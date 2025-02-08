10 nejlepších generativních AI nástrojů pro podniky, které změní práci v roce 2025

V dnešní době se generativní AI nástroje pro podniky změnily z „příjemného doplňku“ na nástroje zásadního významu.
S globálními výdaji na AI, které by měly letos dosáhnout 307 miliard dolarů a podle odhadů vzrůst na 632 miliard dolarů, je jejich role nepopiratelná. 📈
Ale tady je háček: s velkou mocí přichází i větší kontrola. Vedoucí pracovníci podniků a IT odborníci musí najít rovnováhu mezi transformačním potenciálem a nekompromisním dodržováním předpisů a bezpečností.
Abychom vám pomohli, shromáždili jsme nejlepší generativní aplikace AI, které kombinují průlomové inovace s neochvějnou spolehlivostí.
Nejprve se podívejme, na co se zaměřit při výběru ideálního generativního AI nástroje pro vaši firmu.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je náš výběr nejlepších generativních AI nástrojů:
1. ClickUp: Nejlepší pro produktivitu a inovace v podnicích založené na umělé inteligenci
2. OpenAI: Nejlepší pro multimodální AI s textovými, obrazovými a budoucími zvukovými funkcemi
3. Google Cloud Vertex AI: Nejlepší pro vývoj AI připravený pro podnikové použití
4. Služba Microsoft Azure OpenAI: Nejlepší pro škálování AI s robustním zabezpečením
5. Cohere: Nejlepší pro modely AI v přirozeném jazyce s pokročilými možnostmi přizpůsobení
6. Anthropic: Nejlepší pro etické systémy umělé inteligence s pokročilými schopnostmi uvažování
7. GitHub Copilot: Nejlepší pro produktivitu vývojářů založenou na AI a inteligentní kódování
8. Glean AI: Nejlepší pro správu znalostí a vyhledávání napříč aplikacemi
9. Stability AI: Nejlepší pro přizpůsobení open-source modelů AI a generativní AI
10. NVIDIA AI: Nejlepší pro vysoce výkonné výpočty a GPU akcelerovanou AI
Co byste měli hledat v generativním AI nástroji pro podniky?
Výběr správné generativní platformy AI přesahuje rámec nejnovějších technologií; jde o to vybrat takovou, která se snadno přizpůsobí vašemu pracovnímu toku.
Zde je několik věcí, které je třeba zvážit:
- Přizpůsobení: Hledejte nástroj, který je přizpůsoben vašim pracovním postupům a specifickým potřebám vašeho odvětví a který vám umožní upravit funkce a nastavení pro maximální efektivitu.
- Škálovatelnost: Vyberte si řešení, které se dokáže přizpůsobit vašemu podnikání a zvládne rostoucí objem dat, uživatelů a úkolů.
- Zabezpečení dat: Upřednostňujte nástroje s robustním šifrováním, certifikacemi souladu s předpisy (např. GDPR, HIPAA) a bezpečným ukládáním dat, které chrání citlivé obchodní informace.
- Snadná integrace: Vyberte si nástroj, který se snadno propojí s vaším stávajícím softwarovým vybavením a systémy, čímž minimalizujete narušení během implementace.
- Podpora a školení: Vyberte si nástroj s komplexní podporou, jako jsou zdroje pro zaškolení, výukové programy a interakce se zákazníky, aby se váš tým mohl rychle zorientovat.
10 nejlepších generativních AI nástrojů pro podniky
Prozkoumejte tyto špičkové nástroje umělé inteligence, které jsou navrženy tak, aby se vyvíjely spolu s potřebami vašeho podnikání – od implementace řízení podnikových projektů po zlepšení rozhodování a další.
1. ClickUp (nejlepší pro produktivitu a inovace v podnicích založené na umělé inteligenci)
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, zjednodušuje vaše pracovní postupy díky své jednotné inteligenci pracovního prostoru.
Například řešení ClickUp Enterprise AI Solutions integruje správu projektů a znalostí pro větší týmy s podnikovou úrovní zabezpečení, včetně SSO a souladu s HIPAA.
Zde je několik příkladů, jak vám tato platforma ušetří čas a pomůže vám dosáhnout více:
🚀 Projektové řízení založené na umělé inteligenci
AI agenti ClickUp analyzují historická data projektů, aby zjednodušili budoucí pracovní postupy tím, že:
- Nabízí chytré návrhy při přidělování úkolů na základě pracovní zátěže týmu.
- Informujte svůj tým o aktuálním stavu projektu v reálném čase.
- Poskytují přehled o časových plánech projektů, termínech a potenciálních úzkých místech.
- Automatizace připomínek pro kontrolu a aktualizaci dokumentů
- Posílení spolupráce díky integraci s řešeními ClickUp Whiteboards, ClickUp Docs a ClickUp Chat.
🚀 Vylepšené řízení znalostí
Nativní AI asistent platformy, ClickUp Brain, se učí z vašich aktivit v pracovním prostoru, aby postupem času zlepšoval relevanci informací, které vyhledává.
Stručně řečeno, neuronová síť AI zvyšuje vaši produktivitu tím, že:
- Syntetizujte obsah z úkolů, dokumentů a diskusí a vytvořte centrální centrum znalostí.
- Vypracování a shrnutí článků znalostní báze pro stručné přehledy
- Generování programů schůzek a zápisů pro lepší organizaci a následné kroky
- Automatizace pracovních postupů a akcí pomocí přirozeného jazyka pro spouštěče a podmínky
- Psaní nebo odpovídání na e-maily související s úkoly přímo z ClickUp
Nejlepší funkce ClickUp
- Interaktivní otázky a odpovědi vám umožňují klást otázky a získávat okamžité, kontextové odpovědi prostřednictvím vyhledávání v týmových prostorech, projektech a dokumentech.
- Asistent pro psaní s umělou inteligencí poskytuje role-specifické podněty pro generování obsahu a pomáhá vám vytvářet úkoly nebo dokumenty přímo z generovaného obsahu.
- Automatické generování úkolů umožňuje vytváření dílčích úkolů generovaných umělou inteligencí a automatických souhrnů projektů pomocí přirozeného jazyka.
- Kontextový překlad a lokalizace překládají obsah za účelem zlepšení přístupnosti a komunikace v různých jazycích v rámci projektů.
Omezení ClickUp
- Početné nástroje a nastavení mohou být zpočátku ohromující.
- Funkce sledování času může být poněkud náročná na zvládnutí.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za uživatele a měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
ClickUp nám nejen umožňuje zůstat efektivní, ale také nám pomáhá být informovaní, přinášet inovace a vytvářet přidanou hodnotu pro naše klienty.
ClickUp nám nejen umožňuje zůstat efektivní, ale také nám pomáhá být informovaní, přinášet inovace a vytvářet přidanou hodnotu pro naše klienty.
2. OpenAI (nejlepší pro multimodální AI s textovými, obrazovými a budoucími zvukovými funkcemi)
OpenAI nabízí jazykové modely, jako jsou GPT-4 a GPT-4o, které využívají zpracování přirozeného jazyka ke zjednodušení úkolů, jako je tvorba obsahu a vývoj chatbotů. Jeho nově uvedená série O1 využívá „řetězové uvažování” k logickému a sekvenčnímu zpracování informací.
ChatGPT, vlajkový nástroj společnosti OpenAI, centralizuje tyto funkce pro intuitivní podnikovou komunikaci a díky šablonám AI zajišťuje konzistentní výstupy.
Nejlepší funkce OpenAI
- Multimodální model GPT-4 nabízí pokročilou AI, která zpracovává text, obraz, zvuk a kód.
- API na podnikové úrovni poskytuje škálovatelnou infrastrukturu pro rychlou integraci AI do složitých úkolů a pracovních postupů.
- Přizpůsobitelné AI uvažování pomáhá doladit modely pomocí proprietárních dat a vytvářet inteligentní systémy.
- Porozumění kontextu v reálném čase pomáhá generovat reakce podobné lidským.
Omezení OpenAI
- Kvalita odpovědí se může výrazně lišit, zejména v době špičky.
- Prémioví uživatelé se stále setkávají s omezením počtu zpráv (např. 25 zpráv za hodinu pro GPT-4).
Ceny OpenAI
- ChatGPT Zdarma Plus: 20 $/měsíc Pro: 200 $/měsíc Tým: 30 $/měsíc na uživatele Podnik: Ceny na míru
- OpenAI API Cena za token: Liší se podle zvoleného modelu
- Cena za token: Liší se podle zvoleného modelu
Hodnocení a recenze OpenAI
- G2: 4,6/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 70 recenzí)
💡Tip pro profesionály: Kombinujte použití ChatGPT s automatizačními nástroji a zvyšte tak svou produktivitu. ChatGPT lze například nastavit tak, aby automaticky vytvářel návrhy odpovědí nebo návrhů, které se spustí na základě událostí, jako jsou dotazy nových klientů nebo dokončení úkolů.
3. Google Cloud Vertex AI (nejlepší pro vývoj AI připravený pro podnikové použití)
Google Cloud Vertex AI poskytuje jednotné vývojové prostředí pro vytváření, nasazování a škálování řešení AI v různých odvětvích. Snadno se také integruje s rozsáhlými datovými službami Google, jako jsou BigQuery a Dataflow, které vám pomáhají spravovat a analyzovat velké datové sady.
Nejlepší funkce Google Cloud Vertex AI
- Poskytuje jednotné integrované prostředí pro celý životní cyklus strojového učení (ML).
- Nabízí přístup k více než 160 základním modelům, včetně Gemini od Google, open-source modelů jako Gemma a partnerských modelů jako Claude 3.
- Podporuje jak AutoML (trénování modelů bez kódu), tak vlastní trénovací data.
- Umožňuje vstupní uvažování s pokročilými generativními funkcemi AI, jako je prompt engineering.
Omezení Google Cloud Vertex AI
- Mohou nastat problémy s pomalým startem, kdy aplikace po určité době nečinnosti reagují se zpožděním.
- Uživatelé hlásí nedostatečnou dokumentaci, zejména pokud jde o sdílení domén.
Ceny služby Google Cloud Vertex AI
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Google Cloud Vertex AI
- G2: 4,3/5 (více než 480 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
🤖 Věděli jste, že: Google Cloud Vertex AI zjednodušuje proces vývoje pro datové vědce a inženýry strojového učení tím, že k trénování modelů strojového učení vyžaduje o 80 % méně řádků kódu.
4. Služba Microsoft Azure OpenAI (nejlepší pro škálování AI s robustním zabezpečením)
Služba Microsoft Azure OpenAI Service integruje pokročilé jazykové modely OpenAI s robustní cloudovou infrastrukturou Microsoft Azure a pomáhá organizacím vyvíjet, nasazovat a škálovat inteligentní řešení AI s bezpečností a kompatibilitou na podnikové úrovni.
Nejlepší funkce služby Microsoft Azure OpenAI Service
- Poskytuje přístup k pokročilým modelům AI, včetně GPT-4o, GPT-4, GPT-3. 5-Turbo a DALL-E.
- Nabízí soukromé síťové propojení, odpovědné filtrování obsahu AI a řízení přístupu na základě rolí, čímž zajišťuje ochranu dat a dodržování předpisů.
- Pomáhá vám vyladit předem vycvičené modely pomocí proprietárních dat a vytvářet specializovaná řešení umělé inteligence.
- Podporuje různé případy použití, včetně generování obsahu, sémantického vyhledávání a porozumění přirozenému jazyku.
Omezení služby Microsoft Azure OpenAI
- Některé modely jsou k dispozici pouze v určitých regionech.
- Přechod z veřejného OpenAI na řešení společnosti Microsoft by mohl být plynulejší.
Ceny služby Microsoft Azure OpenAI Service
- Standard (na vyžádání): Platíte podle skutečného využití
- Provisioned a Batch API: Ceny na míru
Hodnocení a recenze služby Microsoft Azure OpenAI Service
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🤖 Věděli jste, že: Studie o dopadu a budoucnosti AI zdůrazňují její transformační potenciál, přičemž se předpokládá, že generativní AI se v příštím desetiletí stane trhem v hodnotě 1,3 bilionu dolarů.
5. Cohere (nejlepší pro modely AI v přirozeném jazyce s pokročilými možnostmi přizpůsobení)
Cohere nabízí učící se jazykové modely přizpůsobené pro různé úkoly NLP, včetně generování textu, klasifikace a shrnování. Jeho podpora více modelů zajišťuje flexibilitu pro různé případy použití a aplikace AI.
Navíc jeho etický přístup k AI klade důraz na transparentnost, což z něj činí spolehlivou volbu jak pro podniky, tak pro vývojáře.
Nejlepší funkce Cohere
- Poskytuje podrobné možnosti jemného doladění s podporou až 16 000 znaků kontextu.
- Nabízí modely rodiny Command, které podporují více jazyků a použití, včetně konverzačních agentů a analýzy sentimentu.
- Poskytuje bezpečnostní rámce s pokročilými kontrolami přístupu a schopností zakotvit výstupy AI ve vlastních organizačních datech.
- Podporuje nasazení na více cloudových platformách, včetně Oracle GenAI Service a AWS Bedrock.
Omezení Cohere
- Model někdy selhává při klasifikaci textu a produkuje nesprávné výsledky.
- Uživatelské rozhraní a uživatelský zážitek agenta by mohly být uživatelsky přívětivější.
Ceny Cohere
- Bezplatná úroveň
- Cena za token: Liší se podle zvoleného modelu
Hodnocení a recenze Cohere
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
6. Anthropic (nejlepší pro etické systémy umělé inteligence s pokročilými schopnostmi uvažování)
Společnost Anthropic se věnuje vývoji bezpečných, interpretovatelných a eticky zaměřených systémů umělé inteligence , které upřednostňují odpovědný technologický pokrok.
Nejlepší funkce Anthropic
- Implementuje jedinečnou metodiku trénování AI, která zakotvuje etické principy přímo do chování modelu.
- Nabízí modely Claude AI s kontextovým porozuměním, které jsou schopné zvládat složité úlohy vyžadující uvažování.
- Poskytuje interpretovatelnost modelů, což vám pomáhá kontrolovat a porozumět obchodním procesům rozhodování AI.
- Vyvíjí systémy umělé inteligence s integrovanými bezpečnostními opatřeními, které proaktivně minimalizují potenciálně škodlivé výstupy.
Antropické omezení
- Claude nemá rozsáhlé datové školení, což někdy vede k neúplné generaci obsahu.
- Uživatelé hlásili, že rychle dosáhli limitů bezplatného používání, přičemž hranice těchto limitů nebyly jasně stanoveny.
Ceny Anthropic
- Claude. ai plány Zdarma Pro: 20 $/měsíc Tým: 30 $/měsíc na uživatele Podnik: Ceny na míru
- Plány Anthropic API Bezplatná úroveň Cena za token: Liší se podle zvoleného modelu
- Bezplatná úroveň
- Cena za token: Liší se podle zvoleného modelu
Hodnocení a recenze Anthropic
- G2: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡Rychlý tip: Vytvořte firemní politiku AI, která se bude zabývat etickými riziky spojenými s technologiemi GenAI, jako jsou porušení ochrany osobních údajů a znehodnocení dat.
7. GitHub Copilot (nejlepší pro produktivitu vývojářů založenou na AI a inteligentní kódování)
GitHub Copilot je pokročilý asistent pro kódování založený na umělé inteligenci, který zvyšuje produktivitu vývojářů tím, že nabízí kontextovou podporu při kódování v rámci vývoje podnikového softwaru.
Copilot, založený na modelu Codex od OpenAI, navrhuje relevantní úryvky kódu, funkce a algoritmy přizpůsobené konkrétnímu projektu.
Nejlepší funkce GitHub Copilot
- Nabízí navrhování funkcí na více řádcích a generování kódu v reálném čase, což vývojářům pomáhá psát složité segmenty kódu rychleji.
- Lze připojit k několika editorům kódu a rozhraním, včetně Visual Studio Code, JetBrains IDE a GitHub. com
- Přizpůsobuje se individuálním stylům kódování a preferencím v průběhu času, čímž zlepšuje relevanci a přesnost svých návrhů.
- Poskytuje správu zásad na podnikové úrovni, řízení přístupu, sledování využití a podrobné auditní protokoly.
Omezení GitHub Copilot
- Jako cloudový nástroj vyžaduje Copilot pro optimální výkon stabilní připojení k internetu.
- Existují obavy ohledně bezpečnosti kódu, zejména pokud jde o licencování a potenciální problémy s autorskými právy.
Ceny GitHub Copilot
- Zdarma
- Pro: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 19 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 39 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze GitHub Copilot
- G2: 4,5/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
Zajímavost: Vývojáři mohou pomocí GitHub Copilot odesílat tweety přímo ze svých IDE. Po zadání komentářů souvisejících s API Twitteru dokáže Copilot vygenerovat požadované úryvky kódu, čímž propojuje sociální média s pracovními postupy při programování.
8. Glean AI (nejlepší pro správu znalostí a vyhledávání napříč aplikacemi)
Glean AI je podniková platforma pro správu znalostí, která transformuje přístup k informacím v organizaci prostřednictvím funkcí vyhledávání s ohledem na kontext a využívajících umělou inteligenci .
Nejlepší funkce Glean AI
- Nabízí integraci s více než 100 obchodními aplikacemi, což umožňuje jednotné vyhledávání a získávání znalostí.
- Poskytuje bezpečné, kontextově specifické výsledky vyhledávání , které respektují správu dat v organizaci.
- Využívá pokročilou technologii znalostního grafu k poskytování přizpůsobených výsledků vyhledávání na základě rolí uživatelů a projektů.
- Umožňuje inteligentní automatizaci opakujících se úkolů a řešení složitých dotazů v oblasti inženýrství, podpory a prodeje.
Zjistěte omezení AI
- S efektivním používáním platformy je spojena určitá míra učení.
- Výsledky vyhledávání mohou být někdy málo relevantní, zejména u složitých dotazů.
Ceny Glean AI
- Ceny na míru
Získejte hodnocení a recenze AI
- G2: 4,8/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡Tip pro profesionály: Chcete-li maximalizovat efektivitu a minimalizovat náklady, zvažte integraci předem připravených API rozhraní AI do svých stávajících nástrojů a využijte AI jako službu (AIaaS) bez nutnosti další infrastruktury nebo znalostí programování.
9. Stability AI (nejlepší pro přizpůsobení open-source modelů AI a generativní AI)
Stability AI je open-source nástroj generativní AI zaměřený na demokratizaci pokročilých technologií AI v různých modalitách. Pomáhá vám přijmout flexibilní modely AI přizpůsobené vašim potřebám, ať už pro generování kreativního obsahu, syntézu dat nebo jiné inovativní aplikace.
Nejlepší funkce Stability AI
- Nabízí komplexní generativní modely umělé inteligence pokrývající oblasti obrazu, videa, zvuku a jazyka.
- Poskytuje liberální licenční modely , které umožňují komerční i nekomerční použití, s možnostmi vlastního hostingu a integrace do podnikového prostředí.
- Poskytuje přizpůsobivé modely umělé inteligence, jako je Stable Diffusion 3. 5, které generují vysoce kvalitní obrázky na základě textových podnětů.
- Umožňuje nasazení v podnicích prostřednictvím hlavních cloudových platforem jako AWS.
Omezení Stability AI
- Modely vyžadují značné výpočetní zdroje a hardwarové specifikace.
- Může mít potíže s generováním složitých obrázků v různých stylech.
Ceny Stability AI
- Nekomerční licence: zdarma
- Komunitní licence: zdarma
- Podniková licence: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Stability AI
- G2: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡Tip pro profesionály: Při výběru mezi LLM a generativní AI přizpůsobte nástroj svým konkrétním cílům. LLM použijte pro přesnost při úkolech s velkým množstvím textu a generativní AI řešení pro kreativní pracovní postupy.
10. NVIDIA AI (nejlepší pro vysoce výkonné výpočty a AI akcelerovanou GPU)
Technologie GPU NVIDIA AI poskytuje vysoce výkonné výpočetní zdroje, které pomáhají organizacím trénovat a nasazovat pokročilé modely AI. Podporuje různé aplikace, jako je hluboké učení, zpracování přirozeného jazyka, počítačové vidění a robotika, a pomáhá optimalizovat procesy napříč odvětvími.
Ekosystém NVIDIA navíc zahrnuje nástroje jako TensorRT pro optimalizaci inferencí a NVIDIA Deep Learning SDK, které zjednodušují vývoj aplikací AI.
Nejlepší funkce NVIDIA AI
- Poskytuje komplexní infrastrukturu AI zahrnující hardware (GPU), software (AI frameworky) a služby.
- Nabízí mikroslužby NVIDIA NIM, které zkracují dobu nasazení aplikací AI a podporují integraci napříč cloudovými platformami jako AWS, Google Cloud a Azure.
- Je kompatibilní s populárními frameworky ML a deep learningu, jako jsou TensorFlow a PyTorch, a nabízí vývojářům flexibilitu.
- Poskytuje produkční platformy AI s robustními bezpečnostními protokoly, stabilitou API a komplexní podporou.
Omezení umělé inteligence NVIDIA
- Nastavení a správa platformy může být složitá, zejména pro týmy bez hlubokých znalostí v oblasti umělé inteligence nebo IT.
- Umělá inteligence je optimalizována pro grafické procesory NVIDIA s omezenou flexibilitou u alternativních hardwarových platforem.
Ceny NVIDIA AI
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze NVIDIA AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Zajímavost: Historické údaje o tržbách odhalily, že více než 50 % celkových příjmů společnosti NVIDIA pochází z jejího podnikání v oblasti datových center, což zdůrazňuje strategický posun směrem k řešením umělé inteligence a cloud computingu.
Aktivujte inteligentní pracovní prostor s umělou inteligencí pomocí ClickUp Brain
Zavedení generativních systémů AI učiní vaše pracovní postupy plynulejšími, rychlejšími a propojenějšími než kdykoli předtím. Ale buďme upřímní – většina nástrojů na trhu řeší pouze jeden problém najednou.
Právě v tom může být ClickUp užitečný.
Správce úkolů AI a Brain od ClickUp se spojily, aby vytvořily kouzelnou kombinaci – od multitaskingu po brainstorming nápadů, automatizaci úkolů a udržování vašich projektů na správné cestě, to vše na jedné platformě.
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a robustním nástrojům pro spolupráci se ClickUp přizpůsobí vašim potřebám.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a změňte způsob, jakým pracujete s umělou inteligencí, která roste s vámi.