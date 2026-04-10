วิธีการสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์

สถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาได้รับเงินบริจาคเพื่อการกุศลจำนวน 61.5 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ2024 อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้บริจาคที่เป็นศิษย์เก่าได้ลดลงถึง 30% แม้ว่าจำนวนเงินรวมจะยังคงแข็งแกร่งอยู่ก็ตาม สำนักงานส่งเสริมการบริจาคกำลังสูญเสียฐานศิษย์เก่าที่มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการบริจาคในระยะยาว
ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการสามารถทำให้การให้คะแนนการมีส่วนร่วม การติดตามแคมเปญการระดมทุน การประสานงานกิจกรรม และการดูแลผู้บริจาคเป็นระบบอัตโนมัติ ซึ่งเปลี่ยนข้อมูลศิษย์เก่าที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นระบบที่เป็นระเบียบ
ด้านล่างนี้คือข้อความคำสั่งสำหรับ AI ที่พร้อมใช้งาน ซึ่งคุณสามารถคัดลอกและวางลงใน ClickUp เพื่อสร้างพื้นที่ทำงานสำหรับบริหารความสัมพันธ์ศิษย์เก่าได้อย่างครบถ้วนภายในไม่กี่นาที แต่ก่อนที่คุณจะนำไปใช้ ขอแนะนำให้พิจารณาช่องว่างในการดำเนินงานที่ระบบประเภทนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขเสียก่อน สำหรับทีมส่งเสริมความสัมพันธ์ส่วนใหญ่ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การขาดข้อมูลศิษย์เก่า หากแต่เป็นเพราะการมีส่วนร่วม แคมเปญ กิจกรรม และการดูแลรักษาความสัมพันธ์ต่าง ๆ ถูกแยกเก็บอยู่ในระบบที่แตกต่างกันมากเกินไป ทำให้ไม่มีใครสามารถมองเห็นภาพรวมของความสัมพันธ์ได้อย่างชัดเจน
ใครควรใช้ระบบการจัดการความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า
การตั้งค่านี้ออกแบบมาสำหรับทีมความสัมพันธ์ศิษย์เก่า, เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการพัฒนา, ทีมการให้ประจำปี, เจ้าหน้าที่ดูแลผู้บริจาค, เจ้าหน้าที่ฝ่ายมีส่วนร่วม, และผู้นำด้านการพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบการติดต่อกับศิษย์เก่า, กิจกรรม, แคมเปญ, และการติดตามผู้บริจาค มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับสถาบันที่มีระบบ CRM อยู่แล้วแต่ยังคงพึ่งพาการประสานงานด้วยมือในการจัดการคะแนนการมีส่วนร่วม, การดำเนินแคมเปญ, และกระบวนการดูแลผู้บริจาค
ปัญหา: สำนักงานพัฒนาองค์กรของคุณกำลังจัดการข้อมูลศิษย์เก่า 200,000 ราย ในระบบที่ไม่เชื่อมต่อถึงกัน 5 ระบบ
หากคุณทำงานด้านความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ความท้าทายไม่ได้อยู่ที่การขาดแคลนศิษย์เก่า แต่คือการขาดความชัดเจนว่าใครมีส่วนร่วม ใครเริ่มห่างหายไป และใครพร้อมที่จะให้การสนับสนุน ทีมงานของคุณต้องจัดการข้อมูลศิษย์เก่าหลายหมื่น (บางครั้งอาจถึงหลายแสน) รายชื่อ ซึ่งกระจายอยู่ในระบบ CRM แพลตฟอร์มอีเมล ระบบลงทะเบียนกิจกรรม ฐานข้อมูลอาสาสมัคร และสเปรดชีตที่ผู้ประสานงานวันรับบริจาคสร้างไว้เมื่อปีที่แล้ว
ผลลัพธ์ที่คาดเดาได้คือ: อัตราการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าลดลงจากประมาณ 20% ในช่วงทศวรรษ 1980 เหลือเพียงประมาณ 7.8% แคมเปญระดมทุนดำเนินการโดยอาศัยสัญชาตญาณแทนข้อมูลการมีส่วนร่วม การติดตามผลกิจกรรมล่าช้าเป็นสัปดาห์ (หรือไม่ได้ทำเลย) และ70% ขององค์กรศิษย์เก่าระบุว่าเพิ่มการมีส่วนร่วมเป็นเป้าหมายสูงสุด ขณะที่ 27% ยอมรับว่าไม่มีกลยุทธ์เฉพาะเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ในขณะเดียวกัน มาตรฐาน CASE ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และทีมของคุณยังคงต้องกระทบยอดข้อมูลด้วยตนเอง
ปัญหาที่ลึกซึ้งกว่านั้นคือความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าได้กลายเป็นเกมที่เน้นปริมาณซึ่งใช้เครื่องมือแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก คุณไม่สามารถปรับการติดต่อให้มีความเป็นส่วนตัวกับศิษย์เก่า 100,000 คนโดยใช้วิธีเดียวกับที่ใช้ได้ผลกับ 10,000 คน และคุณไม่สามารถสร้างช่องทางบริจาคที่ยั่งยืนได้เมื่อทีมของคุณใช้เวลาในการป้อนข้อมูลมากกว่าการสร้างสัมพันธ์
วิธีที่มหาวิทยาลัยเวคฟอเรสต์แก้ไขปัญหานี้:ฝ่ายบริการศิษย์เก่าและผู้บริจาคของมหาวิทยาลัยเวคฟอเรสต์ได้รวมทีมที่เคยกระจัดกระจายอยู่บนแพลตฟอร์มต่างๆ เข้าเป็นระบบเดียว ทำให้สามารถรายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ด ClickUp และสร้างความสอดคล้องระหว่างแผนกต่างๆ ทั่วทั้งฝ่ายพัฒนาของมหาวิทยาลัย
มอรี เกรแฮม, ผู้อำนวยการ, บริการศิษย์เก่าและผู้บริจาค โครงการ:
เราสามารถทำงานร่วมกันภายในระบบเดียวและมองเห็นข้อมูลสำคัญได้แล้ว สิ่งนี้ช่วยให้ทีมต่างๆ ของเราสามารถรายงานความคืบหน้า ระบุปัญหาด้านปริมาณงานและขีดความสามารถ และวางแผนได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
นั่นคือโอกาสที่นี่ ไม่ใช่การแทนที่ระบบการก้าวหน้า แต่เป็นการสร้างชั้นปฏิบัติการที่มองเห็นได้รอบ ๆ งานที่เกิดขึ้นระหว่างระบบเหล่านั้น วิธีที่เร็วที่สุดในการทดสอบแบบจำลองนี้คือการสร้างระบบการสัมพันธ์กับผู้สำเร็จการศึกษาที่สามารถทำงานได้ภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของคุณ
ต้องการทดสอบโมเดลที่คล้ายกันในกระบวนการพัฒนาของคุณเองหรือไม่? เริ่มต้นด้วยคำแนะนำด้านล่างและปรับให้เหมาะสมกับฐานศิษย์เก่า, ส่วนผสมของแคมเปญ, และเป้าหมายการมีส่วนร่วมของคุณ
คำแนะนำ: สร้างพื้นที่ทำงานสำหรับการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าด้วย AI
คัดลอกข้อความนี้, วางลงในClickUp Brainเพื่อสร้างClickUp Super Agent ของคุณเอง, กรอกข้อมูลของสถาบันของคุณ, และคุณจะได้รับพื้นที่ทำงานสำหรับความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าที่สมบูรณ์พร้อมการให้คะแนนการมีส่วนร่วม, การติดตามแคมเปญ, การจัดการกิจกรรม, และกระบวนการทำงานด้านการดูแลรักษา
ผลลัพธ์ควรให้ร่างแรกที่แข็งแกร่งของโครงสร้างการดำเนินงานของคุณ รวมถึงตรรกะการแบ่งกลุ่ม จุดตรวจสอบแคมเปญ กระบวนการทำงานของเหตุการณ์ และการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง จากนั้นทีมของคุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับกลุ่มศิษย์เก่า ลำดับความสำคัญในการระดมทุน และช่องทางการสื่อสารของคุณ
ข้อความสำหรับป้อน:
→ พร้อมที่จะสร้างซูเปอร์เอเจนต์คนแรกของคุณหรือยัง?
เปิด ClickUp Brainและวางข้อความข้างต้นเพื่อสร้าง Super Agent ที่กำหนดเองสำหรับ Workspace ของคุณ
เมื่อแบบแปลนตัวแทนของคุณถูกสร้างขึ้นแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเปลี่ยนมันให้กลายเป็นพื้นที่ทำงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งทีมก้าวหน้าของคุณสามารถนำไปใช้ได้ทุกวัน
วิธีตั้งค่าใน ClickUp (4 ขั้นตอน)
ก่อนที่คุณจะตั้งค่าพื้นที่ของคุณ ให้รวบรวมข้อมูลที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้วในการจัดการการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า ซึ่งโดยปกติจะรวมถึงหมวดหมู่การมีส่วนร่วม ปฏิทินแคมเปญ ระดับผู้บริจาค ประเภทกิจกรรม กลุ่มการสื่อสาร และความคาดหวังในการดูแลรักษา การเริ่มต้นด้วยข้อมูลที่สะอาดจะทำให้ระบบอัตโนมัติ แดชบอร์ด และกระบวนการทำงานด้านการติดต่อสื่อสารของคุณมีประโยชน์มากขึ้น
- สร้างโครงสร้างพื้นที่ทำงานของคุณ จัดตั้งพื้นที่เฉพาะที่เรียกว่า "ความสัมพันธ์และพัฒนาศิษย์เก่า" เพิ่มโฟลเดอร์สี่โฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบงานตลอดวงจรการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า: การมีส่วนร่วมและการเข้าถึงสำหรับกลุ่มศิษย์เก่า การแบ่งกลุ่ม การสื่อสาร บทภูมิภาค และกลุ่มที่มีความสนใจร่วมกัน การรณรงค์ระดมทุนสำหรับกองทุนประจำปี วันบริจาค แคมเปญระดมทุนใหญ่ การบริจาคตามแผน และการบริจาคในงานคืนสู่เหย้า กิจกรรมและโครงการสำหรับงานคืนสู่เหย้า งานคืนสู่สถาบัน กิจกรรมภูมิภาค โปรแกรมการให้คำปรึกษา และการประสานงานอาสาสมัคร การดูแลและการยกย่องสำหรับกระบวนการขอบคุณผู้บริจาค การรายงานผลกระทบ การติดตามการยกย่อง และการกระตุ้นผู้บริจาครายเก่าให้กลับมาบริจาคอีกครั้ง
- กำหนดค่าฟิลด์ที่กำหนดเองในทุกงานของศิษย์เก่า เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองลงในเทมเพลตงานศิษย์เก่าของคุณเพื่อให้ทุกบันทึกมีข้อมูลสำคัญที่ทีมของคุณต้องการเพื่อติดตามการมีส่วนร่วมและประสานงานการติดต่อ รวมถึงฟิลด์สำหรับคะแนนการมีส่วนร่วม ปีที่สำเร็จการศึกษา ระดับผู้บริจาค วันที่มีส่วนร่วมครั้งล่าสุด ภูมิภาคภูมิศาสตร์ ความชอบในการสื่อสาร แคมเปญที่มอบหมาย และการบริจาคตลอดชีวิต โครงสร้างที่สอดคล้องกันนี้ทำให้แดชบอร์ด การทำงานอัตโนมัติ และการรายงานพอร์ตโฟลิโอมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
- วางข้อความที่ป้อนลงใน ClickUp Brain เปิด ClickUp Brain ในพื้นที่ใหม่ของคุณและวางข้อความที่ป้อนไว้ด้านบน กรอกข้อมูลตัวแปรของคุณ รวมถึงชื่อสถาบัน จำนวนศิษย์เก่า ขนาดของบุคลากร เครื่องมือที่ใช้ในปัจจุบัน เป้าหมายการระดมทุนประจำปี อัตราการมีส่วนร่วม และช่องทางการมีส่วนร่วม ใช้ผลลัพธ์ที่สร้างขึ้นเพื่อสร้างร่างแรกของโมเดลการให้คะแนนการมีส่วนร่วม กระบวนการทำงานของแคมเปญ แม่แบบกิจกรรม และโครงสร้างการดูแลรักษา จากนั้นปรับปรุงให้เหมาะสมกับการดำเนินงานของคุณ
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อการจัดการอย่างต่อเนื่อง สร้างการทำงานอัตโนมัติเพื่อให้งานด้านความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา ใช้กฎเพื่อกระตุ้นการติดต่อที่มีพื้นฐานจากการมีส่วนร่วม เปิดตัวเหตุการณ์สำคัญในแคมเปญ กำหนดการติดตามผลกิจกรรม กระตุ้นการตรวจสอบการให้คำปรึกษา และเริ่มลำดับการดูแลหลังจากได้รับของขวัญ
พร้อมที่จะเปลี่ยนกระบวนการทำงานเหล่านี้ให้เป็นระบบที่สามารถทำซ้ำได้หรือไม่? สร้างพื้นที่ทำงานสำหรับการจัดการทุนสนับสนุนของคุณใน ClickUp
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เริ่มต้นด้วยเวิร์กโฟลว์หนึ่ง เช่น การให้ในวันพิเศษ การกระตุ้นผู้บริจาคที่ขาดการติดต่อ หรือการติดตามงานกิจกรรมศิษย์เก่า ก่อนที่จะขยายระบบไปยังการดำเนินงานด้านการพัฒนาทั้งหมด การทดลองใช้ระบบในวงจำกัดจะช่วยให้ทีมของคุณปรับปรุงเทมเพลต ตรรกะการให้คะแนน และกฎการสื่อสารก่อนที่จะขยายการใช้งาน
ฟิลด์ที่กำหนดเองที่แนะนำสำหรับงานความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า
ฟิลด์เหล่านี้สร้างบันทึกการดำเนินงานที่สอดคล้องกันครอบคลุมการให้คะแนนการมีส่วนร่วม, แคมเปญ, กิจกรรม, การให้คำปรึกษา, และกระบวนการทำงานด้านการดูแลรักษา
|ภาคสนาม
|ประเภท
|วัตถุประสงค์
|คะแนนการมีส่วนร่วม
|หมายเลข
|คะแนนถ่วงน้ำหนักตามกิจกรรมของศิษย์เก่า
|ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
|หมายเลข หรือ แบบดรอปดาวน์
|รุ่นศิษย์เก่า
|ระดับผู้บริจาค
|ดรอปดาวน์
|ผู้บริจาคครั้งแรก, ผู้บริจาคประจำ, ผู้นำประจำปี, บริจาคหลัก, การบริจาคตามแผน
|วันสุดท้ายของการมีส่วนร่วม
|วันที่
|การติดต่อล่าสุดกับศิษย์เก่า
|ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์
|ดรอปดาวน์
|ภูมิภาคหรือสถานที่ตั้งของบท
|ความชอบในการสื่อสาร
|ดรอปดาวน์
|อีเมล, จดหมายตรง, โทรศัพท์, ข้อความ, โซเชียล
|แคมเปญที่ได้รับมอบหมาย
|ดรอปดาวน์
|กองทุนประจำปี, วันแห่งการให้, การระดมทุนเพื่อทุนก่อสร้าง, การให้ทุนในงานคืนสู่เหย้า, การวางแผนการให้
|การให้ตลอดชีวิต
|สกุลเงิน
|ยอดรวมการบริจาคในอดีต
|ส่วนการมีส่วนร่วม
|ดรอปดาวน์
|มีส่วนร่วมสูง, มีส่วนร่วม, มีส่วนร่วมเล็กน้อย, ไม่มีส่วนร่วม, สูญเสียการติดต่อ
|กลุ่มที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
|ป้ายกำกับ
|กรีฑา, ชีวิตในมหาวิทยาลัย, โปรแกรมการศึกษา, อาสาสมัคร, ศิษย์เก่าหนุ่มสาว, สาขาภูมิภาค
|สถานะการเข้าร่วมกิจกรรม
|ดรอปดาวน์
|ได้รับเชิญ, ลงทะเบียน, เข้าร่วม, ไม่เข้าร่วม, ติดตามผลเสร็จสิ้น
|สถานะการดูแลรักษา
|ดรอปดาวน์
|ส่งใบเสร็จแล้ว, ส่งคำขอบคุณแล้ว, ส่งรายงานผลกระทบแล้ว, การมีส่วนร่วมใหม่เริ่มแล้ว
ตัวอย่างระบบอัตโนมัติหลักสำหรับความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า
หลังจากที่คุณตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองเรียบร้อยแล้ว ให้สร้างระบบอัตโนมัติที่ช่วยติดตามการมีส่วนร่วม แคมเปญ กิจกรรม และการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องติดตามงานด้วยตนเองซ้ำๆ
|เมื่อ…
|จากนั้น...
|ศิษย์เก่ามอบของขวัญ
|เริ่มลำดับการดูแลตามระดับผู้บริจาคและกำหนดงานติดตามผล
|คะแนนการมีส่วนร่วมลดลงสู่ช่วงไม่สนใจ
|สร้างงานเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมอีกครั้งและกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม
|การนับถอยหลังวันแห่งการให้บรรลุเป้าหมายสำคัญ
|สร้างรายการตรวจสอบสำหรับแคมเปญถัดไปและมอบหมายงานเฉพาะช่องทาง
|เหตุการณ์ถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์
|ส่งแบบสำรวจหลังงานและสร้างงานติดตามผลสำหรับผู้เข้าร่วมและผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วม
|ผู้บริจาคไม่ได้ใช้งานมาเป็นเวลา 13, 18 หรือ 24 เดือน
|กระตุ้นลำดับการมีส่วนร่วมใหม่ของผู้บริจาคที่ขาดการติดต่อ
|มีการจับคู่พี่เลี้ยง
|กำหนดตารางงานการเช็คอินและมอบหมายการตรวจสอบติดตามผลตามจุดสำคัญ
สิ่งที่ตัวแทนครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า
ตัวแทน AI สำหรับความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าไม่ใช่แชทบอทที่ตอบคำถามเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาของคุณ แต่เป็นระบบที่ทำงานภายในพื้นที่ทำงานการจัดการโครงการของคุณและจัดการงานที่มีโครงสร้างและทำซ้ำได้ซึ่งทีมพัฒนาของคุณกำลังทำด้วยมือในปัจจุบัน รวมถึงการให้คะแนนการมีส่วนร่วม การประสานงานแคมเปญ การติดตามผลหลังงาน และการดูแลไม่ให้การดูแลหลุดรอดไป
|ระยะของวงจรชีวิต
|สิ่งที่ตัวแทนทำ
|สิ่งที่มันแทนที่
|การติดตามการมีส่วนร่วม
|บันทึกกิจกรรมศิษย์เก่าตามรูปแบบการมีส่วนร่วมของ CASE และอัปเดตสถานะของแต่ละกลุ่ม
|บันทึกการมีส่วนร่วมที่กระจัดกระจายอยู่ในเอกสารสเปรดชีตและเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อ
|แคมเปญระดมทุน
|ติดตามเป้าหมายของแคมเปญ, ท่อการขาย, จุดสำคัญ, และการติดตามผู้บริจาค
|แผ่นงานแคมเปญแบบครั้งเดียวและการประสานงานด้วยตนเองระหว่างทีม
|กิจกรรมและโปรแกรม
|จัดการการวางแผนงาน การลงทะเบียน บทบาทของอาสาสมัคร แบบสำรวจ และการติดตามผล
|อีเมลสนทนา, ไดรฟ์ที่แชร์, และบันทึกเหตุการณ์ที่ไม่เคยแจ้งให้ทราบถึงกิจกรรมครั้งต่อไป
|โปรแกรมการให้คำปรึกษา
|ติดตามการประชุม การพบปะ ความพึงพอใจ และการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
|สเปรดชีตที่ปรึกษาเฉพาะกิจและการติดตามโปรแกรมที่ไม่สม่ำเสมอ
|การสื่อสาร
|ประสานกลุ่มเป้าหมาย, กำหนดเวลาแคมเปญ, การผสมผสานช่องทาง, และการปฏิบัติตามการยกเลิกการรับข้อมูล
|ปฏิทินการสื่อสารแยกต่างหากและการจัดการผู้ชมด้วยตนเอง
|การดูแลรักษาและการยกย่อง
|ติดตามเวลาขอบคุณ, รายงานผลกระทบ, ของขวัญการยกย่อง, และตัวกระตุ้นการมีส่วนร่วมอีกครั้ง
|การติดตามผลล่าช้าและการดูแลผู้บริจาคที่จมอยู่ในกล่องจดหมาย
อยากเห็นการทำงานของ Super Agents ในสภาพแวดล้อม ClickUp จริงหรือไม่? ชมการสาธิตด้านล่างเพื่อดูว่าเวิร์กโฟลว์ งาน และการทำงานอัตโนมัติที่สร้างโดย AI ทำงานร่วมกันอย่างไรในทางปฏิบัติ
ความแตกต่างสำหรับประเภทสถาบันที่แตกต่างกัน
ข้อความข้างต้นนี้สามารถใช้ได้กับสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่ใช้ ClickUp ปรับข้อความให้เหมาะสมกับสถาบันของคุณ:
|ประเภทสถาบัน
|การปรับเปลี่ยนที่สำคัญ
|มหาวิทยาลัยวิจัยระดับ R1
|ใช้ข้อความทั้งหมดตามเดิม เพิ่มการแบ่งกลุ่มแคมเปญที่ซับซ้อนมากขึ้น ประชากรศิษย์เก่าที่ใหญ่ขึ้น และการประสานงานพอร์ตโฟลิโอเจ้าหน้าที่รับบริจาคที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
|มหาวิทยาลัย R2
|คงโครงสร้างทั้งหมดไว้ แต่ให้ลดความซับซ้อนของชั้นแคมเปญบางชั้นที่ทีมงานมีขนาดเล็กกว่า เน้นการระดมทุนประจำปี กิจกรรม และการมีส่วนร่วมในระดับภูมิภาค
|วิทยาลัยศิลปศาสตร์
|มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับศิษย์เก่าแบบใกล้ชิด การระดมทุนในงานคืนสู่เหย้า โปรแกรมอาสาสมัคร และการดูแลรักษาความสัมพันธ์อย่างเข้มแข็งในกลุ่มศิษย์เก่าที่มีจำนวนน้อยกว่า
|วิทยาลัยชุมชน
|เน้นการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าในท้องถิ่น การให้คำปรึกษาที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน โครงสร้างแคมเปญที่เล็กลง และการสร้างความสัมพันธ์มากกว่าความซับซ้อนในการให้ของขวัญมูลค่าสูง
|โรงเรียนอาชีวศึกษาหรือโรงเรียนวิชาชีพ
|มุ่งเน้นผลลัพธ์ด้านอาชีพของศิษย์เก่า การให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม การมีส่วนร่วมกับนายจ้าง และการดูแลเฉพาะกลุ่มที่เชื่อมโยงกับเรื่องราวความสำเร็จในอาชีพ
บริหารงานศิษย์เก่าในที่เดียว
ความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าจะขาดตอนเมื่อประวัติการมีส่วนร่วม แคมเปญ กิจกรรม โปรแกรมการให้คำปรึกษา และการดูแลผู้บริจาคอยู่ในระบบแยกกันโดยไม่มีมุมมองการทำงานร่วมกัน ด้วย ClickUp Brain, ฟิลด์ที่กำหนดเอง และระบบอัตโนมัติ สถาบันของคุณสามารถเปลี่ยนการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าให้เป็นระบบที่สามารถทำซ้ำได้ซึ่งสนับสนุนการติดตามผลที่แข็งแกร่งขึ้น การแบ่งกลุ่มที่ชัดเจนขึ้น การประสานงานกิจกรรมที่ดีขึ้น และการดูแลที่สม่ำเสมอมากขึ้น
เป้าหมายไม่ใช่การแทนที่ระบบ CRM หรือฐานข้อมูลการก้าวหน้าของคุณ แต่เป็นการลดงานประสานงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเหล่านี้ ปรับปรุงการมองเห็นได้ว่าใครมีส่วนร่วมและใครกำลังหลุดลอย และช่วยให้ทีมของคุณใช้เวลาไปกับการสร้างความสัมพันธ์มากขึ้นแทนการทำความสะอาดข้อมูล เริ่มต้นด้วยคำแนะนำข้างต้น ปรับให้เหมาะกับฐานศิษย์เก่าของคุณและ 우선итетการก้าวหน้า และสร้างระบบที่ทีมของคุณสามารถนำไปใช้ได้จริงตลอดทั้งปี
คำถามที่พบบ่อย
AI สามารถปรับปรุงอัตราการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าได้จริงหรือ?
ตัวแทน AI ไม่ได้โทรหาศิษย์เก่าหรือเขียนจดหมายขอบคุณที่เต็มไปด้วยความรู้สึก พวกเขาทำงานที่เป็นระบบอัตโนมัติในงานปฏิบัติการที่ทำให้การมีส่วนร่วมแบบเฉพาะบุคคลเป็นไปได้ในวงกว้าง: การให้คะแนนการมีส่วนร่วม, การแบ่งกลุ่มผู้ชม, การกระตุ้นการติดต่อในเวลาที่เหมาะสม, และการแจ้งเตือนผู้บริจาคที่ขาดการติดต่อก่อนที่พวกเขาจะหายไป เมื่อทีมของคุณใช้เวลาน้อยลงในการป้อนข้อมูล พวกเขาจะมีเวลามากขึ้นในการสร้างความสัมพันธ์ นั่นคือวิธีที่อัตราการมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น
สิ่งนี้สามารถใช้งานร่วมกับระบบ CRM ที่เรามีอยู่แล้ว เช่น Raiser's Edge หรือ Salesforce ได้หรือไม่?
พื้นที่ทำงานของตัวแทน AI ทำงานร่วมกับระบบ CRM การพัฒนาที่มีอยู่ของคุณ ข้อมูลการมีส่วนร่วมจาก Raiser's Edge, Blackbaud หรือ Salesforce จะซิงค์เข้ากับฟิลด์ที่กำหนดเองในภารกิจศิษย์เก่า ตัวแทนจะไม่แทนที่ระบบบันทึกของคุณ แต่จะกลายเป็นชั้นปฏิบัติการที่ทีมของคุณใช้ติดตามแคมเปญ ประสานงานกิจกรรม และจัดการกระบวนการดูแลผู้บริจาคบนข้อมูลผู้บริจาคที่มีอยู่
แล้วความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับข้อมูลผู้บริจาคที่ละเอียดอ่อนล่ะ?
ClickUpได้รับการรับรองมาตรฐาน SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 และ ISO 42001และรองรับSSO, การอนุญาตตามบทบาท และการเข้ารหัสทั้งขณะเก็บและขณะส่งข้อมูล การอนุญาตในระดับผู้บริจาคช่วยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริจาคสามารถดูเฉพาะพอร์ตโฟลิโอที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นข้อมูลทั้งหมดจะไม่ถูกนำไปใช้ฝึกฝนโมเดล AI สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าความปลอดภัย
ระบบนี้จัดการกับข้อกำหนดการรายงานแบบ CASE อย่างไร?
ระบบการให้คะแนนการมีส่วนร่วมสอดคล้องกับโหมดการมีส่วนร่วมสี่รูปแบบของ CASE (การบริจาค, อาสาสมัคร, ประสบการณ์, การสื่อสาร) ฟิลด์ที่กำหนดเองสามารถติดตามแต่ละโหมดแยกกัน ทำให้คุณสามารถสร้างรายงานการมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับมาตรฐานของ CASE ได้โดยตรงจากพื้นที่ทำงานของคุณ โครงสร้างของตัวแทนจัดเก็บข้อมูลในแบบที่ CASE คาดหวัง ซึ่งช่วยให้การเตรียมการตอบแบบสำรวจง่ายขึ้น
นี่มีประโยชน์เฉพาะสำหรับสำนักงานการก้าวหน้าขนาดใหญ่หรือไม่
ไม่. คำสั่งนี้รวมถึงตัวแปรสำหรับประเภทสถาบัน จำนวนศิษย์เก่า และขนาดของทีมงาน สำนักงานศิษย์เก่าที่มีพนักงานสองคนที่วิทยาลัยชุมชนได้รับประโยชน์จากการติดตามแคมเปญและการจัดการอัตโนมัติเช่นเดียวกับสำนักงานพัฒนาที่มีพนักงาน 50 คนที่มหาวิทยาลัย R1 ระบบสามารถปรับขนาดได้ตามฐานศิษย์เก่าและทีมงานของคุณ