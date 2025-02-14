Nejlepší alternativy Beautiful.ai pro dokonalé prezentace

Co dělá prezentaci skvělou? Vyleštěná vizuální stránka? Poutavý příběh?
Beautiful. ai, nástroj pro tvorbu prezentací založený na umělé inteligenci, zjednodušuje tvorbu snímků pomocí nástrojů drag-and-drop a rozvržení generovaných umělou inteligencí.
Ale je tu háček:
- 14denní bezplatná zkušební verze vyžaduje kreditní kartu a předplatné je drahé.
- Přednastavené vzory omezují kreativitu
- V porovnání s jinými nástroji je přizpůsobení nedostatečné.
Dobrá zpráva? Na trhu existují lepší alternativy, které nabízejí větší flexibilitu, chytřejší návrhy AI a plynulou spolupráci.
Tento průvodce představuje nejlepší prezentační nástroje založené na umělé inteligenci, které vám pomohou navrhovat, přizpůsobovat a prezentovat jako profesionálové. Pojďme na to! 🚀
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je stručný přehled nejlepších alternativ k Beautiful.ai:
- ClickUp (Nejlepší pro vytváření společných prezentací a pracovních postupů) ✅
- Prezi (nejlepší pro vytváření interaktivních obchodních prezentací) ✅
- Decktopus (nejlepší pro vytváření jednoduchých prezentací pro týmové schůzky) ✅
- Visme (nejlepší pro zachování konzistence značky v prezentacích) ✅
- Pitch (nejlepší pro týmové prezentace a spolupráci) ✅
- Microsoft PowerPoint (nejlepší pro vytváření klasických prezentací pro obchodní jednání) ✅
- Wonderslide: (Nejlepší pro vytváření firemních prezentací s designem značky) ✅
- Slides (nejlepší pro vytváření interaktivních prezentací pro vývojáře) ✅
- Keynote (nejlepší pro navrhování elegantních obchodních zpráv nebo návrhů) ✅
- Canva (nejlepší pro rychlé vytváření vizuálního obsahu) ✅
- Slidebean (nejlepší pro vytváření prezentací pro startupy) ✅
- Mentimeter (nejlepší pro prezentace a interaktivní živé ankety) ✅
- Xtensio (nejlepší pro vytváření obchodních dokumentů a prezentací) ✅
Co byste měli hledat v alternativách k Beautiful.ai?
Při výběru nejlepších alternativních nástrojů pro tvorbu prezentací s využitím umělé inteligence k Beautiful.ai se zaměřte na funkce, které zjednodušují proces návrhu a činí vaše prezentace interaktivními.
Zde je několik základních funkcí, které byste měli upřednostnit:
- Nástroje pro návrh založené na umělé inteligenci: Vyberte si prezentační software s asistentem umělé inteligence, který zefektivní proces návrhu, nabídne chytré návrhy rozvržení a nápady na obsah a ušetří vám čas při vytváření přehledných prezentací 👾
- Rozhraní typu drag-and-drop: Vyberte si intuitivní platformu, která vám umožní snadno vytvářet prezentace přetahováním prvků na místo, a to i na prázdné plátno 🕹️.
- Funkce pro spolupráci v reálném čase: Vyberte si nástroj, který podporuje spolupráci v reálném čase a umožňuje týmům brainstormovat nápady, upravovat snímky a hladce spolupracovat 🤝🏻.
- Knihovna šablon: Vyhledejte rozsáhlou knihovnu profesionálně navržených šablon, které vám pomohou rychle vytvářet úžasné prezentace a zároveň zachovat konzistenci značky 📚
- Interaktivní prvky: Upřednostněte prezentační nástroje, které vám umožní přidávat interaktivní funkce, jako jsou animace, přechody a klikatelné prvky, aby vaše prezentace byly poutavé a dynamické 🤹.
- Funkce bílé tabule: Zvažte nástroje s integrovanými bílými tabulemi, které vizualizují nápady, mapují obsah a vylepšují brainstormingové sezení 📋
- Možnosti exportu a sdílení: Hledejte nástroje s flexibilními možnostmi exportu (například PDF, PowerPoint nebo Google Slides) a snadným sdílením, aby byla vaše prezentace přístupná kdekoli 📂.
Nejlepší alternativy Beautiful.ai, které stojí za prozkoumání
Prozkoumejte nejlepší alternativ y k Beautiful.ai, které přinášejí pohodlí funkce drag-and-drop, pomáhají vám vytvářet úžasné vizuály a udržují vaši značku na špičce.
1. ClickUp (nejlepší pro vytváření společných prezentací a pracovních postupů)
ClickUp je komplexní aplikace pro práci , která kombinuje správu projektů, dokumenty a týmovou komunikaci, vše na jedné platformě – urychlené automatizací a vyhledáváním pomocí umělé inteligence nové generace. Přizpůsobuje se různým odvětvím a požadavkům, od správy malých osobních úkolů až po dohled nad složitými obchodními operacemi.
Ať už vedete tým, řídíte projekty nebo vytváříte poutavé prezentace, ClickUp zefektivňuje pracovní postupy, zvyšuje efektivitu a pomáhá vám udržet pořádek. 🦾
S ClickUp Whiteboards můžete do svých prezentací přidávat obrázky, kresby, vývojové diagramy a další vizuální prvky a učinit je tak vizuálně působivými a poutavými. Jedná se o skvělý pracovní prostor pro brainstorming nebo vytváření prezentací, které zaujmou vaše publikum. ✏️
Můžete například nakreslit interaktivní prodejní strategii, integrovat vizuální prvky pro vyprávění příběhů a snadno je sdílet se svými kolegy.
Můžete také navrhnout mapu zákaznické cesty nebo produktovou roadmapu a poté ji sdílet se svým týmem a získat okamžitou zpětnou vazbu. Díky funkci drag-and-drop je práce s nástrojem intuitivní a vaše nápady se plynule promítají na tabuli. Na tabuli můžete dokonce generovat obrázky pomocí umělé inteligence. 🧩
Potřebujete pomoc s přípravou obsahu pro tyto prezentace? ClickUp Brain vám pomůže jako kreativní AI asistent. Generuje osnovy prezentací, navrhuje snímky a dokonce poskytuje obsah přizpůsobený pro prodejní prezentace.
Pokud například připravujete prezentaci, ClickUp Brain vám pomůže napsat poutavý úvod, navrhne vizuální nápady a doporučí data, která podpoří vaše sdělení. V kombinaci s Whiteboards tak můžete navrhnout působivou prezentaci, kterou můžete ihned sdílet. 🤖
ClickUp také nabízí tisíce šablon pro zefektivnění vašich pracovních postupů. Například šablona ClickUp Presentation Template vám umožňuje snadno organizovat a navrhovat profesionální prezentace. Tato přizpůsobitelná šablona vám pomůže strukturovat vaše nápady, sledovat pokrok a spolupracovat s vaším týmem v reálném čase. 🌟
Toto se vám na nich bude líbit:
- Vytvořte si od začátku jasnou strukturu prezentace
- Využijte mechanismy zpětné vazby a získejte názory před finální prezentací.
- Sledujte všechny úkoly související s prezentací na jednom centrálním místě.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vizualizujte nápady pro prezentace společně s kolegy pomocí ClickUp Whiteboards.
- Připravujte prodejní prezentace, generujte nápady pro kampaně na sociálních médiích, pište blogy a e-maily pomocí ClickUp Brain.
- Zaznamenejte si nápady a obsah pro obchodní prezentace v ClickUp Docs.
- Vytvářejte seznamy úkolů a přidávejte připomenutí na později v ClickUp Notepad.
- Integrujte je s oblíbenými nástroji, jako jsou Google Workspace, Slack a další, pomocí ClickUp Integrations.
Omezení ClickUp
- Rozsáhlé funkce tohoto nástroje mohou být pro uživatele, kteří nejsou technicky zdatní, obtížné osvojit si.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na člena
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Naučte se, jak efektivně zakončit prezentaci, a vyzkoušejte tyto strategie:
- Přizpůsobte závěr tomu, co rezonuje s vaším publikem 👥
- Shrňte hlavní body a zdůrazněte své klíčové sdělení 🔑
- Na závěr se vraťte k úvodní myšlence, abyste dosáhli soudržného zakončení 🔄
- Podporujte otázky, diskuse nebo zpětnou vazbu, aby konverzace pokračovala 🤝
- Zefektivněte svůj pracovní postup při tvorbě prezentací a ohromte své publikum propracovanými vizuálními prvky a hladkou spoluprací díky využití ClickUp 📊.
2. Prezi (nejlepší pro vytváření interaktivních obchodních prezentací)
Prezi je přesvědčivou alternativou k Beautiful.ai pro jednotlivce a týmy, které hledají dynamické a poutavé prezentační nástroje. Na rozdíl od tradičních prezentačních nástrojů založených na snímcích nabízí Prezi nelineární styl prezentace, který vám umožňuje vytvářet prezentace z jednoho velkého plátna. To vám umožní přiblížit a oddálit obraz, abyste zdůraznili různé body, když chcete vytvořit propracované prezentace.
Tento nástroj také nabízí pokročilé funkce pro úpravy, profesionální šablony prezentací, integraci multimédií a nástroje AI, které vám pomohou uspořádat a oživit obsah. Jeho funkce pro spolupráci umožňují týmům navrhovat obchodní nabídky v reálném čase.
Nejlepší funkce Prezi
- Vytvářejte pohyblivé návrhy, aby byly prezentace interaktivní a poutavé.
- Integrace s platformami jako Zoom, Microsoft Teams a Slack
- Využijte pomoc umělé inteligence pro automatické návrhy rozvržení a animací.
Omezení Prezi
- Pro uživatele, kteří nejsou zvyklí na nelineární návrh prezentací, může být tento nástroj příliš složitý.
- Nástroje AI jsou ve srovnání s jiným prezentačním softwarem stále základní.
Ceny Prezi
Prezi má tři cenové sekce zaměřené na jednotlivce, studenty, pedagogy a týmy:
Pro jednotlivce
- Standard: 5 $/měsíc
- Plus: 19 $/měsíc
- Premium: 29 $/měsíc
Pro studenty a pedagogy
- EDU Plus: 4 $/měsíc
- EDU Pro: 8 $/měsíc
- EDU Teams: 19 $/měsíc na uživatele
Pro týmy
- Plus: 19 $/měsíc
- Premium: 29 $/měsíc
- Týmy: 39 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Prezi
- G2: 4,2/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
3. Decktopus (nejlepší pro vytváření jednoduchých prezentací pro týmové schůzky)
Pokud hledáte snadný a intuitivní způsob, jak vytvářet poutavé prezentace, aniž byste museli trávit hodiny navrhováním, zvažte Decktopus. Obsahuje přizpůsobitelné šablony, bot pro návrh prezentací a pokročilé funkce, jako je analytika, které vám pomohou vytvořit krásné sady snímků.
Tento nástroj pro tvorbu prezentací s umělou inteligencí také nabízí předem navržené motivy, které vám ušetří čas. Je obzvláště užitečný pro obchodní prezentace, vzdělávací obsah nebo interní týmové schůzky a lze jej integrovat s nástroji, jako je Google Sheets, pro prezentace založené na datech.
Nejlepší funkce Decktopus
- Využijte knihovnu profesionálních šablon a rychle začněte s prezentací.
- Využívejte spolupráci v reálném čase k vytváření prezentací s kolegy z týmu.
- Přidejte stockové fotografie, ikony a grafy pro vizuální vylepšení
Omezení Decktopus
- Má omezené možnosti přizpůsobení a úprav.
- Prezentační software neumožňuje export do formátu PDF a analýzu prezentací v rámci bezplatného tarifu.
Ceny Decktopus
- Navždy zdarma
- Roční přístup Pro: 24,99 $/měsíc
- Roční přístup pro firmy: 49,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Decktopus
- G2: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
🔎 Věděli jste, že... V roce 1982 byl představen VCN ExecuVision, první softwarový program pro zobrazování prezentací na obrazovce osobního počítače, který uživatelům umožňoval vybírat z knihovny obrázků doprovázejících text jejich prezentace.
4. Visme (nejlepší pro zachování konzistence značky v prezentacích)
S Visme získáte přístup k prezentačnímu softwaru, který vám umožní vytvářet prezentace s vaší značkou pomocí pokročilých funkcí pro úpravy. Zatímco Beautiful.ai se zaměřuje na automatizaci designu za účelem zefektivnění tvorby prezentací, Visme dává uživatelům větší kontrolu nad designovými prvky, což umožňuje vytvářet vysoce personalizované a jedinečné prezentace.
Profesionálně navržené šablony prezentací a nástroje založené na umělé inteligenci od společnosti Visme optimalizují proces tvorby prezentací. Kromě vytváření vizuálně atraktivních prezentací podporuje Visme také tvorbu různých typů vizuálního obsahu, včetně infografik, zpráv a grafiky pro sociální média, jako komplexní nástroj pro rozmanité potřeby v oblasti designu.
Nejlepší funkce Visme
- Zahrňte animace, vizualizace dat a interaktivní funkce, abyste zvýšili zapojení uživatelů.
- Začleňte do prezentací stockové fotografie, animace a ikony pro působivou vizuální stránku.
- Spolupracujte s týmy v reálném čase a sdílejte své prezentace bez problémů.
Omezení Visme
- Bezplatný tarif nabízí minimální úložný prostor (500 MB) a žádné stahování.
- Pokročilé funkce, jako je sada značky, vyžadují předplatné Pro.
Ceny Visme
- Navždy zdarma
- Starter: 29 $/měsíc
- Pro: 59 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Visme
- G2: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 700 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Chcete-li vytvořit úspěšnou prezentaci pro klienta, postupujte podle těchto kroků, abyste udělali dojem a uzavřeli obchod:
- Proveďte průzkum a naplánujte prezentaci, abyste pochopili potřeby klienta 🕵🏼♂️
- Vytvořte z prezentace marketingový trychtýř, který bude provázet klienta na jeho cestě 📈
- Využijte vizuálně poutavý obsah k efektivnímu vyprávění svého příběhu 🎨
- Podporujte oboustrannou komunikaci pro lepší propojení a porozumění 💬
- Stanovte jasné další kroky, abyste svou prezentaci mohli s jistotou uzavřít 📌
5. Pitch (nejlepší pro týmové prezentace a spolupráci)
Další silnou alternativou k Beautiful.ai je Pitch, prezentační nástroj, který kombinuje jednoduchost a design a umožňuje dosáhnout rychlých a vizuálně ohromujících výsledků. Díky intuitivnímu rozhraní umožňuje Pitch uživatelům vytvářet elegantní, efektivní prezentace v duchu značky.
Díky funkcím pro spolupráci je tento nástroj ideální pro práci s týmy v reálném čase a optimalizuje proces úprav a sdílení prezentací. Ať už představujete nápad, prezentujete data nebo se domlouváte s týmem, Pitch vám umožní snadno vytvářet poutavé snímky.
Nejlepší funkce
- Vytvářejte snímky pomocí více než 100 hotových šablon přizpůsobených pro různé případy použití.
- Spolupracujte se svým týmem v reálném čase a zrychlete tak úpravy a zpětnou vazbu.
- Získejte jednotné prezentace díky sdílené sadě nástrojů pro značku
Omezení nabídky
- Méně možností tvarů a menší rozmanitost návrhů grafů než u ostatních nástrojů v seznamu.
- Nepodporuje vkládání obsahu třetích stran.
Ceny za prezentaci
- Navždy zdarma
- Pro: 25 $/měsíc
- Podnikání: 100 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze
- G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 30 recenzí)
6. Microsoft PowerPoint (nejlepší pro vytváření klasických prezentací pro obchodní jednání)
Kdo by neznal Microsoft PowerPoint?
PowerPoint je jedním z nejznámějších a nejpoužívanějších prezentačních nástrojů, což z něj činí spolehlivou alternativu k Beautiful.ai. PowerPoint, známý svými rozsáhlými funkcemi a všestranností, umožňuje uživatelům vytvářet prezentace s úplnou kontrolou nad designem. Navíc, na rozdíl od mnoha webových nástrojů, podporuje offline úpravy, což je ideální pro uživatele s omezeným přístupem k internetu.
Navrhujte vizuálně poutavý obsah pro obchodní prezentace, výukové lekce nebo kreativní projekty. Díky funkcím, jako jsou přizpůsobitelné šablony, animace, přechody a spolupráce v reálném čase, vám PowerPoint pomáhá efektivně sdělovat nápady a zanechat trvalý dojem. Ať už prezentujete data pomocí grafů nebo vkládáte videa pro vyprávění příběhů, PowerPoint se přizpůsobí vašim potřebám.
Nejlepší funkce Microsoft PowerPoint
- Navrhujte pomocí AI nástroje Microsoft Copilot a vytvářejte rozvržení a vizuální prvky na základě vašeho obsahu.
- Zahrňte vylepšení pomocí nástroje Presenter Coach.
- Na rozdíl od mnoha webových prezentačních programů můžete prezentace snadno upravovat offline.
Omezení aplikace Microsoft PowerPoint
- Uživatelé musí svou práci pravidelně ručně ukládat, aby nedošlo ke ztrátě jejich pokroku.
- Ve srovnání s jinými nástroji má omezené možnosti společné úpravy.
Ceny Microsoft PowerPoint
- Navždy zdarma
- Placené tarify zahrnuté v balíčku Microsoft 365
Hodnocení a recenze Microsoft PowerPoint
- G2: 4,7/5 (více než 20 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
7. Wonderslide (nejlepší pro vytváření firemních prezentací s designem značky)
Pro elegantní a efektivní způsob vytváření profesionálních prezentací nabízí Wonderslide uživatelsky přívětivou a všestrannou designovou platformu. Wonderslide umožňuje uživatelům nahrát základní návrh, který pak jeho neuronová síť rychle přemění na propracovanou prezentaci, čímž výrazně snižuje čas a úsilí obvykle potřebné pro návrh.
Dále zjednodušuje vytváření nových prezentací tím, že poskytuje přizpůsobitelné šablony, rozsáhlou knihovnu obrázků a možnosti značkového designu.
Nejlepší funkce Wonderslide
- Získejte přístup k rozsáhlé knihovně obrázků s rozmanitými vizuálními prvky a ikonami, které vylepší vaše snímky.
- Nahrajte vlastní obrázky a vyberte vhodná písma a barvy, které se automaticky přizpůsobí pokynům značky.
- Exportujte prezentace jako plně editovatelné soubory pptx kompatibilní s PowerPointem a Google Slides.
Omezení Wonderslide
- Vysoce specifické úpravy designu mohou vyžadovat ruční úpravy po exportu.
- V základním tarifu je omezeno stažení na tři snímky týdně.
Ceny Wonderslide
- Platba podle skutečného využití: 25 $ jako jednorázová platba
- Pro plán: 9,99 $/měsíc
- Plán pro podniky: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Wonderslide
- G2: N/A
- Capterra: N/A
8. Slides (nejlepší pro vytváření interaktivních prezentací pro vývojáře)
Slides je prezentační nástroj, který kombinuje uživatelsky přívětivé funkce s pokročilými možnostmi přizpůsobení. Funguje výhradně v cloudu a umožňuje uživatelům vytvářet, upravovat a prezentovat z jakéhokoli zařízení bez nutnosti stahování nebo instalace. Uživatelsky přívětivé rozhraní a řada přizpůsobitelných šablon doplňují tuto přístupnost.
Jednou z vynikajících funkcí Slides je jeho open-source formát, který uživatelům umožňuje přístup k úplnému zdrojovému kódu jejich prezentací.
Nejlepší funkce Slides
- Vložte interaktivní obsah, aby byly snímky poutavé, pomocí iFrames nebo živých vložených prvků.
- Přizpůsobte prezentace pomocí HTML/CSS a dosáhněte tak profesionálního vzhledu na míru.
- Pomocí poznámek řečníka a dálkového ovládání můžete prezentace přednášet živě bezchybně.
Omezení Slides
- Pro pokročilé přizpůsobení je nutné, aby uživatelé ovládali HTML/CSS.
- Žádná vestavěná knihovna animací kromě vlastního CSS
Ceny Slides
- Light: 7 $/měsíc
- Pro: 14 $/měsíc
- Tým: 28 $/měsíc za dva uživatele
- Plán pro podniky: Individuální ceny
Hodnocení a recenze prezentací
- G2: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
9. Keynote (nejlepší pro navrhování elegantních obchodních zpráv nebo návrhů)
Keynote, charakteristický prezentační software společnosti Apple, je výkonný nástroj pro vytváření vizuálně úchvatných prezentací, což z něj činí skvělou bezplatnou alternativu k Beautiful. ai.
Keynote, známý svým elegantním a intuitivním designem, nabízí profesionálně navržené šablony, animace a přechody, které zvyšují kvalitu každé prezentace. Jeho rozhraní typu drag-and-drop zajišťuje snadné použití a je vhodné jak pro začátečníky, tak pro zkušené profesionály. Vytvářejte a upravujte prezentace na Macu, iPadu nebo iPhonu, přičemž všechny změny se automaticky synchronizují přes iCloud.
Nejlepší funkce Keynote
- Získejte animace a přechody v kinematografické kvalitě, jako je Magic Move, a vytvořte poutavé vizuální efekty.
- Používejte nástroje pro nahrávání prezentací s komentářem
- Upravujte prezentace na různých zařízeních bez ztráty pokroku
Omezení Keynote
- Je k dispozici pouze pro uživatele Apple a také nenabízí mnoho možností exportu.
- Exportované soubory často ztrácejí části grafiky nebo animací.
Ceny Keynote
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze Keynote
- G2: 4,4/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
10. Canva (nejlepší pro rychlé vytváření vizuálního obsahu)
Canva, známá svým rozhraním typu drag-and-drop, je nástroj pro tvorbu obsahu založený na umělé inteligenci, který uživatelům umožňuje navrhovat vizuálně poutavé prezentace s minimálním úsilím. Nabízí širokou škálu přizpůsobitelných šablon, fontů, obrázků a animací, které uspokojí osobní i profesionální potřeby.
Využijte prostředí pro společné navrhování Canva hned od prvního návrhu. Spolupracujte v reálném čase na vytváření, úpravách a kontrole prezentací a zefektivněte tak pracovní postupy jak u malých projektů, tak u velkých kampaní. Integrace Canva s nástroji jako Slack a Google Drive navíc zvyšuje přístupnost a použitelnost.
Nejlepší funkce Canva
- Získejte přístup k předem navrženým šablonám přizpůsobeným různým potřebám pro rychlý start projektů.
- Vytvářejte úžasné animace pro prezentace nebo sociální média s Magic Animate
- Přizpůsobte si fonty a barevná schémata navržená nástrojem AI tak, aby ladily s vaší značkou.
Omezení Canva
- Některé funkce, jako pokročilé animace a sady značek, vyžadují předplatné Pro.
- Bezplatná verze má omezenou kapacitu úložiště (5 GB) pro nahrané soubory.
Ceny Canva
- Navždy zdarma
- Canva Pro: 6 € měsíčně na osobu
- Canva Teams: 9 € měsíčně na osobu
- Canva Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Canva
- G2: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 12 000 recenzí)
11. Slidebean (nejlepší pro vytváření prezentací pro startupy)
Slidebean je ideální pro startupy, podnikatele, pedagogy a profesionály, kteří chtějí vizuálně poutavé prezentace, zprávy nebo vzdělávací prezentace, aniž by museli trávit hodiny navrhováním designu. Umožňuje uživatelům soustředit se na obsah a plynule uspořádat vizuální prvky.
Jedinečným aspektem Slidebean je jeho rozsáhlá knihovna přizpůsobitelných šablon, včetně prezentací úspěšných společností, jako jsou Airbnb a Uber. Tyto šablony poskytují uživatelům osvědčené rámce, na kterých mohou stavět.
Nejlepší funkce Slidebean
- Sledujte analytické údaje a informace o tom, jak diváci interagují s prezentacemi.
- Převádějte surová data do grafů pomocí umělé inteligence a prezentujte informace jasně a vizuálně.
- Automatizujte brandingové motivy pro konzistentní a profesionální prezentaci
Omezení Slidebean
- Nenabízí žádný bezplatný tarif a má vysoké náklady na předplatné.
- Slidebean má ve srovnání s konkurencí malou grafickou knihovnu.
Ceny Slidebean
- Starter: 8 $/měsíc
- Accelerate: 99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Slidebean
- G2: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 50 recenzí)
12. Mentimeter (nejlepší pro prezentace a interaktivní živé ankety)
S Mentimeterem proměníte své prezentace v interaktivní zážitky díky hlasování v reálném čase, kvízům, slovním mrakům a otázkám a odpovědím.
Na rozdíl od Beautiful.ai, které se zaměřuje na automatizaci návrhu snímků, Mentimeter klade důraz na interaktivitu. Hodí se tedy pro pedagogy, organizátory akcí a obchodní profesionály, kteří chtějí podpořit aktivní účast během prezentací.
Nejlepší funkce Mentimeteru
- Během prezentací provádějte živé ankety a sbírejte zpětnou vazbu od publika v reálném čase.
- Okamžitě vizualizujte příspěvky publika pomocí dynamických slovních mraků.
- Navrhujte kvízy, aby byly prezentace poutavé a vzdělávací.
Omezení Mentimeteru
- Jeho bezplatný účet je omezen na dvě otázky a pět kvízů na prezentaci.
- Méně možností přizpůsobení designu ve srovnání s Beautiful.ai a dalšími
Ceny Mentimeter
- Navždy zdarma
- Základní: 17,99 $/měsíc na uživatele
- Pro: 24,99 $/měsíc na uživatele
- Plán pro podniky: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Mentimeter
- G2: 4,7/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (90+ recenzí)
13. Xtensio (nejlepší pro vytváření obchodních dokumentů a prezentací)
Xtensio je webová platforma, která týmům umožňuje vytvářet, spravovat a sdílet interaktivní dokumenty, prezentace a webové stránky, což z ní činí univerzální alternativu k Beautiful.ai. Je ideální pro startupy, marketéry, designéry a malé týmy, které hledají jednoduchý způsob, jak efektivně vytvářet profesionální materiály.
Platforma nabízí spolupráci v reálném čase v rámci soukromého dashboardu s vaší značkou, což je ideální pro týmy, které společně vytvářejí, upravují a sdílejí dokumenty jako responzivní odkazy nebo soubory PDF.
Nejlepší funkce Xtensio
- Kombinujte vizuální prvky a data s grafy, videi a formuláři pro interaktivní komunikaci.
- Získejte různé možnosti sdílení, včetně živých webových odkazů, digitálních prezentací a exportovatelných souborů PDF/PNG.
- Udržujte konzistenci značky přizpůsobením fontů, barev a rozvržení ve všech dokumentech.
Omezení Xtensio
- Jeho analytický panel není tak přesný jako jiné specializované nástroje.
- Bezplatný tarif zahrnuje pouze 100 MB úložného prostoru pro obrázky.
Ceny Xtensio
- Navždy zdarma
- Solo Lite: 12 $/měsíc na uživatele
- Plus: 25 $/měsíc pro dva uživatele
- Business: 99,99 $/měsíc pro pět uživatelů
Hodnocení a recenze Xtensio
- G2: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
Optimalizujte proces tvorby prezentací bez námahy s ClickUp!
Vytvoření poutavé prezentace je klíčové při oslovování vašeho týmu nebo zainteresovaných stran. Beautiful.ai sice nabízí jednoduchost, ale postrádá pokročilé funkce, jako je konzistence značky, plynulá spolupráce a flexibilní export.
Pro výkonnější řešení ClickUp jde nad rámec základního designu. Brainstormujte s tabulemi, generujte obsah během několika sekund pomocí AI a spolupracujte v reálném čase na zpětné vazbě a revizích. Navíc můžete spravovat celý svůj pracovní postup pomocí automatizace a pokročilého sledování. 🏆Jste připraveni vylepšit své prezentace a projekty? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!