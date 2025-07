10 lựa chọn thay thế Deep AI hàng đầu để nâng cao chất lượng dự án của bạn vào năm 2025

Bạn đã thử sử dụng công cụ tạo hình ảnh dựa trên AI chưa?

Nghiên cứu cho thấy 76% nhà tiếp thị sử dụng AI để tạo/lập nội dung, và hình ảnh, văn bản và video do AI tạo ra đang trở nên thiết yếu.

DeepAI, công ty tiên phong trong lĩnh vực tạo hình ảnh bằng AI, đã ra mắt công cụ chuyển văn bản thành hình ảnh đầu tiên vào năm 2016. Hiện nay, công ty cung cấp API cho NLP, tạo ý tưởng và phân tích dữ liệu, giúp các doanh nghiệp tận dụng AI mà không cần có chuyên môn kỹ thuật.

Tuy nhiên, DeepAI không phải là lựa chọn lý tưởng cho mọi người.

80% lãnh đạo doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp khó khăn trong việc áp dụng AI.

Tìm kiếm các công cụ AI phù hợp là chìa khóa để đạt được các mục tiêu kinh doanh. Khám phá các lựa chọn thay thế DeepAI có thể giúp các doanh nghiệp tìm ra các giải pháp AI phù hợp hơn với nhu cầu của họ, cho dù là trong lĩnh vực tiếp thị, phát triển sản phẩm hay tạo nội dung.

Mẫu hình ảnh tiếp thị, ảnh stock do AI tạo, mô hình thiết bị

Mặc dù DeepAI có thể là một trong những nền tảng AI phổ biến nhất cho các công việc sáng tạo, nhưng nó không phải là lựa chọn duy nhất. Có rất nhiều trình tạo nghệ thuật AI khác có thể phù hợp hơn với nhu cầu của bạn.

Dưới đây là những yếu tố cần xem xét khi lựa chọn giải pháp thay thế Deep AI tiếp theo:

Bảo mật và bảo mật dữ liệu: Xác minh rằng nền tảng tuân thủ các tiêu chuẩn ngành và cung cấp API an toàn để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm

Bây giờ khi bạn đã hiểu những gì cần tìm kiếm trong các giải pháp thay thế Deep AI, hãy cùng khám phá các công cụ này!

🧠 Thú vị: Năm 2021, tác phẩm nghệ thuật do AI tạo ra, Portrait of Edmond de Belamy, đã được bán với giá $432,500 tại một cuộc đấu giá của Christie's. Điều này đã giúp khẳng định nghệ thuật do AI tạo ra không chỉ là một hiện tượng công nghệ mà còn là một tài sản hợp pháp trong thị trường nghệ thuật!