10 alternativ a konkurentů Jupyter Notebook v roce 2025

Pokud znáte Jupyter Notebook, víte, že je to vynikající nástroj pro vytváření a sdílení dokumentů, které obsahují živý kód, rovnice, vizualizace a popisný text.
Svět datové vědy a kódování se však neustále vyvíjí a prostředí pro spolupráci a interaktivní poznámkové bloky je nezbytností. Někteří uživatelé také hledají alternativy k Jupyteru, protože postrádá funkce verzování dat a dokončování kódu.
Už žádné sdílení a spravování více verzí Jupyter Notebooks! Vyberte si interaktivní nástroj, který usnadňuje spolupráci.
Pojďme se podívat na 10 nejlepších alternativ a konkurentů Jupyteru. Ať už jste zkušený datový vědec nebo teprve začínáte s programováním, každý si zde najde něco pro sebe.
Co byste měli hledat v alternativách Jupyter Notebook?
Při hledání alternativ k Jupyteru se ujistěte, že do užšího výběru zařadíte ty, které:
- Nabídněte skvělý uživatelský zážitek: Hledejte alternativy Jupyteru, které zjednodušují navigaci a optimalizují uživatelský zážitek díky intuitivnímu rozhraní.
- Umožněte konzistentní spolupráci: Zvažte, jak dobře vámi vybraný nástroj podporuje spolupráci. Hledejte funkce jako aktualizace v reálném čase, kontrola přizpůsobení a sdílení záznamů.
- Podpora vizualizace dat: Vyberte si alternativy Jupyteru, které vám umožní efektivně vizualizovat data pomocí interaktivních grafů a dashboardů.
- Poskytujte skvělé zaškolení a podporu: Vyberte řešení, která nabízejí komplexní dokumentaci a přístup k podpůrné komunitě datových vědců nebo týmu zákaznické podpory.
- Umožněte plynulou práci: Ujistěte se, že nástroj, který si vyberete, je kompatibilní s vašimi běžnými programovacími jazyky a formáty souborů.
10 nejlepších alternativ Jupyter Notebook, které můžete použít v roce 2024
Pojďme se nyní podívat na nejlepší alternativy Jupyteru pro datovou vědu v roce 2024.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní nástroj, který nabízí univerzální a kolaborativní přístup ke správě projektů a dokumentů.
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a široké škále formátovacích možností můžete ClickUp Docs snadno používat k vytváření a úpravám dokumentů pro jakýkoli projekt, plán, znalostní bázi nebo úkol.
A to není vše. ClickUp Docs vám také umožňuje spolupracovat s vaším týmem v reálném čase. Představte si, že společně pracujete na dokumentech, sdílíte nápady a provádíte změny podle potřeby, a to vše na jednom místě.
Díky kontrole verzí je sledování změn a návrat k předchozím verzím hračkou. Už žádné zmatení ani chaos!
Navíc můžete dokonce přidávat soubory HTML, vytvářet testovací specifikace a generovat úryvky kódu pomocí ClickUp Brain, všestranného asistenta AI, který vám také pomůže vytvářet šablony a tabulky pro ukládání dat.
Pokud máte obavy z analýzy dat, ClickUp vám i v tomto ohledu pomůže. Šablona ClickUp Data Analysis Findings Template je ideálním nástrojem pro organizaci a prezentaci vašich zjištění.
Díky sekcím pro shrnutí klíčových zjištění, vizualizaci dat a poskytování doporučení můžete tuto šablonu snadno vytvářet, upravovat a sdílet se svým týmem.
A to není vše! ClickUp Notepad nabízí univerzálnější přístup k pořizování poznámek, brainstormingu a organizování nápadů než Jupyter Notebook. Můžete vytvářet a organizovat poznámky v hierarchické struktuře, což usnadňuje sledování různých témat a podtémat. A díky bohatým možnostem formátování, jako je tučné písmo, kurzíva a odrážky, budou vaše poznámky informativní a vizuálně přitažlivé.
ClickUp Notepad se hladce integruje s ostatními funkcemi ClickUp. Propojte své poznámky s úkoly, dokumenty nebo jinými položkami ClickUp, což usnadňuje vyhledávání relevantních informací. Navíc díky spolupráci v reálném čase můžete brainstormovat a sdílet nápady s členy svého týmu, ať jsou kdekoli.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vylepšete své pracovní postupy při analýze dat integrací s Jupyter Notebook, RStudio nebo Python.
- Získejte okamžité, přesné a kontextové odpovědi z jakékoli práce v rámci ClickUp a související s ClickUp pomocí ClickUp Brain, vašeho asistenta AI.
- Vytvářejte, analyzujte a sdílejte text, kód, dokumenty SOP, zásady pro nakládání s daty a další pomocí ClickUp Docs.
- Využijte různé možnosti vizualizace, jako jsou Ganttovy diagramy, kalendáře a časové osy, k vizualizaci dat souvisejících s úkoly, projekty a týmy.
- Integrujte nástroje třetích stran, jako jsou Google Sheets, Microsoft Excel a Tableau, abyste mohli efektivně analyzovat a vizualizovat data.
- Automatizujte úkoly související s daty, jako je sběr dat, analýza a vizualizace, pomocí funkcí, jako jsou vlastní pracovní postupy, vlastní pole a automatizace, a ušetřete tak čas a úsilí.
- Zajistěte bezpečnost a soukromí dat pomocí šifrování, řízení přístupu a auditních protokolů, které chrání citlivá data.
Omezení ClickUp
- ClickUp má mnoho funkcí a lze jej přizpůsobit pro různé role, takže novým uživatelům může chvíli trvat, než se se vším seznámí.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (9 380+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
2. CoCalc
Collaborative Calculation and Data Science (CoCalc) od společnosti Sagemath, Inc. je online platforma pro společné kódování. Nejlépe vyhovuje studentům, výzkumným pracovníkům a pedagogům pro společné projekty a výuku na dálku.
Poskytuje prostředí, ve kterém můžete vytvářet, upravovat a spouštět kód v různých programovacích jazycích, včetně Pythonu, R, Julie a SageMath.
CoCalc také podporuje úpravy dokumentů LaTeX a integruje se s Jupyter Notebooks.
Nejlepší funkce CoCalc
- Pracujte na stejném projektu současně s funkcemi pro spolupráci v reálném čase.
- Pomocí nástrojů pro vizualizaci dat vytvářejte v rámci svých projektů tabulky, grafy a diagramy.
- Komunikujte se spolupracovníky prostřednictvím integrovaných funkcí chatu a videokonferencí.
Omezení CoCalc
- Bezplatná verze má omezené zdroje, jako jsou kvóty paměti a CPU, které mohou omezovat složité výpočty nebo velké datové soubory.
Ceny CoCalc
- Hobbyist: 10,86 $/měsíc
- Skupina akademických výzkumníků: 123,98 $/měsíc
- Pracovní skupina pro podnikání: 104,16 $/měsíc
Hodnocení a recenze CoCalc
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici.
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
3. Nextjournal
Nextjournal je webová platforma, která integruje výpočetní kód s narativním textem.
Platforma podporuje různé programovací jazyky, včetně Pythonu, R, Julie a Clojure, stejně jako externí zdroje dat a knihovny.
Jednou z klíčových funkcí Nextjournal je schopnost vytvářet reprodukovatelné výzkumné články, které obsahují veškerý kód, data a vizualizace potřebné k reprodukci výsledků. To zajišťuje transparentnost a umožňuje ostatním navázat na tuto práci.
Nextjournal navíc nabízí funkce pro spolupráci, které umožňují více uživatelům pracovat na stejném notebooku současně. To usnadňuje týmům spolupráci na projektech a sdílení jejich práce s ostatními.
Nejlepší funkce Nextjournal
- Pište kód, spouštějte jej v reálném čase a vizualizujte výsledky pomocí textu, obrázků a interaktivních grafů.
- Sdílejte svou práci a spolupracujte s ostatními
- Sledujte změny rychle díky automatickému verzování.
Omezení Nextjournal
Ceny Nextjournal
- Zdarma
- Tým: Od 299 $/měsíc
- Enterprise: Od 499 $/měsíc
Hodnocení a recenze Nextjournal
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici.
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
4. Deepnote
Další alternativou k Jupyter Notebook je Deepnote. Jedná se o interaktivní platformu pro datovou vědu, jejímž cílem je usnadnit spolupráci a reprodukovatelnost pro datové vědce a analytiky, jako jste vy.
Poskytuje editor kódu a rozhraní notebooku podobné Jupyteru, ale s dalšími funkcemi , jako je spolupráce v reálném čase, kontrola verzí a možnost snadného sdílení projektů s ostatními .
Deepnote se integruje s oblíbenými knihovnami a nástroji pro datovou vědu, jako jsou pandas, sci-kit-learn a TensorFlow, a podporuje také širokou škálu programovacích jazyků, včetně Pythonu, R a SQL.
Platforma je navržena tak, aby byla uživatelsky přívětivá, a zaměřuje se na to, aby pro vás bylo snadné začít a spolupracovat s ostatními na projektech v oblasti datové vědy.
Nejlepší funkce Deepnote
- Spolupracujte s kolegy v reálném čase a spravujte kontrolu verzí pomocí integrace Git.
- Vyberte si z řady atraktivních formátů grafů a tabulek.
- Integrujte SQL pro dotazování databází přímo ve vašem notebooku a zefektivněte tak proces analýzy dat.
- Sdílejte svou práci snadno pomocí odkazů nebo exportujte jako soubory PDF/HTML a přizpůsobte si prostředí pomocí vlastních motivů a zkratek pro efektivnější pracovní postup.
Omezení Deepnote
- Omezená podpora programovacích jazyků
- Závislost na připojení k internetu
Ceny Deepnote
- Zdarma
- Tým: 39 $/editor za měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Deepnote
- G2: 4,8/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
5. Google Colab
Google Colab, také známý jako Google Colaboratory, je cloudová služba, která vám umožňuje psát a spouštět kód Python v prostředí prohlížeče. Patří mezi oblíbené alternativy Jupyteru pro analýzu dat, strojové učení a úkoly hlubokého učení.
Poskytuje přístup k grafickým procesorům (GPU) a tenzorovým procesorům (TPU) pro rychlejší výpočty, což je užitečné zejména pro trénování modelů hlubokého učení. Google Colab je navíc integrován s Google Drive, což usnadňuje import datových sad a export výsledků. Můžete také spolupracovat s ostatními tím, že s nimi sdílíte své notebooky.
Google Colab je dodáván s předinstalovanými knihovnami, jako jsou NumPy, pandas, matplotlib a TensorFlow, takže můžete rychle začít s analýzou dat a úkoly strojového učení. Podporuje také Markdown, což vám umožňuje navrhovat dokumenty s vloženým kódem, vizualizacemi a vysvětlujícím textem.
Sdílení vašich notebooků s ostatními uživateli je díky Google Colab velmi jednoduché; můžete vygenerovat odkaz nebo exportovat notebook jako soubor .ipynb.
Nejlepší funkce Google Colab
- Získejte bezplatný přístup k výkonným hardwarovým akcelerátorům, které urychlují složité výpočty.
- Importujte datové sady a exportujte výsledky, což usnadňuje spolupráci.
- Experimentujte s kódem a vizualizujte výsledky v interaktivním rozhraní.
- Učte a učte se strojové učení a datovou vědu pomocí přístupné platformy.
Omezení Google Colab
- Bezplatná verze má omezení maximální doby provádění (12 hodin), maximální velikosti notebooku (100 MB) a maximální paměti (25 GB). Pokud potřebujete více zdrojů, možná budete muset přejít na placený tarif nebo použít jiné platformy.
Ceny Google Colab
- Zdarma
- Platba podle skutečného využití: Ceny začínají na 11,79 USD za 100 výpočetních jednotek.
- Colab Pro: 11,79 $/měsíc
- Colab Pro+: 58,99 $/měsíc
- Colab Enterprise: Platíte za to, co skutečně používáte
Hodnocení a recenze Google Colab
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici.
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
6. Kaggle
Kaggle je platforma, na které můžete vyhledávat a publikovat datové sady, prozkoumávat a vytvářet modely v webovém prostředí pro datovou vědu, spolupracovat s dalšími datovými vědci a inženýry strojového učení a účastnit se soutěží zaměřených na řešení výzev v oblasti datové vědy.
Platforma poskytuje nástroje pro čištění a prozkoumávání dat, webové rozhraní pro kódování a cloudové prostředí pro provádění.
Kaggle také nabízí vzdělávací zdroje, jako jsou tutoriály, kurzy a webináře, které vám pomohou rozvíjet vaše dovednosti v oblasti datové vědy a strojového učení.
Nejlepší funkce Kaggle
- Ponořte se do rozsáhlé sbírky datových sad Kaggle a prozkoumejte širokou škálu témat.
- Pomocí rozhraní Kaggle Notebooks vytvářejte a sdílejte analýzy a modely strojového učení a podporujte tak spolupráci.
- Umožněte přístup k datům aplikace prostřednictvím API a generujte text na základě textového podnětu.
- Zapojte se do fór Kaggle, klást otázky, sdílet nápady a spolupracovat s dalšími datovými vědci a odborníky na strojové učení.
Omezení Kaggle
- Pro začátečníky obtížné, protože soutěže a datové sady jsou obecně zaměřeny na zkušenější datové vědce.
- Pro některé uživatele může být náročné vyniknout nebo získat uznání za svou práci, zejména v rozsáhlejších soutěžích, kde je mnoho účastníků.
Ceny Kaggle
- Zdarma
Hodnocení a recenze Kaggle
- G2: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
7. Zeppelin
Apache Zeppelin je výkonný nástroj, který vám umožňuje prozkoumávat, analyzovat a vizualizovat data pomocí různých programovacích jazyků, jako jsou SQL, Python, Scala a R.
Patří mezi oblíbené alternativy Jupyteru pro datové vědce, analytiky a inženýry, kteří pracují s velkými datovými sadami a provádějí složité analytické úkoly.
Díky integrovaným vizualizačním nástrojům a integraci s Apache Spark vám Zeppelin umožňuje vytvářet interaktivní notebooky, sdílet svou práci a spolupracovat s ostatními na projektech založených na datech.
Ať už jste začátečník nebo expert v oblasti prediktivní analýzy dat, Apache Zeppelin vám pomůže proměnit surová data v cenné poznatky.
Nejlepší funkce Zeppelin
- Vytvářejte úchvatné vizualizace a provádějte komplexní analýzy dat.
- Povolte podporu více jazyků pro efektivní ladění kódu.
- Využijte robustní funkce pro analýzu velkých dat
- Provádějte důkladné prozkoumávání dat pomocí interaktivních poznámkových bloků.
- Přizpůsobte si analytické prostředí a snadno ho škálujte pro velké datové sady a distribuované výpočty.
Omezení Zeppelin
- Omezená podpora datových zdrojů ve srovnání s jinými nástroji pro analýzu dat
- Pro začátečníky může být rozhraní a používání Apache Zeppelin náročné na naučení.
Ceny Zeppelin
- Zdarma
Hodnocení a recenze Zeppelin
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. Saturn Cloud
Saturn Cloud je předním poskytovatelem cloudových platforem pro datovou vědu a strojové učení.
Se zaměřením na přístupnost a spolupráci umožňuje Saturn Cloud datovým vědcům a analytikům plynulou práci v různých rámcích a nástrojích strojového učení. Jejich platforma nabízí spravovaná prostředí pro populární rámce, jako jsou TensorFlow a PyTorch, což usnadňuje rychlý vývoj a nasazení modelů.
Podpora distribuovaného výpočtu od Saturn Cloud vám navíc umožňuje efektivně škálovat vaše pracovní zatížení.
Díky funkcím, jako je správa verzí, správa dat a možnosti nasazení, Saturn Cloud umožňuje datovým týmům zefektivnit jejich pracovní postupy v oblasti strojového učení a rychleji uvést jejich modely do produkce.
Nejlepší funkce Saturn Cloud
- Snadno konfigurujte a škálujte své rámce strojového učení.
- Spolupracujte s Jupyter Notebooks, abyste mohli pracovat interaktivně a sdílet poznatky se svým týmem.
- Rozložte výpočetní výkon a škálovatelnost svých pracovních úloh na více strojů pro rychlejší zpracování.
- Sledujte změny a efektivně spolupracujte díky funkcím pro správu verzí.
- Přístup, manipulace a vizualizace dat v rámci platformy
- Zefektivněte mapování procesů pro vaše modely strojového učení
Omezení Saturn Cloud
- Může existovat omezení množství výpočetních zdrojů, úložného prostoru nebo šířky pásma, které lze použít.
- Některé funkce nebo integrace mohou být k dispozici pouze u konkrétních předplatných plánů.
Ceny Saturn Cloud
- Hostované: Zdarma
- Hostované organizace: Ceny na míru
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Saturn Cloud
- G2: 5/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Microsoft Azure Notebooks
Microsoft Azure Notebooks poskytuje cloudové prostředí, které vám umožňuje vytvářet a spouštět notebooky bez nutnosti instalace jakéhokoli softwaru na vašem lokálním počítači.
Tato open-source platforma usnadňuje týmům spolupráci na projektech, protože všichni mají přístup ke stejným notebookům z jakéhokoli zařízení s připojením k internetu.
Azure Notebooks nejenže poskytuje prostředí pro spolupráci, ale také usnadňuje správu a sdílení notebooků. Můžete například vytvářet projekty pro organizaci svých notebooků a pomocí správy verzí sledovat změny v čase. Notebooky můžete také sdílet s ostatními pomocí odkazu, který notebook otevře v jejich webovém prohlížeči.
Azure Notebooks je integrován s dalšími službami Azure, jako je Azure Machine Learning, takže můžete snadno nasadit modely strojového učení vytvořené ve svých sešitech do cloudu. To usnadňuje vývoj a nasazení řešení strojového učení.
Nejlepší funkce Microsoft Azure Notebooks
- Vytvářejte a sdílejte notebooky, abyste mohli spolupracovat s kolegy a zainteresovanými stranami na projektech.
- Integrujte služby Azure, nasazujte modely strojového učení a podle potřeby škálujte své pracovní zatížení.
- Vytvářejte interaktivní vizualizace dat, analyzujte svá data a poučte se ze svých zjištění pomocí různých programovacích jazyků.
- Pomocí buněk markdown formátujte své notebooky pro profesionální prezentace a zajistěte bezpečnost dat a soulad s předpisy pomocí robustních funkcí Azure.
- Spouštějte notebooky lokálně nebo v cloudu, sledujte změny, opakujte svou práci a prozkoumejte svá data.
Omezení Microsoft Azure Notebook
- Bezplatná verze má omezené zdroje, včetně omezených zdrojů CPU a paměti.
- Omezené možnosti přizpůsobení notebooků, zejména vlastní motivy a rozšíření
Ceny Microsoft Azure Notebooks
- Zdarma
Hodnocení a recenze Microsoft Azure Notebooks
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici.
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
10. IBM Watson Studio
Posledním nástrojem v našem seznamu alternativ k Jupyteru je IBM Watson Studio. Jedná se o komplexní platformu pro datovou vědu a strojové učení, která pomáhá firmám vytvářet, trénovat a nasazovat modely umělé inteligence.
Poskytuje nástroje pro přípravu dat, vývoj modelů a funkce pro nasazení a spolupráci, které usnadňují týmovou práci mezi datovými vědci a obchodními analytiky.
Watson Studio podporuje populární programovací jazyky, jako jsou Python a R, a integruje se s různými datovými zdroji a cloudovými prostředími.
Platforma také zahrnuje pokročilé funkce, jako je AutoAI, která automatizuje dokumentaci procesů, a Watson Machine Learning, která umožňuje snadné nasazení a správu modelů.
Nejlepší funkce IBM Watson Studio
- Použijte AutoAI k urychlení procesu vytváření a optimalizace modelů strojového učení.
- Propojte a integrujte data z různých zdrojů, abyste zajistili komplexní a efektivní analýzu dat.
- Zjednodušte nasazení modelů strojového učení do produkčních prostředí pro reálné použití.
Omezení IBM Watson Studio
- Prémiové funkce a služby mohou vést k vysokým provozním nákladům.
Ceny IBM Watson Studio
- Na IBM Cloud Pak for Data: Ceny na míru
- Na IBM Cloud Pak® for Data as a Service: Ceny na míru
Hodnocení a recenze IBM Watson Studio
- G2: 4,2/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Posilte své projekty v oblasti datové vědy pomocí ClickUp
Pokud chcete pouze vytvářet a sdílet dokumenty, můžete zvážit celou řadu alternativ k Jupyteru. S ClickUpem však můžete dělat mnohem více. Tato platforma není určena pouze pro dokumenty a analýzu dat. Jedná se o univerzální nástroj, který nabízí funkce pro správu projektů, dokumentaci, spolupráci a automatizaci, což z něj činí skvělé komplexní řešení.
Pokud tedy hledáte něco nového, co vám pomůže efektivně spravovat vaše projekty v oblasti datové vědy, vyzkoušejte ClickUp a uvidíte, jaký rozdíl to může znamenat pro váš pracovní postup.