Yapay Zeka Ajanlarını Kullanma Konusunda Önde Gelen Şirketler

Kurumsal takımlar, araçların yaygınlaşması ve bağlam değiştirme sorunlarıyla boğuşuyor. Büyük dil modellerini API'ler, bellek ve görev planlama yetenekleriyle birleştiren ajans AI sistemleri, bu sorunlara tek bir çözüm sunuyor.

Bu otonom ajanlar durumları algılayabilir, karmaşık ş akışlarını mantıkla çözebilir ve kullanıcılar adına harekete geçebilir.

Sektör liderleri tarafından "yapay zeka ajanlarının yılı" olarak adlandırılan 2025'e doğru, büyük teknoloji şirketleri, operasyonları kolaylaştırmayı ve kuruluşlar genelinde verimliliği artırmayı vaat eden sofistike ajan platformlarını kullanıma sunmak için yarışıyor.

Anahtar Noktalar

Ajan yapay zeka sistemleri ş Akışlarını otomasyon ile gerçekleştirerek kurumsal iş yükünü %50-78 oranında azaltır.

aI ajanlarının %90'ı, sağlam entegrasyonlar ve bellek sistemleri olmadan kısa sürede başarısız olur.

Orta boyutlu işler, araştırma, verimlilik ve müşteri hizmetlerini önceliklendirerek bu teknolojinin benimsenmesine öncülük ediyor.

En iyi yapay zeka platformları güvenlik, yönetişim ve özel alan ajanlarının dağıtımına önem vermektedir.

Ajen AI nedir?

Ajanssal yapay zeka, verileri özerk bir şekilde algılayan, özel modeller aracılığıyla mantık yürüten, harici araçlar aracılığıyla görevleri yerine getiren ve performansı iyileştirmek için geri bildirimlerden sürekli olarak öğrenen sistemleri ifade eder.

Algılama-nedenleme-eylem-öğrenme şeklindeki bu dört adımlı döngü, ajanların sürekli insan denetimi olmadan karmaşık iş süreçlerini yönetmelerini sağlar.

Ajan yapay zekayı anlamak için, basit sohbet robotlarının ötesine geçerek, karmaşık, çok adımlı ş akışlarını bağımsız olarak yürütebilen sistemlere bakmak gerekir.

Bireysel komutlara yanıt veren geleneksel yapay zeka asistanlarının aksine, ajans sistemleri uzun süreli etkileşimler boyunca bağlamı korur ve gerçek zamanlı geri bildirimlere göre yaklaşımlarını uyarlayabilir.

Bu sistemlerin otonom yapısı hem fırsatlar hem de zorluklar yaratmaktadır.

NVIDIA'nın ajans yapay zeka üzerine yaptığı araştırma, ajansların güvenlik önlemlerini korurken birden fazla özel modeli nasıl koordine edebileceğini göstermektedir.

Ancak Beam AI'nın 2025 incelemesi, AI ajanlarının %90'ının bağlam kaybı ve entegrasyon sorunları nedeniyle 30 gün içinde başarısız olduğunu ortaya koymaktadır.

Önde gelen platformlar, karar verme süreçlerini izleyen ve gerektiğinde insan denetimini mümkün kılan durum bilgisi bellek sistemleri, sağlam araç düzenlemesi ve kapsamlı yönetişim çerçeveleriyle bu zorlukların üstesinden geliyor.

Şirketler Neden Yapay Zeka Ajanlarını Kullanıyor?

yapay zeka ajanlarını kullanan kuruluşlar, iş yükünde %50-78 oranında azalma ve süreç verimliliğinde önemli iyileşmeler olduğunu bildiriyor. Bu da, giderek otomasyonla donanmış iş ortamında rekabet gücünü korumak için yapay zeka ajanlarının vazgeçilmez olduğunu gösteriyor. *

Pazar araştırmaları, iş liderlerinin %81'inin yapay zeka stratejilerine ajanları entegre etmeyi planladığını, ancak Microsoft'un İş Eğilimleri Endeksi'ne göre sadece %24'ünün kuruluş genelinde bu entegrasyonu gerçekleştirdiğini gösteriyor.

Başlıca itici güçler arasında araç parçalanmasının azaltılması, rutin ş akışlarının otomasyonlandırılması ve orantılı personel artışı olmadan özel etkileşimlerinin ölçeklendirilmesi yer almaktadır.

100-2.000 çalışanlı orta boyutlu şirketler, araştırma ve özetleme (58%), kişisel verimlilik (53,5%) ve müşteri hizmetleri (45,8%) için ajanları kullanarak bu teknolojinin benimsenmesinde öncülük ediyor.

Ancak, dağıtım zorlukları hala önemli bir sorun teşkil ediyor. Eski sistemlerle entegrasyonlar, çok adımlı süreçlerde bağlamın korunması ve uygun yönetişim çerçevelerinin oluşturulması en büyük engelleri oluşturuyor.

Başarılı uygulamalar, sürekli değerlendirme, insan kontrolü ve ajanların amaçlanan kapsamı aşmasını önlemek için kısıtlı izine önem verir.

Yapay Zeka Ajanlarını Kullanma Konusunda Önde Gelen Şirketler

Ajans yapay zeka alanında, her biri ajans dağıtımı ve yönetimine benzersiz güçler katan, köklü bulut sağlayıcıları, yenilikçi girişimler ve kurumsal yazılım şirketleri, özellik olarak yer almaktadır.

AWS (Amazon) : AgentCore, güvenli çalışma zamanı ortamları, bağlam saklama için bellek hizmetleri ve önceden oluşturulmuş ajan çözümleri için özel bir pazar yeri sağlar : AgentCore, güvenli çalışma zamanı ortamları, bağlam saklama için bellek hizmetleri ve önceden oluşturulmuş ajan çözümleri için özel bir pazar yeri sağlar

ServiceNow : AI Experience, bağlam farkında multimodal arayüzler sunarken, Zurich sürümü doğal dil kod yeteneklerine sahip ajans ş akışlarını tanıtıyor : AI Experience, bağlam farkında multimodal arayüzler sunarken, Zurich sürümü doğal dil kod yeteneklerine sahip ajans ş akışlarını tanıtıyor

Salesforce : Agentforce, otonom ajanları doğrudan CRM ş akışlarına entegre eder ve ilk müşteriler, birinci seviye destek taleplerinde %70 azalma olduğunu bildirmiştir : Agentforce, otonom ajanları doğrudan CRM ş akışlarına entegre eder ve ilk müşteriler, birinci seviye destek taleplerinde %70 azalma olduğunu bildirmiştir

Microsoft : Copilot alan kılavuzu, Agent Store pazarı ve kurumsal araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olan GitHub Copilot kodlama ajanlarını içeren kapsamlı ekosistem : Copilot alan kılavuzu, Agent Store pazarı ve kurumsal araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olan GitHub Copilot kodlama ajanlarını içeren kapsamlı ekosistem

NVIDIA : Blueprints ve NeMo mikro hizmetleri, geliştiricilerin gelişmiş akıl yürütme yeteneklerine sahip sofistike ajan mimarileri oluşturmasını sağlar : Blueprints ve NeMo mikro hizmetleri, geliştiricilerin gelişmiş akıl yürütme yeteneklerine sahip sofistike ajan mimarileri oluşturmasını sağlar

OpenAI : AgentKit, hızlı ş Akışı tasarımı için görsel ajan oluşturucular, kapsamlı değerlendirme araçları ve genişletilmiş bağlayıcı kayıtları sunar : AgentKit, hızlı ş Akışı tasarımı için görsel ajan oluşturucular, kapsamlı değerlendirme araçları ve genişletilmiş bağlayıcı kayıtları sunar

Google : Gemini destekli ajanlar, güvenlikli otonom işlemler için AP2 ödeme protokolü ile desteklenen veri bilimi, kod yorumlama ve mühendislik alanlarını kapsar : Gemini destekli ajanlar, güvenlikli otonom işlemler için AP2 ödeme protokolü ile desteklenen veri bilimi, kod yorumlama ve mühendislik alanlarını kapsar

Databricks : Agent Bricks, alana özgü ajanları otomatik olarak oluşturur ve ince ayarlarını yapar; platform ise en uygun model yapılandırmalarını önerir : Agent Bricks, alana özgü ajanları otomatik olarak oluşturur ve ince ayarlarını yapar; platform ise en uygun model yapılandırmalarını önerir

Bu platformlar, yönetişim, değerlendirme ve entegrasyon yetenekleri konusunda ortak yeniliklerdeki paylaşımı sürdürür.

Çoğu, rol tabanlı erişim kontrolleriyle güvenliğin vurgulanmasını sağlar, ajan kararlarının izleme için kapsamlı gözlemlenebilirlik sunar ve mevcut iş sistemleriyle entegrasyon için kapsamlı bağlayıcı kitaplıkları sunar.

Genel amaçlı asistanlar yerine özel alan ajanlarına yönelik eğilim, pazarın olgunlaşmasını ve ajanların kurumsal ortamlarda nasıl etkili bir şekilde kullanılacağına dair artan anlayışı yansıtıyor.

Sık Sorulan Sorular

Ajans yapay zeka sistemleri, dil modellerini harici araçlar, bellek ve plan yetenekleriyle birleştirerek, sürekli insan rehberliği olmadan çok adımlı görevleri özerk bir şekilde tamamladı.

Kuruluşlar, araç değiştirmeyi azaltmak, tekrarlayan ş akışlarını otomasyonlaştırmak, müşteri etkileşimlerini ölçeklendirmek ve bilgi işlerinde önemli verimlilik artışları elde etmek için ajanları kullanır.

En büyük sorunlar arasında adımlar arasındaki bağlam kaybı, eski sistemlerle entegrasyon zorlukları ve sağlam yönetişim çerçeveleri gerektiren hata zinciri yer almaktadır.

Önde gelen platformlar, hassas eylemler veya işlemler için rol tabanlı erişim kontrolleri, karar izleme, anomali tespiti ve insan onayı ş akışları uygular.

Müşteri hizmetleri, yazılım geliştirme, veri analizi ve iş süreçleri otomasyonu, en yüksek benimseme oranlarına ve ölçülebilir verimlilik artışlarına sahiptir.

Son Düşünceler

Ajans yapay zeka kullanımında öncü olan şirketler, sağlam teknik altyapıyı gerçek kurumsal zorlukları ele alan pratik yönetişim çerçeveleriyle birleştiriyor.

AWS'nin güvenlikli çalışma zamanı ortamlarından ServiceNow'un çok modlu arayüzlerine ve Microsoft'un kapsamlı ajan ekosistemine kadar, bu platformlar otonom yapay zekanın gerekli denetim ve kontrolü sağlarken iş operasyonlarını nasıl dönüştürebileceğini gösteriyor.