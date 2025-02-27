Tango vs. Scribe: Který je nejlepší pro automatizaci pracovních postupů?

Pokud jde o automatizaci pracovních postupů, výběr správného nástroje může pro váš tým znamenat zásadní rozdíl. Tango a Scribe jsou dvě oblíbené možnosti, které vám pomohou zefektivnit dokumentaci a procesy, ale obě mají své vlastní jedinečné funkce.
Pokud chcete zvýšit produktivitu a zjednodušit práci svého týmu, možná vás zajímá, která možnost je nejlepší.
V tomto blogu rozebíráme, čím se Tango a Scribe liší, abyste mohli najít to, co nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Představíme vám také výkonnější alternativu, která posune automatizaci vašich pracovních postupů na vyšší úroveň.
Co je Tango?
Tango je inovativní software pro pracovní pokyny, který zjednodušuje dokumentaci procesů a vytváří podrobné návody.
Plynule zaznamenává pracovní postupy, zatímco uživatel dokončuje úkol, což šetří čas a úsilí a snižuje potřebu ruční dokumentace.
Má intuitivní rozhraní a vestavěné funkce pro spolupráci, což z něj činí ideální nástroj pro týmy, které chtějí zefektivnit sdílení znalostí a zvýšit produktivitu.
Funkce Tango
Zde jsou některé klíčové funkce Tango:
1. Tango Click-to-Create
Tango vám umožňuje automaticky zaznamenávat pracovní postupy a vytvářet podrobné a přesné návody zaznamenáváním jednotlivých kroků s minimálním úsilím. To vám pomůže ušetřit čas, protože nemusíte ztrácet čas nudnými manuálními úkoly.
🧠 Tip pro profesionály: Nahrávání obrazovky můžete využít pro zaškolování a školení zaměstnanců, znalostní báze zákaznické podpory, tvorbu obsahu a marketing, vzdálenou spolupráci a komunikaci a úspěch zákazníků.
2. Upravit
Převádějte zachycené pracovní postupy na anotované snímky obrazovky a pokyny, aby byla dokumentace procesů vizuálně přitažlivá a poutavá. To vašemu týmu pomůže lépe porozumět složitým procesům, díky čemuž budete moci práci dokončit rychleji.
3. Ukládání znalostí
Tango vám umožňuje připnout návody, tipy a odkazy přímo do vaší softwarové aplikace. Díky tomu máte důležité informace vždy po ruce. Chcete kontrolovat, kdo tento připnutý obsah uvidí? Rozhodněte, kdo jej uvidí, na základě vašich uživatelských skupin Microsoft Active Directory, Microsoft EntraID a OKTA.
4. Integrace
Integrujte Tango do svých stávajících nástrojů a aplikací a zachyťte procesy z různých platforem. Integrační funkce vám také umožňují vkládat návody a průvodce do znalostních bází, systémů LMS, prostředků zákaznické podpory atd. pro plynulý přístup.
5. Secure Blur
Automaticky skenujte dokumenty a vyhledávejte citlivé informace, jako jsou údaje o kreditních kartách, adresy a telefonní čísla, a upravujte je pomocí funkce Secure Blur, abyste zachovali jejich důvěrnost.
Ceny Tango
- Zdarma
- Pro: 24 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Co je Scribe?
Scribe je nástroj pro dokumentaci procesů v reálném čase. Převádí pracovní postupy na podrobné průvodce krok za krokem, zatímco probíhají.
Výsledkem jsou propracované profesionální dokumenty s anotovanými screenshoty a návody, které formalizují standardní operační postupy.
Scribe, vytvořený pro týmy i jednotlivce, umožňuje uživatelům dokumentovat a sdílet své znalosti s minimálním úsilím. Zkracuje také dobu školení a zvyšuje produktivitu od prvního dne.
Funkce Scribe
Zde jsou některé klíčové funkce Scribe:
1. Capture Scribe
Aplikace umožňuje týmům nahrávat webové stránky pomocí rozšíření pro Chrome a platformu můžete také použít k nahrávání při používání aplikací na notebooku nebo stolním počítači. Dokumentujte pracovní postupy v reálném čase automatickým sledováním a zaznamenáváním úkolů a vytvářejte tak komplexní průvodce na cestách.
2. Stránky Scribe
Scribe vám umožňuje kombinovat více průvodců do jednoho dokumentu, což usnadňuje vytváření podrobných školicích manuálů nebo standardních operačních postupů. Můžete kombinovat několik „Scribes“ a přidávat hypertextové odkazy, text, popisy a videa z Loom nebo YouTube.
3. Scribe Sidekick
Scribe Sidekick nabízí kontextovou pomoc tím, že vyhledává relevantní návody na základě webových stránek nebo aplikace. To zlepšuje podporu uživatelů a školicí iniciativy, protože můžete vidět všechny Scribe od svých kolegů, což vám umožňuje rychle dokončit procesy.
4. Scribe Smart Blur
Smart Blur vám umožňuje automaticky nastavit spouštěče nebo ručně redigovat citlivé informace ve screenshotech. Je skvělý pro zachování ochrany osobních údajů a dodržování předpisů.
5. Scribe Edit
Scfibe nabízí uživatelsky přívětivý editor, který vám umožní pořizovat a upravovat snímky obrazovky, ořezávat je nebo přidávat k nim poznámky pro své kolegy. Aplikace vám umožní vytvářet GIFy a dokonce generovat tituly a popisy, které můžete použít k popisu procesů svému týmu.
Ceny Scribe
- Základní verze: 0 $ (není k dispozici jako desktopová aplikace)
- Pro Team: 15 $/měsíc na uživatele (minimálně pět míst)
- Pro Personal: 29 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
💡 Tip pro profesionály: Chcete prozkoumat další nástroje? Podívejte se na nejlepší alternativy a konkurenty Scribe.
Tango vs. Scribe: Porovnání funkcí
Oba nástroje pro dokumentaci procesů nabízejí skvělé funkce pro tvorbu průvodců. Porovnáváme však jejich klíčové funkce, které ovlivňují použitelnost, uživatelský komfort a efektivitu nástroje, abychom vám pomohli učinit chytřejší volbu.
Pojďme se pustit do porovnávání.
Dokumentace procesů
Základem každého nástroje pro dokumentaci procesů je schopnost poskytovat podrobné pokyny a vytvářet detailní návody. Oba nástroje vynikají v převádění pracovních postupů v reálném čase do podrobných návodů.
K tomu slouží vestavěný nástroj pro pořizování snímků obrazovky, který automaticky zachycuje a opatřuje poznámkami snímky obrazovky a transformuje tak akce uživatelů do propracovaných návodů.
🏆 Vítěz: Remíza. Oba nástroje automatizují postupné vytváření dokumentů a poskytují plynulý uživatelský zážitek.
Zachycení textu
Funkce zachycení textu usnadňuje jasnou a stručnou dokumentaci. Je obzvláště užitečná pro složité procesy zahrnující komplikované pokyny.
Tango zachycuje text přímo z pracovních postupů a generuje přesné popisy spolu s vizuálními prvky. Scribe se zaměřuje především na zachycování a anotování textu v reálném čase. To umožňuje snadné přizpůsobení a větší přehlednost.
🏆 Vítěz: Scribe díky své schopnosti vkládat poznámky v reálném čase, což umožňuje větší flexibilitu a okamžitou zpětnou vazbu.
Snímek obrazovky
Díky vysoce kvalitním snímkům obrazovky umožňuje dokumentace procesů uživatelům vizuálně replikovat pracovní postupy, a to i bez specializovaných nebo technických dovedností.
Scribe a Tango se specializují na automatické zachycování obrazovek během pracovních postupů a poskytují jasné vizuální prvky a podrobné pokyny.
🏆 Vítěz: Remíza. Oba nástroje nabízejí funkce pro snímání obrazovky, které uživatelům umožňují vytvářet vizuálně poutavé a interaktivní průvodce.
Úpravy
Funkce pro úpravy jsou nezbytné, protože umožňují uživatelům vylepšovat a přizpůsobovat procesní průvodce.
Tango nabízí základní editační nástroje pro úpravu poznámek a popisů kroků. Naproti tomu Scribe poskytuje komplexnější editační sadu, která uživatelům umožňuje rozsáhlé úpravy textu, obrázků a formátování.
Můžete také odstranit kroky, které se mohou jevit jako nadbytečné nebo zbytečné, a vytvořit tak stručnou verzi dokumentace.
🏆 Vítěz: Scribe vítězí díky pokročilým editačním funkcím, které uživatelům poskytují větší kontrolu nad finálním vzhledem a stylem dokumentace.
Integrace pracovních postupů
Dokumentační nástroj musí být hladce integrován do stávajících pracovních postupů, aby bez problémů zachycoval procesy, aniž by narušoval každodenní provoz.
Tango lze používat s dalšími nástroji, jako jsou Slack, Jira a Confluence, což usnadňuje integraci dokumentace do stávajících pracovních postupů. Naproti tomu Scribe má omezené integrační možnosti, což omezuje základní funkce stejného nástroje v různých prostředích.
🏆 Vítěz: Tango zde získává body za své vynikající možnosti integrace pracovních postupů, díky nimž je univerzálnější a flexibilnější v různých prostředích.
Duplikace
Duplikace umožňuje uživatelům znovu použít stávající průvodce pro podobné procesy, což šetří čas a úsilí a zároveň zvyšuje konzistentnost dokumentace.
Tango podporuje duplikaci pracovních postupů, což uživatelům umožňuje efektivněji vytvářet varianty stávajících průvodců. Podobně i Scribe umožňuje duplikaci pracovních postupů a rychlou úpravu, což je ideální pro opakující se úkoly nebo akce.
🏆 Vítěz: Remíza. Oba nástroje efektivně řeší duplikace, snižují redundanci v dokumentaci a šetří drahocenný čas.
Sdílení obsahu
Sdílení obsahu vám umožňuje efektivně sdílet vaše návody s těmi správnými lidmi ve správném formátu. Koneckonců, dokumentování procesů je užitečné pouze tehdy, pokud je sdílíte s klíčovými zúčastněnými stranami!
Tango umožňuje uživatelům snadno sdílet dokumentaci prostřednictvím odkazů. Integruje se také s jinými systémy a platformami, což usnadňuje sdílení klíčových aktiv.
Scribe jde stejnou cestou a umožňuje uživatelům sdílet dokumentaci prostřednictvím odkazů a integrací. Klíčovým rozdílem je však jeho vestavěné cloudové úložiště, díky kterému je obsah ještě lépe sdíletelný. Scribe také umožňuje uživatelům vkládat obsah do jakékoli webové stránky.
🏆 Vítěz: Scribe získává korunu za svou všestrannost v oblasti sdílení obsahu.
Spolupráce
Spolupráce je nezbytná pro propojení týmů za účelem vytváření a správy procesní dokumentace.
Tango podporuje týmovou spolupráci tím, že umožňuje více lidem přistupovat, upravovat a spravovat příručky ve sdíleném pracovním prostoru. Zaměřuje se na integraci týmu, což zvyšuje produktivitu.
Ačkoli Scribe nabízí možnosti sdílení a úprav, tyto nástroje pro spolupráci jsou spíše základní než Tango.
🏆 Vítěz: Tango boduje svými specializovanými nástroji pro týmovou spolupráci, které usnadňují dokumentaci pracovních postupů týmu.
💡 Tip pro profesionály: Používejte sdílené složky k organizaci a spolupráci na návodech, aby měli všichni přístup k nejnovějším procesům. Vyzvěte zúčastněné strany, aby návody zkontrolovaly a podělily se o zpětnou vazbu, která pomůže k neustálému zlepšování.
Výstupní formáty
Ať už vytváříte interaktivní průvodce nebo videonávody, nástroj pro dokumentaci procesů musí být kompatibilní s těmito formáty, aby je mohl vůbec generovat. Taková kompatibilita s různými formáty umožňuje přístup k dokumentaci na různých platformách a vyhovuje různým preferencím uživatelů.
Tango generuje výstupy ve vizuálním a textovém formátu, takže je vhodné pro sdílení na webu a ve formátu PDF. Scribe však nabízí výstupy v několika formátech, jako jsou PDF, obrázky, cloudové průvodce a další materiály, díky čemuž oslovuje širší publikum.
🏆 Vítěz: Scribe vyhrává v této kategorii díky širší škále výstupů, které odpovídají preferencím uživatelů a specifickým potřebám a zároveň zlepšují přístupnost.
Přizpůsobení a branding
Funkce přizpůsobení a brandingu umožňují firmám upravovat a editovat dokumentaci tak, aby odpovídala jejich brandové identitě. To přidává nádech personalizace ke sdílení znalostí a tvorbě průvodců.
Zatímco Tango nabízí omezené možnosti přizpůsobení, které se zaměřují především na srozumitelnost a strukturu obsahu, Scribe vyniká v oblasti přizpůsobení. Umožňuje firmám začlenit loga, přidat barvy značky a přizpůsobit design tak, aby vytvořily podrobné průvodce, které jsou v souladu s pokyny značky.
🏆 Vítěz: Scribe zde vyniká díky svým jedinečným funkcím, které uživatelům umožňují vytvářet značkové a přizpůsobené průvodce, které jsou ideální pro profesionální použití.
Automatizace
Automatizace zefektivňuje proces dokumentace tím, že eliminuje nutnost ručního zadávání údajů.
Tango automaticky zaznamenává pracovní postupy a vyžaduje minimální zásahy uživatele k vytvoření podrobných interaktivních průvodců. Scribe sice také nabízí automatizaci, ale jeho proces vyžaduje více ručního zadávání a praktického monitorování pro přizpůsobení a úpravy.
🏆 Vítěz: Tango díky autonomnímu fungování založenému na automatizačních schopnostech.
Tango vs. Scribe na Redditu
Obrátili jsme se na Reddit, abychom pochopili názory uživatelů na diskusi o Scribe vs. Tango.
Pokud si na Redditu vyhledáte Scribe vs. Tango, zjistíte, že oba jsou výkonné nástroje, které si konkurují na stejné úrovni. Jeden uživatel však komentuje, že Tango se skvěle hodí pro některé věci:
Plánujeme však implementovat Tango pro následující účely:1. Kroky procesu tvorby videa2. Přehledy nových funkcí od týmů produktového managementu, vývoje a kontroly kvality (pro použití technickými redaktory)3. Rychlé návody pro zákaznickou podporu, které pomáhají klientům s konkrétními funkcemi
Plánujeme však implementovat Tango pro následující účely:1. Kroky procesu tvorby videa2. Přehledy nových funkcí od týmů produktového managementu, vývoje a kontroly kvality (pro použití technickými redaktory)3. Rychlé návody pro zákaznickou podporu, které pomáhají klientům s konkrétními funkcemi
Další uživatel podporoval Scribe:
Scribe jsme začali používat před pár měsíci. Páni, Scribe je skvělý. Je elegantní, jednoduchý a rychlý. Nejlepší na tom je, že můžete své poznámky vložit do ITG, Hudu nebo kamkoli jinam, a pokud je aktualizujete v Scribe, nemusíte se vracet a aktualizovat je všude jinde.
Scribe jsme začali používat před pár měsíci. Páni, Scribe je skvělý. Je elegantní, jednoduchý a rychlý. Nejlepší na tom je, že můžete své poznámky vložit do ITG, Hudu nebo kamkoli jinam, a pokud je aktualizujete v Scribe, nemusíte se vracet a aktualizovat je všude jinde.
Klíčové podobnosti odrážející se v uživatelských recenzích činí z Tango a Scribe vynikající volbu pro dokumentaci procesů, vytváření znalostní báze a sjednocování týmů.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Tango a Scribe
Pokud hledáte řešení, které přesahuje základní funkce, zvažte komplexnější možnost, jako je ClickUp.
ClickUp je aplikace pro vše, co souvisí s prací, která nahrazuje všechny vaše nesourodé nástroje a systémy jednotnou platformou. Nabízí komplexní sadu funkcí pro zefektivnění pracovních postupů, přípravu dokumentace, sdílení znalostí, zaškolování zaměstnanců a zvýšení produktivity.
ClickUp dokáže prakticky vše. Pokud vám něco chybí, můžete si vybrat z více než 1 000 integrací ClickUp, které tyto mezery vyplní.
Nejenže slouží k řízení úkolů, ale může být také jediným místem pro veškerou dokumentaci procesů/projektů. Je to nezbytný nástroj, který zajišťuje, že všichni mají stejné informace.
Nejenže slouží k řízení úkolů, ale může být také jediným místem pro veškerou dokumentaci procesů/projektů. Je to nezbytný nástroj, který zajišťuje, že všichni mají stejné informace.
Zde je několik důvodů, proč ClickUp vyniká jako skvělá alternativa k Scribe a Tango:
ClickUp má jednu výhodu: ClickUp Brain
ClickUp Brain je asistent využívající umělou inteligenci, který změní váš přístup k práci. Nabízí inteligentní návrhy, automatizaci úkolů a praktické rady, jak danou práci dokončit. Díky těmto schopnostem je ClickUp Brain interaktivním průvodcem, který vždy navrhne nejlepší postup.
Pokud dáváte přednost tradičnějšímu přístupu k dokumentaci procesů, ClickUp Brain generuje materiály jako SOP a průvodce. Pokud máte existující obsah, jako jsou audio nebo videoklipy, ClickUp Brain jej dokonce přepisuje, aby byl přístupnější a lépe prohledávatelný.
Ještě důležitější je, že díky němu mohou být informace v znalostní bázi lépe využitelné, protože vám umožňuje extrahovat klíčové poznatky a shrnout pokyny jediným příkazem. Použijte jej pro rychlejší rozhodování, rychlou akci a chytrou práci.
AI Notetaker od ClickUp pomáhá zaznamenávat klíčová rozhodnutí a úkoly během schůzek, zajišťuje uchování cenných informací a přiřazení odpovědností správným členům týmu. Propojením diskusí s relevantními úkoly a minulými rozhodnutími promění schůzky v produktivní součást pracovního postupu.
Jedná se o výkonný nástroj pro integrovanou dokumentaci. Umožňuje vám ukládat přepisy, zvukové soubory a shrnutí do soukromého dokumentu a označovat související poznámky ze schůzek pro snadné vyhledávání.
📮ClickUp Insight: Pouze 8 % používá nástroje pro správu projektů ke sledování akčních položek.
Podle výzkumu společnosti ClickUp hrozí přibližně 92 % pracovníků riziko, že přijdou o důležité informace kvůli roztříštěným informačním zdrojům na několika nesouvislých platformách. Abyste se vyhnuli zbytečnému přeskakování mezi platformami a přepínání kontextu, vyzkoušejte ClickUp, aplikaci, která vám poslouží pro veškerou práci.
➡️ Číst více: Jak co nejlépe využít AI pro inovace a efektivitu
ClickUp má výhodu č. 2: Dokumenty
ClickUp Docs je nástroj pro efektivní a snadné vytváření, spolupráci a sdílení dokumentů. ClickUp Docs je vysoce interaktivní a přizpůsobitelný, takže jej můžete používat podle svých potřeb – od interaktivních kontrolních seznamů po textové příručky.
Umožňuje také vkládat úkoly, přiřazovat komentáře a integrovat pracovní postupy přímo do dokumentace. Tím je zajištěno, že nic neunikne a veškerá vaše dokumentace je použitelná.
ClickUp má výhodu č. 3: Klipy
Funkce, které Scribe a Tango nabízejí jako samostatné nástroje, ClickUp Clips poskytuje jako jednu z MNOHA dalších funkcí! ClickUp Clips vám umožňuje nahrávat a sdílet videa přímo v ekosystému ClickUp.
Můžete jej použít k nahrávání tutoriálů a návodů nebo ke sdílení zpětné vazby. Díky schopnosti ClickUp Clips nahrávat obrazovky a sdílet videa již nemusíte pro stejnou práci využívat nástroje třetích stran!
Výhoda ClickUp č. 4: Propojené vyhledávání
ClickUp Connected Search umožňuje prohledávat celý váš technologický stack. Jako univerzální vyhledávací funkce vám pomáhá najít úkoly, dokumenty a konverzace v celém ekosystému ClickUp.
Použijte jej k tomu, aby vaše znalostní báze byla lépe prohledávatelná, navigovatelná a přístupná – klíčové vlastnosti, které eliminují překážky při výměně nápadů a informací.
💡 Tip pro profesionály: Propojené vyhledávání funguje napříč několika aplikacemi, včetně (ale nejen) Google Drive, Slack a Jira. Propojte své technologické nástroje a dosáhněte lepších výsledků!
ClickUp má výhodu č. 5: Šablony
Výše uvedené funkce jsou pádným důkazem všestrannosti ClickUp.
A jako by toho nebylo dost, máte k dispozici také šablony ClickUp, které vám pomohou rozjet projekty, aniž byste museli vynalézat kolo.
Ať už chcete vytvořit standardní operační postupy nebo zaškolit nové zaměstnance, tyto šablony připravené k okamžitému použití vám ušetří čas a zajistí konzistentnost ve všech ohledech.
➡️ Číst více: Jak týmy zvyšují svou produktivitu pomocí ClickUp
Automatizujte pro úspěch s ClickUp
To je vše k našemu srovnání Scribe a Tango. Použijte Scribe, pokud hledáte něco jednoduchého a levného pro vytváření podrobné dokumentace. Pokud chcete něco více zaměřeného na spolupráci a automatizaci, můžete se obrátit na Tango.
Pokud hledáte nástroj, který kombinuje to nejlepší z Scribe a Tango, aniž by se vám rozrostla sada nástrojů, ClickUp je tou správnou volbou.
ClickUp nabízí pokročilé funkce, jako je automatizace založená na umělé inteligenci, dynamické dokumenty, nahrávání obrazovky v reálném čase a nekonečné možnosti integrace. Navíc poskytuje šablony, takže můžete začít okamžitě!
Chcete sjednotit své nástroje a získat více než jen nástroj pro dokumentaci procesů? Zaregistrujte se na ClickUp a zažijte kouzlo!