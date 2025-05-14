ClickUp блог

10 алтернативи и конкуренти на Jupyter Notebook през 2025 г.

Engineering Team
14 май 2025 г.

Ако сте запознати с Jupyter Notebook, знаете, че това е отлично средство за създаване и споделяне на документи, които съдържат жив код, уравнения, визуализации и разказ.

Въпреки това, светът на науката за данните и кодирането се развива постоянно, а средата за съвместна работа и интерактивни бележници е задължителна. Някои потребители търсят алтернативи на Jupyter, защото той не разполага с функции за версиониране на данни и автодопълване на код.

Няма повече споделяне и управление на множество версии на Jupyter Notebooks! Изберете интерактивен инструмент, който улеснява сътрудничеството.

Нека разгледаме 10-те най-добри алтернативи и конкуренти на Jupyter днес. Независимо дали сте опитен учен в областта на данните или току-що започвате своето пътуване в кодирането, тук има нещо за всеки.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Jupyter Notebook?

Когато търсите алтернативи на Jupyter, се уверете, че сте включили в списъка си тези, които:

  • Предлагайте отлично потребителско изживяване: Потърсете алтернативи на Jupyter, които опростяват навигацията и оптимизират потребителското изживяване с интуитивен интерфейс.
  • Осигурете последователно сътрудничество: Обмислете доколко добре избраният от вас инструмент може да поддържа съвместната работа. Потърсете актуализации в реално време, контрол на адаптирането и споделяне на записи.
  • Поддръжка на визуализация на данни: Изберете алтернативи на Jupyter, които ви позволяват да визуализирате ефективно данните си с интерактивни графики и табла.
  • Осигурете отлично въвеждане и поддръжка: Изберете решения, които предлагат изчерпателна документация и достъп до подкрепяща общност за наука за данните или екип за поддръжка на клиенти.
  • Осигурете безпроблемна работа: Уверете се, че избраният от вас инструмент е съвместим с обичайните ви езици за програмиране и файлови формати.

10-те най-добри алтернативи на Jupyter Notebook, които да използвате през 2024 г.

Нека сега разгледаме най-добрите алтернативи на Jupyter за наука за данните през 2024 г.

1. ClickUp

ClickUp е универсален инструмент, който предлага гъвкав и сътруднически подход към управлението на проекти и документи.

Използвайте ClickUp Docs за документиране и споделяне на важна информация с екипа.
Използвайте ClickUp Docs за документиране и споделяне на важна информация с екипа.

С лесния за използване интерфейс и широката гама от опции за форматиране, можете лесно да използвате ClickUp Docs за създаване и редактиране на документи за всеки проект, пътна карта, база от знания или задача.

И има още. ClickUp Docs ви позволява да си сътрудничите с екипа си в реално време. Представете си, че работите заедно по документи, споделяте идеи и правите промени според нуждите, всичко на едно място.

С контрола на версиите проследяването на промените и връщането към предишни версии е лесно. Няма повече объркване и хаос!

Генерирайте фрагмент от код с помощта на ClickUp Brain
Опростете процеса на кодиране с AI генератор на код фрагменти, проектиран да улесни процеса на включване на фрагменти във вашите проекти без усилие.

Освен това можете дори да добавяте HTML файлове, да създавате тестови спецификации и да генерирате фрагменти от код с помощта на ClickUp Brain, всеобхватен AI асистент, който може да ви помогне и при създаването на шаблони и таблици за съхранение на данни.

Ако се притеснявате за анализа на данни, ClickUp ви предлага решение и за това. Шаблонът за резултати от анализ на данни на ClickUp е идеалният избор за организиране и представяне на вашите резултати.

Извличайте информация, визуализирайте тенденции и вземайте информирани решения с шаблона за резултати от анализ на данни на ClickUp.
Извличайте информация, визуализирайте тенденции и вземайте информирани решения с шаблона за резултати от анализ на данни на ClickUp.

С раздели за обобщаване на ключови заключения, визуализиране на данни и предоставяне на препоръки, можете лесно да създавате, редактирате и споделяте този шаблон с екипа си.

Но това не е всичко! ClickUp Notepad предлага по-гъвкав подход към воденето на бележки, мозъчна атака и организиране на идеи в сравнение с Jupyter Notebook. Можете да създавате и организирате бележки в йерархична структура, което улеснява проследяването на различни теми и подтеми. А с богатите опции за форматиране, като удебелен шрифт, курсив и точки, вашите бележки ще бъдат информативни и визуално привлекателни.

ClickUp Notepad
Записвайте бързи бележки, идеи и напомняния с ClickUp Notepad.

ClickUp Notepad се интегрира безпроблемно с другите функции на ClickUp. Свържете бележките си със задачи, документи или други елементи в ClickUp, за да можете лесно да намирате необходимата информация. Освен това, сътрудничеството в реално време ви позволява да обменяте идеи с членовете на екипа си, независимо къде се намират.

Най-добрите функции на ClickUp

  • Подобрете работните си процеси за анализ на данни чрез интегриране с Jupyter Notebook, RStudio или Python.
  • Получавайте незабавни, точни и контекстуални отговори от всяка работа в ClickUp и свързана с него с помощта на ClickUp Brain, вашия AI асистент.
  • Създавайте, анализирайте и споделяйте текст, код, SOP документи, политики за данни и други с ClickUp Docs.
  • Използвайте различни опции за визуализация, като диаграми на Гант, календари и времеви линии, за да визуализирате данни, свързани със задачи, проекти и екипи.
  • Интегрирайте с инструменти на трети страни, като Google Sheets, Microsoft Excel и Tableau, за да анализирате и визуализирате данни ефективно.
  • Автоматизирайте задачите, свързани с данни, като събиране, анализ и визуализация на данни, с функции като персонализирани работни потоци, персонализирани полета и автоматизация, спестявайки време и усилия.
  • Гарантирайте сигурността и поверителността на данните с криптиране, контрол на достъпа и аудит логове, за да защитите чувствителните данни.

Ограничения на ClickUp

  • ClickUp има много функции и може да бъде персонализиран за различни роли, така че на новите потребители може да им отнеме известно време, за да научат всичко.

Цени на ClickUp

Оценки и отзиви за ClickUp

  • G2: 4,7/5 (9380+ отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (над 4000 отзива)

2. CoCalc

CoCalc е една от най-добрите алтернативи на Jupyter за преподаване.
чрез CoCalc

Collaborative Calculation and Data Science (CoCalc) от Sagemath, Inc. е онлайн платформа за съвместно кодиране. Тя е най-подходяща за студенти, изследователи и преподаватели за съвместни проекти и дистанционно обучение.

Той предоставя среда, в която можете да създавате, редактирате и изпълнявате код на различни програмни езици, включително Python, R, Julia и SageMath.

CoCalc поддържа и редактиране на LaTeX документи и се интегрира с Jupyter Notebooks.

Най-добрите функции на CoCalc

  • Работете едновременно по един и същ проект с функции за сътрудничество в реално време.
  • Използвайте инструменти за визуализация на данни, за да създавате диаграми, графики и графики в рамките на вашите проекти.
  • Комуникирайте със сътрудниците си чрез вградените функции за чат и видеоконферентна връзка.

Ограничения на CoCalc

  • Безплатният план има ограничения на ресурсите, като квоти за памет и CPU, което може да ограничи сложни изчисления или големи масиви от данни.

Цени на CoCalc

  • Хоббист: 10,86 $/месец
  • Академична изследователска група: 123,98 $/месец
  • Работна група за бизнес: 104,16 $/месец

Оценки и отзиви за CoCalc

  • G2: Няма налични отзиви
  • Capterra: Няма налични отзиви

3. Nextjournal

Nextjournal
чрез Nextjournal

Nextjournal е уеб-базирана платформа, която интегрира изчислителен код с наративен текст.

Платформата поддържа различни програмни езици, включително Python, R, Julia и Clojure, както и външни източници на данни и библиотеки.

Една от ключовите характеристики на Nextjournal е възможността да създава възпроизводими научни статии, които включват целия код, данни и визуализации, необходими за възпроизвеждане на резултатите. Това гарантира прозрачност и позволява на другите да надграждат върху работата.

Освен това Nextjournal предлага функции за сътрудничество, които позволяват на няколко потребители да работят едновременно върху един и същ бележник. Това улеснява екипите да сътрудничат по проекти и да споделят работата си с други.

Най-добрите функции на Nextjournal

  • Пишете код, изпълнявайте го в реално време и визуализирайте резултатите чрез текст, изображения и интерактивни графики.
  • Споделяйте работата си и сътрудничете с другите
  • Проследявайте промените бързо с автоматично версиониране

Ограничения на Nextjournal

Цени на Nextjournal

  • Безплатно
  • Екип: Започва от 299 $/месец
  • Enterprise: Започва от 499 $/месец

Оценки и рецензии за Nextjournal

  • G2: Няма налични отзиви
  • Capterra: Няма налични отзиви

4. Deepnote

Deepnote
чрез Deepnote

Друга алтернатива на Jupyter Notebook е Deepnote. Това е интерактивна платформа за наука за данни, която има за цел да улесни сътрудничеството и възпроизводимостта за научни работници и анализатори като вас.

Той предоставя редактор на код и интерфейс на бележник, подобен на Jupyter, но с допълнителни функции като сътрудничество в реално време, контрол на версиите и възможност за лесно споделяне на проекти с други.

Deepnote се интегрира с популярни библиотеки и инструменти за наука за данни, като pandas, sci-kit-learn и TensorFlow, и поддържа широк спектър от програмни езици, включително Python, R и SQL.

Платформата е проектирана да бъде лесна за използване, като се фокусира върху това да ви улесни да започнете и да работите с други хора по проекти в областта на науката за данните.

Най-добрите функции на Deepnote

  • Сътрудничество с колеги в реално време и управление на версиите с Git интеграция.
  • Изберете от гама от атрактивни формати на графики и диаграми.
  • Интегрирайте SQL, за да правите заявки към бази данни директно от вашия бележник, като по този начин оптимизирате процеса на анализ на данни.
  • Споделяйте работата си лесно чрез линкове или експортирайте като PDF/HTML файлове и персонализирайте своя опит с персонализирани теми и преки пътища за по-ефективен работен процес.

Ограничения на Deepnote

  • Ограничена поддръжка за езици за програмиране
  • Зависимост от интернет връзка

Цени на Deepnote

  • Безплатно
  • Екип: 39 $/редактор на месец
  • Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и отзиви за Deepnote

  • G2: 4,8/5 (над 70 отзива)
  • Capterra: Няма налични отзиви

5. Google Colab

Google Colab е една от по-известните алтернативи на Jupyter.
чрез Google Colab

Google Colab, известен също като Google Colaboratory, е услуга, базирана в облака, която ви позволява да пишете и изпълнявате Python код в браузърна среда. Тя е сред популярните алтернативи на Jupyter за задачи, свързани с анализ на данни, машинно обучение и дълбоко обучение.

Той предоставя достъп до графични процесори (GPU) и тензорни процесори (TPU) за по-бързи изчисления, което е особено полезно за обучение на модели за дълбоко обучение. Освен това Google Colab се интегрира с Google Drive, което улеснява импортирането на набори от данни и експортирането на резултати. Можете също да си сътрудничите с други хора, като споделяте бележниците си с тях.

Google Colab се предлага с предварително инсталирани библиотеки като NumPy, pandas, matplotlib и TensorFlow, така че можете бързо да започнете с задачи за анализ на данни и машинно обучение. Той поддържа и Markdown, което ви позволява да проектирате документи с вграден код, визуализации и обяснителен текст.

Споделянето на бележниците ви с други потребители е лесно с Google Colab; можете да генерирате линк или да експортирате бележника като .ipynb файл.

Най-добрите функции на Google Colab

  • Получете безплатен достъп до мощни хардуерни ускорители, които ускоряват сложни изчисления.
  • Импортирайте набори от данни и експортирайте резултати, улеснявайки сътрудничеството.
  • Експериментирайте с код и визуализирайте резултатите в интерактивен интерфейс.
  • Преподавайте и изучавайте машинно обучение и наука за данните с достъпна платформа.

Ограничения на Google Colab

  • Безплатната версия има ограничения по отношение на максималното време за изпълнение (12 часа), максималния размер на бележника (100 MB) и максималната памет (25 GB). Ако се нуждаете от повече ресурси, може да се наложи да преминете към платен план или да използвате други платформи.

Цени на Google Colab

  • Безплатно
  • Плащане по изразходване: Започва от 11,79 $ за 100 изчислителни единици
  • Colab Pro: 11,79 $/месец
  • Colab Pro+: 58,99 $/месец
  • Colab Enterprise: Плащате за това, което използвате

Оценки и рецензии за Google Colab

  • G2: Няма налични отзиви
  • Capterra: Няма налични отзиви

6. Kaggle

Kaggle също фигурира в много списъци с алтернативи на Jupyter.
чрез Kaggle

Kaggle е платформа за намиране и публикуване на набори от данни, проучване и създаване на модели в уеб-базирана среда за научни бележници, работа с други научни работници в областта на данните и инженери по машинно обучение, както и участие в състезания за решаване на предизвикателства в областта на науката за данните.

Платформата предоставя инструменти за почистване и проучване на данни, уеб-базиран интерфейс за кодиране и облачна среда за изпълнение.

Kaggle предлага и образователни ресурси, като уроци, курсове и уебинари, които ще ви помогнат да развиете уменията си в областта на науката за данните и машинно обучение.

Най-добрите функции на Kaggle

  • Потопете се в огромната колекция от набори от данни на Kaggle и разгледайте широка гама от теми.
  • Използвайте интерфейса на Kaggle Notebooks, за да създавате и споделяте анализи и модели за машинно обучение, като насърчавате сътрудничеството.
  • Разрешете достъп до данните на приложението чрез API и генерирайте текст въз основа на текстово подсказване.
  • Участвайте във форумите на Kaggle, задавайте въпроси, споделяйте идеи и сътрудничете с други специалисти по данни и машинно обучение.

Ограничения на Kaggle

  • Трудно за начинаещи, тъй като състезанията и наборите от данни са насочени към по-опитни специалисти по данни.
  • Някои потребители може да имат затруднения да се откроят или да получат признание за работата си, особено в по-големи състезания, в които има много участници.

Цени на Kaggle

  • Безплатно

Оценки и рецензии на Kaggle

  • G2: 4,7/5 (над 30 отзива)
  • Capterra: Няма налични отзиви

7. Zeppelin

Zeppelin
чрез Zeppelin

Apache Zeppelin е мощен инструмент, който ви позволява да проучвате, анализирате и визуализирате данни, използвайки различни програмни езици като SQL, Python, Scala и R.

Той се нарежда сред популярните алтернативи на Jupyter за научни работници, анализатори и инженери, които работят с големи масиви от данни и изпълняват сложни аналитични задачи.

С вградени инструменти за визуализация и интеграция с Apache Spark, Zeppelin ви позволява да създавате интерактивни бележници, да споделяте работата си и да сътрудничите с други хора по проекти, базирани на данни.

Независимо дали сте начинаещ или експерт в областта на прогнозната аналитика на данни, Apache Zeppelin може да ви помогне да превърнете суровите данни в ценна информация.

Най-добрите функции на Zeppelin

  • Създавайте впечатляващи визуализации и извършвайте сложни анализи на данни.
  • Активирайте многоезична поддръжка за ефективно отстраняване на грешки в кода.
  • Използвайте мощни възможности за анализ на големи масиви от данни
  • Провеждайте задълбочено проучване на данни с интерактивни бележници
  • Персонализирайте своя аналитичен опит и мащабирайте без усилие за големи масиви от данни и разпределено изчисление.

Ограничения на Zeppelin

  • Ограничена поддръжка на източници на данни в сравнение с други инструменти за анализ на данни
  • За начинаещите интерфейсът и използването на Apache Zeppelin може да се окаже труден за усвояване.

Цени на Zeppelin

  • Безплатно

Оценки и рецензии за Zeppelin

  • G2: Недостатъчно отзиви
  • Capterra: Недостатъчно отзиви

8. Saturn Cloud

Saturn-Cloud е една от водещите алтернативи на Jupyter.
чрез Saturn Cloud

Saturn Cloud е водещ доставчик на платформи за наука за данни и машинно обучение, базирани в облака.

С фокус върху достъпността и сътрудничеството, Saturn Cloud позволява на научните работници и анализаторите да работят безпроблемно с различни рамки и инструменти за машинно обучение. Платформата им предлага управлявани среди за популярни рамки като TensorFlow и PyTorch, улеснявайки бързото разработване и внедряване на модели.

Освен това, поддръжката на Saturn Cloud за разпределено изчисление ви позволява да мащабирате ефективно работните си натоварвания.

С функции като контрол на версиите, управление на данни и възможности за внедряване, Saturn Cloud дава възможност на екипите за данни да оптимизират работните си процеси за машинно обучение и да внедрят моделите си в производството по-бързо.

Най-добрите функции на Saturn Cloud

  • Лесно конфигурирайте и мащабирайте вашите рамки за машинно обучение
  • Сътрудничество с Jupyter Notebooks, за да работите интерактивно и да споделяте идеи с екипа си.
  • Разпределете изчислителните ресурси и мащабирайте работните си натоварвания на няколко машини за по-бърза обработка.
  • Проследявайте промените и сътрудничеството ефективно с функциите за контрол на версиите.
  • Достъп, манипулиране и визуализиране на данни в платформата
  • Оптимизирайте процеса на картографиране за вашите модели за машинно обучение

Ограничения на Saturn Cloud

  • Възможно е да има ограничения по отношение на количеството изчислителни ресурси, памет или честотна лента, които могат да се използват.
  • Някои функции или интеграции може да са достъпни само с определени абонаментни планове.

Цени на Saturn Cloud

  • Хостинг: Безплатно
  • Хоствани организации: Персонализирани цени
  • Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и отзиви за Saturn Cloud

  • G2: 5/5 (над 250 отзива)
  • Capterra: Недостатъчно отзиви

9. Microsoft Azure Notebooks

Microsoft Azure Notebooks
чрез Microsoft Azure Notebooks

Microsoft Azure Notebooks предоставя облачна среда, която ви позволява да създавате и изпълнявате бележници, без да инсталирате софтуер на локалния си компютър.

Тази платформа с отворен код улеснява сътрудничеството между екипите по проекти, тъй като всички те имат достъп до едни и същи бележници от всяко устройство с интернет връзка.

Освен че предоставя среда за съвместна работа, Azure Notebooks улеснява управлението и споделянето на бележници. Например, можете да създавате проекти, за да организирате бележниците си, и да използвате контрол на версиите, за да проследявате промените във времето. Можете също да споделяте бележниците си с други хора, като генерирате връзка, която отваря бележника в уеб браузъра им.

Azure Notebooks е интегриран с други услуги на Azure, като Azure Machine Learning, така че можете лесно да разгърнете моделите за машинно обучение, създадени в бележниците ви, в облака. Това улеснява разработването и разгръщането на решения за машинно обучение.

Най-добрите функции на Microsoft Azure Notebooks

  • Създавайте и споделяйте бележници, за да си сътрудничите с колеги и заинтересовани страни по проекти.
  • Интегрирайте се с услугите на Azure, внедрете модели за машинно обучение и мащабирайте работните си натоварвания според нуждите.
  • Създавайте интерактивни визуализации на данни, анализирайте данните си и се учете от заключенията си, използвайки различни програмни езици.
  • Използвайте клетки за отстъпки, за да форматирате бележниците си за професионални презентации и да гарантирате сигурността на данните и съответствието с нормативните изисквания, като използвате надеждните функции на Azure.
  • Изпълнявайте бележници локално или в облака, проследявайте промените, повтаряйте работата си и проучвайте данните си.

Ограничения на Microsoft Azure Notebook

  • Безплатният план има ограничения на ресурсите, включително ограничени CPU и паметни ресурси.
  • Ограничени възможности за персонализиране на бележници, особено персонализирани теми и разширения

Цени на Microsoft Azure Notebooks

  • Безплатно

Оценки и отзиви за Microsoft Azure Notebooks

  • G2: Няма налични отзиви
  • Capterra: Няма налични отзиви

10. IBM Watson Studio

IBM Watson Studio, една от по-скъпите алтернативи на Jupyter
чрез IBM Watson Studio

Последният инструмент в списъка ни с алтернативи на Jupyter е IBM Watson Studio. Това е всеобхватна платформа за наука за данните и машинно обучение, предназначена да помага на бизнеса да създава, обучава и внедрява AI модели.

Той предоставя инструменти за подготовка на данни, разработване на модели, както и функции за внедряване и сътрудничество, които улесняват работата в екип между специалистите по данни и бизнес анализаторите.

Watson Studio поддържа популярни езици за програмиране като Python и R, интегрирайки се с различни източници на данни и облачни среди.

Платформата включва и разширени възможности като AutoAI, която автоматизира документирането на процесите, и Watson Machine Learning, която позволява лесно внедряване и управление на модели.

Най-добрите функции на IBM Watson Studio

  • Използвайте AutoAI, за да ускорите процеса на създаване и оптимизиране на модели за машинно обучение.
  • Свържете и интегрирайте данни от различни източници, за да осигурите изчерпателен и ефективен анализ на данните.
  • Опростете внедряването на модели за машинно обучение в производствени среди за реално използване.

Ограничения на IBM Watson Studio

  • Премиум функциите и услугите могат да доведат до високи оперативни разходи.

Цени на IBM Watson Studio

  • В IBM Cloud Pak for Data: Персонализирани цени
  • В IBM Cloud Pak® for Data as a Service: Персонализирани цени

Оценки и отзиви за IBM Watson Studio

  • G2: 4. 2/5 (над 160 отзива)
  • Capterra: Недостатъчно отзиви

Усъвършенствайте проектите си в областта на науката за данните с ClickUp

Има редица алтернативи на Jupyter, които можете да разгледате, ако искате само да създавате и споделяте документи. Но с ClickUp можете да направите много повече. Платформата не се ограничава само до документи и анализ на данни. Тя е многофункционален инструмент, който предлага функции за управление на проекти, документиране, сътрудничество и автоматизация, което я прави чудесно решение „всичко в едно“.

Така че, ако искате да опитате нещо ново, за да управлявате ефективно вашите проекти в областта на науката за данни, опитайте ClickUp и вижте каква разлика може да направи в работния ви процес.

