Düzenli kalmak için ücretsiz kullanıcı adı ve şifre şablonları

Hepimiz bu durumu yaşamışızdır: giriş ekranına bakarak şifreyi bildiğimizden emin oluruz... ta ki bilmediğimizi fark edene kadar.

Psikolog Jelena Mirkovic tarafından yapılan çok ilginç bir araştırma, insanların şifreleri neden unuttuğunu açıklıyor: hatırlanabilirlik genellikle güvenlikle çelişir.

Kullanıcılar ya kişisel bilgilere dayalı zayıf şifreler ya da birden fazla hesapta yeniden kullandıkları güçlü şifreler oluştururlar ve her ikisi de riskli alışkanlıklardır. Bu ikilemin çözümü basittir: şifre şablonu kullanabilirsiniz.

Bu belgeler, tüm şifrelerinizi ve giriş bilgilerinizi tek bir yerde düzenlemenize yardımcı olur.

Bu makalede, iş ve kişisel kullanımınız için kullanabileceğiniz en iyi ücretsiz yazdırılabilir şifre şablonlarını ele alacağız.

En İyi Şifre Şablonlarına Genel Bakış

İşte en iyi şifre şablonlarının özet tablosu:

Şifre Şablon Ücretsiz Indir nedir?

Şifre şablonu, web siteleri, uygulamalar ve çevrimiçi hesaplar için tüm giriş bilgilerinizi güvenli bir yerde düzenlemenize ve izlemenize yardımcı olan, genellikle Excel veya Google E-Tablolar gibi bir elektronik tablo olan önceden tasarlanmış bir belgedir.

Şifre şablonları, kullanıcı adları, şifreler, URL'ler ve bazen güvenlik soruları veya notlar için alanlar içerir. Kişisel kullanım için tüm şifrelerinizi yapılandırılmış bir biçimde izleme yapmanıza yardımcı olurlar, böylece şifreleri ezberlemeniz veya yeniden kullanmanız gerekmez.

İşte nasıl işledikleri:

✅ Şifreleri düzenlemek ve saklamak için yapılandırılmış bir biçim sağlar.

✅ Şifre korumalı güvenlik bir yerde saklanabilir

✅ Tüm giriş bilgilerinize merkezi erişim sağlar

✅ Farklı hesaplar ve kategoriler için özelleştirmeyi destekler

✅ Şifre yöneticisine basit, yazdırılabilir bir alternatif sunar.

İyi bir şifre şablonu nedir?

İyi bir şifre şablonu, hem güçlü hem de hatırlanması kolay şifreler oluşturmanıza yardımcı olmalıdır.

İşte kullanabileceğiniz bazı püf noktaları:

Parola başına en az 12 ila 15 karakter kullanın.

Büyük harf, küçük harf, sayı ve sembolleri karıştırın.

"123456" gibi bariz kalıpları veya kolay tahmin edilebilen şifreleri kullanmayın.

Farklı hesaplar için her zaman farklı şifreler kullanın.

Sizin hatırlayabileceğiniz, ancak başkalarının tahmin edemeyeceği parolalar deneyin.

En İyi 10 Ücretsiz Şifre Şablonu

Hadi başlayalım!

İşte, tüm şifrelerinizi güvenli bir şekilde izlemenize ve farklı hesaplarınız arasında düzenli kalmanıza yardımcı olacak en iyi 10 ücretsiz şifre şablonunu indir.

ClickUp Liste Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Ayrı bir şifre yöneticisi kullanmadan yapılandırılmış bir sistem mi istiyorsunuz? ClickUp Liste Şablonunu deneyin.

Kişisel hesaplar, iş veya müşteriler arasında artan oturum açma listeyi yönetmek kısa sürede kaosa dönüşebilir.

ClickUp Liste Şablonu, ayrı bir şifre yöneticisine ihtiyaç duymadan şifrelerinizi düzenlemek için yapılandırılmış bir sistem sunar. Ayrıca, şifrelerinizi önem ve öncelik sırasına göre kategorize etmenize ve düzenlemenize yardımcı olur.

✅ Bu şablonu neden seveceksiniz?

Karmaşık giriş bilgilerini düzenli, erişimi kolay listelere ayırın.

Hesapları bankacılık, iş araçları, sosyal medya veya müşteriler olarak kategorilere ayırın.

Düzenli güvenlik kontrolleri ve yenileme hatırlatıcıları için yinelenen liste oluşturun.

Özel etiketler veya etiketlerle hassas hesaplara öncelik verin.

Erişim izinlerini kontrol ederken liste paylaşımını takım üyeleriyle gerçekleştirin.

✨ İdeal Kullanıcılar: Tüm şifrelerini öncelik sırasına koymak ve izlemek için yapılandırılmış bir yönteme ihtiyaç duyan serbest çalışanlar, proje yöneticileri ve küçük iş sahipleri.

👀 İlginç Bilgi: "Şifre" kelimesi ilk olarak bilgisayarlar değil, askeri bağlamda kullanılmıştır. Askerler, kontrol noktalarından geçmek için bunları sözlü kodlar olarak kullanırlardı.

2. ClickUp Varlık Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Varlık Yönetimi Şablonunu kullanarak kimlik bilgilerini kaybetme veya lisans yenilemelerini kaçırma gibi hataları önleyin.

Hassas verileri, abonelikleri veya lisansları yönetirken, şifreleri dijital varlıklar olarak ele almak çok önemlidir. ClickUp Varlık Yönetimi Şablonu, varlık izlemesini merkezileştirerek kimlik bilgilerinin kaybolması veya lisans yenilemelerinin kaçırılması gibi hataları önler.

Ayrıca, varlık kullanımını izlemenize yardımcı olan bir veritabanında şifrelerinizi düzenlemenize ve saklamanıza yardımcı olur, ayrıca Gantt grafikleriyle tüm verilerinizi görünümüne alabilirsiniz.

✅ Bu şablonu neden seveceksiniz?

Giriş bilgilerini, lisans anahtarlarını, yenileme tarihlerini ve notları tek bir aranabilir veritabanında kaydedin.

Kullanımı takip edin, sahipliği atayın ve lisans durumunu izleyin.

Varlıkları araç türüne, abonelik düzeyine veya takım kullanımına göre kategorilere ayırın.

Erişim kontrol seçenekleriyle hassas bilgileri güvenlik içinde saklayın.

Yenilemeler, varlık denetimleri veya uyumluluk incelemeleri için raporlar oluşturun.

✨ İdeal Kullanıcılar: Şifreleri, yazılım lisanslarını ve giriş bilgilerini yönetmek isteyen BT yöneticileri, iş sahipleri ve takım liderleri.

Yönetim projeleri, şirketin tüm departmanları arasında çok daha kolay hale geldi. Yeni bir proje geldiğinde, bizim için tüm biletleri hemen oluşturan bir şablon kullanabiliyoruz. Bununla kalmayıp, herkese otomatik olarak görevleri atanıyor, böylece kimin hangi işi yapacağı konusunda karışıklık olmuyor.

3. ClickUp Bilgi Bankası Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Bilgi Bankası Şablonu ile kimlik bilgilerini izlemenin ve hassas iş bilgilerini korumanın profesyonel bir yolunu deneyimleyin.

Birçok kuruluş sıklıkla veri ihlali riskiyle karşı karşıyadır. LinkedIn ve Ticketmaster gibi büyük şirketler bu durumun kurbanı olmuş ve yarım milyondan fazla özel bilgi karanlık web'de ifşa olmuştur.

ClickUp Bilgi Bankası Şablonu, hassas iş bilgilerinizi korurken kimlik bilgilerinizi izlemenize yardımcı olarak güvenlik ihlallerini önlemenize yardımcı olur.

Bu şablon, SSS ve bilgi makaleleri için önceden yüklenmiş bölümlerle birlikte gelir, böylece şifreleri ve en iyi uygulamaları şirket içinde kolayca depolayabilir, düzenleyebilir ve paylaşım yapabilirsiniz.

✅ Bu şablonu neden seveceksiniz?

Kimlik bilgileri depolama ile yapılandırılmış bir bilgi kütüphanesi oluşturun.

Sıkça sorulan sorular, standart çalışma prosedürleri, politikalar ve sistem kılavuzları için özel bölümler oluşturun.

Erişim ve güncellemeler için merkezi bir kaynakla takımlarınızı bilgilendirin.

Yeni işe başlayanlar için oryantasyon materyalleri ve referans belgeleri sağlayın.

Hassas bilgilerin güvenliği ve aranabilir bir kaydını tutun.

✨ İdeal kullanım alanları: Şifreleri, SOP'leri ve erişim talimatlarını iç kullanım veya müşteriye yönelik kullanım için merkezi bir merkezde belgelemek isteyen takımlar, BT yöneticileri ve operasyon yöneticileri.

ClickUp özelliklerinin en üst düzey bilgi yönetimi deneyimi için nasıl işbirliği yaptığına dair kısa bir video:

4. ClickUp SOP Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp SOP şablonu ile SOP'larınızı merkezileştirerek kritik erişim noktalarını kontrol altında tutun.

Takımların oturum açma kimlik bilgilerini yönetmek için net bir süreci olmadığında, güvenlik açıkları ve karışıklıklar kaçınılmazdır. Standart Çalışma Prosedürleri (SOP'ler), şifreleri yönetmeye yönelik süreç ve prosedürlerde tutarlılık ve verimlilik sağlayabilir.

ClickUp SOP şablonu, şifre yönetimi ş Akışlarınızı merkezileştirmenize ve kritik erişim noktalarını korumanıza yardımcı olur.

Bu şablonu kullanarak, kontrol listeleriyle süreçlere otomasyon getirebilir, kuruluşunuz genelinde şifre yönetimi için tekdüzelik sağlayabilir ve departmanlar arası işbirliğini geliştirebilirsiniz.

✅ Bu şablonu neden seveceksiniz?

Hesap erişimini ayar, güncelle ve iptal etmek için ş akışlarını tanımlayın.

Takımlar arasında şifre yönetimi için ayrıntılı SOP'lar oluşturun.

Tekrarlayan güvenlik görevleri ve incelemeler için yerleşik kontrol listelerini kullanın.

Müşteri kazanımı veya takım geçişleri için prosedürleri standartlaştırın.

✨ İdeal Kullanıcılar: Şifreleri, hesap erişimini ve hassas kimlik bilgilerini yönetmek için standartlaştırılmış, tekrarlanabilir bir sisteme ihtiyaç duyan iş sahipleri, operasyon yöneticileri ve takım liderleri.

5. ClickUp Hesap Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Dağınık notlara veya birden fazla belgeye güvenmek yerine, ClickUp'ın Hesap Yönetimi Şablonunu kullanarak her hesabı izleme.

Dünya çapında 5,2 milyardan fazla sosyal medya hesabı bulunan çoğu iş, farkında olduklarından çok daha fazla hesap ve giriş bilgisini yönetmektedir. İster müşteri portalları, ister takım araçları, ister abonelik platformları olsun, bu bilgileri tek bir yerden yönetmek sizi son dakika telaşından kurtarabilir.

ClickUp Hesap Yönetimi Şablonu, tüm hesap bilgilerini tek bir yerden yönetmenizi sağlar; artık dağınık notlar veya unutulan kimlik bilgileri yok. Bu şablon ayrıca, şifre paylaşım erişimi ile müşteri onboarding süreçlerini tasarlamanıza ve tüm verilerinizi benzersiz kategoriler ve klasörler halinde düzenlemenize yardımcı olur.

✅ Bu şablonu neden seveceksiniz?

Hesap kimlik bilgilerini tek bir düzenli yerde toplayın, saklayın ve yönetin.

Müşteri erişimini, abonelik ayrıntılarını ve güncelleme hatırlatıcılarını takip edin.

Kimlik bilgilerini ve hesap notlarını birlikte yöneterek yeni kullanıcıların sisteme katılımını kolaylaştırın.

Takım izinleri ve erişim denetimleri ile hassas bilgileri güvenlik altına alın.

Hesap değişikliklerini ve güncellemeleri kaydederek iletişimi kolaylaştırın.

✨ İdeal kullanım alanları: Müşteri hesaplarını düzenlemek ve kimlik bilgilerini güvenlik içinde yönetmek için basit bir yönteme ihtiyaç duyan hesap yöneticileri, müşteri hizmetleri takımları ve iş sahipleri.

6. Vertex42 tarafından hazırlanan Excel Şifre Liste Şablonu

via Vertex42

Vertex42 tarafından sunulan Excel Şifre Liste Şablonu, basit ve yazdırılabilir bir şifre takipçisi tercih eden kullanıcılar için işleri kolaylaştırır.

Bu Excel tabanlı şablon, giriş bilgilerinizi düzenli ve temiz bir liste halinde tutmanızı sağlar ve şifrenizi her zaman güvenli ve emniyetli tutmak için önemli ipuçları içerir. Excel ve PDF biçimlerinde mevcuttur.

✅ Bu şablonu neden seveceksiniz?

Kullanıcı adlarını, şifreleri, web sitelerini ve notları yapılandırılmış bir tablodaki sütunlarda kaydedin.

Çevrimdışı referans ve yedekleme için şifre listenizi yazdırın.

Kişisel veya iş ihtiyaçlarınıza göre sütunları veya kategorileri özel olarak ayarlayın.

Hızlı erişim için girdileri alfabetik olarak veya kategoriye göre düzenleyin.

Çevrimdışı olarak saklayabileceğiniz güvenlikli, merkezi bir kayıt tutun.

✨ İdeal kullanım alanları: Evde veya ofiste güvenli bir şekilde saklayabilecekleri, yazdırılabilir bir şifre listesi isteyen günlük kullanıcılar ve küçük iş sahipleri.

👀 Eğlenceli Bilgi: 1932 tarihli Marx Brothers filmi Horse Feathers'da Groucho, bir gizli bara girmeye çalışır ve şifre sorulur. Birkaç yanlış tahminden sonra, sonunda "Swordfish" ile doğru cevabı bulur ve bu, filmde sürekli tekrarlanan bir şaka haline gelir. İnternet ortaya çıkmadan çok önce, bu sahne erişimi kontrol eden gizli kelimeler fikrini alay konusu yapmıştır. Bu, şifrelerin neredeyse bir asırdır hem pratik hem de gülünç olduğunu göstermektedir.

7. Vertex42 tarafından sunulan Excel Şifre Günlüğü Şablonu

via Vertex42

Amerikalıların %60'ı birden fazla hesapta aynı şifreyi kullandığını itiraf ediyor ve bu da onları kimlik bilgisi doldurma ve kaba kuvvet saldırılarına karşı kolay bir hedef haline getiriyor. Bu, genellikle çok fazla şifreyi hatırlamaya çalışmanın zorluğundan kaynaklanan riskli bir alışkanlıktır.

Vertex42 tarafından sunulan Excel Şifre Günlüğü Şablonu, tüm kimlik bilgilerinizi tek bir güvenli yerde kaydetmek için güvenilir bir yol sunarak riskli şifre tekrar kullanımını ortadan kaldırmanıza yardımcı olur.

Hesaplarınızda oturum açma bilgilerinizi izleme için iki çalışma sayfası ile önceden yapılandırılmış olarak gelir ve hem dikey hem de yatay yönlerde kullanılabilir.

✅ Bu şablonu neden seveceksiniz?

Kullanıcı adlarını, şifreleri, web sitesi adlarını ve özel notları tek bir dosyada kaydedin.

Tercihinize göre dikey veya yatay düzen arasından seçim yapın.

Çevrimdışı kullanım için günlüğü yazdırın veya cihazınızda güvenlikli bir yerel kopya saklayın.

Şifreleri kategori, hesap türü veya güvenlik düzeyine göre sıralayın ve düzenleyin.

Düzenlenebilir sütunlarla güncellemeleri ve değişiklikleri izleme.

✨ İdeal kullanım alanları: Excel tabanlı, gerektiğinde güvenlik altına alınabilecek ve güncellenebilecek yazdırılabilir şifre günlüğünü tercih eden serbest çalışanlar, ev kullanıcıları ve küçük iş sahipleri.

8. TemplateLab tarafından sunulan Password Keeper

TemplateLab aracılığıyla

Çevrimiçi hesapların sayısı arttıkça, şifreleri yeniden kullanmak cazip hale gelir, ancak bu da güvenliğinizi tehlikeye atar.

TemplateLab'ın Şifre Saklayıcı, kişisel ve paylaşım hesap bilgilerini tek bir yazdırılabilir sayfada yönetmek için basit bir çözüm sunar. Bu şablon, PDF gibi çeşitli biçimlerde mevcuttur ve Adobe Photoshop, Microsoft Word ve PowerPoint gibi yazılımlarla kullanılabilir.

✅ Bu şablonu neden seveceksiniz?

Kullanıcı adlarını, şifreleri, web sitesi adlarını ve hesap notlarını tek bir belgede liste.

Kişisel veya iş şifrelerinizi merkezi, kolayca başvurulabilir bir biçimde saklayın.

İhtiyaç duyduğunuzda hızlı erişim için güvenlikle yazdırın ve saklayın.

Tek bir güvenilir kayıtla şifrelerinizi tekrar tekrar sıfırlamaktan kurtulun.

Kişisel, takım veya aile kullanımına uygun şekilde düzeni özelleştirin.

✨ İdeal kullanım alanları: Birden fazla kişisel veya iş hesabını yönetmek için temel, yazdırılabilir bir şifre listesine ihtiyaç duyan bireyler, serbest çalışanlar ve ofis takımları.

👀 İlginç Bilgi: Eski Roma askerleri, gece devriyeleri sırasında dostlarını düşmanlarından ayırt etmek için "parola" adı verilen gizli şifreler kullanırlardı.

9. Şablon.net tarafından sunulan Şifre Sıfırlama Takipçisi

Template.net'in Şifre Sıfırlama Takipçisi, BT takımları ve yöneticilerin sıfırlama taleplerini ve güvenlik protokollerini takip etmelerine yardımcı olur.

Bu izleyici, her isteği kaydeder ve hesap verebilirliği sürdürmenize ve güvenlik süreçlerini sıkılaştırmanıza yardımcı olur. Ayrıca, web sitesinin AI Düzenleyici Aracında düzenlenebilir ve kullanıcılar bu şablonu kişisel ve profesyonel kullanımları için indirmeyi veya yazdırmayı seçebilirler.

✅ Bu şablonu neden seveceksiniz?

Şifre sıfırlama taleplerini tarih, kullanıcı ID ve durum bilgileriyle birlikte kaydedin.

Doğrulama adımlarını takip edin ve her talebin takibini sağlayın.

Denetim izleri ve güvenlik incelemeleri için tamamlanma ayrıntılarını kaydedin.

Dahili kullanım ve hesap verebilirlik için merkezi bir günlük tutun.

Departmanlar arasında şifre yönetimi ş Akışlarını iyileştirin

✨ İdeal kullanım alanları: Parola sıfırlama taleplerinin izlenmesi ve kullanıcılar arasında parola güvenliğini artırmak için özel bir sisteme ihtiyaç duyan BT destek ekibi, ofis yöneticileri ve yöneticiler.

10. Şablon.net tarafından sunulan Kullanıcı Adı ve Şifre Sayfası

Şablon.net'in Kullanıcı Adı ve Şifre Sayfası, paylaşılan kimlik bilgilerini yöneten küçük takımlar için sade bir çözümdür.

Dağınık notlarla erişim sorunları yaşama riskini ortadan kaldırmak için, bu basit sayfa iç sistemler veya araçlar için kullanıcı adlarını ve şifreleri düzenlemenizi sağlar. Ayrıca, web sitesinin yerleşik AI Düzenleyici Aracı kullanılarak tamamen özelleştirilebilir ve düzenlenebilir.

✅ Bu şablonu neden seveceksiniz?

Kullanıcı adlarını, şifreleri ve hesap notlarını tek bir belgede liste.

Paylaşım ofis araçları, iç sistemler veya müşteri portalları için kullanın.

Kontrollü erişim ortamında güvenli bir şekilde yazdırın ve saklayın.

Kimlik bilgileri zamanla değiştikçe girdileri güncelleyin ve revize edin.

Takım erişimi için tek bir doğru kaynak sağlayıcı sağlayarak karışıklığı azaltın.

✨ İdeal kullanım alanları: Küçük takımlar, ofis yöneticileri ve BT personeli, iç hesap erişimini ücretsiz olarak yönetmek için basit, yazdırılabilir kullanıcı adı ve şifre şablonuna ihtiyaç duyar.

Ücretsiz Şablonlarla Şifre Oyununuzu ClickUp ile Güçlendirin

Hepimiz bu durumu yaşamışızdır: doğru şifreyi tahmin etmek umuduyla yanlış şifreler girip, birkaç saatliğine blok olmak.

Bir noktada, tüm şifrelerinizi bir sistem olmadan yönetmenin sadece ihlal riskini ve zaman kaybını artırdığını kabul etmek akıllıca olacaktır.

Tüm seçenekler ve diğer web siteleri arasında, ClickUp'ın şablonları esnekliği, yerleşik işbirliği özellikleri ve şifrelerden çok daha fazlasını yönetme yeteneği ile öne çıkıyor.

Ayrıntılı bir şifre izleyici oluşturmak veya erişim için SOP'lar oluşturmak istiyorsanız, ClickUp'ın kullanıma hazır şablonları ş Akışınızı özel hale getirmenize yardımcı olur.

Unutulan şifreleri aramanın zahmetine son vermeye hazır mısınız? Hemen ClickUp'a kaydolun!