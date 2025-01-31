10 алтернативи на Excalidraw за сътрудничество на бяла дъска

Помните ли онези добри стари времена, когато екипите се събираха в конферентни зали, обсъждаха брилянтни идеи и дискутираха проекти на бели дъски?
С възхода на дистанционната и хибридната работа, сътрудничеството в реално време се премести от физическите бели дъски към виртуалните. Виртуалните бели дъски като Excalidraw са чудесни инструменти за изразяване на вашите идеи и обсъждане с вашите екипи.
Въпреки това, Excalidraw може да не е подходящ за всички поради определени ограничения. Например, можете да създавате само по един чертеж наведнъж, което ограничава обхвата на дискусията. Някои потребители също така считат, че инструментът е недостатъчен по отношение на интеграциите.
Така че, ако търсите надеждна алтернатива на Excalidraw, сте на правилното място. Нека разгледаме 10-те най-добри алтернативи на Excalidraw и техните функции.
⏰ 60-секундно резюме
Ето 10 алтернативи на Excalidraw, всяка от които е подходяща за различни нужди:
- ClickUp – Най-доброто решение за цялостно управление на проекти и сътрудничество
- Draw. io – Най-доброто безплатно уеб-базирано приложение за създаване на диаграми
- Mural – Най-доброто решение за визуално сътрудничество и мозъчна атака
- FigJam – Най-доброто решение за сътрудничество в екип и интерактивни сесии
- Lucidchart – Най-добър за създаване на диаграми, wireframes и мисловни карти
- InVision App – Най-доброто за прототипиране на дизайн и създаване на wireframes
- Jamboard – Най-доброто за интеграция с Google Workspace
- Collaboard – Най-доброто решение за сигурни и фокусирани върху поверителността онлайн бели дъски
- Miro – Най-доброто решение за всеобхватни онлайн бели дъски и екипни работни процеси
- DrawIsland – Най-подходящ за бързи скици и прости диаграми
Какво трябва да търсите в алтернативите на Excalidraw?
Използването на онлайн бяла дъска може да изглежда достатъчно просто. Но ако изберете такава с тромав интерфейс, това може да удвои усилията ви. Ето някои важни фактори, които трябва да имате предвид, когато търсите алтернативи на Excalidraw:
- Сътрудничество в реално време: Проверете функционалности като едновременно редактиране, опция за чат, коментари за задаване на задачи и проследяване на курсора в реално време.
- Удобство за ползване: Изберете инструмент, който е интуитивен и лесен за навигация. Удобният за ползване интерфейс осигурява ефективен работен процес и намалява времето за обучение за вас и вашия екип.
- Персонализиране: Потърсете алтернативи, които предлагат персонализирани шаблони, цветови схеми и форми.
- Сигурност и поверителност: Дайте предимство на инструменти, които предлагат цялостно криптиране за защита на вашите данни.
- Цена: Оценете общата цена на алтернативните инструменти, като вземете предвид както еднократните такси за абонамент, така и първоначалните разходи за допълнителни функции.
10-те най-добри алтернативи на Excalidraw, които можете да използвате
Нека разгледаме 10-те най-добри алтернативи на Excalidraw за по-добро сътрудничество в работната среда. От усъвършенствани функции за визуализация до опции за бързо персонализиране, тези инструменти предлагат всичко, от което вашият екип се нуждае, за да превърне идеите в действие.
1. ClickUp
ClickUp е платформа „всичко в едно“ за управление на проекти, която помага на разпръснатите екипи да сътрудничат ефективно, да работят по-умно и да спестяват време. Функцията „Бяла дъска“ на ClickUp предоставя гъвкаво работно пространство за мозъчна атака, планиране и изпълнение на проекти. Можете да рисувате, да свързвате идеи, да пишете бележки и да добавяте изображения и връзки за ефективно сътрудничество.
Само идеите обаче не са достатъчни. Трябва да превърнете мислите в действия. Тук на помощ идват мисловните карти на ClickUp – съгласувайте задачите и идеите.
Можете да използвате мисловни карти, за да генерирате идеи, да разработвате стратегии и да създавате пътни карти и гъвкави работни процеси. Това ви помага да опростите задачите, като разбивате сложни проектни планове и свързвате зависимости. Например, шаблона за бяла дъска ClickUp Processes Map е готов за употреба, персонализируем шаблон, който е чудесен и за начинаещи. Той ви позволява лесно да комуникирате процесите на екипа с визуално представяне. Можете също да персонализирате статуси, полета и дори изгледи.
Ако искате да опростите процесите още повече, използвайте шаблона ClickUp Process Flow Chart. Той помага за визуализиране на ежедневните процеси и лесно проследяване на напредъка по задачите.
Най-добрите функции на ClickUp
- Визуално сътрудничество в реално време: Споделяйте идеи и бележки и проследявайте дейността на всеки член на екипа, за да координирате действията.
- Свържете задачи и идеи: Планирайте и организирайте лесно идеите и задачите си с ClickUp Mind Maps. Можете да създавате мисловни карти въз основа на задачи или възли и лесно да подреждате проектите си, като плъзгате клоните в логически пътеки.
- Персонализирайте управлението на задачите: Преодолейте различията между идеята и изпълнението, като създавате задачи в ClickUp директно от вашите бели дъски. Персонализирайте работното си пространство, като добавите различни конвенции за различни типове задачи.
- Получаване на линкове за споделяне: Споделяйте бели дъски с клиенти или партньори извън работното си пространство, дори ако те нямат акаунт в ClickUp.
- Използвайте готови шаблони: Опитайте готови за употреба шаблони за бяла дъска за създаване на работни потоци и диаграми, концептуално картографиране, обратен мозъчен штурм и мозъчно писане.
- Свържете вашите технологии: Бърз достъп до информация от ClickUp, свързани приложения или локален диск с помощта на функцията за универсално търсене на ClickUp.
- Форматиране на бели дъски: Създавайте интерактивни бели дъски, като форматирате текста с банери, заглавия, подчертавания и акценти. Добавяйте също елементи като фигури и свързващи елементи, като използвате лентата с инструменти.
Ограничения на ClickUp
- За някои потребители е необходимо време, за да се запознаят с ClickUp Whiteboards.
Цени на ClickUp
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (над 4000 рецензии)
2. Draw. io
Draw. io е многофункционален софтуер за създаване на диаграми и онлайн дизайн, използван предимно в приложенията на Atlassian, като Confluence и Jira.
Можете да създавате мрежови диаграми, блок-схеми, wireframes и много други. Удобният му интерфейс с много форми, икони и опции за персонализиране го прави една от най-популярните алтернативи на Excalidraw.
Най-добрите функции на Draw. io
- Използвайте функцията за търсене по клас, за да намерите подходящи диаграми за визуализиране на работните процеси.
- Съхранявайте файловете с диаграми във всяка облачна платформа
- Сътрудничество с няколко членове на екипа в реално време с общи курсори
- Предоставяйте обратна връзка лесно, като добавяте коментари към изображенията.
Ограничения на Draw. io
- Възможно е да срещнете затруднения при импортирането на някои типове файлове.
- Софтуерът може да забавя работата си при използване в браузър.
Цени на Draw. io
- Безплатно: 30-дневен пробен период
- Облак: 20 долара на месец за 20 потребители и 532,50 долара на месец за 2000 потребители
- Център за данни: 6000 долара за 500 потребители и 10 000 долара за 2000 потребители, фактурирани ежегодно
Рейтинги и отзиви за Draw. io
- G2: 4. 4/5 (350+ отзива)
- Capterra: 4. 6/5 (700+ отзива)
3. Mural
Mural е виртуално платно, където можете да обменяте идеи, да решавате проблеми и да организирате идеите си визуално в реално време с вашия екип.
Инструментът ви позволява да създавате и редактирате различни елементи, като лепящи се бележки, изображения и рисунки. Освен това можете лесно да скицирате диаграми, за да сътрудничите визуално. Той предлага персонализирани решения за бяла дъска за екипи по дизайн, продукти, инженеринг, иновации и продажби, елиминирайки необходимостта от множество приложения за сътрудничество в цялата организация.
Най-добрите функции на Mural
- Добавяйте идеи или задачи като лепящи се бележки или текстови полета.
- Контролирайте достъпа за сътрудничество с настройки за само преглед, редактиране и фасилитиране.
- Променете цвета на текста и бележките, за да създадете групи и да идентифицирате модели.
- Добавяйте икони, GIF файлове и изображения с интеграция на Unsplash.
Ограничения на Mural
- Може да установите, че интеграцията с други приложения е ограничаваща.
- Проследяването на коментарите при работа с няколко членове на екипа може да бъде прекалено обременяващо.
Цени на Mural
- Безплатни: завинаги
- Team+: 12 долара на месец на потребител
- Бизнес: 17,99 $ на месец на потребител, фактурира се ежегодно
- Предприятие: Индивидуални цени
Оценки и рецензии за Mural
- G2: 4. 6/5 (1365+ отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 120 отзива)
4. FigJam
FigJam, разработен от Figma, е друга алтернатива на Excalidraw, която позволява на екипите да провеждат мозъчни бури, да рисуват диаграми, да разработват стратегии и да създават блок-схеми и гъвкави работни процеси.
Той помага за създаването на пътни карти за проекти, карти на пътуването на клиентите и графици за проекти. Можете да предоставяте обратна връзка в реално време чрез аудио чат и чат на живо. FigJam предлага и AI интеграция за автоматизиране на графиците на проектите и проследяване на действията.
Най-добрите функции на FigJam
- Добавете джаджи за работния процес, като задачи в Jira, към бялата дъска.
- Персонализирайте комуникацията с персонализирани Bitmoji аватари
- Опитайте интеграцията с изкуствен интелект, за да генерирате идеи или да проектирате кодове.
- Събирайте обратна връзка чрез провеждане на анкети
Ограничения на FigJam
- Няма да можете да работите по никакви актуализации, без да сте онлайн.
- Можете да каните външни членове за период до 24 часа само с безплатния план.
Цени на FigJam
- Безплатни: завинаги
- Професионална версия: 3 долара на месец на потребител
- Организация: 5 долара на месец на потребител
- Предприятие: Персонализирани цени
Оценки и рецензии за FigJam
- G2: 4,5/5 (над 400 рецензии)
- Capterra: 4. 8/5 (25 отзива)
5. Lucidchart
Lucidchart е платформа за визуално сътрудничество и интелигентно диаграмиране, базирана в облака, която дава възможност на екипите да реализират идеите си чрез динамични диаграми, блок-схеми и визуализации.
Можете да използвате курсори за сътрудничество в реално време, да свързвате данни и да наслагвате показатели върху диаграми, за да имате достъп до цялата важна информация на едно място.
Най-добрите функции на Lucidchart
- Организирайте диаграмите си с помощта на контейнери или плувни коридори
- Добавете бележки към фигура, за да държите другите в течение
- Интегрирайте го с популярни инструменти за работна среда като Google и Atlassian.
Ограничения на Lucidchart
- Може да ви е трудно да експортирате в Visio
- С безплатния план можете да създавате само 60 обекта на диаграма.
Цени на Lucidchart
- Безплатно: 7-дневен пробен период
- Индивидуален: 7,95 $ на месец, фактурира се ежегодно
- Екип: 27 долара на месец на потребител, фактурира се ежегодно
- Enterprise: Персонализирано ценообразуване
Оценки и рецензии за Lucidchart
- G2: 4,5/5 (над 5000 рецензии)
- Capterra: 4. 6/5 (над 2000 рецензии)
6. Приложение InVision
Флагманският продукт на Invision, Freehand, е виртуална бяла дъска за планиране на проекти, генериране на идеи, изграждане на екип, мозъчна атака, представяне и преглед на идеи.
Той предлага персонализирани шаблони за инженерни, дизайнерски, ИТ и продуктови екипи. Можете да използвате неговия интелигентен канвас, за да дефинирате работни потоци и да управлявате проекти безпроблемно.
Най-добрите функции на приложението InVision
- Превърнете идеите си в екранни дизайни с помощта на векторното рисуване и гъвкавите слоеве на InVision.
- Прототипирайте, управлявайте, преглеждайте, усъвършенствайте и тествайте цифрови продукти без кодиране.
- Оптимизирайте управлението на проекти с над 200 предварително създадени шаблона
Ограничения на приложението InVision
- Импортирането на артбордове от Sketch може да бъде досадно
- Сътрудничеството в екип може да бъде предизвикателство
Цени на приложението InVision
- Безплатни
- Freehand Pro: 4,95 долара на месец на потребител
Оценки и рецензии за приложението InVision
- G2: 4. 4/5 (над 600 отзива)
- Capterra: 4. 6/5 (700+ отзива)
7. Jamboard
Ако искате да сътрудничите с екипа си в реално време, можете да използвате Jamboard, цифрова бяла дъска от Google. Можете да я използвате на устройството Jamboard (55-инчова цифрова бяла дъска, която работи с услугите на G Suite), уеб браузър или мобилно приложение.
С Jamboard можете да пишете и рисувате с включения стилус и да преобразувате скиците си в изчистено изображение. Jamboard обаче ще бъде преустановен на 1 октомври 2024 г.
Най-добрите функции на Jamboard
- Добавете инструменти на Google Drive като Docs, Sheets и Slides към джем сесия, като използвате устройство Jamboard.
- Търсете в Google и вмъкнете изображения или уеб страници
Ограничения на Jamboard
- Не е съвместим с iOS.
- Проследяването на приноса на всеки член към Jamboard е досадно
- В сравнение с други инструменти, той предлага ограничени функции за сътрудничество.
Цени на Jamboard
- 4999 долара за един дисплей Jamboard, два стилуса, една гума и един стенен монтаж
- 600 долара годишна такса за управление и поддръжка.
Оценки и рецензии за Jamboard
- G2: 4. 3/5 (68 отзива)
- Capterra: 4. 3/5 (114 отзива)
8. Collaboard
Collaboard е творческа бяла дъска и инструмент за сътрудничество с усещане за ръчно рисуване. Тя предлага опции за рисуване с маркери, химикалки и четки. Можете да я използвате за мозъчна атака или разказване на истории.
Те ви позволяват да променяте цвета и шрифта на текста, да добавяте хипервръзки към съответните ресурси, да качвате документи, да добавяте изображения и да свързвате обекти. Освен това можете да добавяте видеоклипове директно на дъската, да променяте режимите на преглед за по-добра четимост и да създавате лепящи се бележки за бързи идеи или предложения.
Най-добрите функции на Collaboard
- Планирайте и навигирайте бързо през бялата дъска до конкретни области чрез удобни хипервръзки, използвайки безкрайното платно.
- Брайнсторминг и разказване на истории с помощта на различни форми и цветове
- Превключете на тъмен режим за по-добра четливост
- Защитете съдържанието си, като добавите пароли
Ограничения на Collaboard
- Може да не намерите потребителския интерфейс за привлекателен
- Няма гладка възможност за вграждане на външни медии.
Цени на Collaboard
- Безплатен 7-дневен пробен период
- Разширена версия: 10 долара на месец на потребител, фактурира се ежегодно
- Предприятие: Персонализирано ценообразуване
Оценки и рецензии за Collaboard
- G2: 4,7/5 (92 отзива)
- Capterra: 4. 3/5 (114 отзива)
9. Miro
Модерната бяла дъска на Miro позволява мащабирано планиране на продукти, мисловно картографиране, картографиране на процеси, картографиране на пътя на клиента, както и стратегия и планиране.
С Miro можете да предоставите на екипа си визуално, мащабируемо и сигурно работно пространство за иновации, като го свържете с над 130 приложения. То позволява гладко сътрудничество и управление чрез автоматично интегриране на данни от електронни таблици и други приложения в технологичния стек.
Най-добрите функции на Miro
- Структурирайте идеите си с Miro Frames на безкрайното платно на Miro
- Споделяйте идеи анонимно
- Добавете документация, резултати от проучвания, видеоклипове и данни на живо от различни приложения за дигитално сътрудничество.
Ограничения на Miro
- Не можете да запазвате персонализирани шаблони за повторна употреба.
- Има ограничени опции за шрифтове за лепящи се бележки.
- Интерфейсът може да бъде объркващ
Цени на Miro
- Безплатни
- Стартово ниво: 10 долара на месец на потребител
- Бизнес: 20 долара на месец на потребител
- Предприятие: Персонализирано ценообразуване
Оценки и рецензии за Miro
- G2: 4. 8/5 (5000+ отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 1500 отзива)
10. DrawIsland
DrawIsland е онлайн инструмент за рисуване, с който можете да изразите творческите си способности чрез дигитално изкуство. Можете да създавате GIF файлове, да добавяте текст към изображения, да използвате различни форми за създаване на скици и да променяте цветовете и шрифтовете.
Той също така има интуитивен интерфейс и предлага различни инструменти за рисуване, включително четки, писалки и форми. Можете да започнете да работите с DrawIsLand директно онлайн, без да се регистрирате или да инсталирате нищо.
Най-добрите функции на DrawIsland
- Изберете между четири различни размера на екрана по подразбиране (200200, 400400, 800 400, 1024768 пиксела) и опция за персонализиране на размера.
- Създавайте анимации с помощта на изображения
- Импортирайте лесно изображения, за да промените размера им или да добавите текст към тях.
Ограничения на DrawIsland
- Анимациите могат да се генерират, като се използват до 10 кадъра.
- Можете да запазвате изображения само във формат .png.
- Не поддържа споделяне на изображения в социалните медии.
Цени на DrawIsland
- Безплатни
Рейтинги и рецензии за DrawIsland
- G2: NA
- Capterra: NA
