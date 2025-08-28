Anket: AI yayılmasının şaşırtıcı yönetişim riskleri ve güvenlik açıkları

AI'nın vaatleri çok büyük, ancak birçok BT lideri için bu, uyumluluk ve güvenlik açısından bir kabusa dönüşüyor. Bu uçurumu ortaya çıkarmak için 200'den fazla bilgi çalışanı ile kapsamlı bir anket yaptık.

Bulgularımız, kuruluşların büyük yatırımlar yaptığını, ancak genellikle gerekli önlemleri almadığını ve bunun da AI yayılmasının şaşırtıcı güvenlik risklerine ve diğer sonuçlarına yol açtığını ortaya koyuyor.

anketimizin anahtar bulguları*:

79. Takımların %6'sı yetkisiz AI araçları için net bir politikaya sahip değil

çalışanların %60'ı yetkisiz AI araçları kullandığını itiraf ediyor ve liderlerin %68'i bunun farkında*

Takımların %44'ünde , kötü AI çıktılarının sonuçlarından resmi olarak hesap veren kimse yoktur

Şirketlerin %42'sinden fazlası, bugün bir tedarikçi güvenlik denetiminden geçeceklerinden emin değil

Bu AI yayılması sadece verimsiz olmakla kalmaz, aynı zamanda kritik bir güvenlik ve hesap verebilirlik riski oluşturur.

Çözüm, yapay zeka yönetim sistemleri (AIMS) için özel olarak geliştirilen ilk uluslararası standart olan ISO 42001 gibi yeni standartlarla desteklenen güvenli, birleşik ve denetlenebilir yapay zeka kullanmaktır.

ClickUp, ISO 42001 sertifikasını alan ilk platformlar arasında yer almaktan gurur duyar. Bu titiz sertifika, tüm çözümlerimizde güvenlik, şeffaflık ve etik AI uygulamalarına olan commit'imizi göstermektedir. ISO 42001 gerekliliklerini toplantı yapan ClickUp, kuruluşunuzun hem yenilikçi hem de uyumlu AI'dan yararlanmasını sağlar. Sertifikamız, verilerinizin ve ş akışlarınızın sektördeki en yüksek standartlarla korunduğuna dair doğrulanabilir bir güvence sağlar. ClickUp ile AI destekli işlerinize sorumlu bir şekilde yönlendirildiğinden emin olabilir ve günümüzün dijital ortamında rekabet avantajı elde edebilirsiniz.

Yetkisiz AI'nın kurumsal için neden bir tehdit oluşturduğu

Önemli veri yönetimi ve uyumluluk ihlalleri, yetkisiz AI'nın doğrudan sonuçlarıdır: Çalışanların %60'ı iş görevlerinde bir başlık önde olmak için yetkisiz AI kullandığını itiraf ediyor.

Maliyet sadece potansiyel para cezaları değil; güvenin sarsılması, veri güvenliğin tehlikeye girmesi ve dijital varlıklarınız üzerindeki kontrolün temelden kaybedilmesidir.

Bu durum, yapılandırılmış bir AI yönetişim çerçevesi olmaksızın, AI'ya kaotik ve yönetimsiz bir yaklaşımdan kaynaklanmaktadır:

çalışanların %49,8'i , takımlarının AI politikasını "Vahşi Batı"* olarak tanımlıyor

Bir başka %29,8 ise riskli bir "Sormayın, Söylemeyin" yaklaşımı ile çalışıyor

Takım AI politika yaklaşımlarının pasta grafik

Liderler risklerin farkında, ancak bunları gidermek için gerekli kaynaklara sahip değiller:

33. %17 , takımının bu ihlallerden kesinlikle muaf olmadığını düşünüyor

35. %12, takımlarının bir istisna olma ihtimalinin düşük olduğunu söylüyor

AI yayılmasının ardındaki bu tehditle mücadele etmek için, BT liderlerinin genel yasaklar yerine proaktif bir AI yönetişim stratejisine ihtiyacı var. ISO 42001 gibi çerçevelerle uyumlu bir risk azaltma yaklaşımı oluşturmak, inovasyon ve kontrol arasında denge sağlamak için çok önemlidir.

Sorumluluk Hesap Olmayan AI, Uyumluluk Açısından Bir Kumar Oynamanın Aynısıdır

Bu kontrol eksikliği, korkutucu bir hesap eksikliğine ve müşteriler veya düzenleyiciler tarafından hazırlıksız yakalanma korkusuna yol açar. Net bir sorumlu AI yönetişimi olmadan, işler artan AI uyumluluk riskleri ve AI odaklı karar verme sürecinde izlenebilirlik eksikliği ile karşı karşıya kalır.

AI'nın kötü tavsiyeleri veya önyargılı çıktılarının istenmeyen sonuçları için, takımların %44'ü kimsenin resmi olarak hesaba çekilmeyeceğini söylüyor.

Bu endişe verici gerçeğin ötesinde, AI yayılması AI kararlarını izlemeyi, etik kullanımı kanıtlamayı ve hatta güvenlik denetiminden güvenle geçmeyi neredeyse imkansız hale getiriyor.

takımların %42'sinden fazlası, günümüzde güvenli AI uygulamaları için denetimden geçeceklerinden emin değil*.

Güvenlik AI denetimleri için takım güveni ve hesap verebilirliği çubuk grafik

Proaktif AI yönetişimi artık isteğe bağlı değildir. ISO 42001 gibi standartlar, şeffaflık ve hesap verebilirlik için kritik bir çerçeve sağlar ve AI yayılmasının uyumluluk risklerini doğrudan ortadan kaldırır.

güvenliği Tehlikeye Atmadan Çalışanlarınızı Güçlendirin*

Çalışanlar, yapay zekayı verimliliklerini gerçekten artırdığı için kullanıyor. Yapay zekayı tamamen yasaklamak, iç çatışmalara ve gölge BT'de yapay zekanın yayılmasının devam etmesine yol açacaktır. Bunun yerine, kuruluşlar açık politikalar, etik yapay zeka uygulamaları ve yetkisiz yapay zeka araçlarının kullanımına ilişkin görünürlük sağlayarak güvenli yapay zeka benimsemesini mümkün kılmalıdır.

Liderlerin %82'si, yetkisiz AI sitelerinin basitçe bloklanması durumunda çalışanların şikayet edeceğini düşünüyor

Çalışanların öncelikleri açık:

42. 44% hız ve verimliliği önceliklendiriyor

14. %63 şirket politikası ve güvenliğini önceliklendiriyor

42. 93% her ikisini de önceliklendiriyor

Çalışanların AI kullanımıyla ilgili önceliklerini gösteren pasta grafik

Hız ve güvenlik arasında bir uzlaşma gerektirmeyen bir çözüm talep ediyorlar.

İdeal çözüm, tüm arka uç LLM'lerin karmaşıklığını tek bir tedarikçiyle yapılan tek bir anlaşma içinde gizler. Tedarikçi, sözleşmeleri ve uygulamasını kullanarak tek bir AI standardının ayarının tüm karmaşıklığını ele alır. LLM'lerin veya modellerin tüm ayrıntılarını düşünmemize gerek kalmaz. Bu çok güzel bir şey.

Bu, BT ve güvenlik takımları için AI yönetimini basitleştiren, takımların kabul edilemez riskler oluşturmadan yenilik yapmalarını sağlayan, güvenilir ve birleşik bir araca olan kritik ihtiyacı vurgulamaktadır.

Kaostan Uyumluluğa

Kontrolsüz AI yayılmasının sonu geliyor. Gücü tekrar IT'ye geri verme zamanı geldi:

❌ DUR: Ad hoc AI araçlarının benimsenmesine güvenmek ve en iyisini ummak, AI yayılmasının yönetilemez uyumluluk kör noktaları yaratmasına izin vermek.

❌ DUR: Verimliliği engelleyen ve gölge BT'yi teşvik eden AI'ya yönelik genel yasaklar uygulamayın.

❌ DUR: Farklı takımlar için geçici AI araçlarını değerlendirmek, etkili yönetişimi neredeyse imkansız hale getirir.

✅ BAŞLANGIÇ: Mevcut ş akışlarına sorunsuz bir şekilde entegre olan ve modern AI yönetişim çerçevelerinin temel unsurları olan gerekli denetim hazırlığı, risk kontrolleri ve mevzuata uygunluk için gözetim sağlayan birleşik bir AI platformu uygulayın

✅ BAŞLANGIÇ: AI güvenliğini en başından itibaren önceliklendirin. AI stratejinize sağlam güvenlik önlemlerini sonradan eklemek yerine, ilk günden itibaren entegre edin.

✅ BAŞLANGIÇ: ISO 42001 ile uyumlu olanlar gibi, kurumsal düzeyde güvenlik ve denetlenebilir hesap sunan AI çözümlerine öncelik verin.

İşte bu nedenle ClickUp farklı bir şekilde tasarlanmıştır. BT liderlerinin sadece başka bir AI aracından daha fazlasına ihtiyaç duyduklarını biliyoruz; yayılmayı ortadan kaldırmak ve uyumluluğu sağlamak için tasarlanmış kapsamlı bir AI Yönetim Sistemine ihtiyaçları var.

clickUp, ISO 42001 sertifikasını alarak işyerinde güvenilir yapay zeka için yeni bir standart ayar. * Bu sertifika, platformumuzun IT liderlerinin çok ihtiyaç duyduğu veri güvenlik, hesap ve sorumlu yapay zeka uygulamalarını, küresel düzenleme uyumluluk standartlarını karşılayan güvenilir bir yapay zeka yönetişim çerçevesi aracılığıyla sağladığını doğrulanabilir bir şekilde garanti eder.

İleriye Dönük Yol

aI yayılması *modern kurumsal, özellikle de BT liderleri için tehlikeli bir sınır oluşturmaktadır.

Bence, tedarikçi sayısı ne kadar az olursa o kadar iyi... Her bir tedarikçi zaman, genel gider, maliyet ve karmaşıklık ekliyor. Bu çok kötü.

Nedeni şu: Araştırmamız, çalışanların verimliliği artırmak için yetkisiz AI'ya yöneldiğini gösteriyor. Yine de, hesap ve denetim hazırlığı konusunda şaşırtıcı bir eksiklik, işinizi uyumluluk ve güvenlik felaketlerine maruz bırakıyor.

yapılacaklar:* İlerlemek için kısıtlama değil, stratejik kontrol gereklidir. Çözüm, çalışanların talep ettiği verimliliği ve liderlerin ihtiyaç duyduğu kurumsal düzeyde yönetişimi sağlayan tek bir platformda yapay zekayı birleştirmektir.

*i̇şte ClickUp çözümü: ClickUp, AI yayılmasını ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır. ISO 42001 sertifikasını alan ilk platformlardan biri olarak, sadece güçlü bir AI sunmakla kalmıyor, aynı zamanda doğrulanabilir bir AI Yönetim Sistemi de sağlıyoruz. Bu sertifika, ClickUp'ın kaosu güvenilir, stratejik bir avantaja dönüştürmek için güvenlik, hesap verebilirlik ve sorumlu bir çerçeve sağladığını garanti eder.

Bugün harekete geçin

clickUp Brain hakkında daha fazla bilgi edinin *

Tüm işlerinizi birbirine bağlayan tek ISO 42001 sertifikalı AI

📺 İsteğe bağlı web semineri ve kılavuza erişin

Önde gelen takımlar AI yayılmasını nasıl ortadan kaldırıyor ve gerçek ROI elde ediyor, öğrenin.

💬 Kişisel danışmanlık randevusu alın

ClickUp'ın, ISO 42001 standartları ile desteklenen, takımınızın ihtiyaç duyduğu güvenli ve birleşik AI çözümünü nasıl sağlayıcı olacağını görmek ister misiniz? Bugün ücretsiz danışmanlık randevusu alın.

Araştırma Metodolojisi Notu: Bu raporun verileri, 2025 yılının Temmuz ayı sonlarında iki haftalık bir dönem içinde toplanmıştır. 10 çoktan seçmeli sorudan oluşan anket, 200'den fazla katılımcıya anonim olarak uygulanmıştır. Katılımcılar, üst düzey yöneticiler ve müdürlerden bireysel bilgi çalışanları ve girişimcilere kadar dengeli bir mesleki rol dağılımını temsil etmektedir. Tam metodoloji ve ayrıntılı bulgular için research@ClickUp.com adresine başvurun.