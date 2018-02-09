Startup mu, Kurumsal mu? Hangisi?

Startup mu, Kurumsal mu?

Çim her zaman komşunun bahçesinde daha yeşil, değil mi? Startup'larda çalışanlar, kurumsal şirketlerdeki arkadaşlarının katıldığı büyük tatil partilerini gördüklerinde kıskanırlar. Kurumsal çalışanlar ise startup'larda çalışan arkadaşlarının daha kısa sürede daha yüksek başlıklara ulaştıklarını gördüklerinde üzülürler.

İş dünyasında çalışıyorsanız, muhtemelen hem yeni kurulan şirketlerde hem de kurumsal şirketlerde iş arayacaksınız. Her ikisinin iş yeri temel özelliklerini muhtemelen biliyorsunuzdur: büyük şirketler belirli çalışma saatlerine sahiptir ve daha katıdır, yeni kurulan şirketler ise daha esnektir ancak iş yükü daha fazladır.

Peki hangisi daha iyi?

Bu sorunun cevabı herkes için farklıdır. Asıl sorulması gereken soru, ne için çalışıyorsunuz? Maaşınızı alıp eve gitmek mi istiyorsunuz? Eğitim almak ve becerilerinizi geliştirmek mi istiyorsunuz? Yoksa ellerinizi kirletip gerçekten bir şeyler inşa etmek mi istiyorsunuz?

Ancak, uzun vadede kariyeriniz için bir startup mı yoksa kurumsal bir iş mi daha iyi olduğu konusu pek konuşulmuyor. Hadi bunu konuşalım! Kurumsal bir iş, yapılandırılmış, işbaşı eğitimi almak için mükemmel bir yer olabilir, ancak sizi bir startup'tan daha değerli hale getirecek mi? Bir startup, bir şirketin nasıl kurulacağı konusunda size daha iyi bir genel deneyim sağlayabilir, ancak gelecekte üst düzey bir pozisyona yükselme olanağı verecek mi?

Kurumsal

Adı her şeyi anlatıyor. Büyük şirketler genellikle evlerde bilinen ya da en azından sektörde tanınan markalardır. İnsanlara çalıştığınız yeri söylediğinizde, onlar şirketiniz hakkında her şeyi biliyorlarsa bu çok iyi bir duygudur.

Bir rol veya beceriyi ustalıkla öğrenebilirsiniz. Kurumsal pozisyonlar genellikle daha doğrudan rollere sahiptir: Satış departmanındaysanız satış yaparsınız. Müşteri hizmetlerinde çalışıyorsanız müşterilere yanıt verir ve yardımcı olursunuz. Dolayısıyla, istediğiniz rolü veya gitmek istediğiniz yönü zaten biliyorsanız, bu tür bir ortam, bir dizi başka sorumluluğa odaklanmak zorunda kalmadan becerilerinizi geliştirmenize ve bilemenize gerçekten yardımcı olabilir.

Sorunların çözümü çok kolaydır. Bu son derece uzmanlaşmış roller sayesinde, yeni bir sorun ortaya çıktığında herkes kime başvuracağını bilir: bu sektörde uzman olan takıma. Kendi departmanınızın "sorumluluğunda" olmayan bir sorunu çözmeye çalışırsanız, muhtemelen birilerinin ayağına basarsınız. İnanın bana, en büyük sorununuz buysa, hiçbir sorun yaşamazsınız 🙂 Startup'larda çalışanlar, böyle bir takıma ulaşabilmeyi çok isterler!

Daha büyük sosyal haklar paketi. Hadi ama, elbette bu şirketlerin harcayacak daha fazla parası var. Genellikle çalışanlarına gizli sağlık sigortası, emeklilik, çocuk bakımı ve şirket indirimleri gibi mükemmel sosyal haklar sunabilirler. Bazen, daha büyük bir şirket daha büyük bir maaş anlamına da gelebilir. Gerçi bunun tersini de gördüm 😛

SIFIR Etki. Bir şirkette çalışırken beni en çok inciten şey, etki gücümün olmamasıydı. İlk şirketimi gerçekten önemsiyordum ve daha başarılı olması için elimden gelen her şeyi yapmak istiyordum. Dürüst olmak gerekirse, büyük bir şirkette işleri tamamlamak veya kabul ettirmek daha zor. Bu da beni bir sonraki noktaya getiriyor:

Risk yok! Kurumsal veya büyük şirketler risk almaktan korkar. Gelirinizi %20 artırabilecek bir fikirle başkan yardımcısının odasına girebilirsiniz. Ancak bu fikirde en ufak bir risk varsa, bu fikir asla hayata geçirilmeyecektir. On durumda dokuzunda, işleyen şeyi büyütmeye devam etme kararı alınacaktır. Bunda yanlış bir şey yoktur. Sonuçta, bu en akıllıca harekettir. İnanın bana, C düzeyindeki yöneticilerin hissedarları memnun etmek için maruz kaldıkları baskıyı hayal etmek bile zordur!

İş tatmini daha az. Büyük bir makinenin küçük bir dişlisi olarak, işinizin değerini gerçekten görmek zordur. Sürecin sadece bir parçasısınız veya aylarca, hatta yıllarca göremeyeceğiniz büyük bir sonucun küçük bir parçasısınız! Bu, işinde yarattığı etkiyi görmekten hoşlananlar için sinir bozucu olabilir.

Büyüme Sancıları. Rolünüzü mükemmel bir şekilde yerine getirip etrafınızdaki herkesi geride bırakabilirsiniz, ancak bu, istediğiniz terfiyi alacağınızı garanti etmez. Şirket içinde daha kıdemli biri aynı role talip olursa, şansınız yaver gitmeyebilir. Ayrıca, kariyer yolunda bu aşama olduğu için, hak ettiğiniz terfiyi almayı geciktirebilirler, her ne kadar siz buna hazır olsanız da!

Artılar

KAZANÇLAR, ve burada spor salonundan bahsetmiyorum! Ne yapmak istediğiniz konusunda hiçbir fikriniz yoksa, bir startupta çalışmak size beceriler kazandırır ve çeşitli pozisyonlar hakkında fikir sahibi olmanızı sağlar. Hiç sahip olmayı düşünmediğiniz beceriler kazanacaksınız, çünkü kazanmak zorundasınız! Bir startupta çalışmak, mümkün olduğunca çok beceri kazanmanın en iyi yoludur.

Hisse senedi! Elbette, büyük şirketler size hisse senedi opsiyonları verecektir, ancak inanın bana, çok sayıda çalışana vermek zorunda oldukları için bunları mümkün olduğunca sınırlandırıyorlar. Büyük başarı elde edecek bir start-up şirketine erken girin, bir daha asla para konusunda endişelenmenize gerek kalmayacak! Bu yüzden pek çok insan start-up şirketlerinde çok çalışmaya istekli, çünkü bunun ileride kendilerine getireceği kazancı biliyorlar!

Daha fazla sorumluluk/öğrenme fırsatı. Genel olarak, startup ne kadar küçükse, yeni sorumluluklar o kadar sık üstlenirsiniz, çünkü herhangi bir sorunu çözmek için daha az insan vardır. Startup'larda daha fazla sorunla karşılaşacağınızı garanti edebilirim. Bu da startup'ların güzelliğidir. Hayattaki her şey gibi, startup'lardaki zorluklar karakterinizi geliştirir ve gerçekte kim olduğunuzu keşfetmenize yardımcı olur. Karar alma sürecinin önemli bir parçası olmaya hazır olun.

Deneyim kazanma fırsatınız olacak. Sorunları belirlemek ve çözmek, profesyonel açıdan önemli bir avantaja sahiptir: becerilerinizi geliştirmenize ve yeni şeyler denemenize olanak tanır. Teknik olarak pazarlama alanında çalışıyor ancak programcı veya tasarımcı olarak deneyim kazanmak istiyorsanız, ihtiyaç duyulan alanda kendinizi göstererek öğrenmek ve gelişmek için harika bir fırsat yakalayabilirsiniz (tabii ki asıl sorumluluklarınızı da ihmal etmemelisiniz). Bu, Silikon Vadisi'ndeki startup şirketlerinde yaygın bir uygulamadır.

Yenilik yapabilirsiniz – Startup'lar hızlı büyümek zorundadır ve bu da çalışanların yenilik yapması ve yeni şeyler denemesiyle olur. İyi bir startup CEO'su sizi yeni şeyler denemekten alıkoymaz. Şirketler, rakiplerinin yapamadığı taze tasarımlar ve yeni konseptlerle sonuçlara bu şekilde ulaşır.

Bonus: Yeni başlayanlar için proje yönetimi araçları

Eksileri

Sorunları kendi başınıza çözmeniz gerekecek. Başvurabileceğiniz takımlar olmayacak, en azından kurumsal şirketlerdeki gibi takımlar olmayacak! Yine de bunu uzun vadede size kazandıracağı değer nedeniyle bir güç olarak görüyorum.

İş yükü ağırdır. Uzun çalışma saatleri, az tatil ve izin bekleyin. Startup'lar trendleri hızlı bir şekilde değerlendirmeli ve erken büyüme hayati önem taşır. İş-yaşam dengesi zordur. Büyük şirketlere ayak uydurmak için daha uzun saatler çalışacaksınız, bu nedenle stres ve tükenmişlik gibi durumlara dikkat etmelisiniz. Startup hayatı gerçekten herkese uygun değildir.

İş istikrarı/güvenliği. İşinizi seveceksiniz, ancak ne kadar süreyle orada kalacağınızı asla bilemezsiniz. Bir startup şirketinin parası yoksa, sıradaki işten çıkarılan kişi siz olabilirsiniz. Ayrıca, startup akıllıysa, yalnızca maksimum değer katan çalışanları tutacaktır. A+ oyuncular!

İyi Bir Kurumsal Çalışanı Oluşturan Özellikler

1) Güvenilir

Kurumsal dünyada başarılı olmak için gereken en önemli özellik, tutarlı bir şekilde işleri sonuna kadar takip etmektir. Başvurduğunuz günden itibaren, görevleri zamanında ve gerektiği gibi tamamlama konusunda kararlılık göstererek liderlik vasıflarınızı ortaya koyabilirsiniz.

2) Hırs

Hırslı çalışanlar, şirket hedeflerine ulaşmak veya şirket içinde yükselebilmek için fazladan çaba göstermeye isteklidir. Kendileri için hedefler ve yüksek beklentiler belirledikleri için ellerinden gelenin en iyisini yapmaktan kaçınmazlar. Ayrıca kariyerlerinde ilerleme kaydetmeyi de çok isterler. Hırs, açıklık, yaratıcı fikirler ve azimli bir tutumu tetikler; bunların tümü her şirket için iyidir. Ancak, hırslı çalışanlarınızın makul düzeyde duygusal zekaya da sahip olması gerekir 😉

3) Kültürel Uyum

Ofis kültürünüze uygun bir aday bulmak, söylemesi yapmaktan daha kolaydır. Öncelikle, şirket kültürünüzün tam olarak ne olduğunu bildiğinizden emin olun. Siz ve mevcut personelinizin önemli bulduğu özellikler ve değerler doğrultusunda düşünün. İşe alım ekibiniz şirket kültürünüzü iyi bilmelidir. Karar verme, dil ve günlük işyeri uygulamaları da işyeri kültürünü yansıtır.

Kültürünüze uymayan birini işe aldığınızda, bu kişi kendilerini yabancı hisseder ve işinde iyi performans göstermez. Ben şahsen bu hatayı yaptım ve bunu ilk elden gördüm. Büyük bir şirket çok sayıda kişiyi işe almaya başladığında, etkili bir takım oluşturmak için şirketinize en uygun kişinin ne tür bir kişi olduğu oldukça açık hale gelir.

4) Takım Ruhu/Pozitiflik

Hepimiz her şeye tamamen olumsuz bakan birini tanıyoruz. Kota artışı olduğunda, hemen mutfağa gidip şikayet etmeye başlarlar. Bu tür konuşmalar, özellikle birçok klikin olduğu büyük şirketlerde, sandığınızdan çok daha hızlı yayılabilir. Bu, sorunların kaynağıdır ve hemen başlangıcında önlenmelidir.

Bunu düzeltmenin en iyi yolu, onları şirketlerini yiyip içen, uyuyan ve nefes alan insanlarla çevrelemektir. Hafta sonları şirket tişörtlerini giyip, şirketin softbol takımına katılıp, kendilerini geliştirmek ve şirketlerinin adını duyurmak için mesai sonrası da çalışıyorlar. Bu ifade çok kullanılmış bir ifade, ama siz Kool-Aid içen birini bulmak istiyorsunuz. Çalışanlara zarar verseler de, yardımcı olsalar da, değişikliklerinizi (ki çok olacak) her zaman destekleyecekler!

İYİ BİR STARTUP ÇALIŞANINI OLUŞTURAN ÖZELLİKLER

1) Grit

Grit, inovasyon için bir gerekliliktir çünkü inovasyonun çoğu, bir start-up'ın en zor zamanlarında ortaya çıkar. Bir start-up zorluklarla karşılaştığında, gelişmek zorunda kalır. Küçük şirketlerin yıldızlarının en parlak şekilde parladığı zamanlar da bu zorlu dönemlerdir. A sınıfı bir oyuncu, başarısızlıktan cesaretini kaybetmez; bunun yerine, yenilikçi bir çözümün parçası olur. "Tam zamanlı iş" sahibi kurumsal çalışanlardan daha uzun süre ve daha verimli bir şekilde hızlı tempolu bir ortama ayak uydurmanız gerekir

2) Etkili İletişimci

Başarılı startup çalışanları güçlü iletişimcilerdir – öyle olmak zorundadırlar. Elbette, iletişim konusunda güçlü olmayan bir çalışan harika bir bireysel katkı sağlayıcı olabilir, ancak organizasyon içinde harika bir lider olamaz. Herkes etkili bir iletişimcinin sevimlilik ve karizma ile ilgili olduğunu düşünür. Hayır! Bunu ilk kez bir startup'a katıldığımda zor yoldan öğrendim.

İletişim, doğru bilgileri doğru kişilere kolay anlaşılır ve zamanında ulaştırmaktır. İletişim ve şeffaflık, girişimlerin hızlı büyümesine yardımcı olur. İletişim becerileri zayıf liderler, her şirket için bir yük oluşturur; takımlarının potansiyelini en üst düzeye çıkaramazlar ve sonuçta girişiminizin büyümesini yavaşlatırlar.

3) İşleri Tamamla Zihniyeti

Bir plan harika bir şeydir, ancak beklenmedik olaylar her zaman olabilir ve çoğu girişimci, gerçeklere uyum sağlamadan ilk üç eylem öğesini bile tamamlayamaz. Hiçbir şirketin, orijinal iş planında gösterilen şekilde tam olarak aynı şekilde çalışmadığını söyleyebilirim.

Saf startup çalışanları planlamaya az zaman ayırır ve yapmaya çok daha fazla zaman ayırır. Emin değillerse, bir şey yaparlar... sonra uygun şekilde tepki verirler. İşleri yolunda gitmezse, şirketin hatalarını düşünmek, tartmak, değerlendirmek ve analiz etmek için bolca zamanları olacağını bilirler.

4) Merak

Bu anahtar bir nokta! Herhangi bir startup şirketine girin ve bu konuda ne kadar haklı olduğumu anlayacaksınız. Bir çalışan merakı nedeniyle bir şeye kendini adadığında, sihirli şeyler olur. Merak, startup çalışanlarının sahip olduğu tutkunun bir parçasıdır. Daha fazla öğrenme ve kendini geliştirme arzusu sizi başarıya götürür. Sizce kurucular ve startup çalışanları başarılı olduktan sonra neden başka şirketlere veya görevlere geçiyorlar?

Bunu birçok kez söyledim, ancak birçok farklı rol üstleneceksiniz ve misyonunuza ulaşmak için her zaman edinebileceğiniz yeni beceriler olacaktır! Bir kitap veya makaledeki hangi cümlenin bir süreci daha verimli hale getirmenize, bir ürünü iyileştirmenize veya hatta büyük bir anlaşma yapmanıza yardımcı olacağını asla bilemezsiniz!

Her iki ortamda da çalıştıktan sonra, her birinin avantajlarını ve dezavantajlarını gördüm. Genel tavsiyem, her ikisini de deneyimleyip karar vermenizdir. Evet, hem harika girişimler/şirketler hem de KÖTÜ girişimler/şirketler var. Araştırın ve kendinizi bu işe verin. Sıkı çalışıp öğrenebileceğiniz her şeyi öğrendiğiniz sürece, her iki durumda da yanlış yapmazsınız!

Önyargılı olabilirim, ama yeteneklerinizi geliştirmek için büyük ve tanınmış bir şirkette çalışmaya başlamak en iyi yol bence. Ne yapacaklarını bilmeyen yeni işe başlayanlarla birlikte eğitim alacaksınız ve birlikte öğreneceksiniz! Ayrıca harika arkadaşlıklar da edineceksiniz. Ardından becerilerinizi bir startup ortamına taşıyın ve kendi büyük ve tanınmış şirketinizi kurmak için çok çalışın! Ben hala bu yolda ilerliyorum, birkaç yıl sonra işe yarayıp yaramadığını size haber veririm 😉

Sevgiler ve bol şans!