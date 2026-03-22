วิธีการดำเนินการทะเบียนโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์

62% ของสถาบันการศึกษาได้เห็น ปริมาณคำขอเอกสารการศึกษาเพิ่มขึ้นในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ขณะที่40% ของผู้อำนวยการทะเบียนในปัจจุบันคาดว่าจะเกษียณอายุภายในระยะเวลา 5-10 ปีข้างหน้า สำนักงานทะเบียนมีบทบาทเกี่ยวข้องกับนักเรียนทุกคนและทุกภาควิชาการศึกษา แต่ยังคงดำเนินการผ่านระบบเก่าที่แทบไม่สามารถสื่อสารกันได้ ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการสามารถทำงานอัตโนมัติในกระบวนการจัดตารางเรียน การจัดการข้อยกเว้นการลงทะเบียน การประมวลผลใบแสดงผลการศึกษา การตรวจสอบวุฒิการศึกษา และการติดตามการปฏิบัติตาม FERPA
ด้านล่างนี้คือข้อความสำหรับสั่งงาน AI ที่พร้อมใช้งาน ซึ่งคุณสามารถคัดลอกไปวางใน ClickUp เพื่อสร้างพื้นที่ทำงานสำหรับการดำเนินงานของสำนักงานทะเบียนได้อย่างสมบูรณ์ภายในไม่กี่นาที แต่ก่อนที่คุณจะใช้งาน ขอแนะนำให้พิจารณาถึงปัญหาด้านการดำเนินงานที่ระบบประเภทนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขเสียก่อน สำหรับสำนักงานทะเบียนส่วนใหญ่ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่างานไม่ชัดเจน แต่เป็นเพราะงานถูกกระจายอยู่ในหลายระบบ มีกำหนดเวลาและขั้นตอนอนุมัติมากมายจนไม่มีใครสามารถมองเห็นกระบวนการทั้งหมดได้อย่างครบถ้วน
ใครควรใช้การตั้งค่าการดำเนินงานของผู้ลงทะเบียนนี้
การตั้งค่านี้ออกแบบมาสำหรับผู้ลงทะเบียน ผู้ช่วยผู้ลงทะเบียน ทีมจัดตารางเวลา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ผู้ดูแลการตรวจสอบปริญญา ผู้ประเมินหน่วยกิตโอนย้าย ผู้ประสานงานพิธีสำเร็จการศึกษา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามข้อกำหนดที่รับผิดชอบในการย้ายงานของผู้ลงทะเบียนข้ามระบบและกำหนดเวลาต่างๆ การตั้งค่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับสถาบันที่มีระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS) อยู่แล้ว แต่ยังคงต้องพึ่งพาการประสานงานด้วยตนเองในการจัดการข้อยกเว้น การอนุมัติ กระบวนการทำงานของบันทึกข้อมูล และกระบวนการที่ขับเคลื่อนด้วยนโยบาย
ปัญหา: สำนักงานทะเบียนของคุณคือกระดูกสันหลังของสถาบัน และมันถูกยึดไว้ด้วยระบบ Banner และเทปกาว
หากคุณทำงานในสำนักงานทะเบียน คุณจะรู้บางสิ่งที่คนอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้: สำนักงานของคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับเกือบทุกจุดสัมผัสของนักศึกษา ตั้งแต่การลงทะเบียนจนถึงพิธีสำเร็จการศึกษา การจัดตารางเรียน การลงทะเบียน การให้คะแนน การออกใบแสดงผลการเรียน การตรวจสอบวุฒิการศึกษา การโอนหน่วยกิต การปฏิบัติตามข้อกำหนด FERPA การจัดการแคตตาล็อก การดำเนินการพิธีจบการศึกษา และทั้งหมดนี้ดำเนินการผ่านการผสมผสานระหว่างระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS) ที่มีอายุ 20 ปี อีเมล และระบบการจัดเก็บเอกสารที่มีเพียงสองคนในทีมงานของคุณเท่านั้นที่เข้าใจ
แรงกดดันในการปฏิบัติงานนั้นไม่หยุดยั้งการศึกษาของ GAO พบว่า 43% ของหน่วยกิตที่ได้รับจากสถาบันต้นทางสูญหายระหว่างการโอนโดยเฉลี่ย และการประเมินหน่วยกิตโอนเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ต้องใช้แรงงานคนมากที่สุดในสำนักงาน นอกจากนี้ยังมีข้อยกเว้นการลงทะเบียนที่ต้องแก้ไขด้วยตนเอง คำขอใบแสดงผลการเรียนที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงสิ้นภาคการศึกษาทุกครั้ง การตรวจสอบปริญญาที่ต้องกระทบยอดกับปีในหลักสูตรย้อนหลังไปสิบปี และการอบรม FERPA ที่พนักงานใหม่ทุกคนต้องเข้ารับและพนักงานที่กลับมาทุกคนลืม
สำนักงานทะเบียนเป็นที่ที่นโยบายของสถาบันกลายเป็นความเป็นจริงในการปฏิบัติงาน เมื่อคณะกรรมการหลักสูตรอนุมัติการเปลี่ยนแปลง สำนักงานทะเบียนจะนำการเปลี่ยนแปลงนั้นไปปรับในหลักสูตร เมื่อคณาจารย์เปลี่ยนเกณฑ์การให้คะแนน สำนักงานทะเบียนจะปรับระบบใหม่ เมื่อนักศึกษาต้องการเอกสารบันทึก สำนักงานทะเบียนเป็นผู้ดูแลเอกสารเหล่านั้น เป็นสำนักงานบริหารที่มีการควบคุมกฎระเบียบมากที่สุดและต้องใช้กระบวนการทำงานมากที่สุดในมหาวิทยาลัย และมักมีบุคลากรไม่เพียงพออยู่เสมอ
วิธีที่ CU Anschutz แก้ไขปัญหานี้:มหาวิทยาลัยโคโลราโด วิทยาเขต CU Anschutzได้เปลี่ยนระบบเดิม 5 ระบบเป็น ClickUp สำหรับผู้ใช้กว่า 170 คนในทีมไอทีส่วนกลาง การรายงานด้วยมือลดลงเหลือศูนย์
แอนนา อเล็กซ์, ผู้อำนวยการฝ่ายบริการเทคโนโลยีวิทยาเขต:
ขวัญกำลังใจของทีมเพิ่มขึ้นเพราะผู้คนต้องการแก้ปัญหา ไม่ใช่สร้างตารางข้อมูล pivot
นั่นคือโอกาสที่นี่ ไม่ใช่การแทนที่ระบบ SIS แต่เป็นการสร้างชั้นปฏิบัติการที่มองเห็นได้รอบๆ งานที่เกิดขึ้นระหว่างระบบต่างๆ บุคลากร และการอนุมัติ วิธีที่เร็วที่สุดในการทดสอบโมเดลนี้คือการสร้างการตั้งค่าการปฏิบัติการทะเบียนที่ใช้งานได้ภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของคุณ
ต้องการทดสอบโมเดลที่คล้ายกันในระบบการลงทะเบียนของคุณเองหรือไม่? เริ่มต้นด้วยคำแนะนำด้านล่างและปรับให้เหมาะกับระบบข้อมูลนักเรียน (SIS) ปริมาณบันทึก และจุดติดขัดในกระบวนการทำงานของคุณ
คำแนะนำ: สร้างพื้นที่ทำงานสำหรับการดำเนินงานทะเบียนของคุณด้วย AI
คัดลอกข้อความนี้, วางลงใน ClickUp Brain เพื่อสร้าง ClickUp Super Agent ของคุณเอง, กรอกข้อมูลของสถาบันของคุณ, และคุณจะได้รับพื้นที่ทำงานสำหรับการดำเนินงานของสำนักงานทะเบียนที่สมบูรณ์พร้อมระบบการจัดตารางงาน, การติดตามข้อยกเว้น, การจัดการเอกสารการศึกษา, และการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ผลลัพธ์ควรให้ร่างแรกที่แข็งแกร่งของโครงสร้างการดำเนินงานของคุณ รวมถึงลำดับชั้นของงาน, ตรรกะการส่งต่อ, จุดตรวจสอบระดับการบริการ, และกระบวนการอนุมัติ ทีมของคุณสามารถปรับแต่งให้ตรงกับประเภทของสถาบัน, การตั้งค่า SIS, และปริมาณงานของทะเบียนนักศึกษาได้
วิธีตั้งค่าใน ClickUp (4 ขั้นตอน)
ขั้นตอนที่ 1: สร้างโครงสร้างพื้นที่ทำงานของคุณ
จัดตั้งพื้นที่เฉพาะที่เรียกว่า "การดำเนินงานของฝ่ายทะเบียน" พร้อมโฟลเดอร์สี่โฟลเดอร์:
- การจัดตารางเวลาและการลงทะเบียน: รายการสำหรับการสร้างตารางเรียน การจัดการชั้นเรียน การยกเว้นการลงทะเบียน และการติดตามการลงทะเบียน
- บันทึกและใบแสดงผลการศึกษา: รายการสำหรับคำขอใบแสดงผลการศึกษา การตรวจสอบวุฒิการศึกษา การอนุมัติสำเร็จการศึกษา และการประเมินหน่วยกิตโอน
- การปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบาย: รายการสำหรับการติดตามการฝึกอบรม FERPA, บันทึกการเปิดเผยข้อมูล, การอัปเดตแคตตาล็อก และการดำเนินการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
- การสำเร็จการศึกษาและพิธีการ: รายการสำหรับการสมัครสำเร็จการศึกษา, การจัดการพิธีการ, การดำเนินการด้านประกาศนียบัตร, และการตรวจสอบเกียรตินิยม
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่าฟิลด์ที่กำหนดเองในทุกงาน
เพิ่มฟิลด์เหล่านี้ลงในแม่แบบงานลงทะเบียนของคุณ (ดูประเภทฟิลด์ที่กำหนดเองทั้งหมด):
|ฟิลด์
|ประเภท
|วัตถุประสงค์
|บัตรประจำตัวนักเรียน
|ข้อความสั้น
|รหัสประจำตัวนักเรียนสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูล
|ประเภทคำขอ
|ดรอปดาวน์
|บันทึก, ข้อยกเว้น, การตรวจสอบ, การโอนย้ายการประเมินผล, FERPA, อื่นๆ
|ลำดับความสำคัญ
|ดรอปดาวน์
|มาตรฐาน, เร่งด่วน, เร่งด่วนพิเศษ, ฉุกเฉิน
|ปีของแคตตาล็อก
|ข้อความสั้น
|ปีการศึกษาในแคตตาล็อกที่ใช้ได้ของนักศึกษาสำหรับการตรวจสอบปริญญา
|สถานะคงเดิม
|ดรอปดาวน์
|ไม่มี, การเงิน, การศึกษา, วินัย, หลายประการ
|การประมวลผล SLA
|วันที่
|วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จตามประเภทของคำขอ
|สายการอนุมัติ
|ผู้คน
|ที่ปรึกษา, ภาควิชา, นายทะเบียนที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบคำขอนี้
|ธง FERPA
|ช่องทำเครื่องหมาย
|บ่งชี้ว่างานนี้เกี่ยวข้องกับบันทึกที่ได้รับการคุ้มครองตาม FERPA
ขั้นตอนที่ 3: วางข้อความที่ต้องการลงใน ClickUp Brain
เปิดClickUp Brainใน Space ใหม่ของคุณและวางข้อความจากด้านบน กรอกตัวแปรของคุณ (ชื่อสถาบัน, จำนวนนักเรียน, SIS, ปริมาณใบแสดงผล, จำนวนพนักงาน) Brain จะสร้างกระบวนการทำงานการกำหนดตารางเวลา, การจัดการข้อยกเว้น, กระบวนการใบแสดงผล, และการติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นงานและงานย่อยที่คุณสามารถใช้ได้ทันที (ใหม่กับ Super Agents?ดูวิธีการสร้างตัวแรกของคุณทีละขั้นตอน)
ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับการจัดการอย่างต่อเนื่อง
กำหนดค่าการทำงานอัตโนมัติหลักเหล่านี้เพื่อให้ระบบทำงานได้ด้วยตัวเอง (เรียนรู้วิธีการทำงานของฟิลด์ที่กำหนดเองใน การทำงานอัตโนมัติ):
|เมื่อ…
|จากนั้น...
|ได้รับคำขอสำเนาบันทึกพร้อมสถานะรอ ≠ ไม่มี
|หยุดการประมวลผล แจ้งนักเรียนเกี่ยวกับประเภทการระงับ สร้างงานแก้ไขการระงับ
|การลงทะเบียนไม่ได้รับการดำเนินการภายใน 48 ชั่วโมง
|ยกระดับไปยังหัวหน้าผู้ลงทะเบียน แจ้งให้นักเรียนทราบถึงความล่าช้า
|กำหนดเวลาการอบรม FERPA คือ 30 วันข้างหน้า สำหรับพนักงานทุกคน
|สร้างงานเตือนการฝึกอบรม แจ้งเตือนผู้บังคับบัญชาหากไม่เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลา
|ยื่นคำร้องสำเร็จการศึกษาแล้ว
|ดำเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาอัตโนมัติ, แจ้งเตือนข้อกำหนดที่ยังเหลืออยู่, สร้างงานตรวจสอบด้วยตนเองสำหรับกรณีพิเศษ
|ได้รับการประเมินหน่วยกิตโอนแล้ว
|ตรวจสอบฐานข้อมูลความเทียบเท่าสำหรับการประเมินผลก่อนหน้าของหลักสูตร/สถาบันเดียวกัน หากพบข้อมูลที่ตรงกัน ระบบจะกรอกโดยอัตโนมัติ
สิ่งที่ตัวแทนครอบคลุมตลอดวงจรการดำเนินงานของนายทะเบียน
ตัวแทน AI สำหรับการดำเนินงานการลงทะเบียนไม่ใช่การทดแทน SIS มันเป็นระบบที่ทำงานภายในพื้นที่ทำงานการจัดการโครงการของคุณและจัดการความซับซ้อนของกระบวนการทำงานที่ SIS ของคุณไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการ: การกำหนดเส้นทางอนุมัติ, การติดตามข้อยกเว้น, การบังคับใช้ SLA, และการประสานงานข้ามแผนก SIS เก็บข้อมูล ตัวแทนเคลื่อนย้ายงาน
|ระยะของวงจรชีวิต
|สิ่งที่ตัวแทนทำ
|สิ่งที่มันแทนที่
|การจัดตาราง
|จัดการกระบวนการทำงานหลายขั้นตอนตั้งแต่คำขอจากแผนกต่าง ๆ ผ่านการแก้ไขข้อขัดแย้งจนถึงการอัปโหลดข้อมูล SIS ครั้งสุดท้าย ติดตามการใช้งานห้องและอัตราการเติมเต็ม
|การจัดตารางเวลาโดยใช้สเปรดชีตพร้อมการแก้ไขข้อขัดแย้งผ่านอีเมล
|การลงทะเบียน
|ส่งคำขอยกเว้นเส้นทางผ่านสายการอนุมัติตามประเภท บังคับใช้กำหนดเวลา ติดตามระยะเวลาดำเนินการ
|แบบฟอร์มกระดาษและอีเมลสำหรับขอยกเว้นข้อกำหนดเบื้องต้นและขอยกเว้นข้อจำกัดด้านความจุ
|การประมวลผลบันทึก
|จัดการกระบวนการตั้งแต่การขอรับบริการจนถึงการส่งมอบ พร้อมตรวจสอบสถานะการค้างติดตาม SLA และแจ้งเตือนการจัดสรรบุคลากรในช่วงปริมาณงานสูง
|การจัดการคิวด้วยตนเองโดยไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับคอขวดในการประมวลผล
|การตรวจสอบวุฒิการศึกษา
|ติดตามคำขอการแทนที่หลักสูตร, กระบวนการอนุมัติการสำเร็จการศึกษา, และการปรับปรุงปีของแคตาล็อกให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโปรแกรม
|การตรวจสอบการตรวจสอบบัญชีรายบุคคลพร้อมความรู้เฉพาะของชนเผ่าเกี่ยวกับข้อยกเว้นที่ได้รับการอนุมัติ
|การปฏิบัติตาม FERPA
|ติดตามการเสร็จสิ้นการฝึกอบรม, บันทึกการเปิดเผยข้อมูล, จัดการการสอบสวนเหตุการณ์, และตรวจสอบข้อตกลงกับบุคคลภายนอก
|อีเมลการฝึกอบรมประจำปีที่ไม่ได้ตรวจสอบ และบันทึกการเปิดเผยข้อมูลในแฟ้มเอกสาร
|โอนหน่วยกิต
|ดูแลฐานข้อมูลความเทียบเท่า, จัดเส้นทางสำหรับการปรึกษาหารือระหว่างแผนก, ติดตามอัตราการยอมรับ, และจัดการข้อตกลงการเทียบโอน
|การประเมินผลรายวิชาต่อรายวิชาใหม่ทั้งหมดทุกครั้ง แม้แต่สำหรับรายวิชาที่เคยได้รับการประเมินมาก่อน
ความแตกต่างสำหรับประเภทสถาบันที่แตกต่างกัน
ข้อความข้างต้นนี้สามารถใช้ได้กับสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่ใช้ ClickUp ปรับข้อความให้เหมาะสมกับสถาบันของคุณ:
|ประเภทสถาบัน
|การปรับเปลี่ยนที่สำคัญ
|มหาวิทยาลัยวิจัยระดับ R1 (นักศึกษามากกว่า 30,000 คน)
|ใช้ข้อความทั้งหมดตามที่เป็นอยู่ เพิ่มความซับซ้อนของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา/วิชาชีพ (หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ การติดตามการสอบปลายภาค การปฏิบัติตามข้อกำหนดการพำนัก) ขยายการประเมินหน่วยกิตโอนสำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ผสานรวมกับกระบวนการจัดการทุนสำหรับงานวิจัยในการลงทะเบียนผู้ช่วยวิจัย
|มหาวิทยาลัย R2 (นักศึกษา 10,000-30,000 คน)
|ทำให้การจัดตารางเวลาเป็นแบบศูนย์กลาง ลดความซับซ้อนในการประเมินหน่วยกิตโอนย้ายโดยมุ่งเน้นที่สถาบันต้นทาง 20 อันดับแรก เพิ่มกระบวนการทำงานประสานงานระหว่างภาควิชาสำหรับการจัดการการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
|สถาบันอุดมศึกษาเป็นหลัก (นักศึกษา 2,000-5,000 คน)
|เน้นการดูแลเป็นรายบุคคลในการจัดการข้อยกเว้น (ลดจำนวนคำร้อง แต่ให้ความสำคัญกับแต่ละกรณีมากขึ้น) ปรับปรุงการติดตาม FERPA ให้ง่ายขึ้นสำหรับบุคลากรที่มีจำนวนน้อย เพิ่มการบูรณาการกับที่ปรึกษาให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสำหรับการตรวจสอบวุฒิการศึกษา เนื่องจากอัตราส่วนระหว่างที่ปรึกษากับนักศึกษามีน้อยลง
|วิทยาลัยชุมชน (นักศึกษา 5,000-20,000 คน)
|ให้ความสำคัญอย่างมากกับการประเมินหน่วยกิตโอนและการจัดการข้อตกลงการเทียบโอน (นี่คือความท้าทายหลัก) เพิ่มการติดตามการลงทะเบียนเรียนคู่ขนาน/การลงทะเบียนเรียนพร้อมกัน ปรับปรุงการตรวจสอบคุณสมบัติปริญญาให้ง่ายขึ้นตามข้อกำหนดของประกาศนียบัตรและปริญญาอนุปริญญา ให้สอดคล้องกับกรอบการโอนของรัฐ
|โรงเรียนอาชีวศึกษา/สายอาชีพ (นักเรียน 500-5,000 คน)
|มุ่งเน้นการติดตามการสำเร็จโปรแกรมและการออกใบรับรอง (ประกาศนียบัตร, วุฒิบัตร) แทนกระบวนการประมวลผลใบแสดงผลการเรียนแบบเดิมด้วยกระบวนการตรวจสอบใบรับรอง เพิ่มการติดตามคุณสมบัติการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบวุฒิการศึกษา ปรับให้ง่ายขึ้นตามข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละอุตสาหกรรม
ดำเนินการทะเบียนทั้งหมดในที่เดียว
การดำเนินงานของสำนักทะเบียนจะหยุดชะงักเมื่อการจัดตารางเวลา ข้อยกเว้น ทรานสคริปต์ การตรวจสอบ การประเมินการโอนหน่วยกิต และการติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบอยู่ในระบบแยกกันโดยไม่มีมุมมองการดำเนินงานร่วมกัน ด้วย ClickUp Brain, ฟิลด์ที่กำหนดเอง และระบบอัตโนมัติ สถาบันของคุณสามารถเปลี่ยนการดำเนินงานของสำนักทะเบียนให้เป็นระบบที่สามารถทำซ้ำได้ซึ่งรองรับการส่งต่อที่รวดเร็วขึ้น การมองเห็นปัญหาคอขวดที่ดีขึ้น การส่งต่อที่สะอาดขึ้น และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดยิ่งขึ้น
เป้าหมายไม่ใช่การแทนที่ระบบ SIS หรือผู้ให้บริการใบแสดงผลของคุณ แต่เป็นการลดงานประสานงานที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา ปรับปรุงการมองเห็นในกำหนดเวลาและการอนุมัติ และช่วยให้สำนักงานของคุณจัดการงานที่มีปริมาณมากและนโยบายที่ซับซ้อนได้โดยไม่ต้องพึ่งพาการค้นหาอีเมลเก่าและความจำเฉพาะบุคคล เริ่มต้นด้วยคำแนะนำด้านบน ปรับให้เหมาะกับประเภทสถาบันและสภาพแวดล้อม SIS ของคุณ และสร้างการตั้งค่าที่ทีมทะเบียนของคุณสามารถใช้ได้จริงในทุกภาคการศึกษา
คำถามที่พบบ่อย
AI สามารถจัดการกับความซับซ้อนของการจัดตารางเรียนที่มีปัญหาห้องเรียนซ้ำซ้อนและข้อจำกัดของผู้สอนได้หรือไม่?
ตัวแทน AI ไม่สามารถแก้ปัญหาการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดที่อยู่ในกลุ่ม NP-hard ได้ พวกมันจัดการกระบวนการทำงานรอบ ๆ การจัดตารางเวลา: การรวบรวมคำขอจากแผนกต่าง ๆ, การติดตามการละเมิดข้อจำกัด, การจัดเส้นทางงานแก้ไขข้อขัดแย้ง, และการบันทึกการเปลี่ยนแปลงหลังจากตารางเวลาถูกเผยแพร่แล้ว ผู้ลงทะเบียนยังคงเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดตารางเวลา แต่ตัวแทนจะทำให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรหลุดรอดไประหว่างการขอและการจัดตารางเวลาสุดท้าย
สิ่งนี้ใช้งานได้กับ Banner, Colleague หรือ PeopleSoft หรือไม่?
พื้นที่ทำงานของตัวแทน AI ทำงานร่วมกับระบบจัดการข้อมูลนักเรียน (SIS) ที่มีอยู่ของคุณ โดยไม่อ่านหรือเขียนข้อมูลโดยตรงจาก SIS ของคุณ แต่จะจัดการกับกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน (การอนุมัติ, ข้อยกเว้น, การติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมใน SIS แทน คิดถึงมันเหมือนกับชั้นการจัดการโครงการที่อยู่บนระบบบันทึกข้อมูลของคุณ คล้ายกับวิธีที่ CU Anschutzได้รวมระบบเก่าห้าชุดเข้าด้วยกันเป็นชั้นการดำเนินงานเดียว
แล้วการปฏิบัติตาม FERPA สำหรับบันทึกข้อมูลนักศึกษาในพื้นที่ทำงานล่ะ?
ClickUpได้รับการรับรองมาตรฐาน SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 และ ISO 42001และรองรับSSO, การอนุญาตตามบทบาท และการเข้ารหัสทั้งขณะเก็บและขณะส่งข้อมูล พื้นที่ทำงานถูกกำหนดค่าด้วยระดับการอนุญาตที่สอดคล้องกับการควบคุมการเข้าถึง FERPA ของคุณ พนักงานจะเห็นเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของตนเท่านั้นไม่มีการใช้ข้อมูลเพื่อฝึกอบรมแบบจำลอง AI. รายละเอียดทั้งหมดอยู่ในหน้าความปลอดภัย.
ระบบนี้จัดการคำขอใบแสดงผลการเรียนในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงอย่างไร?
ระบบอัตโนมัติจะติดตามปริมาณบันทึกเสียงตามสัปดาห์และเปรียบเทียบกับรูปแบบในอดีต เมื่อปริมาณเกินขีดความสามารถของพนักงาน ระบบจะแจ้งเตือนเพื่อจัดสรรพนักงานชั่วคราวหรืออนุมัติการทำงานล่วงเวลา การติดตาม SLA ช่วยให้มั่นใจได้ว่าคำขอเร่งด่วนและเร่งด่วนจะได้รับการจัดลำดับความสำคัญ และระบบอัตโนมัติสำหรับการตรวจสอบการค้างจะป้องกันไม่ให้เสียเวลาในการประมวลผลคำขอที่จะถูกบล็อก
สิ่งนี้สามารถช่วยกับคลื่นการเกษียณอายุของนายทะเบียนได้หรือไม่?
ใช่ แต่ไม่ใช่โดยการแทนที่ผู้ลงทะเบียน ตัวแทนจะรวบรวมความรู้เชิงสถาบันไว้ในกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้าง: กระบวนการอนุมัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร ฐานข้อมูลความเทียบเท่า กรณีตัวอย่างของข้อยกเว้น และขั้นตอนการปฏิบัติตามข้อกำหนด เมื่อผู้ลงทะเบียนที่มีประสบการณ์เกษียณ ความรู้ในการดำเนินงานจะยังคงอยู่ในระบบแทนที่จะหายไปพร้อมกับบุคคลนั้น