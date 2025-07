Mẫu thư xin nghỉ việc miễn phí cho Tài liệu Google

Từ chức là một bước quan trọng có thể khiến bạn cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng cho dù bạn đang theo đuổi một con đường sự nghiệp mới, bắt đầu một công việc mới hay nghỉ ngơi một thời gian, điều quan trọng là bạn phải ra đi với một ghi chú tích cực và chuyên nghiệp.

Một lá thư xin nghỉ việc được viết tốt là chìa khóa để bạn chuyển công việc một cách suôn sẻ. Nó chính thức hóa việc bạn rời công ty và giúp duy trì mối quan hệ tốt với sếp và đồng nghiệp.

Tuy nhiên, viết một lá thư xin nghỉ việc hoàn hảo có thể là một việc khó khăn, đặc biệt là khi bạn không biết bắt đầu từ đâu hoặc cấu trúc lá thư như thế nào. Đó là lúc mẫu thư xin nghỉ việc trong Tài liệu Google trở nên hữu ích. Các mẫu này có thể đơn giản hóa quá trình viết một lá thư rõ ràng, ngắn gọn và tôn trọng.

Bài viết này sẽ giới thiệu các mẫu thư xin nghỉ việc tốt nhất trên Tài liệu Google, các mẹo thiết thực để viết thư xin nghỉ việc chuyên nghiệp và chu đáo, cũng như một giải pháp thay thế sẽ thay đổi cách bạn viết thư. Bắt đầu thôi!

Điều gì tạo nên một mẫu thư xin nghỉ việc tốt?

Mẫu thư xin nghỉ việc lý tưởng là mẫu có sự cân bằng giữa tính chuyên nghiệp, rõ ràng và cá nhân hóa. Dưới đây là những điều bạn nên lưu ý:

Cấu trúc rõ ràng: Mẫu thư xin nghỉ việc hiệu quả có cấu trúc đơn giản, dễ hiểu. Mẫu này bao gồm các phần cần thiết, chẳng hạn như tiêu đề với tên, thông tin liên hệ, ngày tháng, thông tin người nhận và tuyên bố ngắn gọn về ý định xin nghỉ việc của bạn

Giọng điệu chuyên nghiệp: Ngôn ngữ của mẫu phải lịch sự, trang trọng và tôn trọng, bất kể lý do bạn rời công ty là gì. Giọng điệu chuyên nghiệp rất quan trọng để duy trì mối quan hệ tốt và tránh tiêu cực. Nó truyền tải rằng bạn rời công ty trong tình bạn bè , điều này rất quan trọng để duy trì mối quan hệ trong tương lai

Tính linh hoạt để cá nhân hóa: Một mẫu tốt cung cấp tính linh hoạt để thêm thông tin cá nhân phù hợp với tình huống của bạn. Mẫu nên có không gian để đề cập đến lý do nghỉ việc, thời gian thông báo phù hợp và phần để bày tỏ lòng biết ơn đối với sếp hoặc đồng nghiệp

Không gian để hỗ trợ chuyển giao công việc: Nhiều mẫu Tài liệu Google bao gồm một phần tùy chọn nơi bạn có thể đề nghị hỗ trợ trong quá trình chuyển giao, chẳng hạn như đào tạo người thay thế hoặc hoàn thành công việc dang dở. Việc bao gồm tùy chọn này thể hiện sự chuyên nghiệp và sự quan tâm đối với hoạt động liên tục của công ty

Xem thêm: Một ngày làm việc của một quản lý nhân sự

Cách viết thư từ chức?

Các mẫu rất tiết kiệm thời gian và tiện lợi. Tuy nhiên, điều cần thiết là phải biết những điều cơ bản về cách viết một lá thư xin nghỉ việc đơn giản. Do đó, trước khi chuyển sang mẫu thư xin nghỉ việc tốt nhất cho Tài liệu Google, hãy tìm hiểu cách tạo một lá thư xin nghỉ việc lý tưởng.

Dưới đây là những nội dung bạn nên bao gồm trong thư của mình:

Ngày, tên người nhận và lời chào

Thông báo từ chức

Thời gian thông báo và ngày kết thúc

Lời cảm ơn công ty

Chi tiết về việc chuyển giao công việc và đề nghị hỗ trợ

Dưới đây là những điều bạn không nên bao gồm trong thư của mình:

Phê bình công ty hoặc đồng nghiệp

Nhận xét tiêu cực hoặc khiếu nại

Giải thích chi tiết

Ngôn ngữ cảm xúc

Quá nhiều chi tiết về kế hoạch tương lai

Yêu cầu hoặc tối hậu thư

Sau khi đã hoàn thành bước này, hãy bắt tay vào viết thư xin nghỉ việc. Dưới đây là các bước bạn có thể làm theo để viết thư:

Bắt đầu với tiêu đề lớn chính thức

Luôn bắt đầu thư xin nghỉ việc của bạn bằng một tiêu đề lớn phù hợp. Tiêu đề này bao gồm:

Tên và thông tin liên lạc của bạn (email, số điện thoại, địa chỉ)

Ngày nộp/gửi

Tên, tiêu đề và địa chỉ của người nhận

Thêm ngày tháng và lời chào trang trọng cho người quản lý của bạn sẽ giúp tạo ra một lá thư chuyên nghiệp và tôn trọng.

Bắt đầu bằng một câu khẳng định trực tiếp

Khi viết thư, tốt nhất bạn nên bắt đầu bằng một câu tuyên bố trực tiếp về việc xin nghỉ việc. Trong đoạn mở đầu, nêu rõ ý định xin nghỉ việc của bạn. Ngoài ra, hãy ghi rõ vị trí công việc và ngày làm việc cuối cùng của bạn. Điều này giúp tránh sự mơ hồ.

Ví dụ:

Xin vui lòng chấp nhận thư này như là thông báo chính thức về việc tôi từ chức khỏi vị trí [Tiêu đề công việc của bạn], có hiệu lực từ [Ngày làm việc cuối cùng].

Xin vui lòng chấp nhận thư này như là thông báo chính thức về việc tôi từ chức khỏi vị trí [Chức danh của bạn], có hiệu lực từ [Ngày làm việc cuối cùng].

Cung cấp lý do

Việc nêu lý do nghỉ việc là tùy chọn, nhưng nếu bạn chọn nêu lý do, hãy viết ngắn gọn và chuyên nghiệp. Bạn không cần đi vào chi tiết, nhưng việc nêu lý do có thể giúp nhà tuyển dụng hiểu rõ hơn.

Thời điểm tốt nhất để nêu lý do là ngay sau khi bạn thông báo nghỉ việc. Tất nhiên, hãy tránh sử dụng ngôn ngữ tiêu cực hoặc phàn nàn về đồng nghiệp.

Ví dụ:

Tôi đã chấp nhận một cơ hội mới thú vị phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp dài hạn của mình.

Tôi đã chấp nhận một cơ hội mới thú vị phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp dài hạn của mình.

hoặc

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi đã quyết định rời khỏi vị trí của mình vì những lý do cá nhân cần tôi tập trung giải quyết.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi đã quyết định rời khỏi vị trí của mình vì những lý do cá nhân cần tôi tập trung giải quyết.

Đề cập đến thời gian báo trước

Hầu hết các công ty yêu cầu thời gian thông báo trước (thường là hai tuần). Cho dù bạn tuân thủ quy định này hay đề xuất thời gian khác, hãy đề cập rõ ràng trong thư.

Ví dụ:

Tôi xin thông báo trước hai tuần và ngày làm việc cuối cùng của tôi sẽ là [ngày].

Tôi xin thông báo trước hai tuần và ngày làm việc cuối cùng của tôi sẽ là [ngày].

Thể hiện lòng biết ơn

Thư xin nghỉ việc cũng là cơ hội để bạn thể hiện sự biết ơn đối với thời gian đã làm việc tại công ty. Hãy nêu ngắn gọn cách mà trải nghiệm này đã góp phần vào sự phát triển chuyên môn của bạn hoặc giúp bạn tích lũy được những kỹ năng quý giá.

Ví dụ:

Tôi rất biết ơn những cơ hội mà tôi đã có trong thời gian làm việc tại [Tên công ty]. Tôi đã học hỏi được rất nhiều và tôi đánh giá cao sự hỗ trợ và hợp tác từ các đồng nghiệp và ban lãnh đạo.

Tôi rất biết ơn những cơ hội mà tôi đã có trong thời gian làm việc tại [Tên công ty]. Tôi đã học hỏi được rất nhiều và tôi đánh giá cao sự hỗ trợ và hợp tác từ các đồng nghiệp và ban lãnh đạo.

Hỗ trợ chuyển đổi công việc

Nếu có thể, hãy đề nghị giúp đỡ trong giai đoạn chuyển giao. Điều này có thể bao gồm đào tạo người thay thế bạn hoặc hoàn thành bất kỳ công việc nào còn dang dở. Điều này thể hiện tính chuyên nghiệp và sự quan tâm của bạn đối với nhà tuyển dụng.

Ví dụ:

Trong thời gian thông báo, tôi sẵn lòng hỗ trợ đào tạo người thay thế hoặc đảm bảo việc chuyển giao công việc của tôi diễn ra suôn sẻ.

Trong thời gian thông báo, tôi sẵn lòng hỗ trợ đào tạo người thay thế hoặc đảm bảo việc bàn giao công việc diễn ra suôn sẻ.

Kết thúc bằng lời chúc tốt đẹp

Kết thúc thư bằng một ghi chú tích cực. Chúc công ty tiếp tục thành công cho thấy rằng bạn rời công ty trong tình cảm tốt đẹp.

Ví dụ:

Chúc [Tên công ty] tiếp tục thành công và phát triển trong tương lai.

Chúc [Tên công ty] tiếp tục thành công và phát triển trong tương lai.

Kết thúc bằng lời chào chuyên nghiệp

Cuối cùng, kết thúc thư xin nghỉ việc của bạn bằng một câu chào lịch sự, chẳng hạn như "Trân trọng" hoặc "Thân ái", sau đó là chữ ký và tên của bạn.

Đọc thêm: Cách rời khỏi không gian làm việc Slack

Mẫu thư xin nghỉ việc trong Tài liệu Google

Rời bỏ công việc có thể là một quyết định khó khăn, nhưng viết thư xin nghỉ việc không nhất thiết phải như vậy. Các mẫu thư xin nghỉ việc miễn phí này sẽ giúp bạn đảm bảo điều đó.

1. Mẫu thư xin nghỉ việc hai tuần của GDOC

qua GDOC

Mẫu thư xin nghỉ việc hai tuần của GDOC là lựa chọn hoàn hảo cho những nhân viên muốn thông báo cho nhà tuyển dụng về thời gian nghỉ việc theo quy định. Mẫu này cho phép bạn thông báo cho nhà tuyển dụng một cách rõ ràng và ngắn gọn, đồng thời tuân thủ các quy tắc ứng xử tại nơi làm việc.

Thư bắt đầu bằng lời chào trang trọng, tiếp theo là tuyên bố rõ ràng về ý định nghỉ việc của bạn, bao gồm ngày làm việc cuối cùng (hai tuần kể từ ngày viết thư).

Mẫu ngắn này cũng cung cấp không gian để bày tỏ lòng biết ơn đối với những cơ hội mà công ty đã mang lại, giúp bạn tạo ấn tượng tích cực khi rời khỏi vị trí của mình. Bạn cũng có thể đề nghị hỗ trợ trong quá trình bàn giao công việc.

Phù hợp cho: Thông báo nghỉ việc trong vòng hai tuần, đồng thời đề nghị hỗ trợ và bày tỏ lòng biết ơn một cách ngắn gọn và rõ ràng.

2. Mẫu thư xin nghỉ việc chuyên nghiệp của GDOC

qua GDOC

Mẫu thư xin nghỉ việc chuyên nghiệp của GDOC được thiết kế riêng cho những người làm việc trong môi trường công ty hoặc môi trường chính thức hơn, nơi mà việc duy trì sự chuyên nghiệp cao là điều cần thiết. Mẫu này đảm bảo rằng thư xin nghỉ việc của bạn vừa thể hiện sự tôn trọng vừa mang tính công việc.

Bắt đầu bằng thông tin liên lạc của bạn và ngày tháng, tiếp theo là thông tin của người nhận. Trong phần nội dung, bạn có thể chính thức thông báo về việc nghỉ việc, bao gồm ngày làm việc cuối cùng, đồng thời bày tỏ sự cảm ơn về những cơ hội mà bạn đã nhận được tại công ty.

Bạn có thể tùy chỉnh mẫu thư xin nghỉ việc trong Tài liệu Google này để bao gồm giải thích chi tiết hơn về lý do bạn rời công ty. Ngoài ra, bạn còn có thể đề cập đến những trải nghiệm tích cực, phản ánh sự trưởng thành của bản thân hoặc nêu bật những thành tựu quan trọng, từ đó củng cố ấn tượng cuối cùng tốt đẹp.

Lý tưởng cho: Nhân viên muốn rời công ty với một ghi chú tích cực và chuyên nghiệp; mẫu đơn xin nghỉ việc chính thức này có phần kết thúc lịch sự và không gian để đề nghị hỗ trợ chuyển tiếp.

3. Mẫu thư xin nghỉ việc ngắn của GDOC

qua GDOC

Viết một lá thư lịch sự là điều cần thiết ngay cả khi bạn đang từ bỏ một công việc vất vả và không hài lòng. Đây là lúc Mẫu thư xin nghỉ việc ngắn của GDOC có thể giúp ích. Mẫu này hoàn hảo cho những ai cần xin nghỉ việc nhanh chóng mà không cần nêu chi tiết quá nhiều.

Mẫu thư xin nghỉ việc trong Tài liệu Google đi thẳng vào vấn đề, rất phù hợp với môi trường công việc ít trang trọng hoặc những tình huống cần sự ngắn gọn. Mẫu này bao gồm tên, ngày tháng và tuyên bố xin nghỉ việc trực tiếp, bao gồm ngày làm việc cuối cùng của bạn.

Bạn có thể thêm một vài dòng cảm ơn hoặc lời cảm kích, nhưng mục đích chính của mẫu này là hiệu quả.

Phù hợp cho: Nhân viên bận rộn hoặc những người không cần giải thích chi tiết về lý do nghỉ việc.

4. Mẫu thư xin nghỉ việc của giáo viên của GDOC

qua GDOC

Nếu bạn là giáo viên muốn nghỉ việc trong ngành giáo dục, hãy sử dụng Mẫu thư xin nghỉ việc của giáo viên của GDOC! Mẫu này được thiết kế đặc biệt cho các nhà giáo dục muốn rời bỏ vị trí giảng dạy của mình.

Mẫu này cung cấp định dạng rõ ràng để thông báo cho ban giám hiệu nhà trường về việc bạn xin nghỉ việc. Mẫu bắt đầu bằng lời chào trang trọng và có không gian để giải thích lịch sự về quyết định nghỉ việc của bạn, bao gồm ngày làm việc cuối cùng của bạn tại trường.

Bạn có thể cá nhân hóa thư và thêm các phần khác, chẳng hạn như bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ của trường hoặc nêu bật những kỷ niệm đáng nhớ với học sinh. Bạn cũng có thể đề nghị hỗ trợ trong quá trình chuyển giao, chẳng hạn như giúp tìm người thay thế hoặc chuẩn bị tài liệu cho người kế nhiệm.

Lý tưởng cho: Giáo viên đang có kế hoạch nghỉ việc trong ngành giáo dục và muốn thông báo cho ban giám hiệu nhà trường một cách rõ ràng và chuyên nghiệp.

5. Mẫu thư xin nghỉ việc cho công ty của Template.net

Mẫu thư xin nghỉ việc cho công ty của Template.net được thiết kế cho những người đang tìm kiếm một mẫu thư xin nghỉ việc đơn giản để xin nghỉ việc tại một công ty hoặc môi trường kinh doanh chính thức. Mẫu này có bố cục có cấu trúc, bắt đầu bằng tên, thông tin liên lạc và ngày tháng của bạn, tiếp theo là thông tin chi tiết của người nhận.

Nội dung thư bao gồm tuyên bố rõ ràng và lịch sự về ý định nghỉ việc của bạn, nêu rõ ngày làm việc cuối cùng theo chính sách của công ty. Điểm khác biệt của mẫu này là nhấn mạnh vào việc duy trì mối quan hệ chuyên nghiệp bền vững.

Mẫu này cung cấp không gian để bày tỏ lòng biết ơn đối với sếp và đồng nghiệp, nêu bật những cơ hội và kinh nghiệm bạn đã có được trong thời gian làm việc. Mẫu này cũng có phần để bạn đề nghị hỗ trợ đào tạo người thay thế hoặc hoàn thành các dự án còn dang dở để đảm bảo quá trình chuyển giao diễn ra suôn sẻ.

Lý tưởng cho: Nhân viên kinh doanh hoặc nhân viên công ty muốn nghỉ việc mà vẫn để lại ấn tượng tích cực lâu dài.

Đọc thêm: Mẫu sơ yếu lý lịch miễn phí cho Microsoft Word

Hạn chế khi sử dụng Tài liệu Google cho thư xin nghỉ việc

Tài liệu Google là một công cụ tiện lợi và dễ sử dụng để viết thư xin nghỉ việc. Tuy nhiên, nó cũng có một số giới hạn:

Tùy chỉnh thiết kế giới hạn: Tài liệu Google cung cấp các công cụ định dạng và thiết kế cơ bản, nhưng thiếu các tùy chọn tùy chỉnh nâng cao so với các trình xử lý văn bản hoặc phần mềm thiết kế chuyên dụng

Phụ thuộc vào kết nối Internet: Mặc dù Tài liệu Google cho phép chỉnh sửa ngoại tuyến, nhưng nhiều tính năng, như cộng tác thời gian thực và đồng bộ hóa đám mây, yêu cầu kết nối Internet ổn định. Nếu bạn đang ở một địa điểm có kết nối bị giới hạn, bạn có thể gặp sự chậm trễ trong việc chỉnh sửa hoặc chia sẻ thư xin nghỉ việc của mình

Mẫu cơ bản: Mặc dù Google Tài liệu cung cấp nhiều mẫu, nhưng bộ sưu tập của chúng khá cơ bản và hạn chế về sự đa dạng. Người dùng muốn tìm mẫu thư xin nghỉ việc sáng tạo hơn hoặc phù hợp với ngành nghề cụ thể có thể cần tìm đến các nguồn bên ngoài hoặc tạo thiết kế tùy chỉnh từ đầu

Giới hạn cộng tác: Trong trường hợp nhiều bên cần xem xét hoặc đóng góp ý kiến về thư xin nghỉ việc của bạn, các tính năng cộng tác của Tài liệu Google có thể gây ra vấn đề

Vấn đề định dạng trên các nền tảng khác: Nếu nhà tuyển dụng của bạn thích hoặc yêu cầu thư xin nghỉ việc ở các định dạng khác (ví dụ: Word hoặc PDF), việc xuất từ Tài liệu Google có thể dẫn đến sự không nhất quán về định dạng. Lề, phông chữ và khoảng cách có thể không luôn chuyển sang các chương trình khác một cách trơn tru, khiến bạn phải mất thêm thời gian để điều chỉnh

Thay thế cho Mẫu thư xin nghỉ việc trong Tài liệu Google

Bạn đang tìm kiếm một công cụ giúp khắc phục tất cả các giới hạn của Tài liệu Google và giúp quá trình xin nghỉ việc của bạn diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng hơn? Đừng tìm đâu xa, Mẫu chấm dứt hợp đồng của ClickUp là giải pháp cho bạn!

Tải xuống mẫu này Mẫu hợp đồng chấm dứt hợp đồng ClickUp

Đảm bảo quá trình chấm dứt hợp đồng diễn ra tôn trọng và chuyên nghiệp với Mẫu thư chấm dứt hợp đồng của ClickUp. Mẫu dễ sử dụng này cho phép bạn truyền đạt các chi tiết cần thiết về việc chấm dứt hợp đồng, chẳng hạn như chi tiết thỏa thuận, ngày chấm dứt và lý do chấm dứt, đồng thời duy trì giọng điệu thân thiện. Lý tưởng cho các chủ doanh nghiệp, chuyên gia nhân sự và nhà quản lý, những người coi trọng tầm quan trọng của việc chấm dứt mối quan hệ tốt đẹp. Chọn Mẫu thư chấm dứt hợp đồng của chúng tôi để quá trình chấm dứt hợp đồng diễn ra suôn sẻ và thân thiện.

ClickUp là công cụ năng suất tất cả trong một được thiết kế để giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn. Từ việc nghỉ việc, tìm việc mới đến thành công trong công việc, các tính năng mạnh mẽ của ClickUp sẽ hỗ trợ bạn trong các hoạt động hàng ngày.

Dưới đây là một số tính năng giúp quá trình xin nghỉ việc của bạn diễn ra một cách tôn trọng, suôn sẻ và hiệu quả:

ClickUp Docs

Tạo tài liệu trực tiếp và truy cập từ mọi nơi bằng ClickUp Docs

Tạo tài liệu trực tiếp cho thư xin nghỉ việc của bạn bằng ClickUp Docs và truy cập tài liệu này từ điện thoại di động, máy tính bảng hoặc máy tính xách tay của bạn bất cứ lúc nào. Chọn định dạng, phông chữ và kích thước phù hợp nhất, đồng thời sử dụng định dạng văn bản phong phú hoặc băng rôn mã màu để làm nổi bật thông tin liên quan.

Nếu bạn muốn bạn bè hoặc đồng nghiệp đóng góp ý kiến về giọng điệu và nội dung thư, hãy sử dụng tính năng chia sẻ mạnh mẽ của Tài liệu. Bạn có thể chọn trong số bốn cấp độ truy cập:

Chỉ đọc

Thêm và trả lời bình luận

Thực hiện thay đổi và chia sẻ tệp với người khác

Tạo, chỉnh sửa, chia sẻ và xóa các mục

Với Docs, bạn có thể lưu thư xin nghỉ việc dưới dạng mẫu tùy chỉnh và chỉnh sửa theo yêu cầu. Bạn có thể nhúng liên kết, ảnh chụp màn hình, tệp PDF và các tệp khác vào tài liệu để tham khảo nhanh.

Hơn thế nữa, bạn có thể sử dụng Docs để quản lý chi tiết công việc bàn giao, sắp xếp các công việc cuối cùng, tạo danh sách kiểm tra và theo dõi những việc còn lại trong quá trình chuyển giao. Ngoài ra, liên kết các công việc bàn giao trực tiếp trong tài liệu Doc để đảm bảo không có khoảng trống trong kiến thức.

ClickUp Brain

Tạo mẫu, viết thư và brainstorming với ClickUp Brain

Viết thư xin nghỉ việc có thể là một việc khó khăn. May mắn thay, với ClickUp Brain làm trợ lý, bạn không cần phải làm việc này một mình. ClickUp Brain là trợ lý viết lách hoàn hảo, có thể giúp bạn viết thư xin nghỉ việc lý tưởng với giọng điệu lịch sự và trang trọng.

Bạn có thể thiết lập giọng điệu cho nội dung, kiểm tra chính tả và hiệu đính. Brain có thể giúp bạn tạo các mẫu để lưu và sử dụng bất cứ lúc nào. Bạn có thể tích hợp vào Tài liệu của mình để hợp tác thuận lợi.

Hơn nữa, bạn có thể sử dụng nó để động não về những vấn đề như câu hỏi phỏng vấn khi nghỉ việc, cách tốt nhất để thông báo cho đồng nghiệp về việc bạn sẽ nghỉ việc, nội dung thư xin nghỉ việc, v.v.

Tặng thêm: Mẫu thư xin nghỉ việc trong Word

Thực hiện việc nghỉ việc một cách suôn sẻ và tôn trọng với ClickUp

Viết thư xin nghỉ việc là một phần quan trọng trong việc rời bỏ công việc một cách chuyên nghiệp, và sử dụng mẫu trong Tài liệu Google có thể giúp đơn giản hóa quá trình này. Cho dù bạn đang gửi thông báo hai tuần trước, thư xin nghỉ việc ngắn gọn hay thư xin nghỉ việc chính thức hơn, các mẫu cung cấp cấu trúc, đảm bảo thư của bạn rõ ràng, tôn trọng và được tổ chức tốt.

Tuy nhiên, bạn có thể thấy Tài liệu Google có nhiều giới hạn, và đó là lúc các công cụ như ClickUp phát huy tác dụng. Từ viết thư xin nghỉ việc đến quản lý các công việc cuối cùng và sắp xếp chi tiết bàn giao, các tính năng mạnh mẽ của ClickUp đảm bảo quá trình rời công ty diễn ra suôn sẻ và có tổ chức. Đăng ký miễn phí ngay hôm nay!