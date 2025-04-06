Apple Notes и Evernote: коя приложение за водене на бележки е по-добро?

Не можете да се решите между Apple Notes и Evernote за вашите нужди от водене на бележки? Това е често срещана дилема. Независимо дали записвате бързи идеи, запазвате уеб връзки или организирате живота си в добре структурирани бележници, изборът на подходящото приложение за водене на бележки може да определи вашата продуктивност.

Apple Notes ви кара да се чувствате като у дома си, ако сте дълбоко въвлечени в екосистемата на Apple, но Evernote отдавна е предпочитано приложение за напреднали потребители, които се нуждаят от богато на функции приложение за водене на бележки на различни платформи.

Кое от двете приложения печели? Ще разгледаме разликите в синхронизацията, организирането на бележките, изрязването на уеб съдържание и цените, за да можете да спрете да се замисляте и да започнете да си водите бележки.

Ако нито едното, нито другото ви допада, останете с нас до края – ще ви запознаем с ClickUp и неговия изключителен AI Notetaker инструмент, една изненадващо мощна алтернатива, която може би все още не сте обмислили.

⏰ 60-секундно резюме Ето един бърз поглед върху Apple Notes и Evernote: Apple Notes е най-подходящо за: Evernote е най-подходящо за: Тези, които са дълбоко инвестирали в екосистемата на Apple (iPhone, iPad, Mac) Тези, които използват няколко операционни системи (Windows, Android, macOS, iOS) Основни нужди за съвместна работа, като споделяне на списъци и прости бележки с други потребители на Apple Малки екипи, които се нуждаят от разширени функции за сътрудничество, като споделени пространства, централизирано администриране и управление на задачи Хора, които предпочитат изчистен, подреден интерфейс и основни функции за водене на бележки Хора, които се нуждаят от разширени функции като изрязване от уеб и изпращане по имейл

Какво е Apple Notes?

Apple Notes е безплатно, предварително инсталирано приложение за водене на бележки от Apple Inc. То позволява на потребителите да създават, организират и управляват бележки на своите Apple устройства.

Първоначално това беше прост текстов редактор за записване на случайни мисли и напомняния. С пускането на iOS 9 през 2015 г. то се превърна в пълноценно приложение за бележки. Това включваше форматиране на богат текст, поддръжка на Apple Pencil и опции за споделяне.

Днес то ви позволява да вграждате снимки и видеоклипове, да маркирате текст с цветови кодове, да преобразувате гласови бележки (в Siri) в писмен текст, да разпознавате ръчен текст (в iPadOS) и дори да генерирате графики от уравнения.

🧠 Интересен факт: Apple Notes използваше скеуоморфен дизайн, имитиращ естетиката на физическия бележник, с познатата жълта линия на хартията. Едва през 2013 г., с iOS 7, приложението премина към изчистения, минималистичен вид, който виждаме днес.

Функции на Apple Notes

Apple Notes е изминало дълъг път като едно от първите приложения за водене на бележки с 18-годишна история. То разполага с много полезни функции, които правят организирането на бележките ви интуитивно. Нека разгледаме най-важните от тях:

Функция № 1: Интелигентни папки за интелигентна организация

чрез Apple

В основата си Apple Notes работи с система за организиране на папки. Но получавате и редица други функции, като тагове между папки, ключови думи и сортиране, които добавят контекст към папките ви.

Опцията Smart Folders на Apple ви позволява да зададете филтър, така че всички бележки, които отговарят на този филтър, да се сортират автоматично в него. Да предположим, че имате папка, наречена „Рецепти“, и добавяте към нея етикетите #печива, #предястия и #основястия. Всеки път, когато добавите тези етикети към бележка, тя ще се премести в папката „Рецепти“.

Функция № 2: Интеграция с устройства на Apple

чрез Apple

Както и останалите продукти и услуги на Apple, Apple Notes също се интегрира безпроблемно в екосистемата на Apple.

Например, можете да диктувате бележките си на Siri, която след това ще ги превърне в текст. Можете също да запазвате записите на разговорите си като аудио файлове в приложението Notes, за да имате лесен достъп до тях. Друга функция е използването на Share Sheet от почти всяко приложение, за да изпращате съдържание към Notes, независимо дали става дума за снимка, документ или дори местоположение от Maps.

Функция № 3: Опции за споделяне на бележки

чрез Apple

Apple Notes разполага с богат набор от функции за сътрудничество. Те включват разрешения, редактиране в реално време и проследяване на активността – почти всичко, което бихте получили в един основен инструмент за управление на документи.

Можете да споделяте бележки чрез Messages, Mail или линкове и да поканите до 100 сътрудници за всяка бележка. Има и две нива на разрешения: „може да прави промени“ и „само за преглед“.

Забележка: Въпреки че можете да преобразувате бележките в Word Docs или PDF файлове, не можете да ги споделяте онлайн с публичен линк.

Функция № 4: Apple Intelligence

чрез Apple

Apple подобри приложението си Notes с функцията Writing Tools. С нея можете да:

Проверете текста и поправете граматическите и правописните грешки

Адаптирайте тона на писането си, за да се впишете в различни контексти

Анализирайте дълги бележки, за да създадете кратки резюмета или списъци с точки

Преобразувайте неструктуриран текст в подредени таблици за по-добра организация

Създавайте изображения директно от текста в бележките си

Цени на Apple Notes

Безплатно за използване (Забележка: Apple Notes разчита на iCloud съхранение. И макар да получавате 5 GB безплатно, за допълнително пространство е необходим месечен абонамент, започващ от 0,99 $ за 50 GB)

🧠 Интересен факт: Първата лепкава бележка е изобретена през 1974 г. случайно, когато ученът от 3M Спенсър Силвър се опитвал да създаде супер силно лепило. Забавното е, че приложенията за водене на бележки като Apple Notes са просто лепкави бележки, превърнали се във виртуални.

Какво е Evernote?

Evernote, пуснато на пазара през 2008 г., ви позволява да създавате и съхранявате различни видове бележки, включително текст, изображения, аудио записи и сканирани документи.

Една от основните причини за популярността му е, че е известен със своята съвместимост с различни платформи и поддържа редица операционни системи и устройства. Мобилните и уеб приложенията са богати на функции, което прави Evernote чудесен избор за потребители, които не са обвързани с конкретна платформа.

Функции на Evernote

Evernote активно работи по добавянето на подобрения на функциите на платформата си, като само през 2024 г. е пуснала над 100 ъпгрейда. Нека разгледаме някои от най-добрите й функции.

Функция № 1: Стекове от бележници за организация

чрез Evernote

Evernote използва структурен, йерархичен подход към организацията. Така че разполагате с папки (или Notebook Stacks в света на Evernote), филтри и опции за маркиране, за да организирате бележките си и да групирате свързаните помежду си. Но това не е всичко – можете също да свържете бележките с събития в календара.

Това означава, че всеки път, когато свържете бележка, всички подробности за събитието, като дата, час и т.н., автоматично ще бъдат добавени към новата бележка (и актуализирани, ако събитието бъде пренасрочено).

Началната страница на Evenote също може да бъде персонализирана, за да включва различни джаджи – закачени бележки, шаблони за водене на бележки, запазени търсения, бележници и други – за да можете лесно да намирате информация.

🧠 Интересен факт: Леонардо да Винчи е известен с това, че е писал бележките си „огледално“, като е записвал мислите си обратно, така че само той да може да ги чете. Вероятно това е бил неговият начин да криптира текста – да запази идеите си в тайна.

Функция № 2: Опит при водене на бележки

чрез Evernote

Evernote покрива всички основни функции, включително редактиране на богат текст, поддръжка на ръчно писане за устройства с докосвен екран, мултимедийна интеграция и дори оптично разпознаване на символи (OCR), което разпознава текст в изображения и сканирани документи.

Приложението разполага и с интеграция с браузъра Web Clipper, която ви позволява да копирате и запазвате текст от уеб страници. Web Clipper е доста точен, включва всички линкове и дори възпроизвежда форматирането на уеб страницата възможно най-точно.

Това е чудесен начин да създадете дигитален архив на вашите проучвания. Scratch Pad (версията на Evernote на функцията Quick Capture на Apple Notes) ви позволява да записвате моментите „за всеки случай“.

Това обаче е временно. Трябва да го превърнете в бележка, а освен това има и ограничение за броя символи (600 символа). Поддържа само обикновен текст.

Функция № 3: Функции за сътрудничество в екип

чрез Evernote

Можете да споделяте отделни бележки или цели бележници с други хора, като им предоставяте различни нива на достъп (преглед или редактиране).

Макар Evernote да не поддържа защита с парола за отделни бележници или бележки в Evernote, можете да криптирате блокове от текст с парола – чудесно решение за екипи, които работят с чувствителни данни.

Evernote предлага специален план „Evernote Teams“, предназначен за фирми и организации. Той включва „споделени пространства“ за съхранение на споделена информация, права за достъп за различни членове на екипа и дори възможности за коментиране и редактиране в реално време за сътрудничество в екип.

Evernote се интегрира и с други популярни инструменти за сътрудничество, като Slack и Gmail, така че можете да преобразувате разговорите си в Slack и имейлите си в бележки само с едно кликване.

Функция № 4: Evernote AI

чрез Evernote

Evernote има две AI функции: Търсене и Редактиране. Първата ви позволява да намирате информация от бележките си, така че не е нужно да ги преглеждате ръчно. Тя е налична във всички планове (включително безплатния), но трябва да изберете AI-базирано търсене.

По подразбиране функцията за търсене работи в стандартен режим на търсене. За да активирате „AI-Powered Search“ (Търсене с изкуствен интелект), можете да кликнете върху превключвателя „AI-Powered“ (С изкуствен интелект), разположен над лентата за търсене. Това ви позволява да контролирате бележките (и данните) си, тъй като Evernote споделя част от тази информация с API на трети страни, като OpenAI.

Второто ви позволява да манипулирате текста. Можете да създавате резюмета, да поправяте правописни грешки и да променяте тона на гласа. Може също да пише въведения, заключения и заглавия въз основа на съдържанието на бележките.

Цени на Evernote

Безплатен план

Лично : 14,99 $ на потребител на месец

Професионална версия : 17,99 $ на потребител на месец

Екипи : 24,99 $ на потребител на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Apple Notes и Evernote: сравнение на функциите

Сега нека анализираме Evernote и Apple Notes, за да ви помогнем да определите коя програма отговаря най-добре на вашите нужди. За начало, ето таблица, която обобщава техните функции:

Функции Apple Notes Evernote Организация Папки, етикети, интелигентни папки Стекове от бележници, етикети Сътрудничество Основно споделяне с достъп само за преглед или редактиране, редактиране в реално време, история на дейностите Сътрудничество в реално време с общи бележници и пространства Функции за екип Няма Споделени пространства, централизирано управление, собственост на данните от страна на компанията Разширени функции Гласови бележки, транскрипции, бележки, защитени с парола, генериране на изображения Гласови бележки, уеб клипър, основно управление на задачи AI Редактиране Търсене и редактиране Интеграции С продуктите на Apple Над 1000 интеграции, ако включите Zapier. Модел на ценообразуване Безплатно На базата на абонамент

Функция № 1: Опит при водене на бележки

Двете платформи подхождат по различен начин.

Apple Notes е проста и лесна за използване, което я прави идеална за потребители, които ценят ясната функционалност и безпроблемната интеграция в екосистемата на Apple. Интуитивният й интерфейс минимизира сложността, позволявайки както бързо създаване на бележки, така и основна организация чрез папки и етикети.

Evernote прави крачка напред с по-усъвършенствана организационна структура, предназначена за потребители, които управляват големи обеми бележки в Evernote по различни проекти или теми.

Разбира се, кривата на обучение е малко по-стръмна, но си заслужава заради разширените възможности за търсене, включително OCR.

🏆 Победител: Равенство. Ако предпочитате простотата и сте дълбоко въвлечени в екосистемата на Apple, изберете безпроблемното приложение Apple Notes. Ако търсите по-сложна и усъвършенствана настройка, Evernote е вашият избор.

Функция № 2: Съвместимост между различни платформи

Apple Notes поддържа тясна интеграция в екосистемата на Apple – iPhone, iPad и Mac. Въпреки че достъпът до уеб е възможен чрез iCloud, той е по-малко стабилен от този на нативните приложения.

От друга страна, Evernote предлага мултиплатформен подход, като предлага специални приложения за iOS, Android, macOS, Windows и доста удобна браузърна платформа. Въпреки че потребителското преживяване може да варира леко между платформите, това си заслужава заради гъвкавостта на достъпа до импортираните бележки от практически всяко устройство.

🏆 Победител: Evernote. Тъй като Apple Notes не е лесно достъпно на операционни системи, различни от тази на Apple, Evernote е ясен победител.

Функция № 3: Функции за сътрудничество

Apple Notes предоставя основни възможности за сътрудничество чрез споделени бележки. Можете да каните други хора да разглеждат или редактират бележка, което го прави подходящ за просто сътрудничество при водене на бележки в екосистемата на Apple.

Въпреки това, то не разполага с разширени функции като споделени работни пространства, детайлни разрешения или надеждно делегиране на задачи.

Evernote ви предлага по-изчерпателни функции за сътрудничество. Можете да споделяте отделни бележки или цели бележници, а с Evernote Teams получавате достъп до споделени пространства, централизирано администриране и надеждно управление на задачите.

🏆 Победител: Evernote, тъй като надхвърля основните функции с функциите си за екипна работа.

Apple Notes предлага изчистено и просто редактиране. Приложението включва основни опции за форматиране като удебелен шрифт, курсив, списъци и чеклисти. Можете да вмъквате изображения, скици и таблици, което го прави подходящо за лесно водене на бележки.

Въпреки това, то не разполага с разширени опции за форматиране, стабилна мултимедийна обработка и усъвършенствани инструменти за редактиране на текст.

Evernote поддържа форматиране на богат текст, разнообразна мултимедийна интеграция (включително аудио записи, сканирани документи и PDF файлове) и разширени функции като OCR за търсене в изображения.

🏆 Победител: Evernote заради своите разширени възможности за редактиране.

Функция № 5: AI възможности

И Apple Notes, и Evernote интегрират изкуствен интелект, но техните силни страни са в различни области.

Apple Notes, поддържано от Apple Intelligence, повишава производителността чрез функции като корекция в реално време, настройка на тона, обобщаване, преобразуване на текст в таблица и аудио транскрипция. То също така предлага интеграция с ChatGPT за мозъчна атака и генериране на изображения.

Evernote дава приоритет на организацията, базирана на изкуствен интелект, и на разширените възможности за редактиране. Неговите AI инструменти обобщават бележките, подобряват яснотата на писането и др., а също така предоставят търсене, базирано на изкуствен интелект.

🏆 Победител: Apple Notes за интеграцията си с ChatGPT и функциите за аудио транскрипция, задвижвани от изкуствен интелект.

Характеристика № 6: Съотношение цена/качество

Apple Notes вече е включено в вашето Apple устройство и абонамента ви за iCloud съхранение. За много потребители, главно тези, които вече са инвестирали в екосистемата на Apple, тази интеграция предлага добавена стойност без допълнителни разходи.

Evernote работи на абонаментен модел, предлагайки различни нива с различни набори от функции. Въпреки че предлага силни функции за организация и изкуствен интелект, за повечето потребители това е прекалено – особено като се има предвид, че безплатният план ви ограничава до едно устройство и един бележник.

🏆 Победител: Apple Notes. За потребители, които не използват Apple, Apple Notes може да не е най-добрият избор. Въпреки това, ако сравним цената и стойността, особено при безплатния план, Apple Notes безспорно предлага повече от Evernote.

Apple Notes и Evernote в Reddit

А сега, най-интересната част – какво мислят реалните потребители за Apple Notes и Evernote? Ето какво казва бивш потребител на Evernote за това, че Apple Notes е по-подходящо приложение, в r/Evernote:

Един потребител на Reddit казва :

10-годишен потребител на EN (-6200 бележки), преминал на безплатната версия на EN. Преминах на AN и съм много доволен. Процесът на импортиране е лесен, таговете се прехвърлят, съдържанието е на мястото си и AN прави всичко, от което се нуждая. Достъпен е от MBP и iPhone, много бърз и безплатен. Много съм доволен. Не съм открил случай, в който AN да не може да се справи.

Друг потребител на Reddit посочва функция на Evernote, която ги възпира да преминат към Apple:

Мисля да премина към друго приложение. Не се нуждая от много от функциите на Evernote и предпочитам по-опростен и минималистичен интерфейс. Единственото, което ме задържа в Evernote, е препращането на имейли. За мен това е от съществено значение за управлението на проекти. Бих искал да има бутон за споделяне от Apple Mail към Notes.

Apple Notes обаче е популярна алтернатива на Evernote за средностатистическия потребител, особено предвид високата цена на последния.

Един потребител на Reddit казва:

Толкова съм щастлив, че прекратих платения си абонамент след години на плащане. Бях изкушен да се възползвам от отстъпката „моля, не се отказвайте“, но знаех, че ще продължат да повишават цените. Наистина не си заслужава сегашната цена. Преминах на Apple Notes и то е по-скоро като старата, нераздута версия на Evernote. И има нулево криптиране на знанията. Плащам по-малко за него, отколкото бих платил за Evernote, и то включва куп услуги.

Толкова съм щастлив, че прекратих платения си абонамент след години на плащане. Бях изкушен да се възползвам от отстъпката „моля, не се отказвайте“, но знаех, че ще продължат да повишават цените. Напълно не си заслужава сегашната цена. Преминах на Apple Notes и то е по-скоро като старата, нераздута версия на Evernote. И има нулево криптиране на знанията. Плащам по-малко за него, отколкото бих платил за Evernote, и то включва куп услуги.

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Apple Notes и Evernote

Макар Apple Notes и Evernote да имат много предимства, и двете приложения имат и значителни недостатъци. Има и трета опция, която може би е точно решението за водене на бележки, което търсите.

С надеждни опции за сътрудничество и персонализиране, ClickUp е приложението за всичко, свързано с работата, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно.

С ClickUp като основен софтуер за водене на бележки можете да записвате, създавате и управлявате всичките си бележки в единен, интегриран интерфейс.

Платформата е толкова изчистена като Apple Notes и с толкова много функции като Evernote – без излишни екстри и висока цена. Нека разгледаме някои функции, които я правят чудесна алтернатива на Apple Notes и Evernote.

ClickUp е номер 1: Вземайте бележки по всякакъв начин, по който искате

Вземайте бележки от всяко устройство с ClickUp Notepad

Първо, нека поговорим за ClickUp Notepad – то е толкова минималистично, колкото Apple Notes, а ако искате нещо допълнително, можете да превърнете всяка бележка в задача в ClickUp (за разлика от Evernote, където проследявате задачите в бележките).

ClickUp Notepad предлага всички основни функции – богато форматиране, организация на папки и мобилни приложения – всичко, от което се нуждае средностатистическият потребител.

И когато пожелаете нещо повече, независимо дали става въпрос за бележки или задачи, можете да преминете към ClickUp Docs или ClickUp Projects – инструменти, специално създадени за тази цел, вместо да насилвате приложението за водене на бележки да прави нещо, за което не е създадено.

Шаблон за бележки от срещи в ClickUp

ClickUp също така предоставя библиотека с готови шаблони в различни категории, които можете да използвате, за да доразвиете бележките си, когато сте готови.

А ако прекарвате много време на срещи, можете да използвате нещо като шаблона за бележки от срещи на ClickUp, за да структурирате бележките си и да извлечете важните точки за действие.

Получете безплатен шаблон Останете в крак и направете всяка среща значима с шаблона ClickUp Meeting Notes.

Този шаблон е чудесен инструмент за начинаещи. Той организира дневен ред, бележки и задачи за продуктивни, добре документирани дискусии.

ClickUp’s One Up #2: AI-powered Notetaker за водене на бележки

Отключете истинския потенциал на вашите разговори с AI Notetaker на ClickUp. Той предоставя 10 пъти повече полезна информация от вашите бележки.

Улеснете воденето на бележки и разговорите с ClickUp AI Notetaker

И да бъдем честни, понякога разговорите са неясни. AI Notetaker решава този проблем:

Записва всяко решение, за да можете да кажете на хората, които не са били там (или са били там, но са мечтали), точно какво са пропуснали ✅

Превърнете тези неясни изявления от типа „ще се заемем с това“ в реални задачи и ги възложете на съответните хора ✅

Свързва всички части, така че не е нужно да преживявате цялата среща отново, когато трябва да намерите някаква малка подробност. По принцип, това предотвратява повтарянето на срещите като в филма „Денят на мармота“ ✅

Преди разчитах изцяло на написаните си бележки, но след два дни тестване на ClickUp разбрах, че това е решението за мен.

Преди разчитах изцяло на написаните си бележки, но след два дни тестване на ClickUp разбрах, че това е решението за мен.

Прочетете също: Популярни методи за водене на бележки

ClickUp’s One Up #3: Преминавайте от бележки към документи и книги

Вземайте бележки и организирайте информацията по-ефективно с над 10 текстови блока в ClickUp Docs.

ClickUp Docs може да ви служи като централен център за знания, ако имате нужда от нещо повече от разпръснати бележки. За разлика от Apple Notes или Evernote, които се фокусират главно върху индивидуалното водене на бележки, ClickUp комбинира създаването на документи и организационни функции, предоставяйки ви цялостна система за управление на знания.

Можете да записвате мимолетни мисли, да разработвате подробни изследователски документи и много други, без да превключвате между няколко приложения.

Прехвърлете задачите си в ClickUp Docs за по-добра организация

Освен това, с ClickUp Docs получавате инструменти за сътрудничество в реално време, като коментиране, свързване на индикатори и едновременно редактиране, което го прави идеален за работа в екип.

Можете също така:

Свържете и вградете задачите от ClickUp в Docs, създавайки взаимосвързано работно пространство.

Вградете задачите и изгледите на ClickUp в документи

Проследявайте промените и връщайте се към предишни версии, за да предотвратите случайна загуба.

Превърнете части от вашите документи в изпълними задачи и ги възложете на членовете на екипа.

Шаблон за база от знания на ClickUp

Например, ако работите върху ръководство за екип, можете да съберете всичките си бележки в обширна уики (заедно с често задавани въпроси) с помощта на шаблона ClickUp Knowledge Base.

Получете безплатен шаблон Създайте по-интелигентен център за знания с шаблона за база знания на ClickUp

ClickUp е перфектната система за водене на бележки и доразвиването им, без да се налага да жонглирате с множество приложения, да не говорим за абонаменти.

📮 ClickUp Insight: 21% от анкетираните искат да използват изкуствен интелект, за да се отличат професионално, като го прилагат при срещи, имейли и проекти. Макар че повечето приложения за имейл и платформи за управление на проекти имат интегриран изкуствен интелект като функция, той може да не е достатъчно безпроблемен, за да обедини работните процеси между различните инструменти. Но ние разгадахме тайната в ClickUp! С функциите за управление на срещи, задвижвани от изкуствен интелект на ClickUp, можете лесно да създавате точки в дневния ред, да записвате бележки от срещи, да създавате и възлагате задачи от бележките от срещите, да транскрибирате записи и много други – с нашия AI бележник и ClickUp Brain. Спестете до 8 часа срещи на седмица, точно като нашите клиенти в Stanley Security!

Прочетете също: Как да използвате метода за водене на бележки с мисловни карти

ClickUp’s One Up #4: Оптимизирайте с помощта на AI-базирано търсене и редактиране

Следващият аспект, в който ClickUp блести, е неговият патентован genAI двигател – ClickUp Brain. Той има най-доброто от Apple Notes и Evernote (и дори нещо повече).

ClickUp Brain може да ви помогне по два начина при воденето на бележки: манипулиране на текст и търсене.

За начало, ClickUp Brain може да генерира и коригира текст, да променя тона му и дори да го превежда на над 10 езика. След това можете да превърнете текста в таблици, да пишете код и да правите много други неща.

Обобщете бележките си, превърнете ги в блог публикация, намерете подходяща информация и направете още повече с ClickUp Brain.

Освен това има и функцията ClickUp Connected Search, базирана на изкуствен интелект, която може да намира информация от всеки ваш документ и дори да обобщава информацията от различни бележки. Това ви помага да схванете бързо ключовите моменти, без да четете целите документи.

💡 Професионален съвет: AI приложенията за водене на бележки от срещи, като ClickUp, могат автоматично да транскрибират аудио записи от срещи и да създават бележки от срещи. След като приключите, използвайте един от многото шаблони за управление на задачи на ClickUp, за да преместите задачите от бележките си от срещата в проект.

Прочетете също: Как воденето на дневник за продуктивността може да повиши концентрацията ви

Организирайте бележките си (и живота си) с ClickUp

И Apple Notes, и Evernote са страхотни приложения за водене на бележки. Apple Notes блести с простотата си и безпроблемната интеграция с Apple, докато Evernote предлага разширени функции за потребители на различни платформи.

Но какво, ако искате най-доброто от двата свята – и още нещо?

Възможностите за водене на бележки, обширното сътрудничество по документи и функциите за управление на проекти на ClickUp го превръщат в универсален инструмент за продуктивност. Той ви предоставя гъвкавост, персонализация и автоматизация, за да гарантира, че вашите бележки се вписват безпроблемно в работния ви процес.

Регистрирайте се в ClickUp сега и създайте структурирани системи, за да превърнете идеите си в реални проекти.