บล็อก ClickUp

วิธีการสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์

PraburamGrowth Marketing Manager
10 เมษายน 2569

สถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาได้รับเงินบริจาคเพื่อการกุศลจำนวน 61.5 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ2024 อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้บริจาคที่เป็นศิษย์เก่าได้ลดลงถึง 30% แม้ว่าจำนวนเงินรวมจะยังคงแข็งแกร่งอยู่ก็ตาม สำนักงานส่งเสริมการบริจาคกำลังสูญเสียฐานศิษย์เก่าที่มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการบริจาคในระยะยาว

ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการสามารถทำให้การให้คะแนนการมีส่วนร่วม การติดตามแคมเปญการระดมทุน การประสานงานกิจกรรม และการดูแลผู้บริจาคเป็นระบบอัตโนมัติ ซึ่งเปลี่ยนข้อมูลศิษย์เก่าที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นระบบที่เป็นระเบียบ

ด้านล่างนี้คือข้อความคำสั่งสำหรับ AI ที่พร้อมใช้งาน ซึ่งคุณสามารถคัดลอกและวางลงใน ClickUp เพื่อสร้างพื้นที่ทำงานสำหรับบริหารความสัมพันธ์ศิษย์เก่าได้อย่างครบถ้วนภายในไม่กี่นาที แต่ก่อนที่คุณจะนำไปใช้ ขอแนะนำให้พิจารณาช่องว่างในการดำเนินงานที่ระบบประเภทนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขเสียก่อน สำหรับทีมส่งเสริมความสัมพันธ์ส่วนใหญ่ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การขาดข้อมูลศิษย์เก่า หากแต่เป็นเพราะการมีส่วนร่วม แคมเปญ กิจกรรม และการดูแลรักษาความสัมพันธ์ต่าง ๆ ถูกแยกเก็บอยู่ในระบบที่แตกต่างกันมากเกินไป ทำให้ไม่มีใครสามารถมองเห็นภาพรวมของความสัมพันธ์ได้อย่างชัดเจน

ใครควรใช้ระบบการจัดการความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า

การตั้งค่านี้ออกแบบมาสำหรับทีมความสัมพันธ์ศิษย์เก่า, เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการพัฒนา, ทีมการให้ประจำปี, เจ้าหน้าที่ดูแลผู้บริจาค, เจ้าหน้าที่ฝ่ายมีส่วนร่วม, และผู้นำด้านการพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบการติดต่อกับศิษย์เก่า, กิจกรรม, แคมเปญ, และการติดตามผู้บริจาค มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับสถาบันที่มีระบบ CRM อยู่แล้วแต่ยังคงพึ่งพาการประสานงานด้วยมือในการจัดการคะแนนการมีส่วนร่วม, การดำเนินแคมเปญ, และกระบวนการดูแลผู้บริจาค

ปัญหา: สำนักงานพัฒนาองค์กรของคุณกำลังจัดการข้อมูลศิษย์เก่า 200,000 ราย ในระบบที่ไม่เชื่อมต่อถึงกัน 5 ระบบ

หากคุณทำงานด้านความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ความท้าทายไม่ได้อยู่ที่การขาดแคลนศิษย์เก่า แต่คือการขาดความชัดเจนว่าใครมีส่วนร่วม ใครเริ่มห่างหายไป และใครพร้อมที่จะให้การสนับสนุน ทีมงานของคุณต้องจัดการข้อมูลศิษย์เก่าหลายหมื่น (บางครั้งอาจถึงหลายแสน) รายชื่อ ซึ่งกระจายอยู่ในระบบ CRM แพลตฟอร์มอีเมล ระบบลงทะเบียนกิจกรรม ฐานข้อมูลอาสาสมัคร และสเปรดชีตที่ผู้ประสานงานวันรับบริจาคสร้างไว้เมื่อปีที่แล้ว

ผลลัพธ์ที่คาดเดาได้คือ: อัตราการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าลดลงจากประมาณ 20% ในช่วงทศวรรษ 1980 เหลือเพียงประมาณ 7.8% แคมเปญระดมทุนดำเนินการโดยอาศัยสัญชาตญาณแทนข้อมูลการมีส่วนร่วม การติดตามผลกิจกรรมล่าช้าเป็นสัปดาห์ (หรือไม่ได้ทำเลย) และ70% ขององค์กรศิษย์เก่าระบุว่าเพิ่มการมีส่วนร่วมเป็นเป้าหมายสูงสุด ขณะที่ 27% ยอมรับว่าไม่มีกลยุทธ์เฉพาะเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ในขณะเดียวกัน มาตรฐาน CASE ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และทีมของคุณยังคงต้องกระทบยอดข้อมูลด้วยตนเอง

ปัญหาที่ลึกซึ้งกว่านั้นคือความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าได้กลายเป็นเกมที่เน้นปริมาณซึ่งใช้เครื่องมือแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก คุณไม่สามารถปรับการติดต่อให้มีความเป็นส่วนตัวกับศิษย์เก่า 100,000 คนโดยใช้วิธีเดียวกับที่ใช้ได้ผลกับ 10,000 คน และคุณไม่สามารถสร้างช่องทางบริจาคที่ยั่งยืนได้เมื่อทีมของคุณใช้เวลาในการป้อนข้อมูลมากกว่าการสร้างสัมพันธ์

วิธีที่มหาวิทยาลัยเวคฟอเรสต์แก้ไขปัญหานี้:ฝ่ายบริการศิษย์เก่าและผู้บริจาคของมหาวิทยาลัยเวคฟอเรสต์ได้รวมทีมที่เคยกระจัดกระจายอยู่บนแพลตฟอร์มต่างๆ เข้าเป็นระบบเดียว ทำให้สามารถรายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ด ClickUp และสร้างความสอดคล้องระหว่างแผนกต่างๆ ทั่วทั้งฝ่ายพัฒนาของมหาวิทยาลัย

มอรี เกรแฮม, ผู้อำนวยการ, บริการศิษย์เก่าและผู้บริจาค โครงการ:

เราสามารถทำงานร่วมกันภายในระบบเดียวและมองเห็นข้อมูลสำคัญได้แล้ว สิ่งนี้ช่วยให้ทีมต่างๆ ของเราสามารถรายงานความคืบหน้า ระบุปัญหาด้านปริมาณงานและขีดความสามารถ และวางแผนได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

นั่นคือโอกาสที่นี่ ไม่ใช่การแทนที่ระบบการก้าวหน้า แต่เป็นการสร้างชั้นปฏิบัติการที่มองเห็นได้รอบ ๆ งานที่เกิดขึ้นระหว่างระบบเหล่านั้น วิธีที่เร็วที่สุดในการทดสอบแบบจำลองนี้คือการสร้างระบบการสัมพันธ์กับผู้สำเร็จการศึกษาที่สามารถทำงานได้ภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของคุณ

ต้องการทดสอบโมเดลที่คล้ายกันในกระบวนการพัฒนาของคุณเองหรือไม่? เริ่มต้นด้วยคำแนะนำด้านล่างและปรับให้เหมาะสมกับฐานศิษย์เก่า, ส่วนผสมของแคมเปญ, และเป้าหมายการมีส่วนร่วมของคุณ

คำแนะนำ: สร้างพื้นที่ทำงานสำหรับการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าด้วย AI

คัดลอกข้อความนี้, วางลงในClickUp Brainเพื่อสร้างClickUp Super Agent ของคุณเอง, กรอกข้อมูลของสถาบันของคุณ, และคุณจะได้รับพื้นที่ทำงานสำหรับความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าที่สมบูรณ์พร้อมการให้คะแนนการมีส่วนร่วม, การติดตามแคมเปญ, การจัดการกิจกรรม, และกระบวนการทำงานด้านการดูแลรักษา

ผลลัพธ์ควรให้ร่างแรกที่แข็งแกร่งของโครงสร้างการดำเนินงานของคุณ รวมถึงตรรกะการแบ่งกลุ่ม จุดตรวจสอบแคมเปญ กระบวนการทำงานของเหตุการณ์ และการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง จากนั้นทีมของคุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับกลุ่มศิษย์เก่า ลำดับความสำคัญในการระดมทุน และช่องทางการสื่อสารของคุณ

ตัวแทนพิเศษฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์
ข้อความสำหรับป้อน:

พร้อมที่จะสร้างซูเปอร์เอเจนต์คนแรกของคุณหรือยัง?

เปิด ClickUp Brainและวางข้อความข้างต้นเพื่อสร้าง Super Agent ที่กำหนดเองสำหรับ Workspace ของคุณ

เมื่อแบบแปลนตัวแทนของคุณถูกสร้างขึ้นแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเปลี่ยนมันให้กลายเป็นพื้นที่ทำงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งทีมก้าวหน้าของคุณสามารถนำไปใช้ได้ทุกวัน

วิธีตั้งค่าใน ClickUp (4 ขั้นตอน)

ก่อนที่คุณจะตั้งค่าพื้นที่ของคุณ ให้รวบรวมข้อมูลที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้วในการจัดการการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า ซึ่งโดยปกติจะรวมถึงหมวดหมู่การมีส่วนร่วม ปฏิทินแคมเปญ ระดับผู้บริจาค ประเภทกิจกรรม กลุ่มการสื่อสาร และความคาดหวังในการดูแลรักษา การเริ่มต้นด้วยข้อมูลที่สะอาดจะทำให้ระบบอัตโนมัติ แดชบอร์ด และกระบวนการทำงานด้านการติดต่อสื่อสารของคุณมีประโยชน์มากขึ้น

  1. สร้างโครงสร้างพื้นที่ทำงานของคุณ จัดตั้งพื้นที่เฉพาะที่เรียกว่า "ความสัมพันธ์และพัฒนาศิษย์เก่า" เพิ่มโฟลเดอร์สี่โฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบงานตลอดวงจรการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า: การมีส่วนร่วมและการเข้าถึงสำหรับกลุ่มศิษย์เก่า การแบ่งกลุ่ม การสื่อสาร บทภูมิภาค และกลุ่มที่มีความสนใจร่วมกัน การรณรงค์ระดมทุนสำหรับกองทุนประจำปี วันบริจาค แคมเปญระดมทุนใหญ่ การบริจาคตามแผน และการบริจาคในงานคืนสู่เหย้า กิจกรรมและโครงการสำหรับงานคืนสู่เหย้า งานคืนสู่สถาบัน กิจกรรมภูมิภาค โปรแกรมการให้คำปรึกษา และการประสานงานอาสาสมัคร การดูแลและการยกย่องสำหรับกระบวนการขอบคุณผู้บริจาค การรายงานผลกระทบ การติดตามการยกย่อง และการกระตุ้นผู้บริจาครายเก่าให้กลับมาบริจาคอีกครั้ง
  2. กำหนดค่าฟิลด์ที่กำหนดเองในทุกงานของศิษย์เก่า เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองลงในเทมเพลตงานศิษย์เก่าของคุณเพื่อให้ทุกบันทึกมีข้อมูลสำคัญที่ทีมของคุณต้องการเพื่อติดตามการมีส่วนร่วมและประสานงานการติดต่อ รวมถึงฟิลด์สำหรับคะแนนการมีส่วนร่วม ปีที่สำเร็จการศึกษา ระดับผู้บริจาค วันที่มีส่วนร่วมครั้งล่าสุด ภูมิภาคภูมิศาสตร์ ความชอบในการสื่อสาร แคมเปญที่มอบหมาย และการบริจาคตลอดชีวิต โครงสร้างที่สอดคล้องกันนี้ทำให้แดชบอร์ด การทำงานอัตโนมัติ และการรายงานพอร์ตโฟลิโอมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
  3. วางข้อความที่ป้อนลงใน ClickUp Brain เปิด ClickUp Brain ในพื้นที่ใหม่ของคุณและวางข้อความที่ป้อนไว้ด้านบน กรอกข้อมูลตัวแปรของคุณ รวมถึงชื่อสถาบัน จำนวนศิษย์เก่า ขนาดของบุคลากร เครื่องมือที่ใช้ในปัจจุบัน เป้าหมายการระดมทุนประจำปี อัตราการมีส่วนร่วม และช่องทางการมีส่วนร่วม ใช้ผลลัพธ์ที่สร้างขึ้นเพื่อสร้างร่างแรกของโมเดลการให้คะแนนการมีส่วนร่วม กระบวนการทำงานของแคมเปญ แม่แบบกิจกรรม และโครงสร้างการดูแลรักษา จากนั้นปรับปรุงให้เหมาะสมกับการดำเนินงานของคุณ
  4. ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อการจัดการอย่างต่อเนื่อง สร้างการทำงานอัตโนมัติเพื่อให้งานด้านความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา ใช้กฎเพื่อกระตุ้นการติดต่อที่มีพื้นฐานจากการมีส่วนร่วม เปิดตัวเหตุการณ์สำคัญในแคมเปญ กำหนดการติดตามผลกิจกรรม กระตุ้นการตรวจสอบการให้คำปรึกษา และเริ่มลำดับการดูแลหลังจากได้รับของขวัญ

รักษาพื้นที่ทำงานของคุณให้เป็นระเบียบ

ปรับแต่งรายละเอียดที่คุณต้องการติดตามในตัวติดตามการสมัครสมาชิกของคุณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp

ผู้สร้างซูเปอร์เอเจนต์ด้านความสัมพันธ์ศิษย์เก่า

พร้อมที่จะเปลี่ยนกระบวนการทำงานเหล่านี้ให้เป็นระบบที่สามารถทำซ้ำได้หรือไม่? สร้างพื้นที่ทำงานสำหรับการจัดการทุนสนับสนุนของคุณใน ClickUp

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เริ่มต้นด้วยเวิร์กโฟลว์หนึ่ง เช่น การให้ในวันพิเศษ การกระตุ้นผู้บริจาคที่ขาดการติดต่อ หรือการติดตามงานกิจกรรมศิษย์เก่า ก่อนที่จะขยายระบบไปยังการดำเนินงานด้านการพัฒนาทั้งหมด การทดลองใช้ระบบในวงจำกัดจะช่วยให้ทีมของคุณปรับปรุงเทมเพลต ตรรกะการให้คะแนน และกฎการสื่อสารก่อนที่จะขยายการใช้งาน

ฟิลด์ที่กำหนดเองที่แนะนำสำหรับงานความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า

ฟิลด์เหล่านี้สร้างบันทึกการดำเนินงานที่สอดคล้องกันครอบคลุมการให้คะแนนการมีส่วนร่วม, แคมเปญ, กิจกรรม, การให้คำปรึกษา, และกระบวนการทำงานด้านการดูแลรักษา

ภาคสนามประเภทวัตถุประสงค์
คะแนนการมีส่วนร่วมหมายเลขคะแนนถ่วงน้ำหนักตามกิจกรรมของศิษย์เก่า
ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหมายเลข หรือ แบบดรอปดาวน์รุ่นศิษย์เก่า
ระดับผู้บริจาคดรอปดาวน์ผู้บริจาคครั้งแรก, ผู้บริจาคประจำ, ผู้นำประจำปี, บริจาคหลัก, การบริจาคตามแผน
วันสุดท้ายของการมีส่วนร่วมวันที่การติดต่อล่าสุดกับศิษย์เก่า
ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ดรอปดาวน์ภูมิภาคหรือสถานที่ตั้งของบท
ความชอบในการสื่อสารดรอปดาวน์อีเมล, จดหมายตรง, โทรศัพท์, ข้อความ, โซเชียล
แคมเปญที่ได้รับมอบหมายดรอปดาวน์กองทุนประจำปี, วันแห่งการให้, การระดมทุนเพื่อทุนก่อสร้าง, การให้ทุนในงานคืนสู่เหย้า, การวางแผนการให้
การให้ตลอดชีวิตสกุลเงินยอดรวมการบริจาคในอดีต
ส่วนการมีส่วนร่วมดรอปดาวน์มีส่วนร่วมสูง, มีส่วนร่วม, มีส่วนร่วมเล็กน้อย, ไม่มีส่วนร่วม, สูญเสียการติดต่อ
กลุ่มที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดป้ายกำกับกรีฑา, ชีวิตในมหาวิทยาลัย, โปรแกรมการศึกษา, อาสาสมัคร, ศิษย์เก่าหนุ่มสาว, สาขาภูมิภาค
สถานะการเข้าร่วมกิจกรรมดรอปดาวน์ได้รับเชิญ, ลงทะเบียน, เข้าร่วม, ไม่เข้าร่วม, ติดตามผลเสร็จสิ้น
สถานะการดูแลรักษาดรอปดาวน์ส่งใบเสร็จแล้ว, ส่งคำขอบคุณแล้ว, ส่งรายงานผลกระทบแล้ว, การมีส่วนร่วมใหม่เริ่มแล้ว

📘 อ่านเพิ่มเติม:ดู ประเภทของฟิลด์ที่กำหนดเอง ทั้งหมดเพื่อตัดสินใจว่าฟิลด์ใดเหมาะสมที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานของทุนของคุณ

ตัวอย่างระบบอัตโนมัติหลักสำหรับความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า

หลังจากที่คุณตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองเรียบร้อยแล้ว ให้สร้างระบบอัตโนมัติที่ช่วยติดตามการมีส่วนร่วม แคมเปญ กิจกรรม และการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องติดตามงานด้วยตนเองซ้ำๆ

เมื่อ…จากนั้น...
ศิษย์เก่ามอบของขวัญเริ่มลำดับการดูแลตามระดับผู้บริจาคและกำหนดงานติดตามผล
คะแนนการมีส่วนร่วมลดลงสู่ช่วงไม่สนใจสร้างงานเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมอีกครั้งและกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม
การนับถอยหลังวันแห่งการให้บรรลุเป้าหมายสำคัญสร้างรายการตรวจสอบสำหรับแคมเปญถัดไปและมอบหมายงานเฉพาะช่องทาง
เหตุการณ์ถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ส่งแบบสำรวจหลังงานและสร้างงานติดตามผลสำหรับผู้เข้าร่วมและผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วม
ผู้บริจาคไม่ได้ใช้งานมาเป็นเวลา 13, 18 หรือ 24 เดือนกระตุ้นลำดับการมีส่วนร่วมใหม่ของผู้บริจาคที่ขาดการติดต่อ
มีการจับคู่พี่เลี้ยงกำหนดตารางงานการเช็คอินและมอบหมายการตรวจสอบติดตามผลตามจุดสำคัญ

📘 อ่านเพิ่มเติม: เรียนรู้วิธีการทำงานของฟิลด์ที่กำหนดเองในกระบวนการอัตโนมัติ

สิ่งที่ตัวแทนครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า

ตัวแทน AI สำหรับความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าไม่ใช่แชทบอทที่ตอบคำถามเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาของคุณ แต่เป็นระบบที่ทำงานภายในพื้นที่ทำงานการจัดการโครงการของคุณและจัดการงานที่มีโครงสร้างและทำซ้ำได้ซึ่งทีมพัฒนาของคุณกำลังทำด้วยมือในปัจจุบัน รวมถึงการให้คะแนนการมีส่วนร่วม การประสานงานแคมเปญ การติดตามผลหลังงาน และการดูแลไม่ให้การดูแลหลุดรอดไป

ระยะของวงจรชีวิตสิ่งที่ตัวแทนทำสิ่งที่มันแทนที่
การติดตามการมีส่วนร่วมบันทึกกิจกรรมศิษย์เก่าตามรูปแบบการมีส่วนร่วมของ CASE และอัปเดตสถานะของแต่ละกลุ่มบันทึกการมีส่วนร่วมที่กระจัดกระจายอยู่ในเอกสารสเปรดชีตและเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อ
แคมเปญระดมทุนติดตามเป้าหมายของแคมเปญ, ท่อการขาย, จุดสำคัญ, และการติดตามผู้บริจาคแผ่นงานแคมเปญแบบครั้งเดียวและการประสานงานด้วยตนเองระหว่างทีม
กิจกรรมและโปรแกรมจัดการการวางแผนงาน การลงทะเบียน บทบาทของอาสาสมัคร แบบสำรวจ และการติดตามผลอีเมลสนทนา, ไดรฟ์ที่แชร์, และบันทึกเหตุการณ์ที่ไม่เคยแจ้งให้ทราบถึงกิจกรรมครั้งต่อไป
โปรแกรมการให้คำปรึกษาติดตามการประชุม การพบปะ ความพึงพอใจ และการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องสเปรดชีตที่ปรึกษาเฉพาะกิจและการติดตามโปรแกรมที่ไม่สม่ำเสมอ
การสื่อสารประสานกลุ่มเป้าหมาย, กำหนดเวลาแคมเปญ, การผสมผสานช่องทาง, และการปฏิบัติตามการยกเลิกการรับข้อมูลปฏิทินการสื่อสารแยกต่างหากและการจัดการผู้ชมด้วยตนเอง
การดูแลรักษาและการยกย่องติดตามเวลาขอบคุณ, รายงานผลกระทบ, ของขวัญการยกย่อง, และตัวกระตุ้นการมีส่วนร่วมอีกครั้งการติดตามผลล่าช้าและการดูแลผู้บริจาคที่จมอยู่ในกล่องจดหมาย

อยากเห็นการทำงานของ Super Agents ในสภาพแวดล้อม ClickUp จริงหรือไม่? ชมการสาธิตด้านล่างเพื่อดูว่าเวิร์กโฟลว์ งาน และการทำงานอัตโนมัติที่สร้างโดย AI ทำงานร่วมกันอย่างไรในทางปฏิบัติ

ความแตกต่างสำหรับประเภทสถาบันที่แตกต่างกัน

ข้อความข้างต้นนี้สามารถใช้ได้กับสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่ใช้ ClickUp ปรับข้อความให้เหมาะสมกับสถาบันของคุณ:

ประเภทสถาบันการปรับเปลี่ยนที่สำคัญ
มหาวิทยาลัยวิจัยระดับ R1ใช้ข้อความทั้งหมดตามเดิม เพิ่มการแบ่งกลุ่มแคมเปญที่ซับซ้อนมากขึ้น ประชากรศิษย์เก่าที่ใหญ่ขึ้น และการประสานงานพอร์ตโฟลิโอเจ้าหน้าที่รับบริจาคที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
มหาวิทยาลัย R2คงโครงสร้างทั้งหมดไว้ แต่ให้ลดความซับซ้อนของชั้นแคมเปญบางชั้นที่ทีมงานมีขนาดเล็กกว่า เน้นการระดมทุนประจำปี กิจกรรม และการมีส่วนร่วมในระดับภูมิภาค
วิทยาลัยศิลปศาสตร์มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับศิษย์เก่าแบบใกล้ชิด การระดมทุนในงานคืนสู่เหย้า โปรแกรมอาสาสมัคร และการดูแลรักษาความสัมพันธ์อย่างเข้มแข็งในกลุ่มศิษย์เก่าที่มีจำนวนน้อยกว่า
วิทยาลัยชุมชนเน้นการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าในท้องถิ่น การให้คำปรึกษาที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน โครงสร้างแคมเปญที่เล็กลง และการสร้างความสัมพันธ์มากกว่าความซับซ้อนในการให้ของขวัญมูลค่าสูง
โรงเรียนอาชีวศึกษาหรือโรงเรียนวิชาชีพมุ่งเน้นผลลัพธ์ด้านอาชีพของศิษย์เก่า การให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม การมีส่วนร่วมกับนายจ้าง และการดูแลเฉพาะกลุ่มที่เชื่อมโยงกับเรื่องราวความสำเร็จในอาชีพ

บริหารงานศิษย์เก่าในที่เดียว

ความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าจะขาดตอนเมื่อประวัติการมีส่วนร่วม แคมเปญ กิจกรรม โปรแกรมการให้คำปรึกษา และการดูแลผู้บริจาคอยู่ในระบบแยกกันโดยไม่มีมุมมองการทำงานร่วมกัน ด้วย ClickUp Brain, ฟิลด์ที่กำหนดเอง และระบบอัตโนมัติ สถาบันของคุณสามารถเปลี่ยนการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าให้เป็นระบบที่สามารถทำซ้ำได้ซึ่งสนับสนุนการติดตามผลที่แข็งแกร่งขึ้น การแบ่งกลุ่มที่ชัดเจนขึ้น การประสานงานกิจกรรมที่ดีขึ้น และการดูแลที่สม่ำเสมอมากขึ้น

เป้าหมายไม่ใช่การแทนที่ระบบ CRM หรือฐานข้อมูลการก้าวหน้าของคุณ แต่เป็นการลดงานประสานงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเหล่านี้ ปรับปรุงการมองเห็นได้ว่าใครมีส่วนร่วมและใครกำลังหลุดลอย และช่วยให้ทีมของคุณใช้เวลาไปกับการสร้างความสัมพันธ์มากขึ้นแทนการทำความสะอาดข้อมูล เริ่มต้นด้วยคำแนะนำข้างต้น ปรับให้เหมาะกับฐานศิษย์เก่าของคุณและ 우선итетการก้าวหน้า และสร้างระบบที่ทีมของคุณสามารถนำไปใช้ได้จริงตลอดทั้งปี

เริ่มต้นใช้งานฟรีกับ ClickUp

คำถามที่พบบ่อย

AI สามารถปรับปรุงอัตราการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าได้จริงหรือ?

ตัวแทน AI ไม่ได้โทรหาศิษย์เก่าหรือเขียนจดหมายขอบคุณที่เต็มไปด้วยความรู้สึก พวกเขาทำงานที่เป็นระบบอัตโนมัติในงานปฏิบัติการที่ทำให้การมีส่วนร่วมแบบเฉพาะบุคคลเป็นไปได้ในวงกว้าง: การให้คะแนนการมีส่วนร่วม, การแบ่งกลุ่มผู้ชม, การกระตุ้นการติดต่อในเวลาที่เหมาะสม, และการแจ้งเตือนผู้บริจาคที่ขาดการติดต่อก่อนที่พวกเขาจะหายไป เมื่อทีมของคุณใช้เวลาน้อยลงในการป้อนข้อมูล พวกเขาจะมีเวลามากขึ้นในการสร้างความสัมพันธ์ นั่นคือวิธีที่อัตราการมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น

สิ่งนี้สามารถใช้งานร่วมกับระบบ CRM ที่เรามีอยู่แล้ว เช่น Raiser's Edge หรือ Salesforce ได้หรือไม่?

พื้นที่ทำงานของตัวแทน AI ทำงานร่วมกับระบบ CRM การพัฒนาที่มีอยู่ของคุณ ข้อมูลการมีส่วนร่วมจาก Raiser's Edge, Blackbaud หรือ Salesforce จะซิงค์เข้ากับฟิลด์ที่กำหนดเองในภารกิจศิษย์เก่า ตัวแทนจะไม่แทนที่ระบบบันทึกของคุณ แต่จะกลายเป็นชั้นปฏิบัติการที่ทีมของคุณใช้ติดตามแคมเปญ ประสานงานกิจกรรม และจัดการกระบวนการดูแลผู้บริจาคบนข้อมูลผู้บริจาคที่มีอยู่

แล้วความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับข้อมูลผู้บริจาคที่ละเอียดอ่อนล่ะ?

ClickUpได้รับการรับรองมาตรฐาน SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 และ ISO 42001และรองรับSSO, การอนุญาตตามบทบาท และการเข้ารหัสทั้งขณะเก็บและขณะส่งข้อมูล การอนุญาตในระดับผู้บริจาคช่วยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริจาคสามารถดูเฉพาะพอร์ตโฟลิโอที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นข้อมูลทั้งหมดจะไม่ถูกนำไปใช้ฝึกฝนโมเดล AI สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าความปลอดภัย

ระบบนี้จัดการกับข้อกำหนดการรายงานแบบ CASE อย่างไร?

ระบบการให้คะแนนการมีส่วนร่วมสอดคล้องกับโหมดการมีส่วนร่วมสี่รูปแบบของ CASE (การบริจาค, อาสาสมัคร, ประสบการณ์, การสื่อสาร) ฟิลด์ที่กำหนดเองสามารถติดตามแต่ละโหมดแยกกัน ทำให้คุณสามารถสร้างรายงานการมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับมาตรฐานของ CASE ได้โดยตรงจากพื้นที่ทำงานของคุณ โครงสร้างของตัวแทนจัดเก็บข้อมูลในแบบที่ CASE คาดหวัง ซึ่งช่วยให้การเตรียมการตอบแบบสำรวจง่ายขึ้น

นี่มีประโยชน์เฉพาะสำหรับสำนักงานการก้าวหน้าขนาดใหญ่หรือไม่

ไม่. คำสั่งนี้รวมถึงตัวแปรสำหรับประเภทสถาบัน จำนวนศิษย์เก่า และขนาดของทีมงาน สำนักงานศิษย์เก่าที่มีพนักงานสองคนที่วิทยาลัยชุมชนได้รับประโยชน์จากการติดตามแคมเปญและการจัดการอัตโนมัติเช่นเดียวกับสำนักงานพัฒนาที่มีพนักงาน 50 คนที่มหาวิทยาลัย R1 ระบบสามารถปรับขนาดได้ตามฐานศิษย์เก่าและทีมงานของคุณ