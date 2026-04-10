บล็อก ClickUp

วิธีการจัดการกรณีศึกษาของนักเรียนโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์

Praburam
10 เมษายน 2569

นักศึกษามหาวิทยาลัยมากกว่า 60%ขณะนี้มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของปัญหาสุขภาพจิตอย่างน้อยหนึ่งอย่าง และ97% ของสถาบันการศึกษาต่างมีทีมแทรกแซงพฤติกรรมประจำอยู่ในวิทยาเขต อย่างไรก็ตาม ทีมดูแลนักศึกษาส่วนใหญ่ยังคงประสานงานกรณีต่าง ๆ ผ่านอีเมลที่ส่งต่อกัน รายงาน Maxient ที่ไม่เชื่อมโยงกัน และบันทึกการประชุมที่เก็บอยู่ในกล่องจดหมายของใครบางคน

ตัวแทน AI ที่สร้างขึ้นภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการสามารถทำให้การรับเคส การคัดกรองระดับความเสี่ยง การส่งต่อข้ามแผนก และการติดตามผลลัพธ์เป็นอัตโนมัติ ในขณะที่ยังคงรักษาการควบคุมการเข้าถึงที่สอดคล้องกับ FERPA

ด้านล่างนี้คือข้อความคำสั่งสำหรับ AI ที่พร้อมใช้งาน ซึ่งคุณสามารถคัดลอกและวางลงใน ClickUp เพื่อสร้างพื้นที่ทำงานสำหรับการจัดการกรณีนักเรียนที่สมบูรณ์ได้ภายในไม่กี่นาที แต่ก่อนที่คุณจะใช้มัน จะเป็นประโยชน์หากดูการแบ่งงานประสานงานที่ระบบประเภทนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไข สำหรับทีมสนับสนุนนักเรียนส่วนใหญ่ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การขาดการส่งต่อข้อมูล แต่เป็นการที่ข้อมูลเหล่านั้นถูกส่งมาจากหลายหน่วยงานที่ไม่เชื่อมโยงกัน ซึ่งทำให้ยากต่อการมองเห็นภาพรวมทั้งหมดได้เร็วพอที่จะตอบสนองได้อย่างเหมาะสม

ใครควรใช้ระบบการจัดการกรณีศึกษาของนักเรียนนี้

การตั้งค่านี้ออกแบบมาสำหรับทีมดูแล (CARE teams), ทีมแทรกแซงพฤติกรรม, สำนักงานคณบดีนักศึกษา, ทีมกำกับดูแลพฤติกรรมนักศึกษา, เจ้าหน้าที่ประสานงานการให้คำปรึกษา, ผู้จัดการเคส และผู้นำด้านกิจการนักศึกษาที่รับผิดชอบการคัดกรอง, การส่งต่อ และการติดตามผลในหลายแผนก การตั้งค่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับสถาบันที่ได้รับข้อมูลส่งต่อผ่านหลายระบบอยู่แล้ว แต่ยังต้องพึ่งพาการประสานงานด้วยตนเองในการจัดการความเสี่ยง, การส่งต่อเคส และการติดตามความคืบหน้าของเคส

ปัญหา: ทีม CARE ของคุณกำลังประสานงานวิกฤตของนักเรียนผ่านอีเมลและสเปรดชีต

ผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการนักศึกษาทราบถึงความเป็นจริงอยู่แล้ว อาจารย์คนหนึ่งส่งรายงานพฤติกรรมที่น่ากังวล ที่ปรึกษาประจำหอพักแจ้งเตือนนักศึกษาที่ไม่ได้ออกจากห้องมาหลายวัน รายงานตามนโยบาย Title IX ถูกส่งผ่านพอร์ทัลออนไลน์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการสังเกตเห็นว่านักศึกษาคนหนึ่งหยุดเข้าเรียน แต่ละกรณีเหล่านี้ถูกส่งเข้าสู่ระบบที่แตกต่างกัน ถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่ต่างกัน และทีม CARE หรือ BIT ควรจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดในการประชุมประจำสัปดาห์ ซึ่งขึ้นอยู่กับความจำของใครก็ตามที่จำได้ว่าจะนำบันทึกมาด้วย

ความต้องการยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จำนวนนักศึกษาที่ขอความช่วยเหลือที่ศูนย์ให้คำปรึกษาในมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นเกือบ 40% ระหว่างปี 2009 ถึง 2015และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงการแพร่ระบาดของโรค การศึกษาสุขภาพจิตปี 2024–25พบว่าเกือบ 40% ของนักศึกษาวิทยาลัยประสบภาวะซึมเศร้าระดับปานกลางถึงรุนแรง โดย 68% รายงานว่าปัญหาทางจิตใจหรืออารมณ์ส่งผลกระทบต่อผลการเรียน นักศึกษาเหล่านี้ไม่ได้มาพร้อมกับป้ายกำกับที่ชัดเจน พวกเขาปรากฏตัวในรูปแบบของกรณีพฤติกรรม การร้องเรียนที่พักอาศัย การเตือนการเรียน และคำขอการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ซึ่งมักเกิดขึ้นในหลายสำนักงานพร้อมกัน

ผลลัพธ์ที่คาดเดาได้: การติดต่อซ้ำซ้อนเมื่อสำนักงานสามแห่งติดต่อนักเรียนคนเดียวกันโดยไม่รู้ว่าอีกฝ่ายได้ติดต่อไปแล้ว การส่งต่อข้อมูลที่ขาดตอนระหว่างฝ่ายวินิจฉัยพฤติกรรมนักศึกษาและฝ่ายให้คำปรึกษา แผนการแทรกแซงที่มีอยู่เพียงในบันทึกการประชุม และไม่มีระบบอย่างเป็นทางการในการติดตามว่านักเรียนที่ได้รับการส่งต่อได้เชื่อมต่อกับทรัพยากรที่แนะนำหรือไม่

วิธีที่มหาวิทยาลัยไมอามีแก้ไขปัญหานี้:ศูนย์การสำรวจอาชีพและการประสบความสำเร็จของมหาวิทยาลัยไมอามีใช้ClickUp ในการจัดการกิจกรรมนักศึกษาเกิน 200 ครั้งต่อปี โดยมีอัตราความสำเร็จถึง 98% สามารถดึงดูดนักศึกษาได้ถึง 19,107 คนผ่านกระบวนการมาตรฐานและการติดตามที่รวมศูนย์

ไมเคิล เทิร์นเนอร์, รองผู้อำนวยการ:

ClickUp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่เราใช้เพื่อจัดระเบียบและติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ แพลตฟอร์มนี้ได้มอบคลังความรู้ให้กับเรา

คุณค่าเดียวกันนี้มีความสำคัญในการจัดการกรณีของนักเรียน ไม่ใช่การแทนที่ระบบการดำเนินการหรือการให้คำปรึกษา แต่เป็นการสร้างชั้นการดำเนินงานที่มองเห็นได้รอบการส่งต่อ การส่งต่อ และการติดตามผล วิธีที่เร็วที่สุดในการทดสอบแบบจำลองนี้คือการสร้างระบบการจัดการกรณีของนักเรียนที่ทำงานได้ภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของคุณ

ต้องการทดสอบโมเดลที่คล้ายกันในกระบวนการ CARE หรือ BIT ของคุณเองหรือไม่? เริ่มต้นด้วยคำแนะนำด้านล่างและปรับให้เหมาะสมกับโครงสร้างทีม ปริมาณการส่งต่อ และข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคุณ

คำแนะนำ: สร้างพื้นที่ทำงานการจัดการกรณีนักเรียนของคุณด้วย AI

คัดลอกข้อความนี้, วางลงในClickUp Brainเพื่อสร้างClickUp Super Agent ของคุณเอง, กรอกข้อมูลของสถาบันของคุณ, และคุณจะได้รับพื้นที่ทำงานสำหรับการจัดการกรณีนักเรียนที่สมบูรณ์พร้อมกระบวนการทำงานสำหรับการรับข้อมูล, กรอบการประเมินความเสี่ยง, การติดตามการส่งต่อ, และการบันทึกผลลัพธ์.

ผลลัพธ์ควรให้ร่างแรกที่แข็งแกร่งของโครงสร้างการดำเนินงานของคุณ รวมถึงลำดับชั้นของงาน ตรรกะการคัดแยก ขั้นตอนการทำงานที่คำนึงถึงสิทธิ์ และการตรวจสอบติดตามผล ทีมงานของคุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับปริมาณกรณี โครงสร้างวิทยาเขต และสภาพแวดล้อมการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณได้

นักเรียน ผู้จัดการกรณีพิเศษ
ข้อความสำหรับป้อน:

พร้อมที่จะสร้างซูเปอร์เอเจนต์คนแรกของคุณหรือยัง?

เปิด ClickUp Brainและวางข้อความข้างต้นเพื่อสร้าง Super Agent แบบกำหนดเองสำหรับ Workspace ของคุณ

เมื่อแบบแปลนตัวแทนของคุณถูกสร้างขึ้นแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเปลี่ยนมันให้กลายเป็นพื้นที่ทำงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งทีมบริหารคดีของคุณสามารถนำไปใช้ได้ทุกวัน

วิธีตั้งค่าใน ClickUp (4 ขั้นตอน)

ก่อนที่คุณจะตั้งค่าพื้นที่ของคุณ ให้รวบรวมข้อมูลสนับสนุนนักเรียนที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้วในการอ้างอิง บันทึกกรณี การแจ้งเตือนล่วงหน้า การส่งต่อระหว่างแผนก และการรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อมูลเหล่านี้มักรวมถึงข้อมูลประจำตัวนักเรียน แหล่งที่มาของการอ้างอิง ประเภทความกังวล ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน ผู้จัดการกรณีที่ได้รับมอบหมาย ประวัติการแทรกแซงก่อนหน้านี้ จุดหมายปลายทางของการอ้างอิง และข้อกำหนดในการจัดการ FERPA หรือ Title IX การเริ่มต้นด้วยข้อมูลที่สะอาดจะทำให้การทำงานอัตโนมัติ แดชบอร์ด และกระบวนการส่งต่อของคุณมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

  1. สร้างโครงสร้างพื้นที่ทำงานของคุณ จัดตั้งพื้นที่เฉพาะที่เรียกว่า การจัดการกรณีศึกษาของนักเรียน เพิ่มโฟลเดอร์สี่โฟลเดอร์พร้อมการตั้งค่าสิทธิ์ที่เข้มงวดตั้งแต่เริ่มต้น: กรณีที่กำลังดำเนินการ สำหรับกรณีเปิดที่จัดเรียงตามระดับความเสี่ยง, การส่งต่อและการแจ้งเตือนล่วงหน้า สำหรับการส่งต่อใหม่, การแจ้งเตือนทางวิชาการ และการส่งต่อตนเองที่รอการตรวจสอบ, การประสานงานข้ามแผนก สำหรับการส่งต่อที่ส่งไปยังการให้คำปรึกษา, บริการสำหรับผู้พิการ, การดำเนินการ, Title IX และแหล่งข้อมูลภายนอก, และการรายงานและการปฏิบัติตาม สำหรับการรายงานรวม, การติดตาม Clery, กำหนดเวลา Title IX และสรุปผลลัพธ์ของกรณี
  2. กำหนดค่าฟิลด์แบบกำหนดเองในทุกงานของเคส เพิ่มฟิลด์แบบกำหนดเองลงในเทมเพลตงานของเคสของคุณ เพื่อให้ทุกเคสของนักเรียนมีข้อมูลสำคัญที่ทีมของคุณต้องการในการคัดกรอง ประสานงาน และบันทึกการสนับสนุนอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงฟิลด์สำหรับรหัสประจำตัวนักเรียน แหล่งที่มาของการส่งต่อ ประเภทของข้อกังวล ระดับความเสี่ยง ผู้จัดการเคส สถานะการเปิดเผยข้อมูลตาม FERPA วันที่ติดต่อครั้งล่าสุด การส่งต่อที่ส่งไปแล้ว และสถานะผลลัพธ์ โครงสร้างที่สอดคล้องกันนี้จะช่วยให้แดชบอร์ด ระบบอัตโนมัติ และการประสานงานเคสมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
  3. วางข้อความที่ป้อนเข้าไปใน ClickUp Brain เปิด ClickUp Brain ในพื้นที่ใหม่ของคุณและวางข้อความที่ป้อนจากด้านบน กรอกตัวแปรของคุณ รวมถึงชื่อสถาบัน องค์ประกอบของทีม ปริมาณการอ้างอิงรายเดือน ข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และเครื่องมือที่ใช้ในปัจจุบัน ใช้ผลลัพธ์ที่สร้างขึ้นเพื่อสร้างร่างแรกของกระบวนการทำงานเบื้องต้น การประเมินความเสี่ยง ระบบติดตามการอ้างอิง และแดชบอร์ดการปฏิบัติตามกฎระเบียบ จากนั้นปรับปรุงให้เหมาะสมกับกระบวนการจัดการกรณีของสถาบันของคุณ
  4. ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อการจัดการอย่างต่อเนื่อง สร้างการทำงานอัตโนมัติเพื่อให้งานกรณีของนักเรียนดำเนินไปโดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา ใช้กฎเพื่อแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเวรเกี่ยวกับกรณีวิกฤต ยกระดับความเสี่ยงเมื่อมีการส่งต่อหลายกรณีซ้อนกัน เตือนงานติดตามหลังการประชุม ระบุกรณีที่ไม่มีการส่งต่อ และกำหนดการทบทวนการปิดกรณีเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีนักเรียนคนใดตกหล่น

พร้อมที่จะเปลี่ยนกระบวนการทำงานเหล่านี้ให้เป็นระบบที่สามารถทำซ้ำได้หรือไม่? สร้าง Workspace ของคุณใน ClickUp.

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เริ่มต้นด้วยเวิร์กโฟลว์เพียงหนึ่งอย่าง เช่น การคัดกรองเบื้องต้นหรือการส่งต่อระหว่างแผนก ก่อนที่จะขยายระบบไปยังการดำเนินงาน CARE หรือ BIT ทั้งหมด การทดลองใช้ระบบในวงจำกัดจะช่วยให้ทีมของคุณปรับปรุงเทมเพลต การอนุญาต และตรรกะการส่งต่อปัญหาให้เหมาะสมก่อนการขยายการใช้งาน

ฟิลด์ที่กำหนดเองที่แนะนำสำหรับงานการจัดการกรณีของนักเรียน

ฟิลด์เหล่านี้สร้างบันทึกการดำเนินงานที่สอดคล้องกันครอบคลุมตั้งแต่การรับเข้า การคัดกรอง การส่งต่อ การแทรกแซง และผลลัพธ์ของกรณี

ภาคสนามประเภทวัตถุประสงค์
บัตรประจำตัวนักเรียนข้อความสั้นรหัสประจำตัวนักเรียนที่ไม่ซ้ำกัน
แหล่งที่มาของการแนะนำดรอปดาวน์คณาจารย์, บุคลากร, นักศึกษา, การส่งต่อด้วยตนเอง, ไม่ระบุตัวตน
ประเภทของข้อกังวลดรอปดาวน์การศึกษา, พฤติกรรม, สุขภาพจิต, การกระทำ, ความปลอดภัย, การเงิน, ที่อยู่อาศัย
ระดับความเสี่ยงดรอปดาวน์ระดับ 1, ระดับ 2, ระดับ 3, ระดับ 4, ระดับ 5
ผู้จัดการกรณีผู้คนบุคลากรหลักที่รับผิดชอบการประสานงาน
สถานะการเปิดเผยข้อมูลตาม FERPAดรอปดาวน์มีในแฟ้ม, ไม่มีในแฟ้ม, ไม่จำเป็น
วันที่ติดต่อครั้งสุดท้ายวันที่การติดต่อล่าสุดจากนักเรียนหรือสำนักงาน
การส่งต่อข้อมูลป้ายกำกับหรือความสัมพันธ์การให้คำปรึกษา, การให้คำแนะนำ, การปฏิบัติตน, กฎหมาย Title IX, ความช่วยเหลือทางการเงิน, บริการสำหรับผู้พิการ, ทรัพยากรภายนอก
สถานะผลลัพธ์ดรอปดาวน์กำลังดำเนินการ, กำลังติดตาม, แก้ไขแล้ว, ส่งต่อภายนอก, ถอนเรื่อง
ระดับความเร่งด่วนดรอปดาวน์ฉุกเฉิน/วิกฤต, สูง, ปานกลาง, ต่ำ/ข้อมูล
สถานะการมีส่วนร่วมดรอปดาวน์เชื่อมต่อ, ไม่แสดงตัว, บริการถูกปฏิเสธ, รอคิว, กำลังดำเนินการ
สถานะการยินยอมดรอปดาวน์ได้รับความยินยอมจากนักเรียน, ความยินยอมจำกัด, ไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอม

📘 อ่านเพิ่มเติม: ดู ประเภทของฟิลด์ที่กำหนดเอง ทั้งหมดเพื่อตัดสินใจว่าฟิลด์ใดเหมาะสมที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานของทุนของคุณ

ตัวอย่างระบบอัตโนมัติหลักสำหรับการจัดการกรณีศึกษาของนักเรียน

หลังจากที่คุณตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองเรียบร้อยแล้ว ให้สร้างระบบอัตโนมัติที่ช่วยให้การคัดกรอง การส่งต่อ การแทรกแซง และกระบวนการติดตามผลต่าง ๆ ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องมีการติดตามด้วยตนเองซ้ำ ๆ

เมื่อ…จากนั้น...
การส่งต่อใหม่ถูกทำเครื่องหมายว่าเร่งด่วน/วิกฤตแจ้งให้เจ้าหน้าที่เวรและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของวิทยาเขตทราบทันที จากนั้นมอบหมายกรณีนี้ให้กับกระบวนการจัดการวิกฤต
นักเรียนได้รับการอ้างอิงเปิดครั้งที่สองในขณะที่กรณีที่กำลังดำเนินการอยู่มีอยู่แล้วติดธงกรณีเพื่อตรวจสอบซ้ำและเพิ่มลำดับความสำคัญของการตรวจสอบความเสี่ยง
มีการส่งการแนะนำแล้ว แต่ไม่พบการเชื่อมต่อจากนักเรียนภายในระยะเวลาที่คาดไว้แจ้งผู้จัดการกรณีและสร้างงานติดตามผล
นักเรียนถูกกำหนดระดับความเสี่ยงเป็น 4 หรือ 5เริ่มกระบวนการแทรกแซงอย่างเข้มข้นและแจ้งเตือนทีมตอบสนองทั้งหมด
วันที่ติดตามผลมาถึงโดยไม่มีข้อมูลการติดต่อที่อัปเดตสร้างงานติดตามผลและมอบหมายให้กับผู้จัดการเคส
กรณีนี้ถูกทำเครื่องหมายว่า "แก้ไขแล้ว"กำหนดจุดตรวจสอบการปิดงานและสร้างข้อความสรุปผลลัพธ์

📘 อ่านเพิ่มเติม: เรียนรู้วิธีการทำงานของฟิลด์ที่กำหนดเองในระบบการอัตโนมัติ

สิ่งที่ตัวแทนครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตการสนับสนุนนักเรียน

ตัวแทน AI สำหรับการจัดการกรณีของนักเรียนไม่ใช่แชทบอทที่ให้คำแนะนำแก่นักเรียน แต่เป็นระบบที่ทำงานภายในพื้นที่ทำงานการจัดการโครงการของคุณและจัดการงานประสานงานที่มีโครงสร้างและทำซ้ำได้ซึ่งทีม CARE ของคุณกำลังทำด้วยมือในปัจจุบัน รวมถึงการส่งต่อข้อมูล การติดตามการแทรกแซง การจัดการการส่งต่อระหว่างสำนักงาน และการบันทึกว่านักเรียนได้เชื่อมต่อกับการสนับสนุนจริงหรือไม่

ระยะของวงจรชีวิตสิ่งที่ตัวแทนทำสิ่งที่มันแทนที่
การรับและคัดกรองผู้ป่วยมาตรฐานการส่งต่อ, กำหนดความเร่งด่วน, ระบุซ้ำ, และส่งเคสเข้าสู่กระบวนการทำงานที่เหมาะสมอีเมลที่ส่งต่อกัน, บันทึกในสเปรดชีต, และบันทึกการรับข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน
การประเมินความเสี่ยงติดตามปัจจัยเสี่ยง, อัปเดตความสำคัญของกรณี, และสนับสนุนการยกระดับตามระดับความทรงจำของทีม, การให้คะแนนด้วยมือ, และการคาดเดาในที่ประชุมประจำสัปดาห์
การส่งต่อระหว่างแผนกติดตามการส่งต่อข้อมูลไปยังแหล่งต่าง ๆ ว่ามีการเชื่อมต่อกับนักเรียนหรือไม่ และต้องการการติดตามผลเพิ่มเติมอย่างไรการส่งต่อที่ไม่เชื่อมโยงกันและความไม่ชัดเจนในความรับผิดชอบระหว่างสำนักงาน
การติดตามการแทรกแซงรักษาลำดับเหตุการณ์ของการติดต่อ การประชุม การแทรกแซง และการตัดสินใจในกรณีต่างๆบันทึกที่ฝังอยู่ในกล่องจดหมาย, รายงานการประชุม, หรือเอกสารสำนักงานที่แยกต่างหาก
การปฏิบัติตามข้อกำหนดและการรายงานรองรับการติดตามที่คำนึงถึงสิทธิ์การอนุญาต, การรายงานแบบรวม, และการจัดการไทม์ไลน์สำหรับภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับ Clery หรือ Title IXรายงานแยกต่างหากและตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบตอบสนอง
การตอบสนองแจ้งเตือนล่วงหน้าแปลงรูปแบบการแจ้งเตือนทางวิชาการและพฤติกรรมเป็นกรณีที่ต้องดำเนินการเมื่อความเสี่ยงเพิ่มขึ้นการแจ้งเตือนแบบช่องทางเดียวที่ไม่เคยถูกรวมเป็นภาพรวม

ไม่เหมือนกับเครื่องมือ AI ทั่วไป นี่คือClickUp Super Agentที่ทำงานภายในพื้นที่ทำงานเดียวกันกับที่ทีมของคุณจัดการงานอยู่แล้ว ทุกการดำเนินการเกิดขึ้นในที่ที่ทุกคนกำลังทำงานอยู่ ไม่มีการเข้าสู่ระบบเพิ่มเติม ไม่มีระบบแยกที่ต้องตรวจสอบ

อยากเห็นการทำงานของ Super Agents ในสภาพแวดล้อม ClickUp จริงหรือไม่? ชมวิดีโอสาธิตด้านล่างเพื่อดูว่าเวิร์กโฟลว์ งาน และการทำงานอัตโนมัติที่สร้างโดย AI ทำงานร่วมกันอย่างไรในทางปฏิบัติ

ความแตกต่างสำหรับประเภทสถาบันต่างๆ

ข้อความข้างต้นนี้สามารถใช้ได้กับสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่ใช้ ClickUp ปรับข้อความนี้ให้เหมาะสมกับสถาบันของคุณ:

ประเภทสถาบันการปรับเปลี่ยนที่สำคัญ
มหาวิทยาลัยวิจัยระดับ R1ใช้ข้อความทั้งหมดตามที่เป็นอยู่ เพิ่มโครงสร้างทีมที่ซับซ้อนมากขึ้น ปริมาณการแนะนำที่สูงขึ้น และการประสานงานที่แข็งแกร่งขึ้นระหว่างฝ่ายให้คำปรึกษา ฝ่ายวินัย ฝ่ายที่พักอาศัย และฝ่ายให้คำปรึกษา
มหาวิทยาลัยภูมิภาคคงโครงสร้างการจัดการผู้ป่วยแบบครบวงจรไว้ แต่ให้ลดความซับซ้อนของเส้นทางการส่งต่อเฉพาะทางในกรณีที่มีสำนักงานเกี่ยวข้องน้อยลง เน้นการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพและการรายงานในระดับปานกลาง
วิทยาลัยศิลปศาสตร์มุ่งเน้นการแทรกแซงแบบใกล้ชิด การประสานงานระหว่างทีมขนาดเล็ก และการส่งต่อข้อมูลที่คำนึงถึงสิทธิ์ในสภาพแวดล้อมสนับสนุนนักศึกษาที่มีความใกล้ชิดและเชื่อมโยงกัน
วิทยาลัยชุมชนเน้นการเข้าถึงนักเรียนที่เดินทางมาเรียน ปัญหาทางการเงินและวิชาการ การส่งต่อจากชุมชนภายนอก และทีมขนาดเล็กที่ครอบคลุมหลายบทบาท
โรงเรียนอาชีวศึกษาหรือโรงเรียนวิชาชีพมุ่งเน้นการแทรกแซงที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้า ปัญหาการเข้าร่วม อุปสรรคด้านที่อยู่อาศัยหรือการเดินทางหากเกี่ยวข้อง และเส้นทางการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ

บริหารจัดการกรณีของนักเรียนในที่เดียว

การจัดการกรณีของนักเรียนจะล้มเหลวเมื่อการส่งต่อ, บันทึกการแทรกแซง, การแจ้งเตือนล่วงหน้า, และการส่งต่อระหว่างแผนกอยู่ในระบบที่แยกจากกันโดยไม่มีมุมมองการดำเนินงานร่วมกัน ด้วย ClickUp Brain, Custom Fields, และ Automations สถาบันของคุณสามารถเปลี่ยนการรับกรณี, การคัดกรอง, การติดตามการส่งต่อ, และการติดตามการแทรกแซงให้กลายเป็นระบบปฏิบัติการที่สามารถทำซ้ำได้เพียงระบบเดียว

เป้าหมายไม่ใช่การแทนที่ระบบการดำเนินการของคุณ, บันทึกการให้คำปรึกษา, หรือระบบบันทึกของสถาบันของคุณ แต่เป็นการลดงานประสานงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเหล่านี้, ปรับปรุงการมองเห็นตลอดกระบวนการสนับสนุนทั้งหมด, และทำให้แน่ใจว่าไม่มีนักเรียนคนใดหลงทางระหว่างแผนกต่างๆ ให้เริ่มต้นด้วยคำแนะนำข้างต้น, ปรับให้เหมาะกับโครงสร้างทีมของคุณและข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบ, และสร้างระบบที่ทีมของคุณสามารถนำไปใช้ได้จริงทุกวัน

เริ่มต้นใช้งานฟรีกับ ClickUp

คำถามที่พบบ่อย

ตัวแทน AI สามารถจัดการข้อมูลนักเรียนที่ได้รับการคุ้มครองตาม FERPA ได้หรือไม่?

ใช่, ด้วยการตั้งค่าที่เหมาะสม. พื้นที่ทำงานใช้สิทธิ์ตามบทบาท ดังนั้นเพียงสมาชิกทีม CARE ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเห็นรายละเอียดของเคสได้. ClickUpรองรับการรับรองมาตรฐาน SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 และ ISO 42001, การผสานระบบ SSO และการเข้ารหัสข้อมูลทั้งขณะเก็บและขณะส่งต่อ สิทธิ์การเข้าถึงในระดับเคสสามารถจำกัดการมองเห็นเฉพาะสมาชิกทีมที่กำหนดเท่านั้นไม่มีข้อมูลใดถูกนำไปใช้ในการฝึกฝนโมเดล AI เจ้าหน้าที่ FERPA ของสถาบันของท่านควรตรวจสอบการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงในระหว่างการตั้งค่า

นี่แทนที่ Maxient หรือระบบพฤติกรรมนักเรียนอื่น ๆ หรือไม่?

ไม่. Maxient และแพลตฟอร์มที่คล้ายกันเป็นระบบบันทึกประวัติการกระทำที่ออกแบบมาเพื่อการตัดสิน, การลงโทษ, และการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติตามข้อกำหนด. พื้นที่ทำงานของตัวแทน AI เป็นชั้นการประสานงานและกระบวนการทำงานที่ทีม CARE ของคุณทำการคัดแยกกรณี, ติดตามการส่งต่อ, บันทึกการแทรกแซง, และจัดการการส่งต่อข้ามแผนก. สถาบันหลายแห่งใช้ทั้งสองระบบ: Maxient เป็นระบบบันทึกข้อมูลการกระทำ, ClickUp เป็นชั้นการปฏิบัติการสำหรับการประสานงานการจัดการกรณี.

สิ่งนี้ช่วยกับระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าได้อย่างไร?

ตัวแทนจะเปลี่ยนการแจ้งเตือนล่วงหน้า (การขาดเรียน, การตกเกรด, ความกังวลจากคณาจารย์) ให้เป็นงานการจัดการกรณีเมื่อรูปแบบบ่งชี้ถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น แทนที่คณาจารย์จะส่งการแจ้งเตือนไปยังที่ปรึกษาเพียงคนเดียว ระบบจะรวบรวมการแจ้งเตือนพร้อมกับการอ้างอิงพฤติกรรมและสัญญาณอื่นๆ เพื่อให้ทีม CARE มีมุมมองแบบองค์รวม นี่เป็นแนวทางประสานงานเดียวกันที่ใช้สำหรับกระบวนการทำงานอื่นๆ ในระดับอุดมศึกษาเช่นการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการจัดการทุน

แล้วความเป็นส่วนตัวของนักเรียนจะเป็นอย่างไรเมื่อมีหลายแผนกเข้ามาเกี่ยวข้อง?

พื้นที่ทำงานบังคับใช้การเข้าถึงตามหลักการ "จำเป็นต้องรู้" ผ่านระบบสิทธิ์ของ ClickUp ผู้จัดการกรณีสามารถดูไทม์ไลน์ของกรณีทั้งหมดได้ ผู้ติดต่อการส่งต่อจากศูนย์ให้คำปรึกษาจะเห็นเพียงว่ามีการส่งต่อและนักเรียนได้ติดต่อหรือไม่ ไม่ใช่รายละเอียดการกระทำพื้นฐาน สมาชิกคณะที่ส่งการแจ้งเตือนเดิมจะเห็นเพียงการยืนยันว่ากรณีได้รับการรับทราบและกำลังได้รับการจัดการ ระดับสิทธิ์ตรงตามมาตรฐานผลประโยชน์ทางการศึกษาที่ชอบด้วยกฎหมายของ FERPA

นี่มีประโยชน์เฉพาะกับมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่มีทีม CARE ที่ได้รับการจัดสรรไว้โดยเฉพาะหรือไม่?

ไม่. วิทยาลัยชุมชนและสถาบันขนาดเล็กที่มีบุคลากรจำกัดได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการคัดกรองอัตโนมัติและการติดตามการส่งต่อ เนื่องจากพวกเขามักมีบุคลากรน้อยแต่ต้องรับผิดชอบหลายบทบาท สำนักงานกิจการนักศึกษาที่มีเพียงสองคนจะได้รับกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้าง เส้นทางการส่งต่อ และเส้นทางการบันทึกเอกสารเช่นเดียวกับทีม CARE ที่มี 15 คนในมหาวิทยาลัยวิจัย ระบบจะปรับขนาดตามขนาดทีมและปริมาณการส่งต่อของคุณ