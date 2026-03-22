วิธีการจัดการกิจกรรมในมหาวิทยาลัยโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์

Growth Marketing Manager
22 มีนาคม 2569

มหาวิทยาลัยที่ติดตามการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในงานกิจกรรมต่างๆ พบว่าอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาที่มีส่วนร่วมสูงเพิ่มขึ้นจาก 78% เป็น 92%ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการสามารถทำงานอัตโนมัติในกระบวนการวางแผนงาน การจองสถานที่ การประสานงานกับผู้ขาย การติดตามงบประมาณ และการวิเคราะห์หลังงานสำหรับงานหลายร้อยงานต่อปี

ด้านล่างนี้คือข้อความสำหรับสั่งงาน AI ที่พร้อมใช้งาน ซึ่งคุณสามารถคัดลอกไปวางใน ClickUp เพื่อสร้างพื้นที่ทำงานสำหรับการจัดการกิจกรรมในมหาวิทยาลัยได้อย่างครบถ้วนภายในไม่กี่นาที แต่ก่อนที่คุณจะใช้งาน ขอแนะนำให้ดูช่องว่างในการประสานงานที่ระบบประเภทนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขเสียก่อน สำหรับทีมจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ขาดไอเดียหรือกิจกรรม แต่คือการวางแผน การอนุมัติ ผู้ให้บริการ และการรายงานข้อมูลต่าง ๆ ถูกกระจายอยู่ในเครื่องมือมากมายจนไม่มีใครสามารถมองเห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจน

ใครควรใช้ระบบการจัดการกิจกรรมในวิทยาเขตนี้

การตั้งค่านี้ออกแบบมาสำหรับทีมกิจการนักศึกษา, สำนักงานจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัย, ศูนย์แนะแนวอาชีพ, ทีมศิษย์เก่า, ภาควิชาการศึกษา, และบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการที่รับผิดชอบการวางแผน, การประชาสัมพันธ์, และการวัดผลกิจกรรมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย. มีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับสถาบันที่ใช้เครื่องมือจองห้องหรือปฏิทินอยู่แล้ว แต่ยังต้องพึ่งพาการประสานงานแบบแมนนวลในการจัดการผู้จัดงาน, งบประมาณ, กำหนดการ, และการติดตามผลหลังกิจกรรม.

ปัญหา: ทีมจัดงานของคุณกำลังจัดการงานกว่า 200 งานต่อปีผ่านอีเมลและไดรฟ์ที่ใช้ร่วมกัน

หากคุณเป็นผู้จัดการกิจกรรมในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะผ่านฝ่ายกิจการนักศึกษา ศูนย์อาชีพ ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ หรือสำนักงานภาควิชา คุณย่อมรู้ดีถึงความปวดหัวจากการประสานงาน กิจกรรมสัปดาห์ปฐมนิเทศเพียงสัปดาห์เดียวก็มีสถานที่หลายสิบแห่ง คำสั่งอาหาร การติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ การประเมินความเสี่ยง และกำหนดการประชาสัมพันธ์ที่ต้องจัดการ แล้วลองคูณจำนวนนี้กับงานคืนสู่เหย้า งานรับปริญญา การบรรยายพิเศษ งานแฟร์อาชีพ กิจกรรมชมรมนักศึกษา และโครงการเล็ก ๆ อีกนับสิบที่จัดขึ้นทุกสัปดาห์

ทีมส่วนใหญ่ยังคงประสานงานกันผ่านการผสมผสานระหว่าง Google Docs, อีเมล, สเปรดชีต และระบบจองห้องแบบเดิมๆ ผลลัพธ์ที่ได้คือ สถานที่จัดงานถูกจองซ้ำ กำหนดเวลาของผู้ขายถูกพลาด งบประมาณบานปลายโดยไม่มีใครตรวจพบจนกว่าจะได้รับใบแจ้งยอดบัตรเครดิต และไม่มีวิธีมาตรฐานในการวัดว่างานประสบความสำเร็จหรือไม่ มหาวิทยาลัยจอร์เจียเซาเทิร์นได้ติดตามกิจกรรมมากกว่า 1,162 รายการและผู้เข้าร่วมกว่า 79,408 คนในภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงเพียงภาคเดียว และข้อมูลของพวกเขาแสดงให้เห็นว่านักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยหนึ่งรายการมีอัตราการคงอยู่ถึง 79.4% เมื่อเทียบกับ 72% โดยรวม กิจกรรมมีความสำคัญ แต่โครงสร้างพื้นฐานในการจัดกิจกรรมในระดับใหญ่กลับไม่ค่อยทันตามความต้องการ

ปัญหาการประสานงานแย่ลงเมื่อสถาบันต่างๆ พยายามวัดผลกระทบ ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยฮูสตันพบว่านักศึกษาที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยสี่ครั้งขึ้นไปมีอัตราการคงอยู่ 92% เมื่อเทียบกับ 78% สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีการมีส่วนร่วมเลย ทุกคนเห็นพ้องว่ากิจกรรมช่วยส่งเสริมการคงอยู่ แต่มีเพียงไม่กี่มหาวิทยาลัยที่มีระบบปฏิบัติการในการวางแผน ดำเนินการ และวิเคราะห์กิจกรรมเหล่านี้โดยไม่ทำให้ทีมงานเหนื่อยล้า

วิธีที่มหาวิทยาลัยไมอามีแก้ไขปัญหานี้:ศูนย์การสำรวจอาชีพและความสำเร็จของมหาวิทยาลัยไมอามีจัดการกิจกรรมนักศึกษามากกว่า 200 รายการต่อปี ด้วยอัตราความสำเร็จ 98% และมีนักศึกษาเข้าร่วม 19,107 คน ก่อนที่จะใช้ ClickUp พวกเขาพึ่งพาอีเมล, Google Docs และการประชุมแบบพบหน้ากันโดยไม่มีกระบวนการที่เป็นมาตรฐาน

ไมเคิล เทิร์นเนอร์, รองผู้อำนวยการ:

ClickUp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่เราใช้เพื่อรักษาความเป็นระเบียบและติดตามกิจกรรมต่างๆ แพลตฟอร์มนี้ได้มอบคลังความรู้ให้กับเรา" เขาเสริมว่า: "เรากำลังมุ่งสู่การเป็นศูนย์อาชีพชั้นนำในสหรัฐอเมริกา ClickUp เป็นสิ่งจำเป็นในการทำให้เรามีกระบวนการที่ชัดเจนสำหรับความสำเร็จ

นั่นคือโอกาสที่นี่ ไม่ใช่การแทนที่ความเชี่ยวชาญด้านกิจกรรม แต่เป็นการสร้างชั้นปฏิบัติการที่มองเห็นได้รอบงานที่เกิดขึ้นระหว่างสถานที่ ผู้ขาย งบประมาณ และทีม วิธีที่เร็วที่สุดในการทดสอบโมเดลนี้คือการสร้างการจัดการกิจกรรมในวิทยาเขตที่ใช้งานได้ภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของคุณ

ต้องการทดสอบโมเดลที่คล้ายกันในงานอีเวนต์ของคุณเองหรือไม่? เริ่มต้นด้วยคำแนะนำด้านล่างและปรับให้เหมาะสมกับสถานที่จัดงาน ประเภทของงาน และรูปแบบการจัดการบุคลากรของคุณ

คำแนะนำ: สร้างพื้นที่ทำงานการจัดการกิจกรรมในวิทยาเขตของคุณด้วย AI

คัดลอกข้อความนี้, วางลงใน ClickUp Brain เพื่อสร้าง ClickUp Super Agent ของคุณเอง, กรอกข้อมูลของสถาบันของคุณ, และคุณจะได้รับพื้นที่ทำงานสำหรับการจัดการกิจกรรมที่สมบูรณ์พร้อมแบบแผนการวางแผน, ตัวติดตามงบประมาณ, กระบวนการประสานงานกับผู้ขาย, และการวิเคราะห์หลังกิจกรรม.

ผลลัพธ์ที่ได้ควรให้ร่างแรกที่แข็งแกร่งของโครงสร้างการดำเนินงานของคุณ รวมถึงแม่แบบไทม์ไลน์ การส่งมอบความรับผิดชอบ จุดตรวจสอบงบประมาณ และกระบวนการรายงาน ทีมของคุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับปริมาณงาน ขนาดของวิทยาเขต และความต้องการในการดำเนินงานของคุณได้

ซูเปอร์เอเจนต์การจัดการกิจกรรมในมหาวิทยาลัย
พร้อมที่จะสร้างซูเปอร์เอเจนต์คนแรกของคุณหรือยัง?

เปิด ClickUp Brainและวางข้อความข้างต้นเพื่อสร้าง Super Agent แบบกำหนดเองสำหรับ Workspace ของคุณ

วิธีตั้งค่าใน ClickUp (4 ขั้นตอน)

ขั้นตอนที่ 1: สร้างโครงสร้างพื้นที่ทำงานของคุณ

รักษาพื้นที่ทำงานของคุณให้เป็นระเบียบ

สร้างพื้นที่เฉพาะที่ชื่อว่า "กิจกรรมในวิทยาเขต" พร้อมโฟลเดอร์สี่โฟลเดอร์ (หรือเริ่มต้นด้วยเทมเพลตการวางแผนกิจกรรมแล้วปรับแต่งต่อจากนั้น):

  • กระบวนการจัดการกิจกรรม: รายการสำหรับข้อเสนอของกิจกรรม, ได้รับการอนุมัติ/กำลังวางแผน, และถูกปฏิเสธ/เลื่อนออกไป
  • กิจกรรมที่กำลังจัดขึ้น: รายการที่จัดเรียงตามประเภทกิจกรรม (ปฐมนิเทศ, งานแนะแนวอาชีพ, ชีวิตนักศึกษา, ศิษย์เก่า, วิชาการ/บรรยาย, กีฬา)
  • การจัดการผู้ขายและสถานที่: รายการสำหรับปฏิทินสถานที่, ทะเบียนผู้ขาย, และการติดตามสัญญา
  • หลังงานและคลังข้อมูล: รายการสำหรับกิจกรรมที่สรุปแล้วและคลังข้อมูลที่สามารถค้นหาได้ของกิจกรรมที่ผ่านมา พร้อมด้วยแม่แบบและบทเรียนที่ได้เรียนรู้

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่าฟิลด์ที่กำหนดเองในทุกงานกิจกรรม

ปรับแต่งรายละเอียดที่คุณต้องการติดตามในตัวติดตามการสมัครสมาชิกของคุณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp

เพิ่มฟิลด์เหล่านี้ลงในแม่แบบงานกิจกรรมของคุณเพื่อให้ทุกกิจกรรมมีข้อมูลสำคัญ (ดูประเภทฟิลด์ที่กำหนดเองทั้งหมด):

ฟิลด์ประเภทวัตถุประสงค์
วันที่ของกิจกรรมวันที่เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
สถานที่จัดงานดรอปดาวน์สหภาพนักศึกษา, ศูนย์ศิลปะการแสดง, สนามกีฬา, ลานกว้าง, เป็นต้น
จำนวนผู้เข้าร่วมที่คาดหมายหมายเลขจำนวนบุคลากรที่คาดการณ์ไว้สำหรับการวางแผน
จำนวนผู้เข้าร่วมจริงหมายเลขการเช็คอินหลังงาน
งบประมาณทั้งหมดสกุลเงินงบประมาณกิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติ
ค่าใช้จ่ายจริงสกุลเงินยอดรวมค่าใช้จ่ายสะสม
ประเภทของกิจกรรมดรอปดาวน์ปฐมนิเทศ, งานแนะแนวอาชีพ, บรรยายพิเศษโดยวิทยากรรับเชิญ, งานคืนสู่เหย้า, ชมรมนักศึกษา, ศิษย์เก่า
ระดับความเสี่ยงดรอปดาวน์ต่ำ, ปานกลาง, สูง (ขึ้นอยู่กับขนาดของผู้เข้าร่วม, แอลกอฮอล์, กลางแจ้ง, เป็นต้น)

ขั้นตอนที่ 3: วางข้อความที่ต้องการลงใน ClickUp Brain

ผู้สร้างสุดยอดตัวแทนจัดการกิจกรรมในมหาวิทยาลัย
เปิดClickUp Brainใน Space ใหม่ของคุณและวางข้อความจากด้านบน กรอกตัวแปรของคุณ (ชื่อสถาบัน, จำนวนนักเรียน, ขนาดทีม, จำนวนกิจกรรมต่อปี, สถานที่จัดงาน, งบประมาณ) Brain จะสร้างโครงสร้างงาน, แม่แบบการวางแผน, ตัวติดตามผู้ให้บริการ, และกฎการทำงานอัตโนมัติเป็นงานและงานย่อยที่คุณสามารถใช้งานได้ทันที (ใหม่กับ Super Agents?ดูวิธีการสร้างตัวแรกของคุณทีละขั้นตอน)

ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับการจัดการอย่างต่อเนื่อง

ระบบอัตโนมัติสำหรับตัวแทนซูเปอร์เอเจนต์การจัดการกิจกรรมในมหาวิทยาลัย
กำหนดค่าการทำงานอัตโนมัติหลักเหล่านี้เพื่อให้ระบบทำงานได้ด้วยตัวเอง (เรียนรู้วิธีการทำงานของฟิลด์ที่กำหนดเองในส่วนการทำงานอัตโนมัติ):

เมื่อ…จากนั้น...
วันที่ของกิจกรรมคือ 8 สัปดาห์ข้างหน้าสร้างรายการตรวจสอบการวางแผนจากเทมเพลต, มอบหมายผู้นำกิจกรรม
วันที่ของกิจกรรมคือ 6 สัปดาห์ข้างหน้าสร้างงานส่งเสริมการขาย: ปฏิทินโซเชียลมีเดีย, แคมเปญอีเมล, คำขอป้ายโฆษณา
การใช้จ่ายจริงเกิน 90% ของงบประมาณทั้งหมดเปลี่ยนระดับความเสี่ยงเป็นสูง แจ้งผู้นำเหตุการณ์และหัวหน้าแผนก
สถานะของเหตุการณ์เปลี่ยนเป็น "เสร็จสมบูรณ์"สร้างงานหลังกิจกรรม: การแจกแบบสำรวจ, การกระทบยอดงบประมาณ, การประชุมสรุปผล
งานสำรวจหลังกิจกรรมไม่เสร็จสิ้นภายใน 14 วันยกระดับ: วันที่ 7 → แจ้งเตือน, วันที่ 14 → ผู้อำนวยการ

สิ่งที่ตัวแทนครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตการจัดการงานอีเวนต์

ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์สำหรับการจัดการกิจกรรมในมหาวิทยาลัยไม่ใช่แชทบอทที่ตอบคำถามเกี่ยวกับการวางแผนกิจกรรม แต่เป็นระบบที่ทำงานภายในพื้นที่ทำงานการจัดการโครงการของคุณและทำงานที่มีโครงสร้างและทำซ้ำได้ซึ่งทีมกิจกรรมของคุณทำด้วยมือในปัจจุบัน: สร้างรายการตรวจสอบ ติดตามผู้ขาย แจ้งเตือนการใช้จ่ายเกินงบประมาณ รวบรวมข้อมูลหลังกิจกรรม

ระยะของวงจรชีวิตสิ่งที่ตัวแทนทำสิ่งที่มันแทนที่
แนวคิดและการอนุมัติสร้างงานข้อเสนอการจัดงานพร้อมประตูการอนุมัติ ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่กับปฏิทินหลัก ส่งการอนุมัติงบประมาณเบื้องต้นไปยังแผนกที่ถูกต้องอีเมลที่สนทนาต่อเนื่อง, การอนุมัติด้วยวาจา, การตรวจสอบปฏิทินด้วยตนเอง
การวางแผนสร้างแบบร่างรายการตรวจสอบการวางแผนอย่างครบถ้วนจากเทมเพลต มอบหมายงานให้สมาชิกในทีมพร้อมกำหนดเส้นตายที่สอดคล้องกับวันที่จัดงาน ติดตามใบเสนอราคาและสัญญาจากผู้ขายคัดลอก Google Doc ของปีที่แล้วและหวังว่าจะไม่มีอะไรตกหล่น
โปรโมชั่นสร้างไทม์ไลน์การตลาดพร้อมภารกิจเฉพาะช่องทาง (โซเชียล, อีเมล, ป้ายโฆษณา, เว็บไซต์) ติดตามจำนวนการตอบรับ, แจ้งเตือนการลงทะเบียนต่ำเมื่อเทียบกับเป้าหมายการเตือนความจำที่กระจัดกระจายและโพสต์โซเชียลมีเดียในนาทีสุดท้าย
การดำเนินการสร้างไทม์ไลน์สำหรับวันงานพร้อมตารางเวลาการขนของเข้าของผู้ให้บริการ, การมอบหมายงานอาสาสมัคร, และผู้ติดต่อฉุกเฉินไว้ในที่เดียวแฟ้มงานแสดงผลที่พิมพ์และข้อความกลุ่ม
หลังงานการกระตุ้นการแจกแบบสำรวจ การกระทบยอดงบประมาณ และการสร้างการประชุมสรุปผลโดยอัตโนมัติหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการติดตามผลด้วยตนเองที่มักไม่เกิดขึ้น
การวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอรวบรวมข้อมูลการเข้าร่วม, การใช้จ่าย, ความพึงพอใจ, และการรักษาลูกค้าจากทุกกิจกรรมเพื่อการรายงานประจำภาคการศึกษาและประจำปีการเร่งรีบในช่วงสิ้นปีเพื่อดึงข้อมูลจากระบบที่แตกต่างกันห้าแห่ง

อยากเห็นการทำงานของ Super Agents ในสภาพแวดล้อม ClickUp จริงหรือไม่? ชมการสาธิตด้านล่างเพื่อดูว่าเวิร์กโฟลว์ งาน และการทำงานอัตโนมัติที่สร้างโดย AI ทำงานร่วมกันอย่างไรในทางปฏิบัติ

ความแตกต่างสำหรับประเภทสถาบันที่แตกต่างกัน

ข้อความข้างต้นนี้สามารถใช้ได้กับสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่ใช้ ClickUp ปรับข้อความให้เหมาะสมกับสถาบันของคุณ:

ประเภทสถาบันการปรับเปลี่ยนที่สำคัญ
มหาวิทยาลัยวิจัยระดับ R1 (500+ กิจกรรม/ปี)ใช้ข้อความทั้งหมดตามเดิม เพิ่มการสรุปงบประมาณในระดับแผนก เพิ่มแม่แบบสำหรับการประชุมวิชาการและการประชุมสัมมนา รวมถึงการติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับพันธมิตรในอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยกลุ่ม R2 (200–500 งาน/ปี)ลดความซับซ้อนในการจัดการผู้ขายให้เหลือเพียงรายชื่อผู้ขายที่ต้องการ แทนการติดตาม RFP อย่างเต็มรูปแบบ ลดการประเมินความเสี่ยงให้เหลือเพียงสองระดับ (มาตรฐาน/สูง) มุ่งเน้นการวิเคราะห์ไปที่เหตุการณ์ 20 อันดับแรกที่มีผลกระทบสูงสุด
สถาบันที่เน้นการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นหลัก (100–200 กิจกรรม/ปี)เน้นการสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรนักศึกษาด้วยกระบวนการอนุมัติที่ง่ายขึ้น เพิ่มขั้นตอนการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram และช่องทางภายในมหาวิทยาลัยมากกว่า LinkedIn
วิทยาลัยชุมชน (50–150 กิจกรรม/ปี)มุ่งเน้นงานแสดงอาชีพ, วันย้ายสถาบัน, และกิจกรรมความร่วมมือกับชุมชน. หากสามารถทำได้ ให้เพิ่มการประสานงานสถานที่จัดงานหลายวิทยาเขต. ทำให้การติดตามงบประมาณง่ายขึ้นโดยการจัดสรรตามระดับแผนก.
โรงเรียนอาชีวศึกษา/สายอาชีพ (20–75 กิจกรรม/ปี)มุ่งเน้นไปที่กิจกรรมการสร้างเครือข่ายกับนายจ้าง, พิธีมอบประกาศนียบัตร, และงานเปิดบ้าน. เพิ่มการติดตามความสัมพันธ์กับนายจ้าง. แทนที่เทมเพลตกิจกรรมสำหรับศิษย์เก่าด้วยเทมเพลตกิจกรรมสำหรับพันธมิตรทางอุตสาหกรรม.

บริหารจัดการกิจกรรมในมหาวิทยาลัยในที่เดียว

การจัดการกิจกรรมในมหาวิทยาลัยจะล้มเหลวเมื่อรายการตรวจสอบการวางแผน การจองสถานที่ การติดตามผู้ขาย การติดตามงบประมาณ และการรายงานหลังกิจกรรมอยู่ในระบบแยกต่างหากโดยไม่มีมุมมองการดำเนินงานร่วมกัน ด้วย ClickUp Brain, Custom Fields, และ Automations สถาบันของคุณสามารถเปลี่ยนการดำเนินงานกิจกรรมในมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบที่สามารถทำซ้ำได้ซึ่งสนับสนุนการวางแผนที่ดีขึ้น การส่งต่อข้อมูลที่พลาดน้อยลง การมองเห็นงบประมาณที่แข็งแกร่งขึ้น และการรายงานที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบของกิจกรรม

เป้าหมายไม่ใช่การแทนที่เครื่องมือจองห้องหรือระบบจัดเก็บไฟล์ของคุณ แต่เป็นการลดงานประสานงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้น ปรับปรุงการมองเห็นตลอดวงจรชีวิตของกิจกรรม และช่วยให้ทีมของคุณสามารถจัดกิจกรรมได้มากขึ้นโดยไม่ทำให้ตัวเองเหนื่อยล้า เริ่มต้นด้วยคำแนะนำข้างต้น ปรับให้เหมาะกับขนาดของวิทยาเขตและพอร์ตโฟลิโอของกิจกรรมของคุณ และสร้างระบบที่ทีมของคุณสามารถใช้งานได้จริงตลอดทั้งปี

คำถามที่พบบ่อย

AI สามารถจัดการความซับซ้อนของกิจกรรมขนาดใหญ่ในมหาวิทยาลัย เช่น งานรับปริญญาได้จริงหรือไม่?

ใช่ ตัวแทน AI จะไม่ตัดสินใจเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรม แต่จะบังคับใช้กระบวนการวางแผน: สร้างรายการตรวจสอบจากเทมเพลต, มอบหมายงานพร้อมกำหนดเส้นตายที่สัมพันธ์กับวันที่ของกิจกรรม, ติดตามการยืนยันจากผู้ขาย, และยกระดับงานที่ล่าช้า สำหรับพิธีสำเร็จการศึกษาที่มีงานย่อยมากกว่า 50 งาน โครงสร้างนี้คือสิ่งที่ช่วยป้องกันไม่ให้งานใดตกหล่น

ระบบนี้จัดการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้ามแผนกและงบประมาณหลายส่วนอย่างไร?

แต่ละงานกิจกรรมมีฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับแผนก แหล่งเงินทุน และการจัดสรรงบประมาณ ตัวแทนติดตามการใช้จ่ายในระดับกิจกรรมและรวบรวมข้อมูลไปยังแดชบอร์ดของแผนกและพอร์ตโฟลิโอ เมื่อฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝ่ายวิชาการร่วมเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรม ทั้งสองแผนกจะเห็นส่วนแบ่งของงบประมาณและงานในที่เดียว ไม่ใช่ในสเปรดชีตแยกกัน

แล้วความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับข้อมูลกิจกรรมนักเรียนล่ะ?

ClickUpได้รับการรับรองมาตรฐาน SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 และ ISO 42001และรองรับSSO, การอนุญาตตามบทบาท และการเข้ารหัสทั้งขณะเก็บและขณะส่ง ข้อมูลการเข้าร่วมของนักเรียนจะอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณพร้อมการควบคุมการอนุญาตไม่มีข้อมูลใดถูกนำไปใช้เพื่อฝึกฝนโมเดล AI

ระบบนี้สามารถผสานรวมกับระบบจองห้องที่มีอยู่ของเรา เช่น 25Live หรือ EMS ได้หรือไม่?

พื้นที่ทำงานของตัวแทน AI ทำงานร่วมกับเครื่องมือจัดตารางเวลาที่คุณมีอยู่แล้ว ข้อมูลความพร้อมใช้งานของสถานที่จาก 25Live หรือ EMS สามารถแจ้งข้อมูลในฟิลด์ที่กำหนดเองในแต่ละงานได้ ตัวแทนจะไม่แทนที่ระบบจองห้องหลักของคุณ แต่จะกลายเป็นชั้นปฏิบัติการที่ทีมของคุณวางแผน ประสานงาน และรายงานเกี่ยวกับงานที่สร้างขึ้นจากการจองเหล่านั้น คุณยังสามารถเชื่อมต่อระบบต่างๆผ่านการผสานรวมและ API ของ ClickUp ได้อีกด้วย

นี่แตกต่างจากการใช้ Google Drive ร่วมกันเพื่อวางแผนกิจกรรมอย่างไร?

ไดรฟ์ที่ใช้ร่วมกันใช้สำหรับจัดเก็บไฟล์เท่านั้น ไม่สามารถมอบหมายงาน ติดตามกำหนดส่ง ยกระดับงานที่ล่าช้า คำนวณความแตกต่างของงบประมาณ หรือสร้างรายงานหลังกิจกรรมได้ ClickUp พร้อมตัวแทน AI คือชั้นปฏิบัติการที่เปลี่ยนกระบวนการวางแผนงานของคุณให้กลายเป็นระบบอัตโนมัติที่สามารถติดตามได้ เอกสารการวางแผนยังคงอยู่ใน ClickUp Docs ได้เช่นเดิม แต่ตอนนี้ได้เชื่อมต่อกับงาน กำหนดเวลา และการทำงานอัตโนมัติแล้ว คุณยังสามารถสำรวจวิธีที่วิทยาเขตอื่นๆจัดการการบริหารเงินทุนและการวางแผนทรัพยากรด้วยแนวทางเดียวกันได้อีกด้วย