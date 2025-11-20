Sabit Zihniyetten Büyüme Zihniyetine Geçişin Düşündüğünüzden Daha Zor Olmasının Nedenleri

Sabit zihniyetten büyüme zihniyetine geçiş, son birkaç yıldır çok popüler hale geldi.

Konferans turlarını yapan birçok popüler blog yazarı, yazar ve diğer uzmanlar, Stanford Üniversitesi profesörü Carol Dweck'in muhteşem akademik araştırmasını alıp kendilerine mal etmişlerdir.

Ancak, büyüme zihniyeti gerçekten ulaşılabilir mi? Yoksa ilham verici ve motive edici bir konuşma sizi harekete geçirmek için yeterli mi?

Büyüme zihniyetinin gerçekte ne anlama geldiğine ve sabit zihniyeti bir kez ve sonsuza kadar nasıl terk edebileceğinize daha yakından bakalım.

Sabit Zihniyet ile Büyüme Zihniyeti Arasındaki Çatışma

Sabit zihniyet, korumaya odaklanır. Özelliklerinizin, becerilerinizin ve yeteneklerinizin ne olursa olsun aynı kalacağını düşünürsünüz. Aptal görünmek istemediğiniz için yeni şeyler denemezsiniz.

Büyüme zihniyeti , pratik, sıkı iş ve çaba ile yeteneklerinizi geliştirebileceğinizi ve yeni şeyler öğrenebileceğinizi anlamayı gerektirir.

Dweck bunu şöyle açıklıyor: “İnsanlar, en temel yeteneklerinin adanmışlık ve iş ile geliştirilebileceğine inanırlar — zeka ve yetenek sadece başlangıç noktasıdır. Bu görünüm, öğrenmeye olan sevgiyi ve büyük başarılara ulaşmak için gerekli olan dayanıklılığı yaratır.”

Büyüme Zihniyetinde Özlediğimiz Şeyler

1. Çaba yeterli değildir.

Dweck'in işinin çoğu, öğrenciler ve onların öğrenme şekilleri, özellikle de okul sistemindeki öğrenme şekilleri üzerine odaklanmıştır. En iyi öğretmenler, öğrencilerinin ilgisini çekmek için çeşitli yöntemler kullanır ve siz de kendiniz için aynısını yapacaksınız.

Örnek, yeni bir dil veya iş yerinde yeni bir beceri öğrenmek istiyorsanız, size uygun olanı bulana kadar birkaç farklı yaklaşımı denemeniz gerekebilir.

Elbette, bu zaman alır.

Öğrenme tarzınızı keşfetmek ve bu öğrenme tarzına uyum sağlamanın yollarını bulmak çok fazla özveri gerektirir. Sadece çaba göstermek yeterli olmayacaktır. Çaba gösterdiğiniz için övgü alabilirsiniz, ama gerçekten öğrendiniz mi?

2. Büyüme bir yolculuktur.

Bir yolculukta her şey yolunda gitmez. Bazen dolaşır, kaybolur ve tekrar geri dönersiniz. Büyüme de aynıdır.

Büyüme zihniyeti bunu fark eder ve duruma uyum sağlar. Hatalar zararlı değildir. Öğrenmenin bir parçasıdır. Sabit zihniyet, daha iyi öğrenme ortamı yaratmak yerine hatalara ve yanlışlara odaklanır.

3. Sabit ve büyüme zihniyetleri ikili değildir.

Sabit bir zihniyetten otomatik olarak büyüme zihniyetine geçmeniz mümkün değildir. Olasılıkla bazı deneyimlerinizde büyüme zihniyetine sahipken, diğer alanlarda sabit bir zihniyete sahipsinizdir.

Sabit zihniyetiniz kalıcı olabilir ve bunun ortadan kalkacağını düşünerek kendimizi kandırmamalıyız. Büyüme zihniyetinin bir parçası, sabit zihniyetin hala var olabileceğini kabul etmektir.

4. Öğrenmekten ziyade onaylanmaya odaklanın.

Sabit zihniyet, işlerin nasıl yürüdüğünü ve geliştiğini gerçekten anlamaktansa, sadece doğru cevabı bulmak ister. Sabit zihniyet, deneyimden çok onaylanmayı ister. Öğrenmekten çok onaylanmak için hareket ettiğinizde, onaylanma sona erdiğinde başarısız olma olasılığınız artar. Büyüme zihniyeti ise bunu deneyimin bir parçası olarak görür.

Sabit Zihniyetine Düşmekte Olduğunuzu Gösteren Belirtiler

Başkalarına karşı bu tür düşünceleriniz varsa, sabit zihniyetine geri dönüyor olabilirsiniz. Unutmayın, büyüme zihniyeti sadece çabayla ilgili değildir; durumu nasıl algıladığınızla da ilgilidir.

Kaygı. Bir durum, koşul, proje veya fırsat hakkında aşırı derecede endişeli olursunuz.

Geri bildirime karşı olumsuz tutum. Eleştirildiğinizde kendinizi yenilmiş hissediyor musunuz? Yoksa onların yorumlarından ve geri bildirimlerinden ders almak mı istiyorsunuz?

Kıskançlık. Sizden daha başarılı olan veya daha fazla övgü alan kişilere karşı ne hissediyorsunuz? Onları adil bir şekilde değerlendiriyor musunuz? Onlardan hangi yönlerden ders alabilirsiniz?

Sabit Zihniyetten Büyüme Zihniyetine Nasıl Geçilir?

1. Alışkanlıklar değişmelidir.

Egzersiz yapan bir kişi olmak için daha fazla iş yapmalısınız. Bu da alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gerektiği anlamına gelir. Bunun ne kadar zor olduğunu göstermek için, Ocak ayında bir spor salonunu Temmuz ayına kıyasla değerlendirin. Katılımda belirgin bir fark göreceksiniz. Ve birçok kişi bu alışkanlığı sürdürememiştir.

Sorun nedir? Genellikle, bir şeyi başarmamıza yardımcı olacak adımlar yerine, ne yapılacak istediğimizi düşünürüz. Bu, Get Things Done sisteminin önemli bir ilkesidir. Daha büyük bir öğeyi parçalara ayırmak için daha küçük görevler ve eylem adımları oluşturmalısınız.

Bazen alışkanlığı değiştirmek, alışkanlığı gerçeğe dönüştürmek için daha küçük adımları belirlemektir.

2. Sonuçlardan önce kimliğe odaklanın.

Daha güçlü olmak için daha fazla iş yapmak istediğinizi varsayalım. Ancak sonuçlar istediğiniz kadar hızlı gelmez ve umudunuzu kaybedersiniz. Hedefinize ulaşamadığınız için vazgeçersiniz.

Şimdi, tekrar sabit zihniyete geri döndünüz. Sonuç sizin hedefinizdi ve alışkanlıklar meyve vermediğinde, durdunuz.

Evet, bir şeyi bırakmanız veya vazgeçmeniz gereken örnekler olabilir. Ancak sonuçlarınızı daha derin bir düzeye taşıyın. Hiç gerçekten iş yapan ve ağırlık kaldıran bir kişi oldunuz mu? Bu, kimliğinizin temel bir parçası mıydı? Hayır. Kimliğinizden çok sonuçlara odaklanmıştınız.

"Sonuçlar, elde ettiğiniz şeydir. Süreçler, yapacağınız şeydir. Kimlik ise inandığınız şeydir," diyor James Clear, alışkanlıklar hakkında yazdığı yeni kitabında.

Kimlik, kim olduğunuzu tanımlar. Alışkanlıkların ve büyüme zihniyetinin ikinci bir doğa haline gelmesi için, bunlar bir kişi olarak bakış açınızın ayrılmaz bir parçası olmalıdır.

3. Küçük başarıları takdir edin.

Büyüme zihniyetini kavramanın zor olmasının bir başka nedeni de, çok kısa sürede çok fazla şey beklememizdir. Unutmayın, sabit ve büyüme zihniyetleri ikili değildir. Herkes bir süreç içindedir.

“Ben gelişmekte olan bir kadınım. Herkes gibi ben de çabalıyorum. Her çatışmayı, her deneyimi değerlendirip onlardan ders çıkarmaya çalışıyorum. Hayat asla sıkıcı değildir,” diyor Oprah Winfrey. Bu kesinlikle bir büyüme zihniyetidir. Çok başarılı olmasına rağmen, kim olduğu konusunda, nihai bir sonuca varmış değildir.

Büyüme zihniyetinin iniş çıkışlarına rahatça uyum sağlamak için, küçük başarıları rahatça kabul etmeli ve bunları temel alarak ilerlemelisiniz. Bazı günler diğerlerinden daha zor geçecek; bazı dakikalar diğerlerinden daha zorlu olacak.

Büyüme zihniyeti, bu zorlukları ve bunların getirdiği küçük başarıları kabul eder.

Sonuç: Büyüme Zihniyetine Doğru Atılacak Sonraki Adımlar

Büyüme zihniyeti, her seferinde tamamen yeni bir şey için yeteneklerinizi ve becerilerinizi ihmal etmekle ilgili değildir. Belirli faiz, eğilimler ve tuhaflıklarla doğmuş olabilirsiniz. Ancak bu, yeni becerilerin sizin için ulaşılamaz olduğu anlamına gelmez. İlgi alanlarınıza ve yeteneklerinize uygun, ancak geliştirmeye çekindiğiniz birçok beceri vardır.

Bunları belirlemek için şunu düşünün...

Kariyeriniz, başarı veya başarısızlığınızla ilgili korkularınız.

İstediğiniz sonuçlar ve bu tür bir insan olmaya hazır olup olmadığınız.

Başarısızlıklarından nasıl ders alıyorsun?

Büyüme zihniyetine sahip olmak size zor mu geliyor? Sizi engelleyen nedir? Hangi eski alışkanlıklara geri dönüyorsunuz?