Elektrik Planlamasını Basitleştiren Ücretsiz Panel Programı Şablonları

🔎 Biliyor muydunuz? ABD'de her yıl yaklaşık 1.000 kişi elektrikle ilgili kazalar nedeniyle hayatını kaybederken, yaklaşık 30.000 kişi ölümcül olmayan yaralanmalara maruz kalmaktadır.

Bir inşaat proje yöneticisi olarak, doğru panel programları oluşturarak elektriksel riskleri azaltmaktan sorumlusunuz. Ancak dürüst olalım, bunu manuel olarak yapmak hiç de kolay değildir.

Panel programı oluşturmak çok çaba, uzmanlık ve detaylara dikkat gerektirir. Zorluklar bununla da bitmez; programı düzenli olarak güncellemek gerekir ve bu, özellikle birden fazla devre ve panelin bulunduğu sitelerde oldukça karmaşıktır. Kısacası, sağlam bir başlangıç noktası olmadan panel programı oluşturmak ve yönetmek gerçekten zordur.

İşte elektrik yüklerini izlemek ve kazaları önlemek için 11 ücretsiz panel programı şablonu.

Panel Program Şablonları Nedir?

Panel programı, bir elektrik paneli içindeki devreler, kesiciler, sigortalar, elektrik yükleri ve diğer bileşenlerin ayrıntılarını içeren bir belgedir. Panelin yapılandırması, yük dağıtımı ve güvenlik önlemleri hakkında temel bilgiler sağlayarak elektrikçilerin ve mühendislerin devreleri hızlı bir şekilde tanımlamasına, bakım yapmasına ve sorunları gidermesine yardımcı olur.

Elektrik paneli programı şablonu, proje yöneticilerinin, elektrikçilerin ve mühendislerin doğru panel programları oluşturmasına yardımcı olan önceden biçimlendirilmiş bir kaynaktır. Devre numarası, yük değeri ve devrenin hizmet verdiği bölümler için kesici sayıları gibi panel ile ilgili temel bilgileri girmelerine olanak tanır, böylece panel programını oluşturmak ve yönetmek kolaylaşır.

İyi bir panel programı şablonu nedir?

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Ulusal Elektrik Kodu (NEC), elektrik sistemi tasarımı, kurulumu ve bakımını düzenleyen bir dizi güvenlik standardı ve kılavuzdur. Panel programı için standart bir biçim sağlamasa da, kullanım için uygun olduğundan emin olmak için şablonunda aramanız gereken bazı hususlar şunlardır:

Net düzen: Devreleri, yükleri, kesicileri ve voltaj değerlerini karışıklık olmadan hızlıca belirleyin

Kapsamlılık: Yük dağıtımı ve amperaj dahil olmak üzere tüm önemli ayrıntıları yakalayın Önemli bilgiler: Her bölüm için faz, yük ve voltaj bilgileriyle aşırı yüklenmiş devreleri hızlıca tespit edin

Genişletme alanı: Yeniden tasarım masraflarını azaltmak için gelecekteki kesiciler için yer bırakın

Esnek biçim: Yerinde erişim için kolayca PDF veya elektronik tablolara dönüştürün

Ücretsiz Panel Programı Şablonlarına Genel Bakış

11 Panel Program Şablonu

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp ve maksimum elektrik güvenliğini sağlamanıza yardımcı olan diğer platformlardan bu ücretsiz elektrik paneli plan şablonlarına göz atın:

1. ClickUp Elektrik Paneli Bakım SOP Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Elektrik Panosu Bakım SOP Şablonu ile panel bakım sürecinizi standartlaştırın

Takımınızın panel program yönetimini kolaylaştırmak için bir şablon mu arıyorsunuz? ClickUp Elektrik Paneli Bakım SOP Şablonu, devre tanımlama ve denetimlerden dokümantasyona kadar tüm panel yönetim süreci için adım adım bir kılavuz sağlar.

Bakımları planlayabilir, yinelenen görevler oluşturabilir, yedek parça envanterini yönetebilir ve arızaları veya kod ihlallerini önlemek için elektrik panellerinin sistematik olarak denetlenmesini sağlayabilirsiniz

Neden beğeneceksiniz:

Görev otomasyonu ile rutin denetimleri ve acil onarımları planlayın

Özel Alanlar aracılığıyla bakım rollerini atayın ve hesap verebilirliği izleyin

Güvenlik uyumluluk günlüklerini tutun ve bakım raporları oluşturun

Takvim veya Gantt görünümleriyle yaklaşan görevleri görselleştirin

İdeal kullanım alanları: Ticari veya endüstriyel tesislerde birden fazla elektrik panosu için yapılandırılmış bakım iş akışlarına ve uyumluluk izlemeye ihtiyaç duyan tesis yöneticileri, yükleniciler ve elektrikçiler.

Seul'deki Soongsil Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Fakültesi'nde doktora sonrası araştırmacı olan Long Nguyen Vu, ClickUp kullanımı hakkında şunları söyledi:

Bireyler arasındaki senkronizasyon sayesinde ClickUp, birleşik bir tasarım ve iş akışı üzerinde çalışmamıza yardımcı oldu. Sonuç olarak, her üye, takımımızın ana hedefine yönelik görevlerini daha net görebildi. Ayrıca, hepimiz basitleştirilmiş, birleşik bir arayüz üzerinde anlaştığımız için üyeler arasında tekrarlanan prosedürler ortadan kalktı.

2. ClickUp Proje Planlayıcı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Proje Planlayıcı Şablonu ile elektrik paneli planlaması için düzenli bir yol oluşturun

Çok yönlü olmasına rağmen, ClickUp Proje Planlayıcı Şablonu panel planlamasına ve elektrik tesisatı projelerine kolayca uyarlanabilir.

Projenizin aşamalarının kapsamlı bir görünümünü sunar, böylece her aşamayı haritalayabilir, görevleri atayabilir ve elektrik işlerine başlamak için en uygun zamanı belirleyebilirsiniz.

Bağımlılıkları görselleştirin, zaman çizelgelerini yönetin ve panelinizin üretimden son yük dengelemeye kadar sorunsuz bir şekilde kurulmasını sağlayın.

Bu şablon, planlamadan panel kurulumuna kadar tüm proje yaşam döngüsünü denetlemek için en uygun şablondur. SOP şablonu ise tekrarlanan panel bakım iş akışlarına daha fazla odaklanır.

Neden beğeneceksiniz:

Kanban, pano ve liste gibi çeşitli görünümler arasından seçim yapın ve takım üyelerinizle işbirliği yapın

Görevlere son teslim tarihleri, bağımlılıklar ve öncelik düzeyleri atayın

Alt yüklenicileri, satıcıları ve müşteri iletişimlerini sorunsuz bir şekilde yönetin

Belge paylaşımını ve ek dosya yönetimini basitleştirin

İdeal kullanım alanları: Birden fazla takım üyesi ve karmaşık zamanlama ihtiyaçları olan çok aşamalı panel kurulum veya yükseltme projelerini yöneten elektrik müteahhitleri ve proje liderleri.

3. TemplateLab tarafından hazırlanan Excel Veri Paneli Program Şablonu

templateLab aracılığıyla

TemplateLab'ın Excel Veri Paneli Program Şablonu, güvenlik alarmları, telefonlar ve CCTV kameralar gibi düşük voltajlı veya yapılandırılmış kablolama panellerini izlemek için idealdir. Elektrik devrelerini, kesici atamalarını ve panel ayrıntılarını belgelemek için temiz, düzenlenebilir bir sayfa sağlar.

Word şablonlarından farklı olarak, bu şablon, toplam panel yüklerini otomatik olarak hesaplamanıza ve tanıdık elektronik tablo araçlarını kullanarak faz dağıtımını düzenlemenize yardımcı olur.

Tanıdık elektronik tablo mantığı üzerine inşa edilmiş olup, elektrikçilerin özel bir yazılıma ihtiyaç duymadan tüm anahtar bilgileri yakalamalarını sağlar. Önceden oluşturulmuş formüller ve giriş hücreleri tutarlılığı korurken, yapı farklı panel türleri için özel düzenleri barındıracak kadar esnektir.

Neden beğeneceksiniz:

Devre sayılarını, yükleri, kablo boyutlarını ve faz ayrıntılarını net bir şekilde kaydedin

Faz başına toplam yükleri ve panel kapasite kullanımını otomatik olarak hesaplayın

Projeler geliştikçe panel programlarını hızlıca değiştirin veya genişletin

Site belgeleri veya izinler için programları dışa aktarın ve yazdırın

İdeal kullanım alanları: Konut, ticari veya endüstriyel tesisler için ayrıntılı, düzenlenebilir ve yazdırılabilir panel programları oluşturan elektrikçiler ve mühendisler.

💡 Profesyonel İpucu: Yangın alarmları, acil durum aydınlatması veya temel ekipmanlar gibi kritik sistemleri panel programınızda açıkça vurgulayın. Bu, bakım sırasında bunların hızlı bir şekilde tanımlanmasını ve önceliklendirilmesini sağlar.

4. TemplateLab tarafından hazırlanan Microsoft Word Panel Programı Şablonu

templateLab aracılığıyla

TemplateLab'ın Microsoft Word Panel Programı Şablonu, elektrik paneli bilgilerini kaydetme ve düzenleme sürecini basitleştirir. Bu şablon, 1Ø paneller için önceden biçimlendirilmiştir ve kesici yük belgeleri ve hızlı, yerinde güncellemeler gibi konut ihtiyaçları için ideal olan basitleştirilmiş bir yapıya sahiptir.

Bu uyarlanabilir şablon, çeşitli elektrik sistemleri için uygundur ve saha denetimleri sırasında yerinde verilerin yakalanması veya paylaşılması gerektiğinde hızlı ve temiz panel düzenleri oluşturmak için idealdir. Basit yapısı, farklı panel yapılandırmalarına uyum sağlamak için yeterli esneklik sunarken, kolay yazma, düzenleme ve biçimlendirme sağlar.

Neden beğeneceksiniz:

Devre atamalarını, panel ID'lerini ve yük açıklamalarını kolaylıkla yazın

Programları standart site raporlarına veya izin gönderimlerine uyacak şekilde biçimlendirin

Bakım veya denetim ekipleri için net etiketlemeyi destekler

İnternet erişimi veya ağır yazılım gerektirmeden çevrimdışı kullanın

İdeal kullanım alanları: Müteahhitler ve teknisyenler, şantiyedeki panel programlarını kaydetmek ve referans olarak kullanmak için basit, yazdırılabilir bir belge biçimini tercih ederler.

➡️ Daha fazla bilgi: Excel ve ClickUp'ta Ücretsiz Proje Plan Şablonları

5. TemplateLab tarafından hazırlanan Microsoft Word Örnek 1Ø Panel Program Şablonu

templateLab aracılığıyla

Tek fazlı (1Ø) paneller için özel olarak tasarlanmış TemplateLab'ın Microsoft Word Örnek 1Ø Panel Program Şablonu, konut ve küçük ticari elektrik kurulumları için belgeleri optimize eder. Devre ID'leri, kesici boyutları, yük değerleri ve voltaj değerleri için belirlenmiş bölümler içeren tek fazlı bir düzene sahiptir.

Bu sürüm, evler ve hafif ticari kullanım için özel olarak tasarlanmıştır ve alanları ve düzeni 1Ø sistemler için özel olarak biçimlendirilmiştir; çok aşamalı izleme veya otomatik hesaplamalar gerektirmeyen küçük işler için idealdir.

Şablon, sisteminizle ilgili ayrıntıları kolayca girmenize ve güncellemenize olanak tanıyan, son derece özelleştirilebilir bir yapıya sahiptir. Ayrıca, düzenlemesi kolay biçim, projeler ilerledikçe hızlı güncellemeleri destekleyerek elektrikçilerin karmaşık yazılımlara geçmeden uyumluluk ve düzeni korumasını sağlar.

Neden beğeneceksiniz:

Yedek ve gelecekteki devre yuvalarını kolayca ekleyerek sorunsuz erişim elde edin

Devreler eklendikçe veya değiştirildikçe yük hesaplamalarını ve güncellemeleri kaydedin

Müşterilere teslimat veya denetimler için temiz programlar yazdırın

Ev, ofis veya hafif ticari yapılar için düzeni özelleştirin

İdeal kullanım alanları: Tek fazlı konut, küçük ofis veya perakende elektrik panellerini hızlı kurulum veya bakım işleri için belgeleyen elektrikçiler.

6. Workyard tarafından hazırlanan Google E-Tablolar Elektrik Paneli Etiket Şablonu

workyard aracılığıyla

Workyard tarafından sunulan Google E-Tablolar Elektrik Paneli Etiket Şablonu, etkili panel planlaması için başka bir ücretsiz kaynaktır. Her yerden erişilebilir ve kurulum veya denetimler sırasında ortak güncellemeleri destekler.

Excel şablonundan farklı olarak, bu şablon bulut tabanlıdır ve özellikle uzaktan veya farklı iş sahalarında işbirliği yaparken, takımların programları yerinde canlı olarak güncellemesi için idealdir.

Devre numarası, yük açıklaması, konum ve kesici boyutu için düzenlenebilir alanlar sayesinde, yanlış etiketlenmiş veya eksik panel ayrıntılarını önleyerek netlik ve güvenlik sağlar. Ayrıca, şablon Ulusal Elektrik Kodu (NEC) ile uyumludur ve Excel, Word ve PDF gibi çeşitli çok yönlü dijital biçimlerde indirilebilir.

Neden beğeneceksiniz:

Devre isimleri, anahtarlar, voltaj, amperaj vb. gibi ayrıntıları ekleyin.

Tüm panel devreleri için net ve profesyonel etiketler oluşturun

Küçük paneller, alt paneller veya tam dağıtım panoları için düzenleri kolayca ayarlayın

Renk kodlaması ve sıralama ile kesici açıklamalarını düzenli ve aranabilir tutar

İdeal kullanım alanları: Elektrik müteahhitleri ve proje takımları, konut veya ticari işlerde etiketleme uygulamalarını standartlaştırmak için.

7. pdfFiller tarafından sunulan 3Ø Elektrik Paneli Program Şablonu

pdfFiller aracılığıyla

Üç fazlı bir elektrik sistemini yönetmek zor olabilir. Ancak, pdfFiller'ın 3Ø Elektrik Paneli Program Şablonu, süreci kolaylaştırır ve üç fazlı (3Ø) elektrik sistemleri için özel olarak tasarlanmıştır ve yükleri belgelemek için yapılandırılmış bir biçim sunar.

Şablon, her aşama için ayrıntılı alanlar içeren net bölümler içerir. Bu alanlar, kesiciler, yük değerleri ve voltajlar için ayrılmıştır. Üç fazlı sistemlerde güç dengesini belgelemek için en uygun olan bu şablon, yük dağıtımının hassasiyetinin kritik olduğu orta büyüklükteki binalar ve şalt panelleri için idealdir.

Düzen sezgiseldir ve aydınlatma ve devre ayrıntıları gibi önemli bilgiler sol tarafta düzenlenmiştir ve santral paneli programlarında kullanım için idealdir.

Neden beğeneceksiniz:

Üç aşamada dengeli yük dağıtımını doğru bir şekilde yönetin

Programları dijital olarak doldurun veya el yazısı ile alan güncellemeleri için yazdırın

Belge amp yükleri, kesici boyutları, devre ID'leri ve hizmet verilen ekipmanları

Ticari bina standartlarına uygunluğu sağlayın

İdeal kullanım alanları: Ticari, üretim veya endüstriyel tesislerde üç fazlı güç dağıtım sistemlerini yöneten elektrik mühendisleri ve müteahhitler.

8. Template. Net tarafından hazırlanan Endüstriyel Panel Programı Şablonu

Template.net 'in Endüstriyel Panel Programı Şablonu, kapsamlı dokümantasyon gerektiren büyük ölçekli tesisler için tasarlanmıştır. Ayrıntılı devre bilgileri, koruyucu cihaz derecelendirmeleri, bağlı ekipman türleri ve arıza akımı hesaplamalarını içerir; yasal uyumluluğu korumak için idealdir.

Bu ayrıntılı şablon, üretim tesislerinde, rafinerilerde veya veri merkezlerinde sıklıkla bulunan karmaşık elektrik sistemleri için yasalara uygunluğu sağlar ve bakım programlarını kolaylaştırır. Ayrıca, her devre için oda adlarını, cihazları ve ayrıntılı yük değerlerini listelemenize olanak tanır, net düzeni ise birden fazla devre ve ekipmanı yönetirken doğruluğu korumaya yardımcı olur.

Neden beğeneceksiniz:

Ağır hizmet tipi, büyük kapasiteli elektrik panellerine uygun

Yük türleri, acil durum devreleri ve transfer anahtarları için alanlar ekleyin

Yapılandırılmış devre izleme ile bakım planlamasını destekleyin

Mühendislik onayları, izinler veya iç denetimler için dışa aktarın

İdeal kullanım alanları: Ağır makine ve ekipman yükleri olan büyük, yüksek kapasiteli endüstriyel panelleri bakımını yapan tesis yöneticileri ve tesis elektrikçileri.

9. Template. Net tarafından hazırlanan Ticari Elektrik Paneli Programı Şablonu

Ticari binalar için tasarlanan Template.net 'in Ticari Elektrik Paneli Programı Şablonu, birden fazla devreyi düzenli bir şekilde organize eder. Bir devreyi, yükü, kesici boyutu ve faz ayrıntılarıyla birlikte tek tek izlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Panel ID, derecelendirme, devre yükleri, faz ataması ve notlar için alanlar bulacaksınız. Bu alanlar, takımların kurulumları müşteriler, denetçiler ve bakım ekipleriyle net bir şekilde iletişime geçmesine yardımcı olur. Basit biçimi, ofis kuleleri, oteller ve alışveriş merkezleri gibi ticari binalarda sık güncellemeler, adım adım kılavuzlar veya devir işlemleri ile uğraşan teknisyenler için idealdir.

Neden beğeneceksiniz:

Tutarlı bir yapı ile ticari yük programlarını kaydedin

Farklı bina türlerine ve proje boyutlarına kolayca uyum sağlayın

Devir paketleri veya izinler için panel belgelerini standartlaştırın

GC'ler, alt yükleniciler ve danışmanlar arasındaki işbirliğini hızlandırın

İdeal kullanım alanları: Ofis binaları, alışveriş merkezleri, oteller ve perakende alanlarındaki elektrik sistemlerini belgeleyen emlak yöneticileri, müteahhitler ve elektrikçiler.

➡️ Daha Fazla Bilgi: İş Akışlarınızı Geliştirecek En İyi Görev Yönetimi Yazılım Araçları

10. Template. Net tarafından sunulan Veri Merkezi Güç Paneli Programı Şablonu

Template.Net tarafından sunulan Veri Merkezi Güç Paneli Programı Şablonu, veri merkezlerindeki güç dağıtımını yönetmeye yardımcı olur. Hangi prizin hangi devreye bağlı olduğunu ve her birinin ne kadar güç tükettiğini izlemek için veri çıkışları, güç yükleri ve voltaj değerleri için özel bölümler içerir.

Yapılandırılmış düzen, denetimler, bakım veya kesintiler sırasında anahtar güç yüklerinin, yedekleme sistemlerinin ve yedekli devrelerin doğru bir şekilde belgelenmesini sağlar. Sonuç olarak, bu şablon, hassas ve yüksek hacimli ekipmanlarla çalışan veri merkezi yöneticileri ve elektrikçiler için pratik bir araçtır.

Neden beğeneceksiniz:

Yüksek güvenilirlikli güç dağıtım belgelerine odaklanın

Kritik yükleri, yedekleme sistemlerini ve yedeklilik devrelerini düzenleyin

Yüksek yoğunluklu raf güç devrelerinin yönetimini basitleştirin

Birden fazla panelde yük dengelemeyi izleyin

İdeal kullanım alanları: Veri merkezi yöneticileri, altyapı mühendisleri ve yüksek yoğunluklu, kritik yük güç sistemlerini yöneten elektrik danışmanları.

11. Schedule Templates tarafından sunulan Tek Fazlı Panel Programı Şablonu

program Şablonları aracılığıyla

Evler veya küçük ticari alanlar için mükemmel olan Schedule Templates'ın Tek Fazlı Panel Programı Şablonu, tek fazlı dal panellerinin ayrıntılarını izler. Her tek fazlı devreyi, kesici değerini, yük değerini ve bağlı cihazları açıkça listeler; hızlı kurulumlar, küçük onarımlar veya konut denetimleri için idealdir.

Düzen, işlemleri ve bakımı kolaylaştırarak kullanıcıların sorunları tespit etmelerine ve yükleri karışıklık olmadan yönetmelerine olanak tanır. Tek fazlı sistemlerde hızlı kontroller ve onarımlar için basit, yazdırılabilir bir belgeye ihtiyaç duyan elektrikçiler için idealdir.

Neden beğeneceksiniz:

Kesici ayrıntılarını, yük değerlerini ve ekipman etiketlerini yönetin

Küçük elektrik sistemi değişiklikleri için hızlı düzenlemelere izin verin

Yerinde kullanım için temiz, yazdırılabilir programları destekleyin

Tüm bağlı elektrik devrelerini açıkça listeleyerek güvenliği artırın

İdeal kullanım alanları: Yeni binalar, yükseltmeler veya bakım çalışmaları için tek fazlı panel ayrıntılarını kaydeden konut elektrikçileri ve küçük ofis kurulumcuları

