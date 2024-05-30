5 шаблона за бележки по метода Корнел в Google Docs, Word и ClickUp

Когато трябва да си водите подробни и практични бележки, нищо не може да се сравни с метода на Корнел. Форматът на бележките на Корнел е полезен за студенти и професионалисти, защото обръща внимание на детайлите и помага за запомнянето. Ефективен шаблон за бележки на Корнел може да улесни още повече ученето и запомнянето.

Търсенето ви на най-добрите шаблони за бележки Cornell за организиране и обобщаване на бележките приключва тук. Ние сме направили предварителната работа за вас.

Какво представляват шаблоните за бележки по метода Корнел?

Ако вече знаете това, прескочете направо към шаблоните .

✨Интересен факт: Професор Уолтър Поук от Корнелския университет измислил метода за водене на бележки „Корнел“ през 40-те години на миналия век. Това е прост и структуриран начин за водене на бележки и организирането им по време на лекции или четене.

Можете да използвате системата за водене на бележки Cornell, за да обобщавате лекции или бележки от срещи, да следите дневния ред на срещите и дори да преразгледате наученото.

Шаблонът за бележки по метода Корнел е предварително създаден формат, който следва системата за бележки по метода Корнел. Той се състои от три части:

Лявата колона (Cue) : Тук избройте въпросите и ключовите думи, специфични за дадена среща или лекция.

Дясна колона (бележки) : Тук запишете основните бележки, точки за обсъждане и ключови мисли.

Долната част (Резюме): Тук ще напишете кратко резюме, базирано на ключовите идеи от сесията, в едно или две изречения.

Типичен пример за шаблон за бележки по метода Корнел изглежда така.

Чрез SUNY Cortland

Прочетете също: Приложения за водене на бележки за Android

5 безплатни шаблона за бележки по метода Корнел, които можете да използвате

Въпреки че има много безплатни шаблони за Cornell Notes, ето пет от най-добрите, които сме намерили:

1. Шаблон за бележки Cornell от ClickUp

Изтеглете този шаблон Независимо дали се подготвяте за изпит или за среща, използвайте шаблона за бележки Cornell в ClickUp, за да съхранявате цялата важна информация на едно място.

Шаблонът за бележки по метода Корнел в ClickUp за начинаещи е на първо място в списъка ни с шаблони за бележки по метода Корнел.

Този подходящ за начинаещи шаблон ви помага да организирате бележките си по структуриран начин. Той ви позволява бързо да обобщавате и синтезирате информация, както и да си припомняте важни данни като основни идеи и факти.

Превърнете всяка бележка от този шаблон в Docs в задачи в ClickUp и проследявайте напредъка. Можете също да добавите персонализирани полета и атрибути, като дата, тема и др., към всяка задача за по-добра визуализация.

Създайте своя ClickUp работен процес с този шаблон и получите достъп до персонализирани изгледи като Gantt, календар и списък. Под раздела с обобщение добавете ключови думи, фрази или диаграми, за да имате бърз достъп до важни аспекти от бележките си.

Идеални за: Всеки, който пробва системата за водене на бележки Cornell за първи път.

💡Съвет от професионалист: Споделете тези бележки с другите с едно кликване, като създадете защитен линк в ClickUp Docs. Те дори могат да добавят точки и да работят върху документа заедно с вас.

2. Шаблон за Cornell Notes за напреднали потребители

Изтеглете този шаблон Организирайте и управлявайте бележките си ефективно, за да ги преглеждате и възпроизвеждате бързо с шаблона Cornell Notes на ClickUp.

Шаблонът ClickUp Cornell Notes за напреднали потребители следва формата на Cornell за водене на бележки по възможно най-несложния начин.

Този шаблон, който може да се изтегли като документ в ClickUp Docs, включва прост табличен формат за директно записване на ключови думи, въпроси, бележки и резюмета.

Този безплатен шаблон за протоколи от срещи е идеален за бързи ежедневни срещи и седмични обсъждания. Професионалните проектни мениджъри и ръководители на екипи използват този шаблон на Cornell docs, за да планират задачите на членовете на екипа.

За да спестите време, избройте точките от дневния ред и темите за обсъждане и ги споделете с участниците предварително. По време на срещата записвайте действията, които трябва да бъдат предприети. По-късно добавете записи от срещата, задачи и други подробности и проследявайте напредъка по действията.

Идеални за: Напреднали потребители, които желаят да комбинират воденето на бележки по време на срещи с управлението на задачи

💡Съвет от професионалист: ClickUp предлага допълнителни функции, които правят вашите срещи по-ефективни. Например, използвайте ClickUp Whiteboards, за да обсъждате стратегии и идеи с други участници по време на виртуални срещи. След това използвайте ClickUp Brain, за да обобщите бележките, да извлечете действия и да възложите задачи на членовете на екипа.

3. Шаблон за Cornell Notes в Google Docs

чрез Google Docs

Шаблонът за бележки Cornell в Google Docs ви помага да следите задачите си. Просто го копирайте или изтеглете, за да започнете да го използвате.

Този лесен за ползване шаблон, предназначен за студенти и професионалисти, може да се редактира в реално време и да се споделя с всеки член на вашия екип. Разделите и колоните съдържат примерни точки, които ще ви помогнат да го използвате по-добре.

Разделете колоната с бележки на четири категории: запис, рецитиране, размисъл и преглед.

В категорията „записи“ запишете основните факти и ключови идеи с ваши собствени думи, използвайки телеграфни изречения.

В категорията „рецитиране“ отговорете на въпросите от колоната „подсказки“.

Целта на категорията „размисъл“ е да се задълбочи в значението на първите две категории.

Разделът за преглед служи за съхранение на всички ваши бележки на едно място.

Идеални за: Студенти, които търсят прост шаблон за Google Docs, за да улеснят воденето на бележки

👀 Знаете ли, че: Телеграфните изречения са кратки изречения, които изброяват факти, без да добавяте членове или други допълнителни думи. Те спестяват време и усилия при воденето на бележки.

4. Шаблон за бележки по метода Корнел за Microsoft Word от Template.net

Този шаблон за бележки по метода Корнел в Microsoft Word е в нашия списък заради минималистичния си дизайн и простата си структура, което го прави отличен избор за студенти и професионалисти, които за първи път се запознават с метода Корнел.

Този Word шаблон е персонализируем и изчерпателен, като обхваща всички аспекти на системата за водене на бележки Cornell в модерен дизайн.

Той позволява лесно събиране на информация и подобрява управлението на времето за студенти и академични лица. Можете да го изтеглите като документ в Microsoft Word, да го редактирате и да го качите в Sharepoint или в обичайната си система за споделяне на файлове, за да го споделите лесно с колегите си или членовете на екипа.

Идеални за: Студенти и професионалисти, които се нуждаят от Word шаблон за изтегляне, за да създават и споделят бележки

5. Шаблон за бележки по метода Корнел в Google Docs от DocHub

чрез DocHub

Шаблонът Google Docs Cornell Notes от DocHub е подходящ за академични и професионални бележки.

Можете да го отворите онлайн и да редактирате текста според нуждите си. Освен редактиране на текст, този шаблон на Google Docs позволява на потребителите да добавят изображения, да маркират части от текста и да добавят коментари и предложения за членовете на екипа.

След като приключите с промените, изтеглете го, конвертирайте го в PDF и го съхранете в Google Drive за лесен достъп.

Идеални за: Студенти, които се нуждаят от шаблон за бележки, който могат да редактират онлайн.

Какво прави един шаблон за бележки по метода Корнел добър?

Как да изберете най-подходящия за вас шаблон за Cornell бележки? Добрият шаблон за водене на бележки, базиран на метода Cornell, трябва да има следните характеристики:

Структурирано оформление: Лявата колона трябва да заема максимум 30% от шаблона, докато дясната колона или основната част на шаблона трябва да заемат останалите 70%.

Настройваеми: Шаблонът за бележки Cornell трябва да може да се настройва според нуждите на потребителя. Трябва да е готов за редактиране и съвместна работа.

Споделяеми: Тъй като бележките могат да бъдат достъпни за много хора, шаблонът трябва да има функции за сътрудничество в реално време, като споделяне с едно кликване, групово редактиране, история на версиите и добавяне на коментари/предложения.

Удобен за ползване: Шаблонът за водене на бележки трябва да е лесен за ползване и навигация. По този начин потребителите, които имат достъп до него от всякакъв тип устройство, могат да го редактират безпроблемно.

AI интеграция: Интегрираният в шаблона Интегрираният в шаблона AI инструмент за водене на бележки улеснява извличането на протоколи от срещи , без да се налага ръчно да се записва всяка обсъдена дума. Разглеждайте тази функция като свой AI асистент за писане, който ви помага да съставите структурирани и ясни протоколи, за да уловите същността на срещата.

Направете воденето на бележки продуктивно с шаблони за бележки по метода на Корнел

Вземането на бележки не трябва да е скучно. Не е нужно да си водите бележки на ръка или да губите време в прелистване на страници, за да намерите важната информация.

Вместо това, използвайте шаблон от нашия списък с шаблони за бележки по метода Корнел, за да записвате важни и полезни съвети и бележки от сесията. Всеки от тези шаблони ще превърне воденето на бележки от изтощаващ процес в ефективен и рационализиран процес.

А ако търсите универсално приложение за водене на бележки, което оптимизира процеса на водене на бележки и ви позволява да превърнете тези бележки в задачи за изпълнение, не търсете по-далеч от ClickUp.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp.