Jak vytvořit diagram koncepční mapy (s příklady)

Správa všech roztříštěných detailů, aby vaše projekty zůstaly na správné cestě a byly dobře organizované, může být obtížná.
Ať už se jedná o úkoly, rozsah nebo závislosti, potřebujete řešení, které vnáší pořádek do chaosu a zajišťuje hladký průběh vašich projektů.
A právě zde přichází na řadu diagram konceptuální mapy. 🙂
Koncepční mapování si představte jako vizuální nástroj pro ilustraci souvislostí mezi složitými myšlenkami a jejich vztahem k vašemu klíčovému konceptu.
Ať už jste pedagog, student nebo obchodní profesionál, konceptuální mapy vám pomohou vizualizovat myšlenky a uspořádat je tak, abyste lépe porozuměli konkrétnímu tématu a naučili se propojovat myšlenky pro smysluplné učení.
Čtěte dál a dozvíte se, jak vytvořit konceptuální mapy pro znázornění myšlenek. Podělíme se také o několik šablon konceptuálních map, které mohou projektoví manažeři využít ve svých každodenních pracovních postupech.
Co je to diagram koncepční mapy?
Koncepční mapa je vizuální nástroj, který ilustruje souvislosti mezi souvisejícími myšlenkami a koncepty. Pomocí spojovacích čar nebo šipek ukazuje, jak jsou tyto myšlenky propojeny.
Vizuální znázornění konceptů vyšší úrovně na koncepční mapě usnadňuje zdůraznění toho, jak jednotlivé části fungují společně. Týmy pracující na kreativních nápadech ji používají jako grafický nástroj k zobrazení smysluplných souvislostí mezi různými nápady.
Nejlepší na tom je, že použití většiny konceptových map pro řešení problémů a generování nápadů se rozšiřuje i na oblasti vzdělávání, zdravotnictví, správy znalostí a plánování projektů.
Koncepční mapy vs. myšlenkové mapy
Mind mapy i konceptuální mapy jsou vizuální nástroje, které slouží k uspořádání informací a pomáhají vám s tvorbou nápadů. Je tedy běžné, že se mind mapy a konceptuální mapy zaměňují.
Liší se však strukturou, účelem a přístupem. Zde je stručný přehled toho, jak se konceptuální mapa liší od myšlenkové mapy. Chcete-li se dozvědět více o myšlenkových mapách, přečtěte si přehled ClickUp Mind Maps.
|Myšlenkové mapy
|Koncepční mapy
|Zaměřeno na jednu hlavní myšlenku nebo problém
|Zobrazuje vzájemné souvislosti v rámci daného tématu
|Čáry spojují podtémata a související pojmy.
|Šipky představují vztahy mezi pojmy.
|Volná forma podporuje zachycení různých myšlenek a abstraktních konceptů.
|Hierarchická struktura, která zachycuje nejrelevantnější a nejdůležitější informace
|Ideální pro rychlé vytváření nápadů a brainstorming
|Ideální pro hloubkovou analýzu a propojení více vzájemně souvisejících myšlenek.
Další informace: 25 příkladů myšlenkových map pro strukturování informací ✏️
Základy konceptových map
Nyní, když rozumíte rozdílu mezi konceptovými mapami a myšlenkovými mapami, je čas se do konceptových map ponořit hlouběji.
Podívejme se na všechny výhody konceptuálního mapování.
Výhody konceptuálního mapování
- Získejte podrobný přehled: Při vytváření koncepčních map se ponoříte do detailů daného tématu, abyste zmapovali všechna podtémata a myšlenky související s hlavním konceptem. Tato technika tvorby nápadů je podobná získání přehledu spolu s propojenými detaily.
- Uspořádejte velké myšlenky: Umožňuje vám vzít roztříštěné myšlenky a vizuálně je uspořádat do přehledného a srozumitelného diagramu.
- Porozumění vztahům mezi myšlenkami: Koncepční mapy ukazují, jak spolu souvisí různé myšlenky a části. Mapování koncepčního diagramu vám umožní vizualizovat vztahy a souvislosti, které by vám jinak mohly zcela uniknout.
- Získejte inovativní poznatky: Když začnete propojovat různé oblasti mapy pomocí křížových odkazů, často to vede k novým kreativním nápadům, na které jste předtím nepomysleli.
- Zapamatujte si více informací: Koncepční mapy s vizuálními prvky, jako jsou tvary a spojovací čáry, zlepšují zapamatování a vzpomínání v procesu učení ve srovnání s verbální komunikací.
Koncepční mapa usnadňuje pochopení složitých informací, propojení myšlenek a získání kreativních nápadů.
Základní prvky koncepční mapy
Koncepty
Koncepty jsou stavebními kameny konceptuální mapy. Jsou to tvary, které vidíte v diagramu a které představují vzorce nebo myšlenky.
Hierarchická struktura
Koncepční mapy mají hierarchickou strukturu, která vás vede od obecných pojmů k pojmům konkrétním.
V horní části máte obecné pojmy. Čím níže se dostáváte, tím jsou věci konkrétnější a podrobnější.
Propoziční struktura
Propozice propojují pojmy. Skládají se ze dvou nebo více pojmů propojených pomocí praktických spojovacích slov. Tato struktura tvoří základ pro budování nových znalostí.
Křížové odkazy
Křížové odkazy propojují pojmy v různých částech mapy. Ukazují, jak se propojují myšlenky z různých oblastí, a podněcují tak kreativitu.
Propojování slov/frází
Tyto spojky jsou lepidlem, které drží vše pohromadě. Nacházejí se na čarách mezi pojmy a říkají vám, jak spolu souvisejí. Jsou krátké a výstižné a často obsahují sloveso, jako například „způsobuje“ nebo „vyžaduje“.
Hlavní otázka
Každý diagram koncepční mapy potřebuje vodicí otázku, která nastaví rámec pro to, co se snažíte zjistit. Umístěte ji přímo nahoru, aby vás udržela na správné cestě při procházení mapou.
Jako příklad si ukážeme, jak byla vytvořena struktura konceptuální mapy zákaznické cesty.
Koncepční mapování vám pomůže identifikovat zkušenosti zákazníků v různých kontaktních bodech a poskytne přehled o tom, co se děje v jednotlivých fázích cesty. Váš tým to může použít jako výchozí bod pro rozhodování a plánování akcí.
Typy koncepčních map
Základní prvky všech diagramů koncepčních map jsou jednoduché – pojmy a souvislosti –, ale tyto mapy mohou mít různé podoby, aby vyhovovaly různým účelům.
Podívejme se na čtyři hlavní typy diagramů koncepčních map a situace, ve kterých je každý z nich nejužitečnější.
1. Spider mapping
Tato kreativní koncepční mapa připomíná pavučinu – existuje ústřední myšlenka, která se rozvětvuje do souvisejících konceptů v radiálním vzoru.
V této variantě konceptuálního mapování se podtémata mohou dále rozvětvovat na menší témata, čímž vzniká hierarchická struktura.
Kdy jej použít: Spider mapping je užitečný pro rozvedení jedné myšlenky nebo tématu.
- Vzdělávání: Učitelé mohou pomocí pavoučích map rozložit složité předměty pro studenty.
- Podnikání: Profesionálové mohou brainstormovat nápady pro produkty.
- Zdravotnictví: Odborníci ve zdravotnictví mohou organizovat symptomy pacientů a jejich anamnézu.
2. Mapování hierarchie
Tato koncepční mapa znázorňuje pořadí nebo strukturu prvků, podobně jako organizační schéma ve společnosti. Ukazuje úrovně autority a role v rámci systému.
Kdy jej použít: Hierarchické mapování můžete použít k pochopení prvků systému a jejich hierarchického uspořádání.
- Vzdělávání: Pedagogové mohou ilustrovat struktury akademických kateder.
- Podnikání: Personální manažeři mohou vizualizovat hierarchické vztahy a struktury týmů.
- Zdravotnictví: Správci mohou znázornit role zdravotnických pracovníků v rámci zařízení.
3. Vytváření vývojových diagramů
Flowcharting, obecně uznávaný jako posloupnost kroků, ilustruje průběh procesu. Šipky zde označují různé možnosti nebo akce, podobně jako v situaci, kdy ovládáte výsledky.
Kdy jej použít: Flowcharting můžete použít k pochopení procesu nebo k rozhodnutí.
- Vzdělávání: Studenti a profesoři mohou pomocí vývojových diagramů nastínit experimenty nebo historické události.
- Podnikání: Manažeři mohou mapovat pracovní procesy, aby zefektivnili provoz v podnikatelském světě.
- Zdravotnictví: Sestry mohou dokumentovat postupy péče o pacienty pomocí vývojových diagramů.
4. Mapování systému
Systémová mapa zobrazuje vzájemné propojení mezi různými částmi konceptu. Můžete zde najít symboly jako „+“ nebo „-“, které označují pozitivní nebo negativní korelace. Tento diagram konceptuální mapy může vypadat jako složitá síť souvisejících příkladů.
Kdy jej použít: Když chcete pochopit dynamiku systému nebo týmu.
- Vzdělávání: Studenti analyzují vztahy příčiny a následku.
- Podnikání: Marketingoví analytici mohou zkoumat faktory ovlivňující chování spotřebitelů.
- Zdravotnictví: Vědci mohou zkoumat faktory přispívající k vypuknutí nemocí a vyvíjet intervenční strategie.
Jak vytvořit diagram koncepční mapy
Kreativita a designové myšlení jsou dvě základní předpoklady, které musíte mít, než začnete vytvářet konceptuální mapy.
Kreativita
Kreativita vám pomáhá najít jedinečné souvislosti mezi myšlenkami a vidět věci jinak. Umožňuje vám důkladně prozkoumat dané téma a zachytit všechny nuance a složitosti.
Designové myšlení
Při navrhování kroku koncepční mapy zvažte, jak bude vypadat – použijte barvy, tvary a rozvržení, aby byla snadno srozumitelná. Použitím principů designového myšlení můžete vytvořit koncepční mapu, která efektivně sděluje informace a zaujme diváky.
Pokud splňujete tyto požadavky, můžete pokračovat.
Tip pro profesionály💡: Můžete použít virtuální tabule ClickUp Whiteboards k brainstormingu a vytváření koncepčních map se svým týmem. Týmová práce FTW!
Podrobný návod k vytvoření koncepční mapy
1. Určete svůj hlavní koncept
Prvním úkolem při vytváření koncepční mapy je určit ústřední myšlenku nebo téma, které chcete podrobně prozkoumat.
Tento základní koncept bude tvořit základ vaší mapy a pomůže vám identifikovat a uspořádat všechny související koncepty, které z něj vycházejí.
Pokud se například jako projektový manažer snažíte porozumět efektivním strategiím time managementu, začněte svou koncepční mapu hlavním výrazem „time management“.
Můžete také položit vodicí otázku, například „Jak mohu efektivněji spravovat svůj čas?“.
Naopak, více konceptů povede k nepřehlednému konceptuálnímu diagramu, který bude pro váš tým nebo publikum obtížně srozumitelný.
Zvažte použití softwaru pro virtuální tabuli k vytváření a strukturování znalostí a ke společnému mapování konceptů. Tento software dokáže zpracovat diagramy, vývojové diagramy a rámce, které váš tým používá.
Například nástroj Whiteboards od ClickUp umožňuje vašemu týmu vytvářet a volně pracovat na kreativním plátně. Podporuje vaše týmy od nápadu až po realizaci. Vytvářejte konceptuální mapy, označujte každou myšlenku nebo úkol barevným kódem a převádějte je na proveditelné úkoly v rámci ClickUp.
2. Seskupte propojené pojmy
Nyní je čas zapojit volné myšlení a brainstorming, abyste si zapsali co nejvíce nápadů a podkonceptů souvisejících s vaším hlavním tématem.
Neomezujte své myšlení. Zvažte svůj hlavní koncept z různých úhlů a prozkoumejte související souvislosti.
Při mapování těchto souvisejících myšlenek můžete objevit nové kreativní cesty, které jste zpočátku nezvažovali.
Nechte volně plynout svou kreativitu s šablonou koncepční mapy ClickUp, přizpůsobitelnou a pro začátečníky vhodnou šablonou, která propojuje vaše myšlenky s příbuznými koncepty, vizualizuje vzájemné propojení všech prvků a organizuje a shrnuje vaše nápady.
Výhody použití této šablony k uspořádání myšlenek, vytvoření vztahů mezi dvěma koncepty a sledování pokroku jsou následující:
- Poskytuje strukturovaný rámec pro vizualizaci složitých informací.
- Identifikuje vztahy mezi myšlenkami, procesy a koncepty
- Analyzuje data a vyvozuje smysluplné závěry
- Umožňuje vám spolupracovat se zainteresovanými stranami na kreativním konceptu.
3. Definujte vztahy mezi pojmy a použijte spojovací slova
Vzhledem k tomu, že kolem vašich hlavních myšlenek může existovat síť podmyšlenek a souvisejících konceptů, definujte vztahy mezi nimi.
Pro doplnění kontextu použijte spojovací slova/fráze, abyste přidali více obsahu pro každý vztah.
Jakmile vytvoříte mapu v nástroji pro tvorbu koncepčních map, zeptejte se sami sebe:
- Dává tento návrh a rozvržení koncepční mapy smysl?
- Mohu přeskupit prvky pro větší přehlednost?
- Hodí se každý prvek na své místo?
- Mohu přidat spojovací frázi, která bude tento vztah vyjadřovat?
4. Přidejte vizuální prvky, jako jsou barvy a ikony
Prolomte monotónnost přidáním barev a ikon, abyste odlišili jednotlivé oblasti ve své koncepční mapě.
Trik spočívá v použití konkrétních barev pro konkrétní doménu, zejména u složitých konceptů.
Například, jak je vidět v této šabloně bublinové mapy ClickUp, podkategorie hlavní myšlenky může být označena žlutě, adjektivum popisující podkategorii fialově a výsledek zeleně.
Tip pro profesionály💡: Pokud máte velké množství složitých dat, šablona Bubble Map v ClickUp vám pomůže identifikovat vzorce, které by jinak mohly zůstat nepovšimnuté.
5. Propojte je se svými pracovními postupy
Nyní víte, jak kreslit koncepční mapy pomocí nástroje ClickUp Whiteboards a předem připravených šablon.
Jakmile vytvoříte konceptuální mapu, můžete ji propojit se svými pracovními postupy v softwaru pro správu projektů ClickUp.
Nyní vytvořte logické cesty mezi úkoly, které lze několika kliknutími upravovat, mazat nebo přeskupovat.
Tip pro profesionály💡: Zvažte použití funkce ClickUp Proofing pro spolupráci na myšlenkových mapách a koncepčních mapách pro vaše projekty vývoje softwaru.
Pro usnadnění brainstormingu doporučujeme používat šablony myšlenkových map ClickUp. Jelikož jsou přizpůsobitelné, lze je snadno upravit tak, aby sloužily také k vytváření koncepčních map.
Nejjednodušší je šablona Simple Mind Map od ClickUp – nástroj pro vizualizaci vašich myšlenek a úkolů. Přetahujte prvky, přesouvejte je a dvojitým kliknutím upravujte text. Tato šablona má rozbalitelné a sbalitelné vrstvy pro přidávání poznámek, nápadů a spolupráci s vaším týmem v reálném čase.
Další informace: Jak vytvořit myšlenkovou mapu v aplikaci Word?
Koncepční mapy a styly učení
Vizuální typy: Vizuální typy se nejlépe učí pomocí grafických znázornění. Koncepční mapy vizuálně propojují informace, což pomáhá při jejich organizaci a zpracování.
Například student historie vizuálně mapuje klíčové události a osobnosti.
Kinestetici: Kinestetici se učí prostřednictvím praktických činností. Pomocí konceptuálních map mohou prohloubit své porozumění tím, že fyzicky uspořádají pojmy a vytvoří mezi nimi souvislosti.
Například při studiu anatomie mohou přesouvat označené karty představující systémy těla.
Auditivní typy: Auditivní typy vstřebávají informace prostřednictvím poslechu. I když jsou mapy vizuální, auditivní typy je mohou používat tím, že vyslovují své myšlenky.
Například student literatury může použít konceptuální mapy k diskusi o tématech a motivech.
Studenti zaměřeni na čtení/psaní: Tito studenti vynikají ve zpracování psaného textu. Koncepční mapy dokážou uspořádat rozsáhlé koncepty do snadno čitelných formátů a usnadňují shrnutí obsahu.
Například student psychologie může vytvořit mapu shrnující klíčové teorie a jejich zastánce.
Koncepční mapy v různých oblastech
Vzdělávání
Pro učitele
- Podporujte spolupráci: Během skupinového projektu mohou učitelé požádat studenty, aby spolupracovali na koncepční mapě, aby efektivně uspořádali své myšlenky a příspěvky.
- Podporujte kritické myšlení: Studenti mohou pomocí konceptuální mapy ilustrovat vztahy mezi historickými událostmi nebo biologickými funkcemi, což podporuje hlubší pochopení příčin a následků.
Pro studenty
- Ideace: Studenti mohou použít šablonu koncepční mapy k uspořádání svých myšlenek a podnícení kreativity. Například při brainstormingu pro projekt v oblasti obnovitelné energie mohou zmapovat různé zdroje a technologie, aby generovali nové nápady.
- Rychlá revize: Koncepční mapy usnadňují rychlé opakování studijního materiálu. Například pokud se chystá test z dějepisu, koncepční mapa důležitých událostí může pomoci rychle si osvěžit klíčové body.
Podnikání
- Strategické plánování: Mapování cílů a záměrů pomáhá vedoucím pracovníkům vytvářet důkladné plány. Zainteresované strany mohou pomocí koncepční mapy nastínit dlouhodobé cíle a strategie.
- Řízení projektů: Koncepční mapy objasňují podrobnosti projektu pro lepší plánování a realizaci. Projektoví manažeři mohou pomocí koncepční mapy vysvětlit rozsah projektu, úkoly a závislosti.
- Tvorba a přenos znalostí: Organizace mohou pomocí nástroje pro tvorbu koncepčních map vytvářet firemní politiky a postupy.
Zdravotnictví
- Vzdělávání pacientů: Vizuální znázornění pomocí koncepčních map zlepšuje porozumění pacientů ohledně zdravotních stavů, léčby a pokynů pro péči.
- Analýza léčby: Mapování symptomů, diagnóz a možností léčby pro efektivní analýzu a vyhodnocení složitých lékařských případů
Vytvářejte konceptuální mapy pomocí ClickUp
Nyní, když jste viděli příklady koncepčních map a rozumíte jejich použití, je čas vytvořit si vlastní. I když jste začátečník, můžete rychle začít s předem připravenými přizpůsobitelnými šablonami koncepčních map ClickUp.
Ať už chcete upravit rozložení, přidat nebo odebrat prvky, nebo přizpůsobit design tak, aby odpovídal vašemu osobnímu stylu, ClickUp vám poskytuje flexibilitu a zároveň oživuje vaše klíčové koncepty.
Mapy se vytvářejí v nástroji ClickUp Whiteboards, který je přizpůsobitelný, sdíletelný a skvěle se hodí pro spolupráci na dálku.
Začněte svou cestu s konceptovými mapami tím, že se zdarma zaregistrujete na ClickUp.
Často kladené otázky (FAQ)
1. Jaké jsou čtyři typy koncepčních map?
Mezi čtyři typy koncepčních map patří:
- Pavoučí mapy: Centrální myšlenka se rozvětvuje do souvisejících konceptů v radiálním vzoru.
- Hierarchické mapy: Zobrazení úrovní autority a rolí v rámci systému
- Flowcharting: Zobrazuje posloupnost kroků, které ukazují, jak proces postupuje.
- Systémové mapy: Vizualizace vzájemných souvislostí mezi různými částmi konceptu
2. Jak strukturovat koncepční mapu?
Chcete-li efektivně strukturovat koncepční mapu, začněte s hlavním konceptem nebo tématem uprostřed. Poté můžete rozvětvit související podtémata nebo myšlenky a propojit je čarami nebo šipkami.
3. Jaké jsou 3 složky koncepční mapy?
Tři hlavní součásti koncepční mapy jsou:
- Koncepty: Myšlenky, témata nebo pojmy znázorněné v kruzích nebo rámečcích.
- Propojovací čáry/šipky: Tyto prvky propojují pojmy a ukazují jejich vzájemné vztahy.
- Propojovací fráze/slova: Tyto fráze, napsané na propojovacích čarách, objasňují konkrétní vztah mezi propojenými pojmy.