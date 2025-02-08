Топ 10 инструменти за генериране на изкуствен интелект за предприятия, които ще променят работата през 2025 г.

В днешно време генеративните AI инструменти за предприятия са преминали от „хубаво е да се има“ към „от решаващо значение“.

С прогнозирани глобални разходи за изкуствен интелект, които ще достигнат 307 милиарда долара тази година и се очаква да се покачат до 632 милиарда долара, тяхната роля е неоспорима. 📈

Но ето и уловката: с голямата сила идва и по-голям контрол. Ръководителите на предприятия и ИТ специалистите трябва да намерят баланс между трансформационния потенциал и безупречното съответствие и сигурност.

За да ви помогнем, събрахме най-добрите генеративни AI приложения, които съчетават революционни иновации с непоколебима надеждност.

Нека първо разгледаме какво да търсите, когато избирате идеалния инструмент за генериране на изкуствен интелект за вашия бизнес.

⏰ 60-секундно резюме Ето нашият избор на най-добрите инструменти за генериране на изкуствен интелект: 1. ClickUp: Най-доброто за AI-базирана продуктивност и иновации в предприятията 2. OpenAI: Най-доброто решение за мултимодален изкуствен интелект с функции за текст, изображения и бъдещи аудио функции 3. Google Cloud Vertex AI: Най-доброто решение за разработка на изкуствен интелект, подходящо за предприятия 4. Microsoft Azure OpenAI Service: Най-доброто решение за мащабиране на изкуствения интелект с надеждна сигурност 5. Cohere: Най-доброто за AI модели на естествен език с разширени възможности за персонализиране 6. Anthropic: Най-доброто решение за етични AI системи с усъвършенствани способности за разсъждение 7. GitHub Copilot: Най-доброто за производителност на разработчиците, задвижвана от изкуствен интелект, и интелигентно кодиране 8. Glean AI: Най-добър за управление на знания и търсене в различни приложения 9. Stability AI: Най-доброто за персонализиране на модели с отворен код и генеративна изкуствена интелигентност 10. NVIDIA AI: Най-доброто решение за високопроизводителни изчисления и AI с GPU ускорение

Какво трябва да търсите в инструмент за генериране на изкуствен интелект за предприятия?

Изборът на подходящата платформа за генеративна изкуствена интелигентност е нещо повече от най-новата технология; става въпрос за избора на такава, която се вписва безпроблемно във вашия работен процес.

Ето какво трябва да имате предвид:

Персонализиране: Потърсете инструмент, който е съобразен с вашия работен процес и специфичните нужди на вашата индустрия , като ви позволява да настройвате функциите и параметрите за максимална ефективност.

Мащабируемост: Изберете решение, което може да се мащабира заедно с вашия бизнес и да се справя с нарастващия обем данни, потребители и задачи.

Сигурност на данните: Дайте приоритет на инструменти с надеждно криптиране , сертификати за съответствие (като GDPR, HIPAA) и сигурни практики за съхранение на данни , за да защитите чувствителната бизнес информация.

Лесно интегриране: Изберете инструмент, който лесно се свързва с съществуващия софтуер и системи, като минимизира прекъсванията по време на внедряването.

Поддръжка и обучение: Изберете инструмент с изчерпателна поддръжка – като ресурси за въвеждане, уроци и взаимодействия с клиенти – за да може екипът ви да се запознае бързо с него.

Разгледайте тези водещи AI инструменти, създадени да се развиват заедно с нуждите на вашия бизнес – от внедряване на управление на корпоративни проекти до подобряване на процеса на вземане на решения и много други.

1. ClickUp (Най-доброто за AI-базирана продуктивност и иновации в предприятията)

Създавайте незабавно готови за клиенти съобщения с AI инструментите на ClickUp, като използвате интелигентни подсказки, които да ви насочват и усъвършенстват писането ви.

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, улеснява работните ви процеси с унифицираната си интелигентност на работното пространство.

Например, Enterprise AI Solutions на ClickUp интегрира управлението на проекти и знания за по-големи екипи с корпоративна сигурност, включително SSO и съответствие с HIPAA.

Ето как платформата ви спестява време и ви помага да направите повече:

🚀 Управление на проекти, задвижвано от изкуствен интелект

AI агентите на ClickUp анализират исторически данни за проекти, за да опростят бъдещите работни процеси чрез:

Предлага интелигентни предложения за разпределение на задачите въз основа на натовареността на екипа.

Дръжте екипа си информиран с актуализации в реално време за напредъка на проекта .

Предоставяне на информация за график , крайни срокове и потенциални пречки по проектите.

Автоматизиране на напомняния за преглед и актуализиране на документи

ClickUp Docs , и ClickUp Chat. Повишаване на сътрудничеството чрез интеграция с решенията ClickUp Whiteboards

🚀 Подобрено управление на знанията

Вграденият AI асистент на платформата, ClickUp Brain, се учи от вашите дейности в работната среда, за да подобри релевантността на информацията, която извлича с течение на времето.

Накратко, невронната мрежа на изкуствения интелект повишава вашата продуктивност чрез:

Синтезирайте съдържание от задачи, документи и дискусии, за да създадете централен център за знания .

Създаване и обобщаване на статии от базата знания за кратки прегледи

Създаване на дневни редове и протоколи за по-добра организация и проследяване

Автоматизиране на работните процеси и действия с помощта на естествен език за тригери и условия

Създаване или отговаряне на имейли, свързани със задачи директно от ClickUp

Обобщете информацията от дългите документи за пускане на нови функции за имейли с ClickUp Brain.

Най-добрите функции на ClickUp

Интерактивните въпроси и отговори ви позволяват да задавате въпроси и да получавате незабавни, контекстуални отговори, като търсите в екипните пространства, проекти и документи.

AI асистентът за писане предоставя специфични за ролята подсказки за генериране на съдържание и ви помага да създавате задачи или документи директно от генерираното съдържание. предоставя специфични за ролята подсказки за генериране на съдържание и ви помага да създавате задачи или документи директно от генерираното съдържание.

Автоматизираното генериране на задачи позволява създаването на подзадачи, генерирани от изкуствен интелект, и автоматични обобщения на проекти, използващи естествен език.

Контекстуален превод и локализация превеждат съдържанието, за да подобрят достъпността и комуникацията между различни езици в проектите.

Ограничения на ClickUp

Многобройните инструменти и настройки могат да бъдат объркващи в началото.

Функцията за проследяване на времето може да бъде малко трудна за овладяване.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 USD/месец на потребител

Бизнес : 12 USD/месец на потребител

Предприятия : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на потребител.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

ClickUp не само ни позволява да останем ефективни, но и ни дава възможност да бъдем информирани, да внедряваме иновации и да създаваме добавена стойност за нашите клиенти.

ClickUp не само ни позволява да останем ефективни, но и ни дава възможност да бъдем информирани, да внедряваме иновации и да създаваме добавена стойност за нашите клиенти.

2. OpenAI (Най-доброто за мултимодален AI с функции за текст, изображения и бъдещи аудио функции)

чрез OpenAI

OpenAI предлага езикови модели, като GPT-4 и GPT-4o, които използват обработка на естествен език, за да опростят задачи като създаване на съдържание и разработване на чатбот. Новоизлязлата серия O1 използва „верига от мисли”, за да обработва информацията логично и последователно.

ChatGPT, флагманският инструмент на OpenAI, централизира тези възможности за интуитивна корпоративна комуникация, като шаблоните за AI подсказки гарантират последователни резултати.

Най-добрите функции на OpenAI

Мултимодалният модел GPT-4 предлага усъвършенствана изкуствена интелигентност, която обработва текст, изображения, аудио и код.

API за корпоративно ниво осигурява мащабируема инфраструктура за бърза интеграция на изкуствения интелект в сложни задачи и работни процеси.

Персонализираното AI разсъждение помага за фино настройване на моделите с патентовани данни, създавайки интелигентни системи.

Разбирането на контекста в реално време помага за генерирането на отговори, подобни на човешките.

Ограничения на OpenAI

Качеството на отговорите може да варира значително, особено по време на пиковите часове на използване.

Премиум потребителите все още се сблъскват с ограничения на съобщенията (например 25 съобщения на час за GPT-4).

Цени на OpenAI

ChatGPT Безплатно Plus: 20 $/месец Pro: 200 $/месец Team: 30 $/месец на потребител Enterprise: Индивидуални цени

Безплатно

Плюс: 20 $/месец

Pro: 200 $/месец

Екип: 30 $/месец на потребител

Предприятия: Индивидуални цени

OpenAI API Цена на токен: Варира в зависимост от избрания модел

Цена на токен: Варира в зависимост от избрания модел

Безплатно

Плюс: 20 $/месец

Pro: 200 $/месец

Екип: 30 $/месец на потребител

Предприятия: Индивидуални цени

Цена на токен: Варира в зависимост от избрания модел

Рейтинги и рецензии на OpenAI

G2: 4,6/5 (над 900 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 70 отзива)

💡Съвет от професионалист: Комбинирайте приложенията на ChatGPT с инструменти за автоматизация, за да повишите производителността си. Например, ChatGPT може да бъде настроен да изготвя автоматично отговори или предложения, задействани от събития като запитвания от нови клиенти или завършени задачи.

3. Google Cloud Vertex AI (най-подходящ за разработка на изкуствен интелект, готов за корпоративно приложение)

чрез Google Cloud Vertex AI

Google Cloud Vertex AI предоставя унифицирана среда за разработка за създаване, внедряване и мащабиране на AI решения в различни индустрии. Той се интегрира лесно с обширните услуги за данни на Google, като BigQuery и Dataflow, като ви помага да управлявате и анализирате големи масиви от данни.

Най-добрите функции на Google Cloud Vertex AI

Осигурява единна, интегрирана среда за целия цикъл на машинно обучение (ML).

Предлага достъп до над 160 основни модела , включително Gemini на Google, модели с отворен код като Gemma и партньорски модели като Claude 3.

Поддържа както AutoML (обучение на модели без код), така и персонализирани данни за обучение .

разсъждения върху входните данни с усъвършенствани генеративни AI функционалности като Позволявас усъвършенствани генеративни AI функционалности като prompt engineering.

Ограничения на Google Cloud Vertex AI

Могат да възникнат проблеми при студено стартиране, когато приложенията отговарят бавно след период на бездействие.

Потребителите съобщават за недостатъчна документация, особено по отношение на споделянето на домейни.

Цени на Google Cloud Vertex AI

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Google Cloud Vertex AI

G2 : 4,3/5 (над 480 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

🤖 Знаете ли, че: Google Cloud Vertex AI опростява процеса на разработка за научни работници в областта на данните и инженери по машинно обучение, като изисква с 80% по-малко редове код за обучение на модели за машинно обучение.

4. Microsoft Azure OpenAI Service (най-подходящ за мащабиране на изкуствен интелект с надеждна сигурност)

Microsoft Azure OpenAI Service интегрира усъвършенстваните езикови модели на OpenAI с стабилната облачна инфраструктура на Microsoft Azure, помагайки на организациите да разработват, внедряват и мащабират интелигентни AI решения с сигурност и съответствие на корпоративно ниво.

Най-добрите функции на Microsoft Azure OpenAI Service

Осигурява достъп до усъвършенствани модели за изкуствен интелект, включително GPT-4o, GPT-4, GPT-3. 5-Turbo, и DALL-E .

Предлага частна мрежа , отговорно филтриране на AI съдържание и контрол на достъпа въз основа на роли , като гарантира защита на данните и съответствие с нормативните изисквания.

Помага ви да усъвършенствате предварително обучени модели с патентовани данни, създавайки специализирани AI решения.

Поддържа различни случаи на употреба, включително генериране на съдържание, семантично търсене и разбиране на естествен език.

Ограничения на услугата Microsoft Azure OpenAI

Някои модели са достъпни само в определени региони.

Преходът от публичната OpenAI към решението на Microsoft може да бъде по-плавен.

Цени на услугата Microsoft Azure OpenAI

Стандартен (по заявка) : Плащате според потреблението

Provisioned и Batch API: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за услугата Microsoft Azure OpenAI

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

🤖 Знаете ли, че: Проучванията за въздействието и бъдещето на изкуствения интелект подчертават неговия трансформационен потенциал, като се прогнозира, че генеративният изкуствен интелект ще се превърне в пазар с обем 1,3 трилиона долара през следващото десетилетие.

5. Cohere (Най-доброто за модели на изкуствен интелект с естествен език и разширени възможности за персонализиране)

чрез Cohere

Cohere предлага модели за изучаване на езици, пригодени за разнообразни задачи в областта на естествения език, включително генериране, класифициране и обобщаване на текст. Поддръжката на множество модели осигурява гъвкавост за различни случаи на употреба и приложения на изкуствения интелект.

Освен това, неговият етичен подход към изкуствения интелект набляга на прозрачността, което го прави надежден избор както за бизнеса, така и за разработчиците.

Най-добрите функции на Cohere

Осигурява възможности за прецизна настройка с поддръжка на до 16 000 дължини на контекста на токените .

Предлага модели от семейството Command , които поддържат множество езици и случаи на употреба, включително агенти за разговор и анализ на настроенията .

Предоставя рамки за сигурност с усъвършенствани контроли за достъп и възможност за основаване на AI резултатите на собствени организационни данни.

Поддържа разгръщане на множество облачни платформи, включително Oracle GenAI Service и AWS Bedrock.

Ограничения на Cohere

Моделът понякога се проваля в класифицирането на текстове, като дава неправилни резултати.

Потребителският интерфейс и потребителското преживяване на агента биха могли да бъдат по-удобни за ползване.

Цени на Cohere

Безплатен пакет

Цена на токен: Варира в зависимост от избрания модел

Оценки и рецензии за Cohere

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

6. Anthropic (Най-доброто за етични AI системи с разширени възможности за разсъждение)

Anthropic се занимава с разработването на безопасни, интерпретируеми и етично съобразени системи за изкуствен интелект , които дават приоритет на отговорното технологично развитие.

Най-добрите функции на Anthropic

Прилага уникална методология за обучение на изкуствен интелект, която вгражда етични принципи директно в поведението на модела .

Предлага модели на Claude AI с контекстуално разбиране, способни да се справят с сложни задачи за разсъждение .

Осигурява разбираемост на моделите , което ви помага да проверявате и разбирате бизнес процесите, свързани с вземането на решения от изкуствения интелект.

Разработва AI системи с вградени защитни механизми, които проактивно минимизират потенциалните вредни резултати.

Антропологични ограничения

Claude не разполага с обширно обучение по данни, което понякога води до непълно генериране на съдържание.

Потребителите съобщават, че бързо достигат безплатните лимити за ползване, като границите на лимитите са неясни.

Ценообразуване на Anthropic

Планове на Claude.ai Безплатен Pro: 20 $/месец Team: 30 $/месец на потребител Enterprise: Индивидуални цени

Безплатно

Pro: 20 $/месец

Екип: 30 $/месец на потребител

Предприятия: Индивидуални цени

Планове за Anthropic API Безплатен пакет Цена на токен: Варира в зависимост от избрания модел

Безплатен пакет

Цена на токен: Варира в зависимост от избрания модел

Безплатно

Pro: 20 $/месец

Екип: 30 $/месец на потребител

Предприятия: Индивидуални цени

Безплатен пакет

Цена на токен: Варира в зависимост от избрания модел

Антропни оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 20 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

💡Бърз трик: Създайте политика за изкуствен интелект в компанията, за да се справите с етичните рискове, свързани с технологиите GenAI, като нарушения на поверителността на данните и замърсяване на данните.

7. GitHub Copilot (Най-доброто за производителност на разработчиците, задвижвана от изкуствен интелект, и интелигентно кодиране)

чрез GitHub Copilot

GitHub Copilot е усъвършенстван AI-базиран асистент за кодиране, който повишава производителността на разработчиците, като предлага поддръжка за кодиране, съобразена с контекста, по време на разработката на софтуер за предприятия.

Базиран на модела Codex на OpenAI, Copilot предлага подходящи фрагменти от код, функции и алгоритми, съобразени с конкретния проект.

Най-добрите функции на GitHub Copilot

Предлага многоредови предложения за функции и генериране на код в реално време , което помага на разработчиците да пишат сложни сегменти код по-бързо.

Свързва се с множество редактори на код и интерфейси , включително Visual Studio Code, JetBrains IDEs и GitHub. com

Адаптира се към индивидуалните стилове на кодиране и предпочитания с течение на времето, подобрявайки релевантността и точността на своите предложения.

Осигурява управление на политиките на корпоративно ниво, контрол на достъпа, проследяване на използването и подробни аудиторски регистри.

Ограничения на GitHub Copilot

Като инструмент, базиран в облака, Copilot изисква стабилна интернет връзка за оптимална работа.

Съществуват опасения относно сигурността на кода, особено по отношение на лицензирането и потенциалните проблеми с авторските права.

Цени на GitHub Copilot

Безплатно

Pro: 10 USD/месец на потребител

Бизнес: 19 $/месец на потребител

Предприятие: 39 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (над 140 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 20 рецензии)

Интересен факт: Разработчиците могат да използват GitHub Copilot, за да изпращат туитове директно от своите IDE. Чрез писане на коментари, свързани с Twitter API, Copilot може да генерира необходимите фрагменти код, обединявайки социалните медии с работните процеси по кодиране.

8. Glean AI (Най-добър за управление на знания и търсене в различни приложения)

чрез Glean AI

Glean AI е платформа за управление на знания на корпоративно ниво, която трансформира достъпа до организационна информация чрез контекстно-ориентирани и AI-задвижвани възможности за търсене .

Най-добрите функции на Glean AI

Предлага интеграция с над 100 бизнес приложения, което позволява унифицирано търсене и извличане на знания.

Предоставя сигурни, контекстно-специфични резултати от търсенето , които спазват правилата за управление на данните в организацията.

Използва усъвършенствана технология за графично представяне на знания , за да предоставя персонализирани резултати от търсенето въз основа на ролите и проектите на потребителите.

Позволява интелигентна автоматизация на повтарящи се задачи и разрешаване на сложни запитвания в инженерните, поддръжката и продажбите.

Разберете ограниченията на изкуствения интелект

Ефективното използване на платформата изисква известен период на обучение.

Резултатите от търсенето понякога могат да бъдат нерелевантни, особено при сложни заявки.

Цени на Glean AI

Персонализирани цени

Прочетете оценки и рецензии за AI

G2: 4,8/5 (над 20 рецензии)

Capterra: Недостатъчно отзиви

💡Съвет от професионалист: За да максимизирате ефективността и минимизирате разходите, обмислете интегрирането на предварително създадени AI API в съществуващите си инструменти, като използвате AI като услуга (AIaaS), без да се налага да инвестирате в допълнителна инфраструктура или да притежавате експертни познания в областта на програмирането.

9. Stability AI (Най-доброто за персонализиране на модели с отворен код и генеративна изкуствена интелигентност)

чрез Stability AI

Stability AI е отворен код Gen AI инструмент, посветен на демократизирането на напреднали AI технологии в множество модалности. Той ви помага да възприемете гъвкави AI модели, съобразени с вашите нужди, независимо дали става въпрос за създаване на творческо съдържание, синтез на данни или други иновативни приложения.

Най-добрите функции на Stability AI

Предлага изчерпателни генеративни AI модели, обхващащи областите на изображенията, видеото, аудиото и езика .

Предоставя либерални модели на лицензиране , които позволяват търговска и нетърговска употреба, с опции за самостоятелно хостинг и интеграция в предприятието .

Предоставя адаптивни AI модели като Stable Diffusion 3. 5, които генерират висококачествени изображения от текстови команди.

Позволява внедряване в предприятията чрез големи облачни платформи като AWS.

Ограничения на Stability AI

Моделите изискват значителни изчислителни ресурси и хардуерни спецификации.

Може да има затруднения при генерирането на сложни изображения в различни стилове.

Цени на Stability AI

Некомерсиална лицензия : Безплатна

Лиценз за общност: Безплатен

Лиценз за предприятия: Индивидуални цени

Стабилност Оценки и рецензии за изкуствения интелект

G2: 4,6/5 (над 20 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

💡Съвет от професионалист: Когато избирате между LLM и генеративен AI, съобразете инструмента с конкретните си цели. Използвайте LLM за прецизност при задачи с голямо количество текст и генеративни AI решения за творчески работни процеси.

10. NVIDIA AI (Най-доброто за високопроизводителни изчисления и AI с GPU ускорение)

чрез NVIDIA AI

GPU технологията на NVIDIA AI предоставя високопроизводителни изчислителни ресурси, които помагат на организациите да обучават и внедряват усъвършенствани AI модели. Тя поддържа различни приложения, като дълбоко обучение, обработка на естествен език, компютърно зрение и роботика, и помага за оптимизиране на процесите в различни индустрии.

Освен това, екосистемата на NVIDIA включва инструменти като TensorRT за оптимизиране на изводите и NVIDIA Deep Learning SDK, който опростява разработването на AI приложения.

Най-добрите функции на NVIDIA AI

Предоставя цялостна AI инфраструктура , обхващаща хардуер (GPU), софтуер (AI рамки) и услуги .

микроуслуги NVIDIA NIM , които намаляват времето за внедряване на интеграция между облачни платформи като AWS, Google Cloud и Azure. Предлага, които намаляват времето за внедряване на AI приложения , поддържайкикато AWS, Google Cloud и Azure.

Той е съвместим с популярни ML и deep learning рамки като TensorFlow и PyTorch , предлагайки гъвкавост на разработчиците.

Предоставя готови за производство AI платформи с надеждни протоколи за сигурност, стабилност на API и всеобхватна поддръжка.

Ограничения на NVIDIA AI

Настройването и управлението на платформата може да бъде сложно, особено за екипи без задълбочени познания в областта на изкуствения интелект или информационните технологии.

AI е оптимизиран за NVIDIA GPU с ограничена гъвкавост с алтернативни хардуерни платформи.

Цени на NVIDIA AI

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за изкуствения интелект на NVIDIA

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Интересен факт: Историческите данни за продажбите показват, че над 50% от общите приходи на NVIDIA идват от дейността на компанията в областта на центровете за данни, което подчертава стратегическия й завой към решения за изкуствен интелект и облачни изчисления.

Активирайте AI-Smart Workspace с ClickUp Brain

Въвеждането на генеративни AI системи прави работните ви процеси по-гладки, по-бързи и по-свързани от всякога. Но нека бъдем честни – повечето инструменти на пазара решават само един проблем наведнъж.

Ето тук ClickUp може да ви бъде от полза.

AI задачата мениджър на ClickUp и Brain се обединяват, за да създадат магия – от мултитаскинг до мозъчна атака, автоматизиране на задачи и поддържане на проектите ви в правилната посока, всичко това в една платформа.

С лесния си за използване интерфейс и надеждни инструменти за сътрудничество, ClickUp се адаптира към вашите нужди.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp и променете начина, по който работите, с изкуствен интелект, който расте заедно с вас.