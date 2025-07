5 biểu đồ cho thấy mức năng suất thay đổi theo từng bang

Đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy sự gia tăng năng suất trên toàn quốc, mặc dù sự gia tăng này không đồng đều giữa các bang.

ClickUp đã sử dụng dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động để so sánh mức năng suất theo từng bang, dựa trên địa điểm kinh doanh. Phân tích này xem xét kỹ mối quan hệ giữa năng suất, mức lương và số giờ làm việc.

Các nhà kinh tế và các tổ chức đã hiểu con người là yếu tố quan trọng trong hoạt động kinh doanh kể từ khi Adam Smith lần đầu tiên đề xuất định nghĩa khái niệm " nguồn nhân lực " vào cuối những năm 1700.

Số giờ làm việc của mỗi người có thể được đo lường hoặc ước tính, và tổng số hàng hóa và dịch vụ được tạo ra trong mỗi giờ làm việc của mỗi người được coi là thước đo " năng suất", hay hiệu quả mà con người tạo ra những thứ mới để theo đuổi lợi ích kinh tế.

Các nghiên cứu từ những năm 1950 đã chỉ ra rằng vốn nhân lực, không kém gì tiền bạc, có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho cả một quốc gia.

Bài toán cân bằng giữa công việc và cuộc sống sau đại dịch

Người lao động, tất nhiên, không chỉ là một tài sản trên dây chuyền lắp ráp ô tô hay một nhân viên phục vụ trên máy bay thương mại—họ còn là những cá nhân có gia đình, đam mê và cuộc sống bên ngoài công việc của mình.

Đại dịch COVID-19 đã phơi bày cuộc đấu tranh hiện đại của người Mỹ để cân bằng hai thế giới này. Làm việc tại nhà hoặc trong môi trường làm việc rủi ro, mọi người đã phát hiện ra lợi thế mới trong một nền kinh tế nơi nhu cầu lao động rất cao. Nhiều người lao động bắt đầu tìm kiếm công việc linh hoạt hơn và mức lương cao hơn hoặc chuyển việc.

Theo đánh giá của các nhà kinh tế hiện nay, năng suất là một lực lượng nhân lực chỉ có tăng lên. Đó là bởi vì con người kết hợp công nghệ mới và sự đổi mới, cho phép họ sản xuất hàng hóa và dịch vụ hiệu quả hơn. Và Hoa Kỳ đã liên tục mang lại những tiến bộ công nghệ trong vài thập kỷ qua. Liệu khu vực tư nhân có tận dụng chúng một cách hợp lý hay không là một câu hỏi còn cần tranh luận.

Do đó, việc xem xét sự thay đổi năng suất từ năm này sang năm khác có giá trị hơn là chỉ đơn thuần thừa nhận xu hướng đã được chấp nhận từ lâu rằng tiến bộ công nghệ chỉ khiến con người trở nên năng suất hơn theo thời gian.

Sự thay đổi năng suất lao động trong 5 biểu đồ

Vậy, so với năm 2020, năm 2021, người lao động đã tạo ra giá trị thêm bao nhiêu mỗi giờ? Trên toàn quốc, năng suất lao động của người lao động trong khu vực tư nhân tăng 1,9% trong năm 2021, tương đương với mức tăng trong vài thập kỷ qua. Theo BLS, số giờ làm việc tăng 5,4% từ năm 2020 đến năm 2021 — mức tăng trưởng hàng năm đáng kể nhất trong nhiều thập kỷ, mặc dù con số năm 2021 vẫn không vượt quá tổng số giờ làm việc trong năm 2019.

Điều này một phần là do năm 2020 là một năm đầy biến động trong lịch sử đối với công việc. Sự lây lan của dịch bệnh và thiếu vắc-xin để ngăn ngừa tử vong khiến các hoạt động kinh doanh trực tiếp trở nên nguy hiểm và thậm chí có thể gây tử vong, đặc biệt là đối với người lao động lớn tuổi.

Hầu hết các bang đều tăng năng suất lao động, nhưng một số bang lại giảm

Theo Viện Brookings, các khu vực có nhiều doanh nghiệp phát triển nhanh có thể là bằng chứng cho thấy năng suất tăng nhanh hơn. Thông tin này có thể giúp giải thích lý do tại sao California và Washington, nơi tập trung phần lớn các công ty công nghệ của nước này, đã chứng kiến sự tăng trưởng năng suất đáng kể trong hai năm đầu của đại dịch COVID-19.

Các bang vốn không được coi là trung tâm công nghệ cũng được hưởng lợi từ sự thay đổi mạnh mẽ trong di cư nội địa, khi những người Mỹ làm việc văn phòng sống ở thành phố chuyển từ các vùng ven biển đông đúc, đắt đỏ sang các bang có giá cả phải chăng hơn. Tennessee đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ trong những năm gần đây, một xu hướng được thúc đẩy bởi áp lực của đại dịch.

Đóng góp vào GDP dao động từ 58 đến 118 đô la mỗi giờ

Nền kinh tế bùng nổ của California, New York, Massachusetts và Washington chứng kiến người lao động tạo ra giá trị cao nhất trên mỗi giờ làm việc. Đây là những bang có mạng internet phổ biến, cho phép tận dụng những tiến bộ công nghệ mới nhất trong lĩnh vực phần mềm, cũng như dân số đang tăng nhanh.

Theo phân tích của BLS, kể từ năm 2007, vùng Trung Tây đã tụt hậu so với tất cả các vùng khác của nước Mỹ về mức tăng năng suất.

Năng suất tăng mạnh nhất ở những nơi có mức lương tăng cao

Có mối tương quan chặt chẽ giữa việc tăng lương và tăng năng suất. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các công ty tăng lương, bao gồm cả để đáp ứng với việc tăng lương tối thiểu, tạo ra cảm giác gắn bó hơn giữa người lao động và người sử dụng lao động.

California, New Hampshire và Washington D.C. đều chứng kiến mức lương tăng hơn 5% trong năm 2021 so với năm 2020. Những nơi này cũng có chi phí sinh hoạt cao nhất cả nước. Florida, nơi có dân số già lớn, cũng chứng kiến mức tăng lương đáng kể so với các bang khác, nhưng điều đó không chuyển thành sự gia tăng năng suất.

Xu hướng đó không áp dụng cho việc tăng giờ làm việc

Làm việc nhiều giờ hơn không nhất thiết mang lại nhiều giá trị hơn cho công ty, nhân viên hoặc nền kinh tế. Các con số đã chứng minh điều này: Công nhân ở các bang như Nevada, Wyoming và Florida làm việc nhiều giờ hơn nhưng kết quả là năng suất lại giảm.

Theo dữ liệu của BLS, tại Washington và Washington D.C., người lao động đã đạt được những bước tiến lớn về hiệu quả, với năng suất tăng 4% trở lên so với cùng kỳ năm ngoái.

Một số nhân viên văn phòng nhận thấy việc chuyển sang làm việc từ xa trong thời kỳ đại dịch đồng nghĩa với việc phải làm việc nhiều giờ hơn vì điện thoại thông minh cá nhân của họ có thể nhận thông tin liên lạc công việc rất lâu sau khi kết thúc giờ làm việc chính thức 8 giờ. Tuy nhiên, theo một cuộc thăm dò ý kiến của Pew Research được thực hiện vào tháng 1 năm 2022, đa số cho rằng điều này giúp họ cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống.

Tổng hợp các bang có hiệu suất cao nhất và thấp nhất

Kết luận là sản lượng lao động đã tăng trong năm do nhu cầu hàng hóa tăng vọt trong khi người Mỹ tiếp tục tránh các hoạt động kinh doanh trong ngành dịch vụ như sự kiện trực tiếp và sòng bạc ở Nevada.

Một số nền kinh tế tiểu bang có vị trí thuận lợi hơn để hưởng lợi từ sự thay đổi nhu cầu này. Tuy nhiên, các tiểu bang như Wyoming và Alaska lại chứng kiến năng suất sụt giảm. Mặc dù lương tăng, nhưng mức tăng vẫn thấp hơn so với các tiểu bang có lực lượng lao động có tay nghề cao như New Hampshire và Washington.

