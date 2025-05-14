ClickUp blog

10 alternativ a konkurentů Jupyter Notebook v roce 2025

Engineering Team
14. května 2025

Pokud znáte Jupyter Notebook, víte, že je to vynikající nástroj pro vytváření a sdílení dokumentů, které obsahují živý kód, rovnice, vizualizace a popisný text.

Svět datové vědy a kódování se však neustále vyvíjí a prostředí pro spolupráci a interaktivní poznámkové bloky je nezbytností. Někteří uživatelé také hledají alternativy k Jupyteru, protože postrádá funkce verzování dat a dokončování kódu.

Už žádné sdílení a spravování více verzí Jupyter Notebooks! Vyberte si interaktivní nástroj, který usnadňuje spolupráci.

Pojďme se podívat na 10 nejlepších alternativ a konkurentů Jupyteru. Ať už jste zkušený datový vědec nebo teprve začínáte s programováním, každý si zde najde něco pro sebe.

Co byste měli hledat v alternativách Jupyter Notebook?

Při hledání alternativ k Jupyteru se ujistěte, že do užšího výběru zařadíte ty, které:

  • Nabídněte skvělý uživatelský zážitek: Hledejte alternativy Jupyteru, které zjednodušují navigaci a optimalizují uživatelský zážitek díky intuitivnímu rozhraní.
  • Umožněte konzistentní spolupráci: Zvažte, jak dobře vámi vybraný nástroj podporuje spolupráci. Hledejte funkce jako aktualizace v reálném čase, kontrola přizpůsobení a sdílení záznamů.
  • Podpora vizualizace dat: Vyberte si alternativy Jupyteru, které vám umožní efektivně vizualizovat data pomocí interaktivních grafů a dashboardů.
  • Poskytujte skvělé zaškolení a podporu: Vyberte řešení, která nabízejí komplexní dokumentaci a přístup k podpůrné komunitě datových vědců nebo týmu zákaznické podpory.
  • Umožněte plynulou práci: Ujistěte se, že nástroj, který si vyberete, je kompatibilní s vašimi běžnými programovacími jazyky a formáty souborů.

10 nejlepších alternativ Jupyter Notebook, které můžete použít v roce 2024

Pojďme se nyní podívat na nejlepší alternativy Jupyteru pro datovou vědu v roce 2024.

1. ClickUp

ClickUp je komplexní nástroj, který nabízí univerzální a kolaborativní přístup ke správě projektů a dokumentů.

Použijte ClickUp Docs k dokumentování a sdílení důležitých informací s týmem.
Použijte ClickUp Docs k dokumentování a sdílení důležitých informací s týmem.

Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a široké škále formátovacích možností můžete ClickUp Docs snadno používat k vytváření a úpravám dokumentů pro jakýkoli projekt, plán, znalostní bázi nebo úkol.

A to není vše. ClickUp Docs vám také umožňuje spolupracovat s vaším týmem v reálném čase. Představte si, že společně pracujete na dokumentech, sdílíte nápady a provádíte změny podle potřeby, a to vše na jednom místě.

Díky kontrole verzí je sledování změn a návrat k předchozím verzím hračkou. Už žádné zmatení ani chaos!

Generujte úryvky kódu pomocí ClickUp Brain
Zjednodušte si práci s kódováním pomocí generátoru úryvků kódu s umělou inteligencí, který je navržen tak, aby zjednodušil proces začleňování úryvků do vašich projektů.

Navíc můžete dokonce přidávat soubory HTML, vytvářet testovací specifikace a generovat úryvky kódu pomocí ClickUp Brain, všestranného asistenta AI, který vám také pomůže vytvářet šablony a tabulky pro ukládání dat.

Pokud máte obavy z analýzy dat, ClickUp vám i v tomto ohledu pomůže. Šablona ClickUp Data Analysis Findings Template je ideálním nástrojem pro organizaci a prezentaci vašich zjištění.

Získejte přehled, vizualizujte trendy a přijímejte informovaná rozhodnutí pomocí šablony ClickUp Data Analysis Findings Template.
Získejte přehled, vizualizujte trendy a přijímejte informovaná rozhodnutí pomocí šablony ClickUp Data Analysis Findings Template.

Díky sekcím pro shrnutí klíčových zjištění, vizualizaci dat a poskytování doporučení můžete tuto šablonu snadno vytvářet, upravovat a sdílet se svým týmem.

A to není vše! ClickUp Notepad nabízí univerzálnější přístup k pořizování poznámek, brainstormingu a organizování nápadů než Jupyter Notebook. Můžete vytvářet a organizovat poznámky v hierarchické struktuře, což usnadňuje sledování různých témat a podtémat. A díky bohatým možnostem formátování, jako je tučné písmo, kurzíva a odrážky, budou vaše poznámky informativní a vizuálně přitažlivé.

ClickUp Notepad
Zaznamenávejte rychlé poznámky, nápady a připomenutí pomocí ClickUp Notepad.

ClickUp Notepad se hladce integruje s ostatními funkcemi ClickUp. Propojte své poznámky s úkoly, dokumenty nebo jinými položkami ClickUp, což usnadňuje vyhledávání relevantních informací. Navíc díky spolupráci v reálném čase můžete brainstormovat a sdílet nápady s členy svého týmu, ať jsou kdekoli.

Nejlepší funkce ClickUp

  • Vylepšete své pracovní postupy při analýze dat integrací s Jupyter Notebook, RStudio nebo Python.
  • Získejte okamžité, přesné a kontextové odpovědi z jakékoli práce v rámci ClickUp a související s ClickUp pomocí ClickUp Brain, vašeho asistenta AI.
  • Vytvářejte, analyzujte a sdílejte text, kód, dokumenty SOP, zásady pro nakládání s daty a další pomocí ClickUp Docs.
  • Využijte různé možnosti vizualizace, jako jsou Ganttovy diagramy, kalendáře a časové osy, k vizualizaci dat souvisejících s úkoly, projekty a týmy.
  • Integrujte nástroje třetích stran, jako jsou Google Sheets, Microsoft Excel a Tableau, abyste mohli efektivně analyzovat a vizualizovat data.
  • Automatizujte úkoly související s daty, jako je sběr dat, analýza a vizualizace, pomocí funkcí, jako jsou vlastní pracovní postupy, vlastní pole a automatizace, a ušetřete tak čas a úsilí.
  • Zajistěte bezpečnost a soukromí dat pomocí šifrování, řízení přístupu a auditních protokolů, které chrání citlivá data.

Omezení ClickUp

  • ClickUp má mnoho funkcí a lze jej přizpůsobit pro různé role, takže novým uživatelům může chvíli trvat, než se se vším seznámí.

Ceny ClickUp

Hodnocení a recenze ClickUp

  • G2: 4,7/5 (9 380+ recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)

2. CoCalc

CoCalc je jednou z nejlepších alternativ Jupyteru pro výuku.
prostřednictvím CoCalc

Collaborative Calculation and Data Science (CoCalc) od společnosti Sagemath, Inc. je online platforma pro společné kódování. Nejlépe vyhovuje studentům, výzkumným pracovníkům a pedagogům pro společné projekty a výuku na dálku.

Poskytuje prostředí, ve kterém můžete vytvářet, upravovat a spouštět kód v různých programovacích jazycích, včetně Pythonu, R, Julie a SageMath.

CoCalc také podporuje úpravy dokumentů LaTeX a integruje se s Jupyter Notebooks.

Nejlepší funkce CoCalc

  • Pracujte na stejném projektu současně s funkcemi pro spolupráci v reálném čase.
  • Pomocí nástrojů pro vizualizaci dat vytvářejte v rámci svých projektů tabulky, grafy a diagramy.
  • Komunikujte se spolupracovníky prostřednictvím integrovaných funkcí chatu a videokonferencí.

Omezení CoCalc

  • Bezplatná verze má omezené zdroje, jako jsou kvóty paměti a CPU, které mohou omezovat složité výpočty nebo velké datové soubory.

Ceny CoCalc

  • Hobbyist: 10,86 $/měsíc
  • Skupina akademických výzkumníků: 123,98 $/měsíc
  • Pracovní skupina pro podnikání: 104,16 $/měsíc

Hodnocení a recenze CoCalc

  • G2: Žádné recenze nejsou k dispozici.
  • Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.

3. Nextjournal

Nextjournal
prostřednictvím Nextjournal

Nextjournal je webová platforma, která integruje výpočetní kód s narativním textem.

Platforma podporuje různé programovací jazyky, včetně Pythonu, R, Julie a Clojure, stejně jako externí zdroje dat a knihovny.

Jednou z klíčových funkcí Nextjournal je schopnost vytvářet reprodukovatelné výzkumné články, které obsahují veškerý kód, data a vizualizace potřebné k reprodukci výsledků. To zajišťuje transparentnost a umožňuje ostatním navázat na tuto práci.

Nextjournal navíc nabízí funkce pro spolupráci, které umožňují více uživatelům pracovat na stejném notebooku současně. To usnadňuje týmům spolupráci na projektech a sdílení jejich práce s ostatními.

Nejlepší funkce Nextjournal

  • Pište kód, spouštějte jej v reálném čase a vizualizujte výsledky pomocí textu, obrázků a interaktivních grafů.
  • Sdílejte svou práci a spolupracujte s ostatními
  • Sledujte změny rychle díky automatickému verzování.

Omezení Nextjournal

Ceny Nextjournal

  • Zdarma
  • Tým: Od 299 $/měsíc
  • Enterprise: Od 499 $/měsíc

Hodnocení a recenze Nextjournal

  • G2: Žádné recenze nejsou k dispozici.
  • Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.

4. Deepnote

Deepnote
prostřednictvím Deepnote

Další alternativou k Jupyter Notebook je Deepnote. Jedná se o interaktivní platformu pro datovou vědu, jejímž cílem je usnadnit spolupráci a reprodukovatelnost pro datové vědce a analytiky, jako jste vy.

Poskytuje editor kódu a rozhraní notebooku podobné Jupyteru, ale s dalšími funkcemi , jako je spolupráce v reálném čase, kontrola verzí a možnost snadného sdílení projektů s ostatními .

Deepnote se integruje s oblíbenými knihovnami a nástroji pro datovou vědu, jako jsou pandas, sci-kit-learn a TensorFlow, a podporuje také širokou škálu programovacích jazyků, včetně Pythonu, R a SQL.

Platforma je navržena tak, aby byla uživatelsky přívětivá, a zaměřuje se na to, aby pro vás bylo snadné začít a spolupracovat s ostatními na projektech v oblasti datové vědy.

Nejlepší funkce Deepnote

  • Spolupracujte s kolegy v reálném čase a spravujte kontrolu verzí pomocí integrace Git.
  • Vyberte si z řady atraktivních formátů grafů a tabulek.
  • Integrujte SQL pro dotazování databází přímo ve vašem notebooku a zefektivněte tak proces analýzy dat.
  • Sdílejte svou práci snadno pomocí odkazů nebo exportujte jako soubory PDF/HTML a přizpůsobte si prostředí pomocí vlastních motivů a zkratek pro efektivnější pracovní postup.

Omezení Deepnote

  • Omezená podpora programovacích jazyků
  • Závislost na připojení k internetu

Ceny Deepnote

  • Zdarma
  • Tým: 39 $/editor za měsíc
  • Enterprise: Ceny na míru

Hodnocení a recenze Deepnote

  • G2: 4,8/5 (více než 70 recenzí)
  • Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.

5. Google Colab

Google Colab je jednou z nejznámějších alternativ Jupyteru.
prostřednictvím Google Colab

Google Colab, také známý jako Google Colaboratory, je cloudová služba, která vám umožňuje psát a spouštět kód Python v prostředí prohlížeče. Patří mezi oblíbené alternativy Jupyteru pro analýzu dat, strojové učení a úkoly hlubokého učení.

Poskytuje přístup k grafickým procesorům (GPU) a tenzorovým procesorům (TPU) pro rychlejší výpočty, což je užitečné zejména pro trénování modelů hlubokého učení. Google Colab je navíc integrován s Google Drive, což usnadňuje import datových sad a export výsledků. Můžete také spolupracovat s ostatními tím, že s nimi sdílíte své notebooky.

Google Colab je dodáván s předinstalovanými knihovnami, jako jsou NumPy, pandas, matplotlib a TensorFlow, takže můžete rychle začít s analýzou dat a úkoly strojového učení. Podporuje také Markdown, což vám umožňuje navrhovat dokumenty s vloženým kódem, vizualizacemi a vysvětlujícím textem.

Sdílení vašich notebooků s ostatními uživateli je díky Google Colab velmi jednoduché; můžete vygenerovat odkaz nebo exportovat notebook jako soubor .ipynb.

Nejlepší funkce Google Colab

  • Získejte bezplatný přístup k výkonným hardwarovým akcelerátorům, které urychlují složité výpočty.
  • Importujte datové sady a exportujte výsledky, což usnadňuje spolupráci.
  • Experimentujte s kódem a vizualizujte výsledky v interaktivním rozhraní.
  • Učte a učte se strojové učení a datovou vědu pomocí přístupné platformy.

Omezení Google Colab

  • Bezplatná verze má omezení maximální doby provádění (12 hodin), maximální velikosti notebooku (100 MB) a maximální paměti (25 GB). Pokud potřebujete více zdrojů, možná budete muset přejít na placený tarif nebo použít jiné platformy.

Ceny Google Colab

  • Zdarma
  • Platba podle skutečného využití: Ceny začínají na 11,79 USD za 100 výpočetních jednotek.
  • Colab Pro: 11,79 $/měsíc
  • Colab Pro+: 58,99 $/měsíc
  • Colab Enterprise: Platíte za to, co skutečně používáte

Hodnocení a recenze Google Colab

  • G2: Žádné recenze nejsou k dispozici.
  • Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.

6. Kaggle

Kaggle je také na mnoha seznamech alternativ k Jupyteru.
prostřednictvím Kaggle

Kaggle je platforma, na které můžete vyhledávat a publikovat datové sady, prozkoumávat a vytvářet modely v webovém prostředí pro datovou vědu, spolupracovat s dalšími datovými vědci a inženýry strojového učení a účastnit se soutěží zaměřených na řešení výzev v oblasti datové vědy.

Platforma poskytuje nástroje pro čištění a prozkoumávání dat, webové rozhraní pro kódování a cloudové prostředí pro provádění.

Kaggle také nabízí vzdělávací zdroje, jako jsou tutoriály, kurzy a webináře, které vám pomohou rozvíjet vaše dovednosti v oblasti datové vědy a strojového učení.

Nejlepší funkce Kaggle

  • Ponořte se do rozsáhlé sbírky datových sad Kaggle a prozkoumejte širokou škálu témat.
  • Pomocí rozhraní Kaggle Notebooks vytvářejte a sdílejte analýzy a modely strojového učení a podporujte tak spolupráci.
  • Umožněte přístup k datům aplikace prostřednictvím API a generujte text na základě textového podnětu.
  • Zapojte se do fór Kaggle, klást otázky, sdílet nápady a spolupracovat s dalšími datovými vědci a odborníky na strojové učení.

Omezení Kaggle

  • Pro začátečníky obtížné, protože soutěže a datové sady jsou obecně zaměřeny na zkušenější datové vědce.
  • Pro některé uživatele může být náročné vyniknout nebo získat uznání za svou práci, zejména v rozsáhlejších soutěžích, kde je mnoho účastníků.

Ceny Kaggle

  • Zdarma

Hodnocení a recenze Kaggle

  • G2: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
  • Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.

7. Zeppelin

Zeppelin
prostřednictvím Zeppelin

Apache Zeppelin je výkonný nástroj, který vám umožňuje prozkoumávat, analyzovat a vizualizovat data pomocí různých programovacích jazyků, jako jsou SQL, Python, Scala a R.

Patří mezi oblíbené alternativy Jupyteru pro datové vědce, analytiky a inženýry, kteří pracují s velkými datovými sadami a provádějí složité analytické úkoly.

Díky integrovaným vizualizačním nástrojům a integraci s Apache Spark vám Zeppelin umožňuje vytvářet interaktivní notebooky, sdílet svou práci a spolupracovat s ostatními na projektech založených na datech.

Ať už jste začátečník nebo expert v oblasti prediktivní analýzy dat, Apache Zeppelin vám pomůže proměnit surová data v cenné poznatky.

Nejlepší funkce Zeppelin

  • Vytvářejte úchvatné vizualizace a provádějte komplexní analýzy dat.
  • Povolte podporu více jazyků pro efektivní ladění kódu.
  • Využijte robustní funkce pro analýzu velkých dat
  • Provádějte důkladné prozkoumávání dat pomocí interaktivních poznámkových bloků.
  • Přizpůsobte si analytické prostředí a snadno ho škálujte pro velké datové sady a distribuované výpočty.

Omezení Zeppelin

  • Omezená podpora datových zdrojů ve srovnání s jinými nástroji pro analýzu dat
  • Pro začátečníky může být rozhraní a používání Apache Zeppelin náročné na naučení.

Ceny Zeppelin

  • Zdarma

Hodnocení a recenze Zeppelin

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: Nedostatek recenzí

8. Saturn Cloud

Saturn-Cloud je jednou z předních alternativ Jupyteru.
prostřednictvím Saturn Cloud

Saturn Cloud je předním poskytovatelem cloudových platforem pro datovou vědu a strojové učení.

Se zaměřením na přístupnost a spolupráci umožňuje Saturn Cloud datovým vědcům a analytikům plynulou práci v různých rámcích a nástrojích strojového učení. Jejich platforma nabízí spravovaná prostředí pro populární rámce, jako jsou TensorFlow a PyTorch, což usnadňuje rychlý vývoj a nasazení modelů.

Podpora distribuovaného výpočtu od Saturn Cloud vám navíc umožňuje efektivně škálovat vaše pracovní zatížení.

Díky funkcím, jako je správa verzí, správa dat a možnosti nasazení, Saturn Cloud umožňuje datovým týmům zefektivnit jejich pracovní postupy v oblasti strojového učení a rychleji uvést jejich modely do produkce.

Nejlepší funkce Saturn Cloud

  • Snadno konfigurujte a škálujte své rámce strojového učení.
  • Spolupracujte s Jupyter Notebooks, abyste mohli pracovat interaktivně a sdílet poznatky se svým týmem.
  • Rozložte výpočetní výkon a škálovatelnost svých pracovních úloh na více strojů pro rychlejší zpracování.
  • Sledujte změny a efektivně spolupracujte díky funkcím pro správu verzí.
  • Přístup, manipulace a vizualizace dat v rámci platformy
  • Zefektivněte mapování procesů pro vaše modely strojového učení

Omezení Saturn Cloud

  • Může existovat omezení množství výpočetních zdrojů, úložného prostoru nebo šířky pásma, které lze použít.
  • Některé funkce nebo integrace mohou být k dispozici pouze u konkrétních předplatných plánů.

Ceny Saturn Cloud

  • Hostované: Zdarma
  • Hostované organizace: Ceny na míru
  • Enterprise: Ceny na míru

Hodnocení a recenze Saturn Cloud

  • G2: 5/5 (více než 250 recenzí)
  • Capterra: Nedostatek recenzí

9. Microsoft Azure Notebooks

Microsoft Azure Notebooks
prostřednictvím Microsoft Azure Notebooks

Microsoft Azure Notebooks poskytuje cloudové prostředí, které vám umožňuje vytvářet a spouštět notebooky bez nutnosti instalace jakéhokoli softwaru na vašem lokálním počítači.

Tato open-source platforma usnadňuje týmům spolupráci na projektech, protože všichni mají přístup ke stejným notebookům z jakéhokoli zařízení s připojením k internetu.

Azure Notebooks nejenže poskytuje prostředí pro spolupráci, ale také usnadňuje správu a sdílení notebooků. Můžete například vytvářet projekty pro organizaci svých notebooků a pomocí správy verzí sledovat změny v čase. Notebooky můžete také sdílet s ostatními pomocí odkazu, který notebook otevře v jejich webovém prohlížeči.

Azure Notebooks je integrován s dalšími službami Azure, jako je Azure Machine Learning, takže můžete snadno nasadit modely strojového učení vytvořené ve svých sešitech do cloudu. To usnadňuje vývoj a nasazení řešení strojového učení.

Nejlepší funkce Microsoft Azure Notebooks

  • Vytvářejte a sdílejte notebooky, abyste mohli spolupracovat s kolegy a zainteresovanými stranami na projektech.
  • Integrujte služby Azure, nasazujte modely strojového učení a podle potřeby škálujte své pracovní zatížení.
  • Vytvářejte interaktivní vizualizace dat, analyzujte svá data a poučte se ze svých zjištění pomocí různých programovacích jazyků.
  • Pomocí buněk markdown formátujte své notebooky pro profesionální prezentace a zajistěte bezpečnost dat a soulad s předpisy pomocí robustních funkcí Azure.
  • Spouštějte notebooky lokálně nebo v cloudu, sledujte změny, opakujte svou práci a prozkoumejte svá data.

Omezení Microsoft Azure Notebook

  • Bezplatná verze má omezené zdroje, včetně omezených zdrojů CPU a paměti.
  • Omezené možnosti přizpůsobení notebooků, zejména vlastní motivy a rozšíření

Ceny Microsoft Azure Notebooks

  • Zdarma

Hodnocení a recenze Microsoft Azure Notebooks

  • G2: Žádné recenze nejsou k dispozici.
  • Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.

10. IBM Watson Studio

IBM Watson Studio, jedna z dražších alternativ Jupyteru
prostřednictvím IBM Watson Studio

Posledním nástrojem v našem seznamu alternativ k Jupyteru je IBM Watson Studio. Jedná se o komplexní platformu pro datovou vědu a strojové učení, která pomáhá firmám vytvářet, trénovat a nasazovat modely umělé inteligence.

Poskytuje nástroje pro přípravu dat, vývoj modelů a funkce pro nasazení a spolupráci, které usnadňují týmovou práci mezi datovými vědci a obchodními analytiky.

Watson Studio podporuje populární programovací jazyky, jako jsou Python a R, a integruje se s různými datovými zdroji a cloudovými prostředími.

Platforma také zahrnuje pokročilé funkce, jako je AutoAI, která automatizuje dokumentaci procesů, a Watson Machine Learning, která umožňuje snadné nasazení a správu modelů.

Nejlepší funkce IBM Watson Studio

  • Použijte AutoAI k urychlení procesu vytváření a optimalizace modelů strojového učení.
  • Propojte a integrujte data z různých zdrojů, abyste zajistili komplexní a efektivní analýzu dat.
  • Zjednodušte nasazení modelů strojového učení do produkčních prostředí pro reálné použití.

Omezení IBM Watson Studio

  • Prémiové funkce a služby mohou vést k vysokým provozním nákladům.

Ceny IBM Watson Studio

  • Na IBM Cloud Pak for Data: Ceny na míru
  • Na IBM Cloud Pak® for Data as a Service: Ceny na míru

Hodnocení a recenze IBM Watson Studio

  • G2: 4,2/5 (více než 160 recenzí)
  • Capterra: Nedostatek recenzí

Posilte své projekty v oblasti datové vědy pomocí ClickUp

Pokud chcete pouze vytvářet a sdílet dokumenty, můžete zvážit celou řadu alternativ k Jupyteru. S ClickUpem však můžete dělat mnohem více. Tato platforma není určena pouze pro dokumenty a analýzu dat. Jedná se o univerzální nástroj, který nabízí funkce pro správu projektů, dokumentaci, spolupráci a automatizaci, což z něj činí skvělé komplexní řešení.

Pokud tedy hledáte něco nového, co vám pomůže efektivně spravovat vaše projekty v oblasti datové vědy, vyzkoušejte ClickUp a uvidíte, jaký rozdíl to může znamenat pro váš pracovní postup.

