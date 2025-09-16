Решаване на проблема с разрастването на работата: техническият директор на ClickUp за изкуствения интелект и бъдещето на работата

Как изглежда разрастването на работата в действителност

Прекарал съм кариерата си в помагане на организации да се справят с хаоса, причинен от разрастването на работата. Това не е теоретичен проблем – това е ежедневната реалност за екипи, които се давят в ръчни процеси, остарели системи и мозайка от несвързани инструменти. Виждам болката в очите им, когато описват поредния ден, загубен за актуализации на статуса, поредния проект, провален поради недоразумения, поредната пропусната възможност, защото информацията е била затворена в силоз.

Цената на разрастването на работата

Нека го изразим в цифри: 2,5 трилиона долара загубена продуктивност всяка година. Но зад тази цифра стоят реални хора – екипи, които искат да вършат значима работа, но са затънали в хаос.

Графика на разрастването на работата

Моето място на първия ред: истории от полето

Моментът на прозрението на VaynerMedia

Една история, към която се връщам постоянно, е демонстрацията, която проведох с VaynerMedia. Те оценяваха ClickUp, а аз бях там, за да обсъдим управлението на ресурсите – честно казано, това е трудна област, защото все още разработваме някои функции. Но докато им обяснявах как техният екип може да работи в ClickUp – не само да регистрира часове или да актуализира статуси, но и да сътрудничи, да създава и да изпълнява – нещо се промени.

Тяхната шампионка, Mika, ме спря:

„Чакай, хората наистина работят тук?“

Тази пауза, това осъзнаване, е това, което ме движи. Това е моментът, в който някой вижда, че конвергенцията не е просто възможна – тя се случва.

Клиентите са разделени: претоварени или преувеличаващи

Всеки ден разговарям с два вида клиенти.

Първата група е претоварена от ръчните процеси. Те знаят, че нещо не е наред, но не знаят откъде да започнат. Те са затънали в старите начини на работа, придържайки се към функциите на старите PMO инструменти, защото „така сме правили винаги“.

Втората група е на другия край на спектъра – те искат да създадат свои собствени AI решения от нулата. Те разполагат с инженери, амбиция и истинско желание за иновации, но това, което започва като напредък, бързо се превръща в заплетена бъркотия от инструменти, които не комуникират помежду си. Вече не става въпрос само за разрастване на работата – а за разрастване на AI. Различни модели, несвързани резултати и липса на споделен контекст. Виждал съм как това спира инерцията.

И двете групи пропускат едно и също нещо: конвергенция.

Силата на обединяването на всичко – контекст, комуникация, изпълнение – в едно унифицирано работно пространство и платформа.

Изкуството на възможното: защо конвергенцията на изкуствения интелект е свързана с обучението, а не с продажбите

Когато се срещам с лидери за първи път, им казвам, че моята работа не е да продавам софтуер. А да преподавам изкуството на възможното. Искам те да разберат, че платформата за продуктивност не е просто инструмент за управление на проекти с добавена изкуствена интелигентност. Това е нов начин на работа – преход от въртене на чинии към изграждане на нещо трайно.

Конвергенция: противоотровата срещу разрастването на работата

Наблюдавал съм организации, които се опитват да решат проблема с разрастването на работата, като купуват повече инструменти. Те смятат, че следващото приложение или AI функция ще бъде панацеята. Но всяко ново точково решение е просто още едно нещо, с което да се занимават – още един пример за разрастване на инструментите, което води до загуба на контекст и фрагментирано изпълнение.

Конвергенцията има различно значение: тя се отнася до премахването на тези силози, свързването на точките и позволяването на екипите да живеят и работят на едно място. Когато постигнете конвергенция, не получавате само ефективност – получавате яснота, инерция и пространство за истински иновации.

Конвергенцията не означава добавяне на повече инструменти. Тя означава най-накрая да обедините работата, данните и разговорите си.

Как изглежда реалната интеграция на изкуствения интелект

Нека ви дам конкретен пример. Наскоро работих с клиент, който използваше три различни инструмента за управление на продажбите, проследяване на обратната връзка от клиентите и възлагане на последващи действия. Те ръчно копираха бележки от Gong, актуализираха Gainsight и след това изпращаха задачите по имейл.

Когато пренесохме всичко в ClickUp, автоматизираните AI процеси започнаха да транскрибират разговори, да маркират задачи за действие и да задават последващи действия – всичко на едно място.

Няма повече копиране и поставяне. Няма повече загуба на контекст между системите. ✅

Екипът можеше да вижда цялото пътуване на клиента, да сътрудничи в реално време и да се фокусира върху изграждането на взаимоотношения, вместо да се занимава с логистика.

Как конвергентните работни пространства, задвижвани от изкуствен интелект, решават проблема с разрастването на работата

Научих, че разрастването на работата не може да се оправи с добавянето на още инструменти. То се оправя, като се създават по-малко места, където работата да се скрие.

Това е, което създаваме с ClickUp – и което използвам всеки ден. С ClickUp Brain не се налага да преминавам от приложение за водене на бележки към мениджър на задачи и редактор на документи. Мога да обобщя среща, да я превърна в задачи за изпълнение и да постигна напредък, без да напускам мястото, където се извършва работата. Тъй като изкуственият интелект разбира контекста, в който работя, той ми се струва по-скоро като съотборник, отколкото като инструмент. Това е разликата, която прави контекстуалният изкуствен интелект – той не само генерира, но и сътрудничи.

Брайнсторминг, организиране и изпълнение на идеи без усилие с ClickUp Brain

Едно от нещата, които намерих за изненадващо ценни, е възможността да превключвам между големи езикови модели в ClickUp Brain. Някои дни имам нужда от скорост. Други дни тонът или дълбочината са по-важни. Тази гъвкавост – без да преминавам от една платформа на друга – направи изкуствения интелект по-малко като допълнение и повече като истински сътрудник.

И после има Talk to Text . Това ме изненада. Преди губех идеи между срещите – страхотни мисли, към които никога не се връщах. Сега просто ги казвам на глас и те се превръщат в задачи или документи директно в ClickUp. Без писане. Без преследване. Просто... са там. С ClickUp Brain Max на десктопа, това преживяване става още по-ясно – всяка изречена идея веднага се озовава на правилното място, готова да бъде реализирана.

Записвайте идеи, споделяйте инструкции и свършвайте нещата 4 пъти по-бързо с Talk to Text в ClickUp Brain MAX.

Това е частта, която най-много резонира, когато разговарям с други лидери. Всички се борят с прекалено много инструменти и недостатъчно време. Но когато видят какво е възможно с конвергенцията – когато работата, контекстът и изкуственият интелект се появяват на едно място – нещо се променя. Те спират да питат „как да оправим хаоса?“ и започват да питат „какво бихме могли да изградим, ако това не ни пречеше?“

Тогава знам, че са го видели.

Предизвикателството на управлението на промените зад разрастването на работата

Защо е толкова трудно да се откажем от старите системи

Управлението на промените е най-трудната част от работата ми. Разбирам защо организациите се придържат към старите системи – те са им познати, дори успокояващи. Но комфортът е враг на прогреса.

Виждал съм екипи да се трансформират, когато най-накрая се откажат от старите навици. Те си връщат часовете, намаляват конфликтите и отключват креативността, като елиминират основния фактор, който намалява производителността в екипите. Но е нужна смелост, за да се поставят под въпрос статуквото и да се признае, че това, което ви е докарало дотук, няма да ви отведе там, където искате да стигнете.

Практичен списък за водене на промени Слушайте и се адаптирайте: Поканете за обратна връзка и бъдете готови да коригирате подхода си. Започнете с един процес: Не се опитвайте да промените всичко наведнъж. Изберете проблемна точка и я решете. Покажете, не разказвайте: Демонстрирайте въздействието на конвергенцията с реални примери от вашия собствен екип. Празнувайте малките победи: Промяната е трудна – признайте напредъка и споделете историите за успеха.

Постепенно въвеждане: среща с хората там, където са

Едно нещо, което научих, е, че не можеш да насилваш промяната.

Трябва да се срещнете с хората там, където са. Понякога това означава да започнете с малки стъпки – да замените един стар инструмент, да автоматизирате един процес, да покажете на един екип какво е възможно.

Но всяка стъпка към конвергенцията е стъпка далеч от разрастването на работата. И веднъж щом хората видят разликата, те не искат да се връщат назад.

Съвет за лидерите: Не се задоволявайте с по-малко

Цената на бездействието

Ако сте лидер, ето моето предизвикателство: не се задоволявайте с малко. Не позволявайте инерцията да диктува бъдещето ви. Разрастването на работата не е неизбежно. Конвергенцията е на достижение, но трябва да я искате.

Запитайте се: градите ли бъдещето или просто поддържате миналото? Давате ли възможност на екипите си или ги карате да работят около вашите системи?

Изграждане на култура на непрекъснато усъвършенстване

Най-добрите лидери, които познавам, насърчават култура на непрекъснато усъвършенстване. Те насърчават експериментирането, награждават любознателността и не се страхуват да се откажат от това, което е удобно.

AI и конвергенцията не са само технология – те са начин на мислене. Те са вяра, че работата може да бъде по-добра, и след това упорита работа, за да се постигне това.

Поглед към бъдещето: бъдещето на работата е конвергентно

Как ще се развиват ролите и екипите

С изчезването на разрастването на работата, виждам как се развиват ролите. Ще се нуждаем от повече „агенти мениджъри“ – хора, които могат да координират изкуствения интелект и човешкото сътрудничество. Бързото инженерство ще се превърне в основна умение. Екипите ще бъдат по-малки, по-гъвкави и фокусирани върху резултатите, а не само върху продукцията.

👉 Моят призив за действие

Ако четете това, вече мислите за следващата стъпка. Моят съвет: направете първата стъпка. Оспорете предположенията си. Опитайте нещо ново.

Разрастването на работата е проблем, който можем да решим – заедно. Конвергенцията е начинът, по който го правим.