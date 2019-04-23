ClickUp 287 Özelliğini Nasıl Bu Kadarca Hızlı Yayınladı? En Önemli 19 Adım.

Bir ClickUp kullanıcısı yakın zamanda sordu…

ClickUp, iyi düşünülmüş özellikleri son derece hızlı bir şekilde piyasaya sürme konusunda çok başarılı göründüğü için, bir gün takımınızın ürün geliştirme yaklaşımını anlatan bir blog yazısı okumak isterim ->

Özellikler/iyileştirmeler konusunda nasıl karar veriyorsunuz (Canny destekli geri bildirim panosunu kullanmak dahil) ve takımınız ClickUp'ı ve tel kafesler + prototipler için Figma gibi diğer araçları kullanarak nasıl bu kadar hızlı tasarım ve geliştirme yapabiliyor (yardım videosunda bahsedildiği gibi)?

Dikkat ettiğiniz için teşekkürler!

2018 yılında 287 yeni özellik ve çok sayıda iyileştirme yayınladık.

Bu yazıda, bu özellikleri yayınlama sürecimizi ayrıntılı olarak anlatacak ve ClickUp'ı oluşturmak için ClickUp'ı nasıl kullandığımızı adım adım göstereceğiz.

Kemerlerinizi bağlayın, başlıyoruz:

Sonra Eklenecek Öemcelere Öncelik Verin

Bunu fikir üretme veya beyin fırtınası aşaması olarak düşünün. Ama aslında çok fazla beyin fırtınası yapmıyoruz. Ürünümüzü aktif olarak kullandığımız için fikirler kendiliğinden akış halinde geliyor. ClickUp'ı nasıl daha iyi hale getirebileceğimizi sürekli düşünüyoruz.

1. Sorun: Daha verimli olmak için neye ihtiyacımız var?

Bizler gerçekten benciliz çünkü kendimizi daha verimli hale getirmek için neye ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Sonra da bunu önce kendimiz için yapıyoruz.

ClickUp, tüm kuruluşun kullanımı için tasarlanmıştır ve kendi takımımız çok çeşitli disiplinleri (iş yönetimi, satış, tasarım, yazılım geliştirme ve pazarlama) kapsadığından, fikirler hızlı bir şekilde ortaya çıkar. Kuruluşumuzun hiçbir bölümü ürünle ilgili önerilerde bulunmaktan mahrum değildir.

2. Müşterilerimizin ne istediğini düşünün

Başlangıçtan beri müşteri geri bildirimlerine açık bir şirketiz. Bu nedenle Canny'yi geri bildirim panosu ve ürün yol haritamızı paylaşmak için kullanmayı çok seviyoruz. Ayrıca destek mesajlarımızı kendi önceliklerimizi dengelemek için de kullanıyoruz. Birçok kullanıcı benzer özellikler talep ediyorsa, bu kesinlikle bir sonraki adımlarımızda büyük önem taşıyor.

3. Geliştirme süresinin maliyetini en büyük getiriyle karşılaştırın

Bir sonraki adım, yeni bir özelliğin geliştirilmesini, ClickUp'ı kullanan tüm takımlar için en büyük faydayı sağlayacağını düşündüğümüz özelliklerle karşılaştırarak doğru bir şekilde kapsamını belirlemektir.

Bu, özellikleri serbest bırakma sanatıdır, çünkü genellikle müşteriler veya kendi takımımızın üyeleri bir özelliğin ne kadar büyük olduğunu veya onu gerçeğe dönüştürmek için gereken işi tam olarak bilmezler.

Geliştirme takımımız, mevcut kaynaklarla yapılabilecekleri dengeler (bu proje yönetimi, değil mi?).

4. Paralel olarak geliştirilecek benzer özellikleri hizalayın

Geliştirmenin bir diğer kısmı ise ne yapılması gerektiğini anlamak ve ardından takımınızın işini optimize etmek için bunu doğru bir şekilde planlamaktır. ClickUp'ta bu çok önemlidir. Takımımızın bir bütün olarak neler yapabileceğini ve her bir bireyin neler yapabileceğini doğru bir şekilde anlamalıyız. Ardından, yapılması gerekenleri takımın kapasitesine göre uyumlu hale getirir ve geliştirmenin akış durumuna ulaşırız.

Benzer özellikleri bir araya getirdiğinizde, ortaya büyük bir sinerji çıkar ve hataları önleyebilir veya özellik iyileştirmelerini yayınlanmadan önce ekleyebiliriz. Ürün geliştirmemizi silolara ayırmıyoruz, bu nedenle neyin olabileceği (veya olamayacağı) hakkında sürekli bir diyalog var.

Takımımız Sprint'ler oluşturur ve bu uyuma göre yapılandırır.

Özellikler bu sprint için ayarlandı. Sırada ne var?

5. Görevlere öncelik verin

ClickUp'ta, bir sprint Projesi oluşturuyoruz ve ardından yaklaşan her Sürüm için bir Liste oluşturuyoruz. Buradan, görevlerimizi ve yeni özellikle ilgili tüm önemli ayrıntıları ekliyoruz.

Not: ClickUp'taki bu harika şablonla kendi geliştirme projenizi başlatın. Kendi sprintlerimize dayanmaktadır!

6. Her biri için zaman tahmini yapın

Bu, genellikle gözden kaçan bir geliştirme aşamasıdır. Geliştirme liderlerimiz, bir görevin tamamlanması için gereken zamanı tahmin eder ve bu da sürüm takviminin oluşturulmasına yardımcı olur. Bu, takımın düzeltme veya birikmiş öğeler için yer kalıp kalmadığını belirlemesine de yardımcı olur.

7. Bağımlılıkları ayarlayın.

Buradan, geliştiriciler görevlerini bağımlılıklara göre birbirine bağlayacak. Ardından, Gantt grafiği ile genel bir görünüm elde ederek her bir görevin nasıl örtüştüğünü görebilir ve engelleri veya darboğazları belirleyebiliriz.

8. Her bir görevin ne zaman tamamlanacağına dair zaman çizelgesi

Şimdi, her görevin ne zaman tamamlanacağına dair bir program belirleme zamanı. Bu, bağımlılıklara ve hangi özelliğin veya kodun önce işlenmesi gerektiğine göre belirlenir.

9. Bunları doğru geliştiricilere atayın

Geliştiricilerimizin neler yapabileceğini ve nelerde iyi olduklarını gözden geçirerek, herkesin yeteneklerini en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyoruz. Tahminlere göre, geliştiricilerimize görevler atıyoruz. Zaman tahminlerine göre, bazen bir kişi çok fazla görev alırken, bazen de çok az görev alabilir.

İletişimi Sürdürmek

10. Slack ve ClickUp'ta paylaşın

Tüm görev ayrıntılarını depolamak ve güncellemeler sağlamak için ClickUp kullanıyoruz. Bazen acil bir ihtiyaç veya sorunla karşılaşabiliriz ve bu durumda Slack kanallarımıza başvurarak bilgi alırız. Doğrudan mesajları çok sık kullanmıyoruz, en hızlı ve kolay iletişim için insanların Slack kanallarında cevap veya yanıt vermelerini tercih ediyoruz.

11. Günlük standup video konferansları

Büyük bir uzaktan çalışan takımımız olduğu için, her bir geliştiricinin görevlerinde ne aşamada olduğunu paylaşmak ve herhangi bir blok hakkında iletişim kurmak için video konferansları kullanıyoruz. Buradan, gerekirse programı yeniden değerlendirebilir ve ayarlayabiliriz, bu da Gantt grafiği ile kolayca yapılabilir.

12. Günlük görev listesi oluşturun

İlerlememizi belgelemek için özel bir Slack kanalımız var. Üyeler, önceki gün üzerinde çalıştıkları işleri ve o gün için ana odak noktalarını yazıyorlar. Ardından ClickUp'ı öncelikler, zaman tahminleri ve gerekirse daha fazla yorumla güncelliyoruz.

13. İşini yap ve bol bol Monster iç

Yeni Özelliklerin Yayınlanma Zamanı!

14. QA Zamanı

Yayınlanmadan önceki gün, farklı ortamlarda ve cihazlarda tüm özellikler için QA kontrolleri yapıyoruz. Bu kontroller, QA ve geliştirme takımımızın yanı sıra, kullanılabilirlik açısından gözden kaçan bir şey olup olmadığını kontrol etmek için müşteri başarı temsilcilerimizi de içeriyor.

Her şeyin otomatik olarak test edilmesi gerekmez. Yaygın bir geliştirme felsefesi, testler yazmak ve test kapsamının neredeyse tamamını sağlamak. Ne yazık ki, bunun bir bedeli vardır: zaman alır. Özellikle çok hızlı değişiklikler yapıyorsanız, her yeni özellik veya güncelleme için bir dizi test yazılması ve yeniden yazılması gerekir.

Günün sonunda, kaç tane otomatik testiniz olursa olsun, her şeyi manuel olarak test etmeniz gerekecektir. En azından başlangıçta, test etmekten ziyade teslimata odaklanın. Büyüdükçe, özellikle ürününüz önemli ölçüde değiştiyse, testler ekleyebilirsiniz (yaygın inanışın aksine). Bu şekilde, toplumun düşündüğü kadar fazla teknik borçlanmayacaksınız.

15. Özellikleri taşıma

Özellikler ve görev durumları, her şeyin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak için hazırlık ortamından ön üretim ortamına taşınır. Her şey yolunda giderse, uygulamayı ClickUp uygulamasına başlatmaya hazırız demektir.

16. İletişimi hazırlayın

Özelliklerimizi kimse kullanmayı bilmiyorsa, hiçbir değeri yoktur. Müşteri başarı ve pazarlama ekiplerimiz, tüm avantaj ve özelliklerin iyi bir şekilde iletilmesini sağlamak için yardım belgeleri, blog gönderileri, e-posta, sosyal medya ve daha fazlası gibi destekleyici bilgileri hazırlar.

17. Sadece gönderin. Mükemmellik aramayın

Üretim aşamasında son kontroller yapılır ve yapı uygulamaya gönderilir. Konfeti toplarını çıkarır, gongu çalar ve hava kornasını çalarak ClickUp'ın inanılmaz harika bir yeni özelliği piyasaya sürdüğünü tüm dünyaya duyururuz.

Kurucularımızdan biri olan Zeb Evans, daha önce birkaç teknoloji şirketi kurmuş ve ürün lansmanları konusunda kendini mükemmeliyetçi olarak tanımlayan biriydi. Mükemmelliğin sonsuza kadar sürdüğünü ve asla ulaşılamadığını gördükten sonra, artık tamamen farklı bir bakış açısına sahip. Önce iyi yapın. Sonra tekrar edin ve daha iyi hale getirin. Sonunda, birkaç tekrarın ardından mükemmel hale gelecektir. Bu, kullanım ve kullanıcı geri bildirimleriyle birlikte gelir.

18. Dünyaya duyurun

Konfeti temizledikten kısa bir süre sonra, kulaklarımızda çınlama geçmeden, bir şekilde e-postayı göndermenin, yardım belgelerini yayınlamanın ve doğru videoları oynatmanın bir yolunu buluyoruz.

19. Geri bildiriminizi bekleyin ve tekrarlayın

Her şey yoluna girince, sorularınızı yanıtlıyor, endişelerinize cevap veriyor, bir yudum daha Monster içip tekrar bir numaraya geri dönüyoruz.

Sonuç

Ürün geliştirme döngümüz sizinkinden çok farklı görünmeyebilir, ancak bizim ürünlerimize özel bir bileşen ekliyoruz.

Odaklanıyoruz.

Başlamadan önce tüm endişeler dile getirilir ve ardından işe koyuluruz.

Mazeret üretmiyoruz.

Eğer hata yaparsak, düzeltiriz.

Yapılacak başka işlerle dikkatimiz dağılmıyor, onları başka bir güne bırakıyoruz.

ClickUp'ı bu şekilde yaratıyoruz.