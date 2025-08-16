Whisper срещу Google Speech-to-Text: коя да използвате?

В битката между Whisper и Google Speech-to-Text всичко се свежда до това коя от двете работи правилно (дори когато микрофонът ви улавя шума от блендера на съседа ви).

Whisper, отвореният код на OpenAI, осигурява високоточно разпознаване на речта, използвайки множество модели, обучени на различни езици. Той е гъвкав, поддържа фина настройка и се отличава с впечатляваща производителност в шумна среда.

Google Speech-to-Text, част от пакета Google Cloud Speech, е изпитана и проверена мощна AI транскрипция. С транскрипция в реално време, лесна интеграция и солидна поддръжка за API-та за преобразуване на реч в текст, тя е създадена да се справя с множество говорители, акценти и много фонов шум.

Помислете за този блог като за вашия декодер за две мощни ASR (автоматично разпознаване на реч) системи, защото изборът на подходяща услуга за транскрипция не трябва да изисква божествена намеса (или докторска степен по лингвистика).

Какво е Whisper?

Whisper е модел с отворен код, разработен от OpenAI за автоматично разпознаване на реч (ASR).

Чрез OpenAI

Той е проектиран да транскрибира аудио файлове на различни езици с впечатляваща точност, дори в неидеални условия (като хаотични записи в кафенета).

С множество модели, обучени на различни езикови набори от данни, Whisper предлага изключително гъвкави възможности за преобразуване на реч в текст в различни случаи на употреба, от подкасти до инструменти за разработчици.

👀Интересен факт: Whisper на OpenAI е обучен на базата на огромен набор от данни, състоящ се от 680 000 часа многоезични и многозадачни контролирани данни, събрани от интернет.

Най-добрите функции на Whisper

Защо Whisper AI се отличава? Ето някои от най-забележителните функции, които правят Whisper най-добрият избор за екипи, търсещи висока точност, адаптивност и надеждна работа.

🙋‍♀️ Многоезична транскрипция

Whisper поддържа множество езици веднага след инсталирането, което го прави отличен избор за глобални приложения, подкасти и медийни проекти. Независимо дали аудиофайлът ви е на английски, испански или суахили, Whisper предлага постоянна производителност при транскрипцията.

Можете да изберете да получите транскрибирания текст на оригиналния език на речта или като превод на английски език.

🔊 Надеждно справяне с фоновия шум

За разлика от повечето инструменти за транскрипция, които се развалят от фоновия шум, Whisper AI остава точен при разговори, лай или дори силен шум от пържене, като помага за поддържането на ниска честота на грешки в думите.

✅ Гъвкавост и фина настройка на отворения код

Разработчиците обичат Whisper, защото е с отворен код, което ви позволява да проверявате кода, да правите промени и да създавате персонализирани решения.

С фина настройка можете да го адаптирате за приложения, гласови бележки или масова обработка на аудио.

📝 Ясна документация и API, фокусирано върху разработчиците

Whisper API се предлага с ясна документация, което улеснява интегрирането му в съществуващите работни процеси. Освен това, с активната подкрепа от общността OpenAI, започването е лесно: не са необходими загадъчни форуми или остарели уроци.

Цени на Whisper

0,006 долара на минута аудио, фактурирано на секунда (т.е. 0,0001 долара на секунда)

Какво е Google Speech-to-Text?

Google Speech-to-Text е облачно базирано средство за разпознаване на реч, което преобразува аудио в текст, използвайки усъвършенстваните AI модели на Google Cloud. То осигурява висока точност, бърза обработка и мащабируема производителност за задачи като приложения с гласово управление или транскрибиране на Zoom разговори.

Чрез Google

С транскрипция в реално време, силна езикова поддръжка и безпроблемна интеграция, това е идеалното решение както за стартиращи компании, така и за транскрипционни услуги на корпоративно ниво.

Най-добрите функции на Google Speech-to-Text

Това, което отличава Google Speech-to-Text, е неговата готовност за корпоративно използване. Той е създаден за разработчици и собственици на продукти, които се нуждаят от надеждна транскрипция, отзивчива работа и лесна поддръжка на множество езици и говорители.

По-долу са изброени някои от най-важните функции, които правят този API за преобразуване на реч в текст толкова широко използван.

⏲ Опции за обработка в реално време и на партиди

Google Speech-to-Text поддържа както транскрипция в реално време, така и пакетна обработка. Може да транскрибира интервюта на живо или да обработва големи аудио файлове, което го прави идеален за създатели на съдържание, кол центрове и всеки, който работи с голям брой записи.

🔊 Диаризация на говорители и многоезично разпознаване

Google Speech-to-Text може да разграничава и маркира различни говорители в аудио файл, което улеснява транскрибирането на диалога.

Той предлага и многоезично разпознаване, което е идеално за екипи и фирми, които работят с няколко езика в едно и също записване (поздрави на всички, които са преживели глобалната умора от Zoom).

💪 Силно шумопотискане и висока точност

Благодарение на моделите за дълбоко обучение на Google Cloud, Google Speech-to-Text осигурява висока точност дори при наличие на фонов шум.

От препълнени кафенета до ехови заседателни зали, разпознаването на речта остава остро, което помага за намаляване на процента на грешки в думите (WER) и поддържа транскрипциите ви използваеми без пълно пренаписване.

Google улеснява максимално интегрирането на API в приложението, платформата или гласовия инструмент. С обширна езикова поддръжка, подробна документация и вградени връзки с други продукти на Google Cloud, той се вписва идеално в повечето съществуващи работни процеси, без да отнема времето и енергията на екипа ви.

Цени на Google Speech-to-Text

Speech-to-Text V1 API: 0,024 долара на минута

Speech-to-Text V2 API: 0,016 долара на минута

Whisper срещу Google Speech-to-Text: Сравнение на функциите

Преди да се впуснем в подробен анализ на функциите, ето едно бързо сравнение между Whisper и Google Speech-to-Text, което ще ви помогне да решите кой инструмент отговаря най-добре на вашите нужди за транскрипция.

Функция Whisper Google Speech-to-text Транскрипция в реално време ✅ ✅ Офлайн функционалност ✅ ❌ Услуга, базирана на облак ❌ ✅ Обработка на фоновия шум ✅ ✅ Диаризация на говорещия ❌ ✅ Фина настройка ✅ ❌ Оптимизирано за предприятия ❌ ✅ Модел с отворен код ✅ ❌ Многоезична транскрипция ✅ ✅

Функция № 1: Вграден AI асистент

Whisper AI впечатлява с отворения си код и гъвкавост, но не разполага с вграден AI асистент. Ако искате AI-базирани резюмета, интелигентни предложения за бележки или интерактивни подсказки, ще трябва да ги настроите или добавите сами.

В контраст с това, Google Speech-to-Text се поддържа от пълния набор от AI технологии на Google Cloud, което ви предоставя вградени функции, които не изискват ръчна настройка.

Това е като да сравнявате комплект за приготвяне на бургер с готов двойно чийзбургер – и двете са вкусни, но едното определено е по-бързо.

✨ Най-подходящо за: Whisper : Разработчици и екипи, които създават персонализирани AI работни процеси от нулата

Google Speech-to-Text: Потребители, които искат интелигентна, подобрена с изкуствен интелект транскрипция като услуга, готова за употреба без допълнителни усилия.

🏆 Победител: Google Speech-to-Text. С вградени AI интелигентни функции, вградени асистентски функции и нулева настройка, това е по-бързият и по-умният вариант, готов за употреба веднага след изваждането от кутията.

💡 Професионален съвет: Обобщавайте дълги транскрипти мигновено с AI обобщители на транскрипти — идеални за прескачане на излишната информация.

Функция № 2: Обработка на шума и точност

И Whisper, и Google Speech-to-Text се справят впечатляващо добре с фоновия шум.

Whisper е обучен на шумни аудио файлове от реалния свят, така че е създаден да работи, когато някой приготвя смутита на половин метър от микрофона ви. Google, от друга страна, използва усъвършенствана технология за отстраняване на шума и магията на машинно обучение от Google Cloud.

На практика и двете предлагат висока точност и по-ниска WER (процент на грешки в думите) в шумна среда. Хвърлете монета или, още по-добре, направете свой собствен тест.

✨ Най-подходящо за: Whisper : Разработчици, които се справят с непредвидими аудио среди в реалния свят

Google Speech-to-Text: Фирми, които се нуждаят от последователни и високоточни транскрипции при шумни разговори или срещи.

🏆 Победител: Равенство. И двата инструмента предлагат най-висока точност и устойчивост на шум, което прави избора твърде труден без тестване в реални условия.

Функция № 3: Персонализиране и контрол

Ако обичате да променяте кода, да експериментирате с различни модели и да настройвате параметрите според конкретни случаи на употреба, Whisper ви предлага свобода, каквато ASR на Google не може да ви предложи.

Като модел с отворен код, Whisper позволява фина настройка, което ви дава възможност да оптимизирате за конкретни диалекти, индустрии или за онзи гост в подкаста, който настоява да мърмори.

Google Speech-to-Text, в сравнение с това, е по-скоро услуга за транскрипция от типа „plug-and-play“, която е чудесна за лекота на употреба, но не толкова за любителите на контрола.

✨ Най-подходящо за: Whisper : Творци, продуктови екипи и изследователи, които искат дълбок контрол и фина настройка

Google Speech-to-Text: Екипи, които предпочитат удобството пред персонализацията

🏆 Победител: Whisper. С отворен код, възможности за фина настройка и пълен контрол над модела, това е мечтаният набор от инструменти за практични разработчици.

Функция № 4: Лесно интегриране

Имате нужда от API за преобразуване на реч в текст, което да се впише в технологичния ви стак без усилие? Google ви го предоставя. От безпроблемно внедряване чрез Google Cloud до синхронизиране с други услуги като Gmail, Meet или Docs, то е създадено за фирми, които искат да минимизират усилията за разработка.

Въпреки че е гъвкав, Whisper изисква ръчна настройка и интеграция, така че може да отнеме повече усилия да започнете, освен ако не сте запознати със скриптовете и работните процеси.

✨ Най-подходящо за: Whisper : Напреднали потребители, които не се притесняват да си запретнат ръкавите

Google Speech-to-Text: Стартиращи компании, предприятия и всеки, който се нуждае от бързина, а не от настройки

🏆 Победител: Google Speech-to-Text. Безпроблемните API, поддръжката в облака и незабавната съвместимост го правят лесен за включване във всеки технологичен стек.

Функция № 5: Многоезична поддръжка

И двата инструмента поддържат множество езици, но Whisper има леко предимство с по-добра многоезична транскрипция от самото начало. Обучен на базата на огромен и разнообразен набор от данни, той се справя с редки диалекти и превключване на кодове като шампион.

Google също поддържа няколко езика, но качеството на транскрипцията може да варира в зависимост от езиковата комбинация и речевите модели. Ако аудиофайлът ви често преминава от един език на друг или съдържа смесени акценти, изберете Whisper.

✨ Най-подходящо за: Whisper: Екипи, работещи с разнообразни, многоезични или богати на диалекти аудиофайлове

Google Speech-to-Text: Обикновени потребители, работещи с популярни езикови комбинации

🏆 Победител: Whisper. С по-широко езиково покритие и по-добро разпознаване на диалекти, това е най-добрият избор за истински глобална транскрипция.

Функция № 6: Производителност и възможности в реално време

Ако търсите светкавична транскрипция в реално време, Google Speech-to-Text има предимство. Той е оптимизиран за работни натоварвания с ниска латентност и предлага производителност от корпоративно ниво, която се мащабира на различни устройства.

Whisper поддържа приложения в реално време чрез Whisper API, но не е толкова безпроблемно и добре оптимизирано, особено когато се използва на по-нискокачествена хардуерна платформа.

✨ Най-подходящо за: Whisper : Локална обработка и контролирана среда

Google Speech-to-Text: Фирми, които се нуждаят от скорост, мащабност и бързи резултати в реално време.

🏆 Победител: Google Speech-to-Text. Бърза транскрипция в реално време и надеждност на корпоративно ниво му дават предимство по отношение на производителността.

Функция № 7: Сигурност на данните и достъп до облака

Облачната инфраструктура на Google осигурява защита на данните съгласно индустриалните стандарти, идеална за регулирани среди. Whisper, от друга страна, обработва аудио файлове локално, освен ако сами не създадете сигурен облачен работен процес.

Така че, ако сигурността на данните е основен приоритет и не започвате от нулата, Google Cloud печели в областта на съответствието.

✨ Най-подходящо за: Whisper : Екипи, които се нуждаят от локална обработка или прозрачност на отворения код

Google Speech-to-Text: Предприятия със строги изисквания за съответствие и облачна инфраструктура

🏆 Победител: Google Speech-to-Text. С облачна сигурност и стандарти за съответствие на корпоративно ниво, това е по-безопасният избор за регулирани среди.

Характеристика № 8: Разходи и оперативна гъвкавост

Whisper е безплатен за използване (плащате само ако използвате хоствания API на OpenAI) и като отворен код е чудесен за разработчици или екипи с ограничен бюджет, които извършват транскрипция в голям мащаб.

Google Speech-to-Text, макар и надежден, работи на принципа „плащаш колкото ползваш“. Ако транскрибирате часове аудиозаписи, очаквайте тези разходи да се натрупат бързо.

✨ Най-подходящо за: Whisper : Разработчици, изследователи и стартиращи компании, които се стремят към мащабност и са съзнателни по отношение на бюджета си.

Google Speech-to-Text: Фирми, които ценят удобството и са готови да платят за него.

🏆 Победител: Whisper. Безплатен, с отворен код и икономичен при мащабно използване, той е идеален за екипи, които искат да максимизират стойността, без да разоряват бюджета си.

Whisper срещу Google Speech-to-Text: Решението

Ето кратко резюме на всичко, което обсъдихме в това сравнение между Google Speech-to-Text и Whisper AI:

Функция Whisper AI Google Speech-to-Text Обработка на шума и точност Обучен на шумни реални аудио записи; силен при акценти и фонов шум Усъвършенствано шумопотискане чрез Google Cloud; еднакво висока точност Персонализиране и контрол Отворен код; фина настройка за диалекти, индустрии или конкретни говорители Ограничени възможности за персонализиране; услуга „plug-and-play“ Лесно интегриране Ръчна настройка; изисква повече усилия от разработчиците Безпроблемно API, облачно, интегрирано с услугите на Google Многоезична поддръжка Отлично за различни диалекти и превключване на кода. Поддържа над 90 езика за транскрипция, както и превод на английски език. Поддържа над 125 езика/диалекта, но качеството може да варира; мощни многоезични модели като USM Вграден AI асистент Няма вграден AI асистент; изисква персонализирана настройка за резюмета, бележки или подсказки Вградени AI функции чрез AI стека на Google Cloud; готови за употреба Производителност В реално време; зависи от хардуера и настройките Оптимизирано за ниска латентност, транскрипция в реално време на корпоративно ниво Сигурност на данните и достъп до облака Възможна е локална обработка; настройките за сигурност зависят от потребителя. Сигурност и съответствие на корпоративно ниво в облака Цена и оперативна гъвкавост Безплатно (самостоятелно хоствано) или на ниска цена чрез API; отлично за мащабиране Плащате според потреблението; може да стане скъпо при голям обем

Whisper е най-добрият избор, ако цените контрола и рентабилността и искате да транскрибирате големи обеми аудио файлове локално на различни езици, използвайки отворен код, който можете да адаптирате според вашите нужди.

Google Speech-to-Text е идеален, ако се нуждаете от бързо, мащабируемо и готово за бизнес разпознаване на реч, което предлага надеждност и поддръжка на корпоративно ниво и се интегрира безпроблемно в съществуващите работни процеси – без да се налага да правите никакви настройки.

👀Интересен факт: Възможно е да стартирате Whisper в режим на реално време на вградени устройства като Raspberry Pi, което прави достъпно усъвършенстваното разпознаване на реч на хардуер с ниска консумация на енергия.

Whisper срещу Google Speech-to-Text в Reddit

Reddit е пълен с ценна информация, когато става въпрос за реални мнения за инструменти за транскрипция, и битката между Whisper и Google Speech-to-Text не е изключение.

Да започнем с Whisper. Създаден от OpenAI, той е с отворен код и е много обичан сред разработчиците и независимите творци. Хората често се възхищават от това колко добре се справя с неясен звук, като фонов шум, акценти и записи с ниско качество.

🗣 Един потребител на Reddit каза:

Аз използвам WhisperAI – AI Speech-to-text, който използва AI модел за транскрибиране на речта ви и почти никога не прави грешки. Той разполага и с режими, които можете да приложите към речта си, позволявайки му да преобразува текста в това, което вие инструктирате AI да направи.

Аз използвам WhisperAI – AI Speech-to-text, който използва AI модел за транскрибиране на речта ви и почти никога не прави грешки. Той разполага и с режими, които можете да приложите към речта си, позволявайки му да преобразува текста според вашите инструкции към AI.

Но не всичко е розово. Whisper – особено по-големите модели – може да изразходва много ресурси. Това може да бъде неприятно, ако не разполагате с подходящ графичен процесор или не искате да чакате.

🚩 Един от най-популярните коментари го обобщи така:

OA Whispers е на пазара от повече от 2 години, нищо по-добро от това. Най-големите ми оплаквания относно Whisper са: 1. Точният размер на модела е прекалено голям. 2. Не поддържа смесване на няколко езика. 3. Не е в реално време.

OA Whispers е на пазара от повече от 2 години, нищо по-добро от това. Най-големите ми оплаквания относно Whisper са: 1. Точният размер на модела е прекалено голям. 2. Не поддържа смесване на няколко езика. 3. Не е в реално време.

Сега преминаваме към Google Speech-to-Text. Това е нещо като „стандартът“ за много хора, които работят с корпоративни приложения или всичко, което се нуждае от мащабиране. То е бързо, стабилно и поддържа много езици. Освен това, всичко е базирано в облака – просто изпратете аудиофайла и получите транскрипцията. Но има и няколко недостатъка.

🚩 Както един потребител на Reddit го изрази:

Забелязах, че става все по-лошо и по-лошо. В настоящата ера на напредък в областта на изкуствения интелект това е наистина непростимо. Сякаш Google ни наказва за нещо. Аз го използвам предимно за изпращане на текстови съобщения, тъй като имам тромави пръсти, но ако се върна назад и се опитам да поправя грешките, ми отнема три пъти повече време.

Забелязах, че става все по-лошо и по-лошо. В настоящата ера на напредък в изкуствения интелект това е наистина непростимо. Сякаш Google ни наказва за нещо. Аз го използвам предимно за изпращане на текстови съобщения, тъй като имам тромави пръсти, но ако се върна назад и се опитам да поправя грешките, ми отнема три пъти повече време.

Запознайте се с ClickUp: най-добрата алтернатива на Whisper и Google Speech-to-Text

Whisper и Google Speech-to-Text са силни конкуренти в областта на разпознаването на реч. Но какво, ако искате нещо повече от просто транскрипция? Какво, ако искате да превърнете транскрибирания аудио файл в полезни идеи, бележки от срещи или актуализации на проекти, всичко на едно място?

Тук се включва ClickUp. Това е повече от услуга за транскрипция или API за преобразуване на реч в текст. Това е пълен център за продуктивност с вграден изкуствен интелект, интелигентна документация и автоматизация, които правят инструменти като Whisper и Google Cloud Speech да изглеждат малко... едноизмерни.

Предимство №1 на ClickUp: AI Notetaker

Участвайте в срещи, пропуснете бележките и оставете AI да води бележките за вас с ClickUp AI Notetaker.

ClickUp AI Notetaker превръща хаотичните ви срещи, видеоразговори и разпръснати гласови бележки в автоматично създадени, добре структурирани резюмета, задачи за действие и последващи действия. Той не просто преписва казаното, а разбира контекста.

Това означава, че не е нужно да пресявате часове наред аудио файлове или да се притеснявате, че ще пропуснете нещо важно по време на мозъчна атака. AI Notetaker работи с инструменти като Zoom, Google Meet и Microsoft Teams, като записва ключовите моменти и ги превръща в списъци с задачи, които могат да бъдат изпълнени.

Получавате повече от преобразуване на реч в текст – получавате интелигентно резюме, което можете да споделяте и което помага на екипа ви да остане синхронизиран, без обичайния хаос след срещите.

ClickUp One Up #2: Документи

Превърнете обикновените транскрипции в динамични, практични документи с ClickUp Docs

Докато Whisper и Google Speech се ограничават до преобразуване на глас в текст, ClickUp ви позволява да направите още една стъпка напред, като вградите този текст в богати, съвместни документи. ClickUp Docs ви позволява да вземете тези резюмета от срещи или транскрибирани аудио записи и да ги превърнете в живи документи – с таблици, маркери, джаджи и връзки към задачи.

Искате да зададете последваща задача от вашата транскрипция? Просто маркирайте текста и го превърнете в задача в същия документ.

ClickUp Docs превръща статичните транскрипции в документи, с които можете да работите. Можете да си сътрудничите с екипа си, да оставяте коментари, да споменавате колеги и да следите актуализациите по проекта – всичко това, без да преминавате от едно приложение в друго или да експортирате файлове.

Предимство № 3 на ClickUp: ClickUp Brain (AI)

Докато Whisper AI и Google Cloud Speech се фокусират върху аудиото, ClickUp Brain се фокусира върху резултатите. Този вграден AI помощник помага за създаването на бележки, преформулиране на съдържание, обобщаване на дискусии и дори за писане на документация въз основа на вашите транскрипции.

Извличайте отговори, решения и действия от бележките си от срещи с ClickUp Brain.

Той може също да анализира контекста, извлича действия и предлага следващи стъпки – без да е необходимо ръчно да преглеждате параграфи от транскрибиран текст или да се притеснявате за точността.

Вместо просто да имате транскрипция, получавате интелигентен асистент, който ви помага да действате въз основа на вашите данни. Идеален за собственици на продукти, заети мениджъри или всеки, който се занимава с множество модели, задачи и срещи.

Докато Whisper предлага локална обработка и ASR на Google осигурява мащабируемост в облака, ClickUp ви предоставя мощен AI асистент за транскрипция, както и централен команден център за превръщане на тези думи в реална работа.

Без допълнителни инструменти. Без интеграции с тиксо. Само една елегантна платформа, която се занимава с всичко.

ClickUp на помощ: Вашата суперсила за транскрипция ви очаква

Whisper и Google Speech-to-Text са почти еднакви. И двата инструмента предлагат впечатляващи възможности за разпознаване на реч, справят се с фоновия шум като професионалисти и поддържат широк спектър от езици.

Ако търсите пълен контрол и възможност за персонализиране, Whisper е вашият избор. Ако искате скорост, подходяща за корпоративни нужди, и безпроблемна интеграция, Google Speech-to-Text е вашият избор.

Това казано, ако търсите нещо по-умно, което не само транскрибира, но и ви помага да използвате този текст, ClickUp е правилният избор. Това е елегантна платформа за продуктивност, задвижвана от изкуствен интелект, която превръща аудио в действие.

И да, изпробването е напълно безплатно. Регистрирайте се в ClickUp и позволете на вашия глас (и на вашия екип) да свърши повече работа, без да превключвате хиляди пъти между разделите.