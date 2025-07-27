Bezplatné šablony účetních deníků pro zefektivnění vedení finančních záznamů

Věděli jste, že 64 % malých podniků nemá vlastního účetního? Vše si obvykle řídí sami, a to včetně účetnictví!
Ale když jste zaneprázdněni každodenním provozem, účetnictví může být odsunuto na druhou kolej.
Sada kvalitních šablon účetních deníků vám usnadní život v oblasti příjmů a výdajů. Nemusíte trávit čas vytvářením hlavní účetní knihy od nuly ani spravovat několik (a složitých) tabulek Excel.
Šablony zachytí všechna data ve vašich účetních knihách a zorganizují vaše finance bez dalších nákladů.
Zde jsou bezplatné šablony účetních deníků, které můžete použít k získání kontroly nad financemi své firmy, aniž byste si přidělávali další výdaje.
Co jsou šablony účetních deníků?
Šablony účetních deníků jsou předem strukturované rámce, které organizují finanční transakce vaší firmy. Zajišťují, že všechny příjmy, výdaje, platby a refundace jsou systematicky dokumentovány, aniž byste museli udržovat složité šablony a tabulky Excel nebo fyzickou rozvahu.
Například při fakturaci klientovi nebo provádění platby vám šablona účetního deníku pomůže snadno zaznamenat tyto transakce strukturovaným způsobem.
Můžete si zapsat klíčové údaje, jako je datum, příslušné účty, debety a kredity a stručný popis transakce.
Správně zaznamenané transakce přispívají k dobře organizovaným finančním výkazům a struktuře rozdělení nákladů. Budete mít k dispozici správná data, abyste mohli činit informovaná rozhodnutí, snížit riziko nákladných chyb a být připraveni na daňové období.
👀 Věděli jste, že... Společnost McKinsey odhaduje, že 75 až 80 % transakčních operací, jako je obecné účetnictví a zpracování plateb, lze automatizovat.
13 bezplatných šablon účetních deníků
Nyní, když víte, jak by měla vypadat efektivní šablona účetního deníku, podívejme se na některé šablony ClickUp, které tomuto požadavku vyhovují.
ClickUp je aplikace pro vše, co souvisí s prací, která kombinuje správu projektů, znalostní databázi, nástroje pro spolupráci a vše mezi tím v jednom přizpůsobitelném prostoru. Můžete ji snadno přizpůsobit jako software pro projektové účetnictví a efektivně sledovat své finance.
Možnost generovat kompletní sérii opakujících se událostí, jako je například proces uzávěrky účetnictví na konci měsíce, pomohla tomuto týmu výrazně zkrátit dobu potřebnou k uzavření účetnictví.
🧠 Zajímavost: Účetní firma PwC se již více než 80 let stará o sčítání hlasů při udílení Oscarů – protože v účetnictví je přesnost opravdu důležitá. Vaše účetní zápisy možná nebudou na titulních stránkách novin, ale měly by být stejně tak hodné ocenění.
1. Šablona účetního deníku ClickUp
Nemáte rozpočet na účetního nebo drahý účetní software? Šablona účetního deníku ClickUp vám pomůže. Můžete sledovat debetní a kreditní částky, přidávat účtenky pro každou transakci, přiřazovat čísla deníkových záznamů pro snadné vyhledávání a mnoho dalšího.
S touto šablonou můžete:
- Využijte šest různých přizpůsobitelných atributů, jako je datum transakce, typ deníku, stvrzenka, číslo záznamu a debet, k uložení důležitých informací o každé transakci.
- Prostřednictvím různých konfigurací ClickUp máte přístup ke třem různým zobrazením, jako je průvodce pro začátečníky, knihy a deník, abyste mohli snadno organizovat a přistupovat ke každému záznamu v deníku.
- Sledujte transakce a fakturovatelné hodiny přesněji díky funkci sledování času.
- Vizualizujte údaje o příjmech a výdajích, abyste mohli činit informovanější rozhodnutí.
🎯 Ideální pro: Freelancery, živnostníky a malé podniky, které chtějí spravovat účetnictví bez nákladů na tradiční software.
Věděli jste, že? Zprávy naznačují, že v 82 % případů malé podniky selhávají kvůli nedostatečnému porozumění účetnictví a špatnému řízení cash flow. Pokud ještě nemáte zavedený strukturovaný systém účetnictví, je nejvyšší čas ho implementovat.
2. Šablona účetnictví ClickUp
Zde je šokující statistika: třetina účetních dělá každý týden několik chyb v účetních záznamech, protože mají příliš mnoho úkolů. Tento problém s chybami se bude jen zhoršovat, pokud budou muset vést samostatný list pro každý účet splatný.
Pomozte svému účetnímu týmu včas identifikovat a napravit tyto běžné chyby, než naruší celý váš rozpočet a výdaje. Šablona ClickUp Accounting Template řeší tento problém tím, že všechny účty k úhradě uchovává v kategorizovaném seznamu.
Tato šablona vám pomůže:
- Spravujte své prodejní záznamy, příjmy a faktury podle jejich stavu, priority a splatnosti.
- Přidejte účtenky a uspořádejte kontakty pro každou splatnou položku, abyste mohli provést křížovou kontrolu a identifikovat potenciální chyby.
- Rozdělte jednotlivé položky deníku do kategorií „Zaplaceno“, „Připraveno k zaplacení“ a „Odeslána faktura“.
- Přiřaďte je příslušným členům týmu, přidejte poznámky a kontrolní seznamy, aby vše bylo v souladu a všichni nesli odpovědnost.
🎯 Ideální pro: Sledování faktur, identifikaci chyb v účetních záznamech a včasné vyrovnání závazků.
3. Šablona deníku a hlavní knihy ClickUp
Podle výzkumu ClickUp musí typický znalostní pracovník komunikovat v průměru se šesti lidmi, aby mohl vykonat svou práci. Pokud vedete více tabulek pro sledování výdajů, váš tým bude trávit více času přecházením mezi odděleními než skutečnou prací.
Usnadněte jim práci pomocí šablony deníku a účetní knihy ClickUp. Tato šablona vám pomůže vést centralizovanou účetní knihu debetů, kreditů a souvisejících výdajů v detailu.
S touto šablonou můžete:
- Sledujte příjmy, výdaje a další finanční transakce.
- Uspořádejte transakční data do přehledů a získejte jasný přehled o svých financích.
- Nechte zaměstnance zadávat údaje do knih prodeje a výdajů, abyste zajistili přesnost a odpovědnost.
- Identifikujte potenciální chyby a nesrovnalosti ve svých finančních údajích.
- Rychle vytvářejte finanční zprávy, kdykoli je potřebujete.
🎯 Ideální pro: udržování přehledu o financích, identifikaci a opravu manuálních chyb a přípravu finančních zpráv připravených k auditu každý den s minimálním úsilím.
4. Šablona účetních operací ClickUp
Rozpočet se kvůli špatnému řízení cash flow vymkl kontrole a vy nemáte ponětí, kde začít, abyste v něm našli smysl: to je noční můra, které se žádná firma nechce postavit. Šablona ClickUp Accounting Operations Template je dokonalým řešením pro účtování každé koruny. Pomáhá s přesným projektovým účetnictvím, stanovováním rozpočtových cílů a zajišťováním odpovědnosti za výdaje.
Tuto šablonu můžete použít k:
- Spravujte a sledujte účetní operace pomocí značek, vnořených podúkolů, více přiřazených osob a štítků priority.
- Sledujte tržby, výdaje, platby zákazníků a další údaje v jednom přizpůsobitelném prostoru a zajistěte si tak transparentní účetní proces.
- Spolupracujte s členy týmu na účetních úkolech
- Vizualizujte data v grafech a přehledech pro lepší rozhodování.
- Automatizujte proces zadávání a analýzy účetních záznamů a ušetřete čas.
🎯 Ideální pro: Zajištění integrity všech účetních operací v celé společnosti.
👀 Věděli jste, že... 61 % účetních v současné době používá umělou inteligenci pro zadávání a zpracování dat. 51 % také uvedlo, že umělou inteligenci používá k odhalování a prevenci podvodů.
5. Šablona ClickUp pro souhrn finančních účtů
Bez jasného přehledu o vaší aktuální finanční situaci není možné činit chytrá obchodní rozhodnutí. Bez přehledu je obtížné odhalit problémy s cash flow, sledovat závazky nebo s jistotou plánovat růst.
Šablona jako ClickUp Summary of Financial Accounts Template shrnuje všechny vaše finanční údaje, aktiva, pasiva a zůstatky účtů do jednoho přehledného panelu. Pomáhá vám sledovat trendy, včas rozpoznat varovné signály a informovat zainteresované strany pomocí aktualizací v reálném čase.
Tato šablona vám umožní:
- Analyzujte výkonnost všech svých finančních účtů.
- Sledujte cash flow příjmů i výdajů.
- Sledujte investice, závazky, aktiva a další údaje.
🎯 Ideální pro: finanční ředitele, kteří potřebují komplexní přehled o finančním zdraví společnosti pro strategická rozhodnutí.
📖 Přečtěte si také: Příklady a formáty hlavní účetní knihy pro účetnictví
6. Šablona ClickUp pro firemní výdaje a zprávy
Až 19 % výkazů výdajů obsahuje chyby nebo chybějící údaje, jejichž oprava stojí v průměru 52 dolarů a 18 minut. To je spousta času a peněz, nemluvě o tom, že ověřování a schvalování každého výkazu vyžaduje mnoho času a úsilí.
Šablona ClickUp Business Expense and Report Template je jednoduchý, ale efektivní rámec, který vám ušetří čas díky zefektivnění schvalování výkazů výdajů. Každý výkaz můžete přiřadit příslušným nadřízeným a sledovat nahlášené nesrovnalosti. Pomáhá také identifikovat úspory nákladů a oblasti nadměrných výdajů.
S touto šablonou můžete:
- Snadno vytvářejte, organizujte a aktualizujte výkazy výdajů.
- Vizualizujte údaje o výdajích a snadno odhalte trendy ve výdajích.
- Sledujte pokrok při dosahování svých finančních cílů a udržujte si přehled.
- Automatizujte schvalovací proces pomocí více než 50 spouštěčů akcí.
🎯 Ideální pro: Automatizaci schvalování výdajových zpráv a vizualizaci výdajů vaší firmy.
💡 Tip pro profesionály: Nejste si jisti, jak formátovat účetní záznamy nebo jaký typ deníku použít? Požádejte ClickUp Brain o vygenerování vzorového účetního deníku na základě vašeho scénáře – pomůže vám správně strukturovat záznamy a zrychlit pracovní postup.
7. Šablona platební historie ClickUp
Při správě více transakcí je snadné ztratit přehled o minulých platbách, zejména bez jasné auditní stopy. Prohledávání e-mailů a tabulek pro každou platbu zabírá drahocenný čas a zvyšuje riziko chyb.
Šablona ClickUp Payment History Template vám poskytuje okamžitý přístup ke všem vašim minulým platebním záznamům v jednom přehledném zobrazení. Můžete zveřejňovat, filtrovat a kontrolovat každou platbu v kompletním kontextu, což usnadňuje audity, odsouhlasení a reporting.
Tato šablona vám pomůže:
- Zaznamenávejte transakce a ukládejte informace o platbách jak pro zákazníky, tak pro dodavatele.
- Získejte přístup k historii plateb a sledujte výdaje v čase, abyste identifikovali potenciální problémy.
- Uspořádejte si záznamy o platbách pro budoucí použití a audit.
- Využijte automatické třídění a přizpůsobená oznámení, abyste eliminovali opakované zadávání dat.
🎯 Ideální pro: Zajištění přehlednosti a odpovědnosti ve vašem finančním workflow.
8. Šablona pro správu financí ClickUp
Sledování rozpočtů projektů je náročné, zejména když jsou výdaje rozloženy do různých kategorií a mezi různé zúčastněné strany. Proto v průměru jeden z šesti projektů překračuje náklady o 200%.
Šablona ClickUp Finance Management Template vám pomůže dodržet rozpočet díky přizpůsobitelnému dashboardu. Umožňuje vám sledovat přidělené rozpočty, skutečné výdaje a předpokládané náklady v reálném čase.
Tuto šablonu použijte k:
- Automatizujte výpočty a připomínky opakujících se úkolů.
- Prozkoumejte finanční výkonnost pomocí vizuálních analytických nástrojů.
- Spolupracujte s členy týmu na finančním plánování
- Najděte příležitosti, jak ušetřit peníze a zvýšit příjmy.
- Nastavte si přizpůsobené finanční cíle pro vaši společnost.
🎯 Ideální pro: Projektové manažery, finanční týmy a majitele firem, kteří potřebují jasný přehled o rozpočtech, výdajích a finančních cílech napříč více projekty.
📖 Přečtěte si také: Jak používat AI v účetnictví (případy použití a nástroje)
9. Šablona zprávy o finanční analýze ClickUp
Není třeba připomínat, jak důležité je důsledně analyzovat vaše příjmy a zisky. Problémem však je, že pokud máte omezený rozpočet, musíte si pořídit drahé analytické nástroje.
Šablona finančního analytického reportu ClickUp je spolehlivým řešením. Nabízí vizuální znázornění vašeho účetního deníku, takže přesně víte, kolik peněz přichází, odchází a kde je třeba se zlepšit. Tuto šablonu můžete dokonce použít i pro sledování osobních investic!
Umožní vám to:
- Analyzujte a sledujte výkazy příjmů pomocí předem připravených tabulek.
- Sledujte příjmy, výdaje, zisky, ztráty a další údaje pomocí přehledných grafů.
- Sledujte trendy příjmů a identifikujte obchodní příležitosti.
- Vytvářejte zprávy, které si váš tým může stáhnout a sdílet.
- Vytvářejte přehledné souhrny svých finančních výsledků.
🎯 Ideální pro: Startupy a freelancery, kteří chtějí mít přehled o svých číslech bez složitosti účetního softwaru.
Díky možnosti vytvářet automatizace, relevantní tabule a prostory pro práci doslova všech týmů ve společnosti poskytuje obrovské možnosti pro spolupráci mezi týmy a snadnou spolupráci. To vše za velmi dostupnou a rozumnou cenu.
10. Šablona účetní firmy ClickUp
Řízení účetní firmy znamená zvládat více klientů, termíny a požadavky na dodržování předpisů, a to vše při zajištění přesnosti a efektivity.
Šablona ClickUp Bookkeeping Firm nabízí komplexní řešení pro zefektivnění vašich operací. Díky funkcím, jako jsou vlastní stavy, přizpůsobené zobrazení a integrovaná správa úkolů, můžete organizovat pracovní postupy, sledovat pokrok a udržovat jasnou komunikaci se svým týmem a klienty.
S touto šablonou můžete:
- Provádějte účetní procesy, jako jsou zápisy do hlavního účetního deníku a finanční výkaznictví.
- Zaměřte se na potřeby zákazníků díky sledování úkolů, synchronizaci CRM a dalším funkcím.
- Slaďte týmy se společnými cíli, abyste byli na stejné vlně a zajistili maximální efektivitu.
🎯 Ideální pro: Nezávislé účetní, kteří chtějí mít přehled o práci pro své klienty.
11. Šablona ClickUp pro závazky
Pokud je váš tým závislý na papírových dokumentech a ručních výpočtech pro stanovení závazků, trpí tím produktivita vaší společnosti. Ruční procesy jsou navíc náchylné k chybám. Jedno nesprávné datum nebo jedno špatně zadané číslo může vést k nesprávným platbám a zničit vaše vztahy a reputaci.
Místo toho, abyste se s tímto obtížným procesem trápili, přejděte na šablonu ClickUp Accounts Payable Template. Ta přesně spravuje celý životní cyklus vašich plateb.
Tato šablona vám pomůže:
- Digitalizujte všechny své platební záznamy
- Sledujte pohledávky a splatnosti na první pohled
- Identifikujte a eliminujte chyby při zadávání dat pro větší přesnost.
- Zajistěte včasné platby zaměstnancům, prodejcům a dodavatelům.
- Zlepšete prognózy a rozpočtování pro vaši společnost.
🎯 Ideální pro: Majitele malých podniků a provozní manažery, kteří chtějí zefektivnit proces účtování závazků bez použití tabulek nebo papírových systémů.
🧠 Zajímavost: Účetní a bankéři mají svého vlastního patrona – svatého Matouše! Byl výběrčím daní pro Římskou říši, než se stal jedním z 12 apoštolů Krista.
12. Šablona pro sledování faktur ClickUp
Kdo by chtěl před zpracováním každé faktury porovnávat fakturované hodiny a služby? Je to velmi časově náročný proces. Navíc vám nakonec vznikne hromada nevyřízených faktur, které mohou poškodit vaši reputaci u klientů a zpozdit cash flow.
Šablona ClickUp pro sledování faktur vám umožňuje efektivně vytvářet, odesílat a sledovat faktury. Díky přizpůsobitelným polím, sledování stavu a několika zobrazením, jako je kalendář a faktury podle klientů, můžete na jednom místě sledovat splatnosti, přijaté platby a nevyrovnané zůstatky.
Tuto šablonu použijte k:
- Rychle vytvářejte profesionální faktury díky automatickému vyplňování polí.
- Odesílejte faktury rychle jediným kliknutím
- Označte stav faktury jako Otevřená a Dokončená, abyste měli přehled o svých platbách.
🎯 Ideální pro: Konzultanty a agentury spolupracující s nezávislými poskytovateli služeb a dodavateli.
📮 ClickUp Insight: Nedávno jsme zjistili, že asi 33 % znalostních pracovníků denně posílá zprávy 1 až 3 lidem, aby získali potřebné informace. Ale co kdybyste měli všechny informace zdokumentované a snadno dostupné?
S AI Knowledge Managerem ClickUp Brain po boku se přepínání mezi kontexty stává minulostí. Stačí položit otázku přímo ze svého pracovního prostoru a ClickUp Brain vyhledá informace z vašeho pracovního prostoru a/nebo připojených aplikací třetích stran!
13. Šablona rozvahy ClickUp
Snažíte se sestavit finanční situaci vaší společnosti z roztříštěných údajů? Bez strukturovaného přehledu o aktivech, pasivech a vlastním kapitálu je snadné přehlédnout klíčové údaje. Šablona rozvahy ClickUp poskytuje přehledný a přizpůsobitelný přehled o vaší finanční situaci – ideální pro plánování, reporting nebo zapůsobení na investory.
S touto šablonou můžete:
- Pomozte novým účetním porozumět finančním aktivům a závazkům vaší společnosti.
- Uveďte podrobně, kolik finančních prostředků můžete přidělit na investice.
- Zjistěte, kolik peněžních prostředků je potřeba k dosažení vašich obchodních a osobních finančních cílů.
- Identifikujte potenciální rizika a příležitosti
🎯 Ideální pro: Kontrolu vlastního kapitálu a závazků společnosti a přípravu na schůzky s investory a schůzky týkající se získávání finančních prostředků.
📖 Přečtěte si také: Typy účetních: role, odpovědnosti a kariérní cesty
Co dělá šablonu účetního deníku dobrou?
Nyní, když jste prozkoumali nejlepší šablony účetních deníků, jak si vybrat tu správnou?
Podrobné šablony zisků a ztrát mohou proměnit účetnictví z nudné povinnosti v bezproblémový proces, který přináší finanční přehlednost. Ideální šablona účetního deníku vám pomůže přesně zaznamenávat transakce, sledovat cash flow a být připraveni na audit bez složitých kroků. Zde je několik vlastností, díky kterým je skutečně efektivní:
- Přehledná struktura záznamů: Obsahuje datum, názvy účtů, sloupce pro debet a kredit, částku a krátký popis v přehledném a snadno čitelném formátu. Některé šablony také rozlišují typy záznamů, jako jsou prodeje, nákupy a obecné záznamy.
- Chronologické zaznamenávání: Zachycuje záznamy v pořadí, v jakém vznikají, aby vám pomohlo sledovat finanční aktivity, monitorovat trendy, zachytit opomenuté položky a zjednodušit vedení účetnictví.
- Flexibilní přizpůsobení: Nabízí možnost přidávat nebo odebírat sloupce podle potřeb vaší firmy, ať už zaznamenáváte refundace, sledujete drobné výdaje nebo vytváříte faktury.
- Integrovaná detekce chyb: Označuje běžné problémy, jako jsou nesprávné záznamy nebo chybějící údaje, aby pomohla včas odhalit chyby a předešla budoucím účetním problémům.
- Podpora spolupráce: Umožňuje týmům a externím účetním spolupracovat přidáváním poznámek, značek nebo komentářů s volitelnými ovládacími prvky přístupu k ochraně citlivých údajů.
- Formátování připravené pro audit: Zachovává profesionální, standardizované rozvržení v souladu s osvědčenými postupy v účetnictví, užitečné pro audity nebo kontrolu historie transakcí.
- Centralizované sledování více účtů: Spravujte účetní zápisy napříč různými účty a odděleními na jednom místě, takže při sestavování rozpočtu nebo kontrole příjmových toků nemusíte pracovat s více listy.
Zjednodušte si vedení finančních záznamů s ClickUp
Správa financí vaší firmy nemusí být nutně bolestí hlavy. Využijte výše uvedené bezplatné šablony a účetnictví pro vás bude stejně snadné jako příprava ranní kávy.
S ClickUp získáte všechny důležité účetní šablony na jednom místě a navíc výkonné funkce, které vám umožní ještě více. Nastavte si připomenutí, sledujte fakturovatelné hodiny a automatizujte rutinní úkoly, abyste zvýšili přesnost a ušetřili čas.
Zaregistrujte se na ClickUp a získejte ucelený přehled o příjmech, výdajích a finančním zdraví vaší společnosti.