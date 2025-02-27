Tango и Scribe: кое е по-добро за автоматизация на работния процес?

Когато става въпрос за автоматизация на работния процес, изборът на подходящия инструмент може да направи голяма разлика за вашия екип. Tango и Scribe са две популярни опции, които ви помагат да оптимизирате документацията и процесите, но и двете имат свои уникални функции.

Ако искате да повишите производителността и да опростите работата на екипа си, може би се чудите коя опция е най-добрата.

В този блог ще разгледаме какво отличава Tango и Scribe, за да можете да намерите най-подходящото за вашите нужди. Ще ви представим и по-мощна алтернатива, която може да пренесе автоматизацията на вашия работен процес на следващото ниво.

Какво е Tango?

Tango е иновативен софтуер за работни инструкции, който опростява документирането на процесите и създава стъпка по стъпка ръководства.

Той безпроблемно записва работните процеси, докато потребителят изпълнява задачата, което спестява време и усилия и намалява необходимостта от ръчно документиране.

Той има интуитивен интерфейс и вградени функции за сътрудничество, което го прави идеален за екипи, които искат да оптимизират споделянето на знания и да повишат производителността.

Функции на Tango

Ето някои от основните функции на Tango:

1. Tango Click-to-Create

чрез Tango Create

Tango ви позволява да записвате автоматично работните процеси и да създавате подробни и точни ръководства, като записвате стъпка по стъпка действията с минимални усилия. Това ви помага да спестите време, тъй като не се налага да губите време за досадни ръчни задачи.

🧠 Професионален съвет: Можете да използвате запис на екрана за въвеждане и обучение на служители, бази от знания за поддръжка на клиенти, създаване на съдържание и маркетинг, дистанционно сътрудничество и комуникация, както и успех на клиентите.

2. Редактиране

Преобразувайте заснетите работни процеси в анотирани екранни снимки и инструкции, за да направите документацията на процесите визуално привлекателна и интересна. Това ще помогне на екипа ви да разбере по-ясно сложните процеси, което ще ви позволи да завършите работата по-бързо.

3. Закрепване на знания

Tango ви позволява да закачате ръководства, съвети и връзки директно в софтуерното си приложение. Това гарантира, че важната информация е лесно достъпна по всяко време. Искате да контролирате кой вижда тази закачалка? Решете кой да я вижда въз основа на вашите потребителски групи в Microsoft Active Directory, Microsoft EntraID и OKTA.

4. Интегрирайте

Интегрирайте Tango с вашите съществуващи инструменти и приложения, за да улавяте процеси от различни платформи. Възможностите за интеграция ви позволяват също да вграждате инструкции и ръководства в бази от знания, LMS системи, ресурси за поддръжка на клиенти и др. за безпроблемен достъп.

5. Secure Blur

чрез Tango Create

Сканирайте автоматично документи за чувствителна информация, като данни за кредитни карти, адреси и телефонни номера, и ги редактирайте с Secure Blur, за да запазите конфиденциалността.

Цени на Tango

Безплатно

Про: 24 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Какво е Scribe?

чрез Scribe

Scribe е инструмент за документиране на процеси в реално време. Той преобразува работните потоци в подробни стъпка по стъпка ръководства, докато те се случват.

Резултатът са изтънчени професионални документи с анотирани екранни снимки и ръководства с инструкции, които формализират стандартните оперативни процедури.

Създаден както за екипи, така и за индивидуални потребители, Scribe дава възможност на потребителите да документират и споделят знанията си с минимални усилия. Той също така ускорява обучението и повишава производителността от първия ден.

Функции на Scribe

Ето някои от основните функции на Scribe:

1. Заснемане на Scribe

чрез Scribe

Приложението позволява на екипите да записват уебсайтове с разширението за Chrome, а вие можете да използвате платформата и за записване, докато използвате приложения на лаптопа или настолния си компютър. Документирайте работните процеси в реално време, като автоматично проследявате и записвате задачите, за да създадете изчерпателни ръководства в движение.

2. Scribe Pages

Scribe ви позволява да комбинирате няколко ръководства в един документ, улеснявайки създаването на подробни учебни наръчници или стандартни оперативни процедури. Можете да комбинирате няколко „Scribes“ и да добавите хипервръзки, текст, описания и Loom или YouTube видеоклипове.

3. Scribe Sidekick

чрез Scribe

Scribe Sidekick предлага контекстуална помощ, като намира подходящи ръководства въз основа на уебсайта или приложението. Това подобрява поддръжката на потребителите и инициативите за обучение, тъй като можете да видите всеки Scribe от вашите колеги, което ви позволява да завършите процесите бързо.

4. Scribe Smart Blur

Smart Blur ви позволява автоматично да настроите тригери или ръчно да редактирате чувствителна информация в екранни снимки. Това е чудесно за запазване на поверителността на данните и поддържане на съответствие.

5. Scribe Edit

чрез Scribe

Scfibe предлага лесен за използване редактор, който ви позволява да заснемате и редактирате екранни снимки, за да ги изрежете или добавите бележки за вашите колеги. Приложението ви позволява да създавате GIF файлове и дори да генерирате заглавия и описания, които можете да използвате, за да опишете процесите на вашия екип.

Цени на Scribe

Основен: 0 $ (не е наличен като приложение за настолен компютър)

Pro Team: 15 $/месец на потребител (минимум пет места)

Pro Personal: 29 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Tango и Scribe: сравнение на функциите

И двата бизнес инструмента за документиране на процеси предлагат страхотни функции за създаване на ръководства. Въпреки това, ние сравняваме техните ключови функции, които влияят върху използваемостта, удобството за ползване и ефективността на инструмента, за да ви помогнем да направите по-разумен избор.

Да започнем сравнението.

Документиране на процесите

чрез Tango

Централно място в всеки инструмент за документиране на процеси заема способността да се предоставят стъпка по стъпка инструкции и да се създават подробни ръководства. И двата инструмента се отличават в превръщането на работните процеси в реално време в подробни ръководства.

За целта те разполагат с вграден инструмент за екранни снимки, който автоматично заснема и анотира екранни снимки, превръщайки действията на потребителя в изпипани ръководства.

🏆 Победител: Равенство. И двата инструмента автоматизират създаването на документи стъпка по стъпка с безпроблемно потребителско изживяване.

Заснемане на текст

Функцията за заснемане на текст улеснява изготвянето на ясна и кратка документация. Тя е особено полезна за сложни процеси, включващи комплексни инструкции.

Tango заснема текст директно от работните процеси и генерира точни описания заедно с визуалните елементи. Scribe се фокусира основно върху заснемането и анотирането на текст в реално време. Това позволява лесно персонализиране и по-голяма яснота.

🏆 Победител: Scribe заради възможността за добавяне на бележки в реално време, което позволява по-голяма гъвкавост и незабавна обратна връзка.

Снимка на екрана

Чрез висококачествени екранни снимки, документирането на процесите позволява на потребителите да възпроизвеждат визуално работните потоци, дори без специализирани или технически умения.

Scribe и Tango са специализирани в автоматичното заснемане на екрани по време на работни процеси, като предоставят ясни визуализации и стъпка по стъпка инструкции.

🏆 Победител: Равенство. И двата инструмента предлагат функции за заснемане на екрана, които позволяват на потребителите да създават визуално привлекателни и интерактивни ръководства.

Редактиране

чрез Scribe

Функциите за редактиране са необходими, тъй като позволяват на потребителите да усъвършенстват и персонализират ръководствата за процесите.

Tango предлага основни инструменти за редактиране за настройка на бележки и описания на стъпки. В контраст с това, Scribe предоставя по-изчерпателен набор от инструменти за редактиране, позволяващ на потребителите да променят текст, изображения и форматиране в голяма степен.

Можете също да изтриете стъпки, които ви се струват излишни или ненужни, за да създадете кратка версия на документацията.

🏆 Победител: Scribe печели благодарение на своите усъвършенствани възможности за редактиране, които предоставят на потребителите по-голям контрол върху крайния вид и усещане на документацията.

Интеграция на работния процес

Инструментът за документиране трябва да се интегрира безпроблемно в съществуващите работни процеси, за да улавя без усилие процесите, вместо да прекъсва ежедневните операции.

Tango може да се използва с други инструменти като Slack, Jira и Confluence, което улеснява интегрирането на документацията в съществуващите работни процеси. В контраст с това, Scribe има ограничени интеграции, което ограничава основните възможности на същия инструмент в различни среди.

🏆 Победител: Tango печели точки тук за своите превъзходни възможности за интеграция на работния процес, което го прави по-гъвкав и адаптивен в различни среди.

Дублиране

Дублирането позволява на потребителите да използват отново съществуващи ръководства за сходни процеси, което спестява време и усилия, като същевременно прави документацията по-последователна.

Tango поддържа дублиране на работния процес, което позволява на потребителите да създават варианти на съществуващи ръководства по-ефективно. По същия начин Scribe позволява дублиране на работния процес и бързо редактиране, което е идеално за повтарящи се задачи или действия.

🏆 Победител: Равенство. И двата инструмента ефективно се справят с дублирането, намалявайки излишната документация и спестявайки ценно време.

Споделяне на съдържание

чрез Scribe

Споделянето на съдържание ви позволява ефективно да споделяте вашите ръководства с правилните хора в подходящия формат. В крайна сметка, документирането на процесите е полезно само ако ги споделяте с ключовите заинтересовани страни!

Tango позволява на потребителите да споделят документацията си чрез линкове. То се интегрира и с други системи и платформи, което улеснява споделянето на ключови активи.

Scribe следва същия подход, като позволява на потребителите да споделят документация чрез връзки и интеграции. Основната разлика обаче е вграденото облачно хранилище, което прави съдържанието още по-лесно за споделяне. Scribe също така позволява на потребителите да вграждат съдържание във всяка уеб страница.

🏆 Победител: Scribe печели короната за своята гъвкавост при споделянето на съдържание.

Сътрудничество

чрез Tango

Сътрудничеството е от съществено значение за обединяването на екипите с цел създаване и управление на документацията по процесите.

Tango насърчава сътрудничеството в екипа, като позволява на няколко души да имат достъп, да редактират и управляват ръководства в споделено работно пространство. То се фокусира върху интеграцията в екипа, което повишава производителността.

Въпреки че Scribe предлага опции за споделяне и редактиране, тези инструменти за сътрудничество са по-основни от тези на Tango.

🏆 Победител: Tango отбелязва успех със своите специализирани инструменти за сътрудничество в екип, които улесняват документирането на работните процеси на екипа.

💡 Професионален съвет: Използвайте споделени папки, за да организирате и сътрудничите по ръководствата, така че всеки да има достъп до най-новите процеси. Поканете заинтересованите страни да прегледат и споделят обратна връзка за непрекъснато усъвършенстване.

Формати на изхода

Независимо дали създавате интерактивни ръководства или видео уроци, инструментът за документиране на процесите трябва да е съвместим с тези формати, за да може да ги генерира. Тази съвместимост с различни формати прави документацията достъпна на различни платформи и отговаря на разнообразните предпочитания на потребителите.

Tango генерира резултати във визуален и текстов формат, което го прави подходящ за споделяне в уеб и PDF. Scribe обаче предлага резултати в различни формати, като PDF, изображения, облачни ръководства и други материали, което му позволява да обслужва по-широка аудитория.

🏆 Победител: Scribe печели в тази категория благодарение на по-широкия си набор от резултати, които отговарят на предпочитанията и специфичните нужди на потребителите, като същевременно подобряват достъпността.

Персонализиране и брандиране

Функциите за персонализиране и брандиране позволяват на бизнеса да модифицира и редактира документацията, за да съответства на идентичността на марката. Това добавя доза персонализация към споделянето на знания и създаването на ръководства.

Докато Tango предлага ограничени възможности за персонализиране, които се фокусират предимно върху яснотата и структурата на съдържанието, Scribe се отличава с възможностите си за персонализиране. Той позволява на бизнеса да включва лога, да добавя цветовете на марката и да адаптира дизайна, за да създаде подробни ръководства, които съответстват на насоките на марката.

🏆 Победител: Scribe се отличава с уникалните си функции, които позволяват на потребителите да създават брандирани и персонализирани ръководства, идеални за професионална употреба.

Автоматизация

чрез Tango

Автоматизацията оптимизира процеса на документиране, като елиминира необходимостта от ръчно въвеждане на данни.

Tango автоматично записва работните процеси, като изисква минимална намеса от страна на потребителя за създаване на подробни, интерактивни ръководства. Макар Scribe също да предлага автоматизация, неговият процес включва повече ръчно въвеждане и практическо наблюдение за персонализиране и редактиране.

🏆 Победител: Tango за автономното си функциониране, подкрепено от възможностите за автоматизация.

Tango и Scribe в Reddit

Обърнахме се към Reddit, за да разберем мнението на потребителите относно дискусията Scribe срещу Tango.

Ако потърсите Scribe и Tango в Reddit, ще откриете, че и двете са мощни инструменти, които се конкурират на едно и също ниво. Но един потребител коментира, че Tango е много подходящ за някои неща:

Планираме да внедрим Tango за следното:1. Етапи на процеса на създаване на видео2. Преглед на новите функции от екипите за управление на продукти, разработка и QA (за използване от технически писатели)3. Кратко ръководство за обслужване на клиенти, за да се помогне на клиентите с конкретни функции

Друг потребител подкрепи Scribe:

Започнахме да използваме Scribe преди няколко месеца. Човече, Scribe е страхотен. Той е елегантен, прост и бърз. Най-хубавото е, че можете да вградите вашите Scribe в ITG или Hudu или където и да е, и ако ги актуализирате в Scribe, не е нужно да се връщате и да ги актуализирате навсякъде другаде.

Основните сходства, отразени в обратната връзка от потребителите, правят Tango и Scribe отлични варианти за документиране на процеси, създаване на база от знания и обединяване на екипи.

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Tango и Scribe

Ако търсите решение, което надхвърля основните функции, обмислете по-пълнофункционална опция като ClickUp.

ClickUp е приложение за всичко, свързано с работата, което замества всичките ви различни инструменти и системи с една унифицирана платформа. То предлага цялостен набор от функции за оптимизиране на работните процеси, подготовка на документация, споделяне на знания, въвеждане на нови служители и повишаване на производителността.

Няма практически нищо, което ClickUp да не може да направи. Ако откриете, че нещо липсва, има над 1000 интеграции на ClickUp, които да запълнят празнините.

Освен управление на задачи, той може да бъде едно гише за цялата документация по процесите/проектите. Това е жизненоважен инструмент, който помага на всички да са на една и съща страница.

Ето защо ClickUp се откроява като чудесна алтернатива на Scribe и Tango:

Предимство №1 на ClickUp: ClickUp Brain

Създавайте документация и автоматизирайте работните процеси с помощта на ClickUp Brain

ClickUp Brain е асистент, задвижван от изкуствен интелект, който променя подхода ви към работата. Той предлага интелигентни предложения, автоматизация на задачите и практични съвети за това как да свършите работата. Такива възможности правят ClickUp Brain интерактивен наръчник, който винаги предлага най-добрия път.

Ако предпочитате по-традиционен подход към документирането на процесите, ClickUp Brain генерира ресурси като SOP и ръководства. Ако имате съществуващо съдържание като аудио или видео клипове, ClickUp Brain дори го транскрибира, за да го направи по-достъпно и лесно за търсене.

По-важното е, че той може да направи информацията в базата знания по-приложима, като ви позволява да извличате ключови идеи и да обобщавате инструкции с една единствена команда. Използвайте го за по-бързо вземане на решения, бързи действия и интелигентна работа.

AI Notetaker на ClickUp помага за записване на ключови решения и задачи по време на срещи, като гарантира, че ценната информация се запазва и отговорностите се разпределят на подходящите членове на екипа. Чрез свързване на дискусиите с подходящи задачи и минали решения, той превръща срещите в продуктивна част от работния процес.

Това е мощен инструмент за интегрирана документация. Той ви позволява да запазвате транскрипти, аудио файлове и резюмета в частен документ и да маркирате свързани бележки от срещи за лесно справяне.

📮ClickUp Insight: Само 8% използват инструменти за управление на проекти, за да проследяват задачите за действие. Според проучване на ClickUp, около 92% от работниците са изложени на риск да пропуснат важни решения поради разпръснати информационни джобове в множество несвързани платформи. За да избегнете ненужното преминаване между платформи и смяна на контекста, опитайте ClickUp , приложението за всичко, свързано с работата*.

Предимство № 2 на ClickUp: Документи

Сътрудничество с екипа ви за създаване на богата документация в ClickUp Docs

ClickUp Docs е средство за ефективно и лесно създаване, сътрудничество и споделяне на документи. ClickUp Docs е силно интерактивен и персонализируем, което ви позволява да го използвате както желаете – от интерактивни списъци за проверка до текстови ръководства.

Той ви позволява също да вграждате задачи, да присвоявате коментари и да интегрирате работни потоци директно в документацията. Това гарантира, че нищо не се пропуска и прави цялата ви документация приложима.

Предимство № 3 на ClickUp: клипове

Записвайте екрана си с ClickUp Clips и споделяйте записите с няколко кликвания

Функционалността, която Scribe и Tango предлагат като самостоятелни инструменти, ClickUp Clips предоставя като функция (сред МНОГО други)! ClickUp Clips ви позволява да записвате и споделяте видеоклипове директно в екосистемата на ClickUp.

Можете да го използвате за записване на уроци и ръководства или за споделяне на обратна връзка. Възможността на ClickUp Clips да записва екрани и да споделя видеоклипове елиминира необходимостта да разчитате на инструменти на трети страни за същата задача!

Предимство № 4 на ClickUp: свързано търсене

Намерете иглата в технологичния си стак с Connected Search на ClickUp

ClickUp Connected Search прави цялата ви технологична платформа достъпна за търсене. Като универсална функция за търсене, тя ви помага да намирате задачи, документи и разговори в цялата екосистема на ClickUp.

Използвайте го, за да направите вашата база от знания по-лесна за търсене, навигация и достъп – ключови качества за премахване на бариерите пред обмена на идеи и информация.

💡 Професионален съвет: Connected Search работи в множество приложения, включително (но не само) Google Drive, Slack и Jira. Интегрирайте вашите технологии, за да постигнете по-добри резултати!

Предимство № 5 на ClickUp: Шаблони

Горните функции са убедителен аргумент, който илюстрира изключителната гъвкавост на ClickUp.

Ако това не е достатъчно, имате и шаблони на ClickUp, които подпомагат стартирането на проекти, без да се налага да изобретявате колелото отначало.

Независимо дали искате да създадете SOP или да наемете нови служители, тези готови за употреба шаблони спестяват време и осигуряват последователност във всички аспекти.

Автоматизирайте за успех с ClickUp

Това е краят на нашето сравнение между Scribe и Tango. Използвайте Scribe, ако търсите нещо просто и евтино за създаване на подробна документация. Ако искате нещо по-съвместно с фокус върху автоматизацията, можете да се обърнете към Tango.

Ако търсите инструмент, който съчетава най-доброто от Scribe и Tango, без да добавяте към вашия набор от инструменти, ClickUp е отговорът.

ClickUp предлага разширени функции като автоматизация, задвижвана от изкуствен интелект, динамични документи, запис на екрана в реално време и безкрайни интеграции. Освен това, предоставя шаблони, за да можете да започнете веднага!

Искате да консолидирате инструментите си и да получите нещо повече от инструмент за документиране на процеси? Регистрирайте се в ClickUp и се насладете на магията!