10 alternativ k Excalidraw pro spolupráci na tabuli

Vzpomínáte na ty staré dobré časy, kdy se týmy scházely v zasedacích místnostech, vymýšlely geniální nápady a diskutovaly o projektech na tabulkách?
S rozvojem práce na dálku a hybridní práce se spolupráce v reálném čase přesunula z fyzických tabulek na virtuální. Virtuální tabule, jako je Excalidraw, jsou skvělými nástroji pro vyjádření vašich nápadů a brainstorming s vašimi týmy.
Excalidraw však nemusí být vhodný pro každého kvůli určitým omezením. Například můžete vytvářet pouze jeden výkres najednou, což omezuje rozsah diskuse. Někteří uživatelé také shledávají, že nástroji chybí integrace.
Pokud tedy hledáte spolehlivou alternativu k Excalidraw, jste na správném místě. Pojďme se podívat na 10 nejlepších alternativ k Excalidraw a jejich funkce.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je 10 alternativ k Excalidraw, z nichž každá je vhodná pro jiné potřeby:
- ClickUp – Nejlepší pro komplexní řízení projektů a spolupráci
- Draw.io – Nejlepší bezplatný webový nástroj pro tvorbu diagramů
- Mural – Nejlepší pro vizuální spolupráci a brainstorming
- FigJam – Nejlepší pro týmovou spolupráci a interaktivní sezení
- Lucidchart – Nejlepší pro vytváření vývojových diagramů, wireframů a myšlenkových map
- Aplikace InVision – Nejlepší pro prototypování designu a tvorbu wireframů
- Jamboard – Nejlepší pro integraci s Google Workspace
- Collaboard – Nejlepší volba pro bezpečné online tabule s důrazem na ochranu soukromí
- Miro – Nejlepší volba pro komplexní online práci s tabulemi a týmové pracovní postupy
- DrawIsland – Nejlepší pro rychlé náčrtky a jednoduché diagramy
Na co byste se měli zaměřit při výběru alternativ k Excalidraw?
Používání online tabule se může zdát dost jednoduché. Pokud si ale vyberete takovou s nepraktickým rozhraním, může vám to práci zkomplikovat. Zde je několik důležitých faktorů, které musíte zvážit při hledání alternativ k Excalidraw:
- Spolupráce v reálném čase: Zkontrolujte funkce, jako je simultánní editace, možnost chatu, komentáře k přidělení úkolů a živé sledování kurzoru
- Uživatelská přívětivost: Vyberte si nástroj, který je intuitivní a snadno se v něm orientuje. Uživatelsky přívětivé rozhraní zajišťuje efektivní pracovní postupy a zkracuje dobu potřebnou k osvojení si nástroje pro vás i váš tým
- Přizpůsobení: Hledejte alternativy, které nabízejí přizpůsobitelné šablony, barevná schémata a tvary
- Bezpečnost a ochrana soukromí: Upřednostňujte nástroje, které nabízejí šifrování typu end-to-end, aby byla vaše data chráněna
- Cena: Zhodnoťte celkové náklady na alternativní nástroje s ohledem na jednorázové poplatky za předplatné i počáteční výdaje za doplňkové funkce
10 nejlepších alternativ k Excalidraw, které můžete použít
Podívejme se na 10 nejlepších alternativ k Excalidraw pro lepší spolupráci v pracovním prostředí. Od pokročilých funkcí vizualizace až po možnosti rychlého přizpůsobení – tyto nástroje nabízejí vše, co váš tým potřebuje k realizaci nápadů.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro řízení projektů, která pomáhá rozptýleným týmům efektivně spolupracovat, pracovat chytřeji a šetřit čas. Funkce Whiteboard v ClickUp poskytuje flexibilní pracovní prostor pro brainstorming, plánování a realizaci projektů. Můžete kreslit, propojovat nápady, psát poznámky a přidávat obrázky a odkazy pro efektivní spolupráci.
Samotné nápady však nestačí. Musíte je převést do konkrétních akcí. Právě v tom vám pomohou myšlenkové mapy ClickUp – sladí úkoly a nápady.
Myšlenkové mapy můžete použít k vytváření nápadů, strategií, plánů a agilních pracovních postupů. Pomohou vám zjednodušit úkoly tím, že rozloží složité projektové plány a propojí závislosti. Například šablona ClickUp Processes Map Whiteboard Template je připravená k použití a přizpůsobitelná šablona, která je skvělá i pro začátečníky. Umožní vám snadno sdělit procesy týmu pomocí vizuální reprezentace. Můžete také přizpůsobit stavy, pole a dokonce i zobrazení.
Pokud chcete procesy ještě více zjednodušit, použijte šablonu ClickUp Process Flow Chart. Pomůže vám vizualizovat každodenní procesy a snadno sledovat průběh úkolů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vizuální spolupráce v reálném čase: Sdílejte nápady a poznámky a sledujte aktivitu všech členů týmu, abyste mohli koordinovat činnosti
- Propojte úkoly a nápady: Snadno plánujte a organizujte své nápady a úkoly pomocí myšlenkových map ClickUp. Můžete vytvářet myšlenkové mapy na základě úkolů nebo uzlů a snadno uspořádat své projekty přetahováním větví do logických cest
- Přizpůsobte si správu úkolů: Překlenujte propast mezi nápadem a realizací tím, že budete vytvářet úkoly ClickUp přímo ze svých tabulek. Přizpůsobte si svůj pracovní prostor přidáním různých konvencí pro různé typy úkolů
- Získejte sdílené odkazy: Sdílejte tabule s klienty nebo partnery mimo váš pracovní prostor, i když nemají účet ClickUp
- Využijte předem připravené šablony: Vyzkoušejte šablony tabule připravené k okamžitému použití pro vytváření pracovních postupů a vývojových diagramů, mapování konceptů, reverzní brainstorming a brainwriting
- Propojte své technologie: Rychlý přístup k informacím z ClickUp, propojených aplikací nebo lokálního disku pomocí funkce univerzálního vyhledávání ClickUp
- Formátování tabulek: Vytvářejte interaktivní tabulky formátováním textu pomocí bannerů, nadpisů a zvýraznění. Pomocí panelu nástrojů můžete také přidávat prvky, jako jsou tvary a spojovací prvky.
Omezení ClickUp
- Pro některé uživatele je pochopení fungování tabulek ClickUp Whiteboards spojeno s určitou náročností na osvojení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Draw.io
Draw.io je univerzální nástroj pro tvorbu vývojových diagramů a online návrhový software, který se používá hlavně v aplikacích Atlassian, jako jsou Confluence a Jira.
Můžete vytvářet síťové diagramy, vývojové diagramy, wireframy a mnoho dalšího. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní s mnoha tvary, ikonami a možnostmi přizpůsobení patří mezi nejoblíbenější alternativy k Excalidraw.
Nejlepší funkce Draw.io
- Pomocí funkce vyhledávání tříd najděte relevantní diagramy pro vizualizaci pracovních postupů
- Ukládejte soubory diagramů na jakékoli cloudové platformě
- Spolupracujte s více členy týmu v reálném čase pomocí sdílených kurzorů
- Snadno poskytujte zpětnou vazbu přidáváním komentářů k obrázkům
Omezení Draw.io
- Při importu některých typů souborů můžete narazit na potíže
- Při používání v prohlížeči může docházet ke zpoždění softwaru
Ceny Draw.io
- Zdarma: 30denní zkušební verze
- Cloud: 20 $ měsíčně pro 20 uživatelů a 532,50 $ měsíčně pro 2000 uživatelů
- Data Center: 6 000 $ pro 500 uživatelů a 10 000 $ pro 2 000 uživatelů, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Draw.io
- G2: 4,4/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
3. Mural
Mural je virtuální plátno, na kterém můžete s týmem v reálném čase brainstormovat, řešit problémy a vizuálně organizovat nápady.
Tento nástroj vám umožňuje vytvářet a upravovat různé prvky, jako jsou poznámkové lístky, obrázky a kresby. Navíc můžete snadno nakreslit diagramy pro vizuální spolupráci. Nabízí přizpůsobená řešení tabulek pro týmy zabývající se designem, výrobou, inženýrstvím, inovacemi a prodejem, čímž eliminuje potřebu více aplikací pro spolupráci v rámci celé organizace.
Nejlepší funkce Muralu
- Přidávejte nápady nebo úkoly jako poznámkové lístky nebo textová pole
- Ovládejte přístup ke spolupráci pomocí nastavení pouze pro prohlížení, úpravy a moderátora
- Změňte barvy textu a poznámek, abyste vytvořili skupiny a identifikovali vzorce
- Přidávejte ikony, GIFy a obrázky díky integraci s Unsplash
Omezení Muralu
- Možná vám integrace s jinými aplikacemi budou připadat omezující
- Sledování komentářů při práci s více členy týmu může být náročné
Ceny Mural
- Zdarma: Navždy
- Team+: 12 $ měsíčně na uživatele
- Business: 17,99 $ měsíčně na uživatele, fakturováno ročně
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Mural
- G2: 4,6/5 (více než 1 365 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 120 recenzí)
4. FigJam
FigJam, vyvinutý společností Figma, je další alternativou k Excalidraw, která týmům umožňuje brainstormovat, kreslit diagramy, navrhovat strategie a vytvářet vývojové diagramy a agilní pracovní postupy.
Pomáhá vytvářet projektové plány, mapy zákaznické cesty a časové osy projektů. Můžete poskytovat zpětnou vazbu v reálném čase pomocí audio chatu a živého chatu. FigJam také nabízí integraci AI pro automatizaci časových os projektů a sledování úkolů.
Nejlepší funkce FigJam
- Přidejte na tabuli widgety pracovního postupu, jako jsou úkoly Jira
- Personalizujte komunikaci pomocí přizpůsobených avatarů Bitmoji
- Vyzkoušejte integraci AI pro brainstorming nápadů nebo návrh kódů
- Shromažďujte zpětnou vazbu pomocí ankety
Omezení FigJam
- Bez připojení k internetu nebudete moci pracovat na žádných aktualizacích
- V rámci bezplatného tarifu můžete pozvat externí členy pouze na dobu maximálně 24 hodin.
Ceny FigJam
- Zdarma: Navždy
- Professional: 3 $ měsíčně na uživatele
- Organizace: 5 $ měsíčně na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze FigJam
- G2: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (25 recenzí)
5. Lucidchart
Lucidchart je cloudová platforma pro vizuální spolupráci a inteligentní tvorbu diagramů, která týmům umožňuje realizovat jejich nápady prostřednictvím dynamických diagramů, vývojových diagramů a vizualizací.
Můžete používat kurzory pro živou spolupráci, propojovat data a překrývat metriky na diagramech, abyste měli přístup ke všem důležitým informacím na jednom místě.
Nejlepší funkce Lucidchartu
- Uspořádejte si diagramy pomocí kontejnerů nebo plaveckých drah
- Přidejte k tvaru poznámky, aby ostatní byli v obraze
- Integrujte je s oblíbenými nástroji pro pracovní prostředí, jako jsou Google a Atlassian
Omezení Lucidchartu
- Hromadný export do aplikace Visio pro vás může být náročný
- V rámci bezplatného tarifu můžete vytvořit pouze 60 objektů na jeden diagram
Ceny Lucidchart
- Zdarma: 7denní zkušební verze
- Individuální: 7,95 $ měsíčně, fakturováno ročně
- Team: 27 $ měsíčně na uživatele, fakturováno ročně
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Lucidchart
- G2: 4,5/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
6. Aplikace InVision
Vlajkovou lodí společnosti Invision je produkt Freehand, virtuální tabule pro plánování projektů, tvorbu nápadů, budování týmu, brainstorming, prezentace a revizi nápadů.
Nabízí přizpůsobené šablony pro týmy v oblasti inženýrství, designu, IT a produktového vývoje. Můžete využít jeho inteligentní plátno k definování pracovních postupů a plynulému řízení projektů.
Nejlepší funkce aplikace InVision
- Proměňte nápady v návrhy na obrazovce pomocí vektorového kreslení a flexibilních vrstev v InVision
- Vytvářejte prototypy, spravujte, kontrolujte, vylepšujte a testujte digitální produkty bez nutnosti programování
- Zefektivněte řízení projektů díky více než 200 předem připraveným šablonám
Omezení aplikace InVision
- Importování kreslicích ploch ze Sketche může být zdlouhavé
- Spolupráce v týmu může být náročná
Ceny aplikace InVision
- Zdarma
- Freehand Pro: 4,95 $ měsíčně na uživatele
Hodnocení a recenze aplikace InVision
- G2: 4,4/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
7. Jamboard
Pokud chcete spolupracovat se svým týmem v reálném čase, můžete použít Jamboard, digitální tabuli od Googlu. Můžete ji používat na zařízení Jamboard (55palcová digitální tabule, která funguje se službami G Suite), ve webovém prohlížeči nebo v mobilní aplikaci.
S Jamboardem můžete psát a kreslit pomocí přiloženého stylusu a převádět své náčrtky na propracované obrázky. Jamboard však bude 1. října 2024 ukončen.
Nejlepší funkce Jamboardu
- Pomocí zařízení Jamboard snadno přidejte do jamu nástroje Google Drive, jako jsou Dokumenty, Tabulky a Prezentace
- Vyhledávejte na Googlu a vkládejte obrázky nebo webové stránky
Omezení Jamboardu
- Není kompatibilní s iOS
- Sledování příspěvků jednotlivých členů na Jamboardu je zdlouhavé
- Ve srovnání s jinými nástroji nabízí omezené funkce pro spolupráci
Ceny Jamboardu
- 4 999 $ za jeden displej Jamboard, dva stylusy, jednu gumičku a jeden nástěnný držák
- Roční poplatek za správu a podporu ve výši 600 $.
Hodnocení a recenze Jamboardu
- G2: 4,3/5 (68 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (114 recenzí)
8. Collaboard
Collaboard je kreativní nástroj pro práci s tabulemi a spolupráci, který působí jako ručně kreslený. Nabízí možnosti kreslení pomocí fixů, per a štětců. Můžete jej použít pro brainstorming nebo vyprávění příběhů.
Umožňuje vám měnit barvu a písmo textu, přidávat hypertextové odkazy na relevantní zdroje, nahrávat dokumenty, přidávat obrázky a propojovat objekty. Navíc můžete přímo na tabuli přidávat videa, měnit režimy zobrazení pro lepší čitelnost a vytvářet poznámkové lístky pro rychlé nápady nebo návrhy.
Nejlepší funkce Collaboardu
- Plánujte a rychle se pohybujte po tabuli do konkrétních oblastí pomocí praktických hypertextových odkazů a nekonečného plátna
- Brainstormujte a vyprávějte příběhy pomocí různých tvarů a barev
- Přepněte do tmavého režimu pro lepší čitelnost
- Chraňte svůj obsah přidáním hesel
Omezení Collaboardu
- Uživatelské rozhraní se vám možná nebude líbit
- Neumožňuje plynulé vkládání externích médií
Ceny Collaboardu
- Bezplatná 7denní zkušební verze
- Advanced: 10 $ měsíčně na uživatele, fakturováno ročně
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Collaboardu
- G2: 4,7/5 (92 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (114 recenzí)
9. Miro
Špičková tabule Miro umožňuje plánování produktů v měřítku, tvorbu myšlenkových map, mapování procesů, mapování zákaznické cesty a strategické plánování.
Pomocí Miro můžete svému týmu poskytnout vizuální, škálovatelný a bezpečný pracovní prostor pro inovace díky propojení s více než 130 aplikacemi. Umožňuje plynulou spolupráci a správu díky automatické integraci dat z tabulek a dalších aplikací napříč technologickým stackem.
Nejlepší funkce Miro
- Uspořádejte si své nápady pomocí Miro Frames na nekonečném plátně aplikace Miro
- Sdílejte nápady anonymně
- Přidávejte dokumentaci, výsledky průzkumů, videa a živá data z různých aplikací pro digitální spolupráci
Omezení Miro
- Nelze ukládat vlastní šablony pro opakované použití
- Má omezené možnosti písma pro poznámkové lístky
- Rozhraní může být matoucí
Ceny Miro
- Zdarma
- Starter: 10 $ měsíčně na uživatele
- Business: 20 $ měsíčně na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,8/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 500 recenzí)
10. DrawIsland
DrawIsland je online nástroj pro kreslení, který vám umožní kreativně se vyjádřit prostřednictvím digitálního umění. Můžete vytvářet GIFy, přidávat text k obrázkům, používat různé tvary k vytváření náčrtků a měnit barvy a fonty.
Má také intuitivní rozhraní a nabízí různé nástroje pro kreslení, včetně štětců, per a tvarů. Na DrawIsLand můžete začít pracovat přímo online bez jakékoli registrace nebo instalace.
Nejlepší funkce DrawIsland
- Ve výchozím nastavení si můžete vybrat ze čtyř různých velikostí obrazovky (200 × 200, 400 × 400, 800 × 400, 1024 × 768 pixelů) a pomocí vlastní volby si velikost přizpůsobit
- Vytvářejte animace pomocí obrázků
- Snadno importujte obrázky, abyste mohli změnit jejich velikost nebo k nim přidat text
Omezení DrawIsland
- Animace lze vytvářet pouze s maximálně 10 snímky
- Obrázky lze ukládat pouze ve formátu .png
- Nepodporuje sdílení obrázků na sociálních sítích
Ceny DrawIsland
- Zdarma
Hodnocení a recenze DrawIsland
- G2: NA
- Capterra: NA
