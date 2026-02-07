Безплатни шаблони за организиране на изследователски документи

Повечето изследователски документи не се провалят, защото идеите са слаби. Те се провалят, защото вашите източници, бележки и чернови са разпръснати, така че писането се превръща в постоянна лов на съкровища. Работата, свързана с интензивни изследвания, влошава ситуацията: специалистите, работещи с информация, прекарват около 20% от деня си в търсене и събиране на информация.

Тази статия ви представя шест безплатни шаблона за организиране на изследователски документи, които ви помагат да проследявате източници, да създавате конспекти и да управлявате многофазови проекти, без да губите важни детайли по пътя.

Шаблони за организиране на изследвания на един поглед

Шаблон Връзка за изтегляне Идеално за Най-добри функции Визуален формат Шаблон за изследователски доклад на ClickUp Получете безплатен шаблон Студенти и професионалисти, които пишат структурирани изследователски документи Изпълнително резюме, методология, раздели с резултати, персонализирани полета за проследяване на източници, резюмета с изкуствен интелект. Структуриран изследователски доклад Шаблон за бяла дъска за изследвания на ClickUp Получете безплатен шаблон Визуални мислители, които обмислят аргументи и картографират идеи Плъзгане и пускане на възли, групиране на идеи, преобразуване на елементи от бялата дъска в задачи или раздели на документи. Визуална бяла дъска Шаблон за изследователски бележки на ClickUp Получете безплатен шаблон Изследователи, които синтезират резултатите, докато четат Стандартизирано оформление на бележки, създаване на обобщения с анотации, поддръжка на библиографии с анотации. Формат на бележки Шаблон за план за проучване на потребителите на ClickUp Получете безплатен шаблон Докторанти, изследователи в областта на потребителското преживяване, многофазови академични проекти Раздели за хипотези, изследователски въпроси, методология, проследяване на етапи, сътрудничество План за изследователски проект Шаблон за пазарно проучване на ClickUp Получете безплатен шаблон Академични или бизнес изследователи, които извършват литературни прегледи или анализи на обстановката Организирани категории за изследвания, проследяване на тенденции, сравнение на източници, възлагане на задачи Изследователска база данни + работни процеси Шаблон за доклад за проучване на акции на ClickUp Получете безплатен шаблон Финанси, икономика и количествени изследвания Изпълнително резюме, анализ на базата на данни, структурирани препоръки, оформление, фокусирано върху доказателствата. Доклад за проучване на капитала Шаблон за резултати от анализ на данни на ClickUp Получете безплатен шаблон Студенти по STEM, анализатори и количествени изследователи Организация на данни, проследяване на статистически тестове, ясна одитна следа, документиране на резултатите Резултати от анализа на данни Шаблон за предложение за безвъзмездна помощ на ClickUp Получете безплатен шаблон Изследователи, кандидатстващи за грантове или финансиране Описание на проблема, методология, раздели за график, проследяване на крайни срокове, сътрудничество в екип Предложение за безвъзмездна помощ Шаблон за внедряване на ClickUp LMS Получете безплатен шаблон Изследователски екипи, които се нуждаят от структурирано обучение, протоколи или въвеждане в работата Контролни списъци за обучение, проследяване на сертифициране, документация на протоколи, проследяване на напредъка Работен процес на LMS Графичен организатор за изследователски документи от Template.net Изтеглете този шаблон Студенти, които се нуждаят от прост шаблон за печат Картографиране на дисертации, оформление на аргументи, визуално структурирани раздели Графичен организатор за печат Шаблон за изследователска работа на Bit.ai Изтеглете този шаблон Екипи, които съвместно пишат изследователска работа Съвместно редактиране в реално време, вградени медии, структурирани академични раздели Документ за съвместна работа

Какво е шаблон за организиране на изследователски документи?

Шаблонът за организиране на изследователски документи е структурирана рамка за събиране, организиране и свързване на ключовите компоненти на изследователски проект, включително източници, бележки, конспекти и чернови, на едно място.

Без ясна система изследванията често се забавят поради разпръскване на контекста. Информацията се разпръсква по раздели, документи, отметки и бележки, което затруднява намирането на източници, проследяването на идеи и поддържането на напредъка.

Един добър шаблон за организиране обикновено включва:

Проследяване на източници с подробности за цитиране

Тематична организация на бележките

Структура на конспекта и аргументацията

Управление на чернови и проследяване на напредъка

За разлика от основния план, който само очертава аргументите, организаторът за изследвания подпомага целия работен процес, от събирането на материали до оформянето и усъвършенстването на крайния документ. Някои са прости и линейни, докато други функционират като пълноценни работни пространства за проекти с проследяване на задачите и сътрудничество.

📮 ClickUp Insight: Повече от половината от всички служители (57%) губят време в търсене на вътрешни документи или в базата от знания на компанията, за да намерят информация, свързана с работата. А когато не могат? 1 от 6 прибягва до лични решения – претърсва стари имейли, бележки или екранни снимки, само за да събере парчетата от пъзела. ClickUp Brain елиминира търсенето, като предоставя незабавни отговори, базирани на изкуствен интелект, извлечени от цялото ви работно пространство и интегрирани приложения на трети страни, така че да получите това, от което се нуждаете, без да се налага да се занимавате с излишни усилия.

Какво да търсите в шаблон за организиране на изследователски документи

Изтеглянето на първия шаблон, който намерите, често води до още по-голямо разочарование. Прекарвате час в настройването му, само за да осъзнаете, че той не проследява това, от което се нуждаете, или че е твърде строг, за да се адаптира към вашата развиваща се теза. В крайна сметка го изоставяте и се връщате към хаотичната си система от разпръснати файлове.

За да избегнете това, трябва да знаете какво отличава полезния шаблон от безполезния. Ето основните характеристики, които правят организатора на изследователски документи полезен, а не просто поредния изоставен документ. ✨

Полета за управление на източници: Вашият шаблон се нуждае от специално място, където да записвате всички подробности за вашите цитати – автор, заглавие, публикация, дата и URL или DOI. Един добър шаблон ще има дори поле за стила на цитиране (като APA, MLA или Chicago), за да ви спести главоболия с преформатирането по-късно. Това е вашата таблица с източници и тя трябва да бъде надеждна.

Връзка между бележки и източници: Намирате брилянтна цитата, но седмици по-късно нямате представа откъде е взета. Добрият организатор ви позволява Намирате брилянтна цитата, но седмици по-късно нямате представа откъде е взета. Добрият организатор ви позволява да свържете бележките си директно с източника им , така че никога повече няма да губите време в търсене на цитати.

Гъвкавост на структурата: Вашите аргументи ще се променят в хода на изследването. Статичен шаблон, който ви ограничава в строга структура, е безполезен. Необходима ви е възможност да премествате, пускате и пренареждате части от структурата, без да нарушавате целия документ.

Проследяване на напредъка: Написването на изследователска работа е маратон, а не спринт. Шаблон с проследяване на напредъка – като статуси „За четене“, „В процес на изготвяне“ или „В процес на редактиране“ – ви мотивира и ви дава ясна представа за това, върху какво трябва да работите след това.

Поддръжка за сътрудничество: Ако работите с съавтори или се нуждаете от обратна връзка от съветник, ще ви са необходими функции като редактиране в реално време, коментиране и възлагане на задачи. Това позволява цялата комуникация да се съхранява на едно място, а не разпръсната в имейл кореспонденция.

Съвместимост с формати: Вероятно крайният ви документ трябва да бъде в Word или Google Docs. Проверете дали вашият шаблон се експортира безпроблемно или, още по-добре, дали се интегрира с мениджъри на референции като Zotero или Mendeley, за да Вероятно крайният ви документ трябва да бъде в Word или Google Docs. Проверете дали вашият шаблон се експортира безпроблемно или, още по-добре, дали се интегрира с мениджъри на референции като Zotero или Mendeley, за да оптимизирате работния си процес

Сега, когато вече знаете какво да търсите, ето няколко шаблона, които си заслужава да разгледате.

11 безплатни шаблона за организиране на изследователски документи

Тези шаблони варират от визуални инструменти за мозъчна атака до структурирани инструменти за проследяване на проекти. Някои са по-подходящи за самостоятелна академична работа, докато други са по-подходящи за екипни изследователски проекти. Ключът е да изберете такъв, който отговаря на начина, по който действително работите, а не на начина, по който мислите, че трябва да работите.

Тези шаблони варират от визуални инструменти за мозъчна атака до структурирани инструменти за проследяване на проекти. Някои са по-подходящи за самостоятелна академична работа, докато други са идеални за екипни изследователски проекти. Ключът е да изберете такъв, който отговаря на начина, по който действително работите, а не на начина, по който мислите, че трябва да работите.

1. Шаблон за изследователски доклад на ClickUp

Получете безплатен шаблон Шаблонът за изследователски доклад на ClickUp подробно описва методите и подхода на вашия екип, както и резултатите, които сте постигнали за вашия клиент.

Започването на официален изследователски документ от празна страница е плашещо. Вие не просто пишете, а се опитвате да запомните стандартния формат на академичен документ, докато се занимавате с изследването си. Шаблонът за изследователски доклад на ClickUp решава този проблем, като ви предоставя готова структура за официални доклади, включваща раздели за резюме, методология, резултати и заключения. Вместо разхвърляна папка с документи, получавате едно работно пространство за целия си проект.

Предварително създадените секции на шаблона за изследователски доклад на ClickUp отразяват стандартния формат на научна статия, така че да можете да се съсредоточите върху съдържанието, а не върху структурата. Създайте таблица с източници директно във вашия работен процес с помощта на персонализираните полета на ClickUp, като проследявате всичко – от имената на авторите и датите на публикуване до статуса на цитиране за всеки източник. Напишете черновата си доклад точно до вашите изследвания с помощта на ClickUp Docs, като запазите вашата структура, бележки и източници в един единствен изглед. Синтезирайте информацията и откривайте модели по-бързо, като използвате ClickUp Brain, за да обобщите плътни изходни материали или да предложите връзки между бележките си.

Шаблонът за изследователски доклад на ClickUp е идеален за студенти и професионалисти, които трябва да изготвят структурирани изследователски доклади и искат организационната си система и среда за писане да бъдат обединени на едно място.

2. Шаблон за бяла дъска за изследвания на ClickUp

Получете безплатен шаблон Организирайте всичките си изследователски данни в ясни визуализации с шаблона ClickUp Research Whiteboard Template.

Най-добрите идеи не винаги се появяват в подреден, линеен ред. Опитът да наложите на ранния си мозъчен штурм строга, йерархична структура може да убие креативността. Нуждаете се от пространство, за да проучите връзки, да групирате свързани мисли и да видите по-голямата картина, преди да се ангажирате с дадена структура.

Шаблонът ClickUp Research Whiteboard предоставя тази визуална платформа. Това е гъвкаво пространство, което ви позволява да начертаете концепции, да установите връзки между източници и да експериментирате с аргументацията си, преди да се ангажирате с линейна структура.

Шаблонът ClickUp Research Whiteboard ви предоставя гъвкаво пространство за групиране на идеи, вместо ограничаващ списък. Използвайте възли с функция „плъзгане и пускане“, за да групирате свързани източници и концепции, което улеснява визуализирането на връзките между различните части на вашето проучване. Преодолейте различията между мозъчната атака и изпълнението – когато идеята е готова, можете да превърнете елементите на бялата дъска директно в задачи или секции на документи с едно кликване, превръщайки визуалната си карта в план за действие.

Шаблонът ClickUp Research Whiteboard е идеален за визуални мислители, които се нуждаят да разберат цялостната структура на документа, преди да се загубят в детайлите. Използвайте го, за да създадете визуален литературен преглед, като нанесете на карта как различни автори и проучвания се отнасят към вашата централна теза и помежду си.

📚 Гледайте това видео, за да видите как инструментите за втори мозък ви помагат да организирате бележки, да свържете идеи и да превърнете разпръснатата информация в полезна знания.

3. Шаблон за изследователски бележки на ClickUp

Получете безплатен шаблон Използвайте шаблона за изследователски бележки на ClickUp като просто ръководство за представяне на напредъка и резултатите от вашия изследователски проект.

Току-що сте прекарали цял ден в библиотеката и сте прочели дузина статии. Сега имате купчина бележки и неясен спомен за ключовите изводи от всеки източник. Когато най-накрая седнете да пишете, ще трябва да прочетете всичко отново, само за да си спомните какво е било важно.

Шаблонът за изследователски бележки на ClickUp предотвратява тази огромна загуба на време. Това е опростен шаблон за документиране на вашите открития в кратък формат на бележки, докато работите, като по този начин се гарантира, че нито една идея няма да се изгуби по пътя.

Шаблонът за изследователски бележки на ClickUp ви принуждава да синтезирате заключенията си за всеки източник. В същото време те все още са свежи в ума ви, създавайки библиотека от резюмета, към които можете лесно да се позовавате по-късно. Тъй като всяка бележка следва един и същ стандартизиран формат, можете бързо да сравнявате заключенията и аргументите от различни източници, без да се налага да претърсвате суровите си бележки. Форматът на бележките е естествен избор за създаване на анотирани библиографски записи, което ви спестява една стъпка, когато дойде време да съставите вашите референции.

Шаблонът за изследователски бележки на ClickUp е най-подходящ за изследователи, които предпочитат да документират и синтезират по време на работа. Вие изграждате организирана изследователска библиотека непрекъснато, така че не се налага да се занимавате с огромната задача да организирате всичко в края на проекта си.

4. Шаблон за план за проучване на потребителите на ClickUp

Получете безплатен шаблон Шаблонът за план за проучване на потребителите на ClickUp улеснява определянето на цели и поддържането на съгласуваност между заинтересованите страни.

Дипломната работа или дисертацията не е просто един проект – тя е дузина по-малки проекти, обединени в едно. Трябва да се справяте с одобренията на IRB, набирането на участници, събирането на данни, анализа и писането, като същевременно държите вашия научен ръководител в течение. Обикновен шаблон за документ просто няма да ви свърши работа.

Въпреки че първоначално е проектиран за UX изследвания, шаблонът за план за изследвания на потребителите на ClickUp е напълно приспособим за мащабни академични проекти. Той осигурява структурата, необходима за едновременно управление на изследователския процес и писането.

Шаблонът за план за потребителски изследвания на ClickUp включва ясни раздели за дефиниране на вашите изследователски въпроси, хипотези и методология, като поддържа фокуса на вашия проект от самото начало. Не позволявайте крайните срокове да ви изненадат – използвайте вграденото проследяване на задачите в ClickUp, за да следите всеки етап, от подаването на предложението до завършването на окончателния проект. Сложете край на безкрайните вериги от имейли с вашия съветник или съавтори, като съхранявате всички отзиви и комуникация с самата работа, използвайки функции за сътрудничество като редактиране в реално време, коментиране и възлагане на задачи в споделено работно пространство.

Шаблонът за план за проучване на потребителите на ClickUp предоставя надеждни възможности за управление на проекти за работа на ниво магистърска степен, като ви помага да останете на път в продължение на месеци или дори години. Той работи добре за магистри или изследователски екипи, които управляват сложни, многофазови проекти, които изискват сериозна организация.

5. Шаблон за пазарно проучване на ClickUp

Получете безплатен шаблон Определете проучването на клиентите си и създайте отчети, за да оптимизирате текущия си процес, като използвате шаблона за пазарно проучване на ClickUp.

Академичните изследвания не съществуват във вакуум – от решаващо значение е да разберете как вашата работа се вписва в по-широкия контекст на съществуващите проучвания. Шаблонът за пазарно проучване на ClickUp предоставя систематична рамка за събиране, организиране и анализиране на информация от различни източници, което го прави безценен за литературни прегледи и раздели за конкурентен анализ.

Шаблонът за пазарно проучване на ClickUp ви помага да структурирате вторичното си проучване, като организирате източниците в логични категории и проследявате ключовите заключения от различните проучвания. Използвайте го, за да идентифицирате пропуски в съществуващата литература, да сравните методологиите на различни изследователи и да документирате тенденции, които подкрепят вашата теза. Вграденото управление на задачите в шаблона ви позволява да възлагате конкретни области на проучване на членовете на екипа, когато работите по съвместни проекти.

Шаблонът за пазарно проучване на ClickUp е полезен за студенти по бизнес, изследователи в областта на социалните науки и всеки, който извършва систематични литературни прегледи и се нуждае от синтезиране на големи обеми съществуващи проучвания в кохерентни изводи.

6. Шаблон за доклад за проучване на акции на ClickUp

Получете безплатен шаблон Представете своите заключения с този шаблон за доклад за проучване на капитала.

За изследователи в областта на финансите, икономиката или бизнес дисциплините, шаблонът за доклад за проучване на акции на ClickUp предлага специализирана структура, предназначена за аналитична дълбочина. Въпреки че първоначално е създаден за финансови анализи, неговата строга структура се прилага добре към всяко проучване, което изисква аргументи, основани на данни, и структурирани препоръки.

Шаблонът за доклад за проучване на акции на ClickUp предоставя предварително създадени раздели за изпълнителни резюмета, подробен анализ, подкрепящи данни и заключения с препоръки. Акцентът върху аргументацията, основана на доказателства, го прави идеален за количествени изследователски документи, които изискват ясно представяне на сложни данни. Структурираният подход на шаблона гарантира, че няма да пропуснете критични аналитични стъпки, които рецензентите очакват.

Шаблонът за доклад за проучване на акции на ClickUp е най-подходящ за студенти по MBA, изследователи в областта на икономиката и всеки, който пише документи, изискващи обширен количествен анализ и формални рамки за препоръки.

7. Шаблон за резултати от анализ на данни на ClickUp

Получете безплатен шаблон Представете своите заключения с този шаблон за доклад за проучване на капитала.

Фазата на анализ на изследването е мястото, където много проекти зациклят – имате данни, но превръщането им в последователни заключения изглежда непосилна задача. Шаблонът за заключения от анализ на данни на ClickUp предоставя структурирана рамка за документиране на процеса на анализ и представяне на резултатите в ясен, възпроизводим формат.

Шаблонът за резултати от анализ на данни на ClickUp ви помага да организирате необработени данни, да документирате вашите аналитични методи и да представите резултатите в логична последователност. Използвайте го, за да проследявате кои набори от данни сте анализирали, какви статистически тестове сте извършили и какви заключения подкрепя всеки анализ. Шаблонът ви гарантира, че поддържате ясна одитна следа от данните до заключенията, което е от съществено значение за достоверността на изследването.

Шаблонът за резултати от анализ на данни на ClickUp е идеален за количествени изследователи, студенти по STEM и всеки, който работи с набори от данни и се нуждае от документиране на методологията си за анализ заедно с резултатите.

8. Шаблон за предложение за безвъзмездна помощ на ClickUp

Получете безплатен шаблон Следете всяка подробност, като направите заявленията си за безвъзмездна помощ по-ефективни и организирани с шаблона за заявление за безвъзмездна помощ на ClickUp.

Осигуряването на финансиране често е първото препятствие в всеки голям изследователски проект. Шаблонът за предложение за безвъзмездна помощ на ClickUp предоставя цялостна рамка за организиране на многото компоненти на успешната заявка за финансиране, от изследователските цели до обосновката на бюджета.

Шаблонът за предложение за безвъзмездна помощ на ClickUp ви води през всяка секция, която финансиращите организации очакват да видят, включително описание на проблема, методология, график и очаквани резултати. Използвайте задачите на ClickUp, за да проследявате крайните срокове за различните секции на предложението и да възлагате компоненти на съизследователи. Проследяването на напредъка в шаблона ви помага да видите с един поглед кои секции са завършени и кои все още се нуждаят от работа преди крайния срок за подаване.

Шаблонът за предложение за безвъзмездна помощ на ClickUp е незаменим за членове на академичния състав, докторанти и изследователски екипи, които кандидатстват за институционално или външно финансиране и трябва да координират работата на множество участници и да отговарят на строги изисквания за подаване на документи.

9. Шаблон за внедряване на система за управление на обучението ClickUp

Получете безплатен шаблон Шаблон за внедряване на система за управление на обучението (LMS) на ClickUp, проектен план за начална фаза с задачи, групирани по статус и проследявани чрез персонализирани полета.

Мащабните изследователски проекти често включват обучение на членовете на екипа, управление на протоколи и осигуряване на последователна методология между множество изследователи. Шаблонът за внедряване на система за управление на обучението на ClickUp предоставя рамка за организиране на материали за обучение в областта на изследванията и проследяване на компетенциите на екипа.

Шаблонът за внедряване на система за управление на обучението ClickUp ви помага да документирате протоколи за изследвания, да създавате контролни списъци за обучение на нови членове на екипа и да проследявате кой е завършил необходимите сертификати или модули за обучение. При проучвания на няколко места или проекти с изследователски асистенти това гарантира, че всички следват едни и същи процедури и поддържат стандартите за качество на данните.

Шаблонът за внедряване на система за управление на обучението ClickUp е особено ценен за директори на лаборатории, главни изследователи, управляващи изследователски екипи, и всеки, който провежда проучвания, изискващи стандартизирано обучение на множество участници.

10. Графичен организатор за изследователски документи от Template.net

Получете безплатен шаблон Шаблон за графичен организатор на изследователска работа, структуриран макет с раздели за въведение, основни точки и заключение, за да ви помогне да обобщите и организирате ключовите идеи на изследователската работа.

Понякога просто трябва да запишете мислите си на хартия, преди да отворите компютъра. Ако сте от хората, които се нуждаят от визуално представяне на аргументите си, един прост графичен организатор, който може да се разпечата, може да бъде чудесна отправна точка. Графичният организатор за изследователски документи на Template.net се фокусира върху картографирането на основната структура на документа ви – тезата, подкрепящите аргументи и доказателствата за всеки от тях.

Шаблонът Template.net Research Paper Graphic Organizer предлага прост формат за печат, който е идеален за тези, които предпочитат тактилното преживяване на планирането с хартия и химикал, преди да преминат към цифров чернови вариант. Ясната визуална структура ви помага да видите връзката между основната теза и подкрепящите я аргументи. Това е бърз начин да получите обща представа за структурата на вашата работа по време на първоначалната сесия за мозъчна атака.

Този шаблон има ограничения. Той е статичен, самостоятелен документ без проследяване на задачи, без функции за сътрудничество и без реално управление на източниците. Ще трябва да създадете отделни системи за тези критични функции, което може да доведе до същата дезорганизация, която се опитвате да избегнете. Най-подходящ е за студенти, които искат бърз, визуален графичен организатор на есета само за първоначално обсъждане на идеи.

11. Шаблон за изследователска работа от Bit. ai

Получете безплатен шаблон Bit. ai Research Paper Template, структуриран академичен документ с раздели за титулна страница, резюме, въведение, основно съдържание, методология, резултати и заключение.

Когато работите с екип по изследователска работа, ако всеки използва различна версия на Word документ, това е рецепта за катастрофа. Нужно ви е едно единствено пространство за сътрудничество, където всички могат да пишат заедно. Шаблонът за изследователска работа на Bit.ai предлага документ за сътрудничество с предварително структурирани раздели за изследователска работа, съвместно редактиране в реално време и поддръжка за вградени медии.

Шаблонът за изследователски документи на Bit. ai се предлага с готови области за стандартните компоненти на формата на академичен документ. Можете да добавяте видеоклипове, файлове и връзки директно в документа, за да предоставите по-богат контекст на вашия екип. Няколко автори могат да редактират документа едновременно, което е полезно за групови сесии за писане, при които координацията е от значение.

Въпреки това, шаблонът за изследователски документи на Bit. ai функционира по-скоро като споделен документ, отколкото като истински организатор на проекти. Той е по-малко надежден за проследяване на източници в отделна база данни или за управление на целия изследователски процес като многофазен проект. Това е добър избор за екипи, които се фокусират предимно върху съвместното писане и искат изпипан шаблон за документи с вградена възможност за сътрудничество.

Организирайте изследванията си и пишете по-добри документи

Подходящият шаблон за организиране на изследователски документи ви помага да преминете от хаос към ясен и управляем работен процес. Той ви предоставя едно централно място, където да проследявате източниците си, да разработвате аргументите си и да наблюдавате напредъка си от първата бележка до окончателния вариант. 📚

Изследователските документи рядко се провалят поради лоши идеи. Те се провалят поради изгубени източници, забравени връзки и неорганизирани чернови. Добър шаблон предотвратява тези често срещани капани, като изгражда структура във вашия процес от първия ден.

Независимо дали работите върху първата си курсова работа или десетата глава от дипломната си работа, започването с организатор ви спестява часове на обратно проследяване и най-накрая слага край на фрустрацията „къде прочетох това?“, която убива мотивацията ви за писане. Започнете безплатно с ClickUp още днес и отделете по-малко време за търсене и повече време за писане. 🙌

Често задавани въпроси

Да – шаблоните, създадени на платформи за управление на проекти като ClickUp, включват функции за сътрудничество като редактиране в реално време, коментиране, възлагане на задачи и споделени работни пространства, което ги прави идеални за документи, създадени в съавторство.

Графичният организатор за изследвания е визуален инструмент за картографиране на взаимоотношенията между източници, концепции и аргументи, докато шаблонът за структура на есето предоставя линейна, текстова структура за самия документ.

Можете да настроите заглавията на секциите и полетата за цитиране, за да съответстват на изисквания стил, като APA или MLA, и да персонализирате структурата, за да съответства на конвенциите на вашата дисциплина.