které je odlišují – rasu, národnost a temperament – a společně se vydávají na cestu za záchranou malé dcery diplomata z rukou zločineckého syndikátu.
Film zůstal součástí populární kultury díky nostalgii po chemie mezi dvojicí na plátně a debatám fanoušků o tom, zda rasově podbarvené vtipy postav byly neškodným škádlením, nebo prostě rasistické.
9. Thelma a Louise (1991)
- Režisér: Ridley Scott
- Hodnocení uživatelů IMDb: 7,5
- Metascore: 88
- Délka: 130 minut
Mezi nejranější filmy režiséra Ridleyho Scotta patří „Thelma a Louise“, road movie s hvězdným obsazením v hlavních rolích, která revolučním způsobem změnila žánr buddy komedií.
Ve filmu jsou Thelma (Geena Davis) a Louise (Susan Sarandon) přítelkyněmi v velmi odlišných životních obdobích, které se ocitnou na útěku před úřady poté, co zabijí muže, který se pokusil jednu z nich znásilnit.
Oba mají velmi odlišné představy o tom, jak po incidentu pokračovat, a nakonec se vydávají na zábavnou zločineckou jízdu napříč celou zemí.
V tomto filmu uvidíte Brada Pitta v jedné z jeho prvních rolí spolu s Harveyem Keitelem. Sarandonová a Davisová byly obě nominovány na cenu Akademie za nejlepší ženský herecký výkon v roce 1991.
10. Withnail and I (1987)
- Režisér: Bruce Robinson
- Hodnocení uživatelů IMDb: 7,6
- Metascore: 84
- Délka: 107 minut
Ve filmu „Withnail and I“ jsou kamarádi dvojicí nezaměstnaných herců, kteří pravidelně zneužívají různé látky. Film sleduje jejich dovolenou, která vztah spolubydlících vystaví těžké zkoušce.
Bezejmenná postava, kterou ztvárňuje Paul McGann, se dozví, že mu byla nabídnuta role. Jeho úspěch však nesdílí Withnail, kterého hraje Richard E. Grant, a oba se vydávají každý svou cestou.
Černá komedie a kultovní klasika „Withnail and I“ zanechává diváka s obrazem dvou mužů, kteří nemají štěstí a nakonec zjistí, že se možná navzájem brali jako samozřejmost. Předlohou filmu je ještě temnější, nevydaná novela, která končí sebevraždou, kterou režisér Robinson rozhodl pro filmovou verzi změnit.
Hostující autor: