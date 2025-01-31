10 alternativ k Excalidraw pro spolupráci na tabuli

Vzpomínáte na staré dobré časy, kdy se týmy scházely v konferenčních místnostech, vymýšlely brilantní nápady a diskutovaly o projektech na bílých tabulích?
S rozvojem práce na dálku a hybridní práce se spolupráce v reálném čase přesunula z fyzických tabulek na virtuální. Virtuální tabule, jako je Excalidraw, jsou skvělým nástrojem pro vyjádření vašich nápadů a brainstorming s vašimi týmy.
Excalidraw však nemusí být vhodný pro všechny kvůli určitým omezením. Například můžete vytvořit pouze jeden výkres najednou, což omezuje rozsah diskuse. Někteří uživatelé také považují tento nástroj za nedostatečný z hlediska integrace.
Pokud tedy hledáte spolehlivou alternativu k Excalidraw, jste na správném místě. Podívejme se na 10 nejlepších alternativ k Excalidraw a jejich funkce.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je 10 alternativ k Excalidraw, z nichž každá je vhodná pro jiné potřeby:
- ClickUp – Nejlepší pro komplexní správu projektů a spolupráci
- Draw. io – Nejlepší bezplatný webový nástroj pro tvorbu diagramů
- Mural – Nejlepší pro vizuální spolupráci a brainstorming
- FigJam – Nejlepší pro týmovou spolupráci a interaktivní relace
- Lucidchart – Nejlepší pro vytváření vývojových diagramů, drátových modelů a myšlenkových map
- Aplikace InVision – nejvhodnější pro prototypování designu a tvorbu drátových modelů
- Jamboard – Nejlepší pro integraci s Google Workspace
- Collaboard – Nejlepší pro bezpečné a na soukromí zaměřené online tabule
- Miro – Nejlepší pro komplexní online whiteboarding a týmové pracovní postupy
- DrawIsland – Nejlepší pro rychlé náčrtky a jednoduché diagramy
Co byste měli hledat v alternativách k Excalidraw?
Používání online tabule se může zdát dost jednoduché. Ale pokud si vyberete takovou s neohrabaným rozhraním, může vám to práci zkomplikovat. Zde je několik důležitých faktorů, které musíte zvážit při hledání alternativ k Excalidraw:
- Spolupráce v reálném čase: Zkontrolujte funkce, jako je simultánní editace, možnost chatu, komentáře k přiřazení úkolů a živé sledování kurzoru.
- Uživatelská přívětivost: Vyberte si nástroj, který je intuitivní a snadno ovladatelný. Uživatelsky přívětivé rozhraní zajišťuje efektivní pracovní postupy a zkracuje dobu potřebnou k osvojení nástroje pro vás i váš tým.
- Přizpůsobení: Hledejte alternativy, které nabízejí přizpůsobitelné šablony, barevná schémata a tvary.
- Bezpečnost a soukromí: Upřednostňujte nástroje, které nabízejí šifrování typu end-to-end pro ochranu vašich dat.
- Náklady: Vyhodnoťte celkové náklady alternativních nástrojů s ohledem na jednorázové poplatky za předplatné i počáteční výdaje za další funkce.
10 nejlepších alternativ k Excalidraw, které můžete použít
Podívejme se na 10 nejlepších alternativ Excalidraw pro lepší spolupráci v pracovním prostoru. Od pokročilých vizualizačních funkcí po rychlé možnosti přizpůsobení – tyto nástroje nabízejí vše, co váš tým potřebuje k realizaci nápadů.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro řízení projektů, která pomáhá distribuovaným týmům efektivně spolupracovat, pracovat chytřeji a šetřit čas. Funkce Whiteboard v ClickUp poskytuje flexibilní pracovní prostor pro brainstorming, plánování a realizaci projektů. Můžete kreslit, propojovat nápady, psát poznámky a přidávat obrázky a odkazy pro efektivní spolupráci.
Samotné nápady však nestačí. Myšlenky je třeba převést do konkrétních akcí. Právě v tom pomáhají myšlenkové mapy ClickUp – sladit úkoly a nápady.
Mind mapy můžete použít k vytváření nápadů, strategií, plánů a agilních pracovních postupů. Pomohou vám zjednodušit úkoly tím, že rozloží složité projektové plány a propojí závislosti. Například šablona ClickUp Processes Map Whiteboard Template je připravená k použití, přizpůsobitelná šablona, která je skvělá i pro začátečníky. Umožní vám snadno sdělit procesy týmu pomocí vizuální reprezentace. Můžete také přizpůsobit stavy, pole a dokonce i zobrazení.
Pokud chcete procesy ještě více zjednodušit, použijte šablonu ClickUp Process Flow Chart. Pomáhá vizualizovat denní procesy a snadno sledovat průběh úkolů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vizuální spolupráce v reálném čase: Sdílejte nápady a poznámky a sledujte aktivitu všech členů týmu, abyste mohli koordinovat akce.
- Propojte úkoly a nápady: Snadno plánujte a organizujte své nápady a úkoly pomocí ClickUp Mind Maps. Můžete vytvářet myšlenkové mapy na základě úkolů nebo uzlů a snadno uspořádat své projekty přetažením větví do logických cest.
- Přizpůsobte si správu úkolů: Překlenujte propast mezi nápadem a realizací tím, že budete vytvářet úkoly ClickUp přímo ze svých bílých tabulí. Přizpůsobte si svůj pracovní prostor přidáním různých konvencí pro různé typy úkolů.
- Získejte sdílené odkazy: Sdílejte bílé tabule s klienty nebo partnery mimo váš pracovní prostor, i když nemají účet ClickUp.
- Používejte předem připravené šablony: Vyzkoušejte šablony Whiteboard připravené k okamžitému použití pro vytváření pracovních postupů a vývojových diagramů, mapování konceptů, reverzní brainstorming a brainwriting.
- Propojte své technologie: Rychlý přístup k informacím z ClickUp, propojených aplikací nebo lokálního disku pomocí funkce univerzálního vyhledávání ClickUp.
- Formátování bílých tabulí: Vytvářejte interaktivní bílé tabule formátováním textu pomocí bannerů, nadpisů, zvýraznění a zvýraznění. Pomocí panelu nástrojů můžete také přidávat prvky, jako jsou tvary a spojovací prvky.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé potřebují určitý čas, aby pochopili fungování tabule ClickUp Whiteboards.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Draw. io
Draw. io je univerzální nástroj pro tvorbu vývojových diagramů a online designový software, který se používá hlavně v aplikacích Atlassian, jako jsou Confluence a Jira.
Můžete vytvářet síťové diagramy, vývojové diagramy, drátěné modely a mnoho dalšího. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní s mnoha tvary, ikonami a možnostmi přizpůsobení je to jedna z nejpopulárnějších alternativ Excalidraw.
Nejlepší funkce Draw.io
- Pomocí funkce vyhledávání tříd najděte relevantní diagramy pro vizualizaci pracovních postupů.
- Ukládejte soubory diagramů na jakékoli cloudové platformě
- Spolupracujte s více členy týmu v reálném čase pomocí sdílených kurzorů.
- Snadno poskytujte zpětnou vazbu přidáváním komentářů k obrázkům.
Omezení Draw.io
- Při importu některých typů souborů můžete narazit na potíže.
- Při používání v prohlížeči může docházet k zpoždění softwaru.
Ceny Draw.io
- Zdarma: 30denní zkušební verze
- Cloud: 20 $ měsíčně pro 20 uživatelů a 532,50 $ měsíčně pro 2000 uživatelů
- Datové centrum: 6 000 USD pro 500 uživatelů a 10 000 USD pro 2 000 uživatelů, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Draw.io
- G2: 4,4/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
3. Mural
Mural je virtuální plátno, na kterém můžete s týmem v reálném čase vizuálně brainstormovat, řešit problémy a organizovat nápady.
Tento nástroj umožňuje vytvářet a upravovat různé prvky, jako jsou poznámkové lístky, obrázky a kresby. Navíc můžete snadno nakreslit diagramy pro vizuální spolupráci. Nabízí přizpůsobená řešení bílých tabulí pro týmy zabývající se designem, výrobou, inženýrstvím, inovacemi a prodejem, čímž eliminuje potřebu více aplikací pro spolupráci v rámci celé organizace.
Nejlepší funkce Mural
- Přidávejte nápady nebo úkoly jako poznámky nebo textová pole.
- Ovládejte přístup ke spolupráci pomocí nastavení pouze pro prohlížení, úpravy a facilitátora.
- Změňte barvy textu a poznámek, abyste vytvořili skupiny a identifikovali vzorce.
- Přidávejte ikony, GIFy a obrázky díky integraci Unsplash.
Omezení nástroje Mural
- Integrace s jinými aplikacemi může být omezující.
- Sledování komentářů při práci s více členy týmu může být náročné.
Ceny Mural
- Zdarma: Navždy
- Team+: 12 $ měsíčně na uživatele
- Podnikání: 17,99 $ měsíčně za uživatele, fakturováno ročně
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze nástroje Mural
- G2: 4,6/5 (1 365+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 120 recenzí)
4. FigJam
FigJam, vyvinutý společností Figma, je další alternativou k Excalidraw, která týmům umožňuje brainstorming, kreslení diagramů, navrhování strategií a vytváření vývojových diagramů a agilních pracovních postupů.
Pomáhá vytvářet plány projektů, mapy zákaznické cesty a časové osy projektů. Můžete poskytovat zpětnou vazbu v reálném čase pomocí audio chatu a živého chatu. FigJam také nabízí integraci AI pro automatizaci časových os projektů a sledování akčních položek.
Nejlepší funkce FigJam
- Přidejte na tabuli widgety pracovního postupu, jako jsou úkoly Jira.
- Personalizujte komunikaci pomocí přizpůsobených avatarů Bitmoji
- Vyzkoušejte integraci AI pro brainstorming nápadů nebo návrh kódů.
- Shromažďujte zpětnou vazbu pomocí ankety
Omezení FigJam
- Bez připojení k internetu nebudete moci pracovat na žádných aktualizacích.
- S bezplatným tarifem můžete pozvat externí členy pouze na dobu maximálně 24 hodin.
Ceny FigJam
- Zdarma: Navždy
- Profesionální: 3 $ za měsíc na uživatele
- Organizace: 5 $ za měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze FigJam
- G2: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (25 recenzí)
5. Lucidchart
Lucidchart je cloudová platforma pro vizuální spolupráci a inteligentní tvorbu diagramů, která týmům umožňuje realizovat jejich nápady prostřednictvím dynamických diagramů, vývojových diagramů a vizualizací.
Můžete použít kurzory pro živou spolupráci, propojit data a překrývat metriky na diagramech, abyste měli přístup ke všem důležitým informacím na jednom místě.
Nejlepší funkce Lucidchart
- Uspořádejte si diagramy pomocí kontejnerů nebo plaveckých drah
- Přidejte poznámky k tvaru, abyste ostatní udrželi v obraze.
- Integrujte je s oblíbenými nástroji pro pracovní prostory, jako jsou Google a Atlassian.
Omezení Lucidchart
- Hromadný export do aplikace Visio může být náročný.
- V rámci bezplatného tarifu můžete vytvořit pouze 60 objektů na diagram.
Ceny Lucidchart
- Zdarma: 7denní zkušební verze
- Individuální: 7,95 $ měsíčně, fakturováno ročně
- Tým: 27 $ měsíčně na uživatele, fakturováno ročně
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Lucidchart
- G2: 4,5/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
6. Aplikace InVision
Vlajkový produkt společnosti Invision, Freehand, je virtuální bílá tabule pro plánování projektů, tvorbu nápadů, budování týmů, brainstorming, prezentace a revize nápadů.
Nabízí přizpůsobené šablony pro týmy v oblasti inženýrství, designu, IT a produktového vývoje. Můžete využít jeho inteligentní plátno k definování pracovních postupů a hladké správě projektů.
Nejlepší funkce aplikace InVision
- Proměňte své nápady v návrhy obrazovek pomocí vektorového kreslení a flexibilních vrstev od InVision.
- Prototypujte, spravujte, revidujte, vylepšujte a testujte digitální produkty bez nutnosti programování.
- Zefektivněte řízení projektů pomocí více než 200 předem připravených šablon.
Omezení aplikace InVision
- Importování kreslicích ploch ze Sketch může být zdlouhavé.
- Spolupráce v týmu může být náročná
Ceny aplikace InVision
- Zdarma
- Freehand Pro: 4,95 $ měsíčně na uživatele
Hodnocení a recenze aplikace InVision
- G2: 4,4/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
7. Jamboard
Pokud chcete spolupracovat se svým týmem v reálném čase, můžete použít Jamboard, digitální tabuli od společnosti Google. Můžete ji používat na zařízení Jamboard (55palcová digitální tabule, která funguje se službami G Suite), ve webovém prohlížeči nebo v mobilní aplikaci.
S Jamboardem můžete psát a kreslit pomocí přiloženého stylusu a převádět své náčrtky do vylepšeného obrazu. Jamboard však bude 1. října 2024 ukončen.
Nejlepší funkce Jamboard
- Přidejte nástroje Google Drive, jako jsou Docs, Sheets a Slides, do jamu pomocí zařízení Jamboard.
- Vyhledávejte na Googlu a vkládejte obrázky nebo webové stránky
Omezení Jamboardu
- Není kompatibilní s iOS.
- Sledování příspěvků jednotlivých členů do Jamboardu je zdlouhavé.
- Ve srovnání s jinými nástroji poskytuje omezené funkce pro spolupráci.
Ceny Jamboard
- 4 999 $ za jeden displej Jamboard, dva stylusy, jednu gumu a jeden nástěnný držák
- Roční poplatek za správu a podporu ve výši 600 $.
Hodnocení a recenze Jamboard
- G2: 4,3/5 (68 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (114 recenzí)
8. Collaboard
Collaboard je kreativní nástroj pro spolupráci a psaní na tabuli s ručně kresleným vzhledem. Nabízí možnosti kreslení pomocí fixů, per a štětců. Můžete jej použít pro brainstorming nebo vyprávění příběhů.
Umožňuje měnit barvu a font textu, přidávat hypertextové odkazy na relevantní zdroje, nahrávat dokumenty, přidávat obrázky a propojovat objekty. Kromě toho můžete přímo na tabuli přidávat videa, měnit režimy zobrazení pro lepší čitelnost a vytvářet poznámky pro rychlé nápady nebo návrhy.
Nejlepší funkce Collaboard
- Plánujte a rychle se pohybujte po tabuli do konkrétních oblastí pomocí praktických hypertextových odkazů na nekonečném plátně.
- Brainstormujte a vyprávějte příběhy pomocí různých tvarů a barev.
- Přepněte do tmavého režimu pro lepší čitelnost.
- Chraňte svůj obsah přidáním hesel
Omezení Collaboard
- Uživatelské rozhraní vás možná nezaujme.
- Neumožňuje hladké vkládání externích médií.
Ceny Collaboard
- Bezplatná 7denní zkušební verze
- Pokročilá verze: 10 $ měsíčně na uživatele, fakturováno ročně
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Collaboard
- G2: 4,7/5 (92 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (114 recenzí)
9. Miro
Špičková bílá tabule Miro umožňuje plánování produktů v měřítku, mapování myšlenek, mapování procesů, mapování cesty zákazníka a strategii a plánování.
Pomocí Miro můžete svému týmu poskytnout vizuální, škálovatelný a bezpečný pracovní prostor pro inovace tím, že jej propojíte s více než 130 aplikacemi. Umožňuje hladkou spolupráci a správu díky automatické integraci dat z tabulek a dalších aplikací napříč technologickým stackem.
Nejlepší funkce Miro
- Strukturovejte své nápady pomocí Miro Frames na nekonečném plátně Miro.
- Sdílejte nápady anonymně
- Přidejte dokumentaci, výsledky průzkumů, videa a živá data z různých aplikací pro digitální spolupráci.
Omezení Miro
- Nelze ukládat vlastní šablony pro opakované použití.
- Má omezené možnosti fontů pro lepící poznámky.
- Rozhraní může být matoucí.
Ceny Miro
- Zdarma
- Starter: 10 $ měsíčně na uživatele
- Podnikání: 20 $ měsíčně na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,8/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 500 recenzí)
10. DrawIsland
DrawIsland je online nástroj pro kreslení, který vám umožní kreativně se vyjádřit prostřednictvím digitálního umění. Můžete vytvářet GIFy, přidávat text k obrázkům, používat různé tvary k vytváření náčrtků a měnit barvy a fonty.
Má také intuitivní rozhraní a nabízí různé nástroje pro kreslení, včetně štětců, per a tvarů. Na DrawIsLand můžete začít pracovat přímo online bez jakékoli registrace nebo instalace.
Nejlepší funkce DrawIsland
- Vyberte si ze čtyř různých velikostí obrazovky (200 × 200, 400 × 400, 800 × 400, 1024 × 768 pixelů) a možnosti přizpůsobení velikosti.
- Vytvářejte animace pomocí obrázků
- Snadno importujte obrázky, abyste mohli změnit jejich velikost nebo k nim přidat text.
Omezení DrawIsland
- Animace lze generovat pouze s použitím maximálně 10 snímků.
- Obrázky lze ukládat pouze ve formátu .png.
- Nepodporuje sdílení obrázků na sociálních médiích.
Ceny DrawIsland
- Zdarma
Hodnocení a recenze DrawIsland
- G2: NA
- Capterra: NA
Používejte ClickUp pro lepší spolupráci
Virtuální bílé tabule mohou díky svým vizualizačním funkcím výrazně zlepšit společné brainstormingy a kreativní práci. Hrají také klíčovou roli při rozkládání složitých úkolů a pracovních postupů, což vám pomáhá vidět celkový obraz.
Pokud Excalidraw v těchto ohledech nesplňuje vaše očekávání, je čas vylepšit vaše technologické vybavení pomocí ClickUp! Přejděte na ClickUp Whiteboard, nejlepší alternativu k Excalidraw, a proměňte své nápady v akční plány tím, že budete vytvářet a přidělovat úkoly přímo z vašich brainstormingových sezení.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp, abyste mohli lépe komunikovat své nápady a zlepšit spolupráci v týmu!