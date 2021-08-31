ClickUp ve Salesforce'u Entegre Etme

Eskiden satış ekipleri kapıları çalarak ve telefon rehberindeki numaraları arayarak iş yaparken, bugün işler biraz daha karmaşık hale geldi. Satış süreci artık büyük ölçüde müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) aracı içinde gerçekleşiyor.

Potansiyel müşteriler geldikçe, yeni satış fırsatları CRM'ye aktarılır. Buradan, satış sürecinin anahtar bölümlerini temsil eden farklı aşamalara ve görevlere ayrılırlar.

İşte o zaman işler biraz zorlaşabilir.

Satışlar tek başına gerçekleşmez. İşin bir kısmı kaçınılmaz olarak şirket içindeki diğer departmanları ve takımları da içerir.

Örnek:

Hukuk takımının dahil olduğu bir NDA formunu veya sözleşmeyi inceleme veya imzalama

BT veya özel bir güvenlik takımının yardımıyla güvenlik incelemeleri sağlama

Geliştirme ekibiniz tarafından kapsamı belirlenip incelenmesi gereken özel çözümler sunar

Deneme aşamasında destek ekibinizin yardımıyla sorunları veya hataları giderin

Bunlar, satışta yer alan işlevler arası işlerin sadece birkaç örneğidir.

Bu Salesforce alternatiflerine göz atın!

Bu neden bir zorluktur?

Ortak işbirliği zorluklarının ötesinde, bu diğer takımların hiçbiri CRM'de çalışmıyor. Bu, bu paylaşılan görevleri atamak, izlemek ve üzerinde işbirliği yapmak için bir sisteme ihtiyacınız olduğu anlamına gelir.

Bunun için birkaç seçenek vardır.

İlk olarak, toplantılar, sohbetler ve e-postalar kullanarak bunu geçici olarak yapabilirsiniz. Bu, görevleri farklı araçlar arasında kopyalayıp yapıştırmayı da içerir. Satış alanında çalışan herkes bunun yetersiz bir çözüm olduğunu bilir.

Toplantılarda saatlerce bilgi kaynağı aramakla veya farklı konumlardaki görevleri takip etmekle gününüzün yarısını boşa harcayabilirsiniz. Hız, anlaşmaları kapatmak için anahtar rol oynadığından ve potansiyel müşteriler için sürecin hızlı ve sorunsuz olmasını istediğinizden, bu durum satış takımları için büyük bir engeldir. Ve sonsuz e-posta konularının tuzaklarından bahsetmeye bile gerek yok.

İkinci seçenek ise, hepsini tek bir araçta yapmak.

ClickUp, bir CRM'de bulabileceğiniz çoğu fonksiyonu sunar.

CRM'nizi barındıracak bir Alan oluşturabilir ve oluşturmak için iyi bir temel sağlayan "CRM" adlı Klasör şablonunu ekleyebilirsiniz. ClickUp'ın çok sayıda görünümü, müşteri verilerini nasıl görüntüleyeceğiniz üzerinde tam kontrol sahibi olmanızı sağlar.

Örneğin, tüm hesap bilgilerini bir bakışta görmek için Tablo görünümünü veya satış boru hattınızdaki müşterileri izlemek için Pano görünümünü kullanabilirsiniz.

ClickUp'ın özel alanları, potansiyel müşteri durumu, şirket boyutu, telefon numarası, e-posta, LTV ve daha fazlası gibi önemli CRM alanlarını izlemenizi sağlar. Ayrıca ClickUp ile müşterilerle iletişim kurmak, satış raporları oluşturmak ve güçlü veritabanları oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olursunuz.

ClickUp'ı CRM olarak nasıl kullanabileceğinizi daha ayrıntılı olarak görmek için buraya tıklayın

ClickUp harika bir çözüm olsa da, özellikle büyük kurumsal şirketlerde harici bir CRM'nin tercih edilebileceği durumlar hala mevcuttur. Ayrıca, Salesforce gibi bir CRM kullanan iş ortakları, ajanslar veya müşterilerle çalışmanız gereken durumlar da olabilir.

Bu durumlarda, 3. seçenek: ClickUp'ın güçlü entegrasyonları vardır.

ClickUp'ı Salesforce ile entegre etmenin iki yolu vardır: Unito ve Zapier.

Her iki entegrasyonun ayrıntıları aşağıda verilmiştir.

Salesforce + ClickUp'ı Unito ile entegre edin

Unito, ClickUp, Salesforce, HubSpot ve 25'ten fazla diğer uygulama dahil olmak üzere en önemli iş araçlarınız arasında derin, iki yönlü entegrasyonlar sağlar. Bu entegrasyonlar kod gerektirmez, yani herkes dakikalar içinde yeni bir iş akışı ayarlayabilir.

Unito'nun ClickUp-Salesforce entegrasyonu ile, Salesforce ve ClickUp görevleri arasında, sorunsuz işlevler arası işbirliği için ihtiyacınız olan tüm alanları kapsayan iki yönlü akışlar oluşturabilirsiniz.

Bu akışlar, belirli bilgileri filtreleyerek, araçlar arasındaki alanlar arasındaki eşlemeleri özelleştirerek ve daha fazlasını yaparak tam ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilir.

Unito'nun entegrasyonları gerçek zamanlı olarak çalışır, böylece her iki araçtaki bilgiler her zaman güncel olur.

Pratikte nasıl görünüyor?

Salesforce'ta çalıştığınızı, ancak satış görevlerinizi yönetmek için daha iyi bir çözüm istediğinizi düşünün. Belki birden fazla hesapla ilişkili birden fazla göreviniz var ve hepsini yönetilebilir bir yapılacaklar listesinde birleştirmek istiyorsunuz.

Bunları manuel olarak kopyalayıp ClickUp'a yapıştırmak yerine, basit bir Unito iş akışı oluşturabilirsiniz.

Bunu yapmak için önce Unito'ya kaydolmanız gerekir. İki hafta boyunca tamamen ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra akışınızı oluşturmaya başlayın.

Yönettiğiniz hesaplardan birini temsil eden Salesforce projesini seçin ve ardından ClickUp'ta "yapılacaklar listesi" projenizi seçin. Her iki aracın kimlik doğrulamasını yapmanız ve Unito'nun bunları güncelleyebilmesi için erişim izni vermeniz gerekir.

Bu tamamlandığında, akış yönünü seçebilirsiniz. Bilgilerin araçlar arasında gidip gelmesini istiyorsanız, bunu iki yönlü akış olarak koruyun.

Ardından, yalnızca size atanan görevlerin Salesforce'tan ClickUp'a aktarılması için bir kural oluşturun. Burada, kullanım durumunuza göre bilgi akışını kısıtlayabilir veya açabilirsiniz.

Senkronizasyon yapılacak görevleri belirledikten sonra, bu görevler içinde paylaşılacak bilgileri belirleyebilirsiniz.

Tüm alanların mı yoksa sadece bir alt kümesinin mi aktarılmasını istiyorsunuz?

Örneğin, gizli müşteri bilgilerini Salesforce'ta bırakmak isteyebilirsiniz. Ayrıca, tüm iş akışı iki yönlü çalışsa bile, yalnızca belirli alanları tek yönde senkronize etmeye karar verebilirsiniz.

Alanlarınızı haritaladıktan sonra, iş akışınızı başlatabilirsiniz. Salesforce'ta o hesapla ilgili yeni bir görev atandığında, ClickUp'taki yapılacaklar listenizde buna karşılık gelen bir görev oluşturulur.

Son tarih dahil tüm görev bilgileri aktarılır ve araçlardan birinde değiştirildiğinde senkronizasyon korunur. Bu işlemi birden fazla müşteri hesabıyla tekrarlayarak tüm Salesforce işlerinizi otomatik olarak tek bir yerde birleştirebilirsiniz.

Bu kişisel bir kullanım örneğidir, ancak Unito, takımlar arasında işbirliği yapmak için kullanıldığında gerçekten parlar. Örneğin şunları yapabilirsiniz:

Potansiyel bir sözleşme veya güvenlik sorununu doğrudan Salesforce'tan ClickUp'ta uygun takıma iletin

Bir müşteri talebi Salesforce'a kaydedildiğinde, ClickUp'ta ürün takımınız için otomatik olarak bir görev oluşturun

Önemli müşteri yenileme görevlerini siz ve faturalandırma takımınız arasında senkronize tutarak, sürekli iletişimi sağlayın ve müşteri kaybına yol açabilecek engelleri önleyin

Salesforce'tan hiç çıkmadan ClickUp'ta pazarlama takımınızdan teminat taleplerinde bulunun

Bunlar, Unito'nun işlevler arası işbirliğini nasıl hızlandırabileceğinin ve zaman alıcı toplantıları ve bilgilerin kopyalanıp yapıştırılmasını nasıl ortadan kaldırabileceğinin sadece birkaç örneğidir. Anahtar görev bilgileri takımlar ve araçlar arasında otomatik olarak aktarılır, böylece satış döngünüzü hızlandırabilirsiniz.

Salesforce + ClickUp'ı Zapier ile entegre edin

Unito, araçlar arasında işbirliği için iki yönlü bilgi akışı istediğinizde harika bir şekilde çalışırken, Zapier, gününüzün zamanını alabilecek bazı yoğun işleri otomatikleştirmenin kolay bir yoludur.

Zapier, binlerce konektöre sahip bir otomasyon platformudur, yani ClickUp ve Salesforce sadece buzdağının görünen kısmıdır. Zaps, basit bir tetikleyici ve yanıt sistemi kullanarak çalışır, yani "x olursa, y yapılacaktır" anlamına gelir

Yeni görevler oluşturmak yerine müşteri aramalarına ve iletişimine odaklanmak istiyorsanız, Zapier tam size göre.

Pratikte nasıl görünüyor?

Zapier, önceden hazırlanmış "Zaps"lara (temelde başkalarının oluşturduğu tarifler) dayandığı için kurulumu kolaydır.

ClickUp ve Salesforce durumunda, Salesforce'ta oluşturulan her fırsat için yeni bir ClickUp görevi oluşturan popüler bir Zap vardır.

Bunu başlatmak için tek yapmanız gereken Zapier'e kaydolmak ve ardından ClickUp ve Salesforce'un kimlik doğrulamasını yapmak.

Ardından, otomasyonunuz için Salesforce tetikleyicisini seçin.

Ardından, ClickUp'ta gerçekleşmesini istediğiniz bir sonuç seçin.

Son olarak, varsa uygulamalar arasında değiştirilmesini istediğiniz verileri seçin.

Bunu yaptıktan sonra Zap'ı etkinleştirebilir ve görevlerin otomatik olarak gelmesini izleyebilirsiniz. Diğer tetikleyicilere dayalı benzer Zap'lar oluşturmak da mümkündür.

Salesforce'a yeni bir kayıt eklendiğinde, ClickUp'ta bir görev yorumu yayınlayın

Salesforce'ta yeni bir giden mesaj alındığında, ClickUp görevinde bir kontrol listesi oluşturun

Salesforce'ta belirli bir kayıt alanı güncellendiğinde, bir ClickUp alt görevi oluşturun

Zapier, küçük ve tekrarlanan görevleri hallederken siz işinizi yapmaya odaklanın.

Unito ve Zapier ne zaman kullanılır?

Unito'yu şu durumlarda kullanın:

Bilgilerin ClickUp ve Salesforce arasında gidip gelmesini istiyorsunuz

Takımlar arasında işlevler arası işbirliğini sağlamak istiyorsunuz

Birden fazla alanı aynı anda senkronize etmek ve alanları belirli şekillerde haritalamak istiyorsunuz

Aşağıdaki durumlarda Zapier'i kullanın:

Yeni potansiyel müşterilerin veya fırsatların ClickUp'ta görev oluşturmayı otomatik olarak tetiklemesini istiyorsunuz

Gününüzü yavaşlatan kişisel iş yükünü ortadan kaldırmak istiyorsunuz

Özel bir çözüm değil, önceden oluşturulmuş bir çözüm istiyorsunuz

(Satış) Gücü ClickUp ile Güçleniyor

CRM'nizin ClickUp'ın güçlü yeteneklerinin ötesine geçmesi gerekiyorsa, Unito ve Zapier Salesforce entegrasyonları, takımlar ve araçlar arasında işbirliği yapmanıza veya otomasyon gerçekleştirmenize yardımcı olacak güçlü çözümler sunar.

Son web seminerimizde ClickUp'ın güçlü CRM yeteneklerini ve Unito'nun kusursuz Salesforce entegrasyonunu ayrıntılı olarak anlattık.

"ClickUp ve Unito ile Satış Döngünüzü Optimize Etme" videosunu buradan izleyin!