10 алтернативи на Excalidraw за сътрудничество на бяла дъска

Помните ли онези добри стари времена, когато екипите се събираха в конферентни зали, обсъждаха брилянтни идеи и дискутираха проекти на бели дъски?

С възхода на дистанционната и хибридната работа, сътрудничеството в реално време се премести от физическите бели дъски към виртуалните. Виртуалните бели дъски като Excalidraw са чудесни инструменти за изразяване на вашите идеи и обсъждане с вашите екипи.

Въпреки това, Excalidraw може да не е подходящ за всички поради определени ограничения. Например, можете да създавате само по един чертеж наведнъж, което ограничава обхвата на дискусията. Някои потребители също така считат, че инструментът е недостатъчен по отношение на интеграциите.

Така че, ако търсите надеждна алтернатива на Excalidraw, сте на правилното място. Нека разгледаме 10-те най-добри алтернативи на Excalidraw и техните функции.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Excalidraw?

Използването на онлайн бяла дъска може да изглежда достатъчно просто. Но ако изберете такава с тромав интерфейс, това може да удвои усилията ви. Ето някои важни фактори, които трябва да имате предвид, когато търсите алтернативи на Excalidraw:

Сътрудничество в реално време: Проверете функционалности като едновременно редактиране, опция за чат, коментари за задаване на задачи и проследяване на курсора в реално време.

Удобство за ползване: Изберете инструмент, който е интуитивен и лесен за навигация. Удобният за ползване интерфейс осигурява ефективен работен процес и намалява времето за обучение за вас и вашия екип.

Персонализиране : Потърсете алтернативи, които предлагат персонализирани шаблони, цветови схеми и форми.

Сигурност и поверителност: Дайте предимство на инструменти, които предлагат цялостно криптиране за защита на вашите данни.

Цена: Оценете общата цена на алтернативните инструменти, като вземете предвид както еднократните такси за абонамент, така и първоначалните разходи за допълнителни функции.

10-те най-добри алтернативи на Excalidraw, които можете да използвате

Нека разгледаме 10-те най-добри алтернативи на Excalidraw за по-добро сътрудничество в работната среда. От усъвършенствани функции за визуализация до опции за бързо персонализиране, тези инструменти предлагат всичко, от което вашият екип се нуждае, за да превърне идеите в действие.

1. ClickUp

Спестете време и свършете повече работа с ClickUp Whiteboards

ClickUp е платформа „всичко в едно“ за управление на проекти, която помага на разпръснатите екипи да сътрудничат ефективно, да работят по-умно и да спестяват време. Функцията „Бяла дъска“ на ClickUp предоставя гъвкаво работно пространство за мозъчна атака, планиране и изпълнение на проекти. Можете да рисувате, да свързвате идеи, да пишете бележки и да добавяте изображения и връзки за ефективно сътрудничество.

Само идеите обаче не са достатъчни. Трябва да превърнете мислите в действия. Тук на помощ идват мисловните карти на ClickUp – съгласувайте задачите и идеите.

Опростете сложните проекти, като планирате работните процеси и конкретните задачи с помощта на ClickUp Mind Maps

Можете да използвате мисловни карти, за да генерирате идеи, да разработвате стратегии и да създавате пътни карти и гъвкави работни процеси. Това ви помага да опростите задачите, като разбивате сложни проектни планове и свързвате зависимости. Например, шаблона за бяла дъска ClickUp Processes Map е готов за употреба, персонализируем шаблон, който е чудесен и за начинаещи. Той ви позволява лесно да комуникирате процесите на екипа с визуално представяне. Можете също да персонализирате статуси, полета и дори изгледи.

Изтеглете този шаблон Визуално представяйте работните процеси, за да идентифицирате и елиминирате пречките с шаблона „Processes Map Whiteboard“ на ClickUp.

Ако искате да опростите процесите още повече, използвайте шаблона ClickUp Process Flow Chart. Той помага за визуализиране на ежедневните процеси и лесно проследяване на напредъка по задачите.

Изтеглете този шаблон Документирайте процесите и разрешавайте проблемите бързо с шаблона „Процесна диаграма“ на ClickUp.

Най-добрите функции на ClickUp

Визуално сътрудничество в реално време: Споделяйте идеи и бележки и проследявайте дейността на всеки член на екипа, за да координирате действията.

Свържете задачи и идеи: Планирайте и организирайте лесно идеите и задачите си с Планирайте и организирайте лесно идеите и задачите си с ClickUp Mind Maps . Можете да създавате мисловни карти въз основа на задачи или възли и лесно да подреждате проектите си, като плъзгате клоните в логически пътеки.

Персонализирайте управлението на задачите: Преодолейте различията между идеята и изпълнението, като създавате Преодолейте различията между идеята и изпълнението, като създавате задачи в ClickUp директно от вашите бели дъски. Персонализирайте работното си пространство, като добавите различни конвенции за различни типове задачи.

Получаване на линкове за споделяне: Споделяйте бели дъски с клиенти или партньори извън работното си пространство, дори ако те нямат акаунт в ClickUp.

Използвайте готови шаблони: Опитайте готови за употреба шаблони за бяла дъска за създаване на работни потоци и диаграми, концептуално картографиране, обратен мозъчен штурм и мозъчно писане.

Свържете вашите технологии: Бърз достъп до информация от ClickUp, свързани приложения или локален диск с помощта на функцията Бърз достъп до информация от ClickUp, свързани приложения или локален диск с помощта на функцията за универсално търсене на ClickUp

Форматиране на бели дъски: Създавайте интерактивни бели дъски, като форматирате текста с банери, заглавия, подчертавания и акценти. Добавяйте също елементи като фигури и свързващи елементи, като използвате лентата с инструменти.

Ограничения на ClickUp

За някои потребители е необходимо време, за да се запознаят с ClickUp Whiteboards.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 рецензии)

2. Draw. io

Draw. io е многофункционален софтуер за създаване на диаграми и онлайн дизайн, използван предимно в приложенията на Atlassian, като Confluence и Jira.

Можете да създавате мрежови диаграми, блок-схеми, wireframes и много други. Удобният му интерфейс с много форми, икони и опции за персонализиране го прави една от най-популярните алтернативи на Excalidraw.

Най-добрите функции на Draw. io

Използвайте функцията за търсене по клас, за да намерите подходящи диаграми за визуализиране на работните процеси.

Съхранявайте файловете с диаграми във всяка облачна платформа

Сътрудничество с няколко членове на екипа в реално време с общи курсори

Предоставяйте обратна връзка лесно, като добавяте коментари към изображенията.

Ограничения на Draw. io

Възможно е да срещнете затруднения при импортирането на някои типове файлове.

Софтуерът може да забавя работата си при използване в браузър.

Цени на Draw. io

Безплатно: 30-дневен пробен период

Облак: 20 долара на месец за 20 потребители и 532,50 долара на месец за 2000 потребители

Център за данни: 6000 долара за 500 потребители и 10 000 долара за 2000 потребители, фактурирани ежегодно

Рейтинги и отзиви за Draw. io

G2: 4. 4/5 (350+ отзива)

Capterra: 4. 6/5 (700+ отзива)

3. Mural

чрез Mu ral

Mural е виртуално платно, където можете да обменяте идеи, да решавате проблеми и да организирате идеите си визуално в реално време с вашия екип.

Инструментът ви позволява да създавате и редактирате различни елементи, като лепящи се бележки, изображения и рисунки. Освен това можете лесно да скицирате диаграми, за да сътрудничите визуално. Той предлага персонализирани решения за бяла дъска за екипи по дизайн, продукти, инженеринг, иновации и продажби, елиминирайки необходимостта от множество приложения за сътрудничество в цялата организация.

Най-добрите функции на Mural

Добавяйте идеи или задачи като лепящи се бележки или текстови полета.

Контролирайте достъпа за сътрудничество с настройки за само преглед, редактиране и фасилитиране.

Променете цвета на текста и бележките, за да създадете групи и да идентифицирате модели.

Добавяйте икони, GIF файлове и изображения с интеграция на Unsplash.

Ограничения на Mural

Може да установите, че интеграцията с други приложения е ограничаваща.

Проследяването на коментарите при работа с няколко членове на екипа може да бъде прекалено обременяващо.

Цени на Mural

Безплатни: завинаги

Team+: 12 долара на месец на потребител

Бизнес: 17,99 $ на месец на потребител, фактурира се ежегодно

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Mural

G2: 4. 6/5 (1365+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 120 отзива)

4. FigJam

чрез FigJ am

FigJam, разработен от Figma, е друга алтернатива на Excalidraw, която позволява на екипите да провеждат мозъчни бури, да рисуват диаграми, да разработват стратегии и да създават блок-схеми и гъвкави работни процеси.

Той помага за създаването на пътни карти за проекти, карти на пътуването на клиентите и графици за проекти. Можете да предоставяте обратна връзка в реално време чрез аудио чат и чат на живо. FigJam предлага и AI интеграция за автоматизиране на графиците на проектите и проследяване на действията.

Най-добрите функции на FigJam

Добавете джаджи за работния процес, като задачи в Jira, към бялата дъска.

Персонализирайте комуникацията с персонализирани Bitmoji аватари

Опитайте интеграцията с изкуствен интелект, за да генерирате идеи или да проектирате кодове.

Събирайте обратна връзка чрез провеждане на анкети

Ограничения на FigJam

Няма да можете да работите по никакви актуализации, без да сте онлайн.

Можете да каните външни членове за период до 24 часа само с безплатния план.

Цени на FigJam

Безплатни: завинаги

Професионална версия: 3 долара на месец на потребител

Организация: 5 долара на месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за FigJam

G2: 4,5/5 (над 400 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (25 отзива)

5. Lucidchart

чрез Lucidchart

Lucidchart е платформа за визуално сътрудничество и интелигентно диаграмиране, базирана в облака, която дава възможност на екипите да реализират идеите си чрез динамични диаграми, блок-схеми и визуализации.

Можете да използвате курсори за сътрудничество в реално време, да свързвате данни и да наслагвате показатели върху диаграми, за да имате достъп до цялата важна информация на едно място.

Най-добрите функции на Lucidchart

Организирайте диаграмите си с помощта на контейнери или плувни коридори

Добавете бележки към фигура, за да държите другите в течение

Интегрирайте го с популярни инструменти за работна среда като Google и Atlassian.

Ограничения на Lucidchart

Може да ви е трудно да експортирате в Visio

С безплатния план можете да създавате само 60 обекта на диаграма.

Цени на Lucidchart

Безплатно: 7-дневен пробен период

Индивидуален: 7,95 $ на месец, фактурира се ежегодно

Екип: 27 долара на месец на потребител, фактурира се ежегодно

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Lucidchart

G2: 4,5/5 (над 5000 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (над 2000 рецензии)

6. Приложение InVision

чрез приложението InVision

Флагманският продукт на Invision, Freehand, е виртуална бяла дъска за планиране на проекти, генериране на идеи, изграждане на екип, мозъчна атака, представяне и преглед на идеи.

Той предлага персонализирани шаблони за инженерни, дизайнерски, ИТ и продуктови екипи. Можете да използвате неговия интелигентен канвас, за да дефинирате работни потоци и да управлявате проекти безпроблемно.

Най-добрите функции на приложението InVision

Превърнете идеите си в екранни дизайни с помощта на векторното рисуване и гъвкавите слоеве на InVision.

Прототипирайте, управлявайте, преглеждайте, усъвършенствайте и тествайте цифрови продукти без кодиране.

Оптимизирайте управлението на проекти с над 200 предварително създадени шаблона

Ограничения на приложението InVision

Импортирането на артбордове от Sketch може да бъде досадно

Сътрудничеството в екип може да бъде предизвикателство

Цени на приложението InVision

Безплатни

Freehand Pro: 4,95 долара на месец на потребител

Оценки и рецензии за приложението InVision

G2: 4. 4/5 (над 600 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (700+ отзива)

7. Jamboard

чрез Jambo ard

Ако искате да сътрудничите с екипа си в реално време, можете да използвате Jamboard, цифрова бяла дъска от Google. Можете да я използвате на устройството Jamboard (55-инчова цифрова бяла дъска, която работи с услугите на G Suite), уеб браузър или мобилно приложение.

С Jamboard можете да пишете и рисувате с включения стилус и да преобразувате скиците си в изчистено изображение. Jamboard обаче ще бъде преустановен на 1 октомври 2024 г.

Най-добрите функции на Jamboard

Добавете инструменти на Google Drive като Docs, Sheets и Slides към джем сесия, като използвате устройство Jamboard.

Търсете в Google и вмъкнете изображения или уеб страници

Ограничения на Jamboard

Не е съвместим с iOS.

Проследяването на приноса на всеки член към Jamboard е досадно

В сравнение с други инструменти, той предлага ограничени функции за сътрудничество.

Цени на Jamboard

4999 долара за един дисплей Jamboard, два стилуса, една гума и един стенен монтаж

600 долара годишна такса за управление и поддръжка.

Оценки и рецензии за Jamboard

G2: 4. 3/5 (68 отзива)

Capterra: 4. 3/5 (114 отзива)

8. Collaboard

чрез Collaboard

Collaboard е творческа бяла дъска и инструмент за сътрудничество с усещане за ръчно рисуване. Тя предлага опции за рисуване с маркери, химикалки и четки. Можете да я използвате за мозъчна атака или разказване на истории.

Те ви позволяват да променяте цвета и шрифта на текста, да добавяте хипервръзки към съответните ресурси, да качвате документи, да добавяте изображения и да свързвате обекти. Освен това можете да добавяте видеоклипове директно на дъската, да променяте режимите на преглед за по-добра четимост и да създавате лепящи се бележки за бързи идеи или предложения.

Най-добрите функции на Collaboard

Планирайте и навигирайте бързо през бялата дъска до конкретни области чрез удобни хипервръзки, използвайки безкрайното платно.

Брайнсторминг и разказване на истории с помощта на различни форми и цветове

Превключете на тъмен режим за по-добра четливост

Защитете съдържанието си, като добавите пароли

Ограничения на Collaboard

Може да не намерите потребителския интерфейс за привлекателен

Няма гладка възможност за вграждане на външни медии.

Цени на Collaboard

Безплатен 7-дневен пробен период

Разширена версия: 10 долара на месец на потребител, фактурира се ежегодно

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Collaboard

G2: 4,7/5 (92 отзива)

Capterra: 4. 3/5 (114 отзива)

9. Miro

чрез Mi ro

Модерната бяла дъска на Miro позволява мащабирано планиране на продукти, мисловно картографиране, картографиране на процеси, картографиране на пътя на клиента, както и стратегия и планиране.

С Miro можете да предоставите на екипа си визуално, мащабируемо и сигурно работно пространство за иновации, като го свържете с над 130 приложения. То позволява гладко сътрудничество и управление чрез автоматично интегриране на данни от електронни таблици и други приложения в технологичния стек.

Най-добрите функции на Miro

Структурирайте идеите си с Miro Frames на безкрайното платно на Miro

Споделяйте идеи анонимно

Добавете документация, резултати от проучвания, видеоклипове и данни на живо от различни приложения за дигитално сътрудничество.

Ограничения на Miro

Не можете да запазвате персонализирани шаблони за повторна употреба.

Има ограничени опции за шрифтове за лепящи се бележки.

Интерфейсът може да бъде объркващ

Цени на Miro

Безплатни

Стартово ниво: 10 долара на месец на потребител

Бизнес: 20 долара на месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Miro

G2: 4. 8/5 (5000+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1500 отзива)

10. DrawIsland

чрез DrawIsLa nd

DrawIsland е онлайн инструмент за рисуване, с който можете да изразите творческите си способности чрез дигитално изкуство. Можете да създавате GIF файлове, да добавяте текст към изображения, да използвате различни форми за създаване на скици и да променяте цветовете и шрифтовете.

Той също така има интуитивен интерфейс и предлага различни инструменти за рисуване, включително четки, писалки и форми. Можете да започнете да работите с DrawIsLand директно онлайн, без да се регистрирате или да инсталирате нищо.

Най-добрите функции на DrawIsland

Изберете между четири различни размера на екрана по подразбиране (200200, 400400, 800 400, 1024768 пиксела) и опция за персонализиране на размера.

Създавайте анимации с помощта на изображения

Импортирайте лесно изображения, за да промените размера им или да добавите текст към тях.

Ограничения на DrawIsland

Анимациите могат да се генерират, като се използват до 10 кадъра.

Можете да запазвате изображения само във формат .png.

Не поддържа споделяне на изображения в социалните медии.

Цени на DrawIsland

Безплатни

Рейтинги и рецензии за DrawIsland

G2: NA

Capterra: NA

