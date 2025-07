11 giải pháp thay thế tốt nhất cho Brandfolder trong quản lý tài sản kỹ thuật số

Chiến dịch sắp đến hạn, logo bị mất và không ai nhớ phiên bản mới nhất được lưu ở đâu.

Ai đó khẳng định nó nằm trong thư mục chia sẻ. Người khác lại có phiên bản cũ. Nhà thiết kế thì 'vắng mặt'. Giờ thì thời hạn đã gần kề.

Một hệ thống quản lý tài sản kỹ thuật số (DAM) tốt nên đơn giản hóa quá trình hợp tác, không làm tăng thêm sự hỗn loạn. Brandfolder là một lựa chọn phổ biến, nhưng không phải là lựa chọn duy nhất. Nếu bạn muốn tự động hóa tốt hơn, hợp tác liền mạch hoặc giá cả linh hoạt hơn, có rất nhiều lựa chọn thay thế Brandfolder đáng để khám phá.

Mặc dù Brandfolder là một công cụ DAM vững chắc, nhưng nó có thể không đáp ứng được nhu cầu của mọi nhóm.

Dưới đây là những điểm Brandfolder còn thiếu sót và những việc một DAM hiện đại cần làm thay thế.

Công cụ quản lý tài sản kỹ thuật số phù hợp giúp tổ chức và chia sẻ tài sản trở nên dễ dàng. Dưới đây là tổng quan về các lựa chọn thay thế tốt nhất và những việc chúng làm tốt nhất.

– Tùy chỉnh thương hiệu – Chia sẻ tệp an toàn – Quyền truy cập hợp tác

Brandfolder không phải là lựa chọn duy nhất cho hệ thống quản lý tài sản kỹ thuật số. Cho dù bạn đang tìm kiếm giá cả tốt hơn, khả năng tùy chỉnh cao hơn hay các tính năng nâng cao, có rất nhiều lựa chọn thay thế có thể đáp ứng nhu cầu của bạn.

Quản lý tài sản kỹ thuật số không chỉ là lưu trữ — nó còn phải hợp lý hóa toàn bộ quy trình làm việc nội dung của bạn. Cho dù bạn đang khởi động một chiến dịch mới hay quản lý tính nhất quán của thương hiệu giữa các nhóm, ClickUp giúp bạn chuyển từ tạo/lập tài sản sang thực thi mà không cần chuyển đổi công cụ.

Là ứng dụng làm việc toàn diện, ClickUp là lựa chọn thay thế Brandfolder tốt nhất. Ứng dụng này kết hợp lưu trữ tệp, tài liệu, quản lý nhiệm vụ và tìm kiếm dựa trên AI trong một nền tảng duy nhất, để tài sản của bạn được lưu trữ tại nơi công việc thực sự diễn ra.

Hầu hết các công cụ DAM đều lưu trữ tài sản, nhưng còn các bản tóm tắt, bản nháp hoặc tài liệu chiến lược đi kèm thì sao? Với ClickUp Docs , bạn có thể tạo, chỉnh sửa và cộng tác nội dung trong thời gian thực — ngay trong không gian dự án của mình.

Cần soạn thảo chiến lược truyền thông xã hội? Mở tài liệu, thêm nội dung, chèn bản thiết kế và gắn thẻ đồng nghiệp để nhận phản hồi nhanh chóng. Tài liệu luôn được kết nối với các công việc liên quan, do đó mọi cập nhật đều được liên kết theo ngữ cảnh.

Bạn cũng có thể công khai tài liệu, hoàn hảo để chia sẻ bộ công cụ thương hiệu hoặc bản tóm tắt chiến dịch với khách hàng hoặc freelancer. Ngoài ra, vì chúng nằm trong hệ thống phân cấp có cấu trúc của ClickUp, việc tìm kiếm nội dung phù hợp trở nên nhanh chóng và trực quan.

ClickUp còn đóng vai trò là hệ thống quản lý kiến thức, giúp dễ dàng xây dựng wiki, trung tâm giới thiệu và từ điển thuật ngữ tài sản với các trang lồng nhau và liên kết thông minh.

Bạn mệt mỏi vì phải tìm kiếm trong các thư mục, trò chuyện và email rải rác chỉ để tìm một tài sản?

ClickUp Connected Search loại bỏ sự lộn xộn bằng cách lập chỉ mục toàn bộ không gian làm việc của bạn — từ Tài liệu và nhiệm vụ đến nhận xét và tệp đính kèm. Chỉ cần nhập từ khóa và ngay lập tức tìm thấy những gì bạn cần — ngay cả khi bạn quên nơi lưu trữ.

Điều này khiến ClickUp không chỉ là một giải pháp lưu trữ mà còn là công cụ tìm kiếm nội bộ của nhóm bạn.

Ngay cả những hệ thống được tổ chức tốt nhất cũng sẽ bị hỏng khi quy trình làm việc được thực hiện thủ công. Đó là lúc ClickUp Brain bước vào.

ClickUp Brain tiến xa hơn bằng cách xử lý việc tạo/lập nội dung và tự động hóa cho bạn. Nó hiểu ngôn ngữ tự nhiên, vì vậy bạn có thể tạo nội dung, tóm tắt thông tin và tự động hóa quy trình làm việc bằng các hướng dẫn đơn giản.

Giả sử bạn cần một email ra mắt cho một sản phẩm mới. Bạn có thể nhập: ‘Viết một email chuyên nghiệp thông báo về sự ra mắt sản phẩm mới của XYZ Corp. ’ ClickUp Brain sẽ tạo bản nháp có cấu trúc ngay lập tức, giúp bạn tiết kiệm thời gian.

Nó cũng giúp thiết lập Tự động hóa ClickUp.

Ví dụ: 'Khi tài sản thiết kế được phê duyệt, hãy chuyển công việc sang 'Hoàn thành' và thông báo cho nhóm tiếp thị. ' Trợ lý AI sẽ tự động cấu hình quy trình làm việc này, loại bỏ việc cập nhật thủ công.

Siêu dữ liệu là mạch máu của bất kỳ hệ thống DAM nào. ClickUp cho phép bạn vượt xa việc gắn thẻ đơn giản với Trường Tùy chỉnh phù hợp với quy trình làm việc của bạn.

Theo dõi quyền sử dụng, trạng thái phê duyệt, mức độ liên quan của chiến dịch hoặc loại tài sản — tất cả trong không gian làm việc của bạn. Bạn thậm chí có thể lọc, tự động hóa hoặc trực quan hóa các thuộc tính này trong bảng điều khiển và báo cáo.

Ví dụ: một trưởng nhóm sáng tạo có thể tự động xem tất cả các tài sản "Đã được phê duyệt cho mạng xã hội" phải hoàn thành trong tuần này và kích hoạt quy trình chuyển giao công việc.

Mẫu Quản lý tài sản ClickUp giúp các nhóm tổ chức tệp, theo dõi trạng thái tài sản và giảm thiểu việc chuyển giao thủ công mà không cần xây dựng hệ thống từ đầu.

Đây là hệ thống sẵn sàng sử dụng để bắt đầu quản lý tài sản và các quy trình liên quan ngay lập tức.

Nhìn chung, được thiết kế để thay thế nhiều công cụ bằng một nền tảng duy nhất, thống nhất, ClickUp giúp các nhóm quản lý tài sản kỹ thuật số, theo dõi dự án và cộng tác trên nội dung — tất cả đều được hỗ trợ bởi AI kết nối mọi thứ.

Kiểm soát ai có thể truy cập và chỉnh sửa tệp: Hạn chế quyền chỉnh sửa, cấp quyền xem cho nhân viên tự do và bảo vệ tài sản thương hiệu nhạy cảm

Một người dùng G2 đã chia sẻ trải nghiệm của họ khi sử dụng ClickUp:

ClickUp cho phép chúng tôi lưu trữ tất cả các dự án của mình ở một nơi một cách dễ dàng. Với mỗi dự án, có thể có những vấn đề hoặc trở ngại mà nhóm phải vượt qua, nhưng ClickUp cho phép chúng tôi liên lạc nhanh chóng với những người chúng tôi cần liên hệ. Tự động hóa đã cho phép chúng tôi thực hiện một quy trình rất lỗi thời và tốn thời gian để làm cho nó diễn ra nhanh hơn và chính xác hơn.

Canto giúp bạn theo dõi tài sản kỹ thuật số dễ dàng hơn mà không cần phải tìm kiếm trong vô số thư mục. Tìm kiếm trực quan dựa trên AI giúp bạn tìm thấy hình ảnh, video và tài liệu bằng cách sử dụng mô tả, màu sắc hoặc đối tượng đơn giản.

Cần chia sẻ tệp? Công cụ quản lý tài sản thương hiệu này cho phép bạn dễ dàng phân phối tài sản cho các nhóm, khách hàng hoặc đối tác. Nó cũng tích hợp với Adobe Creative Suite, WordPress và các công cụ tiếp thị khác, để nội dung của bạn phù hợp với quy trình làm việc hiện có.

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Canto giúp dễ dàng sắp xếp nhiều tài sản từ các nguồn động và khả năng tìm kiếm rất dễ dàng. Tôi thích việc có thể chi tiết hóa cách thức và vị trí lưu trữ tài sản, đồng thời việc tùy chỉnh các trường tùy chỉnh trong siêu dữ liệu cũng rất dễ dàng.

Filecamp giúp quản lý tài sản kỹ thuật số trở nên dễ dàng. Các tệp được lưu trữ gọn gàng ở một nơi, giúp dễ dàng tìm kiếm bằng tính năng tìm kiếm thông minh, thẻ và siêu dữ liệu.

Chia sẻ tài sản cũng đơn giản không kém. Tùy chỉnh thương hiệu mang đến giao diện chuyên nghiệp cho các cổng thông tin dành cho khách hàng, đồng thời quyền truy cập chi tiết đảm bảo chỉ những người phù hợp mới có quyền truy cập. Các công cụ cộng tác tích hợp sắp xếp phản hồi để các phê duyệt không bị mất trong các chủ đề email.

Chia sẻ tệp an toàn thông qua các liên kết được bảo vệ bằng mật khẩu và quyền truy cập có thể tùy chỉnh

Một đánh giá trên Capterra cho biết:

Phần mềm giá cả hợp lý, với các tính năng và sức chứa lưu trữ tuyệt vời. Quá trình tải lên hơi khó chịu, nhưng đó là trải nghiệm của tôi với các trình quản lý tệp khác. Hình thu nhỏ tệp là một tính năng hữu ích để nhanh chóng tìm thấy tài liệu/tệp bạn đang tìm kiếm.

Bynder cung cấp một cách hợp lý để các công ty lưu trữ, quản lý và phân phối tài sản kỹ thuật số trong khi vẫn duy trì các nguyên tắc thương hiệu. Nền tảng này cung cấp cho các nhóm tiếp thị quyền truy cập có kiểm soát vào nội dung đã được phê duyệt, đảm bảo tính nhất quán của thương hiệu trên tất cả các kênh.

Các công cụ quy trình làm việc của nó đơn giản hóa quá trình phê duyệt, giúp các nhóm sáng tạo chuyển từ ý tưởng sang xuất bản mà không cần qua lại nhiều lần.

Việc thiết lập ban đầu có thể mất thời gian do cần cấu hình quy trình làm việc và cài đặt quyền truy cập

Một đánh giá trên Capterra cho biết:

Mặc dù Bydner làm mọi thứ rất tốt, nhưng một số tính năng có trong các DAMS khác lại không có. Ví dụ, Bynder không tìm kiếm văn bản trong hình ảnh (để gắn thẻ) và Bynder studio không hỗ trợ tệp indesign. Những tính năng nhỏ này quan trọng như thế nào đối với bạn là tùy thuộc vào sở thích cá nhân.

Thế mạnh cốt lõi của Nuxeo nằm ở khả năng tự động hóa quy trình nội dung, đảm bảo tài sản được chuyển từ tạo/lập sang lưu trữ, phân phối và lưu trữ một cách liền mạch.

Kiến trúc mô-đun của công cụ này cho phép các doanh nghiệp điều chỉnh nền tảng theo các yêu cầu cụ thể của ngành, bao gồm các lĩnh vực có yêu cầu tuân thủ cao như tài chính và y tế. Hệ thống này cũng tích hợp với ERP và phần mềm cộng tác tài liệu, khiến nó trở thành lựa chọn tự nhiên cho các doanh nghiệp có hệ sinh thái nội dung phức tạp.

Một đánh giá của Gartner cho biết:

Nền tảng này đáng tin cậy, linh hoạt và có thể mở rộng. Một số điều hướng đôi khi có thể không nhất quán và chúng tôi thường phải tùy chỉnh thông qua phát triển thay vì sử dụng khả năng tùy chỉnh sẵn có.

