10 алтернативи и конкуренти на Jupyter Notebook през 2025 г.

Ако сте запознати с Jupyter Notebook, знаете, че това е отлично средство за създаване и споделяне на документи, които съдържат жив код, уравнения, визуализации и разказ.

Въпреки това, светът на науката за данните и кодирането се развива постоянно, а средата за съвместна работа и интерактивни бележници е задължителна. Някои потребители търсят алтернативи на Jupyter, защото той не разполага с функции за версиониране на данни и автодопълване на код.

Няма повече споделяне и управление на множество версии на Jupyter Notebooks! Изберете интерактивен инструмент, който улеснява сътрудничеството.

Нека разгледаме 10-те най-добри алтернативи и конкуренти на Jupyter днес. Независимо дали сте опитен учен в областта на данните или току-що започвате своето пътуване в кодирането, тук има нещо за всеки.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Jupyter Notebook?

Когато търсите алтернативи на Jupyter, се уверете, че сте включили в списъка си тези, които:

Предлагайте отлично потребителско изживяване: Потърсете алтернативи на Jupyter, които опростяват навигацията и оптимизират потребителското изживяване с интуитивен интерфейс.

Осигурете последователно сътрудничество: Обмислете доколко добре избраният от вас инструмент може да поддържа съвместната работа. Потърсете актуализации в реално време, контрол на адаптирането и споделяне на записи.

Поддръжка на визуализация на данни: Изберете алтернативи на Jupyter, които ви позволяват да визуализирате ефективно данните си с интерактивни графики и табла.

Осигурете отлично въвеждане и поддръжка : Изберете решения, които предлагат изчерпателна документация и достъп до подкрепяща общност за наука за данните или екип за поддръжка на клиенти.

Осигурете безпроблемна работа: Уверете се, че избраният от вас инструмент е съвместим с обичайните ви езици за програмиране и файлови формати.

10-те най-добри алтернативи на Jupyter Notebook, които да използвате през 2024 г.

Нека сега разгледаме най-добрите алтернативи на Jupyter за наука за данните през 2024 г.

1. ClickUp

ClickUp е универсален инструмент, който предлага гъвкав и сътруднически подход към управлението на проекти и документи.

Започнете с ClickUp Docs Използвайте ClickUp Docs за документиране и споделяне на важна информация с екипа.

С лесния за използване интерфейс и широката гама от опции за форматиране, можете лесно да използвате ClickUp Docs за създаване и редактиране на документи за всеки проект, пътна карта, база от знания или задача.

И има още. ClickUp Docs ви позволява да си сътрудничите с екипа си в реално време. Представете си, че работите заедно по документи, споделяте идеи и правите промени според нуждите, всичко на едно място.

С контрола на версиите проследяването на промените и връщането към предишни версии е лесно. Няма повече объркване и хаос!

Опростете процеса на кодиране с AI генератор на код фрагменти, проектиран да улесни процеса на включване на фрагменти във вашите проекти без усилие.

Освен това можете дори да добавяте HTML файлове, да създавате тестови спецификации и да генерирате фрагменти от код с помощта на ClickUp Brain, всеобхватен AI асистент, който може да ви помогне и при създаването на шаблони и таблици за съхранение на данни.

Ако се притеснявате за анализа на данни, ClickUp ви предлага решение и за това. Шаблонът за резултати от анализ на данни на ClickUp е идеалният избор за организиране и представяне на вашите резултати.

Изтеглете шаблона Извличайте информация, визуализирайте тенденции и вземайте информирани решения с шаблона за резултати от анализ на данни на ClickUp.

С раздели за обобщаване на ключови заключения, визуализиране на данни и предоставяне на препоръки, можете лесно да създавате, редактирате и споделяте този шаблон с екипа си.

Но това не е всичко! ClickUp Notepad предлага по-гъвкав подход към воденето на бележки, мозъчна атака и организиране на идеи в сравнение с Jupyter Notebook. Можете да създавате и организирате бележки в йерархична структура, което улеснява проследяването на различни теми и подтеми. А с богатите опции за форматиране, като удебелен шрифт, курсив и точки, вашите бележки ще бъдат информативни и визуално привлекателни.

Записвайте бързи бележки, идеи и напомняния с ClickUp Notepad.

ClickUp Notepad се интегрира безпроблемно с другите функции на ClickUp. Свържете бележките си със задачи, документи или други елементи в ClickUp, за да можете лесно да намирате необходимата информация. Освен това, сътрудничеството в реално време ви позволява да обменяте идеи с членовете на екипа си, независимо къде се намират.

Най-добрите функции на ClickUp

Подобрете работните си процеси за анализ на данни чрез интегриране с Jupyter Notebook, RStudio или Python.

Получавайте незабавни, точни и контекстуални отговори от всяка работа в ClickUp и свързана с него с помощта на ClickUp Brain, вашия AI асистент.

Създавайте, анализирайте и споделяйте текст, код, SOP документи, политики за данни и други с ClickUp Docs.

Използвайте различни опции за визуализация, като диаграми на Гант, календари и времеви линии, за да визуализирате данни, свързани със задачи, проекти и екипи.

Интегрирайте с инструменти на трети страни, като Google Sheets, Microsoft Excel и Tableau, за да анализирате и визуализирате данни ефективно.

Автоматизирайте задачите, свързани с данни, като събиране, анализ и визуализация на данни, с функции като персонализирани работни потоци, персонализирани полета и автоматизация, спестявайки време и усилия.

Гарантирайте сигурността и поверителността на данните с криптиране, контрол на достъпа и аудит логове, за да защитите чувствителните данни.

Ограничения на ClickUp

ClickUp има много функции и може да бъде персонализиран за различни роли, така че на новите потребители може да им отнеме известно време, за да научат всичко.

Цени на ClickUp

Оценки и отзиви за ClickUp

G2: 4,7/5 (9380+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 отзива)

2. CoCalc

Collaborative Calculation and Data Science (CoCalc) от Sagemath, Inc. е онлайн платформа за съвместно кодиране. Тя е най-подходяща за студенти, изследователи и преподаватели за съвместни проекти и дистанционно обучение.

Той предоставя среда, в която можете да създавате, редактирате и изпълнявате код на различни програмни езици, включително Python, R, Julia и SageMath.

CoCalc поддържа и редактиране на LaTeX документи и се интегрира с Jupyter Notebooks.

Най-добрите функции на CoCalc

Работете едновременно по един и същ проект с функции за сътрудничество в реално време.

Използвайте инструменти за визуализация на данни, за да създавате диаграми, графики и графики в рамките на вашите проекти.

Комуникирайте със сътрудниците си чрез вградените функции за чат и видеоконферентна връзка.

Ограничения на CoCalc

Безплатният план има ограничения на ресурсите, като квоти за памет и CPU, което може да ограничи сложни изчисления или големи масиви от данни.

Цени на CoCalc

Хоббист: 10,86 $/месец

Академична изследователска група: 123,98 $/месец

Работна група за бизнес: 104,16 $/месец

Оценки и отзиви за CoCalc

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични отзиви

3. Nextjournal

Nextjournal е уеб-базирана платформа, която интегрира изчислителен код с наративен текст.

Платформата поддържа различни програмни езици, включително Python, R, Julia и Clojure, както и външни източници на данни и библиотеки.

Една от ключовите характеристики на Nextjournal е възможността да създава възпроизводими научни статии, които включват целия код, данни и визуализации, необходими за възпроизвеждане на резултатите. Това гарантира прозрачност и позволява на другите да надграждат върху работата.

Освен това Nextjournal предлага функции за сътрудничество, които позволяват на няколко потребители да работят едновременно върху един и същ бележник. Това улеснява екипите да сътрудничат по проекти и да споделят работата си с други.

Най-добрите функции на Nextjournal

Пишете код, изпълнявайте го в реално време и визуализирайте резултатите чрез текст, изображения и интерактивни графики.

Споделяйте работата си и сътрудничете с другите

Проследявайте промените бързо с автоматично версиониране

Ограничения на Nextjournal

Някои потребители може да сметнат, че той не отговаря на изискванията на документите за продуктови изисквания.

Цени на Nextjournal

Безплатно

Екип: Започва от 299 $/месец

Enterprise: Започва от 499 $/месец

Оценки и рецензии за Nextjournal

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични отзиви

4. Deepnote

Друга алтернатива на Jupyter Notebook е Deepnote. Това е интерактивна платформа за наука за данни, която има за цел да улесни сътрудничеството и възпроизводимостта за научни работници и анализатори като вас.

Той предоставя редактор на код и интерфейс на бележник, подобен на Jupyter, но с допълнителни функции като сътрудничество в реално време, контрол на версиите и възможност за лесно споделяне на проекти с други.

Deepnote се интегрира с популярни библиотеки и инструменти за наука за данни, като pandas, sci-kit-learn и TensorFlow, и поддържа широк спектър от програмни езици, включително Python, R и SQL.

Платформата е проектирана да бъде лесна за използване, като се фокусира върху това да ви улесни да започнете и да работите с други хора по проекти в областта на науката за данните.

Най-добрите функции на Deepnote

Сътрудничество с колеги в реално време и управление на версиите с Git интеграция.

Изберете от гама от атрактивни формати на графики и диаграми.

Интегрирайте SQL, за да правите заявки към бази данни директно от вашия бележник, като по този начин оптимизирате процеса на анализ на данни.

Споделяйте работата си лесно чрез линкове или експортирайте като PDF/HTML файлове и персонализирайте своя опит с персонализирани теми и преки пътища за по-ефективен работен процес.

Ограничения на Deepnote

Ограничена поддръжка за езици за програмиране

Зависимост от интернет връзка

Цени на Deepnote

Безплатно

Екип: 39 $/редактор на месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и отзиви за Deepnote

G2: 4,8/5 (над 70 отзива)

Capterra: Няма налични отзиви

5. Google Colab

Google Colab, известен също като Google Colaboratory, е услуга, базирана в облака, която ви позволява да пишете и изпълнявате Python код в браузърна среда. Тя е сред популярните алтернативи на Jupyter за задачи, свързани с анализ на данни, машинно обучение и дълбоко обучение.

Той предоставя достъп до графични процесори (GPU) и тензорни процесори (TPU) за по-бързи изчисления, което е особено полезно за обучение на модели за дълбоко обучение. Освен това Google Colab се интегрира с Google Drive, което улеснява импортирането на набори от данни и експортирането на резултати. Можете също да си сътрудничите с други хора, като споделяте бележниците си с тях.

Google Colab се предлага с предварително инсталирани библиотеки като NumPy, pandas, matplotlib и TensorFlow, така че можете бързо да започнете с задачи за анализ на данни и машинно обучение. Той поддържа и Markdown, което ви позволява да проектирате документи с вграден код, визуализации и обяснителен текст.

Споделянето на бележниците ви с други потребители е лесно с Google Colab; можете да генерирате линк или да експортирате бележника като .ipynb файл.

Най-добрите функции на Google Colab

Получете безплатен достъп до мощни хардуерни ускорители, които ускоряват сложни изчисления.

Импортирайте набори от данни и експортирайте резултати, улеснявайки сътрудничеството.

Експериментирайте с код и визуализирайте резултатите в интерактивен интерфейс.

Преподавайте и изучавайте машинно обучение и наука за данните с достъпна платформа.

Ограничения на Google Colab

Безплатната версия има ограничения по отношение на максималното време за изпълнение (12 часа), максималния размер на бележника (100 MB) и максималната памет (25 GB). Ако се нуждаете от повече ресурси, може да се наложи да преминете към платен план или да използвате други платформи.

Цени на Google Colab

Безплатно

Плащане по изразходване: Започва от 11,79 $ за 100 изчислителни единици

Colab Pro: 11,79 $/месец

Colab Pro+: 58,99 $/месец

Colab Enterprise: Плащате за това, което използвате

Оценки и рецензии за Google Colab

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични отзиви

6. Kaggle

Kaggle е платформа за намиране и публикуване на набори от данни, проучване и създаване на модели в уеб-базирана среда за научни бележници, работа с други научни работници в областта на данните и инженери по машинно обучение, както и участие в състезания за решаване на предизвикателства в областта на науката за данните.

Платформата предоставя инструменти за почистване и проучване на данни, уеб-базиран интерфейс за кодиране и облачна среда за изпълнение.

Kaggle предлага и образователни ресурси, като уроци, курсове и уебинари, които ще ви помогнат да развиете уменията си в областта на науката за данните и машинно обучение.

Най-добрите функции на Kaggle

Потопете се в огромната колекция от набори от данни на Kaggle и разгледайте широка гама от теми.

Използвайте интерфейса на Kaggle Notebooks, за да създавате и споделяте анализи и модели за машинно обучение, като насърчавате сътрудничеството.

Разрешете достъп до данните на приложението чрез API и генерирайте текст въз основа на текстово подсказване.

Участвайте във форумите на Kaggle, задавайте въпроси, споделяйте идеи и сътрудничете с други специалисти по данни и машинно обучение.

Ограничения на Kaggle

Трудно за начинаещи, тъй като състезанията и наборите от данни са насочени към по-опитни специалисти по данни.

Някои потребители може да имат затруднения да се откроят или да получат признание за работата си, особено в по-големи състезания, в които има много участници.

Цени на Kaggle

Безплатно

Оценки и рецензии на Kaggle

G2: 4,7/5 (над 30 отзива)

Capterra: Няма налични отзиви

7. Zeppelin

Apache Zeppelin е мощен инструмент, който ви позволява да проучвате, анализирате и визуализирате данни, използвайки различни програмни езици като SQL, Python, Scala и R.

Той се нарежда сред популярните алтернативи на Jupyter за научни работници, анализатори и инженери, които работят с големи масиви от данни и изпълняват сложни аналитични задачи.

С вградени инструменти за визуализация и интеграция с Apache Spark, Zeppelin ви позволява да създавате интерактивни бележници, да споделяте работата си и да сътрудничите с други хора по проекти, базирани на данни.

Независимо дали сте начинаещ или експерт в областта на прогнозната аналитика на данни, Apache Zeppelin може да ви помогне да превърнете суровите данни в ценна информация.

Най-добрите функции на Zeppelin

Създавайте впечатляващи визуализации и извършвайте сложни анализи на данни.

Активирайте многоезична поддръжка за ефективно отстраняване на грешки в кода.

Използвайте мощни възможности за анализ на големи масиви от данни

Провеждайте задълбочено проучване на данни с интерактивни бележници

Персонализирайте своя аналитичен опит и мащабирайте без усилие за големи масиви от данни и разпределено изчисление.

Ограничения на Zeppelin

Ограничена поддръжка на източници на данни в сравнение с други инструменти за анализ на данни

За начинаещите интерфейсът и използването на Apache Zeppelin може да се окаже труден за усвояване.

Цени на Zeppelin

Безплатно

Оценки и рецензии за Zeppelin

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

8. Saturn Cloud

Saturn Cloud е водещ доставчик на платформи за наука за данни и машинно обучение, базирани в облака.

С фокус върху достъпността и сътрудничеството, Saturn Cloud позволява на научните работници и анализаторите да работят безпроблемно с различни рамки и инструменти за машинно обучение. Платформата им предлага управлявани среди за популярни рамки като TensorFlow и PyTorch, улеснявайки бързото разработване и внедряване на модели.

Освен това, поддръжката на Saturn Cloud за разпределено изчисление ви позволява да мащабирате ефективно работните си натоварвания.

С функции като контрол на версиите, управление на данни и възможности за внедряване, Saturn Cloud дава възможност на екипите за данни да оптимизират работните си процеси за машинно обучение и да внедрят моделите си в производството по-бързо.

Най-добрите функции на Saturn Cloud

Лесно конфигурирайте и мащабирайте вашите рамки за машинно обучение

Сътрудничество с Jupyter Notebooks, за да работите интерактивно и да споделяте идеи с екипа си.

Разпределете изчислителните ресурси и мащабирайте работните си натоварвания на няколко машини за по-бърза обработка.

Проследявайте промените и сътрудничеството ефективно с функциите за контрол на версиите.

Достъп, манипулиране и визуализиране на данни в платформата

Оптимизирайте процеса на картографиране за вашите модели за машинно обучение

Ограничения на Saturn Cloud

Възможно е да има ограничения по отношение на количеството изчислителни ресурси, памет или честотна лента, които могат да се използват.

Някои функции или интеграции може да са достъпни само с определени абонаментни планове.

Цени на Saturn Cloud

Хостинг: Безплатно

Хоствани организации: Персонализирани цени

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и отзиви за Saturn Cloud

G2: 5/5 (над 250 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

9. Microsoft Azure Notebooks

Microsoft Azure Notebooks предоставя облачна среда, която ви позволява да създавате и изпълнявате бележници, без да инсталирате софтуер на локалния си компютър.

Тази платформа с отворен код улеснява сътрудничеството между екипите по проекти, тъй като всички те имат достъп до едни и същи бележници от всяко устройство с интернет връзка.

Освен че предоставя среда за съвместна работа, Azure Notebooks улеснява управлението и споделянето на бележници. Например, можете да създавате проекти, за да организирате бележниците си, и да използвате контрол на версиите, за да проследявате промените във времето. Можете също да споделяте бележниците си с други хора, като генерирате връзка, която отваря бележника в уеб браузъра им.

Azure Notebooks е интегриран с други услуги на Azure, като Azure Machine Learning, така че можете лесно да разгърнете моделите за машинно обучение, създадени в бележниците ви, в облака. Това улеснява разработването и разгръщането на решения за машинно обучение.

Най-добрите функции на Microsoft Azure Notebooks

Създавайте и споделяйте бележници, за да си сътрудничите с колеги и заинтересовани страни по проекти.

Интегрирайте се с услугите на Azure, внедрете модели за машинно обучение и мащабирайте работните си натоварвания според нуждите.

Създавайте интерактивни визуализации на данни, анализирайте данните си и се учете от заключенията си, използвайки различни програмни езици.

Използвайте клетки за отстъпки, за да форматирате бележниците си за професионални презентации и да гарантирате сигурността на данните и съответствието с нормативните изисквания, като използвате надеждните функции на Azure.

Изпълнявайте бележници локално или в облака, проследявайте промените, повтаряйте работата си и проучвайте данните си.

Ограничения на Microsoft Azure Notebook

Безплатният план има ограничения на ресурсите, включително ограничени CPU и паметни ресурси.

Ограничени възможности за персонализиране на бележници, особено персонализирани теми и разширения

Цени на Microsoft Azure Notebooks

Безплатно

Оценки и отзиви за Microsoft Azure Notebooks

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични отзиви

10. IBM Watson Studio

Последният инструмент в списъка ни с алтернативи на Jupyter е IBM Watson Studio. Това е всеобхватна платформа за наука за данните и машинно обучение, предназначена да помага на бизнеса да създава, обучава и внедрява AI модели.

Той предоставя инструменти за подготовка на данни, разработване на модели, както и функции за внедряване и сътрудничество, които улесняват работата в екип между специалистите по данни и бизнес анализаторите.

Watson Studio поддържа популярни езици за програмиране като Python и R, интегрирайки се с различни източници на данни и облачни среди.

Платформата включва и разширени възможности като AutoAI, която автоматизира документирането на процесите, и Watson Machine Learning, която позволява лесно внедряване и управление на модели.

Най-добрите функции на IBM Watson Studio

Използвайте AutoAI, за да ускорите процеса на създаване и оптимизиране на модели за машинно обучение.

Свържете и интегрирайте данни от различни източници, за да осигурите изчерпателен и ефективен анализ на данните.

Опростете внедряването на модели за машинно обучение в производствени среди за реално използване.

Ограничения на IBM Watson Studio

Премиум функциите и услугите могат да доведат до високи оперативни разходи.

Цени на IBM Watson Studio

В IBM Cloud Pak for Data: Персонализирани цени

В IBM Cloud Pak® for Data as a Service: Персонализирани цени

Оценки и отзиви за IBM Watson Studio

G2: 4. 2/5 (над 160 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Усъвършенствайте проектите си в областта на науката за данните с ClickUp

Има редица алтернативи на Jupyter, които можете да разгледате, ако искате само да създавате и споделяте документи. Но с ClickUp можете да направите много повече. Платформата не се ограничава само до документи и анализ на данни. Тя е многофункционален инструмент, който предлага функции за управление на проекти, документиране, сътрудничество и автоматизация, което я прави чудесно решение „всичко в едно“.

Така че, ако искате да опитате нещо ново, за да управлявате ефективно вашите проекти в областта на науката за данни, опитайте ClickUp и вижте каква разлика може да направи в работния ви процес.