10 алтернативи и конкуренти на Jupyter Notebook през 2025 г.

Ако сте запознати с Jupyter Notebook, знаете, че това е отлично средство за създаване и споделяне на документи, които съдържат жив код, уравнения, визуализации и разказ.
Въпреки това, светът на науката за данните и кодирането се развива постоянно, а средата за съвместна работа и интерактивни бележници е задължителна. Някои потребители търсят алтернативи на Jupyter, защото той не разполага с функции за версиониране на данни и автодопълване на код.
Няма повече споделяне и управление на множество версии на Jupyter Notebooks! Изберете интерактивен инструмент, който улеснява сътрудничеството.
Нека разгледаме 10-те най-добри алтернативи и конкуренти на Jupyter днес. Независимо дали сте опитен учен в областта на данните или току-що започвате своето пътуване в кодирането, тук има нещо за всеки.
Какво трябва да търсите в алтернативите на Jupyter Notebook?
Когато търсите алтернативи на Jupyter, се уверете, че сте включили в списъка си тези, които:
- Предлагайте отлично потребителско изживяване: Потърсете алтернативи на Jupyter, които опростяват навигацията и оптимизират потребителското изживяване с интуитивен интерфейс.
- Осигурете последователно сътрудничество: Обмислете доколко добре избраният от вас инструмент може да поддържа съвместната работа. Потърсете актуализации в реално време, контрол на адаптирането и споделяне на записи.
- Поддръжка на визуализация на данни: Изберете алтернативи на Jupyter, които ви позволяват да визуализирате ефективно данните си с интерактивни графики и табла.
- Осигурете отлично въвеждане и поддръжка: Изберете решения, които предлагат изчерпателна документация и достъп до подкрепяща общност за наука за данните или екип за поддръжка на клиенти.
- Осигурете безпроблемна работа: Уверете се, че избраният от вас инструмент е съвместим с обичайните ви езици за програмиране и файлови формати.
10-те най-добри алтернативи на Jupyter Notebook, които да използвате през 2024 г.
Нека сега разгледаме най-добрите алтернативи на Jupyter за наука за данните през 2024 г.
1. ClickUp
ClickUp е универсален инструмент, който предлага гъвкав и сътруднически подход към управлението на проекти и документи.
С лесния за използване интерфейс и широката гама от опции за форматиране, можете лесно да използвате ClickUp Docs за създаване и редактиране на документи за всеки проект, пътна карта, база от знания или задача.
И има още. ClickUp Docs ви позволява да си сътрудничите с екипа си в реално време. Представете си, че работите заедно по документи, споделяте идеи и правите промени според нуждите, всичко на едно място.
С контрола на версиите проследяването на промените и връщането към предишни версии е лесно. Няма повече объркване и хаос!
Освен това можете дори да добавяте HTML файлове, да създавате тестови спецификации и да генерирате фрагменти от код с помощта на ClickUp Brain, всеобхватен AI асистент, който може да ви помогне и при създаването на шаблони и таблици за съхранение на данни.
Ако се притеснявате за анализа на данни, ClickUp ви предлага решение и за това. Шаблонът за резултати от анализ на данни на ClickUp е идеалният избор за организиране и представяне на вашите резултати.
С раздели за обобщаване на ключови заключения, визуализиране на данни и предоставяне на препоръки, можете лесно да създавате, редактирате и споделяте този шаблон с екипа си.
Но това не е всичко! ClickUp Notepad предлага по-гъвкав подход към воденето на бележки, мозъчна атака и организиране на идеи в сравнение с Jupyter Notebook. Можете да създавате и организирате бележки в йерархична структура, което улеснява проследяването на различни теми и подтеми. А с богатите опции за форматиране, като удебелен шрифт, курсив и точки, вашите бележки ще бъдат информативни и визуално привлекателни.
ClickUp Notepad се интегрира безпроблемно с другите функции на ClickUp. Свържете бележките си със задачи, документи или други елементи в ClickUp, за да можете лесно да намирате необходимата информация. Освен това, сътрудничеството в реално време ви позволява да обменяте идеи с членовете на екипа си, независимо къде се намират.
Най-добрите функции на ClickUp
- Подобрете работните си процеси за анализ на данни чрез интегриране с Jupyter Notebook, RStudio или Python.
- Получавайте незабавни, точни и контекстуални отговори от всяка работа в ClickUp и свързана с него с помощта на ClickUp Brain, вашия AI асистент.
- Създавайте, анализирайте и споделяйте текст, код, SOP документи, политики за данни и други с ClickUp Docs.
- Използвайте различни опции за визуализация, като диаграми на Гант, календари и времеви линии, за да визуализирате данни, свързани със задачи, проекти и екипи.
- Интегрирайте с инструменти на трети страни, като Google Sheets, Microsoft Excel и Tableau, за да анализирате и визуализирате данни ефективно.
- Автоматизирайте задачите, свързани с данни, като събиране, анализ и визуализация на данни, с функции като персонализирани работни потоци, персонализирани полета и автоматизация, спестявайки време и усилия.
- Гарантирайте сигурността и поверителността на данните с криптиране, контрол на достъпа и аудит логове, за да защитите чувствителните данни.
Ограничения на ClickUp
- ClickUp има много функции и може да бъде персонализиран за различни роли, така че на новите потребители може да им отнеме известно време, за да научат всичко.
Цени на ClickUp
Оценки и отзиви за ClickUp
- G2: 4,7/5 (9380+ отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 4000 отзива)
2. CoCalc
Collaborative Calculation and Data Science (CoCalc) от Sagemath, Inc. е онлайн платформа за съвместно кодиране. Тя е най-подходяща за студенти, изследователи и преподаватели за съвместни проекти и дистанционно обучение.
Той предоставя среда, в която можете да създавате, редактирате и изпълнявате код на различни програмни езици, включително Python, R, Julia и SageMath.
CoCalc поддържа и редактиране на LaTeX документи и се интегрира с Jupyter Notebooks.
Най-добрите функции на CoCalc
- Работете едновременно по един и същ проект с функции за сътрудничество в реално време.
- Използвайте инструменти за визуализация на данни, за да създавате диаграми, графики и графики в рамките на вашите проекти.
- Комуникирайте със сътрудниците си чрез вградените функции за чат и видеоконферентна връзка.
Ограничения на CoCalc
- Безплатният план има ограничения на ресурсите, като квоти за памет и CPU, което може да ограничи сложни изчисления или големи масиви от данни.
Цени на CoCalc
- Хоббист: 10,86 $/месец
- Академична изследователска група: 123,98 $/месец
- Работна група за бизнес: 104,16 $/месец
Оценки и отзиви за CoCalc
- G2: Няма налични отзиви
- Capterra: Няма налични отзиви
3. Nextjournal
Nextjournal е уеб-базирана платформа, която интегрира изчислителен код с наративен текст.
Платформата поддържа различни програмни езици, включително Python, R, Julia и Clojure, както и външни източници на данни и библиотеки.
Една от ключовите характеристики на Nextjournal е възможността да създава възпроизводими научни статии, които включват целия код, данни и визуализации, необходими за възпроизвеждане на резултатите. Това гарантира прозрачност и позволява на другите да надграждат върху работата.
Освен това Nextjournal предлага функции за сътрудничество, които позволяват на няколко потребители да работят едновременно върху един и същ бележник. Това улеснява екипите да сътрудничат по проекти и да споделят работата си с други.
Най-добрите функции на Nextjournal
- Пишете код, изпълнявайте го в реално време и визуализирайте резултатите чрез текст, изображения и интерактивни графики.
- Споделяйте работата си и сътрудничете с другите
- Проследявайте промените бързо с автоматично версиониране
Ограничения на Nextjournal
- Някои потребители може да сметнат, че той не отговаря на изискванията на документите за продуктови изисквания.
Цени на Nextjournal
- Безплатно
- Екип: Започва от 299 $/месец
- Enterprise: Започва от 499 $/месец
Оценки и рецензии за Nextjournal
- G2: Няма налични отзиви
- Capterra: Няма налични отзиви
4. Deepnote
Друга алтернатива на Jupyter Notebook е Deepnote. Това е интерактивна платформа за наука за данни, която има за цел да улесни сътрудничеството и възпроизводимостта за научни работници и анализатори като вас.
Той предоставя редактор на код и интерфейс на бележник, подобен на Jupyter, но с допълнителни функции като сътрудничество в реално време, контрол на версиите и възможност за лесно споделяне на проекти с други.
Deepnote се интегрира с популярни библиотеки и инструменти за наука за данни, като pandas, sci-kit-learn и TensorFlow, и поддържа широк спектър от програмни езици, включително Python, R и SQL.
Платформата е проектирана да бъде лесна за използване, като се фокусира върху това да ви улесни да започнете и да работите с други хора по проекти в областта на науката за данните.
Най-добрите функции на Deepnote
- Сътрудничество с колеги в реално време и управление на версиите с Git интеграция.
- Изберете от гама от атрактивни формати на графики и диаграми.
- Интегрирайте SQL, за да правите заявки към бази данни директно от вашия бележник, като по този начин оптимизирате процеса на анализ на данни.
- Споделяйте работата си лесно чрез линкове или експортирайте като PDF/HTML файлове и персонализирайте своя опит с персонализирани теми и преки пътища за по-ефективен работен процес.
Ограничения на Deepnote
- Ограничена поддръжка за езици за програмиране
- Зависимост от интернет връзка
Цени на Deepnote
- Безплатно
- Екип: 39 $/редактор на месец
- Enterprise: Персонализирани цени
Оценки и отзиви за Deepnote
- G2: 4,8/5 (над 70 отзива)
- Capterra: Няма налични отзиви
5. Google Colab
Google Colab, известен също като Google Colaboratory, е услуга, базирана в облака, която ви позволява да пишете и изпълнявате Python код в браузърна среда. Тя е сред популярните алтернативи на Jupyter за задачи, свързани с анализ на данни, машинно обучение и дълбоко обучение.
Той предоставя достъп до графични процесори (GPU) и тензорни процесори (TPU) за по-бързи изчисления, което е особено полезно за обучение на модели за дълбоко обучение. Освен това Google Colab се интегрира с Google Drive, което улеснява импортирането на набори от данни и експортирането на резултати. Можете също да си сътрудничите с други хора, като споделяте бележниците си с тях.
Google Colab се предлага с предварително инсталирани библиотеки като NumPy, pandas, matplotlib и TensorFlow, така че можете бързо да започнете с задачи за анализ на данни и машинно обучение. Той поддържа и Markdown, което ви позволява да проектирате документи с вграден код, визуализации и обяснителен текст.
Споделянето на бележниците ви с други потребители е лесно с Google Colab; можете да генерирате линк или да експортирате бележника като .ipynb файл.
Най-добрите функции на Google Colab
- Получете безплатен достъп до мощни хардуерни ускорители, които ускоряват сложни изчисления.
- Импортирайте набори от данни и експортирайте резултати, улеснявайки сътрудничеството.
- Експериментирайте с код и визуализирайте резултатите в интерактивен интерфейс.
- Преподавайте и изучавайте машинно обучение и наука за данните с достъпна платформа.
Ограничения на Google Colab
- Безплатната версия има ограничения по отношение на максималното време за изпълнение (12 часа), максималния размер на бележника (100 MB) и максималната памет (25 GB). Ако се нуждаете от повече ресурси, може да се наложи да преминете към платен план или да използвате други платформи.
Цени на Google Colab
- Безплатно
- Плащане по изразходване: Започва от 11,79 $ за 100 изчислителни единици
- Colab Pro: 11,79 $/месец
- Colab Pro+: 58,99 $/месец
- Colab Enterprise: Плащате за това, което използвате
Оценки и рецензии за Google Colab
- G2: Няма налични отзиви
- Capterra: Няма налични отзиви
6. Kaggle
Kaggle е платформа за намиране и публикуване на набори от данни, проучване и създаване на модели в уеб-базирана среда за научни бележници, работа с други научни работници в областта на данните и инженери по машинно обучение, както и участие в състезания за решаване на предизвикателства в областта на науката за данните.
Платформата предоставя инструменти за почистване и проучване на данни, уеб-базиран интерфейс за кодиране и облачна среда за изпълнение.
Kaggle предлага и образователни ресурси, като уроци, курсове и уебинари, които ще ви помогнат да развиете уменията си в областта на науката за данните и машинно обучение.
Най-добрите функции на Kaggle
- Потопете се в огромната колекция от набори от данни на Kaggle и разгледайте широка гама от теми.
- Използвайте интерфейса на Kaggle Notebooks, за да създавате и споделяте анализи и модели за машинно обучение, като насърчавате сътрудничеството.
- Разрешете достъп до данните на приложението чрез API и генерирайте текст въз основа на текстово подсказване.
- Участвайте във форумите на Kaggle, задавайте въпроси, споделяйте идеи и сътрудничете с други специалисти по данни и машинно обучение.
Ограничения на Kaggle
- Трудно за начинаещи, тъй като състезанията и наборите от данни са насочени към по-опитни специалисти по данни.
- Някои потребители може да имат затруднения да се откроят или да получат признание за работата си, особено в по-големи състезания, в които има много участници.
Цени на Kaggle
- Безплатно
Оценки и рецензии на Kaggle
- G2: 4,7/5 (над 30 отзива)
- Capterra: Няма налични отзиви
7. Zeppelin
Apache Zeppelin е мощен инструмент, който ви позволява да проучвате, анализирате и визуализирате данни, използвайки различни програмни езици като SQL, Python, Scala и R.
Той се нарежда сред популярните алтернативи на Jupyter за научни работници, анализатори и инженери, които работят с големи масиви от данни и изпълняват сложни аналитични задачи.
С вградени инструменти за визуализация и интеграция с Apache Spark, Zeppelin ви позволява да създавате интерактивни бележници, да споделяте работата си и да сътрудничите с други хора по проекти, базирани на данни.
Независимо дали сте начинаещ или експерт в областта на прогнозната аналитика на данни, Apache Zeppelin може да ви помогне да превърнете суровите данни в ценна информация.
Най-добрите функции на Zeppelin
- Създавайте впечатляващи визуализации и извършвайте сложни анализи на данни.
- Активирайте многоезична поддръжка за ефективно отстраняване на грешки в кода.
- Използвайте мощни възможности за анализ на големи масиви от данни
- Провеждайте задълбочено проучване на данни с интерактивни бележници
- Персонализирайте своя аналитичен опит и мащабирайте без усилие за големи масиви от данни и разпределено изчисление.
Ограничения на Zeppelin
- Ограничена поддръжка на източници на данни в сравнение с други инструменти за анализ на данни
- За начинаещите интерфейсът и използването на Apache Zeppelin може да се окаже труден за усвояване.
Цени на Zeppelin
- Безплатно
Оценки и рецензии за Zeppelin
- G2: Недостатъчно отзиви
- Capterra: Недостатъчно отзиви
8. Saturn Cloud
Saturn Cloud е водещ доставчик на платформи за наука за данни и машинно обучение, базирани в облака.
С фокус върху достъпността и сътрудничеството, Saturn Cloud позволява на научните работници и анализаторите да работят безпроблемно с различни рамки и инструменти за машинно обучение. Платформата им предлага управлявани среди за популярни рамки като TensorFlow и PyTorch, улеснявайки бързото разработване и внедряване на модели.
Освен това, поддръжката на Saturn Cloud за разпределено изчисление ви позволява да мащабирате ефективно работните си натоварвания.
С функции като контрол на версиите, управление на данни и възможности за внедряване, Saturn Cloud дава възможност на екипите за данни да оптимизират работните си процеси за машинно обучение и да внедрят моделите си в производството по-бързо.
Най-добрите функции на Saturn Cloud
- Лесно конфигурирайте и мащабирайте вашите рамки за машинно обучение
- Сътрудничество с Jupyter Notebooks, за да работите интерактивно и да споделяте идеи с екипа си.
- Разпределете изчислителните ресурси и мащабирайте работните си натоварвания на няколко машини за по-бърза обработка.
- Проследявайте промените и сътрудничеството ефективно с функциите за контрол на версиите.
- Достъп, манипулиране и визуализиране на данни в платформата
- Оптимизирайте процеса на картографиране за вашите модели за машинно обучение
Ограничения на Saturn Cloud
- Възможно е да има ограничения по отношение на количеството изчислителни ресурси, памет или честотна лента, които могат да се използват.
- Някои функции или интеграции може да са достъпни само с определени абонаментни планове.
Цени на Saturn Cloud
- Хостинг: Безплатно
- Хоствани организации: Персонализирани цени
- Enterprise: Персонализирани цени
Оценки и отзиви за Saturn Cloud
- G2: 5/5 (над 250 отзива)
- Capterra: Недостатъчно отзиви
9. Microsoft Azure Notebooks
Microsoft Azure Notebooks предоставя облачна среда, която ви позволява да създавате и изпълнявате бележници, без да инсталирате софтуер на локалния си компютър.
Тази платформа с отворен код улеснява сътрудничеството между екипите по проекти, тъй като всички те имат достъп до едни и същи бележници от всяко устройство с интернет връзка.
Освен че предоставя среда за съвместна работа, Azure Notebooks улеснява управлението и споделянето на бележници. Например, можете да създавате проекти, за да организирате бележниците си, и да използвате контрол на версиите, за да проследявате промените във времето. Можете също да споделяте бележниците си с други хора, като генерирате връзка, която отваря бележника в уеб браузъра им.
Azure Notebooks е интегриран с други услуги на Azure, като Azure Machine Learning, така че можете лесно да разгърнете моделите за машинно обучение, създадени в бележниците ви, в облака. Това улеснява разработването и разгръщането на решения за машинно обучение.
Най-добрите функции на Microsoft Azure Notebooks
- Създавайте и споделяйте бележници, за да си сътрудничите с колеги и заинтересовани страни по проекти.
- Интегрирайте се с услугите на Azure, внедрете модели за машинно обучение и мащабирайте работните си натоварвания според нуждите.
- Създавайте интерактивни визуализации на данни, анализирайте данните си и се учете от заключенията си, използвайки различни програмни езици.
- Използвайте клетки за отстъпки, за да форматирате бележниците си за професионални презентации и да гарантирате сигурността на данните и съответствието с нормативните изисквания, като използвате надеждните функции на Azure.
- Изпълнявайте бележници локално или в облака, проследявайте промените, повтаряйте работата си и проучвайте данните си.
Ограничения на Microsoft Azure Notebook
- Безплатният план има ограничения на ресурсите, включително ограничени CPU и паметни ресурси.
- Ограничени възможности за персонализиране на бележници, особено персонализирани теми и разширения
Цени на Microsoft Azure Notebooks
- Безплатно
Оценки и отзиви за Microsoft Azure Notebooks
- G2: Няма налични отзиви
- Capterra: Няма налични отзиви
10. IBM Watson Studio
Последният инструмент в списъка ни с алтернативи на Jupyter е IBM Watson Studio. Това е всеобхватна платформа за наука за данните и машинно обучение, предназначена да помага на бизнеса да създава, обучава и внедрява AI модели.
Той предоставя инструменти за подготовка на данни, разработване на модели, както и функции за внедряване и сътрудничество, които улесняват работата в екип между специалистите по данни и бизнес анализаторите.
Watson Studio поддържа популярни езици за програмиране като Python и R, интегрирайки се с различни източници на данни и облачни среди.
Платформата включва и разширени възможности като AutoAI, която автоматизира документирането на процесите, и Watson Machine Learning, която позволява лесно внедряване и управление на модели.
Най-добрите функции на IBM Watson Studio
- Използвайте AutoAI, за да ускорите процеса на създаване и оптимизиране на модели за машинно обучение.
- Свържете и интегрирайте данни от различни източници, за да осигурите изчерпателен и ефективен анализ на данните.
- Опростете внедряването на модели за машинно обучение в производствени среди за реално използване.
Ограничения на IBM Watson Studio
- Премиум функциите и услугите могат да доведат до високи оперативни разходи.
Цени на IBM Watson Studio
- В IBM Cloud Pak for Data: Персонализирани цени
- В IBM Cloud Pak® for Data as a Service: Персонализирани цени
Оценки и отзиви за IBM Watson Studio
- G2: 4. 2/5 (над 160 отзива)
- Capterra: Недостатъчно отзиви
Усъвършенствайте проектите си в областта на науката за данните с ClickUp
Има редица алтернативи на Jupyter, които можете да разгледате, ако искате само да създавате и споделяте документи. Но с ClickUp можете да направите много повече. Платформата не се ограничава само до документи и анализ на данни. Тя е многофункционален инструмент, който предлага функции за управление на проекти, документиране, сътрудничество и автоматизация, което я прави чудесно решение „всичко в едно“.
