Безплатни шаблони за бюджета на домакинството за проследяване на месечните разходи

Независимо дали става дума за покупка на къща или ранна пенсия, почти всеки има финансова цел, която желае да постигне до определена възраст. Въпреки това, само 30% успяват да го направят. Най-честата причина? Лошо бюджетиране!

Добре планираният месечен бюджет е първата стъпка към разумно управление на парите. Той помага да контролирате преразходите и да натрупате спестявания, за да постигнете целите си по стратегически начин. Въпреки това, 11% от хората не планират бюджета си, вероятно защото не разполагат с подходящите инструменти, за да започнат.

Но вече не е така – ето 13 безплатни шаблона за бюджета на домакинството, с които да създадете бюджет и да извлечете максимума от всеки лев!

Какво представляват шаблоните за бюджета на домакинството?

Шаблонът за бюджета на домакинството е предварително проектиран, персонализируем документ, който ви позволява да проследявате и записвате доходите, спестяванията, разходите и други финансови подробности. Той отчита всички основни и второстепенни финансови компоненти на домакинството, като наем, хранителни стоки и месечни сметки, за да покаже ясно вашите парични постъпления и разходи. В резултат на това можете да управлявате парите си по-разумно.

Типичният шаблон за бюджета на домакинството включва раздели като:

Източници на доходи

Фиксирани разходи

Променливи разходи

Спестявания

Обобщение на общите приходи спрямо общите разходи

🧠 Интересен факт: Думата „бюджет“ произлиза от старофренското „bougette“, което означава малка кожена чанта.

Какво прави един шаблон за бюджета на домакинството добър?

Създаването на бюджетен план за домакинството често е стресиращо и това е напълно разбираемо. Трябва да вземете предвид доходите и разходите си, да визуализирате целите си за спестяване и да идентифицирате областите, в които можете да се подобрите, за да постигнете реална промяна. Всичко това може да изглежда като много работа, но не и ако разполагате с подходящия шаблон. Ето някои от неговите качества:

Изчистен дизайн: Потърсете шаблон с прост дизайн, организирани колони, ясни раздели и последователно форматиране, за да е лесен за използване и навигация дори за начинаещи ✨

Възможност за персонализиране: Изберете шаблон, който ви позволява да адаптирате категориите към уникалните нужди на вашето домакинство. Например, трябва да можете да добавяте, премахвате и преименувате редове и колони, за да създадете бюджет, който отговаря на финансите на вашето домакинство ✨

Функции за проследяване на финансите: Използвайте шаблон с вградени функции за проследяване на финансите. Това помага да проследявате доходите, разходите и спестяванията, за да установите отклоненията в бюджета ✨

Възможности за автоматизация: Изберете шаблон, който използва формули за автоматично попълване на основни изчисления, като общи доходи, общи разходи и общи спестявания ✨

Визуални елементи: Потърсете шаблон с диаграми, ленти, графики, таблици и други визуални елементи, за да покажете доходите, разходите, спестяванията си и др. Това намалява необходимостта от обучение, като прави бюджета разбираем за всеки ✨

➡️ Прочетете още: Безплатни шаблони за месечен бюджет за управление на разходите

13 шаблона за бюджета на домакинството

Ето няколко безплатни шаблона за бюджета на домакинството от ClickUp, приложението за всичко за работа, и други платформи, с които да създадете бюджет и да направите първите стъпки към ефективно финансово управление:

1. Прост шаблон за бюджет на ClickUp

Получете безплатен шаблон Проследявайте месечните си приходи, разходи и спестявания без усилие с шаблона за опростен бюджет на ClickUp.

Ако за първи път създавате бюджет за домакинството си, използвайте шаблона за опростен бюджет на ClickUp. Той предлага ясна структура за проследяване на доходите, месечните разходи и целите за спестяване на домакинството. Ясната структура насърчава редовните актуализации и лесното адаптиране към променящите се финансови нужди.

Записвайте всичките си месечни приходи и разходи, за да получите цялостен преглед на финансовото си състояние. Освен това въведете фиксираните разходи, дискреционните разходи и общите приходи, а след това следете месечните промени с помощта на вградените изгледи.

Защо ще го харесате:

Категоризирайте приходите и разходите в целенасочен и лесен за използване формат.

Визуализирайте баланса на бюджета с помощта на персонализирани табла и полета.

Преглеждайте финансовите обобщения чрез календар, табло или списък.

Редактирайте, разширявайте или коригирайте въведените данни директно от всяко устройство.

Идеален за: Лица и домакинства, които създават основна рутина за бюджетиране с прости инструменти.

📚 Прочетете също: Как да създадете ефективна система за управление на домакинството

2. Шаблон за личен бюджет на ClickUp

Получете безплатен шаблон Поемете контрола над личните си финанси с шаблона за личен бюджет на ClickUp.

Имате ли затруднения да управлявате личните си финанси самостоятелно? Шаблонът за личен бюджет на ClickUp може да ви помогне.

Специално създадени за индивидуална употреба, те са най-добрият начин да възвърнете контрола над средствата си. Този шаблон проследява вашите приходи, разходи, спестявания и финансови задължения, за да идентифицира области, които да коригирате и да намалите разходите си, като личен финансов асистент.

Те ви позволяват да определите приоритетите си във финансовите цели и да работите за постигането им. Това насърчава здравословните навици при планирането на бюджета и ви позволява да управлявате парите си по-разумно.

Защо ще го харесате:

Сегментирайте и проследявайте повтарящи се плащания, спестявания и разходи, свързани с начина на живот.

Достъп до предварително зададени раздели за приходи, фиксирани и гъвкави разходи и цели за спестяване.

Получавайте автоматични напомняния за предстоящи плащания или прегледи на бюджета.

Задайте финансови цели с визуални индикатори и крайни срокове

Идеален за: Самостоятелни професионалисти, свободни професионалисти и студенти, които управляват лични разходи, финансови цели и месечни спестявания.

Ето какво каза Филип Стори, старши системни администратор в SYZYGY, за използването на шаблоните на ClickUp за финанси:

Координацията в SYZYGY се подобри във всички области. Най-добрият пример е нашият нов процес за назначаване на нови служители, който изисква координация между четири отдела: Човешки ресурси, Финанси, ИТ и Съоръжения. Използването на шаблон и формуляр ни позволи бързо да съберем подробна информация за новите служители, които се присъединяват към нашата организация, и след това да създадем задача с подзадачи, възложени на всеки отдел за необходимата работа.

Координацията в SYZYGY се подобри във всички области. Най-добрият пример е нашият нов процес за назначаване на нови служители, който изисква координация между четири отдела: Човешки ресурси, Финанси, ИТ и Съоръжения. Използването на шаблон и формуляр ни позволи бързо да съберем подробна информация за новите служители, които се присъединяват към нашата организация, и след това да създадем задача с подзадачи, възложени на всеки отдел за необходимата работа.

3. Шаблон за личен бюджетен план на ClickUp

Получете безплатен шаблон Планирайте бюджета си като професионалист с шаблона за личен бюджетен план на ClickUp.

Ако има нещо, което е толкова трудно, колкото създаването на бюджет, то е спазването му. Но тук на помощ идва шаблона за личен бюджетен план на ClickUp. Той изброява разходите, бюджетите и действителните разходи, за да видите колко добре сте спазили плана си.

Освен това, всеки изглед поддържа планиране на базата на времето, като свързва тенденциите в приходите и разходите с по-големи житейски цели. Чрез организиране на месечни, тримесечни и дългосрочни финансови цели можете да мислите отвъд ежедневните разходи.

Защо ще го харесате:

Структурирайте планирането на бюджета по времеви периоди, включително месеци и тримесечия.

Проследявайте целите си за спестяване, повтарящи се задължения и бъдещи финансови планове.

Визуализирайте приоритетите си с помощта на диаграми на Гант, цели или календарни разпределения.

Лесно коригирайте плановете си в зависимост от промените в целите или финансовото състояние.

Идеален за: Целенасочени хора и семейства, които искат да структурират финансовите си приоритети, да следят повтарящите се сметки и да контролират спестяванията си.

4. Шаблон за отчет за бюджета на ClickUp

Получете безплатен шаблон Получете яснота относно действителната ефективност на бюджета си с шаблона за отчет за бюджета на ClickUp.

Шаблонът за бюджетен отчет на ClickUp представя ясна картина на финансовите резултати в края на всеки бюджетен цикъл. Чист и визуално привлекателен, този шаблон предоставя изчерпателен преглед на миналите и настоящите ви бюджети, включително техните разминавания и ефективност, така че да можете да оцените цялостните си финансови резултати.

Неговият дизайн, фокусиран върху данните, подпомага отчетността, като позволява на потребителите да оценяват тенденциите и да планират коригиращи действия. Освен това ви позволява да проследявате напредъка си, за да визуализирате средното време, необходимо за постигане на финансовите ви цели.

Защо ще го харесате:

Сравнете бюджетираните и действителните суми в ключовите области на разходите.

Използвайте персонализирани табла и филтри, за да получите информация за финансовото си поведение.

Обобщете ключовите финансови показатели за презентации или прегледи.

Експортирайте отчети за финансови прегледи или съвместно планиране.

Идеален за: Бюджетни анализатори, финансови мениджъри и ентусиасти в областта на личните финанси, които създават подробни финансови отчети и анализират моделите на разходите във времето.

💡 Професионален съвет: Ако имате затруднения с управлението на разходите, приложете тези прости стратегии за ефективно проследяване и контрол: Проследяване в реално време 📊

Създайте отчет с няколко кликвания⚡

Разкажете историята и изградете мостове 🗣️

Лесно вземане на решения ✅

Инвестирайте в екипа си 🧑‍💼

5. Шаблон за управление на финансите на ClickUp

Получете безплатен шаблон Управлявайте разходите си, за да постигнете финансов успех с шаблона за финансово управление на ClickUp.

Шаблонът за финансово управление на ClickUp не е само за бюджетиране – той е интегриран ресурс за управление на всеки аспект от вашите финанси. От сумата, която сте платили, до кого сте я платили, този шаблон проследява и записва всеки разход, което ви позволява да създавате подобни бюджети за проекти.

Той използва визуални аналитични инструменти като графики, диаграми и топлинни карти, за да ви помогне да анализирате финансовите си резултати. Всяка секция поддържа различни области на финансите, включително повтарящи се плащания, планиране за извънредни ситуации и управление на сметки. Освен това, предварително конфигурираните автоматизации правят рутинното проследяване по-последователно и навременно.

Защо ще го харесате:

Проследявайте краткосрочните сметки, дългосрочните задължения и доходите от различни източници.

Конфигурирайте автоматични известия за крайни срокове или прагове на разходите.

Структурирайте изгледите, за да отразят ролите в домакинството и бюджетните области.

Обобщете финансовото си състояние чрез интерактивни табла

Идеален за: Собственици на малки предприятия, свободни професионалисти, физически лица и семейства, които организират множество финансови задачи и поддържат контрол върху всички категории.

📮 ClickUp Insight: Смяната на контекста тихо влияе на производителността на вашия екип. Нашите проучвания показват, че 42% от прекъсванията в работата се дължат на преминаването между различни платформи, управлението на имейли и преминаването от една среща към друга. Ами ако можехте да елиминирате тези скъпоструващи прекъсвания? ClickUp обединява вашите работни процеси (и чат) в една единствена, оптимизирана платформа. Стартирайте и управлявайте задачите си чрез чат, документи, бели дъски и др., докато функциите, задвижвани от изкуствен интелект, поддържат контекста свързан, достъпен за търсене и управляем!

6. Шаблон за бюджета на колежа ClickUp

Получете безплатен шаблон Планирайте и спестявайте за всички разходи за колежа, като използвате шаблона за бюджета на колежа на ClickUp.

Шаблонът за бюджета на ClickUp College предоставя на студентите инструменти за управление на таксите за обучение, книги, разходи за живот и непредвидени разходи. Неговата структура отразява обичайните разходи на студентите и ги съобразява с ограничените източници на доходи, като работа на непълен работен ден или стипендии.

Студентите могат да следят финансовите си решения в реално време и да адаптират категориите според изискванията на всеки семестър. Структурата насърчава независимите навици за бюджетиране от ранен етап. Освен това автоматизира основните задачи по бюджетирането, като проследяване на доходите, прогнозиране на разходите и наблюдение на отклоненията.

Защо ще го харесате:

Разделете разходите за обучение, жилище и лични нужди по семестър или триместър.

Организирайте източниците на доходи, включително стипендии, семейна подкрепа и работа в университетския кампус.

Отбелязвайте преразходите или промените в баланса с помощта на персонализирани тригери.

Достъп до шаблона от мобилно устройство или настолен компютър, докато сте в движение

Идеален за: Студенти, които балансират между такси за обучение, наем, хранителни продукти и доходи от работа на непълно работно време, като същевременно следят бюджета си за семестъра, финансовата помощ и целите си за спестяване.

Ето кратко резюме за това как да приоритизирате задачите като професионалист:

7. Шаблон за месечен отчет за разходите на ClickUp

Получете безплатен шаблон Проследявайте и отчитайте месечните разходи, за да създадете ефективни краткосрочни бюджети с шаблона за месечен отчет за разходите на ClickUp.

Търсите ли шаблон, който да ви помогне при краткосрочното планиране на бюджета? Шаблонът за месечен отчет за разходите на ClickUp е точно за вас. Този шаблон проследява и отчита всичките ви месечни разходи – от наем до застрахователни премии – за да можете да разберете къде отиват парите ви.

Той също така използва инструменти за анализ на тенденциите в разходите и прогнозиране на бъдещите разходи. По този начин ви помага да идентифицирате възможности за спестяване на разходи и да вземете информирани, основани на данни решения за бюджетиране.

Ето защо ще го харесате:

Записвайте разходите по вид, преглеждайте тенденциите в разходите и усъвършенствайте бюджетите си.

Използвайте табла за показване на обобщения или тенденции във времето.

Споделяйте отчети с членовете на домакинството за съвместно планиране.

Подчертава отклоненията в бюджета с цветни индикатори

Идеален за: Професионалисти, семейства и екипи на малки предприятия, които изготвят месечни обобщения на разходите и проследяват финансовите тенденции във времето.

🧠 Интересен факт: Япония има национална мания по личните бюджети чрез какеибо — техника за водене на бюджетен дневник, въведена през 1904 г., предназначена да насърчи разумното харчене и благодарността, която милиони хора все още използват. 💰

8. Шаблон за личен месечен бюджет в Excel от Vertex42

чрез Vertex42

Друг безплатен ресурс, Excel Personal Monthly Budget Template от Vertex42, ви позволява да създадете моментална снимка на месечните си приходи и разходи, като ви помага да идентифицирате областите, в които може би харчите ненужно. Това помага за управлението на разходите и увеличаването на спестяванията.

Що се отнася до лекотата на използване, шаблонът се отличава с професионален вид и е лесен за навигация. Той е достъпен и може да бъде изтеглен във формати Excel и Google Sheets. Освен това, предварително създадените функции улесняват месечното проследяване.

Защо ще го харесате:

Адаптирайте колоните и етикетите според вашите финансови навици.

Въведете приходите и разходите с вградени формули за изчисление.

Изтеглете ги и ги използвайте месец след месец с еднакъв формат.

Визуализирайте моделите на разходите с вградени диаграми и сравнете планираните и действителните разходи един до друг.

Идеален за: Потребители на традиционни електронни таблици и хора, които се интересуват от бюджета си и търсят надежден инструмент за бюджетиране, базиран на формули.

💡Съвет от професионалист: Хората често се стремят към големи съкращения на разходите, но именно ежедневните микроразходи (като кафе, такси за доставка или произволни абонаменти за приложения) тихо изяждат бюджета ви. Затова правете месечна проверка на микроразходите – резултатите са изненадващо отварящи очите. 😲

9. Шаблон за бюджета на домакинството от Template. Net

Ако търсите шаблон за създаване на подробен бюджет за домакинството си, разгледайте шаблона за бюджета на домакинството от Template.Net. Той е персонализируем и лесен за използване и предоставя пълна картина на бюджета на домакинството ви, включително всички негови различни елементи: приходи, разходи, спестявания и разлики.

Той също така изброява вашите финансови цели и създава план за действие. Шаблонът е силно сътруднически, така че можете лесно да го споделите с членовете на вашето семейство, за да потърсите тяхното мнение.

Защо ще го харесате:

Разпределете доходите си между основни нужди, спестявания и начин на живот.

Проследявайте отделно основните и неосновните разходи

Персонализирайте колоните и категориите, за да отговарят на размера на всяко домакинство.

Следете целите си за спестяване за ремонт на дома или почивки.

Идеален за: Семейства и съвместни домакинства, които организират домашните си финанси с предварително структуриран, подходящ за печат бюджетен лист.

10. Шаблон за планиране на бюджета на домакинството от Template. Net

Шаблонът за планиране на бюджета на домакинството от Template.Net се фокусира върху перспективна финансова организация. Чистият дизайн и професионалното оформление ви позволяват да проследявате и разпределяте доходите си, за да сте сигурни, че нито една от вашите нужди няма да бъде пренебрегната.

Освен това, той разпределя спестяванията ви в различни категории, като фонд за спешни случаи, пенсиониране, инвестиции и други, за да ви помогне да визуализирате и планирате бъдещето си. Шаблонът може да бъде изтеглен безплатно в различни формати, включително Word, PDF и Google Sheets.

Защо ще го харесате:

Разпределете доходите си в категориите „фиксирани“, „гъвкави“ и „бъдещи“.

Обобщете общите суми и разликите за финансовия преглед.

Създайте по-ясна финансова картина преди началото на всеки бюджетен цикъл.

Визуализирайте тенденциите в паричните потоци с таблици и подчертани елементи.

Идеален за: Домакинства, които планират бюджета си предварително и се фокусират върху разходите, свързани с постигането на цели.

11. Шаблон за месечен бюджетен списък за домакинството от Template. Net

Шаблонът за месечен бюджетен списък на Template.Net предлага многоколонен формат за проследяване на доходите, фиксираните разходи и гъвкавите разходи за месеца.

Той е създаден, за да подпомага прегледите за няколко месеца и да помага за идентифицирането на дългосрочни модели, разлики в разходите или пропуски в бюджета. Този шаблон ви позволява също да изчислявате спестявания и да правите приблизителни бюджети.

Защо ще го харесате:

Прегледайте данните за бюджета за целия месец един до друг

Следете повтарящите се и променливите разходи, като използвате сортируеми редове.

Отбележете целите за спестяване и действителните резултати с цветни кодове.

Експортирайте или отпечатайте обобщения за лесно финансово проследяване.

Идеален за: собственици на жилища, наематели и съквартиранти, които споделят месечните разходи на домакинството и следят бюджета за хранителни стоки, комунални услуги, наем и развлечения.

12. Шаблон за семейния бюджет за хранителни стоки от Template. Net

Забравете сложните таблици – управлявайте лесно разходите си за хранителни продукти с шаблона за семеен бюджет за хранителни продукти на Template.Net. Този прост инструмент ви помага да планирате, проследявате и контролирате разходите за храна на вашето семейство с ясни раздели за бюджетиране и действителни разходи.

Този шаблон е идеален за заети семейства, като ви помага да контролирате бюджета си за храна и да развиете по-добри финансови навици. Освен това поддържа бюджетиране на базата на списъци, сравняване на цени и проследяване на действителните разходи спрямо прогнозните.

Защо ще го харесате:

Избройте категориите хранителни продукти като плодове и зеленчуци, млечни продукти и закуски поотделно.

Изчислете общите разходи за хранителни стоки спрямо предварително зададен бюджет.

Идентифицирайте често купуваните или скъпи артикули, за да коригирате покупките си.

Намалете разхищаването на храна, като следите количеството и остатъците

Идеален за: Семейства, които активно управляват разходите си за храна чрез подробно планиране на храненето и пазаруването.

💡 Професионален съвет: Повечето хора планират бюджета си, като планират как да харчат парите си. Обърнете го. Решете колко искате да спестите първо, извадете го от доходите си и планирайте бюджета с останалата сума. Този подход се нарича „платете първо на себе си“! 😎

13. Прост шаблон за домашен бюджет от Template. Net

Управлението на домашните финанси не трябва да е сложно. Шаблонът „Simple Home Budget Template“ на Template.Net предлага ясна и достъпна структура за проследяване на приходите и разходите. Той се фокусира върху най-важното и елиминира ненужната сложност, което го прави идеален за потребители, които искат бързина и лекота.

Лесната за следване структура на шаблона ви помага бързо да разберете моделите си на разходи. Той поддържа дори седмични, месечни или тримесечни финансови обобщения, в зависимост от предпочитания от вас цикъл на преглед.

Защо ще го харесате:

Проследявайте основните месечни сметки и променливите разходи

Следете напредъка в спестяванията и изплащането на дългове

Опростете въвеждането на данни с лесни за редактиране клетки

Въвеждайте бързо приходите и разходите си по време на рутинните проверки.

Идеален за: Лица и малки семейства, които се нуждаят от лесен за редактиране шаблон за проследяване на доходите и спестяванията на домакинството.

Опростете управлението на парите с шаблоните за бюджета на домакинството на ClickUp

Добре планираният бюджетен план за домакинството не се състои само от цифри в електронна таблица – той ви помага да поемате контрол, да намалите стреса и да освободите място за нещата, които наистина са важни.

Независимо дали сте студент, който управлява разходите за хранителни продукти, или семейство, което следи сметките за комунални услуги, подходящият шаблон за бюджет може да промени начина, по който управлявате парите си у дома. А когато става въпрос за гъвкави и лесни за използване инструменти, шаблоните за бюджета на домакинството и другите инструменти на ClickUp осигуряват яснота, простота и възможност за персонализиране точно там, където имате нужда от тях.

Готови ли сте да поемете контрола над финансите си? Разгледайте безплатните шаблони за бюджета на домакинството на ClickUp още днес – регистрирайте се за безплатен пробен период!