15-те най-добри блога за управление на продукти с информация за индустрията

Управлението на продукти се развива бързо. Един ден усъвършенствате своя план за действие, а на следващия ден се стремите да спечелите подкрепата на заинтересованите страни – и всичко това, докато се опитвате да сте в крак с новите тенденции, инструменти и най-добри практики.

С толкова много задачи, които трябва да се изпълняват, да бъдеш информиран може да се окаже прекалено трудно, но подходящите ресурси правят разликата.

От усъвършенстване на стратегията ви до подобряване на комуникацията, най-добрите блогове предлагат експертни идеи, практически съвети и реални казуси, които ще ви помогнат да се развивате като продуктов мениджър.

Независимо дали сте опитен професионалист или току-що започвате, ние сме събрали най-добрите блогове за управление на продукти, които всеки продуктов мениджър трябва да има в списъка си с четива.

Това е вашият шанс да се учите от най-умните умове в технологичната индустрия!

⏰60-секундно резюме Ето някои от най-добрите блогове за управление на продукти, които ще ви помогнат да сте информирани, да усъвършенствате уменията си и да получите полезни идеи, които ще подобрят стратегията ви за продуктите и вземането на решения. ClickUp: Най-доброто решение за всеобхватни инструменти за продуктивност с идеи за управление на продукти Най-доброто решение за всеобхватни инструменти за продуктивност с идеи за управление на продукти

Бюлетинът на Лени: Най-добрият източник за седмични съвети за създаване на продукти, стимулиране на растежа и ускоряване на кариерата ви.

The Product Manager: Най-добър за стъпка по стъпка ръководства и най-добри практики за основни умения в продуктовия мениджмънт.

Роман Пичлер: Най-добър за идеи за продуктова стратегия и Agile методологии

SVPG: Най-добър за експертни мнения относно лидерството и стратегията в областта на продуктите

The Product Folks: Най-добър източник за идеи, идващи от общността, и подбрана информация за продуктовия мениджмънт.

Mind the Product: Най-добър за изчерпателни идеи за продукти, подкрепени с реални казуси.

First Round Review: Най-добър за уроци на ниво основател по продуктов мениджмънт, лидерство и мащабиране на стартиращи компании.

Department of Product: Най-добър източник на информация за техническата страна на продуктовото инженерство.

Ask Gib: Най-добър избор за откровени съвети относно управлението на продукти

Inside Intercom: Най-добър за стратегии за управление на продукти, ориентирано към клиента

Bring the Donuts: Най-доброто място за уроци по лидерство от опитен продуктов мениджър.

Product Coalition: Най-добър за разнообразни гледни точки от продуктовата общност

Pendo: Най-добър за инсайти, базирани на данни, при вземането на решения за продукти

Product Talk: Най-добър за стратегии за непрекъснато откриване и проучване на потребителите

Топ 15 блогове за управление на продукти, които да следвате през 2025 г.

1. ClickUp

Блогът за управление на продукти на ClickUp е задължителен ресурс за всички продуктови мениджъри. От проучване на основите на управлението на продукти до предоставяне на напреднали съвети за съгласуване на екипа и управление на заинтересованите страни, ClickUp предлага подробни статии, обхващащи широк спектър от теми.

Независимо дали сте нови в продуктовия мениджмънт или искате да усъвършенствате уменията си, ще намерите идеи по ключови теми, включително:

Намиране на момента на прозрението за вашия продукт

Управление на продуктовия цикъл

Рамки за приоритизиране

Определяне на ясни критерии за приемане

Разбиране и прилагане на методологиите Agile, Scrum и SAFe

Опростете спринт цикъла, като съберете цялата комуникация и знания на екипа на едно място с ClickUp.

В допълнение към своя информативен блог, ClickUp предлага набор от мощни инструменти, предназначени да оптимизират процесите на управление на продукти.

С софтуера за управление на продукти ClickUp , специално създаден за повишаване на ефективността на продуктовите мениджъри, можете без усилие да управлявате работния процес на екипа си, да приоритизирате функциите, да оптимизирате управлението на спринтовете и да поддържате съгласуваност между заинтересованите страни – всичко това в една централизирана платформа.

Ето как:

Оптимизирано управление на спринтове: Sprints на ClickUp улеснява ефективната организация на спринтове, проследяването на напредъка и управлението на преливането, подпомагайки ефективните цикли на обратна връзка от заинтересованите страни.

Организирани продуктови пътни карти: Йерархичната структура на инструмента позволява ясна организация на продуктовите пътни карти, централизирайки управлението на проектите и комуникацията за целенасочени действия.

Гъвкаво управление на епични задачи и подзадачи: Подзадачите позволяват детайлно разбиване на задачите в рамките на епичните задачи, което дава възможност за гъвкаво разпределяне на спринтовете, без да се премества цялата епична задача, и подобрява планирането на потребителските истории.

Централизирано създаване на продуктови брифинги: ClickUp Docs поддържа създаването на изчерпателни продуктови брифинги, консолидирайки изискванията за по-добра комуникация с инженерните екипи и заинтересованите страни.

Подобрена видимост на данните: Потребителските полета в ClickUp и ClickUp Dashboards предлагат подробно управление на данните за тестване, разработка и скрам точки, като предоставят полезни идеи за напредъка на спринта и ежедневните stand-ups.

Безпроблемна комуникация: От коментари, присвоени към задачи, до интегрирани съобщения чрез ClickUp Chat, платформата ви позволява да централизирате цялата си работа и разговори, свързани с работата, в една платформа.

Когато дойде време да оптимизирате продуктовата си пътна карта, шаблонът за продуктова пътна карта на ClickUp ви позволява да визуализирате епични задачи, спринтове и приоритети в споделено пространство.

Планирайте, проследявайте и управлявайте разработването на продукти с шаблона за продуктова пътна карта на ClickUp.

Този инструмент е особено полезен за информиране на заинтересованите страни за важни събития или за коригиране на приоритетите при промяна на графиците.

Нашите инженери и продуктови мениджъри бяха затрупани с ръчни актуализации на статуса между Jira и други инструменти. С ClickUp си възвърнахме часовете, загубени за дублиращи се задачи. Още по-добре, ускорихме пускането на продуктите на пазара, като подобрихме предаването на работата между QA, техническото писане и маркетинга.

2. Бюлетинът на Лени

чрез бюлетина на Лени

Този блог в Substack е плод на въображението на Лени Рачицки, активен ангелски инвеститор и продуктов консултант, който преди това е работил с Airbnb и Neustar. Бюлетинът на Лени обхваща широк спектър от теми, като например:

Съвети за привличане на клиенти

Примери за продуктови пътни карти

Стратегии за приспособяване на продукта към пазара

Сътрудничество в областта на продуктовото инженерство

Споделените идеи са базирани на данни, което превръща дори най-сложните предизвикателства в продуктовия мениджмънт в практически съвети.

Рачицки е и водещ на Lenny’s Podcast, където интервюира основатели на стартиращи компании и продуктови мениджъри, извличайки от техния опит и поуки практически съвети за своята аудитория.

Освен че пише и прави подкасти, той управлява Slack общността „The Friends of Lenny’s Newsletter” – ексклузивно пространство за платени абонати. Тази общност предлага:

Live AMA

Книжни клубове

Програми за наставничество

Интерактивни семинари

🌟 USP: Бюлетинът на Лени е златна мина за създаване на контакти и непрекъснато учене. Той отива отвъд теорията, за да предложи конкретни, базирани на данни стратегии и рамки, които са пряко приложими към реалните предизвикателства в продуктовия мениджмънт.

3. Продуктовият мениджър

чрез The Product Manager

Ако се сблъсквате с предизвикателствата при мащабирането на валидиран SaaS продукт, The Product Manager е ресурсът, от който се нуждаете. Основана от Хана Кларк, тази платформа надхвърля съдържанието за начинаещи продуктови мениджъри и е насочена към лидери в областта на цифровите продукти, които искат да ускорят растежа си след постигане на съответствие между продукта и пазара.

Блогът Product Manager предлага полезна и практична информация за продуктови мениджъри на всички нива, като обхваща теми като:

Нови тенденции в областта на UX и AI

Методики Scrum и Agile

Стратегии за растеж и ценообразуване на SaaS

🌟 USP: С акцент върху мащабирането на проверени продукти, този блог предоставя инструменти, рамки и идеи, които помагат на продуктовите мениджъри да усъвършенстват MVP, да оптимизират продуктовата стратегия и да се ориентират уверено в финансирането от серия B и отвъд него.

4. Роман Пичлер

чрез Роман Пихлер

Блогът на Роман Пичлер е ключов ресурс в областта на продуктовия мениджмънт, предлагащ задълбочени познания в областта на продуктовата стратегия, потребителското преживяване и управлението на забавените задачи. Като автор на Strategize: Product Strategy and Product Roadmap Practices for the Digital Age (Стратегия: Продуктова стратегия и практики за продуктова пътна карта за дигиталната ера), Пичлер е известен с практичните си, приложими идеи, които помагат на продуктовите мениджъри да усъвършенстват подхода си и да стимулират ефективното разработване на продукти.

Неговите блогове обхващат широк спектър от теми, свързани с управлението на продукти, включително:

Ефективно управление на различни видове продуктови мениджъри

Изграждане и поддържане на емпатия в продуктовите екипи

Създаване на мощни табла за визия на жизнения цикъл на продукта

Осигуряване на подкрепата и съгласието на заинтересованите страни

Пичлер споделя и най-добрите практики за справяне с предизвикателствата на дигиталната ера, като подчертава необходимостта от гъвкавост, ясна комуникация и силна продуктова стратегия.

🌟 USP: За тези, които предпочитат аудио-визуално съдържание, Pichler предлага записани видеоклипове и подкасти, което прави неговата експертиза лесно достъпна в различни формати. А най-хубавото? Цялото му ценно съдържание е достъпно безплатно.

5. Силициевата долина Продуктова група (SVGP)

чрез SVPG

Статиите на SVPG са задължително четиво за всеки професионалист в областта на продуктовия мениджмънт. Основана от Марти Каган, истинска легенда в продуктовия мениджмънт, който е заемал важни позиции в компании като HP, Netscape и eBay, SVPG е в челните редици на лидерството в областта на продуктовия мениджмънт.

SVPG е известен с това, че предлага изключително практична и стратегическа информация, която е от голямо значение за продуктовите мениджъри, които се справят с комплексността на света на дигиталните продукти, особено когато разширяват екипите и проектите си. Блогът обхваща широк спектър от важни теми, включително:

Трансформации на проекти: Разбиране на процеса на мащабиране и развитие на продуктовите екипи

Тестване на продуктови модели: Как да създавате и итерирате продуктови модели, за да валидирате бизнес предположенията

Продуктови операции: Най-добри практики за изграждане на оперативни рамки, които подкрепят високопроизводителните екипи

С над 50 години съвместен опит на своите основатели и сътрудници, SVPG предоставя важни насоки за хората, заемащи различни позиции в областта на продуктите, независимо дали сте главен изпълнителен директор, продуктов мениджър или някой, който работи на предната линия в областта на продуктите.

🌟 USP: За по-задълбочени идеи можете да разгледате „PRODUCT IS HARD: SVPG Box Set,” серия от четири книги, написани от Марти Кейган и екипа на SVPG. Тези книги предлагат идеи по следните теми: Управление на продуктови екипи

Маркетинг на технологични продукти

Преход към оперативен модел, фокусиран върху продуктите

Докато 60% от работниците отговарят на незабавни съобщения в рамките на 10 минути, 15% отговарят след повече от 2 часа. Тази комбинация от светкавични отговори и забавени реакции може да доведе до комуникационни пропуски и да забави сътрудничеството. С ClickUp всички ваши съобщения, задачи и актуализации са на едно място, което гарантира, че нито един разговор не остава недовършен и всички остават синхронизирани, независимо колко бързо или бавно отговарят.

6. The Product Folks

чрез The Product Folks

The Product Folks е доброволческа общност от продуктови мениджъри. Основана в Бангалор, тя има над 100 000 членове и достига до около 1 милион души със своето съдържание.

Блогът, ценен център за амбициозни и начинаещи професионалисти в областта на продуктите, предлага уникална, ориентирана към хората перспектива към света на продуктовия мениджмънт. Той прескача прекалената теория и предоставя практическо съдържание, което ви помага да развиете умения.

Организацията е подпомогнала над 500 кариерни промени и е организирала повече от 200 събития, подкрепени от екип от над 50 доброволци.

Основните теми тук включват:

Казуси за продуктови мениджъри и ръководства за работа

Стратегии за управление на продукти

Кариерни планове

🌟 USP: Очаквайте проверени в практиката идеи, структурирани пътища за обучение и практичен подход към овладяването на продуктовия мениджмънт.

7. Mind the Product

чрез Mind the Product

Mind the Product е една от най-големите общности за управление на продукти в света, а блогът й е задължително четиво за всеки, който се интересува сериозно от PM. С екип от експертни сътрудници и задълбочени анализи на лидерството в областта на продуктите, този блог предлага комбинация от тактически и стратегически идеи.

Но не всичко се свежда до съдържанието. Събитията на Mind the Product са основен елемент от приноса им към общността на продуктовите мениджъри, като тяхното флагманско събитие, #mtpcon, се откроява като първокласно събиране. Провеждано в глобални центрове като Лондон и Сан Франциско, #mtpcon привлича разнообразна аудитория, от начинаещи продуктови мениджъри до опитни ветерани, като предоставя платформа за обучение и създаване на контакти.

Основни теми:

Техники за растеж и експериментиране

Тенденции в управлението на продукти

Поставяне на цели в продукта

🌟 USP: Той предлага и серия от виртуални интервюта, Product Unplugged, в които се разглеждат стратегии, уроци и творчески процеси, които оформят успешните продуктови екипи.

8. Първи кръг на преглед

чрез First Round Review

First Round Review, отдела за съдържание на First Round Capital (венчърна фирма в начален етап), се е утвърдил като надежден източник за основатели на стартиращи компании и продуктови мениджъри.

Създаден с мисията да бъде „Харвардски бизнес университет за стартиращи компании“, той събира продуктови мениджъри, основатели и инвеститори, за да споделят лични истории и ценен опит по теми като:

Набиране на средства

Планиране на PR за стартиращи компании

SWOT анализ на продукта

Изграждане на емпатия в екипите

Някои от известните блогове от First Round Review включват „ Give Away Your Legos “ от Моли Греъм, който подчертава важността на делегирането при разширяването на екипите; „ How Superhuman Built an Engine to Find Product-Market Fit “ от Рахул Вохра, който представя подход към PMF, основан на данни; или стратегията за разширяване на Figma.

🌟 USP: First Round Review се отличава с фокуса си върху човешката страна на продуктовия мениджмънт, като помага на хората да се развиват и да постигат успех в своите компании.

9. Отдел „Продукти“

Блогът на Department of Product е източник на новини, обяснения и идеи за продуктово инженерство.

С доверието на над 45 000 продуктови мениджъри, дизайнери, инженери и венчър капиталисти от компании като Spotify, Netflix, Apple и Amazon, ще намерите съдържание по следните теми:

Съвети за позициониране и маркетинг на продукти

Управление на задачите на базата на енергията

Асинхронно планиране

Това е перфектна комбинация от лидерство в мисленето и практически съвети.

🌟 USP: Блогът обхваща уебхукове, микроуслуги, API документация и разрешения за дизайн на SaaS, което го прави ценен за продуктовите мениджъри, които се нуждаят от по-техническо разбиране.

10. Попитайте Гиб

чрез Ask Gib

Ask Gib е отличителен блог на Гибсън Бидъл, бивш вицепрезидент по управление на продукти в Netflix.

Но какво го прави уникален?

Става дума по-малко за структурирани съвети, а по-скоро за откровени размисли, интересни сесии с въпроси и отговори, както и лични разсъждения и анекдоти на Бидъл относно променящата се среда в продуктовия мениджмънт. Той използва и разговорни, кратки заглавия, които правят блоговете приятни за четене.

Бидъл не се страхува да отговаря на трудни въпроси относно:

Разработване и стратегия на продукти

Как да давате и получавате конструктивна обратна връзка

Сътрудничество между продуктовите и дизайнерските екипи

🌟 USP: Четенето на Ask Gib е като приятелски, задълбочен разговор с ментор – изпълнен с хумор и мъдрост. Блогът е безплатен за всички.

11. Inside Intercom

чрез Intercom

Като лидер в света на SaaS продуктите, блогът на Intercom, Inside Intercom, се превърна в ключов ресурс за продуктовите мениджъри, екипите за успех на клиентите и всеки, който работи с технологични продукти.

Следвайки промените в индустрията, блогът разшири фокуса си, за да включи влиянието на ML, AI агентите и автоматизацията върху продуктите, като по този начин гарантира, че остава в челните редици на иновациите.

Искате да прочетете за управлението на продукти, базирано на изкуствен интелект? Intercom ви предлага всичко необходимо. Търсите принципи за продукти? Има блог и за това.

Други ключови теми включват:

Растеж и мащабиране на SaaS

Рамки на процеса на разработване на продукти

Бъдещето на обслужването на клиенти и успеха

🌟 USP: Inside Intercom е посветен на това да ви помогне да създавате продукти, които наистина решават проблемите на потребителите, с провокиращи мисълта и проникновени статии.

12. Донесете поничките

чрез Bring the Donuts

Bring the Donuts, блог за управление на продукти от Кен Нортън, който е ръководил продуктови инициативи за Google Docs, Google Calendar и Google Mobile Maps, предлага нова перспектива по следните теми:

Защо добрите продуктови мениджъри се фокусират върху комуникацията, а не върху процеса

Как да ръководите без авторитет и да спечелите подкрепата на екипите

Защо самосъзнанието е най-голямото ви предимство в кариерата

А ако се чудите за името? То се позовава на известния съвет на Нортън: „Винаги носете понички“ – защото малките жестове допринасят много за изграждането на доверие.

🌟 USP: Нортън не обсъжда само рамки и стратегии; той обсъжда и какво всъщност е необходимо, за да бъдеш лидер, как да се ориентираш в реалността на продуктовия мениджмънт и как да изградиш доверие в екипа си, докато се справяш с трудни разговори и управляваш както себе си, така и продукта си.

13. Product Coalition

чрез Product Coalition

Product Coalition е публикация в Substack и Medium от Джей Стансел, един от най-добрите експерти по управление на продукти в света. Мисията на блога е да направи знанията за управлението на продукти достъпни в целия свят.

Той предлага огромна библиотека с полезни статии, написани от опитни продуктови мениджъри и лидери в бранша, на теми като:

Обучение за продуктови мениджъри

Техники за тестване от потребители

Диаграми на оперативните процеси

🌟 USP: За тези, които искат да задълбочат знанията си, Product Coalition предлага кратки курсове, които водят до сертификат за завършено обучение за платени абонати. Stansell също така организира редовно подкасти и събития на живо.

14. Pendo

чрез Pendo

Pendo, платформа за продуктово преживяване, подобрява дигиталните преживявания чрез мощни анализи, повторения на сесии и насоки в приложението. Както може да се очаква, блоговете на Pendo предоставят ценни идеи за продуктовите мениджъри, които искат да се възползват от данните и обратната връзка от потребителите.

Блоговете обхващат ключови теми като:

Персонализация и управление на продукти

AI пътни карти за CPO

Сравнителни анализи на продукти

Освен това, статиите за продуктови бенчмаркове предоставят полезни сравнения, които помагат на продуктовите мениджъри да преценят позицията на своите продукти на пазара.

🌟 USP: Pendo съчетава солидни, базирани на данни стратегии с практични идеи. Блоговете надхвърлят рамките на простото представяне на продуктови функции, като публикуват подробни доклади и казуси за водещи марки, като Thomson Reuters и LexisNexis, което позволява на продуктовите мениджъри да се учат от реални приложения и доказани резултати. Тази комбинация от аналитична дълбочина и обучение, базирано на казуси, прави блога на Pendo предпочитана платформа за продуктови мениджъри, интересуващи се от продуктова аналитика и подобряване на потребителското преживяване.

15. Product Talk

чрез Product Talk

Product Talk, основан от Тереза Торес, е безценен ресурс за продуктови мениджъри, UX дизайнери и основатели, които искат да подобрят процесите си по създаване на продукти. Торес разглежда сложността на създаването на отлични технологични продукти и предлага ясни насоки за използването на данни и експериментиране.

Ще намерите полезна информация за:

Техники за тестване на предположения

Прилагане на непрекъснато откриване към UX

Провеждане на ефективни интервюта с клиенти

🌟 USP: Торес управлява и Product Talk Academy, която предлага курсове и корпоративни семинари, предназначени да повишат нивото на продуктовите екипи.

Почетни споменавания

Един ден от живота на продуктовия мениджър е изпълнен с различни преживявания. Знаете, че той никога не е линеен – той се развива с течение на деня. Дори да имате списък с блогове за продуктов мениджмънт, които обхващат различни гледни точки, като творчески професионалист знаете, че се нуждаете от повече.

Искате да предизвикате нови идеи, да дадете свобода на творчеството си и да подходите към нещата по различен начин. Защо да не разширите хоризонтите си? Ето два допълнителни блога, които могат да разтърсят нещата.

1. Farnam Street

чрез Farnam Street

Първият е Farnam Street.

Този блог е скрито съкровище за лидери, които искат да вземат по-добри решения последователно. Той е безплатен и обхваща вечни теми като вземане на решения, непрекъснато учене, подобряване на навиците за четене и намиране на цел.

Публикациите са лесни за възприемане и пълни с ценни идеи, които можете да приложите веднага.

2. Stratechery

чрез Stratechery

Следващият е Stratechery.

Като пресечна точка между бизнес стратегията, технологиите и продуктовия мениджмънт, той се счита за уважаван източник за разбиране на технологичните бизнес модели, конкурентната стратегия и динамиката на продуктовия пазар.

Създаден от анализатора Бен Томпсън, този блог помага на продуктовите мениджъри да мислят като мениджъри и инвеститори, а не просто да се фокусират върху рамките и изпълнението. За начало ще разберете как компании като Apple, Google, Microsoft и стартиращи фирми се конкурират, диференцират и поддържат бизнеса си.

Stratechery също така разглежда основните промени в областта на изкуствения интелект, SaaS, пазарите и медиите от гледна точка, благоприятна за продуктовите мениджъри.

Имайте под ръка подходящите ресурси с ClickUp

Доброто продуктово управление е свързано както с ученето, така и с изграждането.

Ако попаднете на блогове, които ви допадат, не се колебайте да се абонирате, да ги четете и да прилагате идеите в тях. Има безкраен източник на знания, рамки и вдъхновение, които ще ви помогнат да усъвършенствате уменията си.

Блогът на ClickUp е едно от тези съкровища, които не трябва да пропускате. Тъй като инструментът е създаден за професионалисти в областта на продуктите, които искат да работят по-умно и да подобрят ежедневната си продуктивност, в него ще намерите ценни идеи и експертни съвети по различни теми.

Ако вече сте готови да започнете да създавате този революционен продукт, регистрирайте се в ClickUp, приложението, което предлага всичко необходимо за работата.