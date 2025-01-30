10 nejlepších alternativ Mindnode pro mind mapping v roce 2025

Máte nápad, který chcete proměnit v jasný plán. Pravděpodobně jste již použili oblíbený nástroj pro tvorbu myšlenkových map – Mindnode.
Navzdory široké škále funkcí má Mindnode stále svá omezení. Jeho nedostatek funkcí pro živou spolupráci a vestavěných témat vás může přimět k hledání alternativ.
Proto jsme sestavili seznam 10 nejlepších alternativ Mindnode, které vám mohou nabídnout více možností a výhod.
Než se však do toho pustíme, pojďme si nejprve trochu blíže představit online nástroje pro tvorbu myšlenkových map.
Co byste měli hledat v alternativách k Mindnode?
Nástroj pro tvorbu myšlenkových map je digitální nástroj, který vám pomáhá vizuálně znázornit vaše nápady, koncepty a plány. Na rozdíl od papíru a tužky nabízejí tyto nástroje pro vizuální myšlení flexibilitu, která vám umožňuje snadno přeskupovat, přidávat nebo odebírat prvky podle toho, jak se váš plán vyvíjí.
Ne všechny nástroje pro tvorbu myšlenkových map jsou však stejné. Některé mají více funkcí, jiné jsou uživatelsky přívětivější a bezpečnější. Proto je důležité vědět, co hledat a co očekávat od nástroje pro tvorbu myšlenkových map.
Zde jsou klíčové funkce, které by měl mít nástroj pro tvorbu myšlenkových map:
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Hledejte jednoduché nástroje, které vám umožní rychle začít. Přizpůsobitelnost je zde zásadní, abyste mohli své myšlenkové mapy přizpůsobit různým úkolům a preferencím.
- Omezení počtu uzlů: Klíčem k mindmappingu jsou uzly a spojení, které vám pomáhají uvolnit mysl a vidět věci v širších souvislostech. Ujistěte se, že nástroj neomezuje vaši schopnost vytvářet libovolný počet uzlů a spojení.
- Možnosti spolupráce: Hledejte alternativy k Mindnode s kvalitními funkcemi pro spolupráci. Patří mezi ně přidávání členů týmu, zanechávání komentářů a spolupráce v reálném čase. Hladká spolupráce v reálném čase může výrazně zlepšit týmovou práci a efektivitu.
- Flexibilita dat: Ujistěte se, že nástroj podporuje snadné importní a exportní funkce. To umožňuje hladkou integraci s dalšími nástroji ve vašem pracovním postupu, což usnadňuje plynulou výměnu a správu obchodních informací.
- Bezpečnostní opatření: Upřednostňujte nástroje s robustními bezpečnostními funkcemi, zejména při práci s citlivými údaji. Šifrování a kontrola přístupu jsou nezbytné pro ochranu vašeho soukromí.
- Vylepšení pomocí AI: Zvažte alternativy Mindnode, které využívají umělou inteligenci (AI) k vylepšení vašich zkušeností s mindmappingem. Funkce založené na AI, jako je formátování textu, mohou zefektivnit organizaci a vizualizaci, díky čemuž budou vaše mindmapy atraktivnější a srozumitelnější.
10 nejlepších alternativ Mindnode pro tvorbu myšlenkových map
Nyní, když víte, co hledat a co očekávat od nástroje pro tvorbu myšlenkových map, podívejme se na nejlepší alternativy k Mindnode.
1. ClickUp
ClickUp je software pro správu projektů a zvýšení produktivity, který mezi mnoha dalšími funkcemi nabízí také nástroj pro tvorbu myšlenkových map. Funkce Mind Maps v ClickUp je univerzální a výkonný nástroj pro vizualizaci nápadů, organizování myšlenek, brainstorming a rychlé a efektivní plánování projektů.
Ale to není vše.
Můžete také ukládat a propojovat své úkoly s myšlenkovými mapami v rámci jedné platformy. To vám pomůže udržet veškerou práci organizovanou, přístupnou a pod jednou střechou.
Nejlepší funkce ClickUp
- Spolupracujte se svými týmy a přizpůsobte myšlenkové mapy svým potřebám. Můžete pozvat členy týmu, sdílet své myšlenkové mapy a společně je upravovat v reálném čase. Můžete také zanechat zpětnou vazbu a poznámky ke svým myšlenkovým mapám.
- Vytvářejte myšlenkové mapy od nuly nebo použijte existující úkoly jako uzly. Úkoly a uzly můžete také přetahovat myší a měnit tak uspořádání svých myšlenkových map.
- Integrujte své myšlenkové mapy s dalšími nástroji a aplikacemi, které používáte. Můžete importovat data z různých zdrojů, jako jsou soubory, obrázky, odkazy a poznámky.
- Využijte umělou inteligenci (AI) k vylepšení svých zkušeností s mindmappingem. Funkce ClickUp založené na AI vám pomohou formátovat text, organizovat prvky a vizualizovat data.
- Přizpůsobte si své myšlenkové mapy barvami, ikonami a styly. K uzlům a úkolům můžete přidávat přílohy, komentáře a kontrolní seznamy.
- Zjednodušte brainstorming pomocí připravené a plně přizpůsobitelné šablony ClickUp Simple Mind Map. ClickUp nabízí také další snadno přizpůsobitelné šablony pro tvorbu myšlenkových map.
Omezení ClickUp
- Komplexní rozhraní může být pro začínající uživatele příliš složité.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
2. MindManager
MindManager funguje jako digitální tabule, na kterou můžete snadno přidávat a uspořádávat nápady a podle potřeby je propojovat. Můžete sledovat průběh projektu pomocí termínů, priorit a zdrojů.
Díky funkci drag-and-drop můžete rychle manipulovat s uzly a poduzly a umisťovat je kdekoli na plátně podle svých potřeb.
Můžete využít jeho vynikající funkci mapy na ovládacím panelu a konsolidovat tak všechna data související s projektem do jediného přístupného místa, kde je můžete s členy svého týmu prohlížet.
Nejlepší funkce MindManageru
- Spolupracujte v reálném čase na mapách MindManager bezpečně
- Spravujte úkoly, dashboardy a spolupracujte v Microsoft Teams.
- Rychle vytvářejte vizuální procesní toky pro složité procesy.
- Plánujte projekty efektivně pomocí vizuálních časových os a milníků.
- Kategorizujte a analyzujte data Excelu v mapách MindManager.
Omezení MindManageru
- Není k dispozici žádný bezplatný tarif.
- Omezené možnosti úprav a funkce Ganttova diagramu
Ceny MindManager
- Essentials: 99 $ ročně
- Profesionální: 179 $ ročně
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze MindManager
- G2: 4,5/5 (více než 190 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 70 recenzí)
3. Mural
Další na našem seznamu alternativ Mindnode je Mural, vizuální pracovní platforma navržená pro efektivní týmovou práci z jakéhokoli místa. Umožňuje týmům využívat kreativní techniky pro vizuální spolupráci.
Díky funkcím, jako jsou mapy, procesní toky, diagramy a integrace obrázků, můžete snadno sladit všechny členy týmu.
Intuitivní digitální tabule Mural jde nad rámec tradičního brainstormingu. Jedná se o dynamický prostor pro tvorbu nápadů, plánování a inovace, ať už týmy pracují osobně, hybridně nebo na dálku.
S aplikací Mural je každý hlas vyslyšen, což zajišťuje inkluzivitu a dosažení společných cílů.
Nejlepší funkce Mural
- Vyberte si z řady velikostí plátna, které vyhovují vašim cílům spolupráce a nabízejí neomezenou flexibilitu.
- Přidávejte nápady, úkoly a další položky jako poznámkové lístky nebo textová pole s přizpůsobitelnými barvami a seskupováním pro identifikaci vzorců.
- Vytvářejte snadné vizualizace toků, map, procesů, hierarchií, cest a dalších prvků.
- Vylepšete komunikaci pomocí ikon, GIFů a obrázků díky integraci Noun Project, GIPHY a Unsplash.
- Ušetřete čas a standardizujte metody v celé organizaci vytvářením a publikováním vlastních šablon ve svém pracovním prostoru.
Omezení nástroje Mural
- Noví uživatelé zaznamenali určitou náročnost na osvojení
Ceny Mural
- Zdarma
- Team+: 12 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 17,99 $/uživatel za měsíc (účtováno ročně)
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Mural
- G2: 4,6/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 120 recenzí)
4. FreeMind
FreeMind je univerzální nástroj pro tvorbu myšlenkových map, který umožňuje vizuální zachycení myšlenek. Ať už plánujete projekt, píšete nebo vytváříte koncepty, nabízí flexibilní tvorbu diagramů nad rámec lineárních struktur.
Kompatibilita s platformami Windows, Linux a macOS, založená na Java Runtime Environment, zajišťuje přístupnost pro širokou uživatelskou základnu. Jako open-source projekt vítá FreeMind příspěvky od všech.
Nejlepší funkce FreeMind
- Vytvářejte všechny typy myšlenkových map díky snadno použitelnému a intuitivnímu rozhraní.
- Pracujte univerzálně díky široké kompatibilitě platformy založené na Javě.
- Přizpůsobte si své myšlenkové mapy pomocí široké škály možností přizpůsobení tak, aby vyhovovaly vašim konkrétním potřebám.
- Využijte řadu pluginů, které mohou softwaru přidat nové funkce a vlastnosti.
Omezení FreeMind
- Produkt nebyl několik let aktualizován a recenzenti uvedli, že si nejsou jisti jeho používáním.
- Nabízí omezené možnosti spolupráce.
- Pro začátečníky může být složité
Ceny FreeMind
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze FreeMind
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. IdeaNote
Ideanote je nástroj pro správu komunikace určený ke shromažďování nápadů od jednotlivců, který se pyšní efektivním sběrem nápadů, spoluprací a správou pro firmy.
Podporuje inovace tím, že umožňuje příspěvky od různých úrovní zainteresovaných stran a oddělení, čímž buduje kulturu kreativity a komunity.
S Ideanote můžete rychle procházet a realizovat nápady, čímž zvýšíte produktivitu a identifikaci příležitostí. Díky své agilitě a dostupnosti je vhodný pro různé účely, od vývoje produktů po zlepšování procesů.
Ideanote se integruje s dalšími aplikacemi prostřednictvím Zapier, aby vám poskytl vylepšenou funkčnost a flexibilitu propojením nástrojů, se kterými již pracujete.
Funkce IdeaNote
- Definujte úroveň anonymity, včetně neanonymní, plně anonymní a částečně anonymní.
- Získejte přístup k integraci Google App Script API a Notion.
- Vyberte více nápadů a proveďte hromadné akce.
Omezení aplikace IdeaNote
- Postrádá pokročilé funkce pro tvorbu myšlenkových map
- Omezené funkce pro spolupráci na myšlenkových mapách
Ceny IdeaNote
- Zdarma: Až 10 uživatelů
- Podnikání: 49–859 USD/měsíc pro 10 až 1000 uživatelů
- Enterprise: 2 899 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze IdeaNote
- G2: 4,7/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 130 recenzí)
6. MindMeister
MindMeister je výkonný a všestranný nástroj pro tvorbu myšlenkových map a poznámek, který vám umožní vytvářet a sdílet vaše nápady s týmem.
Nabízí výjimečné možnosti spolupráce: pozvěte členy týmu a hosty k vytváření myšlenkových map, umožňující snadné komentování, brainstorming a prezentaci nápadů.
Některé funkce, jako je export koncepčních map a připojování multimediálního obsahu, jsou však vyhrazeny pro platící uživatele.
MindMeister vyniká mezi alternativami Mindnode svým moderním rozhraním a bohatými možnostmi přizpůsobení, včetně firemních rozvržení. Jeho funkce automatického zarovnání uzlů také zajišťuje, že vaše myšlenkové mapy jsou vizuálně přitažlivé a vhodné pro profesionální prostředí.
Nejlepší funkce MindMeister
- Vytvářejte myšlenkové mapy se svým týmem pomocí vynikajících funkcí pro spolupráci v MindMeister.
- Využijte jeho bohaté možnosti přizpůsobení.
- Integrujte s MeisterTask pro komplexní správu úkolů.
Omezení MindMeister
- Další funkce mohou snížit intuitivnost.
- Pro jednotlivé uživatele mindmap je cena poněkud vysoká.
Ceny MindMeister
- Základní: Zdarma
- Osobní: 3,50 $/uživatel za měsíc (účtováno ročně)
- Pro: 5,50 $/uživatel za měsíc (účtováno ročně)
- Podnikání: 8,50 $/uživatel za měsíc (účtováno ročně)
Hodnocení a recenze MindMeister
- G2: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 290 recenzí)
7. Coggle
Coggle je špičkový online nástroj pro tvorbu myšlenkových map a jedna z nejoblíbenějších alternativ Mindnode. Jeho webová platforma nabízí rychlost, intuitivnost a snadné použití, doplněné o praktické klávesové zkratky pro vyšší efektivitu.
A co víc, Coggle je zdarma pro až tři soukromé myšlenkové mapy (s neomezeným počtem veřejných). Svou myšlenkovou mapu můžete také uložit jako PDF, textový dokument nebo obrázek.
Díky své jednoduchosti je ideální pro příležitostné digitální použití. Když začnete vytvářet diagram v Coggle, uvítá vás centrální uzel nové myšlenkové mapy. Přidávání nových uzlů je velmi jednoduché: stačí kliknout na znaménko plus nebo použít klávesové zkratky pro rychlejší práci.
Seznámení se s klávesovými zkratkami aplikace, které jsou přehledně uvedeny v pravém dolním rohu, zvyšuje produktivitu.
Nejlepší funkce Coggle
- Pozvěte ostatní, aby se připojili k vašim diagramům a spolupracovali synchronizovaně.
- Vytvářejte nové uzly kliknutím nebo pomocí klávesových zkratek.
- Vyberte si z řady předem připravených šablon a začněte vytvářet své myšlenkové mapy nebo vývojové diagramy.
- Vytvářejte přehledné a profesionálně vypadající diagramy pomocí inteligentní funkce rozvržení Coggle.
Omezení Coggle
- Neumožňuje uživatelům vkládat obrázky ani je upravovat v diagramech.
- Neobsahuje pokročilé funkce pro tvorbu myšlenkových map, jako jsou poznámky, přílohy, ikony nebo štítky.
Ceny Coggle
- Zdarma
- Awesome: 5 $/měsíc
- Organizace: 8 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Coggle
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
8. XMind
Pokud hledáte alternativu k Mindnode, která se zaměřuje na proces tvorby myšlenkových map, můžete zvážit Xmind.
Xmind je elegantní nástroj pro správu nápadů, který vám umožní flexibilně a intuitivně vytvářet a organizovat vaše myšlenky. Namísto zaměření na spolupráci v reálném čase a správu verzí klade Xmind důraz na vylepšení samotného procesu tvorby myšlenkových map.
Xmind má nativní aplikace pro Windows, macOS, iOS, Android a Linux, které umožňují přístup a používání vašich myšlenkových map na různých zařízeních. To je ideální pro jednotlivce nebo týmy, které chtějí zachovat konzistenci bez nutnosti neustálé spolupráce.
Nejlepší funkce XMind
- Přizpůsobte si motivy diagramů, formátování textu a styl diagramů.
- Využijte profesionální a zároveň vizuálně přitažlivý výchozí styl myšlenkových map.
- Využijte vestavěný režim prezentace pro profesionální prezentace.
Omezení XMind
- Není ideální pro častou spolupráci nebo rozsáhlé brainstormingové sezení v reálném čase.
Ceny XMind
- Bezplatný tarif
- Pro plán: 59,99 $/rok
Recenze a hodnocení XMind
- G2: 4,3/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 110 recenzí)
9. Whimsical
Whimsical je sada nástrojů pro spolupráci, která vám umožňuje vytvářet a sdílet myšlenkové mapy a další diagramy s vaším týmem. Můžete komentovat propojení, sledovat pohyby kurzoru svých kolegů a integrovat myšlenkové mapy s wireframy a dokumenty.
Whimsical usnadňuje organizaci nápadů díky zjednodušeným možnostem stylizace a klávesovým zkratkám. Do diagramů můžete přidávat text, obrázky, odkazy a ikony. Nejsou potřeba žádné další aplikace ani rozšíření prohlížeče – všechny funkce jsou dostupné přímo v softwaru.
Whimsical nabízí přímou integraci s GitHubem a Notionem a pro větší bezpečnost podporuje dvoufaktorové ověřování.
Nejlepší funkce Whimsical
- Pozvěte ostatní, aby se připojili k vašim diagramům a spolupracovali synchronizovaně.
- Vyberte si z řady předem připravených šablon a začněte vytvářet své myšlenkové mapy nebo vývojové diagramy.
- Vytvářejte přehledné a profesionálně vypadající diagramy díky funkci inteligentního rozvržení aplikace Whimsical.
Fantaskní omezení
- Na rozdíl od jiných konkurentů neobsahuje funkce související s řízením projektů.
Nestandardní ceny
- Zdarma
- Pro: 12 $/měsíc za editor
- Org: 20 $/měsíc za editor (fakturováno ročně)
Fantastické recenze a hodnocení
- G2: 4,6/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
10. SimpleMind
SimpleMind je aplikace pro tvorbu myšlenkových map a poznámek, která vám pomůže uspořádat vaše myšlenky, zapamatovat si informace a generovat nápady.
Bezplatnou verzi můžete používat na zařízeních iPad, iPhone a Android nebo si pořídit placenou verzi s více funkcemi.
SimpleMind vám umožňuje vytvářet a upravovat myšlenkové mapy s různými rozvrženími, styly a médii. Můžete také propojit témata s textovými kapitolami, abyste lépe porozuměli složitým pojmům.
Nejlepší funkce SimpleMind
- Vyberte si z několika rozvržení a motivů.
- Přidávejte k tématům obrázky, ikony, hlasové poznámky a videozáznamy.
- Integrujte s Dropboxem, iCloud Drive a Google Drive.
Omezení SimpleMind
- Mapování vzájemných propojení může být chaotické
- Chybí možnost současné spolupráce více uživatelů
Ceny SimpleMind
- Zdarma
- SimpleMind Pro: Individuální ceny
Recenze a hodnocení SimpleMind
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Začněte svou cestu s mindmappingem ještě dnes
Mind mapping nabízí cennou metodu pro generování a propojování znalostí a nápadů.
Mapování má mnoho výhod, jako je zjednodušení složitých konceptů, kategorizace informací, poskytnutí kontextu, posílení kreativity a zlepšení paměti.
Software pro tvorbu myšlenkových map je nástroj pro vizuální myšlení a brainstorming, který vám pomůže myslet jasněji. Pokud jste se ještě nerozhodli, který nástroj si vybrat, doporučujeme ClickUp.
Vyzkoušejte ještě dnes myšlenkové mapy ClickUp a snadno vizualizujte své nápady pomocí různých přizpůsobitelných funkcí. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes.