Най-добрите алтернативи на Beautiful.ai за изпипани презентации

Какво прави една презентация страхотна? Изпипани визуални ефекти? Увлекателна история?

Beautiful.ai, инструмент за създаване на презентации, базиран на изкуствен интелект, опростява създаването на слайдове с инструменти за плъзгане и пускане и генерирани от изкуствен интелект оформления.

Но има уловка:

За 14-дневния безплатен пробен период е необходима кредитна карта, а абонаментите са скъпи.

Предварително зададените дизайни ограничават творчеството

Персонализацията е по-ограничена в сравнение с други инструменти

Добрата новина? На пазара има по-добри алтернативи, които предлагат по-голяма гъвкавост, по-умни AI предложения и безпроблемно сътрудничество.

Това ръководство обхваща най-добрите инструменти за презентации, базирани на изкуствен интелект, които ще ви помогнат да проектирате, персонализирате и представяте като професионалист. Да започнем! 🚀

Какво трябва да търсите в алтернативите на Beautiful.ai?

За да изберете най-добрите алтернативни AI инструменти за презентации на Beautiful.ai, се фокусирайте върху функции, които опростяват процеса на дизайн и правят вашите презентации интерактивни.

Ето някои основни функции, които трябва да са приоритет:

Инструменти за дизайн, задвижвани от изкуствен интелект : Изберете софтуер за презентации с AI асистент, за да оптимизирате процеса на дизайн, да получите интелигентни предложения за оформление и идеи за съдържание и да спестите време при създаването на изчистени презентации 👾

Интерфейс с функция „плъзгане и пускане” : Изберете интуитивна платформа, която ви позволява да създавате презентации без усилие, като плъзгате и пускате елементи на място, дори върху празно платно 🕹️

Функции за сътрудничество в реално време : Изберете инструмент, който поддържа сътрудничество в реално време, позволяващ на екипите да обменят идеи, да редактират слайдове и да работят заедно безпроблемно 🤝🏻

Библиотека с шаблони : Разгледайте обширната библиотека с професионално проектирани шаблони, които ще ви помогнат да създадете впечатляващи презентации бързо, като същевременно запазите последователността на марката 📚

Интерактивни елементи : Дайте предимство на : Дайте предимство на инструменти за презентации , които ви позволяват да добавяте интерактивни функции като анимации, преходи и кликаеми елементи, за да направите презентациите си интересни и динамични 🤹

Функционалност на бяла дъска : Обмислете инструменти с вградени бели дъски, които визуализират идеи, структурират съдържание и : Обмислете инструменти с вградени бели дъски, които визуализират идеи, структурират съдържание и подобряват сесиите за мозъчна атака

Опции за експортиране и споделяне: Търсете инструменти с гъвкави опции за експортиране (като PDF, PowerPoint или Google Slides) и лесно споделяне, за да сте сигурни, че презентацията ви е достъпна отвсякъде 📂

Най-добрите алтернативи на Beautiful.ai, които си заслужава да проучите

Разгледайте най-добрите алтернативи на Beautiful.ai за създаване на презентации, които предлагат удобството на функцията „плъзгане и пускане”, помагат ви да създадете впечатляващи визуални ефекти и поддържат имиджа на вашата марка.

1. ClickUp (най-добър за създаване на презентации и работни процеси в сътрудничество)

ClickUp е универсалното приложение за работа , което комбинира управление на проекти, документи и комуникация в екип, всичко в една платформа — ускорено от автоматизация и търсене с изкуствен интелект от ново поколение. То се адаптира към различни индустрии и изисквания, от управление на малки лични задачи до надзор на сложни бизнес операции.

Независимо дали ръководите екип, управлявате проекти или създавате интересни презентации, ClickUp оптимизира работните процеси, повишава ефективността и ви помага да поддържате организация. 🦾

Опитайте безплатно ClickUp Whiteboards Създавайте динамични презентации, като добавяте изображения, рисунки и диаграми с ClickUp Whiteboards.

С ClickUp Whiteboards можете да добавяте изображения, рисунки, диаграми и други визуални елементи към презентациите си, за да ги направите визуално впечатляващи и привлекателни. Това е чудесно работно пространство за мозъчна атака или създаване на презентации, които да завладеят публиката ви. ✏️

Например, можете да начертаете интерактивна стратегия за продажби, да интегрирате визуални елементи за разказване на истории и да я споделите безпроблемно с колегите си.

Можете също да проектирате карта на пътуването на клиента или пътна карта на продукта и след това да я споделите с екипа си за незабавна обратна връзка. Функцията „плъзгане и пускане” го прави интуитивен, като гарантира, че идеите ви се пренасят безпроблемно на дъската. Можете дори да генерирате изображения с AI на бялата дъска. 🧩

Опитайте ClickUp Brain безплатно Създавайте конспекти и съдържание за презентации, търговски презентации и други с помощта на ClickUp Brain.

Имате нужда от помощ при изготвянето на съдържание за тези презентации? ClickUp Brain се включва като ваш творчески AI асистент. Той генерира конспекти на презентации, проектира слайдове и дори предоставя персонализирано съдържание за продажбени презентации.

Например, ако подготвяте презентация, ClickUp Brain може да изготви убедително въведение, да предложи визуални идеи и да препоръча данни, които да подкрепят вашето послание. В комбинация с Whiteboards, това ви позволява да създадете впечатляваща презентация, готова за споделяне. 🤖

Изтеглете този шаблон Организирайте лесно всяка част от презентацията си с шаблона за презентации на ClickUp.

ClickUp предлага и хиляди шаблони за оптимизиране на работните ви процеси. Например, шаблонът за презентации на ClickUp ви позволява да организирате и проектирате професионални презентации без усилие. Този персонализируем шаблон ви помага да структурирате идеите си, да проследявате напредъка и да си сътрудничите с екипа си в реално време. 🌟

Ето какво ще ви хареса в тях:

Изградете ясна структура на презентацията още от самото начало

Използвайте механизмите за обратна връзка, за да получите мнения преди окончателната презентация.

Проследявайте всяка задача, свързана с презентацията, в централизирано пространство.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Богатите функции на инструмента може да са трудни за усвояване от потребители, които не са технически подготвени.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $/месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

💡 Съвет от професионалист: Научете как да завършите ефективно презентация, като опитате следните стратегии: Адаптирайте заключението си към това, което резонира с вашата аудитория 👥

Обобщете основните изводи и засилете основното си послание 🔑

Завършете, като се върнете към началната си идея, за да постигнете последователен финал 🔄

Насърчавайте въпроси, дискусии или обратна връзка, за да поддържате разговора 🤝

Оптимизирайте работния процес по създаването на презентации и впечатлете с изпипани визуални ефекти и безпроблемно сътрудничество, като използвате ClickUp 📊

2. Prezi (най-доброто за създаване на интерактивни бизнес презентации)

чрез Prezi

Prezi е привлекателна алтернатива на Beautiful.ai за лица и екипи, които търсят динамични и ангажиращи инструменти за презентации. За разлика от традиционните инструменти за презентации, базирани на слайдове, Prezi предлага нелинеен стил на презентация, който ви позволява да създавате от един голям платно. Това ще ви даде възможност да увеличавате и намалявате, за да подчертаете различни точки, когато искате да създадете изпипани презентации.

Инструментът предлага и разширени функции за редактиране, професионални шаблони за презентации, мултимедийна интеграция и AI инструменти, които ви помагат да подреждате и анимирате съдържанието. Функциите му за сътрудничество позволяват на екипите да изготвят бизнес предложения в реално време.

Най-добрите функции на Prezi

Създавайте дизайни на базата на движение, за да направите презентациите интерактивни и увлекателни.

Интегрирайте с платформи като Zoom, Microsoft Teams и Slack

Използвайте AI помощ за автоматизирани предложения за оформление и анимация

Ограничения на Prezi

Прекалено сложно за потребители, които не са запознати с нелинейния дизайн на презентации

AI инструментите все още са основни в сравнение с други софтуери за презентации.

Цени на Prezi

Prezi има три ценови категории, насочени към физически лица, студенти, преподаватели и екипи:

За индивидуални потребители

Стандартен: 5 $/месец

Плюс : 19 $/месец

Премиум: 29 $/месец

За студенти и преподаватели

EDU Plus: 4 $/месец

EDU Pro: 8 $/месец

EDU Teams: 19 $/месец на потребител

За екипи

Плюс : 19 $/месец

Премиум : 29 $/месец

Екипи: 39 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Prezi

G2: 4. 2/5 (5000+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2000 рецензии)

3. Decktopus (най-подходящ за създаване на лесни презентации за екипни срещи)

чрез Decktopus

Ако търсите лесен и интуитивен начин да създавате привлекателни презентации, без да губите часове в дизайн, обмислете Decktopus. Той включва персонализирани шаблони, бот за дизайн на презентации и разширени функции като анализи, които ви помагат да създавате красиви слайд шоута.

Този AI инструмент за създаване на презентации предлага и предварително проектирани теми, за да спестите време. Той е особено полезен за бизнес презентации, образователно съдържание или вътрешни екипни срещи и се интегрира с инструменти като Google Sheets за презентации, базирани на данни.

Най-добрите функции на Decktopus

Достъп до библиотека с професионални шаблони, за да започнете бързо презентацията си

Използвайте сътрудничеството в реално време, за да създавате презентации заедно с колегите си.

Добавете стокови снимки, икони и диаграми за визуално подобрение

Ограничения на Decktopus

Има ограничени възможности за персонализиране и редактиране.

Софтуерът за презентации не позволява експортиране в PDF и анализи на презентациите в безплатния си план.

Цени на Decktopus

Безплатни завинаги

Професионален годишен достъп : 24,99 $/месец

Годишен бизнес достъп: 49,99 $/месец

Оценки и рецензии за Decktopus

G2: 4. 4/5 (50+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 60 рецензии)

🔎 Знаете ли, че... През 1982 г. бе представен VCN ExecuVision, първият софтуерен програмата за показване на презентации на екрана на персонален компютър, която позволяваше на потребителите да избират от библиотека с изображения, които да съпътстват текста на презентацията им.

4. Visme (най-добър за поддържане на последователност на марката в презентациите)

чрез Visme

С Visme имате достъп до софтуер за презентации, който ви позволява да създавате презентации с брандиране, използвайки разширени функции за редактиране. Докато Beautiful.ai се фокусира върху автоматизирането на дизайна, за да ускори създаването на презентации, Visme дава на потребителите по-голям контрол над елементите на дизайна, което позволява създаването на силно персонализирани и уникални презентации.

Професионално проектираните шаблони за презентации и AI-базираните инструменти на Visme оптимизират процеса на презентация. Освен създаването на визуално привлекателни презентации, Visme поддържа създаването на различни видове визуално съдържание, включително инфографики, доклади и графики за социални медии, като всеобхватно средство за разнообразни дизайнерски нужди.

Най-добрите функции на Visme

Включете анимации, визуализации на данни и интерактивни функции, за да повишите ангажираността.

Включете стокови снимки, анимации и икони за впечатляващи визуални ефекти.

Сътрудничество в реално време с екипи, което прави споделянето на презентациите ви безпроблемно

Ограничения на Visme

Безплатният план предлага минимално пространство за съхранение (500 MB) и няма възможност за изтегляне.

Разширените функции, като комплектът за брандиране, изискват абонамент за Pro версията.

Цени на Visme

Безплатни завинаги

Стартово ниво : 29 $/месец

Pro: 59 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Visme

G2: 4,6/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 700 рецензии)

💡 Съвет от професионалист: За да създадете успешна презентация за клиент, следвайте тези стъпки, за да впечатлите и да сключите сделката: Проучете и планирайте презентацията, за да разберете нуждите на клиента 🕵🏼‍♂️

Създайте маркетингова фуния от презентацията си, за да насочите пътуването на клиента 📈

Използвайте визуално привлекателно съдържание, за да разкажете историята си ефективно 🎨

Насърчавайте двустранни разговори за по-добра връзка и разбиране 💬

Определете ясни следващи стъпки, за да завършите презентацията си с увереност 📌

5. Pitch (Най-подходящ за презентации и сътрудничество в екип)

чрез Pitch

Друга силна алтернатива на Beautiful.ai е Pitch, инструмент за презентации, който съчетава простота и дизайн, за да постигне бързи и визуално впечатляващи резултати. С интуитивен интерфейс Pitch позволява на потребителите да създават елегантни, ефективни презентации, които отразяват бранда.

Функциите за съвместна работа на инструмента го правят идеален за работа с екипи в реално време, като оптимизира процеса на редактиране и споделяне на презентации. Независимо дали представяте идея, показвате данни или се съгласувате с екипа си, Pitch ви дава възможност да създавате увлекателни слайдове без усилие.

Най-добри функции

Създавайте слайдове, използвайки над 100 готови шаблона, пригодени за различни случаи на употреба.

Сътрудничество с екипа ви в реално време за по-бързо редактиране и обратна връзка

Получете съгласувани презентации с общ набор от инструменти за бранда

Ограничения на Pitch

По-малко опции за форми и по-малко разнообразие в дизайна на диаграмите в сравнение с другите в списъка

Не поддържа вграждане на съдържание от трети страни

Цени на Pitch

Безплатни завинаги

Pro: 25 $/месец

Бизнес : 100 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии

G2: 4. 4/5 (40+ отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 30 рецензии)

6. Microsoft PowerPoint (най-подходящ за създаване на класически презентации за бизнес презентации)

чрез Microsoft PowerPoint

Е, кой не е чувал за Microsoft PowerPoint?

PowerPoint е един от най-известните и широко използвани инструменти за презентации, което го прави надеждна алтернатива на Beautiful. ai. Известен с богатите си функции и гъвкавост, PowerPoint дава възможност на потребителите да създават презентации с пълен контрол върху дизайна. Освен това, за разлика от много уеб-базирани инструменти, той поддържа офлайн редактиране, което го прави идеален за потребители с ограничен достъп до интернет.

Създавайте визуално привлекателно съдържание за бизнес презентации, образователни уроци или творчески проекти. С функции като персонализирани шаблони, анимации, преходи и сътрудничество в реално време, PowerPoint ви помага да комуникирате идеите си ефективно и да оставите трайно впечатление. Независимо дали представяте данни с диаграми или вграждате видеоклипове за разказване на истории, PowerPoint се адаптира към вашите нужди.

Най-добрите функции на Microsoft PowerPoint

Проектирайте с помощта на Microsoft Copilot, задвижван от изкуствен интелект, за да генерирате оформление и визуални елементи въз основа на вашето съдържание.

Въведете подобрения чрез инструмента Presenter Coach

Редактирайте презентации офлайн лесно, за разлика от много уеб-базирани софтуери за презентации.

Ограничения на Microsoft PowerPoint

Потребителите трябва периодично да запазват ръчно работата си, за да се уверят, че напредъкът им не се губи.

В сравнение с други инструменти, той предлага ограничени възможности за съвместно редактиране.

Цени на Microsoft PowerPoint

Безплатни завинаги

Платени планове, включени в пакета Microsoft 365

Оценки и рецензии за Microsoft PowerPoint

G2: 4,7/5 (над 20 000 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (над 4000 рецензии)

7. Wonderslide (най-подходящ за създаване на корпоративни презентации с брандирани дизайни)

чрез Wonderslide

За елегантен и ефективен начин за създаване на професионални презентации, Wonderslide предлага лесна за използване и гъвкава платформа за дизайн. Като позволява на потребителите да качват основен проект, невронната мрежа на Wonderslide бързо го превръща в изпипана презентация, което значително намалява времето и усилията, които обикновено са необходими за дизайна.

Той допълнително опростява създаването на нови презентации, като предоставя персонализирани шаблони, обширна библиотека с изображения и опции за брандиран дизайн.

Най-добрите функции на Wonderslide

Достъп до обширна библиотека с изображения за разнообразни визуализации и икони, с които да подобрите слайдовете си.

Качете персонализирани изображения, за да изберете подходящи шрифтове и цветове, които автоматично да съответстват на указанията за бранда.

Експортирайте презентациите като напълно редактируеми pptx файлове, съвместими с PowerPoint и Google Slides.

Ограничения на Wonderslide

Силно специфичните персонализации на дизайна може да изискват ръчни настройки след експортиране.

В основния план има седмичен лимит за изтегляне на три слайда.

Цени на Wonderslide

Плащане при ползване: 25 долара като еднократно плащане

Професионален план : 9,99 $/месец

План за предприятия: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Wonderslide

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

8. Slides (най-доброто за създаване на интерактивни презентации за разработчици)

чрез Slides

Slides е инструмент за презентации, който съчетава лесни за използване функции с разширени опции за персонализиране. Работейки изцяло в облака, той позволява на потребителите да създават, редактират и представят презентации от всяко устройство, без да е необходимо да ги изтеглят или инсталират. Лесният за използване интерфейс и разнообразието от персонализирани шаблони допълват тази достъпност.

Една от отличителните характеристики на Slides е неговият отворен код, който предоставя на потребителите достъп до пълния изходен код на техните презентации.

Най-добрите функции на Slides

Вградете интерактивно съдържание, за да поддържате интереса към слайдовете, като използвате iFrames или вградени елементи на живо.

Персонализирайте презентациите с HTML/CSS за индивидуален и професионален вид.

Използвайте бележките на лектора и дистанционното управление, за да представяте презентациите си на живо безпроблемно.

Ограничения на слайдовете

За напреднали персонализации е необходимо потребителите да са запознати с HTML/CSS.

Няма вградена библиотека с анимации освен персонализирания CSS

Цени на Slides

Light: 7 $/месец

Pro : 14 $/месец

Екип: 28 $/месец за двама потребители

План за предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на слайдове

G2: 4. 4/5 (20+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 40 рецензии)

9. Keynote (най-подходящ за дизайн на елегантни бизнес доклади или предложения)

чрез Keynote

Keynote, софтуерът за презентации на Apple, е мощен инструмент за създаване на визуално впечатляващи презентации, което го прави чудесна безплатна алтернатива на Beautiful.ai.

Известен с елегантния си и интуитивен дизайн, Keynote предлага професионално проектирани шаблони, анимации и преходи, които повишават качеството на всяка презентация. Интерфейсът му с функция „плъзгане и пускане” гарантира лесна употреба, подходяща както за начинаещи, така и за опитни професионалисти. Създавайте и редактирайте презентации на Mac, iPad или iPhone, като всички промени се синхронизират автоматично чрез iCloud.

Най-добрите функции на Keynote

Получете анимации и преходи с кинематографично качество, като Magic Move, за да създадете привлекателни визуални ефекти.

Използвайте инструменти за записване на презентации с гласово озвучаване

Редактирайте презентации на различни устройства, без да губите напредъка си

Ограничения на Keynote

Той е достъпен само за потребители на Apple и не предлага много опции за експортиране.

Експортираните файлове често губят части от графиките или анимациите, които са използвани.

Цени на Keynote

Безплатни завинаги

Оценки и рецензии за Keynote

G2: 4. 4/5 (500+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

10. Canva (най-доброто за бързо създаване на визуално съдържание)

чрез Canva

Известен с интерфейса си с функция „плъзгане и пускане“, Canva е инструмент за създаване на съдържание, базиран на изкуствен интелект, който позволява на потребителите да проектират визуално привлекателни презентации с минимални усилия. Той предлага широка гама от персонализирани шаблони, шрифтове, изображения и анимации, отговарящи на лични и професионални нужди.

Използвайте средата за съвместно проектиране на Canva още от първия чернови вариант. Работете заедно в реално време, за да създавате, редактирате и преглеждате презентации, като оптимизирате работния процес както за малки проекти, така и за големи кампании. Освен това интеграцията на Canva с инструменти като Slack и Google Drive подобрява достъпността и използваемостта.

Най-добрите функции на Canva

Достъп до предварително проектирани шаблони, пригодени за различни нужди, за бързо стартиране на проекти

Създавайте впечатляващи анимации за слайдшоута или социални медии с Magic Animate

Персонализирайте шрифтовете и цветовите схеми, предложени от AI инструмента, за да съответстват на вашата марка без усилие.

Ограничения на Canva

Някои функции, като разширени анимации и комплекти за брандиране, изискват абонамент за Pro версията.

Има ограничено пространство за съхранение (5 GB) в безплатната версия за качвани файлове.

Цени на Canva

Безплатни завинаги

Canva Pro : 6 евро на месец на човек

Canva Teams: 9 евро на месец на човек

Canva Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Canva

G2: 4,7/5 (над 4000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 12 000 отзива)

11. Slidebean (най-добър за създаване на презентации за стартиращи компании)

чрез Slidebean

Slidebean е идеален за стартиращи компании, предприемачи, преподаватели и професионалисти, които искат визуално привлекателни презентации, доклади или образователни презентации, без да губят часове в дизайн. Той позволява на потребителите да се съсредоточат върху съдържанието и подрежда визуалните елементи безпроблемно.

Уникален аспект на Slidebean е обширната му библиотека с персонализирани шаблони, включително презентации на успешни компании като Airbnb и Uber. Тези шаблони предоставят на потребителите доказани рамки, върху които да градят.

Най-добрите функции на Slidebean

Проследявайте анализи и информация за това как зрителите взаимодействат с презентациите

Преобразувайте суровите данни в диаграми с AI, за да представите информацията ясно и визуално.

Автоматизирайте брандинговите теми за последователна и професионална презентация

Ограничения на Slidebean

Не предлага безплатен план и има висока цена на абонамента.

Slidebean има малка графична библиотека в сравнение с конкурентите

Цени на Slidebean

Стартово ниво: 8 $/месец

Accelerate: 99 $/месец

Оценки и рецензии за Slidebean

G2: 4. 4/5 (20+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (50+ отзива)

12. Mentimeter (най-добър за представяне и ангажиране с интерактивни анкети на живо)

чрез Mentimeter

С Mentimeter превръщате презентациите си в интерактивни преживявания чрез анкети в реално време, викторини, облаци от думи и сесии с въпроси и отговори.

За разлика от Beautiful.ai, който се фокусира върху автоматизирането на дизайна на слайдове, Mentimeter набляга на интерактивността. По този начин той е подходящ за преподаватели, организатори на събития и бизнес професионалисти, които искат да стимулират активното участие по време на презентации.

Най-добрите функции на Mentimeter

Провеждайте анкети на живо по време на презентациите, за да събирате обратна връзка от аудиторията в реално време.

Визуализирайте незабавно мненията на аудиторията с динамични облаци от думи

Създавайте тестове, за да направите презентациите си интересни и образователни

Ограничения на Mentimeter

Безплатният акаунт е ограничен до два въпроса и пет теста на презентация.

По-малко опции за персонализиране на дизайна в сравнение с Beautiful.ai и други

Цени на Mentimeter

Безплатни завинаги

Основен: 17,99 $/месец на потребител

Pro : 24,99 $/месец на потребител

План за предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Mentimeter

G2: 4,7/5 (над 600 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (90+ отзива)

13. Xtensio (най-добър за създаване на бизнес документи и презентации)

чрез Xtensio

Xtensio е уеб-базирана платформа, която позволява на екипите да създават, управляват и споделят интерактивни документи, презентации и уеб страници, което я позиционира като гъвкава алтернатива на Beautiful.ai. Тя е чудесна за стартиращи компании, маркетинг специалисти, дизайнери и малки екипи, които търсят лесен начин да създават професионални материали ефективно.

Платформата предлага сътрудничество в реално време в частен, брандиран табло, което я прави идеална за екипи, които искат да създават, редактират и споделят документи като отзивчиви връзки или PDF файлове.

Най-добрите функции на Xtensio

Комбинирайте визуални елементи и данни с диаграми, видеоклипове и формуляри за интерактивна комуникация.

Получете различни опции за споделяне, включително линкове за пряко предаване, дигитални презентации с слайдшоу и PDF/PNG файлове, които могат да се експортират.

Поддържайте последователността на марката, като персонализирате шрифтовете, цветовете и оформлението във всички документи.

Ограничения на Xtensio

Аналитичният му панел не е толкова прецизен, колкото други специализирани инструменти.

Безплатният план включва само 100 MB пространство за съхранение на изображения.

Цени на Xtensio

Безплатни завинаги

Solo Lite: 12 $/месец на потребител

Плюс : 25 $/месец за двама потребители

Бизнес: 99,99 $/месец за пет потребители

Оценки и рецензии за Xtensio

G2: 4,5/5 (над 200 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (над 200 отзива)

Оптимизирайте процеса на създаване на презентации без усилие с ClickUp!

Създаването на убедителна презентация е от ключово значение, когато се обръщате към екипа си или заинтересованите страни. Beautiful.ai предлага простота, но му липсват разширени функции като последователност на брандинга, безпроблемно сътрудничество и гъвкави експорти.

За по-мощно решение, ClickUp отива отвъд основния дизайн. Провеждайте мозъчни бури с бели дъски, генерирайте съдържание за секунди с AI и сътрудничете в реално време за обратна връзка и ревизии. Освен това, управлявайте целия си работен процес с автоматизация и усъвършенствано проследяване. 🏆Готови ли сте да подобрите презентациите и проектите си? Регистрирайте се в ClickUp още днес!