Топ 50 клавишни комбинации в Chrome

С интуитивния си интерфейс и богатия набор от функции, Google Chrome се превърна в основен инструмент за милиони потребители по целия свят.

Но уморени ли сте да се лутате из менютата и да кликате безброй бутони в Google Chrome? Тогава трябва да опитате клавишните комбинации. Тези ловки комбинации могат значително да ускорят сърфирането ви и да ви направят по-ефективен дигитален гражданин.

В тази статия сме подбрали 50-те най-полезни клавишни комбинации в Chrome. Открийте как тези важни клавишни комбинации могат да променят изцяло преживяването ви при сърфиране в Chrome.

Независимо дали сте опитен потребител на Chrome или току-що започвате, тези бързи клавиши ще улеснят навигацията в интернет, отварянето на нови раздели и прозорци, управлението на отметките, контролирането на поведението на браузъра и много други.

Какво е бърз клавиш в Chrome?

Пряк път в Chrome е комбинация от клавиши, която ви позволява бързо да изпълнявате действия или команди в браузъра Chrome. Вместо да навигирате в менютата или да използвате мишката, можете да изпълнявате задачи само с няколко натискания на клавиши.

Например, вместо да движите мишката, за да кликнете върху бутона „Назад“, можете просто да натиснете Alt + ← (в Windows) или Command + [ (в macOS), за да се върнете на предишната страница. Тези бързи клавиши улесняват често изпълняваните задачи, като ви помагат да се концентрирате върху това, което е важно – сърфирането – без да се налага да навигирате из менютата. Или имате нужда да прескочите бързо до адресната лента? Просто натиснете Ctrl + L в Windows или Command + L в macOS, за да го направите незабавно.

Предимства на използването на Chrome Shortcuts

С пазарен дял от 65,18%, Google Chrome не е само популярен, но и изключително лесен за използване.

Бързите клавиши в Chrome подобряват това преживяване, като ви помагат да:

Избягвайте да сваляте ръката си от клавиатурата , за да използвате мишката. Пряките пътища елиминират необходимостта да кликвате в менюта и подменюта. С няколко комбинации от клавиши можете да изпълните задачи за част от времето, което би ви отнело с мишка или тъчпад.

Работете по-ефективно в Chrome. Пряките пътища ви позволяват да превключвате между раздели, да затваряте прозорци и да търсите страници, като намалявате зависимостта от мишката. Това Пряките пътища ви позволяват да превключвате между раздели, да затваряте прозорци и да търсите страници, като намалявате зависимостта от мишката. Това подобрява работния ви процес , особено когато управлявате няколко задачи или раздела.

Намалете напрежението в ръцете и китките си. Постоянното движене на мишката може да доведе до физическо напрежение, особено в ръцете и китките, ако прекарвате много време пред компютъра. Краткостите на клавиатурата намаляват количеството движения на ръцете, което може да помогне за намаляване на умората.

С клавишните комбинации ще прекарвате по-малко време в навигация в интерфейса и повече време в концентрация върху задачата, независимо дали четете, търсите информация или работите с уеб-базирани инструменти. Освен това те предоставят алтернативен начин за навигация и взаимодействие с уеб страници за потребители, които имат затруднения при използването на мишка.

Как да използвате клавишните комбинации в Google Chrome

Използването на клавишни комбинации в Chrome е лесно. Повечето комбинации включват задържане на един или повече модификаторни клавиши (като Ctrl, Alt или Command) и натискане на съответната буква или цифра, за да се изпълни действието.

Нека разгледаме някои основни стъпки за използване на тези бързи клавиши в различни операционни системи.

Стъпка 1: Идентифицирайте модификаторните клавиши

В Windows и Linux стандартните клавиши за модификация са Ctrl, Shift и Alt.

В macOS често ще използвате Command (⌘), Option и Shift.

Стъпка 2: Задръжте клавишите за модифициране

За бързи клавиши, които изискват модификаторни клавиши, първо трябва да ги задържите натиснати. Докато задържате модификаторните клавиши, натиснете определената буква или цифра.

Например, за да отворите нов раздел:

В Windows: Ctrl + T

В macOS: Command + T

Ако сте затворили случайно даден раздел, не се притеснявайте – можете лесно да го отворите отново, като използвате бързия клавиш Ctrl + Shift + T, за да възстановите затворения раздел.

Стъпка 3: Отпуснете клавишите

След като натиснете необходимите клавиши, ги освободете, за да изпълните командата.

50-те най-полезни клавишни комбинации в Chrome, които ще ви спестят време

Овладяването на клавишните комбинации в Chrome може значително да подобри ефективността ви при сърфиране. Независимо дали управлявате няколко раздела или бързо преминавате между страници, тези клавишни комбинации ще ви помогнат да оптимизирате работния си процес.

Например, за да навигирате ефективно между отворените раздели, използвайте Ctrl + Tab, за да преминете към следващия раздел, или Ctrl + Shift + Tab, за да се върнете към предишния раздел. Искате да преминавате между разделите без да използвате мишката? Натиснете Ctrl + 9, за да прескочите към последния раздел в лентата с раздели за по-бърза навигация.

Докато разглеждате уеб страница, можете да използвате и пространствената клавиша, за да превъртите надолу, или да натиснете Shift + Space, за да превъртите нагоре.

Това са само някои от многото бързи клавиши, които могат да подобрят работата ви с Chrome. В таблицата по-долу ще намерите изчерпателен списък с 50 основни бързи клавиши за Chrome, които ще ви помогнат да спестите време:

Действие Бързи клавиши за Windows/Linux клавишни комбинации за macOS Отворете нов раздел Ctrl + T Command + T Затваряне на текущия раздел Ctrl + W Command + W Отваряне на затворен раздел Ctrl + Shift + T Command + Shift + T Отворете нов прозорец Ctrl + N Command + N Затвори текущия прозорец Ctrl + Shift + W Command + Shift + W Отворете прозорец в режим „инкогнито“ Ctrl + Shift + N Command + Shift + N Преминаване към следващия раздел Ctrl + Tab Command + Option + → Преминаване към предишния раздел Ctrl + Shift + Tab Command + Option + ← Отворете последния раздел Ctrl + 9 Command + 9 Преместване на раздела наляво/надясно Ctrl + Shift + PgUp/PgDn Command + Shift + [/] Отворете менюто на Chrome Alt + E или F Command + Option + E Отворете раздела „История“ Ctrl + H Command + Y Отворете страницата с изтеглянията Ctrl + J Command + Shift + J Отворете раздела с отметки Ctrl + Shift + B Command + Option + B Отворете лентата за търсене (страница за търсене) Ctrl + F Command + F Увеличаване на страницата Ctrl + + Command + + Намаляване на мащаба на страницата Ctrl + – Command + – Възстановяване на мащаба на страницата до 100% Ctrl + 0 Command + 0 Превъртете надолу уеб страницата Space или PgDn Space или PgDn Превъртете страницата нагоре Shift + Space или PgUp Shift + Space или PgUp Върнете се към предишната страница Alt + ← Command + [ Преминете към следващата страница Alt + → Command + ] Презареждане на текущата уеб страница Ctrl + R Command + R Презареждане на текущата страница (без да се взема предвид кеш паметта) Ctrl + Shift + R Command + Shift + R Отворете инструментите за разработчици Ctrl + Shift + I Command + Option + I Отворете JavaScript конзолата Ctrl + Shift + J Command + Option + J Отворете мениджъра на задачите на Chrome Shift + Esc Command + Esc Отворете страницата с настройките на Chrome Alt + E, след това S Command + Option + E, след това S Отворете страницата с разширения Ctrl + Shift + E Command + Shift + E Отворете диалоговия прозорец за печат Ctrl + P Command + P Добавете текущата страница в отметките Ctrl + D Command + D Вижте източника на страницата Ctrl + U Command + Option + U Запазете текущата страница като PDF Ctrl + S Command + S Намерете конкретна дума, термин за търсене или фраза Ctrl + F Command + F Отвори линка в нов раздел Ctrl + клик Command + клик Отвори линка в нов прозорец Shift + клик Shift + клик Отворете линка в прозорец в режим на инкогнито Ctrl + Shift + клик Command + Shift + клик Затворете всички раздели с изключение на текущия Ctrl + Alt + W Command + Option + W Заглушаване/отключване на звука на текущия раздел Ctrl + M Command + M Превключване на режим на цял екран F11 Command + Ctrl + F Добавете всички отворени раздели в отметките Ctrl + Shift + D Command + Shift + D Преминаване към адресната лента Ctrl + L Command + L Превключване на лентата с отметки Ctrl + Shift + B Command + Shift + B Отворете прозореца за изчистване на данните за сърфиране Ctrl + Shift + Delete Command + Shift + Delete Преглед на историята на сърфиране Ctrl + H Command + Y Отворете File Explorer, за да импортирате/експортирате Ctrl + O Command + O Отворете началната страница Alt + Home Command + Shift + H Фокусирайте се върху следващия елемент в лентата с инструменти Shift + Alt + T Command + Option + T Отворете Центъра за помощ на Chrome в нов раздел F1 Command + Shift + ? Превключване на мениджъра на отметки Ctrl + Shift + O Command + Option + B

📌 Запомнете тези съвети, преди да започнете да използвате бързите клавиши: Уверете се, че сте в правилния прозорец: Някои бързи клавиши работят само в определени прозорци, като адресната лента или прозореца за редактиране.

Използвайте клавиша Fn (ако е необходимо): На някои лаптопи може да се наложи да натиснете клавиша Fn в комбинация с други клавиши, за да използвате клавишните комбинации.

Натиснете Tab за стрелката назад/надясно: В някои клавиатури клавишът Tab функционира като стрелка надясно/наляво. Затова за бързи клавиши, които се нуждаят от тези стрелки, Tab трябва да работи добре.

Повишете ефективността си при сърфиране с клавишни комбинации

Сега, когато вече разполагате с 50-те най-полезни клавишни комбинации в Chrome, е време да ги приложите на практика! Тези клавишни комбинации могат да ви помогнат да навигирате лесно в интернет, да повишите производителността си и да направите сърфирането си по-гладко от всякога.

Започнете да усвоявате тези бързи клавиши още днес! Бъдещото ви „аз" (и нивото ви на продуктивност) ще ви бъде благодарно за това.

